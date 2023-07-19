Dashboard Improvements to Track Work From Every Vantage Point

A vállalkozások okosan optimalizálják kiadásaikat és követik nyomon céljaikat, nagyobb pontossággal, mint valaha. Ezáltal megalapozott döntéseket hoznak, és biztosítják, hogy minden elköltött dollár hozzájáruljon az általános sikerhez.
Ezért olyan fontosak a ClickUp Dashboards – az egész munkaterületről gyűjtik össze a projektinformációkat, hogy a felhasználóknak azonnali, valós idejű betekintést nyújtsanak a haladásba és a teljesítménybe. Ez segít a csapatoknak nyomon követni a feladatokat, megalapozott döntéseket hozni és biztosítani, hogy mindenki felelősséget vállaljon a kitűzött célokért.
A projekt állásának nyomon követése érdekében több eszköz között váltani már nem divat, helyette a konszolidáció a menő. ✨
A sikereid vizualizálva
A ClickUp Dashboards a csapatok számára a végső irányító központként szolgál. Átfogó, magas szintű projektláthatóságot biztosítanak felesleges bonyodalmak nélkül, és elősegítik a modern, többfunkciós csapatok együttműködését.
Örömmel mutatjuk be a legújabb, nagy érdeklődést kiváltó frissítéseket. Minden fejlesztés kifejezetten azért készült, hogy segítsen Önnek jobban nyomon követni a munkáját, és lehetővé tegye a szükséges intézkedések meghozatalát – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a Dashboardot.
Kezdjük is:
1. Részletes elemzés: Merüljön el mélyebben az adatokban
Folyamatosan arra törekszünk, hogy áthidaljuk a betekintés és a cselekvés közötti szakadékot. A Drill-down segítségével a felhasználók ezt könnyedén elérhetik.
A kördiagramra, az akkumulátor diagramra vagy a számítási kártyákra kattintva a felhasználók hozzáférhetnek és módosíthatják a diagramhoz tartozó feladatokat.
Ez a felhasználóknak világos képet ad a feladatspecifikus részletekről, lehetővé téve számukra a szűk keresztmetszetek azonosítását, a minták és trendek felismerését, valamint a valós idejű betekintésen alapuló, jól megalapozott döntések meghozatalát – mindezt anélkül, hogy el kellene hagyniuk a Dashboardot.
PS: A oszlopdiagram-kártyák a közeljövőben a drill-down funkciót is támogatni fogják!
2. Folyamatos időszak: Legyen naprakész a valós idejű előrehaladással
A időalapú kártyák kézi frissítése hivatalosan is a múlté! A gördülő időtartam lehetővé teszi, hogy az időtartományt egyértelmű időközönként konfigurálja.
A megjelenített mutatók automatikusan, valós időben frissülnek, így már nem kell minden héten manuálisan beállítani az időtartamokat. Íme néhány módszer, ahogyan használhatja a gördülő időtartamot:
- Az elmúlt 7 napban jelentett hibák
- Az elmúlt hónapban benyújtott támogatási jegyek
- Az elmúlt negyedévben kitöltött tervezési kérések
Búcsúzzon el az elavult jelentésektől, és üdvözölje az automatizált nyomon követést. ⏱️
3. Vegyes csoportszűrők: Testreszabhatja a műszerfal nézetét
A személyre szabás elengedhetetlen a jelentések készítése során. Ezért vezettük be a vegyes csoportszűrőket – egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi az „És” és „Vagy” operátorok kombinálását, így nagyobb rugalmasságot biztosítva a követelményeinek megfelelő, személyre szabott műszerfalak létrehozásában.
Tegyük fel például, hogy meg szeretné tekinteni egy adott helyen található, ma vagy korábban esedékes feladatokat, valamint a ma vagy korábban kezdődő feladatokat. Ezt most egy ilyen szűrővel érheti el:
((A határidő ma vagy korábban van) VAGY (a kezdési dátum ma vagy korábban van)) ÉS helyszín…
Ez a szintű testreszabás lehetővé teszi, hogy pontosan az Ön igényeinek megfelelő, rendkívül specifikus Dashboardokat hozzon létre.
4. Új Sprint kártyák: jobb termékek gyorsabb szállítása
A Dashboard fejlesztéseinek listáját három új Sprint Card zárja! Minden kártya teljes áttekintést biztosít a szoftvercsapatok számára, hogy nyomon követhessék sprint céljaikat és figyelemmel kísérhessék csapatuk előrehaladását.
Burndown kártyák 🔥
Nézze meg, hogy csapata a vállaltaknak megfelelően halad-e.
Burnup kártyák 🔥
Vizualizálja, hogy mennyi munka készült el, és mekkora a projekt teljes terjedelme.
Velocity kártyák 🏃♀️
Mérje meg a csapata által az elmúlt 3–10 sprintben elvégzett átlagos munkamennyiséget, és javítsa az előrejelzések pontosságát.
Ezek az új kártyák támogatják elkötelezettségünket, hogy segítsünk Önnek a sprintek nyomon követésében a legmegfelelőbb módon. Egyszerűen adja hozzá a kártyát a műszerfalához, és máris úton van a jelentések öröméhez. 📈
Hamarosan elérhető a Dashboards-ban: teljesen átalakított feladatlista-kártya
Végül, keményen dolgozunk a leggyakrabban használt Dashboard Card: Task list (Feladatlista) frissítésén!
Ez a fejlesztés megszünteti annak szükségességét, hogy a Dashboardról egy külön listára kelljen átnavigálnia a projektfeladatok megtekintéséhez.
Az új változásoknak köszönhetően a következőket teheti:
- Feladatok és alfeladatok szerkesztése inline
- Testreszabhatja a nézetet
- Feladatok keresése
Olyan lesz, mintha egy teljesen beágyazott lista nézet lenne a Dashboardon! Figyeljék ezt és a Dashboardokra hamarosan érkező további frissítéseket. 👀
Készítse el álmai műszerfalát
Szeretné nyomon követni a projekt előrehaladását vagy naprakész információkat kapni a vállalati célokról? A Dashboards segíthet!
A ClickUp Dashboards 360 fokos rálátást biztosít a felhasználóknak a munkájukra. Az év második felében nincs jobb alkalom arra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 2023-as céljait követi-e.
A valós idejű frissítések és a testreszabható mutatók segítségével megkapja azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a legjobb formájában maradjon, hatékonyabban együttműködjön a csapatával, és folyamatosan tájékozott legyen a vállalat teljesítményéről.
Kezdje el most, és élvezze a ClickUp Dashboards előnyeit még ma!