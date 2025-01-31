A 10 legjobb értékesítési nyomonkövető szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Az értékesítésben minden a számokról szól. Az egyes értékesítők, csapatvezetők vagy kampányok sikerének nyomon követéséhez kiterjedt adatkészletekre és eszközökre van szükség az eredmények elemzéséhez és nyomon követéséhez. Ez hatékonyan megmutatja, hogy milyen típusú kezdeményezések működnek jól, kik vezetik a rangsort az üzletek lezárása terén, és mely területeken van szükség fejlesztésre.

Az adatok nyomon követése azonban nem egyszerű feladat. Számos kutatás, szervezés és elemzési készség szükséges ahhoz, hogy feltárja a folyamatokat. Ezen felül meg kell találnia a csapatokkal való együttműködés módjait, és jelentést kell készítenie az eredményekről, hogy változtatásokat hajthasson végre.

Szerencsére az értékesítés-nyomkövető szoftverek áthidalják a különbséget az adatok egyszerű gyűjtése és azok tényleges felhasználása között a hatékony döntéshozatal érdekében. Ezek az eszközök úgy lettek kialakítva, hogy a siker nyomon követése gyerekjáték legyen, és a testreszabási lehetőségek révén Ön a legfontosabb számokra koncentrálhat. ?

Itt bemutatjuk a 10 legjobb értékesítéskövető szoftvert, a teljes körű projektmenedzsment eszközöktől az értékesítési ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) és értékesítési folyamatkezelő szoftverekig. Emellett megmutatjuk, mire kell figyelni ezekben az eszközökben, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet az értékesítési csapatának.

Mit kell keresnie egy értékesítés-nyomkövető szoftverben?

Készen áll arra, hogy felfedezze az értékesítési céljait támogató nyomonkövetési eszközt? A platform kiválasztása eleinte nehéznek tűnhet, de egy kis kutatással megtalálhatja az üzleti igényeinek megfelelő értékesítési eszközt. ?

Az értékesítéskövető szoftvereknél az alábbiakra érdemes figyelni:

Testreszabható értékesítési mutatók és adatok: A legjobb eszközök lehetővé teszik az Ön által nyomon követett adatok ellenőrzését, legyen szó potenciális ügyfelek pontozásáról, az értékesítési potenciális ügyfelek számáról, a jövedelmezőségről vagy a potenciális ügyfelek generálásának sikerességéről.

Értékesítési előrejelző eszközök: Nem elég csak adatokkal rendelkezni. Keressen olyan értékesítéskövető eszközt, amely prediktív elemzést és előrejelzést kínál, hogy jobban Nem elég csak adatokkal rendelkezni. Keressen olyan értékesítéskövető eszközt, amely prediktív elemzést és előrejelzést kínál, hogy jobban kezelhesse céljait.

Integrációk: A legjobb eszközök zökkenőmentesen működnek együtt. Válasszon olyan értékesítési nyomonkövető szoftvert, amely integrálható a mindennapi platformjaival, beleértve az üzenetküldő alkalmazásokat és a projektmenedzsment eszközöket.

Automatizálás és értesítések : Figyelje az értékesítési tevékenységeket, és állítson be paramétereket, hogy azonnal értesítést kapjon, ha egy üzlet veszélybe kerül, vagy rendeljen hozzá követési feladatokat, ha egy potenciális ügyfélnek több figyelemre van szüksége.

Sablonok: Takarítson meg időt és dolgozzon hatékonyabban az értékesítés-követő szoftverekkel, amelyek sablonokat tartalmaznak, beleértve CRM-sablonokat , jelentés-sablonokat és értékesítési lead-követő lapokat.

A 10 legjobb értékesítés-nyomkövető szoftver 2024-ben

Akár kisvállalkozásról, akár nagyvállalatról van szó, az értékesítés nyomon követése elősegíti a sikert és javítja a jövedelmezőséget. Figyelje az értékesítési teljesítményt ezekkel a 10 legjobb értékesítés-nyomonkövető szoftverrel, amelyek racionalizálják a munkafolyamatokat, egyszerűsítik az irányítást és javítják a folyamatokat. ✨

1. ClickUp

Bontsa le a célokat, feladatokat, agilis pontokat és projektállapotokat a nagymértékben testreszabható ClickUp 3. 0 Dashboard segítségével.

A ClickUp az egyik legjobb projektmenedzsment szoftver, amely számos funkciót kínál az értékesítési csapatok és a nyomon követés számára.

