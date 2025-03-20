10 ingyenes értékesítési folyamat sablon, hogy több üzletet kössön

Mi teszi sikeressé az értékesítési csapatot? A tehetség, a méret vagy a kifinomult eszközök? Bár ezek az elemek mindegyike fontos, a legjobb értékesítési csapatok kitartóan az értékesítési folyamatok kezelésére és fejlesztésére koncentrálnak.

Az értékesítési folyamat kritikus része a bevételek előrejelzésének és egy szilárd értékesítési stratégia kialakításának.

Az értékesítési csapatok azonban gyakran szembesülnek olyan kihívásokkal, mint a rendezetlen potenciális ügyfelek, a potenciális ügyfelek értékesítési folyamatának átláthatóságának hiánya és a nyomon követési folyamat nehézségei az értékesítési folyamat strukturálása során.

Az értékesítési folyamat sablonok segítségével egyszerűsítheti értékesítési folyamatait, kezelheti a potenciális ügyfeleket, nyomon követheti az értékesítés előrehaladását és javíthatja a konverziós arányokat.

Ez a cikk 10 ingyenes értékesítési folyamat sablont mutat be, amelyekkel megerősítheti értékesítési folyamatát, és javíthatja értékesítési hatékonyságát és teljesítményét.

Mi az az értékesítési folyamat sablon?

Az értékesítési folyamat sablon vizuálisan ábrázolja az értékesítési folyamat összes szakaszát, beleértve a potenciális ügyfelek felkutatását, a leadek minősítését, a leadek ápolását és az üzletek lezárását. Segít az értékesítési folyamat összes adatának kontextusba helyezésében, így hatékonyan nyomon követheti az üzleteket, a megfelelő lehetőségekre koncentrálhat és jól megtervezett stratégiát valósíthat meg.

Egy hatékony értékesítési folyamat sablon egyértelmű keretrendszert biztosít, amely lead generálásra, minősítésre, elérhetőségre, nyomon követésre, tárgyalásokra és üzletkötésekre bontható. Ha nem szeretné, hogy üzletei elússzanak, az értékesítési folyamat sablon kiváló kiegészítője lehet értékesítési nyomon követő szoftvereinek, eszközeinek és erőforrásainak.

Az értékesítési osztályok ezeket a sablonokat használják reális célok kitűzésére, az akadályok és értékesítési lehetőségek azonosítására, az értékesítési folyamat szakaszaiban elért előrehaladás nyomon követésére és az értékesítés előrejelzésére.

Ideális esetben minden értékesítési folyamat sablonnak a következő elemeket kell tartalmaznia:

A folyamatban lévő lehetőségek száma : Van-e a folyamatban lévő ügyleteid között elegendő lehetőség, amely értékesítésre váltható?

Az egyes lehetőségek mérete és értéke: Mi az átlagos üzletméret és az üzletrekordok? Mely értékesítési képviselők dolgoznak az üzleten stb.?

Az értékesítési folyamat fázisai közötti idő: Mennyi időbe telik, amíg egy lehetőség az egyik szakaszból a másikba kerül, beleértve a várható lezárási dátumot, a siker valószínűségét és az üzletek lezárásának teljes időtartamát.

Mielőtt egyet választana a csapatának, érdemes megérteni, mi teszi jóvá egy értékesítési folyamat sablont.

Mi jellemzi egy jó értékesítési folyamat sablont?

Az értékesítési folyamat sablonjának erőforrásként kell szolgálnia, nem pedig zavaró tényezőként, hogy hatékonyan kezelhesse az értékesítési folyamatot és elérje bevételi céljait.

Ahhoz, hogy az értékesítési folyamat sablonjából a maximális megtérülést érje el, a következőkre kell figyelnie:

Jól meghatározott szakaszok

Meg kell határoznia az értékesítési folyamat minden egyes szakaszát, hogy az értékesítési képviselői egyformán értelmezzék a potenciális ügyfelek generálásától a minősítésig és a lezárásig tartó folyamatot, és elkerüljék a félreértéseket.

Vizuális ábrázolás

Egy hatékony értékesítési folyamat sablonnak lehetővé kell tennie a kritikus értékesítési folyamat mutatók és KPI-k vizuális ábrázolását.

Együttműködési funkciók

Válasszon egy értékesítési folyamat jelentés sablont, amely valós idejű szerkesztési és formázási funkciókkal rendelkezik, hogy a sablon vizuálisan vonzó legyen, és amelyben említések, címkék és megjegyzések segítségével lehet együttműködni.

Jelentéskészítési funkciók

Az ingyenes értékesítési folyamat sablon részletes elemzést nyújt az értékesítési folyamat állapotáról és az értékesítési adatokról, valamint nyomon követi az értékesítők teljesítményét.

