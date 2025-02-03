Visszaszerezheti az idejét: a 10 legjobb beérkező levelek kezelő eszköz a maximális hatékonyságért

Az e-mail statisztikák szerint egy átlagos szakember naponta 200 olvasatlan e-mailt és 120 új üzenetet kezel, és mégis csak ezeknek a mindössze 25%-ára tud válaszolni. ?

Akár vállalkozás alapítója, akár távmunkás, akár egyszerűen csak valaki, aki vissza szeretné szerezni az irányítást a digitális élete felett, kétségtelen, hogy a idő hatékony kihasználásához elengedhetetlen a beérkező levelek ügyes kezelése.

A beérkező levelek kezelőeszközök segítségével hatékonyabban kezelheti a mindennapi e-maileket. Ahelyett, hogy kétségbeesetten válogatna a rengeteg e-mail között, könnyedén, precízen rangsorolhatja, továbbíthatja, nyomon követheti és rendszerezheti üzeneteit.

Az eredmény? Olyan termelékenységnövekedés, hogy el sem fogja hinni, hogyan tudott eddig ezek nélkül az eszközök nélkül boldogulni. Ebben a izgalmas küldetésben, amelynek célja az e-mail dzsungel meghódítása, bemutatjuk Önnek a 10 legpraktikusabb beérkező levelek kezelő eszközt!

Mi az a beérkező levelek kezelőeszköz?

A beérkező levelek kezelőeszközök célja az e-mailek és a beérkező levelek szervezésének egyszerűsítése. Az eszközök az e-mailek hatékony szervezését, küldését, megválaszolását és nyomon követését segítő funkciókkal rendelkeznek, így hatékonyabbá teszik a külső és belső érdekelt felekkel, potenciális ügyfelekkel és meglévő ügyfelekkel való kommunikációt.

Számos e-mailkezelő alkalmazás és megoldás mesterséges intelligenciát és automatizálási funkciókat használ, hogy interakcióid zökkenőmentesebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá váljanak. Számíthatsz speciális beállításokra a nagy mennyiségű üzenet és a figyelemelterelő értesítések kezeléséhez.

Csatlakoztassa e-mailjeit a ClickUp-hoz, hogy könnyedén rendezhesse az üzeneteket a Feladatok listában, és hozzárendelhesse azokat csapattagjaihoz.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek az eszközök nagy szerepet játszanak az IT- és ügyfélszolgálati csapatok, e-mailes marketingesek és projektmenedzserek stresszszintjének csökkentésében, akik gyakran találják magukat túlterhelve a nap folyamán váró e-mailekkel és megbeszélésekkel.

Milyen alapvető funkciókat kell keresni egy beérkező levelek kezelő eszközben?

Íme egy ellenőrzőlista az e-mailkezelő szoftverek legfontosabb funkcióiról:

E-mailek prioritásainak meghatározása: Az e-mailkezelő eszközöknek automatikusan meg kell határoznia az e-mailek prioritásait olyan kritériumok alapján, mint a feladó, a fontosság vagy a kulcsszavak, egy : Az e-mailkezelő eszközöknek automatikusan meg kell határoznia az e-mailek prioritásait olyan kritériumok alapján, mint a feladó, a fontosság vagy a kulcsszavak, egy könnyen kezelhető irányítópulton Automatizálás és mesterséges intelligencia: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel automatizálhatja a spamszűrést, az intelligens ütemezést és az automatikus válaszokat. A legjobb e-mailkezelő eszközök mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal rendelkezhetnek az üzenetek írásához, megválaszolásához, összefoglalásához, valamint a nyelv és a hangnem ellenőrzéséhez. Integráció: A meglévő : A meglévő termelékenységi alkalmazásokkal , naptárakkal és együttműködési eszközökkel való zökkenőmentes integráció elengedhetetlen a koherens munkafolyamatokhoz. Keresési funkciók: A fejlett szűrőkkel ellátott robusztus keresési funkció egyszerűsíti a kiterjedt archívumokban található konkrét e-mailek megkeresését. Biztonság és adatvédelem: Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek : Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek erős biztonsági intézkedésekkel rendelkeznek, beleértve a titkosítást, a kétfaktoros hitelesítést, valamint a phishing és a rosszindulatú szoftverek elleni védelmet, így biztosítva kommunikációjának biztonságát. Ütemezés és értesítések kezelése: A elfoglalt szakemberek általában hatékony e-mail és találkozó ütemezést szeretnének, értesítések konfigurálási lehetőséggel.

