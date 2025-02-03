ClickUp blog
Visszaszerezheti az idejét: a 10 legjobb beérkező levelek kezelő eszköz a maximális hatékonyságért

Visszaszerezheti az idejét: a 10 legjobb beérkező levelek kezelő eszköz a maximális hatékonyságért

Engineering Team
Engineering Team
2025. február 3.

Az e-mail statisztikák szerint egy átlagos szakember naponta 200 olvasatlan e-mailt és 120 új üzenetet kezel, és mégis csak ezeknek a mindössze 25%-ára tud válaszolni. ?

Akár vállalkozás alapítója, akár távmunkás, akár egyszerűen csak valaki, aki vissza szeretné szerezni az irányítást a digitális élete felett, kétségtelen, hogy a idő hatékony kihasználásához elengedhetetlen a beérkező levelek ügyes kezelése.

A beérkező levelek kezelőeszközök segítségével hatékonyabban kezelheti a mindennapi e-maileket. Ahelyett, hogy kétségbeesetten válogatna a rengeteg e-mail között, könnyedén, precízen rangsorolhatja, továbbíthatja, nyomon követheti és rendszerezheti üzeneteit.

Az eredmény? Olyan termelékenységnövekedés, hogy el sem fogja hinni, hogyan tudott eddig ezek nélkül az eszközök nélkül boldogulni. Ebben a izgalmas küldetésben, amelynek célja az e-mail dzsungel meghódítása, bemutatjuk Önnek a 10 legpraktikusabb beérkező levelek kezelő eszközt!

Mi az a beérkező levelek kezelőeszköz?

A beérkező levelek kezelőeszközök célja az e-mailek és a beérkező levelek szervezésének egyszerűsítése. Az eszközök az e-mailek hatékony szervezését, küldését, megválaszolását és nyomon követését segítő funkciókkal rendelkeznek, így hatékonyabbá teszik a külső és belső érdekelt felekkel, potenciális ügyfelekkel és meglévő ügyfelekkel való kommunikációt.

Számos e-mailkezelő alkalmazás és megoldás mesterséges intelligenciát és automatizálási funkciókat használ, hogy interakcióid zökkenőmentesebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá váljanak. Számíthatsz speciális beállításokra a nagy mennyiségű üzenet és a figyelemelterelő értesítések kezeléséhez.

email-in-clickup
Csatlakoztassa e-mailjeit a ClickUp-hoz, hogy könnyedén rendezhesse az üzeneteket a Feladatok listában, és hozzárendelhesse azokat csapattagjaihoz.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek az eszközök nagy szerepet játszanak az IT- és ügyfélszolgálati csapatok, e-mailes marketingesek és projektmenedzserek stresszszintjének csökkentésében, akik gyakran találják magukat túlterhelve a nap folyamán váró e-mailekkel és megbeszélésekkel.

Milyen alapvető funkciókat kell keresni egy beérkező levelek kezelő eszközben?

Íme egy ellenőrzőlista az e-mailkezelő szoftverek legfontosabb funkcióiról:

  1. E-mailek prioritásainak meghatározása: Az e-mailkezelő eszközöknek automatikusan meg kell határoznia az e-mailek prioritásait olyan kritériumok alapján, mint a feladó, a fontosság vagy a kulcsszavak, egy könnyen kezelhető irányítópulton.
  2. Automatizálás és mesterséges intelligencia: Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel automatizálhatja a spamszűrést, az intelligens ütemezést és az automatikus válaszokat. A legjobb e-mailkezelő eszközök mesterséges intelligenciával támogatott funkciókkal rendelkezhetnek az üzenetek írásához, megválaszolásához, összefoglalásához, valamint a nyelv és a hangnem ellenőrzéséhez.
  3. Integráció: A meglévő termelékenységi alkalmazásokkal, naptárakkal és együttműködési eszközökkel való zökkenőmentes integráció elengedhetetlen a koherens munkafolyamatokhoz.
  4. Keresési funkciók: A fejlett szűrőkkel ellátott robusztus keresési funkció egyszerűsíti a kiterjedt archívumokban található konkrét e-mailek megkeresését.
  5. Biztonság és adatvédelem: Elsőbbséget élvezzenek azok az eszközök, amelyek erős biztonsági intézkedésekkel rendelkeznek, beleértve a titkosítást, a kétfaktoros hitelesítést, valamint a phishing és a rosszindulatú szoftverek elleni védelmet, így biztosítva kommunikációjának biztonságát.
  6. Ütemezés és értesítések kezelése: A elfoglalt szakemberek általában hatékony e-mail és találkozó ütemezést szeretnének, értesítések konfigurálási lehetőséggel.

