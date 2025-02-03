Visszaszerezheti az idejét: a 10 legjobb beérkező levelek kezelő eszköz a maximális hatékonyságért

Az e-mail statisztikák szerint egy átlagos szakember naponta 200 olvasatlan e-mailt és 120 új üzenetet kezel, és mégis csak ezeknek a mindössze 25%-ára tud válaszolni. ?
Akár vállalkozás alapítója, akár távmunkás, akár egyszerűen csak valaki, aki vissza szeretné szerezni az irányítást a digitális élete felett, kétségtelen, hogy a idő hatékony kihasználásához elengedhetetlen a beérkező levelek ügyes kezelése.
A beérkező levelek kezelőeszközök segítségével hatékonyabban kezelheti a mindennapi e-maileket. Ahelyett, hogy kétségbeesetten válogatna a rengeteg e-mail között, könnyedén, precízen rangsorolhatja, továbbíthatja, nyomon követheti és rendszerezheti üzeneteit.
Az eredmény? Olyan termelékenységnövekedés, hogy el sem fogja hinni, hogyan tudott eddig ezek nélkül az eszközök nélkül boldogulni. Ebben a izgalmas küldetésben, amelynek célja az e-mail dzsungel meghódítása, bemutatjuk Önnek a 10 legpraktikusabb beérkező levelek kezelő eszközt!
Mi az a beérkező levelek kezelőeszköz?
A beérkező levelek kezelőeszközök célja az e-mailek és a beérkező levelek szervezésének egyszerűsítése. Az eszközök az e-mailek hatékony szervezését, küldését, megválaszolását és nyomon követését segítő funkciókkal rendelkeznek, így hatékonyabbá teszik a külső és belső érdekelt felekkel, potenciális ügyfelekkel és meglévő ügyfelekkel való kommunikációt.
Számos e-mailkezelő alkalmazás és megoldás mesterséges intelligenciát és automatizálási funkciókat használ, hogy interakcióid zökkenőmentesebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá váljanak. Számíthatsz speciális beállításokra a nagy mennyiségű üzenet és a figyelemelterelő értesítések kezeléséhez.
Érdemes megjegyezni, hogy ezek az eszközök nagy szerepet játszanak az IT- és ügyfélszolgálati csapatok, e-mailes marketingesek és projektmenedzserek stresszszintjének csökkentésében, akik gyakran találják magukat túlterhelve a nap folyamán váró e-mailekkel és megbeszélésekkel.
Milyen alapvető funkciókat kell keresni egy beérkező levelek kezelő eszközben?
Íme egy ellenőrzőlista az e-mailkezelő szoftverek legfontosabb funkcióiról:
- E-mailek prioritásainak meghatározása: Az e-mailkezelő eszközöknek automatikusan meg kell határoznia az e-mailek prioritásait olyan kritériumok alapján, mint a feladó, a fontosság vagy a kulcsszavak, egy könnyen kezelhető irányítópulton.
- Automatizálás és mesterséges intelligencia: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel automatizálhatja a spamszűrést, az intelligens ütemezést és az automatikus válaszokat. A legjobb e-mailkezelő eszközök mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal rendelkezhetnek az üzenetek írásához, megválaszolásához, összefoglalásához, valamint a nyelv és a hangnem ellenőrzéséhez.
- Integráció: A meglévő termelékenységi alkalmazásokkal, naptárakkal és együttműködési eszközökkel való zökkenőmentes integráció elengedhetetlen a koherens munkafolyamatokhoz.
- Keresési funkciók: A fejlett szűrőkkel ellátott robusztus keresési funkció egyszerűsíti a kiterjedt archívumokban található konkrét e-mailek megkeresését.
- Biztonság és adatvédelem: Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek erős biztonsági intézkedésekkel rendelkeznek, beleértve a titkosítást, a kétfaktoros hitelesítést, valamint a phishing és a rosszindulatú szoftverek elleni védelmet, így biztosítva kommunikációjának biztonságát.