Íme egy lista 10 rendkívül hatékony beérkező levelek és e-mailek kezelő szoftverről, amelyekre támaszkodva forradalmasíthatja e-mailjeinek kezelését. Különböző eszközöket mutatunk be, amelyek különböző munkaterületeket szolgálnak ki, például ügyfélszolgálatot, marketinget és munkavállalói támogatást. ?

A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Ha unod már, hogy több kommunikációs csatornát kell egyensúlyoznod a projektek nyomon követése érdekében, bízz a Clickup all-in-one e-mailes projektkezelő megoldásában, amely a káoszt átláthatósággá alakítja! A platform egyesíti a szétszórt projekt- és kommunikációs feladatokat, így minden egy központi helyen, kéznél van.

A ClickUp több mint egy e-mail alternatíva – ez egy termelékenységi forradalom. Búcsút inthet a lapok közötti váltogatásnak az e-mailek kezelése érdekében! A Beérkező levelek funkcióval e-mail fiókjait, például a Gmail és Outlook fiókjait közvetlenül a ClickUp-hoz kapcsolhatja.

Összegyűjtse az összes e-mailes levelezését a Feladatok menüpontban, hogy rendezettebbé tegye a napját. A ClickUp segít Önnek:

Készítsen végrehajtható feladatokat közvetlenül a beérkező levelek mappájából – ideális e-mailes marketing kampányokhoz, ügyfélérdeklődésekhez vagy automatizált munkafolyamatok beállításához.

A csapat rendelkezésre állása alapján ütemezzen feladatokat és találkozókat (beépített naptár segítségével)

Testreszabhatja a prioritási értesítéseket és emlékeztetőket, hogy minimálisra csökkentse a zavaró tényezőket.

Csatoljon e-maileket a feladat szálakhoz, hogy a kommunikáció központosított maradjon

Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálásokat, csatoljon e-maileket bármely feladathoz, és még sok más.

A ClickUp Automations segítségével néhány kattintással automatizálhatja az e-mail küldési műveleteket. Vegye kézbe az e-mail kezelését azáltal, hogy automatikusan küldi el a potenciális ügyfeleknek szóló e-maileket, frissíti az állapotokat, és prioritásokat és címkéket rendel hozzájuk.

És itt van a hab a tortán! ?

A ClickUp AI még tovább növeli hatékonyságát. A találkozók jegyzetének összefoglalásától a felhasználás-specifikus utasításokkal ellátott e-mailek megírásáig ez a virtuális segédje a termelékenységben. Használja arra, hogy világos, tömör és vonzó e-maileket hozzon létre előre strukturált formázással, hogy vonzó legyen a címzett(ek) számára.

Ha nagy marketingkampányokat kezel, használja a ClickUp e-mail marketing sablont, hogy egyszerűsítse az e-mailek létrehozásának és elküldésének folyamatát, valamint a potenciális ügyfelek nyomon követését, így biztosítva, hogy folyamatai mindig hatékonyak és vizuálisan koherensek legyenek.

A ClickUp legjobb funkciói

E-mail feladatok kezelése és központosított kommunikáció

Testreszabható automatizálási műveletek e-mail küldéshez

Jobb hatékonyság e-mail sablonokkal és mentett válaszokkal

Zökkenőmentesen kapcsolódik más e-mail szolgáltatókhoz

AI írási asszisztens olyan feladatokhoz, mint az e-mailek összefoglalása és megírása

Csökkentett kontextusváltás az értesítésekre közvetlenül a beérkező levelek mappából történő válaszadással

Zökkenőmentes e-mail importálás

Könnyű keresési és szűrési lehetőségek

Robusztus biztonsági és adatvédelmi protokollok

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre van szükségük, hogy minden funkciót felfedezzenek

Nincs beépített videohívás funkció, de integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Zoom.

