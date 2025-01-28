A 10 legjobb AI-eszköz értekezletekhez és értekezlet-asszisztensekhez 2025-ben

A legtöbbünknek nem idegenek a megbeszélések. Akár szervezi őket, akár részt vesz rajtuk, akár jegyzeteléssel van megbízva, gyakran sokkal több dologra kell koncentrálnia, mint magára a megbeszélésre.

A találkozókhoz használható mesterséges intelligencia (AI) eszközök fejlődése azt jelenti, hogy az adminisztratív munkák egy részét átadhatjuk nekik, és így aktívabb résztvevőkké válhatunk. ?

Olyan AI jegyzetelési eszközt szeretne, amely kivonja a legfontosabb pontokat és áttekinthető összefoglalásokat készít? Vagy talán olyanra van szüksége, amely segít a következő videohívás ütemezésében és jegyzetelésben? Bármire is legyen szükség, van hozzá megfelelő AI-találkozóeszköz.

Vessünk egy pillantást a legjobb AI-eszközökre, amelyekkel megtervezheti, összeállíthatja a napirendet, jegyzetelhet, összefoglalhat, és még sok minden mást tehet, hogy a legjobb AI-eszközt válassza ki.

A találkozókhoz használható AI-eszközöknek egyszerűbbé kell tenniük az egész találkozót vagy a döntéshozatali folyamatot – legyen szó a találkozó összefoglalójának automatikus elkészítéséről vagy a találkozó valós idejű leírásáról. A legjobb AI-találkozóasszisztensek időt, energiát és pénzt takarítanak meg, ezért érdemes megtalálni a legmegfelelőbbet. ?

Amikor összehasonlítja a találkozókhoz használható AI-eszközöket, tegye fel magának a következő kérdéseket:

Funkciók: Ez az eszköz tartalmazza az Ön számára elengedhetetlen funkciókat és szolgáltatásokat?

Szakértelem: Az eszköz egy dolgot csinál nagyon jól, vagy többféle funkcióval rendelkezik?

Használat: Használhatja a platformot különböző Használhatja a platformot különböző típusú értekezletekhez , vagy csak belső értekezletekhez?

Integrációk : Az asszisztens eszköz működik-e Az asszisztens eszköz működik-e videokonferencia-platformokkal vagy olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom, a Webex vagy a Google Meet? Mi a helyzet az olyan üzenetküldő alkalmazásokkal, mint a Slack vagy a Microsoft Teams? Van-e AI Chrome-bővítmény

Felhasználói élmény: Könnyen megtanulható és használható az eszköz?

Árak: Az AI-alapú Az AI-alapú értekezletkezelő szoftver belefér a költségvetésébe?

Minden csapatnak kissé eltérőek az igényei, ezért gondolja át a saját céljait. Lehet, hogy időt szeretne megtakarítani a találkozók jegyzőkönyveinek megírásával, vagy gyorsabb módszert keres a találkozók összefoglalásának elkészítéséhez. Gondolja át az igényeit, és a fenti lista segítségével állítson össze egy rövid listát a megfelelő lehetőségekről.

Az AI-eszközökkel kapcsolatos sok zaj miatt nehéz lehet megtalálni a legjobbakat a találkozókhoz. Ezért mi elvégeztük ezt a munkát Ön helyett. Íme a legjobb AI-eszközök listája a találkozókhoz, amelyek a kezdetektől a végéig egyszerűsítik a folyamatot.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp AI megjelenésével mindenki kedvenc projektmenedzsment platformja ma már az egyik legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens. Ez az AI-alapú asszisztens több száz kézzel készített AI-eszköznek köszönhetően az Ön munkájához igazodik. ⚒️

Használja a ClickUp AI-t a találkozók összefoglalásához, majd automatizálja a teendők listáját, amelyet pillanatok alatt feladatokká alakíthat. A találkozói jegyzetek azonnali átalakítása teendőlistákká időt takarít meg, felelősségteljesebbé teszi a csapatát, és magas szinten tartja a termelékenységet.

Összefoglalja a találkozó jegyzeteket másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével.