A 10 legjobb beérkező levelek kezelő eszköz

Íme egy lista 10 rendkívül hatékony beérkező levelek és e-mailek kezelő szoftverről, amelyekre támaszkodva forradalmasíthatja e-mailjeinek kezelését. Különböző eszközöket mutatunk be, amelyek különböző munkaterületeket szolgálnak ki, például ügyfélszolgálatot, marketinget és munkavállalói támogatást. ?

1. ClickUp

ClickUp AI értékesítési e-mail üzenet példa
A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Ha unod már, hogy több kommunikációs csatornát kell egyensúlyoznod a projektek nyomon követése érdekében, bízz a Clickup all-in-one e-mailes projektkezelő megoldásában, amely a káoszt átláthatósággá alakítja! A platform egyesíti a szétszórt projekt- és kommunikációs feladatokat, így minden egy központi helyen, kéznél van.

A ClickUp több mint egy e-mail alternatíva – ez egy termelékenységi forradalom. Búcsút inthet a lapok közötti váltogatásnak az e-mailek kezelése érdekében! A Beérkező levelek funkcióval e-mail fiókjait, például a Gmail és Outlook fiókjait közvetlenül a ClickUp-hoz kapcsolhatja.

Összegyűjtse az összes e-mailes levelezését a Feladatok menüpontban, hogy rendezettebbé tegye a napját. A ClickUp segít Önnek:

  • Készítsen végrehajtható feladatokat közvetlenül a beérkező levelek mappájából – ideális e-mailes marketing kampányokhoz, ügyfélérdeklődésekhez vagy automatizált munkafolyamatok beállításához.
  • A csapat rendelkezésre állása alapján ütemezzen feladatokat és találkozókat (beépített naptár segítségével)
  • Testreszabhatja a prioritási értesítéseket és emlékeztetőket, hogy minimálisra csökkentse a zavaró tényezőket.
  • Csatoljon e-maileket a feladat szálakhoz, hogy a kommunikáció központosított maradjon
E-mail a ClickUp-ban
Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálásokat, csatoljon e-maileket bármely feladathoz, és még sok más.

A ClickUp Automations segítségével néhány kattintással automatizálhatja az e-mail küldési műveleteket. Vegye kézbe az e-mail kezelését azáltal, hogy automatikusan küldi el a potenciális ügyfeleknek szóló e-maileket, frissíti az állapotokat, és prioritásokat és címkéket rendel hozzájuk.

És itt van a hab a tortán! ?

A ClickUp AI még tovább növeli hatékonyságát. A találkozók jegyzetének összefoglalásától a felhasználás-specifikus utasításokkal ellátott e-mailek megírásáig ez a virtuális segédje a termelékenységben. Használja arra, hogy világos, tömör és vonzó e-maileket hozzon létre előre strukturált formázással, hogy vonzó legyen a címzett(ek) számára.

Ha nagy marketingkampányokat kezel, használja a ClickUp e-mail marketing sablont, hogy egyszerűsítse az e-mailek létrehozásának és elküldésének folyamatát, valamint a potenciális ügyfelek nyomon követését, így biztosítva, hogy folyamatai mindig hatékonyak és vizuálisan koherensek legyenek.

A ClickUp legjobb funkciói

  • E-mail feladatok kezelése és központosított kommunikáció
  • Testreszabható automatizálási műveletek e-mail küldéshez
  • Jobb hatékonyság e-mail sablonokkal és mentett válaszokkal
  • Zökkenőmentesen kapcsolódik más e-mail szolgáltatókhoz
  • AI írási asszisztens olyan feladatokhoz, mint az e-mailek összefoglalása és megírása
  • Csökkentett kontextusváltás az értesítésekre közvetlenül a beérkező levelek mappából történő válaszadással
  • Zökkenőmentes e-mail importálás
  • Könnyű keresési és szűrési lehetőségek
  • Robusztus biztonsági és adatvédelmi protokollok