Nem tartalmazza a hagyományos e-mail marketing elemzési funkciókat, ellentétben a listán szereplő néhány más e-mailkezelő szoftverrel.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Az árakról érdeklődjön a vállalatnál.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Hiver

A Hiver egy kiváló e-mailkezelő eszköz, amely egyszerűsíti az e-mailek kezelését és az együttműködést a Gmail és a G Suite környezetekben. Chrome-bővítményével e-maileket rendelhet hozzá, belső jegyzeteket adhat hozzá, állapotokat állíthat be, élő csevegést használhat, és akár hangkommunikációt is kipróbálhat egy Aircall előfizetéssel. ?️

A Hiver a Gmailt robusztus munkaterület-központtá alakítja, valós idejű betekintést nyújtva a csapat munkaterhelésébe és a lekérdezések állapotába. Az e-maileket egyetlen kattintással végrehajtható feladatokká alakíthatja, és a csapat tagjainak rendelheti hozzá őket, mindezt a megszokott Gmail felületről.

Ez az e-mailkezelő szoftver olyan alapvető e-mailprojekt-kezelési funkciókat kínál, mint a szervezés, a prioritások meghatározása és a hatékony keresési lehetőségek, így a feladatok elszámoltathatósága és a csapat termelékenysége gyerekjáték lesz.

A Hiver legjobb funkciói

Integrálható a Gmail és a Google Workspace Suite szolgáltatással

Lehetővé teszi az e-mailek átalakítását végrehajtható, kiosztható feladatokká

Valós idejű betekintés a beérkező és kimenő üzenetek lekérdezési állapotába

A Chrome-bővítmény támogatja az élő csevegést, a WhatsApp üzenetküldést és a hangkommunikációt.

A Hiver korlátai

Nincs lehetőség több mint egy személyt hozzárendelni egy e-mailhez

A mobilalkalmazás fejlesztésre szorul

Hiver árak

Lite : 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Elite: 59 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Hiver értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

3. Zendesk

Ügyfélszolgálati megoldásként a Zendesk biztosítja, hogy az e-mailes interakciók tartós benyomást hagyjanak ügyfeleiben. Az előre megírt válaszok és hasonló funkcióknak köszönhetően e-mailkezelő szoftverei lehetővé teszik ügyfélszolgálati csapatának, hogy hatékonyan kezelje a gyakori e-mailes problémákat és növelje a termelékenységet.

De ami igazán megkülönbözteti a Zendesket, az az e-mailkezelés terén nyújtott kivételes testreszabhatósága. Testreszabott jelentéseket és adatvizualizációkat hozhat létre, hogy értékes betekintést nyerjen a beérkező levelek teljesítményébe, ami segít racionalizálni a beérkező és kimenő e-mailek feldolgozásának folyamatát. Ez nemcsak a csapat egészének e-mailkezelési hatékonyságát javítja, hanem idővel az ügyfélélményt is. ?

A Zendesk AI eszközei tovább finomítják az e-mailek kezelését azáltal, hogy átveszik a fontos feladatokat, mint például az e-mailek osztályozása és a válaszok javaslása.

A Zendesk legjobb funkciói

Integrálható a CRM-mel a személyre szabott ügyfélkérdések és interakciók érdekében

Egyedi jelentések és adatvizualizációk – ideálisak e-mailes marketingkampányokhoz és ügyfélszolgálati csapatokhoz

Automatizálja az e-mailek osztályozását és a beérkező e-mailekre adott válaszok javaslatait

Javítja az ügyfélélményt minden kommunikációs csatornán

A Zendesk korlátai

Az adminisztrációs panel javításra szorul

Alacsony színvonalú keresési funkció

A Zendesk árai

Értékesítési csapat : 19 USD/hó felhasználónként Növekedés : 55 USD/hó felhasználónként Professzionális : 115 USD/hó felhasználónként

Csapat : 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 55 USD/hó felhasználónként

Professional : 115 USD/hó felhasználónként

Szolgáltatás Csapat: 55 USD/hó felhasználónként Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként Professzionális : 115 USD/hó felhasználónként Vállalat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapat: 55 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként

Professional : 115 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapat : 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 55 USD/hó felhasználónként

Professional: 115 USD/hó felhasználónként

Csapat: 55 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként

Professional : 115 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és ingyenes próba is rendelkezésre áll.

