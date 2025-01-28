A 10 legjobb AI-eszköz értekezletekhez és értekezlet-asszisztensekhez 2025-ben

A legtöbbünknek nem idegenek a megbeszélések. Akár szervezi őket, akár részt vesz rajtuk, akár jegyzeteléssel van megbízva, gyakran sokkal több dologra kell koncentrálnia, mint magára a megbeszélésre.
A találkozókhoz használható mesterséges intelligencia (AI) eszközök fejlődése azt jelenti, hogy az adminisztratív munkák egy részét átadhatjuk nekik, és így aktívabb résztvevőkké válhatunk. ?
Olyan AI jegyzetelési eszközt szeretne, amely kivonja a legfontosabb pontokat és áttekinthető összefoglalásokat készít? Vagy talán olyanra van szüksége, amely segít a következő videohívás ütemezésében és jegyzetelésben? Bármire is legyen szükség, van hozzá megfelelő AI-találkozóeszköz.
Vessünk egy pillantást a legjobb AI-eszközökre, amelyekkel megtervezheti, összeállíthatja a napirendet, jegyzetelhet, összefoglalhat, és még sok minden mást tehet, hogy a legjobb AI-eszközt válassza ki.
Mit kell keresni a találkozókhoz használható AI-eszközökben?
A találkozókhoz használható AI-eszközöknek egyszerűbbé kell tenniük az egész találkozót vagy a döntéshozatali folyamatot – legyen szó a találkozó összefoglalójának automatikus elkészítéséről vagy a találkozó valós idejű leírásáról. A legjobb AI-találkozóasszisztensek időt, energiát és pénzt takarítanak meg, ezért érdemes megtalálni a legmegfelelőbbet. ?
Amikor összehasonlítja a találkozókhoz használható AI-eszközöket, tegye fel magának a következő kérdéseket:
- Funkciók: Ez az eszköz tartalmazza az Ön számára elengedhetetlen funkciókat és szolgáltatásokat?
- Szakértelem: Az eszköz egy dolgot csinál nagyon jól, vagy többféle funkcióval rendelkezik?
- Használat: Használhatja a platformot különböző típusú értekezletekhez, vagy csak belső értekezletekhez?
- Integrációk: Az asszisztens eszköz működik-e videokonferencia-platformokkal vagy olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom, a Webex vagy a Google Meet? Mi a helyzet az olyan üzenetküldő alkalmazásokkal, mint a Slack vagy a Microsoft Teams? Van-e AI Chrome-bővítmény?
- Felhasználói élmény: Könnyen megtanulható és használható az eszköz?
- Árak: Az AI-alapú értekezletkezelő szoftver belefér a költségvetésébe?
Minden csapatnak kissé eltérőek az igényei, ezért gondolja át a saját céljait. Lehet, hogy időt szeretne megtakarítani a találkozók jegyzőkönyveinek megírásával, vagy gyorsabb módszert keres a találkozók összefoglalásának elkészítéséhez. Gondolja át az igényeit, és a fenti lista segítségével állítson össze egy rövid listát a megfelelő lehetőségekről.
A 10 legjobb AI-eszköz értekezletekhez
Az AI-eszközökkel kapcsolatos sok zaj miatt nehéz lehet megtalálni a legjobbakat a találkozókhoz. Ezért mi elvégeztük ezt a munkát Ön helyett. Íme a legjobb AI-eszközök listája a találkozókhoz, amelyek a kezdetektől a végéig egyszerűsítik a folyamatot.
1. ClickUp
A ClickUp AI megjelenésével mindenki kedvenc projektmenedzsment platformja ma már az egyik legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens. Ez az AI-alapú asszisztens több száz kézzel készített AI-eszköznek köszönhetően az Ön munkájához igazodik. ⚒️
Használja a ClickUp AI-t a találkozók összefoglalásához, majd automatizálja a teendők listáját, amelyet pillanatok alatt feladatokká alakíthat. A találkozói jegyzetek azonnali átalakítása teendőlistákká időt takarít meg, felelősségteljesebbé teszi a csapatát, és magas szinten tartja a termelékenységet.