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználóknak időre van szükségük, hogy minden funkciót felfedezzenek
  • Nincs beépített videohívás funkció, de integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Zoom.
  • Nem tartalmazza a hagyományos e-mail marketing elemzési funkciókat, ellentétben a listán szereplő néhány más e-mailkezelő szoftverrel.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön a vállalatnál.
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Hiver

Hiver Chrome-bővítmény
Forrás: Hiver

A Hiver egy kiváló e-mailkezelő eszköz, amely egyszerűsíti az e-mailek kezelését és az együttműködést a Gmail és a G Suite környezetekben. Chrome-bővítményével e-maileket rendelhet hozzá, belső jegyzeteket adhat hozzá, állapotokat állíthat be, élő csevegést használhat, és akár hangkommunikációt is kipróbálhat egy Aircall előfizetéssel. ?️

A Hiver a Gmailt robusztus munkaterület-központtá alakítja, valós idejű betekintést nyújtva a csapat munkaterhelésébe és a lekérdezések állapotába. Az e-maileket egyetlen kattintással végrehajtható feladatokká alakíthatja, és a csapat tagjainak rendelheti hozzá őket, mindezt a megszokott Gmail felületről.

Ez az e-mailkezelő szoftver olyan alapvető e-mailprojekt-kezelési funkciókat kínál, mint a szervezés, a prioritások meghatározása és a hatékony keresési lehetőségek, így a feladatok elszámoltathatósága és a csapat termelékenysége gyerekjáték lesz.

A Hiver legjobb funkciói

  • Integrálható a Gmail és a Google Workspace Suite szolgáltatással
  • Lehetővé teszi az e-mailek átalakítását végrehajtható, kiosztható feladatokká
  • Valós idejű betekintés a beérkező és kimenő üzenetek lekérdezési állapotába
  • A Chrome-bővítmény támogatja az élő csevegést, a WhatsApp üzenetküldést és a hangkommunikációt.

A Hiver korlátai

  • Nincs lehetőség több mint egy személyt hozzárendelni egy e-mailhez
  • A mobilalkalmazás fejlesztésre szorul

Hiver árak

  • Lite: 15 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 39 USD/hó felhasználónként
  • Elite: 59 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Hiver értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

3. Zendesk

Zendesk
Forrás: Zendesk

Ügyfélszolgálati megoldásként a Zendesk biztosítja, hogy az e-mailes interakciók tartós benyomást hagyjanak ügyfeleiben. Az előre megírt válaszok és hasonló funkcióknak köszönhetően e-mailkezelő szoftverei lehetővé teszik ügyfélszolgálati csapatának, hogy hatékonyan kezelje a gyakori e-mailes problémákat és növelje a termelékenységet.

De ami igazán megkülönbözteti a Zendesket, az az e-mailkezelés terén nyújtott kivételes testreszabhatósága. Testreszabott jelentéseket és adatvizualizációkat hozhat létre, hogy értékes betekintést nyerjen a beérkező levelek teljesítményébe, ami segít racionalizálni a beérkező és kimenő e-mailek feldolgozásának folyamatát. Ez nemcsak a csapat egészének e-mailkezelési hatékonyságát javítja, hanem idővel az ügyfélélményt is. ?

A Zendesk AI eszközei tovább finomítják az e-mailek kezelését azáltal, hogy átveszik a fontos feladatokat, mint például az e-mailek osztályozása és a válaszok javaslása.

A Zendesk legjobb funkciói

  • Integrálható a CRM-mel a személyre szabott ügyfélkérdések és interakciók érdekében
  • Egyedi jelentések és adatvizualizációk – ideálisak e-mailes marketingkampányokhoz és ügyfélszolgálati csapatokhoz
  • Automatizálja az e-mailek osztályozását és a beérkező e-mailekre adott válaszok javaslatait
  • Javítja az ügyfélélményt minden kommunikációs csatornán

A Zendesk korlátai

  • Az adminisztrációs panel javításra szorul
  • Alacsony színvonalú keresési funkció

A Zendesk árai

  • Értékesítési csapat: 19 USD/hó felhasználónként Növekedés: 55 USD/hó felhasználónként Professzionális: 115 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 19 USD/hó felhasználónként
  • Növekedés: 55 USD/hó felhasználónként
  • Professional: 115 USD/hó felhasználónként
  • Szolgáltatás Csapat: 55 USD/hó felhasználónként Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként Professzionális: 115 USD/hó felhasználónként Vállalat: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Csapat: 55 USD/hó felhasználónként
  • Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként
  • Professional: 115 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Csapat: 19 USD/hó felhasználónként
  • Növekedés: 55 USD/hó felhasználónként
  • Professional: 115 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 55 USD/hó felhasználónként
  • Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként
  • Professional: 115 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és ingyenes próba is rendelkezésre áll.