- Ütemezés és értesítések kezelése: A elfoglalt szakemberek általában hatékony e-mail és találkozó ütemezést szeretnének, értesítések konfigurálási lehetőséggel.
A 10 legjobb beérkező levelek kezelő eszköz
Íme egy lista 10 rendkívül hatékony beérkező levelek és e-mailek kezelő szoftverről, amelyekre támaszkodva forradalmasíthatja e-mailjeinek kezelését. Különböző eszközöket mutatunk be, amelyek különböző munkaterületeket szolgálnak ki, például ügyfélszolgálatot, marketinget és munkavállalói támogatást. ?
1. ClickUp
Ha unod már, hogy több kommunikációs csatornát kell egyensúlyoznod a projektek nyomon követése érdekében, bízz a Clickup all-in-one e-mailes projektkezelő megoldásában, amely a káoszt átláthatósággá alakítja! A platform egyesíti a szétszórt projekt- és kommunikációs feladatokat, így minden egy központi helyen, kéznél van.
A ClickUp több mint egy e-mail alternatíva – ez egy termelékenységi forradalom. Búcsút inthet a lapok közötti váltogatásnak az e-mailek kezelése érdekében! A Beérkező levelek funkcióval e-mail fiókjait, például a Gmail és Outlook fiókjait közvetlenül a ClickUp-hoz kapcsolhatja.
Összegyűjtse az összes e-mailes levelezését a Feladatok menüpontban, hogy rendezettebbé tegye a napját. A ClickUp segít Önnek:
- Készítsen végrehajtható feladatokat közvetlenül a beérkező levelek mappájából – ideális e-mailes marketing kampányokhoz, ügyfélérdeklődésekhez vagy automatizált munkafolyamatok beállításához.
- A csapat rendelkezésre állása alapján ütemezzen feladatokat és találkozókat (beépített naptár segítségével)
- Testreszabhatja a prioritási értesítéseket és emlékeztetőket, hogy minimálisra csökkentse a zavaró tényezőket.
- Csatoljon e-maileket a feladat szálakhoz, hogy a kommunikáció központosított maradjon
A ClickUp Automations segítségével néhány kattintással automatizálhatja az e-mail küldési műveleteket. Vegye kézbe az e-mail kezelését azáltal, hogy automatikusan küldi el a potenciális ügyfeleknek szóló e-maileket, frissíti az állapotokat, és prioritásokat és címkéket rendel hozzájuk.
És itt van a hab a tortán! ?
A ClickUp AI még tovább növeli hatékonyságát. A találkozók jegyzetének összefoglalásától a felhasználás-specifikus utasításokkal ellátott e-mailek megírásáig ez a virtuális segédje a termelékenységben. Használja arra, hogy világos, tömör és vonzó e-maileket hozzon létre előre strukturált formázással, hogy vonzó legyen a címzett(ek) számára.
Ha nagy marketingkampányokat kezel, használja a ClickUp e-mail marketing sablont, hogy egyszerűsítse az e-mailek létrehozásának és elküldésének folyamatát, valamint a potenciális ügyfelek nyomon követését, így biztosítva, hogy folyamatai mindig hatékonyak és vizuálisan koherensek legyenek.
A ClickUp legjobb funkciói
- E-mail feladatok kezelése és központosított kommunikáció
- Testreszabható automatizálási műveletek e-mail küldéshez
- Jobb hatékonyság e-mail sablonokkal és mentett válaszokkal
- Zökkenőmentesen kapcsolódik más e-mail szolgáltatókhoz
- AI írási asszisztens olyan feladatokhoz, mint az e-mailek összefoglalása és megírása
- Csökkentett kontextusváltás az értesítésekre közvetlenül a beérkező levelek mappából történő válaszadással
- Zökkenőmentes e-mail importálás
- Könnyű keresési és szűrési lehetőségek
- Robusztus biztonsági és adatvédelmi protokollok
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak időre van szükségük, hogy minden funkciót felfedezzenek
- Nincs beépített videohívás funkció, de integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Zoom.