Integráció a munkafolyamatokkal

Végül, értékesítési csapatainak képesnek kell lenniük integrálni ezt a sablont a meglévő munkafolyamatokba. Például, képesnek kell lennie automatikusan importálni a pipeline adatokat a sablonból a CRM-be, hogy hibamentes adatáramlás legyen.

10 ingyenes értékesítési folyamat sablon

Ha készen állsz az első értékesítési folyamatod felépítésére, íme a 10 legjobb sablon, amelyeket ingyenesen letölthetsz és már ma használhatsz.

1. ClickUp értékesítési folyamatkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont Ez az értékesítési folyamatkezelési sablon segít nyomon követni és kezelni a beérkező lehetőségeket, amelyeket az AE-k és a BDR-ek kezelnek.

2. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje az értékesítési folyamat minden szakaszát a ClickUp értékesítési folyamat sablon segítségével.

Az értékesítési folyamatból származik végül az összes bevételed. Ha az értékesítési leadeket a kezdetektől a végéig szorosan figyelemmel kíséred, az segít optimalizálni az eredményeket.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonra van szüksége, hogy vizualizálja értékesítési folyamatát és prioritásokat állítson fel a potenciális ügyfelek között olyan kritériumok alapján, mint a sürgősség és a potenciál.

Adja hozzá a telefonhívásokból, ajánlásokból és e-mailekből gyűjtött potenciális ügyfeleket, és fokozatosan válassza szét őket az értékesítési ciklus különböző szakaszaiba. Ezután ossza ki képviselőit más potenciális ügyfélcsoportokra vagy az értékesítési folyamat különböző szakaszaiba.

Ez az ingyenes értékesítési folyamat sablon segít hatékony munkafolyamatokat kialakítani és a feladatokat egyedi státuszokkal ellátni, például „elvesztett”, „nyomon követendő” és „figyelmet igénylő”. A hatékony értékesítési folyamat pontosabb előrejelzést tesz lehetővé a jövőbeli értékesítésről és gyorsabbá teszi a termékfejlesztést. Emellett közelebb visz az értékesítési célok eléréséhez.

💡Profi tipp: A megbízható CRM szoftver használata az ügyféladatok központosításához és az összes potenciális ügyfél mozgásának kezeléséhez növelheti értékesítési csapatai termelékenységét. Ez a 20 legjobb CRM szoftver válogatott listája segít az indulásban.

3. ClickUp lépések az értékesítési csatorna sablon létrehozásához

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp „Lépések az értékesítési csatorna sablon létrehozásához” funkcióját, hogy gyorsan megismerje az ügyfelek igényeit, növelje a tudatosságot, és automatikusan hozzon létre feladatokat.

Az értékesítési folyamat egyik kulcsfontosságú eleme az értékesítési tölcsér. Ez mutatja azoknak az értékesítési leadeknek a számát, akik a márka megismerésétől eljutnak a végső vásárlásig.

A ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template segít az értékesítési csapatoknak abban, hogy ügyfeleiket a potenciális ügyfelektől a leadekig, majd az ügyfelekig vezessék, és vizualizálja a különböző csatorna szakaszokat az értékesítési teljesítmény előrejelzéséhez, kezeléséhez és javításához.

Ez a sablon tartalmazza a ClickUp Board View-t, amelynek segítségével vizualizálhatja az összes lépést, beleértve a potenciális ügyfelek generálását, minősítését, ápolását és konverzióját.

Ezzel a sablonnal folyamatosan figyelemmel kísérheted, hogyan haladnak a minősített potenciális ügyfelek az egyes szakaszokon, és ennek megfelelően hozhatsz meg a megfelelő intézkedéseket. Az üzletkötési szakaszok elemzése segít célzott tartalmak és kiegészítő anyagok összeállításában és szerkesztésében, amelyekkel hatékonyan ápolhatod a potenciális ügyfeleket.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense, előre kitölti az adatokat az értékesítési folyamat sablonjaiba, ezzel tehermentesítve az értékesítési csapatot. Ezenkívül a ClickUp Brain a következőket is segíti:

Ismerje meg az ügyfelek preferenciáit

Gyorsan azonosítsd a potenciális ügyfeleket

Gyorsan lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel

Például az értékesítési csapatok a ClickUp Brain segítségével vonzó e-maileket írhatnak az ügyfeleknek, amikor előfizetésük lejár.