Zendesk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Help Scout

A Help Scout célja, hogy megosztott beérkező levelek mappáján belül egyszerűen és hatékonyan bonyolítsa le az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket. Önnek egy e-mail címe és egy felhasználói bejelentkezése van, de a megosztott beérkező levelek mappájának felhasználói együtt dolgozhatnak az egy címre érkező e-maileken, például a hello@ vagy az info@ címen.

A Collision Detection funkciónak köszönhetően nincsenek duplikált válaszok. Alapvetően, ha egy másik tag módosít egy beszélgetést, miközben egy felhasználó válaszát írja, az eszköz szünetelteti a választ, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy áttekintse a frissítéseket.

Vizuális jelzések jelennek meg, amikor mások is részt vesznek ugyanabban a beszélgetésben, akár mappa nézetben, akár magában a beszélgetésben.

A Help Scout legjobb funkciói

Közös beérkező levelek mappa, amely központosítja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket

Több mint 75 billentyűparancs a hatékonyság érdekében

Alkalmazáson belüli üzenetküldés elérhető

Ütközésérzékelés a beérkező e-mailekből származó kommunikációs átfedések elkerülésére

A Help Scout korlátai

A sablonok több változatosságot igényelnek

Korlátozott jelentési lehetőségek

Help Scout árak

Standard : 20 USD/hó felhasználónként

Plusz : 40 USD/hó felhasználónként

Pro: 65 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Help Scout értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

5. Gmelius

A Gmelius zökkenőmentesen szinkronizálódik a Gmail, a Slack, a Trello és más kommunikációs eszközökkel, biztosítva a valós idejű együttműködést a munkaterületén. Egyesítse a belső és külső beszélgetéseket olyan funkciók segítségével, mint a megosztott beérkező levelek, címkék és projekt táblák.

A szoftver Gmail-találkozóütemezőjével egyszerűsíti a találkozók ütemezését. Megoszthatja naptárában szereplő szabad időpontjait, elküldhet előzetes kérdőíveket vagy emlékeztetőket, és zökkenőmentesen integrálhatja kedvenc videokonferencia-eszközével.

Egyéb termelékenységet növelő funkciók közé tartoznak az e-mail sorozatok, sablonok és belső jegyzetek. Ez az eszköz lehetővé teszi a Gmail sablonok vagy e-mail részletek használatát egyetlen kattintással, közvetlenül a szövegszerkesztő ablakban. Akár válaszra kész e-mailek tárházát is létrehozhatja, amelyeket könnyű visszakeresés érdekében áttekinthetően kategorizálhat.

A Gmelius legjobb funkciói

Valós idejű szinkronizálás az ütemezéshez

Megosztott beérkező levelek címkézéssel

Lehetőség belső megjegyzések hozzáadására az e-mailekhez

E-mail sorozatok automatizált és strukturált e-mailes kapcsolattartáshoz

Beépített e-mail keresőmotor

A Gmelius korlátai

Egyes felhasználók képzési anyagokat szeretnének a platform használatához

Több mint egy személyt nem lehet hozzárendelni a feladatokhoz

A Gmelius árai

Flex : havi 15 dollártól (legfeljebb öt felhasználó számára)

Growth : 24 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro: 36 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Gmelius értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Front

A Front számos e-mailkezelési funkcióval büszkélkedhet, amelyek segítenek vállalkozásának bővítésében, miközben megőrzi a személyre szabott kapcsolatot ügyfeleivel. Minden beszélgetés gazdagabbá válik az ügyfélelőzményekkel és a releváns adatokkal, megkönnyítve a személyre szabott és hatékony kommunikációt.