Természetesen a ClickUp az a hely, ahol minden munkáját egy helyen elvégezheti. A ClickUp AI mellett hozzáférhet egy kiterjedt sablonkönyvtárhoz is, amely segít racionalizálni a munkafolyamatát, beleértve a ClickUp napirend-sablonját is. Kezelje az összes teendőlistáját és feladatait a ClickUp Tasks segítségével. Hozzon létre és osszon meg dokumentumokat a csapattagokkal, és készítsen közös értekezlet-napirendeket a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói:

Készítsen azonnali, kiváló minőségű értekezlet-összefoglalót, amely tartalmazza a legfontosabb pillanatokat és döntéseket.

Válassza ki a megbeszélésekből, dokumentumokból és feladatokból a teendőket, és készítsen teendőlistát.

Készítsen és ossza meg a találkozók napirendjét a ClickUp Docs segítségével.

Használja a beépített sablonokat, hogy időt takarítson meg az új napirendek és értekezletjegyzetek elkészítésénél.

Hamarosan elérhető: Feladatok és alfeladatok létrehozása metaadatokkal Időmegtakarítást biztosító intelligens kitöltés

Hamarosan elérhető: Összefoglalók a projektmegbeszélésekről és a standupokról

A ClickUp korlátai:

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Airgram

Az Airgram segítségével

Az Airgram egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely a részletek kezelésére lett tervezve, hogy Ön jobban koncentrálhasson magára az értekezletre. Az eszköz rögzíti az értekezleteket, leírja és összefoglalja azokat, így Ön könnyedén megoszthatja másokkal az értekezleteket és a hangbeszélgetéseket. ?

Az Airgram legjobb funkciói:

Használja az Airgram mesterséges intelligenciáját, hogy audio- és videofelvételeket szöveges átiratokká alakítson.

Hívja meg az Airgramot, hogy automatikusan rögzítse a tervezett értekezleteket.

Rendezze meg értekezletének jegyzetét egy helyen

Ossza meg az értekezletek kivonatait és linkjeit belső és külső kapcsolataival.

Az Airgram korlátai:

Egyes felhasználók szerint az AI-nek nehézséget okoz a beszélők megkülönböztetése.

A leiratok jelenleg csak angol nyelven érhetők el.

Airgram árak:

Ingyenes csomag

Plusz: 18 USD/hó felhasználónként

Airgram értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: n/a

3. Otter

Via Otter

Az Otter egy AI-alapú eszköz, amely valós idejű átírással és hangfelvételekkel kapcsolatos jegyzetekkel foglalkozik. Ez az AI-eszköz együttműködési jegyzeteket és átírásokat, élő összefoglalót a találkozóról, valamint lehetőséget biztosít a résztvevőknek feladatok kiosztására. ?

Az Otter legjobb funkciói:

Adjon hozzá kiemelt részeket és megjegyzéseket az értekezletek átirataiba, és alakítsa azokat cselekvési tételekké.

Hívja meg az Ottert a tervezett online értekezletekre, és készítsen jegyzeteket akkor is, ha nem tud részt venni rajtuk.

Az Otter AI Chat segítségével az AI-tól és a csapatától azonnali válaszokat kaphat, anélkül, hogy el kellene hagynia az értekezletet.

Összefoglalót küldhet automatikusan az értekezlet résztvevőinek.

Az Otter korlátai:

Nincs utasítás a felvétel befejezésére, ezért könnyen előfordulhat, hogy véletlenül hagyja, hogy az Otter továbbra is rögzítse a hívását.

A felhasználók szerint az audiofájlt utólag nem lehet szerkeszteni, hogy a megosztás előtt eltávolítsák belőle az érzékeny információkat.

Otter árak:

Ingyenes csomag

Pro : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter értékelések és vélemények:

G2: 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

4. Fathom

Via Fathom

A Fathom egy ingyenes AI-eszköz jegyzeteléshez, amelyet meghívhat videotalálkozókra, hogy rögzítse, leírja és összefoglalja a találkozókat. Az eszköz segítségével a találkozó után azonnal hozzáférhet a hívás rögzítéséhez, a leírásokhoz és a kiemelt klipekhez. ?

A Fathom legjobb funkciói:

Automatikusan összefoglalja az értekezleteit

Szinkronizálja a hívásjegyzeteket a CRM rendszerével

Másolja át az összefoglalókat és jegyzeteket a platformok között formázási problémák nélkül.

7 nyelven használható, többek között angolul, spanyolul és franciául.

Ismerje meg a korlátokat:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy ez a jegyzetelési alkalmazás mesterséges intelligenciája nehezen különbözteti meg a hangokat nagy létszámú értekezleteken.

Nincs „könnyített mód” verzió, ami egyes asztigmiás felhasználók számára kihívást jelenthet.

Fathom árak:

Ingyenes

Fathom értékelések és vélemények:

G2: 5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (8 értékelés)

5. Fireflies. ai

Via Fireflies

A Fireflies.ai egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely automatizálja az értekezletek jegyzetelését. Használja értekezletek leírására, összefoglalására, valamint korábbi értekezletek könyvtárának létrehozására, amelyet kereshet és újra megtekinthet. ?

Fireflies. ai legjobb funkciói:

Írja le a videohívás-alkalmazásokból, hangfájlokból és tárcsázókból származó beszélgetéseket

Használja az AI-alapú keresőt a korábbi beszélgetések szűréséhez.

Elemezze a felszólalók beszédidejét, értse meg az érzelmeket, és kövesse nyomon saját egyéni témáit, például a versenytársak említését.

Ossza meg másokkal a találkozó jegyzeteket olyan együttműködési alkalmazásokon keresztül, mint a Slack.

Fireflies. ai korlátai:

Egyes felhasználók túl soknak találták a cselekvési tételekre vonatkozó javaslatok számát a találkozóik hosszához vagy mélységéhez képest.

A Fireflies.ai csak belső értekezleteken működik, ezért külső hívások során nem használhatja jegyzetelési asszisztensként.

Fireflies. ai árak:

Ingyenes csomag

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fireflies. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4/5 (5 értékelés)

6. Sembly

Via Sembly

A Sembly egy mesterséges intelligencia eszköz, amely jegyzeteket készít, összefoglalja a megbeszéléseket, és beépített csevegési funkciójának köszönhetően hasznos információkkal látja el Önt. Készítse el a jegyzeteket, és szinkronizálja azokat a feladatkezelő eszközökkel, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni. ✍️

A Sembly legjobb funkciói:

Keresse meg a korábbi értekezleteket a keresőfunkcióval

Időbélyeggel ellátott jegyzeteket és könyvjelzőket adhat hozzá a legfontosabb pontok és tanulságok kiemeléséhez.

Használja a beépített Semblian csevegőprogramot, hogy válaszokat kapjon és a hívás vagy megbeszélés alapján követő e-mailt generáljon.

Küldje el a Sembly-t azokra a találkozókra, amelyeken nem tud részt venni, és olvassa el a hívásjegyzeteket, amikor ideje engedi.

A Sembly korlátai:

Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a Sembly utolsó pillanatban történő hozzáadása a hívásokhoz.

A Sembly jelenleg csak angol nyelven érhető el.

A Sembly árai:

Ingyenes csomag

Professzionális: 10 USD/hó egy felhasználó számára

Csapat: 20 USD/hó, maximum 40 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sembly értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: n/a

7. Avoma

Az Avoma segítségével

Az Avoma egy teljes körű AI-találkozóasszisztens és bevételi intelligencia eszköz, amely egyszerűsíti a teljes találkozófolyamatot. Az eszköz napirend-sablonokat, közös jegyzetelést, automatikus felvételt, élő átírást és AI-generált jegyzeteket kínál. ?

Az Avoma legjobb funkciói:

Használja a beépített napirend-sablonokat, és küldje el azokat a résztvevőknek, hogy ők is hozzászólhassanak.

Kereshet a leiratok és felvételek között, és visszatérhet a könyvjelzővel megjelölt szakaszokhoz.

Emberhez hasonló, AI-alapú értekezletjegyzetek készítése

Jegyzeteket, megjegyzéseket és említéseket adhat hozzá a hívás vagy értekezlet jegyzetéhez.

Az Avoma korlátai:

Egyes felhasználók úgy találják, hogy a felvételek gyorsabb lejátszása esetén a szavak elvágódnak.

Az Avoma csatlakozása egy utolsó pillanatban összehívott értekezlethez néhány percet vehet igénybe.

Avoma árak:

Ingyenes csomag

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Plusz: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 149 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (900+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5 értékelés)

További AI-alapú bevételi intelligencia eszközökért nézze meg ezeket a Gong alternatívákat!

8. Supernormal

Via Supernormal

A Supernormal egy mesterséges intelligencia eszköz, amely automatikusan jegyzetel, szerkeszti és formázza a jegyzeteket, hogy azok azonnal felhasználhatóak legyenek. Tárolja a találkozó jegyzeteket egy helyen, szinkronizálja harmadik féltől származó eszközökkel, és azonnal megoszthatja a találkozó résztvevőivel. ?️

A Supernormal legjobb funkciói:

Az AI jegyzeteléssel automatikusan rögzítheti a fontos részleteket.

Személyre szabhatja saját sablonjait, hogy azok illeszkedjenek írási és jegyzetelési stílusához.

Hozzon létre egy kereshető könyvtárat a korábbi hívásokról, beszélgetésekről és értekezletekről.

Készítsen listát a teendőkről, amelyeket le tud pipálni.

A Supernormal korlátai:

Egyes felhasználók szerint az AI-szoftver nem tudott egyértelműen megkülönböztetni a különböző hangokat.

Az ár a havonta rögzített percek számán alapul, nem pedig egy felhasználónkénti havi díjon.

Supernormal árak:

Ingyenes csomag

Előny: 24 dollártól havonta 1000 percig

Supernormal értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: n/a

9. Újra megnézni

Via Rewatch

A Rewatch mesterséges intelligencia funkciója lehetővé teszi, hogy automatikusan rögzítsen, megosszon és együttműködjön csapatával videókonferenciákon. Szerezzen részletes információkat a találkozók felvételeiből, nézze meg újra az időbélyeggel ellátott fontos pillanatokat, és férjen hozzá felvételeihez egy központi videóhubon keresztül. ?

Nézze meg újra a legjobb funkciókat:

Virtuális értekezletek automatikus rögzítése és leírása

Tárolja az összes videohívását és képernyőfelvételét egy helyen

Dolgozzon együtt csapatával ötletek megosztásával, visszajelzések megvitatásával és kérdések feltevésével.

Támogatás több mint 30 nyelven

Újra megtekintési korlátozások:

Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne megtalálni vagy kiszűrni a beszélgetéseket a beszélő alapján.

Bár a mobilalkalmazáson videókat is letölthet, ez a webes verzión nem elérhető.

Rewatch árak:

Ingyenes csomag

Csapat: 19 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények újranézése:

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

10. jamie

Via jamie

A jamie egy új, találkozókhoz készült AI-eszköz, amelynek fő feladata a találkozók összefoglalásának elkészítése. Amikor meghívja ezt az AI-találkozóasszisztenst a hívására, az meghallgatja az audiofelvételt, és összefoglalja az összes megbeszélt témát.

jamie legjobb funkciói:

Készítsen pillanatok alatt AI-alapú értekezlet-összefoglalót

Bármely tárgyalási szoftverrel használható.

Válassza ki, hogy egyszerű vagy részletes összefoglalót szeretne.

jamie korlátai:

A jamie csak értekezlet-összefoglalókat készít, ezért felvételek, klipek vagy teljes átiratok készítéséhez más eszközre lesz szüksége.

Mivel ez egy új eszköz, a jamie jelenleg várólistáról veszi fel az új felhasználókat.

jamie árak:

Havi 24 eurótól (kb. 26 dollár/hó)

Jamie értékelései és véleményei:

G2: n/a

Capterra: n/a

Az AI technológiának köszönhetően számos eszköz lehetővé teszi, hogy jobban jelen legyen a megbeszéléseken, értékesítési hívásokon és élő bemutatókon. A listán szereplő különböző szoftverek közül kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI-alapú megbeszélés-asszisztenst, és elkezdheti folyamatainak racionalizálását.

Ha készen áll a teljes munkafolyamat racionalizálására, ne keressen tovább, mint a ClickUp. Az all-in-one termelékenységi platformunk segít egyszerűsíteni a folyamatokat, zökkenőmentesen együttműködni másokkal, és integrálni több ezer más, már használt eszközt. ?

Ráadásul a ClickUp AI az Ön személyes, AI-alapú asszisztense, amely megírja az értekezletek összefoglalóját és létrehozhat olyan teendőket, amelyeket pillanatok alatt teendőlistává alakíthat.

De ne csak a szavainkat higgye el! Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és fedezze fel a jobb módszert a találkozók és az egész munkás életének kezelésére!