- Nem tartalmazza a hagyományos e-mail marketing elemzési funkciókat, ellentétben a listán szereplő néhány más e-mailkezelő szoftverrel.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön a vállalatnál.
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Hiver
A Hiver egy kiváló e-mailkezelő eszköz, amely egyszerűsíti az e-mailek kezelését és az együttműködést a Gmail és a G Suite környezetekben. Chrome-bővítményével e-maileket rendelhet hozzá, belső jegyzeteket adhat hozzá, állapotokat állíthat be, élő csevegést használhat, és akár hangkommunikációt is kipróbálhat egy Aircall előfizetéssel. ?️
A Hiver a Gmailt robusztus munkaterület-központtá alakítja, valós idejű betekintést nyújtva a csapat munkaterhelésébe és a lekérdezések állapotába. Az e-maileket egyetlen kattintással végrehajtható feladatokká alakíthatja, és a csapat tagjainak rendelheti hozzá őket, mindezt a megszokott Gmail felületről.
Ez az e-mailkezelő szoftver olyan alapvető e-mailprojekt-kezelési funkciókat kínál, mint a szervezés, a prioritások meghatározása és a hatékony keresési lehetőségek, így a feladatok elszámoltathatósága és a csapat termelékenysége gyerekjáték lesz.
A Hiver legjobb funkciói
- Integrálható a Gmail és a Google Workspace Suite szolgáltatással
- Lehetővé teszi az e-mailek átalakítását végrehajtható, kiosztható feladatokká
- Valós idejű betekintés a beérkező és kimenő üzenetek lekérdezési állapotába
- A Chrome-bővítmény támogatja az élő csevegést, a WhatsApp üzenetküldést és a hangkommunikációt.
A Hiver korlátai
- Nincs lehetőség több mint egy személyt hozzárendelni egy e-mailhez
- A mobilalkalmazás fejlesztésre szorul
Hiver árak
- Lite: 15 USD/hó felhasználónként
- Pro: 39 USD/hó felhasználónként
- Elite: 59 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Hiver értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
3. Zendesk
Ügyfélszolgálati megoldásként a Zendesk biztosítja, hogy az e-mailes interakciók tartós benyomást hagyjanak ügyfeleiben. Az előre megírt válaszok és hasonló funkcióknak köszönhetően e-mailkezelő szoftverei lehetővé teszik ügyfélszolgálati csapatának, hogy hatékonyan kezelje a gyakori e-mailes problémákat és növelje a termelékenységet.
De ami igazán megkülönbözteti a Zendesket, az az e-mailkezelés terén nyújtott kivételes testreszabhatósága. Testreszabott jelentéseket és adatvizualizációkat hozhat létre, hogy értékes betekintést nyerjen a beérkező levelek teljesítményébe, ami segít racionalizálni a beérkező és kimenő e-mailek feldolgozásának folyamatát. Ez nemcsak a csapat egészének e-mailkezelési hatékonyságát javítja, hanem idővel az ügyfélélményt is. ?
A Zendesk AI eszközei tovább finomítják az e-mailek kezelését azáltal, hogy átveszik a fontos feladatokat, mint például az e-mailek osztályozása és a válaszok javaslása.
A Zendesk legjobb funkciói
- Integrálható a CRM-mel a személyre szabott ügyfélkérdések és interakciók érdekében
- Egyedi jelentések és adatvizualizációk – ideálisak e-mailes marketingkampányokhoz és ügyfélszolgálati csapatokhoz
- Automatizálja az e-mailek osztályozását és a beérkező e-mailekre adott válaszok javaslatait
- Javítja az ügyfélélményt minden kommunikációs csatornán
A Zendesk korlátai
- Az adminisztrációs panel javításra szorul
- Alacsony színvonalú keresési funkció
A Zendesk árai
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és ingyenes próba is rendelkezésre áll.