Használja a ClickUp CRM-jét az értékesítés nyomon követéséhez, az ügyfelek munkafolyamatainak vizualizálásához és jelentési műszerfalak létrehozásához az értékesítési KPI-k méréséhez. Elemezze az ügyféladatokat, és több mint 15 nézet segítségével kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását. ?

A ClickUp értékesítési funkciójának használatával az egész értékesítési folyamatot egy helyen tarthatja, így könnyebbé válik a mutatók nyomon követése és a siker mérése. Automatizálja az értékesítési folyamatokat, hogy gyorsan lezárhassa az üzleteket. Használja a műszerfalakat a szűk keresztmetszetek kiküszöbölésére, az üzletek és azok lezáróinak nyomon követésére, valamint a fejlesztésre szoruló területek azonosítására.

A ClickUp egy kiterjedt értékesítési és nyomonkövetési sablonok adatbázisával is rendelkezik, így zökkenőmentesen készíthet jelentéseket. Használja az értékesítési nyomonkövető sablont a csapat teljesítményének értékeléséhez és az értékesítési folyamat kezeléséhez a hideg megkereséstől a lezárásig. Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti az értékesítési csapat számára fontos mutatókat, a prioritási jelölések pedig kiemelik a legsürgetőbb feladatokat.

Az értékesítési KPI sablon egy másik remek eszköz az értékesítési stratégiája sikerességének mérésére. Gyorsan állítson be mérhető célokat, és adjon hozzá kulcsfontosságú teljesítménymutatókat a teljes értékesítési folyamatra. Azonnal rendeljen feladatokat a releváns csapat tagokhoz, és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy mérje az értékesítési folyamat sikerességét.

A ClickUp legjobb funkciói

A vizuális irányítópultok azonnali jelentéstételt és testreszabást kínálnak, hogy azonosítsa és nyomon kövesse az értékesítési csapat számára fontos mutatókat.

Több mint 1000 sablon, beleértve az értékesítési jelentés sablonokat is, megkönnyíti a műszerfalak létrehozását, az értékelések nyomon követését és a célok elérésének figyelemmel kísérését.

A ClickUp AI segít állapotjelentések készítésében, elemzésekből származó betekintések generálásában és feladatok automatikus kiosztásában, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat és felgyorsítsa a haladást.

A valós idejű együttműködés lehetővé teszi az egész csapat számára, hogy vizualizálja a munkafolyamatokat és zökkenőmentesen hajtsa végre a projekteket – a potenciális ügyfelek felkutatásától az üzletek lezárásáig.

A felhasználóbarát felület végtelen testreszabási lehetőségeket kínál, így a teendőlistákat, nyomonkövetési lapokat és jelentéseket úgy rendezheti el, ahogyan az Önnek a legmegfelelőbb.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el, de az ára havi 5 dollártól kezdődik.

Annyi funkció van, hogy egy kis időbe telik, mire mindet megtanulja.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Pipedrive

via Pipedrive

A Pipedrive a világ egyik vezető CRM-szolgáltatása. Kövesse nyomon értékesítési folyamatát, figyelje az ügyfélélményt, és optimalizálja értékesítési csatornáját egy helyen. Az egyedi mezők, vizuális folyamatok és intuitív jelentések funkciók segítségével megkapja az értékesítési folyamatok és csapatok nyomon követéséhez szükséges információkat.

A Pipedrive legjobb funkciói

A valós idejű értékesítési jelentések percről percre friss információkat nyújtanak, így célokat tűzhet ki, megalapozott döntéseket hozhat és láthatja, mi működik.

Testreszabhatja az értékesítési folyamat mutatóit , hogy azokra az adatokra koncentrálhasson, amelyek a legfontosabbak az üzleti tevékenységéhez, és figyelmen kívül hagyhatja a többit.

A Slack, Zoom és HubSpot eszközökkel való integrációnak köszönhetően zökkenőmentesen működhet együtt technológiai eszközeivel.

Használja az előrejelző eszközöket a múltbeli projektek vagy az egyes értékesítők eredményei alapján a bevételek előrejelzéséhez.

Pipedrive korlátai

Egyes felhasználók szerint a jelentések konfigurálása nagy adathalmazok esetén bonyolult lehet.

Az alacsonyabb árkategóriájú csomagok kevesebb funkcióval rendelkeznek, és korlátozhatják egyes értékesítési csapatok munkáját.