Az eszköz praktikus e-mailkezelési funkciókat kínál, mint például automatizált munkafolyamatok az üzenetek kiosztásához, továbbításához és megválaszolásához. Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a szolgáltató csapat számára a kérdések hatékony kezelését, a csapat tagjai könnyedén kommentálhatják az e-maileket, megoszthatják a vázlatokat és üzeneteket küldhetnek egymásnak a Front közös munkaterületén.

A Front integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, többek között a Facebookkal, a Twitterrel és a WhatsApp-pal, hogy egyszerűsítse az e-mail és a kommunikációs munkafolyamatokat. ?

A Front legjobb funkciói

Kontextusfüggő beszélgetésekhez biztosít ügyfélelőzmény-adatokat

Automatizálja az üzenetek hozzárendelését, továbbítását és megválaszolását

Különböző kommunikációs csatornák kezelése

Több mint 60 integráció

Elsődleges korlátozások

Néhány felhasználó szerint a naptár funkció javításra szorul

Jobb adminisztrációs funkciókra lenne szükség

Front árak

Starter: 19 USD/hó/felhasználó

Growth : 59 USD/hó/felhasználó

Ár : 99 USD/hó/felhasználó

Premier: 229 USD/hó/felhasználó

*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Front értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. Superhuman

A listánkon szereplő többi platformtól eltérően a Superhuman kizárólag a Gmail és a Google Workspace felhasználók számára nyújt egyszerűsített e-mail klienst Mac és Windows platformokon.

Ez a SOC-2 kompatibilis kliens nagyon hasznos a globális csapatok számára, mivel bármely időzónában lehetővé teszi naptári események létrehozását! A Superhuman AI segítségével számos feladatot gyorsan és pontosan elvégezhet, legyen szó üzeneteinek finomításáról vagy azonnali válaszok küldéséről.

A platform praktikus billentyűparancsokkal rendelkezik olyan feladatokhoz, mint a parancsközpont elindítása és a beszélgetések kiválasztása. Emellett szundi és emlékeztető funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek Önnek a szervezettségben és a szuper-beérkező levelek kezelésében. ?

A Superhuman legjobb funkciói

Tiszta és hatékony e-mail kliens

AI-alapú automatikus e-mail-szűrés

Hasznos emlékeztető üzenetek

Navigációbarát billentyűparancsok

Szuperemberi korlátok

Korlátozott lehetőségek a válasz formázására

A mobilalkalmazás továbbfejleszthető

Szuperemberi árak

Starter : 25 USD/hó felhasználónként

Growth : 25 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó esetén)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és ingyenes próbaidőszakot kínál.

Szuperemberi értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

8. Brevo

A Brevo számos marketing- és CRM-eszközt kínál, amelyek több kommunikációs csatornát is lefednek, beleértve az e-mailt, az SMS-t és az élő csevegést. E-mail marketing funkcióival vizuálisan vonzó e-mail kampányokat hozhat létre, és azokat könnyedén eljuttathatja egy nagy közönséghez.

A platform lehetővé teszi korlátlan számú névjegy kezelését, és automatizált névjegy-szegmentálást kínál viselkedés, érdeklődési kör és egyéb tulajdonságok alapján. ?

A Brevo tranzakciós e-mailek, például jelszó-visszaállítások, megrendelés-visszaigazolások és szállítási frissítések kezelésében is segítséget nyújt. Összességében egy áttekinthető irányítópultot biztosít, amely segít nyomon követni és optimalizálni e-mail kampányait a nagyobb hatékonyság érdekében.

A Brevo legjobb funkciói

E-mailes marketingesek számára

Ingyenes, korlátlan számú névjegy

Intelligens lead-szegmentálás e-mail marketing kampányokhoz

Kampányok figyelemmel kísérésére és optimalizálására szolgáló irányítópult

Támogatja a tranzakciós e-mail küldést

A Brevo korlátai

Korlátozott ügyfélszolgálat

Csalódást keltő sablonválaszték

Brevo árak

Örökre ingyenes

Starter : 22 dollár/hó áron

Üzleti : 58 USD/hó áron

BrevoPlus: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és a fizetős csomagok ingyenes próbaidőszakot kínálnak.

