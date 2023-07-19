Dashboard Improvements to Track Work From Every Vantage Point

A vállalkozások okosan optimalizálják kiadásaikat és követik nyomon céljaikat, nagyobb pontossággal, mint valaha. Ezáltal megalapozott döntéseket hoznak, és biztosítják, hogy minden elköltött dollár hozzájáruljon az általános sikerhez.

Ezért olyan fontosak a ClickUp Dashboards – az egész munkaterületről gyűjtik össze a projektinformációkat, hogy a felhasználóknak azonnali, valós idejű betekintést nyújtsanak a haladásba és a teljesítménybe. Ez segít a csapatoknak nyomon követni a feladatokat, megalapozott döntéseket hozni és biztosítani, hogy mindenki felelősséget vállaljon a kitűzött célokért.

A projekt állásának nyomon követése érdekében több eszköz között váltani már nem divat, helyette a konszolidáció a menő. ✨

A sikereid vizualizálva

A ClickUp Dashboards a csapatok számára a végső irányító központként szolgál. Átfogó, magas szintű projektláthatóságot biztosítanak felesleges bonyodalmak nélkül, és elősegítik a modern, többfunkciós csapatok együttműködését.

Örömmel mutatjuk be a legújabb, nagy érdeklődést kiváltó frissítéseket. Minden fejlesztés kifejezetten azért készült, hogy segítsen Önnek jobban nyomon követni a munkáját, és lehetővé tegye a szükséges intézkedések meghozatalát – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a Dashboardot.

Kezdjük is:

1. Részletes elemzés: Merüljön el mélyebben az adatokban

Folyamatosan arra törekszünk, hogy áthidaljuk a betekintés és a cselekvés közötti szakadékot. A Drill-down segítségével a felhasználók ezt könnyedén elérhetik.

Használja a ClickUp Dashboards drill-down funkcióját a diagramon belüli feladatok módosításához vagy frissítéséhez, hogy zökkenőmentesen szerkeszthesse azokat.

A kördiagramra, az akkumulátor diagramra vagy a számítási kártyákra kattintva a felhasználók hozzáférhetnek és módosíthatják a diagramhoz tartozó feladatokat.

Ez a felhasználóknak világos képet ad a feladatspecifikus részletekről, lehetővé téve számukra a szűk keresztmetszetek azonosítását, a minták és trendek felismerését, valamint a valós idejű betekintésen alapuló, jól megalapozott döntések meghozatalát – mindezt anélkül, hogy el kellene hagyniuk a Dashboardot.

PS: A oszlopdiagram-kártyák a közeljövőben a drill-down funkciót is támogatni fogják!

A időalapú kártyák kézi frissítése hivatalosan is a múlté! A gördülő időtartam lehetővé teszi, hogy az időtartományt egyértelmű időközönként konfigurálja.

A ClickUp Dashboards Rolling Time Period funkciójával automatikusan frissítheti és módosíthatja a beérkező kérések vagy jegyek időtartamát.

A megjelenített mutatók automatikusan, valós időben frissülnek, így már nem kell minden héten manuálisan beállítani az időtartamokat. Íme néhány módszer, ahogyan használhatja a gördülő időtartamot:

Az elmúlt 7 napban jelentett hibák

Az elmúlt hónapban benyújtott támogatási jegyek

Az elmúlt negyedévben kitöltött tervezési kérések

Búcsúzzon el az elavult jelentésektől, és üdvözölje az automatizált nyomon követést. ⏱️

3. Vegyes csoportszűrők: Testreszabhatja a műszerfal nézetét

A személyre szabás elengedhetetlen a jelentések készítése során. Ezért vezettük be a vegyes csoportszűrőket – egy olyan funkciót, amely lehetővé teszi az „És” és „Vagy” operátorok kombinálását, így nagyobb rugalmasságot biztosítva a követelményeinek megfelelő, személyre szabott műszerfalak létrehozásában.

A ClickUp Dashboards új vegyes csoportszűrői lehetővé teszik a további személyre szabást és testreszabást „és” és „vagy” operátorokkal.

Tegyük fel például, hogy meg szeretné tekinteni egy adott helyen található, ma vagy korábban esedékes feladatokat, valamint a ma vagy korábban kezdődő feladatokat. Ezt most egy ilyen szűrővel érheti el:

((A határidő ma vagy korábban van) VAGY (a kezdési dátum ma vagy korábban van)) ÉS helyszín…

Ez a szintű testreszabás lehetővé teszi, hogy pontosan az Ön igényeinek megfelelő, rendkívül specifikus Dashboardokat hozzon létre.

4. Új Sprint kártyák: jobb termékek gyorsabb szállítása

A Dashboard fejlesztéseinek listáját három új Sprint Card zárja! Minden kártya teljes áttekintést biztosít a szoftvercsapatok számára, hogy nyomon követhessék sprint céljaikat és figyelemmel kísérhessék csapatuk előrehaladását.

Burndown kártyák 🔥

Nézze meg, hogy csapata a vállaltaknak megfelelően halad-e.

A ClickUp Dashboards egyedi Burndown kártyái lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse az előrehaladást az eredetileg tervezett órához vagy sprint pontokhoz képest.

Burnup kártyák 🔥

Vizualizálja, hogy mennyi munka készült el, és mekkora a projekt teljes terjedelme.

A ClickUp Dashboards Burnup Cards funkciója lehetővé teszi, hogy lássa, hogyan halad a sprint vagy a projekt befejezése felé.

Velocity kártyák 🏃‍♀️

Mérje meg a csapata által az elmúlt 3–10 sprintben elvégzett átlagos munkamennyiséget, és javítsa az előrejelzések pontosságát.

A ClickUp Sprint Velocity Cards a Dashboards-ban jobb és pontosabb betekintést nyújt a projektek előrejelzésébe.

Ezek az új kártyák támogatják elkötelezettségünket, hogy segítsünk Önnek a sprintek nyomon követésében a legmegfelelőbb módon. Egyszerűen adja hozzá a kártyát a műszerfalához, és máris úton van a jelentések öröméhez. 📈

Hamarosan elérhető a Dashboards-ban: teljesen átalakított feladatlista-kártya

Végül, keményen dolgozunk a leggyakrabban használt Dashboard Card: Task list (Feladatlista) frissítésén!

Ez a fejlesztés megszünteti annak szükségességét, hogy a Dashboardról egy külön listára kelljen átnavigálnia a projektfeladatok megtekintéséhez.

Az új változásoknak köszönhetően a következőket teheti:

Feladatok és alfeladatok szerkesztése inline

Testreszabhatja a nézetet

Feladatok keresése

Olyan lesz, mintha egy teljesen beágyazott lista nézet lenne a Dashboardon! Figyeljék ezt és a Dashboardokra hamarosan érkező további frissítéseket. 👀

Készítse el álmai műszerfalát

Szeretné nyomon követni a projekt előrehaladását vagy naprakész információkat kapni a vállalati célokról? A Dashboards segíthet!

A ClickUp Dashboards 360 fokos rálátást biztosít a felhasználóknak a munkájukra. Az év második felében nincs jobb alkalom arra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 2023-as céljait követi-e.

A valós idejű frissítések és a testreszabható mutatók segítségével megkapja azokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a legjobb formájában maradjon, hatékonyabban együttműködjön a csapatával, és folyamatosan tájékozott legyen a vállalat teljesítményéről.

Kezdje el most, és élvezze a ClickUp Dashboards előnyeit még ma!