A ClickUp Brain használata aktív ügyfelek számára szóló előfizetés-megújítási e-mailek létrehozásához

Íme egy másik példa az AI értékesítésben való felhasználására: Használja a ClickUp Brain-t a ClickUp Clips- szel, hogy AI által generált átiratokkal ellátott videókat készítsen. További információkért nézze meg ezt a videót:

Ez a funkció akkor jön jól, ha új ügyfelet vesz fel, és személyre szabott bemutató videót készít komplex fogalmak magyarázatához.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők körülbelül 35%-a a hét legkevésbé produktív napjának tartja a hétfőt. Ehhez hozzájárulhat, hogy a munkahét kezdetén nem egyértelműek a prioritások. A ClickUp feladatkezelési megoldása kiküszöböli a találgatásokat, mivel lehetővé teszi Önnek és csapatának, hogy egyértelmű prioritási szinteket állítsanak be az összes hozzárendelt feladatra. Ráadásul megkapja a ClickUp Brain-t, egy hatékony AI asszisztenst, amely minden kérdésére válaszol. A ClickUp segítségével mindig pontosan tudja, mit kell tenni és mikor.

4. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és elemezze az értékesítési folyamat összes mozgó elemét a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonjával.

Ahhoz, hogy az értékesítési képviselők a legjobb teljesítményt nyújtsák, alapos értékesítési folyamatra van szükség. Használja a ClickUp értékesítési nyomkövető sablont, hogy átfogó képet kapjon az értékesítési folyamat minden mozgó eleméről.

Ez a sablon segít egy hibátlan értékesítési terv kidolgozásában azáltal, hogy nyomon követi az értékesítési célok felé tett előrelépéseket, és áttekintést nyújt az egyéni és a csapat teljesítményéről.

Az értékesítési vezetők nyomon követhetik a potenciális ügyfelek és az értékesítési képviselők közötti minden interakciót, rögzíthetik a visszajelzéseket, és időben ütemezhetik a követő e-maileket.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az értékesítési terv sablonjaiban, hogy azonosítsa és nyomon kövesse a legfontosabb mutatókat, például az ügyfelek életre szóló értékét. Adjon hozzá egy szabványos üzletkötési táblát, a nyerési valószínűséget és az ügyfelek átlagos bevételét az Ön preferenciái szerint.

💡Profi tipp: A ClickUp Milestones nagyobb célokat kisebb feladatokra bont, így mindenki a legfontosabb célok felé haladhat. Ne felejtsd el megünnepelni a kisebb sikereket, hogy a csapat motivált maradjon!

5. ClickUp értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp értékesítési jelentés sablonját az értékesítési teljesítmény nyomon követéséhez és elemzéséhez.

A ClickUp értékesítési jelentés sablonja egy egyszerű táblázat, amelynek segítségével nyomon követheted a legfontosabb mutatókat, és betekintést nyerhetsz az eddigi eredményeidbe és a jövőbeli terveidbe.

A vizuális diagramok segítségével felismerheted a lehetőségeket és a trendeket, elemezheted az értékesítési teljesítményt, és optimalizálhatod az értékesítési és működési tervezési (S&OP) folyamataidat.

Bár az értékesítési jelentéseket Excel táblázatokban is elkészítheti, az értékesítési jelentés sablonok hasonló projektnézeteket és automatizálási lehetőségeket kínálnak, amelyekkel növelheti termelékenységét.

6. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Customer Journey Map Template sablon segítségével vázolja fel ügyfelei útját az értékesítési csatorna különböző szakaszaiban.

A ClickUp Customer Journey Map Template egy fehér tábla sablon, amely segít megérteni ügyfelei tapasztalatait a márkájával kapcsolatban. Ez a sablon ábrázolja az ügyfelek problémáit, cselekedeteit, igényeit és elvárásait, hogy minden érintkezési ponton javítsa az ügyfélélményt.

A komplex ügyleteken dolgozó értékesítési képviselők ezt a sablont használhatják, hogy mélyebb betekintést nyerjenek a vásárlók viselkedésébe és érzékenységébe, ami lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban kínálják termékeiket.

💡Profi tipp: Az ügyfélút térképének elkészítéséhez érdemes befektetni egy ügyféladatbázis-szoftverbe , amely megfelel az Ön igényeinek. Ez segít értékes betekintést nyerni az ügyfelekkel való interakciókba.

7. ClickUp heti értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp heti értékesítési jelentés sablonja segít értékelni az értékesítési csapatok heti mutatóit és teljesítményét.

Értékesítési szakértőként rendszeresen nyomon szeretné követni a fontos KPI-ket, mint például a potenciális ügyfelek és a lehetőségek arányát, a potenciális ügyfelek konverziós arányát, a régiók szerinti értékesítést és a csatornák szerinti értékesítési volument.

A ClickUp heti értékesítési jelentés sablonja kiválóan alkalmas a legfontosabb mutatók nyomon követésére, a jövőbeli sikerek tervezésére és a csapat teljesítményének optimalizálására egy központi helyen, ahelyett, hogy több eszközt kellene használnia ezeknek az információknak a összegyűjtéséhez.

Használja ezt a sablont a heti értékesítési jelentésekhez szükséges alapvető adatok, például a potenciális ügyfelek száma és a generált értékesítés elemzéséhez.

Elemezze ezeket az adatokat a korábbi értékesítési teljesítményhez viszonyítva, például heti, havi vagy negyedéves jelentések alapján, hogy felismerje az értékesítési folyamatban fellelhető mintákat, az üzletkötési szakaszban fellelhető rendellenességeket és az értékesítési tevékenységek javításának lehetőségeit.

Amikor heti feladatokat osztasz az értékesítési csapatodnak, használd a ClickUp Workload View funkcióját a munkaterhelés felméréséhez, hogy mindenki optimális kapacitással dolgozzon, és a megállapítások alapján oszd újra a feladatokat a kiégés elkerülése érdekében.

💡 Profi tipp: Adj a értékesítési csapatodnak olyan eszközöket és erőforrásokat, amelyekkel a legjobb teljesítményt nyújthatják. Íme egy lista a legjobb értékesítési eszközökről , amelyekkel javíthatod értékesítési stratégiádat.

8. Pipeline Tracker táblázat a Sales Hacker-től

via Sales Hacker

Egyszerű értékesítési folyamat sablont keres, amely elsősorban a számokra koncentrál? Akkor a Sales Hacker Pipeline Tracker Spreadsheet jó választás lehet. Negyedéves áttekintést nyújt az értékesítési adatokról, így szervezett maradhat és adat alapú döntéseket hozhat az értékesítési döntések javítása érdekében.

Bónusz: Nézze meg ezt a listát, amely több mint 30 értékesítési eszközt tartalmaz, amelyekkel előnyt szerezhet és hatékonyabb értékesítési folyamatot építhet ki.

9. Excel értékesítési folyamat sablon a OnePageCRM-től

via OnePageCRM

Használja a OnePageCRM Excel értékesítési folyamat sablonját az értékesítési folyamat stratégiájának megtervezéséhez

A OnePageCRM Excel értékesítési folyamat sablonja úgy lett kialakítva, hogy a nulláról kezdve megtervezze az értékesítési stratégiáját, és felkészítse értékesítési csapatát a sikerre.

Minden benne van, amire az értékesítési képviselőinek szükségük van a folyamatok kezeléséhez, a kapcsolattartó nevétől, a szervezet nevétől, az üzlet stádiumától, a siker valószínűségétől, a várható lezárási dátumtól és a súlyozott előrejelzéstől kezdve. Csak be kell illesztenie az adatait ebbe az Excel táblázatba, és máris elkezdheti nyomon követni az értékesítési folyamatokat.

10. Excel értékesítési csatorna sablon a SalesFlare-től

via SalesFlare

A SalesFlare Excel értékesítési csatorna sablonja tökéletes az egyedi értékesítési folyamatodhoz illeszkedő, testreszabott értékesítési csatorna szakaszok létrehozásához.

Hozzáadhat és eltávolíthat szakaszokat, kezelheti a csapat tagjait, célokat állíthat fel, és akár emlékeztetőket is beállíthat a potenciális ügyfelekkel való további kapcsolatfelvételhez.

Ez az ingyenes sablon Google Sheets és Excel formátumban is elérhető, így egyszerű, de hatékony értékesítési optimalizálási folyamatot tesz lehetővé.

Importáld ezt az értékesítési folyamatkezelő sablont a Salesflare CRM-be, szüntesd meg a kézi adatbevitelét, és összpontosíts az erősebb kapcsolatok kiépítésére. A Salesflare praktikus értesítéseket is küld, hogy nyomon követhesd és kézben tarthasd a feladataidat.

Zárjon több üzletet a ClickUp értékesítési folyamat sablonjaival

Ha unod már, hogy manuálisan kell bevinni az adatokat az értékesítési folyamatok és az ügyfelek kezeléséhez az Excelben, próbáld ki a ClickUp előre elkészített ingyenes értékesítési folyamat sablonjait.

A ClickUp funkciói – a sablonok előre kitöltését automatizáló ClickUp Brain, a haladás vizualizálását segítő Milestones, a monoton munkát kiküszöbölő Automations és az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos összes adatot egy központi platformba importáló CRM – széles körben használatosak a magas teljesítményű értékesítési csapatok körében.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és töltsd le most ingyenes értékesítési folyamat sablonunkat.