Brevo értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

9. Missive

A Missive egy együttműködésen alapuló beérkező levelek és csevegés alkalmazás , amelynek célja az e-mailes kommunikáció körüli csapatmunka javítása. Megkönnyíti a zökkenőmentes együttműködést azáltal, hogy lehetővé teszi a beszélgetések konkrét csapattagokhoz vagy csapatokhoz való hozzárendelését, munkafolyamatok létrehozását, feladatok kezelését és címkék alkalmazását a beérkező levelek hatékony szervezése érdekében. ?

A Missive olyan alapvető e-mailkezelő eszközöket is kínál, mint a szundi funkció, több fiók támogatása és hatékony szűrők. Ami igazán megkülönbözteti a többitől, az a fejlett együttműködési eszközkészlet, amely magában foglalja a csevegést, a csapatok beérkező leveleit, a közös írásokat, a feladatokat, a naptárakat, az állapotfrissítéseket és még sok mást.

A csapat egészét érintő e-mail-túlterhelés csökkentése érdekében a platform szabályok alapján automatizálást kínál, előre megírt válaszok megosztását teszi lehetővé, és lehetővé teszi a kapcsolódó beszélgetések összevonását az üzenetek túlterhelésének csökkentése érdekében.

A Missive legjobb funkciói

Belső megjegyzések engedélyezése az e-mailekben

Belső csevegőszobák a valós idejű csapatkommunikációhoz

Kész válaszok és sablonok egyszerű megosztása

Összevonja a kapcsolódó beszélgetéseket egyetlen szálba

A levelezés korlátai

Korlátozott keresési lehetőségek az ingyenes csomagban

Több bevezető forrásra lenne szükség

Missive árak

Örökre ingyenes

Starter : 14 USD/hó felhasználónként

Productive : 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 26 USD/hó felhasználónként

Missive értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (50+ értékelés)

10. SaneBox

Sok más e-mailkezelő eszközzel ellentétben, amelyek nagy e-mailforgalommal rendelkező vállalkozásokat és csapatokat céloznak meg, a SaneBox a mindennapi felhasználók igényeinek figyelembevételével készült. Mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy automatikusan különböző mappákba sorolja az e-mailjeit, így Ön újra összpontosíthat és csökkentheti a beérkező levelek számát.

Az eszköz hasznos beérkező levelek asszisztensként működik, folyamatosan alkalmazkodva szokásaihoz és preferenciáihoz. A Sanebox csatlakozik az e-mail fiókjához, és speciális mappákat hoz létre, mint például a SaneLater a figyelmet elterelő e-mailekhez, a SaneNews a hírlevelekhez és a SaneCC a CC-ben megküldött e-mailekhez. Remek, igaz?

A SaneBox előnye abban rejlik, hogy zökkenőmentesen integrálható a meglévő e-mail szolgáltatásába, így nem kell megtanulnia egy új alkalmazás használatát. ?

A SaneBox legjobb funkciói

Az e-maileket automatikusan mappákba sorolja

AI-támogatás

Integrálható a meglévő e-mail szolgáltatásával

Egyéni mappák az e-mailes kommunikáció és szervezés személyre szabásához

A SaneBox korlátai

Hiányoznak a számos funkció használatára vonatkozó utasítások

A műszerfal navigációja javítható lenne

A SaneBox árai

Snack : 7 dollár/hónap

Ebéd : 12 dollár/hónap

Dinner: 36 dollár/hónap

SaneBox értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Érje el az e-mailek harmonikus kezelését a legjobb beérkező levelek kezelő eszközzel

Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a beérkező levelek kezelésére szolgáló eszközök segítik abban, hogy egész nap nyugodt és produktív maradjon. A bemutatott lehetőségek segítségével búcsút inthet az e-mailek okozta kiégésnek, és üdvözölheti a rendezettebb és hatékonyabb beérkező levelek mappáját. ?

Nehéz dönteni? Próbálja ki a ClickUp-ot, és élvezze a kommunikációban eddig soha nem tapasztalt harmóniát. Átgondolt AI- és termelékenységi funkcióival, valamint remek integrációival ez lehet az a hiányzó láncszem, amire szüksége van ahhoz, hogy profi szinten kommunikáljon!