Zendesk értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Help Scout

Help Scout
Forrás: Help Scout

A Help Scout célja, hogy megosztott beérkező levelek mappáján belül egyszerűen és hatékonyan bonyolítsa le az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket. Önnek egy e-mail címe és egy felhasználói bejelentkezése van, de a megosztott beérkező levelek mappájának felhasználói együtt dolgozhatnak az egy címre érkező e-maileken, például a hello@ vagy az info@ címen.

A Collision Detection funkciónak köszönhetően nincsenek duplikált válaszok. Alapvetően, ha egy másik tag módosít egy beszélgetést, miközben egy felhasználó válaszát írja, az eszköz szünetelteti a választ, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy áttekintse a frissítéseket.

Vizuális jelzések jelennek meg, amikor mások is részt vesznek ugyanabban a beszélgetésben, akár mappa nézetben, akár magában a beszélgetésben.

A Help Scout legjobb funkciói

  • Közös beérkező levelek mappa, amely központosítja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket
  • Több mint 75 billentyűparancs a hatékonyság érdekében
  • Alkalmazáson belüli üzenetküldés elérhető
  • Ütközésérzékelés a beérkező e-mailekből származó kommunikációs átfedések elkerülésére

A Help Scout korlátai

  • A sablonok több változatosságot igényelnek
  • Korlátozott jelentési lehetőségek

Help Scout árak

  • Standard: 20 USD/hó felhasználónként
  • Plusz: 40 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 65 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Help Scout értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

5. Gmelius

Gmelius
Forrás: Gmelius

A Gmelius zökkenőmentesen szinkronizálódik a Gmail, a Slack, a Trello és más kommunikációs eszközökkel, biztosítva a valós idejű együttműködést a munkaterületén. Egyesítse a belső és külső beszélgetéseket olyan funkciók segítségével, mint a megosztott beérkező levelek, címkék és projekt táblák.

A szoftver Gmail-találkozóütemezőjével egyszerűsíti a találkozók ütemezését. Megoszthatja naptárában szereplő szabad időpontjait, elküldhet előzetes kérdőíveket vagy emlékeztetőket, és zökkenőmentesen integrálhatja kedvenc videokonferencia-eszközével.

Egyéb termelékenységet növelő funkciók közé tartoznak az e-mail sorozatok, sablonok és belső jegyzetek. Ez az eszköz lehetővé teszi a Gmail sablonok vagy e-mail részletek használatát egyetlen kattintással, közvetlenül a szövegszerkesztő ablakban. Akár válaszra kész e-mailek tárházát is létrehozhatja, amelyeket könnyű visszakeresés érdekében áttekinthetően kategorizálhat.

A Gmelius legjobb funkciói

  • Valós idejű szinkronizálás az ütemezéshez
  • Megosztott beérkező levelek címkézéssel
  • Lehetőség belső megjegyzések hozzáadására az e-mailekhez
  • E-mail sorozatok automatizált és strukturált e-mailes kapcsolattartáshoz
  • Beépített e-mail keresőmotor

A Gmelius korlátai

  • Egyes felhasználók képzési anyagokat szeretnének a platform használatához
  • Több mint egy személyt nem lehet hozzárendelni a feladatokhoz

A Gmelius árai

  • Flex: havi 15 dollártól (legfeljebb öt felhasználó számára)
  • Growth: 24 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Pro: 36 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Gmelius értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 700 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Front

Front
Forrás: Front

A Front számos e-mailkezelési funkcióval büszkélkedhet, amelyek segítenek vállalkozásának bővítésében, miközben megőrzi a személyre szabott kapcsolatot ügyfeleivel. Minden beszélgetés gazdagabbá válik az ügyfélelőzményekkel és a releváns adatokkal, megkönnyítve a személyre szabott és hatékony kommunikációt.

Az eszköz praktikus e-mailkezelési funkciókat kínál, mint például automatizált munkafolyamatok az üzenetek kiosztásához, továbbításához és megválaszolásához. Az együttműködési funkciók lehetővé teszik a szolgáltató csapat számára a kérdések hatékony kezelését, a csapat tagjai könnyedén kommentálhatják az e-maileket, megoszthatják a vázlatokat és üzeneteket küldhetnek egymásnak a Front közös munkaterületén.