Zendesk értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
4. Help Scout
A Help Scout célja, hogy megosztott beérkező levelek mappáján belül egyszerűen és hatékonyan bonyolítsa le az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket. Önnek egy e-mail címe és egy felhasználói bejelentkezése van, de a megosztott beérkező levelek mappájának felhasználói együtt dolgozhatnak az egy címre érkező e-maileken, például a hello@ vagy az info@ címen.
A Collision Detection funkciónak köszönhetően nincsenek duplikált válaszok. Alapvetően, ha egy másik tag módosít egy beszélgetést, miközben egy felhasználó válaszát írja, az eszköz szünetelteti a választ, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy áttekintse a frissítéseket.
Vizuális jelzések jelennek meg, amikor mások is részt vesznek ugyanabban a beszélgetésben, akár mappa nézetben, akár magában a beszélgetésben.
A Help Scout legjobb funkciói
- Közös beérkező levelek mappa, amely központosítja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket
- Több mint 75 billentyűparancs a hatékonyság érdekében
- Alkalmazáson belüli üzenetküldés elérhető
- Ütközésérzékelés a beérkező e-mailekből származó kommunikációs átfedések elkerülésére
A Help Scout korlátai
- A sablonok több változatosságot igényelnek
- Korlátozott jelentési lehetőségek
Help Scout árak
- Standard: 20 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 40 USD/hó felhasználónként
- Pro: 65 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Help Scout értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)
5. Gmelius
A Gmelius zökkenőmentesen szinkronizálódik a Gmail, a Slack, a Trello és más kommunikációs eszközökkel, biztosítva a valós idejű együttműködést a munkaterületén. Egyesítse a belső és külső beszélgetéseket olyan funkciók segítségével, mint a megosztott beérkező levelek, címkék és projekt táblák.
A szoftver Gmail-találkozóütemezőjével egyszerűsíti a találkozók ütemezését. Megoszthatja naptárában szereplő szabad időpontjait, elküldhet előzetes kérdőíveket vagy emlékeztetőket, és zökkenőmentesen integrálhatja kedvenc videokonferencia-eszközével.
Egyéb termelékenységet növelő funkciók közé tartoznak az e-mail sorozatok, sablonok és belső jegyzetek. Ez az eszköz lehetővé teszi a Gmail sablonok vagy e-mail részletek használatát egyetlen kattintással, közvetlenül a szövegszerkesztő ablakban. Akár válaszra kész e-mailek tárházát is létrehozhatja, amelyeket könnyű visszakeresés érdekében áttekinthetően kategorizálhat.
A Gmelius legjobb funkciói
- Valós idejű szinkronizálás az ütemezéshez
- Megosztott beérkező levelek címkézéssel
- Lehetőség belső megjegyzések hozzáadására az e-mailekhez
- E-mail sorozatok automatizált és strukturált e-mailes kapcsolattartáshoz
- Beépített e-mail keresőmotor
A Gmelius korlátai
- Egyes felhasználók képzési anyagokat szeretnének a platform használatához
- Több mint egy személyt nem lehet hozzárendelni a feladatokhoz
A Gmelius árai
- Flex: havi 15 dollártól (legfeljebb öt felhasználó számára)
- Growth: 24 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Pro: 36 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Gmelius értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)
6. Front
A Front számos e-mailkezelési funkcióval büszkélkedhet, amelyek segítenek vállalkozásának bővítésében, miközben megőrzi a személyre szabott kapcsolatot ügyfeleivel. Minden beszélgetés gazdagabbá válik az ügyfélelőzményekkel és a releváns adatokkal, megkönnyítve a személyre szabott és hatékony kommunikációt.
Az eszköz praktikus e-mailkezelési funkciókat kínál, mint például automatizált munkafolyamatok az üzenetek kiosztásához, továbbításához és megválaszolásához. Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a szolgáltató csapat számára a kérdések hatékony kezelését, a csapat tagjai könnyedén kommentálhatják az e-maileket, megoszthatják a vázlatokat és üzeneteket küldhetnek egymásnak a Front közös munkaterületén.