Pipedrive árak

Alapvető: 21,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 37,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 59,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 119 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

3. Zendesk Sell

via Zendesk

A Zendesk egy olyan platform, amelynek célja az ügyfélszolgálat egyszerűsítése. A Zendesk Sales CRM átláthatóságot és részletes adatokat kínál az összes kezdeményezés és egyéni teljesítmény nyomon követéséhez. Az értékesítési nyomonkövetési platform automatizálással, értesítésekkel és teljes adatláthatósággal növeli a termelékenységet az értékesítési folyamat minden szakaszában. ?

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Az egységes platform minden értékesítési folyamatot egy helyen összpontosít – függetlenül attól, hogy a folyamatok kezelésével kell foglalkoznia, vagy az értékesítési csapatok nyomonkövetési mutatóit kell értékelnie.

Az értékesítési leadekhez vagy ügyletekhez automatikusan kapcsolódó testreszabott mezők és adatpontok segítségével javíthatja az értékesítés menedzsmentjét.

A teljesítménymutatók és az egyedi irányítópultok vizuális útmutatást nyújtanak a nyereséghez és az értékesítési sikerhez.

Az alkalmazások és a harmadik féltől származó integrációk zökkenőmentes munkafolyamatokat biztosítanak kedvenc eszközei között.

A Zendesk Sell korlátai

Nincs ingyenes csomag, ezért a költségvetéséhez illő fizetős csomagot kell választania.

Az alacsonyabb szintű csomagok nem kínálnak fejlett funkciókat.

Zendesk Sell árak

Sell Team: 25 USD/hó ügynökönként

Sell Growth: 69 USD/hó ügynökönként

Sell Professional: 149 USD/hó ügynökönként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

4. Insightly

via Insightly

Az Insightly egy CRM, amely egyedi megoldásokat kínál értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok számára. Az értékesítési CRM-et úgy tervezték, hogy a folyamatok felépítése könnyebb legyen, mint valaha, míg a nyomonkövetési funkciók segítségével mindig egy lépéssel előrébb járhat, és pillanatok alatt alkalmazkodhat a változásokhoz.

Az Insightly legjobb funkciói

Az értékesítési leadek nyomon követésével figyelemmel kísérheti az ügyleteket, ahogy haladnak a folyamatban, és azonosíthatja az akadályokat és a problémás területeket.

Az automatizálás csökkenti az ismétlődő feladatokat, megteremtve ezzel az alapot a hatékonyabb értékesítési csapatok és jobb mutatók számára.

A testreszabható jogosultságok hozzáférést biztosítanak az adatokhoz, így a releváns csapat tagjai láthatják azokat a mutatókat, amelyekre szükségük van a legjobb teljesítmény eléréséhez.

Beállíthat egyedi KPI-ket, és a műszerfalak és jelentéskészítő eszközök segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a teljesítményt.

Az Insightly korlátai

A támogatásnak némi időbe telhet, mire válaszol a problémákra és kérésekre.

A tanulási görbe kezdők számára meredek lehet.

Insightly árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 600 értékelés)

5. SugarCRM

via SugarCRM

A SugarCRM egy online platform, amelynek célja a termelékenység és az üzleti nyereség javítása azáltal, hogy egy helyen köti össze a szolgáltatási, értékesítési és marketing csapatokat. Használja az eszközt a konverziós arányok nyomon követésére, az egész értékesítési ciklus figyelemmel kísérésére és a legfontosabb tanulságok kidolgozására, hogy üzleti tevékenysége még sikeresebb legyen.

A SugarCRM legjobb funkciói

Kezelje értékesítési folyamatát, és használjon előrejelző eszközöket az előrehaladás értékeléséhez és mérhető célok kitűzéséhez az értékesítési képviselők és a csapatvezetők számára.

A feladatkezelő eszközök megszüntetik a felesleges munkát, így értékesítési csapata a legnagyobb nyereséget hozó tevékenységekre koncentrálhat.

A beépített AI-eszközök prediktív elemzéseket, értékesítési betekintést és mérési jelentéseket kínálnak, hogy mindig tájékozott maradjon az értékesítési sikerekről.

Egyszerűsített integrációk segítségével összekapcsolhatja a legkülönbözőbb forrásokból származó értékesítési adatokat.

A SugarCRM korlátai

A felhasználók szerint az e-mail marketing és az e-mail nyomon követési eszközök használata bonyolult lehet.

Egyes értékesítők szeretnék, ha a jelentések részletesebb mutatókat tartalmaznának.

SugarCRM árak

Piac: 1000 dollártól/hónap

Sell: 49 USD/hó/felhasználó áron

Serve: 80 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: 85 USD/hó/felhasználó áron

SugarCRM értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (900+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (több mint 400 értékelés)

6. HubSpot

via HubSpot

A HubSpot egy elsőrangú CRM eszköz, amely mindent kezel, a potenciális ügyfelek kezelésétől és az értékesítés automatizálásától a kapcsolattartásig és az adatbevitelig. Használja az eszközt értékesítési folyamatok felépítéséhez és adatalapú döntések meghozatalához olyan kulcsfontosságú funkcióknak köszönhetően, mint a kiterjedt elemzések és a nyomonkövetési jelentések. ✍️

A HubSpot legjobb funkciói

A jelentéskészítő és elemző eszközök teljes mértékben testreszabhatók, így Ön ellenőrizheti a figyelemmel kísért információkat.

A coaching eszközök még egy lépéssel tovább mennek, és szakmai fejlesztést építenek be az értékesítés-nyomonkövetési folyamatokba.

Több mint 1400 eszközzel való integrációk biztosítják a magas fokú testreszabhatóságot az adatforrások összekapcsolásához és a mutatók nyomon követéséhez.

A HubSpot AI mindent meg tud csinálni, a közösségi médiára szánt kampányok írásától kezdve a táblázatokban szereplő adatokból származó információk kinyeréséig.

HubSpot korlátai

A tanulási és képzési területek hatalmasak, ami azt jelenti, hogy eltarthat egy ideig, amíg megtalálja a szükséges útmutatót.

Az ár korlátozó tényező lehet, különösen nagy csapatok esetében, ahol több tucat felhasználó van.

HubSpot árak

Professzionális: 500 USD/hó áron

Vállalati: 1500 USD/hó áron

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

7. SalesNOW

via SalesNOW

A SalesNOW egy értékesítési platform, amely a vevői nyomon követ éstől a folyamatelemzésig mindent kínál. Mobilalkalmazással és testreszabási lehetőségekkel ellátott eszközzel útközben is használhatja a szoftvert, és olyan irányítópultokat tervezhet, amelyek az Ön értékesítési folyamatait szolgálják.

A SalesNOW legjobb funkciói

A mobil és tablet támogatásnak köszönhetően akkor is nyomon követheti az adatokat, ha éppen nem az íróasztalánál ül.

A térképfunkciók lehetővé teszik az ügyféladatok hely szerinti szegmentálását, így mélyebb betekintést nyerhet a regionális értékesítési irodákra lebontott mutatókba.

Az egyéni mezők és fiókrekordok segítségével Ön irányíthatja, hogy mely adatokat figyel és követ nyomon.

A gyors implementálásnak köszönhetően nem kell hetekig várnia a műszerfalak és nyomonkövetési eszközök beállítására.

SalesNOW korlátai

A szoftver webalapú, ezért a kapcsolat minőségétől függően a sebesség lelassulhat.

A felhasználói felület eleinte kissé nehézkes lehet.

SalesNOW árak

Egy alacsony ár: 19,95 USD/hó felhasználónként

SalesNOW értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

8. Agile CRM

via Agile CRM

Az Agile CRM szoftver egy kényelmes eszközben ötvözi az ügyfélszolgálatot, a marketing automatizálást és az értékesítési elemzéseket. Használja azt, hogy értékesítési csapata gyorsabban köthessen üzleteket az automatikus időpontfoglalás, a gamifikáció és az értékesítéskövető eszközök segítségével.

Agile CRM legjobb funkciói

A gamifikáció szórakoztató ösztönzőket kínál az értékesítőknek, hogy több üzletet kössenek és több potenciális ügyfelet szerezzenek.

Állítson be egyedi mérföldköveket, és kövesse nyomon a folyamatok és folyamatok előrehaladását.

További integrációk is elérhetők felár ellenében, így több mint 30 alkalmazással dolgozhat zökkenőmentesen.

A CRM jelentéskészítő eszközök automatikusan diagramokat, grafikonokat és betekintéseket generálnak a nyomon követett KPI-k alapján.

Agile CRM korlátai

Az integrációk más eszközökhöz képest korlátozottabbak.

Az új felhasználóknak meredek a tanulási görbe.

Agile CRM árak

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó számára

Starter: 14,99 USD/hó felhasználónként

Rendszeres: 49,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79,99 USD/hó felhasználónként

Agile CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

9. Bezárás

via Close

A Close egy CRM, amely mindent kezel, a potenciális ügyfelek bevonásától az üzletek eredményeinek elemzéséig és a KPI-k nyomon követéséig. Világszerte számos vállalat bízik benne, és árazási tervei a startupok, kisvállalkozások és nagyvállalatok költségvetéséhez egyaránt igazodnak. ?️

A legjobb funkciók

Az értékesítési csapat minden tagjának beépített automatizálási funkciói segítenek abban, hogy kevesebb idő alatt többet értékesítsen.

Az integrációk lehetővé teszik, hogy projektmenedzsment eszközökkel és adatforrásokkal dolgozzon a technológiai rendszerén belül.

A műszerfalak és a tevékenységek áttekintése betekintést nyújtanak a munkafolyamatokba, a munkaterhelésbe és a kapacitásba.

A jelentéskészítő eszközök testreszabhatók, így célokat és KPI-ket állíthat be, amelyeket egész évben nyomon követhet.

Korlátozások

Egyes felhasználók úgy találták, hogy az óránkénti nyomonkövetési eszközök nem voltak elég hatékonyak az értékesítési csapatuk számára.

A keresési lekérdezések intuitívabbá tehetők, hogy az adatok elemzése gyorsabb legyen.

Zárás árak

Startup: 59 USD/hó

Professzionális: 329 USD/hó

Vállalati: 749 USD/hó

Záró értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

10. Bitrix24

via Bitrix24

A Bitrix24 egy termelékenységi eszköz, amely támogatást nyújt a vállalkozásoknak a humánerőforrás, az értékesítés és az ügyfélkezelés területén. Használja ezt az eszközt az értékesítési csapat termelékenységének nyomon követésére – az időkövetéstől és a kampányelemzéstől kezdve egészen annak figyelemmel kíséréséig, hogy az értékesítők hogyan kezelik hatékonyan a munkaterhelésüket.

A Bitrix24 legjobb funkciói

A munkaidő-nyomon követés és a jelentések áttekintést nyújtanak az egyes értékesítési alkalmazottak kapacitásáról és hatékony időgazdálkodásáról.

Az egyéni szabályok és kiváltók automatikusan hozzárendelik a feladatokat és értesítéseket küldenek, amikor üzletkötések történnek vagy új potenciális ügyfelek kerülnek a folyamatba.

Az integrációk azonnal áttelepítik az adatokat más forrásokból, így Ön rendelkezésére állnak a nyomon követéshez szükséges mutatók, függetlenül attól, hogy azok honnan származnak.

A beépített CRM egyszerűsíti az online fizetéseket, a potenciális ügyfelek nyomon követését és az értékesítés automatizálását, hogy jobb kapcsolatokat építhessen ki az ügyfelekkel és zökkenőmentesen köthessen üzleteket.

A Bitrix24 korlátai

A felhasználói felület eleinte ijesztő lehet, ezért a kezdőknek több oktatóanyag lenne hasznos.

Van mobilalkalmazás is, de nem minden funkció elérhető rajta.

Bitrix24 árak

Alap: 61 USD/hó, legfeljebb öt felhasználó számára

Standard: 124 USD/hó, maximum 50 felhasználó számára

Professzionális: 249 USD/hó, maximum 100 felhasználó számára

Vállalati: 499 USD/hó 250 felhasználó esetén

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (700+ értékelés)

Kövesse nyomon a mutatókat és érje el a KPI-ket a ClickUp segítségével

Ezek az értékesítés-nyomkövető szoftverek biztosítják az eszközöket, amelyekre szüksége van a mérhető célok kitűzéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és az értékesítési csapat termelékenységének értékeléséhez. Válassza ki azt, amelyik az integrációkat, a testreszabást és a legfontosabb funkciókat kínálja, amelyekre vállalkozásának szüksége van ahhoz, hogy a csúcson maradjon.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el hatékonyabban irányítani értékesítési csapatát és nyomon követni a mutatókat. Az olyan eszközökkel, mint a testreszabható CRM, értékesítési sablonok és feladatok automatizálása, nyomon követheti a kezdeményezés elindításától a végrehajtásig tartó folyamatot. A legjobb az egészben, hogy a ClickUp több száz eszközzel integrálható, így egy all-in-one platformot kínál az értékesítési folyamatok felépítéséhez és irányításához. ?