A Front integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, többek között a Facebookkal, a Twitterrel és a WhatsApp-pal, hogy egyszerűsítse az e-mail és a kommunikációs munkafolyamatokat. ?

A Front legjobb funkciói

  • Kontextusfüggő beszélgetésekhez biztosít ügyfélelőzmény-adatokat
  • Automatizálja az üzenetek hozzárendelését, továbbítását és megválaszolását
  • Különböző kommunikációs csatornák kezelése
  • Több mint 60 integráció

Elsődleges korlátozások

  • Néhány felhasználó szerint a naptár funkció javításra szorul
  • Jobb adminisztrációs funkciókra lenne szükség

Front árak

  • Starter: 19 USD/hó/felhasználó
  • Growth: 59 USD/hó/felhasználó
  • Ár: 99 USD/hó/felhasználó
  • Premier: 229 USD/hó/felhasználó

*Minden ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Front értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. Superhuman

Szuperember
Forrás: Superhuman

A listánkon szereplő többi platformtól eltérően a Superhuman kizárólag a Gmail és a Google Workspace felhasználók számára nyújt egyszerűsített e-mail klienst Mac és Windows platformokon.

Ez a SOC-2 kompatibilis kliens nagyon hasznos a globális csapatok számára, mivel bármely időzónában lehetővé teszi naptári események létrehozását! A Superhuman AI segítségével számos feladatot gyorsan és pontosan elvégezhet, legyen szó üzeneteinek finomításáról vagy azonnali válaszok küldéséről.

A platform praktikus billentyűparancsokkal rendelkezik olyan feladatokhoz, mint a parancsközpont elindítása és a beszélgetések kiválasztása. Emellett szundi és emlékeztető funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítenek Önnek a szervezettségben és a szuper-beérkező levelek kezelésében. ?

A Superhuman legjobb funkciói

  • Tiszta és hatékony e-mail kliens
  • AI-alapú automatikus e-mail-szűrés
  • Hasznos emlékeztető üzenetek
  • Navigációbarát billentyűparancsok

Szuperemberi korlátok

  • Korlátozott lehetőségek a válasz formázására
  • A mobilalkalmazás továbbfejleszthető

Szuperemberi árak

  • Starter: 25 USD/hó felhasználónként
  • Growth: 25 USD/hó felhasználónként (minimum öt felhasználó esetén)
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és ingyenes próbaidőszakot kínál.

Szuperemberi értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Superhuman alternatívákat!

8. Brevo

Brevo Dashboard
Forrás: Brevo

A Brevo számos marketing- és CRM-eszközt kínál, amelyek több kommunikációs csatornát is lefednek, beleértve az e-mailt, az SMS-t és az élő csevegést. E-mail marketing funkcióival vizuálisan vonzó e-mail kampányokat hozhat létre, és azokat könnyedén eljuttathatja egy nagy közönséghez.

A platform lehetővé teszi korlátlan számú névjegy kezelését, és automatizált névjegy-szegmentálást kínál viselkedés, érdeklődési kör és egyéb tulajdonságok alapján. ?

A Brevo tranzakciós e-mailek, például jelszó-visszaállítások, megrendelés-visszaigazolások és szállítási frissítések kezelésében is segítséget nyújt. Összességében egy áttekinthető irányítópultot biztosít, amely segít nyomon követni és optimalizálni e-mail kampányait a nagyobb hatékonyság érdekében.

A Brevo legjobb funkciói

  • E-mailes marketingesek számára
  • Ingyenes, korlátlan számú névjegy
  • Intelligens lead-szegmentálás e-mail marketing kampányokhoz
  • Kampányok figyelemmel kísérésére és optimalizálására szolgáló irányítópult
  • Támogatja a tranzakciós e-mail küldést

A Brevo korlátai

  • Korlátozott ügyfélszolgálat
  • Csalódást keltő sablonválaszték

Brevo árak

  • Örökre ingyenes
  • Starter: 22 dollár/hó áron
  • Üzleti: 58 USD/hó áron
  • BrevoPlus: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik, és a fizetős csomagok ingyenes próbaidőszakot kínálnak.