A Front integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, többek között a Facebookkal, a Twitterrel és a WhatsApp-pal, hogy egyszerűsítse az e-mail és a kommunikációs munkafolyamatokat. ?
A Front legjobb funkciói
- Kontextusfüggő beszélgetésekhez biztosít ügyfélelőzmény-adatokat
- Automatizálja az üzenetek hozzárendelését, továbbítását és megválaszolását
- Különböző kommunikációs csatornák kezelése
- Több mint 60 integráció
Elsődleges korlátozások
- Néhány felhasználó szerint a naptár funkció javításra szorul
- Jobb adminisztrációs funkciókra lenne szükség
Front árak
- Starter: 19 USD/hó/felhasználó
- Growth: 59 USD/hó/felhasználó
- Ár: 99 USD/hó/felhasználó
- Premier: 229 USD/hó/felhasználó
*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Front értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
7. Superhuman
A listánkon szereplő többi platformtól eltérően a Superhuman kizárólag a Gmail és a Google Workspace felhasználók számára nyújt egyszerűsített e-mail klienst Mac és Windows platformokon.
Ez a SOC-2 kompatibilis kliens nagyon hasznos a globális csapatok számára, mivel bármely időzónában lehetővé teszi naptári események létrehozását! A Superhuman AI segítségével számos feladatot gyorsan és pontosan elvégezhet, legyen szó üzeneteinek finomításáról vagy azonnali válaszok küldéséről.
A platform praktikus billentyűparancsokkal rendelkezik olyan feladatokhoz, mint a parancsközpont elindítása és a beszélgetések kiválasztása. Emellett szundi és emlékeztető funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek Önnek a szervezettségben és a szuper-beérkező levelek kezelésében. ?
A Superhuman legjobb funkciói
- Tiszta és hatékony e-mail kliens
- AI-alapú automatikus e-mail-szűrés
- Hasznos emlékeztető üzenetek
- Navigációbarát billentyűparancsok
Szuperemberi korlátok
- Korlátozott lehetőségek a válasz formázására
- A mobilalkalmazás továbbfejleszthető
Szuperemberi árak
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Growth: 25 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó esetén)
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és ingyenes próbaidőszakot kínál.
Szuperemberi értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)
8. Brevo
A Brevo számos marketing- és CRM-eszközt kínál, amelyek több kommunikációs csatornát is lefednek, beleértve az e-mailt, az SMS-t és az élő csevegést. E-mail marketing funkcióival vizuálisan vonzó e-mail kampányokat hozhat létre, és azokat könnyedén eljuttathatja egy nagy közönséghez.
A platform lehetővé teszi korlátlan számú névjegy kezelését, és automatizált névjegy-szegmentálást kínál viselkedés, érdeklődési kör és egyéb tulajdonságok alapján. ?
A Brevo tranzakciós e-mailek, például jelszó-visszaállítások, megrendelés-visszaigazolások és szállítási frissítések kezelésében is segítséget nyújt. Összességében egy áttekinthető irányítópultot biztosít, amely segít nyomon követni és optimalizálni e-mail kampányait a nagyobb hatékonyság érdekében.
A Brevo legjobb funkciói
- E-mailes marketingesek számára
- Ingyenes, korlátlan számú névjegy
- Intelligens lead-szegmentálás e-mail marketing kampányokhoz
- Kampányok figyelemmel kísérésére és optimalizálására szolgáló irányítópult
- Támogatja a tranzakciós e-mail küldést
A Brevo korlátai
- Korlátozott ügyfélszolgálat
- Csalódást keltő sablonválaszték
Brevo árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 22 dollár/hó áron
- Üzleti: 58 USD/hó áron
- BrevoPlus: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és a fizetős csomagok ingyenes próbaidőszakot kínálnak.
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)
9. Missive
A Missive egy együttműködésen alapuló beérkező levelek és csevegés alkalmazás , amelynek célja az e-mailes kommunikáció körüli csapatmunka javítása. Megkönnyíti a zökkenőmentes együttműködést azáltal, hogy lehetővé teszi a beszélgetések konkrét csapattagokhoz vagy csapatokhoz való hozzárendelését, munkafolyamatok létrehozását, feladatok kezelését és címkék alkalmazását a beérkező levelek hatékony szervezése érdekében. ?
A Missive olyan alapvető e-mailkezelő eszközöket is kínál, mint a szundi funkció, több fiók támogatása és hatékony szűrők. Ami igazán megkülönbözteti a többitől, az a fejlett együttműködési eszközkészlet, amely magában foglalja a csevegést, a csapatok beérkező leveleit, a közös írásokat, a feladatokat, a naptárakat, az állapotfrissítéseket és még sok mást.
A csapat egészét érintő e-mail-túlterhelés csökkentése érdekében a platform szabályok alapján automatizálást kínál, előre megírt válaszok megosztását teszi lehetővé, és lehetővé teszi a kapcsolódó beszélgetések összevonását az üzenetek túlterhelésének csökkentése érdekében.
A Missive legjobb funkciói
- Belső megjegyzések engedélyezése az e-mailekben
- Belső csevegőszobák a valós idejű csapatkommunikációhoz
- Kész válaszok és sablonok egyszerű megosztása
- Összevonja a kapcsolódó beszélgetéseket egyetlen szálba
A levelezés korlátai
- Korlátozott keresési lehetőségek az ingyenes csomagban
- Több bevezető forrásra lenne szükség
Missive árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 14 USD/hó felhasználónként
- Productive: 18 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 26 USD/hó felhasználónként
Missive értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (50+ értékelés)
10. SaneBox
Sok más e-mailkezelő eszközzel ellentétben, amelyek nagy e-mailforgalommal rendelkező vállalkozásokat és csapatokat céloznak meg, a SaneBox a mindennapi felhasználók igényeinek figyelembevételével készült. Mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy automatikusan különböző mappákba sorolja az e-mailjeit, így Ön újra összpontosíthat és csökkentheti a beérkező levelek számát.
Az eszköz hasznos beérkező levelek asszisztensként működik, folyamatosan alkalmazkodva szokásaihoz és preferenciáihoz. A Sanebox csatlakozik az e-mail fiókjához, és speciális mappákat hoz létre, mint például a SaneLater a figyelmet elterelő e-mailekhez, a SaneNews a hírlevelekhez és a SaneCC a CC-ben megküldött e-mailekhez. Remek, igaz?
A SaneBox előnye abban rejlik, hogy zökkenőmentesen integrálható a meglévő e-mail szolgáltatásába, így nem kell megtanulnia egy új alkalmazás használatát. ?
A SaneBox legjobb funkciói
- Az e-maileket automatikusan mappákba sorolja
- AI-támogatás
- Integrálható a meglévő e-mail szolgáltatásával
- Egyéni mappák az e-mailes kommunikáció és szervezés személyre szabásához
A SaneBox korlátai
- Hiányoznak a számos funkció használatára vonatkozó utasítások
- A műszerfal navigációja javítható lenne
A SaneBox árai
- Snack: 7 dollár/hónap
- Ebéd: 12 dollár/hónap
- Dinner: 36 dollár/hónap
SaneBox értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)
Érje el az e-mailek harmonikus kezelését a legjobb beérkező levelek kezelő eszközzel
Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a beérkező levelek kezelésére szolgáló eszközök segítik abban, hogy egész nap nyugodt és produktív maradjon. A bemutatott lehetőségek segítségével búcsút inthet az e-mailek okozta kiégésnek, és üdvözölheti a rendezettebb és hatékonyabb beérkező levelek mappáját. ?
Nehéz dönteni? Próbálja ki a ClickUp-ot, és élvezze a kommunikációban eddig soha nem tapasztalt harmóniát. Átgondolt AI- és termelékenységi funkcióival, valamint remek integrációival ez lehet az a hiányzó láncszem, amire szüksége van ahhoz, hogy profi szinten kommunikáljon!