Természetesen a ClickUp az a hely, ahol minden munkáját egy helyen elvégezheti. A ClickUp AI mellett hozzáférhet egy kiterjedt sablonkönyvtárhoz is, amely segít racionalizálni a munkafolyamatát, beleértve a ClickUp napirend-sablonját is. Kezelje az összes teendőlistáját és feladatait a ClickUp Tasks segítségével. Hozzon létre és osszon meg dokumentumokat a csapattagokkal, és készítsen közös értekezlet-napirendeket a ClickUp Docs segítségével.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Készítsen azonnali, kiváló minőségű értekezlet-összefoglalót, amely tartalmazza a legfontosabb pillanatokat és döntéseket.
- Válassza ki a megbeszélésekből, dokumentumokból és feladatokból a teendőket, és készítsen teendőlistát.
- Készítsen és ossza meg a találkozók napirendjét a ClickUp Docs segítségével.
- Használja a beépített sablonokat, hogy időt takarítson meg az új napirendek és értekezletjegyzetek elkészítésénél.
- Hamarosan elérhető: Feladatok és alfeladatok létrehozása metaadatokkal Időmegtakarítást biztosító intelligens kitöltés
- Hamarosan elérhető: Összefoglalók a projektmegbeszélésekről és a standupokról
A ClickUp korlátai:
- Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 3700 értékelés)
2. Airgram
Az Airgram egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely a részletek kezelésére lett tervezve, hogy Ön jobban koncentrálhasson magára az értekezletre. Az eszköz rögzíti az értekezleteket, leírja és összefoglalja azokat, így Ön könnyedén megoszthatja másokkal az értekezleteket és a hangbeszélgetéseket. ?
Az Airgram legjobb funkciói:
- Használja az Airgram mesterséges intelligenciáját, hogy audio- és videofelvételeket szöveges átiratokká alakítson.
- Hívja meg az Airgramot, hogy automatikusan rögzítse a tervezett értekezleteket.
- Rendezze meg értekezletének jegyzetét egy helyen
- Ossza meg az értekezletek kivonatait és linkjeit belső és külső kapcsolataival.
Az Airgram korlátai:
- Egyes felhasználók szerint az AI-nek nehézséget okoz a beszélők megkülönböztetése.
- A leiratok jelenleg csak angol nyelven érhetők el.
Airgram árak:
- Ingyenes csomag
- Plusz: 18 USD/hó felhasználónként
Airgram értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: n/a
3. Otter
Az Otter egy AI-alapú eszköz, amely valós idejű átírással és hangfelvételekkel kapcsolatos jegyzetekkel foglalkozik. Ez az AI-eszköz együttműködési jegyzeteket és átírásokat, élő összefoglalót a találkozóról, valamint lehetőséget biztosít a résztvevőknek feladatok kiosztására. ?
Az Otter legjobb funkciói:
- Adjon hozzá kiemelt részeket és megjegyzéseket az értekezletek átirataiba, és alakítsa azokat cselekvési tételekké.
- Hívja meg az Ottert a tervezett online értekezletekre, és készítsen jegyzeteket akkor is, ha nem tud részt venni rajtuk.
- Az Otter AI Chat segítségével az AI-tól és a csapatától azonnali válaszokat kaphat, anélkül, hogy el kellene hagynia az értekezletet.
- Összefoglalót küldhet automatikusan az értekezlet résztvevőinek.
Az Otter korlátai:
- Nincs utasítás a felvétel befejezésére, ezért könnyen előfordulhat, hogy véletlenül hagyja, hogy az Otter továbbra is rögzítse a hívását.
- A felhasználók szerint az audiofájlt utólag nem lehet szerkeszteni, hogy a megosztás előtt eltávolítsák belőle az érzékeny információkat.
Otter árak:
- Ingyenes csomag
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Otter értékelések és vélemények:
- G2: 4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
4. Fathom
A Fathom egy ingyenes AI-eszköz jegyzeteléshez, amelyet meghívhat videotalálkozókra, hogy rögzítse, leírja és összefoglalja a találkozókat. Az eszköz segítségével a találkozó után azonnal hozzáférhet a hívás rögzítéséhez, a leírásokhoz és a kiemelt klipekhez. ?
A Fathom legjobb funkciói:
- Automatikusan összefoglalja az értekezleteit
- Szinkronizálja a hívásjegyzeteket a CRM rendszerével
- Másolja át az összefoglalókat és jegyzeteket a platformok között formázási problémák nélkül.
- 7 nyelven használható, többek között angolul, spanyolul és franciául.
Ismerje meg a korlátokat:
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy ez a jegyzetelési alkalmazás mesterséges intelligenciája nehezen különbözteti meg a hangokat nagy létszámú értekezleteken.
- Nincs „könnyített mód” verzió, ami egyes asztigmiás felhasználók számára kihívást jelenthet.
Fathom árak:
- Ingyenes
Fathom értékelések és vélemények:
- G2: 5/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (8 értékelés)
5. Fireflies. ai
A Fireflies.ai egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens, amely automatizálja az értekezletek jegyzetelését. Használja értekezletek leírására, összefoglalására, valamint korábbi értekezletek könyvtárának létrehozására, amelyet kereshet és újra megtekinthet. ?
Fireflies. ai legjobb funkciói:
- Írja le a videohívás-alkalmazásokból, hangfájlokból és tárcsázókból származó beszélgetéseket
- Használja az AI-alapú keresőt a korábbi beszélgetések szűréséhez.
- Elemezze a felszólalók beszédidejét, értse meg az érzelmeket, és kövesse nyomon saját egyéni témáit, például a versenytársak említését.
- Ossza meg másokkal a találkozó jegyzeteket olyan együttműködési alkalmazásokon keresztül, mint a Slack.
Fireflies. ai korlátai:
- Egyes felhasználók túl soknak találták a cselekvési tételekre vonatkozó javaslatok számát a találkozóik hosszához vagy mélységéhez képest.
- A Fireflies.ai csak belső értekezleteken működik, ezért külső hívások során nem használhatja jegyzetelési asszisztensként.
Fireflies. ai árak:
- Ingyenes csomag
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Fireflies. ai értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (5 értékelés)
6. Sembly
A Sembly egy mesterséges intelligencia eszköz, amely jegyzeteket készít, összefoglalja a megbeszéléseket, és beépített csevegési funkciójának köszönhetően hasznos információkkal látja el Önt. Készítse el a jegyzeteket, és szinkronizálja azokat a feladatkezelő eszközökkel, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni. ✍️
A Sembly legjobb funkciói:
- Keresse meg a korábbi értekezleteket a keresőfunkcióval
- Időbélyeggel ellátott jegyzeteket és könyvjelzőket adhat hozzá a legfontosabb pontok és tanulságok kiemeléséhez.
- Használja a beépített Semblian csevegőprogramot, hogy válaszokat kapjon és a hívás vagy megbeszélés alapján követő e-mailt generáljon.
- Küldje el a Sembly-t azokra a találkozókra, amelyeken nem tud részt venni, és olvassa el a hívásjegyzeteket, amikor ideje engedi.
A Sembly korlátai:
- Egyes felhasználóknak nehézséget okozott a Sembly utolsó pillanatban történő hozzáadása a hívásokhoz.
- A Sembly jelenleg csak angol nyelven érhető el.
A Sembly árai:
- Ingyenes csomag
- Professzionális: 10 USD/hó egy felhasználó számára
- Csapat: 20 USD/hó, maximum 40 felhasználó számára
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Sembly értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
- Capterra: n/a
7. Avoma
Az Avoma egy teljes körű AI-találkozóasszisztens és bevételi intelligencia eszköz, amely egyszerűsíti a teljes találkozófolyamatot. Az eszköz napirend-sablonokat, közös jegyzetelést, automatikus felvételt, élő átírást és AI-generált jegyzeteket kínál. ?
Az Avoma legjobb funkciói:
- Használja a beépített napirend-sablonokat, és küldje el azokat a résztvevőknek, hogy ők is hozzászólhassanak.
- Kereshet a leiratok és felvételek között, és visszatérhet a könyvjelzővel megjelölt szakaszokhoz.
- Emberhez hasonló, AI-alapú értekezletjegyzetek készítése
- Jegyzeteket, megjegyzéseket és említéseket adhat hozzá a hívás vagy értekezlet jegyzetéhez.
Az Avoma korlátai:
- Egyes felhasználók úgy találják, hogy a felvételek gyorsabb lejátszása esetén a szavak elvágódnak.
- Az Avoma csatlakozása egy utolsó pillanatban összehívott értekezlethez néhány percet vehet igénybe.
Avoma árak:
- Ingyenes csomag
- Starter: 19 USD/hó felhasználónként
- Plusz: 49 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 149 USD/hó felhasználónként
Avoma értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (5 értékelés)
További AI-alapú bevételi intelligencia eszközökért nézze meg ezeket a Gong alternatívákat!
8. Supernormal
A Supernormal egy mesterséges intelligencia eszköz, amely automatikusan jegyzetel, szerkeszti és formázza a jegyzeteket, hogy azok azonnal felhasználhatóak legyenek. Tárolja a találkozó jegyzeteket egy helyen, szinkronizálja harmadik féltől származó eszközökkel, és azonnal megoszthatja a találkozó résztvevőivel. ?️
A Supernormal legjobb funkciói:
- Az AI jegyzeteléssel automatikusan rögzítheti a fontos részleteket.
- Személyre szabhatja saját sablonjait, hogy azok illeszkedjenek írási és jegyzetelési stílusához.
- Hozzon létre egy kereshető könyvtárat a korábbi hívásokról, beszélgetésekről és értekezletekről.
- Készítsen listát a teendőkről, amelyeket le tud pipálni.
A Supernormal korlátai:
- Egyes felhasználók szerint az AI-szoftver nem tudott egyértelműen megkülönböztetni a különböző hangokat.
- Az ár a havonta rögzített percek számán alapul, nem pedig egy felhasználónkénti havi díjon.
Supernormal árak:
- Ingyenes csomag
- Előny: 24 dollártól havonta 1000 percig
Supernormal értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: n/a
9. Újra megnézni
A Rewatch mesterséges intelligencia funkciója lehetővé teszi, hogy automatikusan rögzítsen, megosszon és együttműködjön csapatával videókonferenciákon. Szerezzen részletes információkat a találkozók felvételeiből, nézze meg újra az időbélyeggel ellátott fontos pillanatokat, és férjen hozzá felvételeihez egy központi videóhubon keresztül. ?
Nézze meg újra a legjobb funkciókat:
- Virtuális értekezletek automatikus rögzítése és leírása
- Tárolja az összes videohívását és képernyőfelvételét egy helyen
- Dolgozzon együtt csapatával ötletek megosztásával, visszajelzések megvitatásával és kérdések feltevésével.
- Támogatás több mint 30 nyelven
Újra megtekintési korlátozások:
- Egyes felhasználók szeretnék, ha könnyebb lenne megtalálni vagy kiszűrni a beszélgetéseket a beszélő alapján.
- Bár a mobilalkalmazáson videókat is letölthet, ez a webes verzión nem elérhető.
Rewatch árak:
- Ingyenes csomag
- Csapat: 19 USD/hó felhasználónként
- Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények újranézése:
- G2: 4,6/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 5/5 (1 értékelés)
10. jamie
A jamie egy új, találkozókhoz készült AI-eszköz, amelynek fő feladata a találkozók összefoglalásának elkészítése. Amikor meghívja ezt az AI-találkozóasszisztenst a hívására, az meghallgatja az audiofelvételt, és összefoglalja az összes megbeszélt témát.
jamie legjobb funkciói:
- Készítsen pillanatok alatt AI-alapú értekezlet-összefoglalót
- Bármely tárgyalási szoftverrel használható.
- Válassza ki, hogy egyszerű vagy részletes összefoglalót szeretne.
jamie korlátai:
- A jamie csak értekezlet-összefoglalókat készít, ezért felvételek, klipek vagy teljes átiratok készítéséhez más eszközre lesz szüksége.
- Mivel ez egy új eszköz, a jamie jelenleg várólistáról veszi fel az új felhasználókat.
jamie árak:
- Havi 24 eurótól (kb. 26 dollár/hó)
Jamie értékelései és véleményei:
- G2: n/a
- Capterra: n/a
Takarítson meg időt ezekkel a találkozókhoz használható AI-eszközökkel
Az AI technológiának köszönhetően számos eszköz lehetővé teszi, hogy jobban jelen legyen a megbeszéléseken, értékesítési hívásokon és élő bemutatókon. A listán szereplő különböző szoftverek közül kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI-alapú megbeszélés-asszisztenst, és elkezdheti folyamatainak racionalizálását.
Ha készen áll a teljes munkafolyamat racionalizálására, ne keressen tovább, mint a ClickUp. Az all-in-one termelékenységi platformunk segít egyszerűsíteni a folyamatokat, zökkenőmentesen együttműködni másokkal, és integrálni több ezer más, már használt eszközt. ?
Ráadásul a ClickUp AI az Ön személyes, AI-alapú asszisztense, amely megírja az értekezletek összefoglalóját és létrehozhat olyan teendőket, amelyeket pillanatok alatt teendőlistává alakíthat.
De ne csak a szavainkat higgye el! Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és fedezze fel a jobb módszert a találkozók és az egész munkás életének kezelésére!