Brevo értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

9. Missive

Missive
Forrás: Missive

A Missive egy együttműködésen alapuló beérkező levelek és csevegés alkalmazás , amelynek célja az e-mailes kommunikáció körüli csapatmunka javítása. Megkönnyíti a zökkenőmentes együttműködést azáltal, hogy lehetővé teszi a beszélgetések konkrét csapattagokhoz vagy csapatokhoz való hozzárendelését, munkafolyamatok létrehozását, feladatok kezelését és címkék alkalmazását a beérkező levelek hatékony szervezése érdekében. ?

A Missive olyan alapvető e-mailkezelő eszközöket is kínál, mint a szundi funkció, több fiók támogatása és hatékony szűrők. Ami igazán megkülönbözteti a többitől, az a fejlett együttműködési eszközkészlet, amely magában foglalja a csevegést, a csapatok beérkező leveleit, a közös írásokat, a feladatokat, a naptárakat, az állapotfrissítéseket és még sok mást.

A csapat egészét érintő e-mail-túlterhelés csökkentése érdekében a platform szabályok alapján automatizálást kínál, előre megírt válaszok megosztását teszi lehetővé, és lehetővé teszi a kapcsolódó beszélgetések összevonását az üzenetek túlterhelésének csökkentése érdekében.

A Missive legjobb funkciói

  • Belső megjegyzések engedélyezése az e-mailekben
  • Belső csevegőszobák a valós idejű csapatkommunikációhoz
  • Kész válaszok és sablonok egyszerű megosztása
  • Összevonja a kapcsolódó beszélgetéseket egyetlen szálba

A levelezés korlátai

  • Korlátozott keresési lehetőségek az ingyenes csomagban
  • Több bevezető forrásra lenne szükség

Missive árak

  • Örökre ingyenes
  • Starter: 14 USD/hó felhasználónként
  • Productive: 18 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 26 USD/hó felhasználónként

Missive értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (50+ értékelés)

10. SaneBox

E-mailkezelő eszköz
Forrás: SaneBox

Sok más e-mailkezelő eszközzel ellentétben, amelyek nagy e-mailforgalommal rendelkező vállalkozásokat és csapatokat céloznak meg, a SaneBox a mindennapi felhasználók igényeinek figyelembevételével készült. Mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy automatikusan különböző mappákba sorolja az e-mailjeit, így Ön újra összpontosíthat és csökkentheti a beérkező levelek számát.

Az eszköz hasznos beérkező levelek asszisztensként működik, folyamatosan alkalmazkodva szokásaihoz és preferenciáihoz. A Sanebox csatlakozik az e-mail fiókjához, és speciális mappákat hoz létre, mint például a SaneLater a figyelmet elterelő e-mailekhez, a SaneNews a hírlevelekhez és a SaneCC a CC-ben megküldött e-mailekhez. Remek, igaz?

A SaneBox előnye abban rejlik, hogy zökkenőmentesen integrálható a meglévő e-mail szolgáltatásába, így nem kell megtanulnia egy új alkalmazás használatát. ?

A SaneBox legjobb funkciói

  • Az e-maileket automatikusan mappákba sorolja
  • AI-támogatás
  • Integrálható a meglévő e-mail szolgáltatásával
  • Egyéni mappák az e-mailes kommunikáció és szervezés személyre szabásához

A SaneBox korlátai

  • Hiányoznak a számos funkció használatára vonatkozó utasítások
  • A műszerfal navigációja javítható lenne

A SaneBox árai

  • Snack: 7 dollár/hónap
  • Ebéd: 12 dollár/hónap
  • Dinner: 36 dollár/hónap

SaneBox értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5 (170+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Érje el az e-mailek harmonikus kezelését a legjobb beérkező levelek kezelő eszközzel

Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a beérkező levelek kezelésére szolgáló eszközök segítik abban, hogy egész nap nyugodt és produktív maradjon. A bemutatott lehetőségek segítségével búcsút inthet az e-mailek okozta kiégésnek, és üdvözölheti a rendezettebb és hatékonyabb beérkező levelek mappáját. ?

Nehéz dönteni? Próbálja ki a ClickUp-ot, és élvezze a kommunikációban eddig soha nem tapasztalt harmóniát. Átgondolt AI- és termelékenységi funkcióival, valamint remek integrációival ez lehet az a hiányzó láncszem, amire szüksége van ahhoz, hogy profi szinten kommunikáljon!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp