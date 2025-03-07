A 15+ legjobb értékesítési termelékenységi eszköz, amely növeli csapata teljesítményét

Kutatások szerint egy értékesítő a hetének kevesebb mint 28%-át tölti tényleges értékesítéssel.

A probléma nem az eszközök hiánya, hanem az, hogy túl sok olyan eszközt használunk, amelyek nem működnek jól együtt. A lényeg? Az értékesítési technológiai eszközök racionalizálása javíthatja az értékesítési termelékenységet.

Összeállítottunk egy listát a 15+ értékesítési termelékenységi eszközről, azok funkcióiról és árairól, hogy segítsünk megtalálni azokat, amelyekkel minden értékesítési célját zökkenőmentesen elérheti.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb értékesítési termelékenységi eszközök, amelyek időt szabadítanak fel és nagyobb értéket hoznak befektetésének: ClickUp : A legjobb all-in-one értékesítési termelékenység-kezelő eszköz A legjobb all-in-one értékesítési termelékenység-kezelő eszköz HubSpot Sales Hub: A legjobb értékesítési automatizáláshoz és CRM-hez Pipedrive: A legjobb vizuális folyamatkezeléshez Salesforce: A legjobb komplex, vállalati szintű értékesítési folyamatokhoz LinkedIn Sales Navigator: A legjobb értékesítési lehetőségek felkutatásához ZoomInfo: A legjobb a B2B iparágban a potenciális ügyfelek felkutatásához UpLead: A legjobb célzott potenciális ügyfelek felkutatásához Apollo: A legjobb nagy volumenű potenciális ügyfelek generálásához SalesLoft: A legjobb többcsatornás elérhetőséghez Outreach: A legjobb AI értékesítési elkötelezettséghez UserGems: A legjobb az ügyfelek útjának nyomon követéséhez Gong. io: A legjobb bevételi intelligencia Chili Piper: A legjobb bejövő potenciális ügyfelek konvertálására Calendly: A legjobb automatizált ütemezéshez Zoom: A legjobb virtuális értékesítési megbeszélésekhez Toggl Track: A legjobb időgazdálkodáshoz Qwilr: A legjobb interaktív ajánlatok készítéséhez Docusign: A legjobb szerződéskötéshez és üzletkötéshez

Az értékesítési termelékenységet növelő eszközök olyan szoftverek, amelyek segítenek az értékesítési csapatoknak gyorsabban és hatékonyabban végezni munkájukat.

Egy jó értékesítési termelékenységi eszköz segít az értékesítési szakembereknek az ügyfélkapcsolatok kezelésében, az üzletek nyomon követésében és olyan feladatok automatizálásában, mint az e-mailek küldése vagy a találkozók lefoglalása.

Mindez hetente rengeteg időt és energiát takarít meg.

A piacon többféle értékesítési termelékenységi eszköz található. A leggyakoribbak közé tartoznak a következők:

Projektmenedzsment az értékesítéshez: Szervezze meg a feladatokat és működjön együtt a csapat tagjaival. Jó példa erre Szervezze meg a feladatokat és működjön együtt a csapat tagjaival. Jó példa erre a ClickUp , amely ötvözi a feladatkezelést és a CRM-et.

CRM rendszerek: Kezelje az ügyféladatokat, kövesse nyomon az interakciókat és figyelje az értékesítési folyamatot. Példa: Salesforce, amely nyomon követi a kapcsolatokat és az értékesítési lehetőségeket.

Értékesítési intelligencia eszközök: Gyűjtsön és elemezzen adatokat a potenciális ügyfelekről és a piaci trendekről. Példa: ZoomInfo, amely részletes vállalati és kapcsolattartási információkat kínál frissítésekkel.

Találkozóütemező eszközök: Egyszerűsítse a találkozók ütemezését a végtelen e-mailek nélkül. Példa: Calendly, amely lehetővé teszi a potenciális ügyfelek számára, hogy a kölcsönös rendelkezésre állás alapján válasszanak időpontot.

Dokumentumkezelés és elektronikus aláírás: Értékesítési szerződések létrehozása, megosztása és nyomon követése. Példa: DocuSign, amely biztonságos elektronikus aláírást és nyomon követést tesz lehetővé.

Értékesítési elkötelezettségi platformok: Kezelje és kövesse nyomon az összes potenciális ügyféllel való interakciót. Példa: Outreach, amely egy helyen kezeli az e-maileket, telefonokat és a közösségi médiát.

Értékesítési elemzés és jelentések: Kövesse nyomon az értékesítési teljesítményt, és szerezzen betekintést. Példa: Tableau, amely vizuális jelentéseket készít az értékesítési adatokról és trendekről.

Mielőtt kiválasztaná a megfelelőt, tisztázza magában, mit vár el az értékesítési termelékenységi eszköztől. Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni az ideális platform kiválasztásakor:

CRM-integráció és adatszinkronizálás: Válasszon olyan eszközt, amely integrálható a CRM-rendszerekkel, hogy valós időben szinkronizálja az ügyféladatokat, elkerülve az ismétlődéseket és naprakészen tartva a nyilvántartásokat.

AI-alapú elemzési műszerfal: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz AI-alapú Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz AI-alapú értékesítési műszerfallal rendelkezik, amelynek segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, előre jelezheti a trendeket és adat alapú betekintéssel irányíthatja a csapatokat.

Többcsatornás kommunikációs központ: Ellenőrizze, hogy az Ön eszköze képes-e egy helyen egyesíteni az e-mail, telefon, közösségi média és videó kommunikációs eszközöket, automatikus interakciókövetéssel a nyomon követéshez.

Automatizált munkafolyamat-motor: Válasszon olyan értékesítési termelékenységi eszközt, amely automatizálja a rutin feladatokat a potenciális ügyfelek cselekedetei által kiváltott, testreszabható munkafolyamatokkal, így időt takaríthat meg a nyomon követés és az ütemezés terén.

Mobil hozzáférés és offline mód: Hozzáférés az eszközhöz mobil eszközökön offline funkcióval, így az értékesítési képviselők hatékonyan dolgozhatnak útközben vagy internetkapcsolat nélkül is.

Biztonsági és megfelelőségi funkciók: Biztosítsa a biztonságot és a megfelelőséget erős adat titkosítással, ellenőrzési nyomvonalakkal és az iparági szabványoknak megfelelő eszközökkel.

Testreszabható jelentések és exportálás: Hozzon létre egyedi jelentéseket, és könnyedén exportálja az adatokat a csapata igényeinek megfelelő elemzéshez.

Íme ajánlásaink a 15+ legjobb értékesítési termelékenységi eszközre, amelyet pénzért meg lehet vásárolni (néhányuk nagylelkű ingyenes verziót vagy próbaverziót is kínál!):

A legjobb általános értékesítési termelékenységi eszköz

1. ClickUp (A legjobb all-in-one értékesítési termelékenység-kezeléshez)

Próbálja ki a ClickUp CRM-et Építsen adatbázisokat és kezelje ügyfélkapcsolatait a ClickUp CRM és annak egyéni nézetével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelyet a csapatok a legjobb értékesítési termelékenységi szoftverként tartanak számon.

Miért? Mert túllép a hagyományos értékesítési projektmenedzsmenten, és a feladatkövetést, az értékesítési kommunikációt, a tudásmenedzsmentet és az ügyfélkapcsolatokat egy hatékony, mindent magában foglaló, AI-alapú platformba egyesíti.

Nézze meg ezt a bemutató videót, hogy többet tudjon meg!

A ClickUp CRM segítségével az értékesítési csapatok minden értékesítési ciklus szakaszában nyomon követhetik és kezelhetik a potenciális ügyfeleket testreszabható nézetek, például Kanban táblák, listák és táblázatok segítségével.

A ClickUp egyéni mezőivel tárolhatja a potenciális ügyfelek adatait, beleértve a kapcsolattartási adatokat, vásárlási preferenciákat, interakciók és tevékenységek részleteit, és még sok mást. Az egyéni státuszokkal, például „Minősített”, „Tárgyalás”, „Szerződés elküldve”, „Zárt-nyert” és „Zárt-vesztett” figyelemmel kísérheti az üzletek előrehaladását, hogy a folyamatok szervezettek és naprakészek legyenek. A ClickUp-on belül zökkenőmentesen rögzítheti a hívások jegyzeteit és a dokumentumokat minden fiókhoz vagy kapcsolattartóhoz, így teljes képet kaphat minden üzletről.

Figyelje nyomon értékesítési teljesítményét, bevételeit, folyamatban lévő ügyleteit és még sok mást a ClickUp CRM egyedi jelentéseivel és irányítópultjaival.

Ezután használja a ClickUp Dashboards alkalmazást olyan mutatók nyomon követésére, mint az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos üzletkötés mérete, így valós idejű betekintést nyerhet értékesítési és marketingstratégiájának finomításához.

Készítsen ClickUp űrlapokat, amelyek valós időben frissülnek az ügyfelek igényei alapján, és azonnal továbbítják a potenciális ügyfeleket a megfelelő ügyfélkapcsolati menedzserhez.

A ClickUp Forms segít az értékesítési csapatoknak a potenciális ügyfelek megszerzésében, a lehetséges ügyfelek minősítésében és az üzletkötések egyszerűsítésében azáltal, hogy automatikusan átalakítja a válaszokat megvalósítható feladatokká. Az automatizálásnak köszönhetően az űrlapok benyújtása után automatikusan megkezdődik a nyomon követés, a feladatok kiosztása és az állapotfrissítés, így a folyamat hatékonyan haladhat tovább.

Beszélgessen a csapattagokkal és a meghívott vendégekkel/ügyfelekkel anélkül, hogy kilépne az értékesítési ökoszisztémából a ClickUp Chat segítségével.

A valós idejű megbeszélésekhez és együttműködéshez használja a beépített ClickUp Chat funkciót, amellyel azonnal megoszthatja a fontos frissítéseket és reagálhat az ügyfelek igényeire.

Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

Továbbá, ha szeretné leírni és összefoglalni értékesítési hívásait, sőt automatikusan kivonni a legfontosabb teendőket, a ClickUp AI Notetaker segít Önnek. Kapcsolja be és integrálja naptárába, hogy automatikus találkozói jegyzeteket kapjon, amelyek összekapcsolódnak a ClickUp feladataival és dokumentumaival!

Ne felejtse el megnézni a ClickUp gazdag, teljes mértékben testreszabható CRM- és pipeline-sablonokból álló könyvtárát sem, különösen, ha előnyt szeretne szerezni.

Töltse le ezt a sablont Rendezze el értékesítési céljait és kezelje a folyamatokat a ClickUp értékesítési terv sablonjával.

A ClickUp értékesítési terv sablon például világos útmutatást nyújt a célok kitűzéséhez, a kapacitástervezési stratégiák kidolgozásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

A piackutatás, a bevételi célok és a teendők részlegei mindegyike testreszabható az üzleti igényeinek megfelelően.

Hasonlóképpen, a ClickUp Sales Tracker Template lehetővé teszi az egész értékesítési ciklus nyomon követését és olyan kulcsfontosságú adatok nyomon követését, mint az üzletek értéke, a nyerési arányok és a csapat teljesítménye. Emellett valós idejű frissítéseket is kínál az értékesítési tevékenységekről és eredményekről.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy annál több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat kilenc vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A túl sok testreszabási lehetőség bonyolulttá teheti a beállítást.

A Form View nem érhető el a mobilalkalmazásban.

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 USD/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Miután alaposan átkutattuk a megfelelő programokat/alkalmazásokat, a ClickUp teljes mértékben testreszabható funkciói miatt választottuk ezt az alkalmazást. Mivel az értékesítési tevékenységek során nyomon kell követni a termékeket, az értékesítést, az ügyfélszolgálati jegyeket és egyéb feladatok, egy általános beállítás nem volt megfelelő. Sablonokat, munkafolyamatokat, irányítópultokat és nézeteket tudtam létrehozni, amelyek minden igényünket kielégítették, amit a versenytársak közül egyik sem tett lehetővé. A többi program is jó volt a maga nemében, de a ClickUp az első naptól kezdve hazafutás volt.

Miután alaposan átkutattuk a megfelelő programokat/alkalmazásokat, a ClickUp teljes mértékben testreszabható funkciói miatt választottuk ezt az alkalmazást. Mivel az értékesítési tevékenységek során nyomon kell követni a termékeket, az értékesítést, az ügyfélszolgálati jegyeket és egyéb feladatok, egy általános beállítás nem volt megfelelő. Sablonokat, munkafolyamatokat, irányítópultokat és nézeteket tudtam létrehozni, amelyek minden igényünket kielégítették, amit a versenytársak közül egyik sem tett lehetővé. A többi program is jó volt a maga nemében, de a ClickUp az első naptól kezdve hazafutás volt.

💡 Profi tipp: Ha már használ olyan CRM-eket, mint a LinkedIn Sales Navigator vagy a Salesforce, csatlakoztassa őket a ClickUp-hoz a hatékonyabb csatornakezelés érdekében!

2. HubSpot Sales Hub (a legjobb értékesítési automatizáláshoz és CRM-hez)

via Hubspot Sales Hub

A HubSpot Sales Hub egy hatékony értékesítési termelékenységi szoftver, akár önállóan, akár a vállalat teljes csomagjának részeként használja.

A Sales Hub, amely sok B2B értékesítési csapat számára népszerű CRM, segít nekik a potenciális ügyfelek kezelésében, a nyomon követés automatizálásában és az üzletek nyomon követésében. Emellett automatikusan naplózza az e-maileket, hívásokat és találkozókat, így az értékesítési képviselők időt takaríthatnak meg a manuális feladatokon.

Az egyik kiemelkedő funkciója a Playbooks, egy olyan eszköz, amely valós idejű interaktív hívási szkripteket és battle cardokat kínál. A korábbi beszélgetésekből tanulva személyre szabott beszélgetési témákat, ellenvetésekre adott válaszokat és forrásokat javasol, segítve az értékesítőknek a komplex értékesítési hívások kezelésében és az üzletek hatékonyabb lezárásában.

A HubSpot Sales Hub legjobb funkciói

Állítson be értékesítési automatizálási munkafolyamatokat, hogy időt és energiát takarítson meg.

Kövesse nyomon a teljesítményt és elemezze az adatokat egyedi jelentések és elemzések segítségével.

Gyorsabb nyomon követés testreszabható e-mail sablonokkal

Integráljon több mint 1500 alkalmazást és szolgáltatást a piactéren keresztül.

Használja a mobilalkalmazást, hogy útközben is naprakész legyen a fontos információkkal kapcsolatban.

A HubSpot Sales Hub korlátai

Korlátozott feladatkezelési funkciók

Az automatizálás további költségekkel jár

Nem intuitív felhasználói felület

HubSpot Sales Hub árak

Ingyenes: 0 USD/hó

Starter: 20 USD/hó/felhasználó

Professzionális: 100 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 150 USD/hó/felhasználó

HubSpot Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 450 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Sales Hubról a valódi felhasználók?

A platform részletekre való odafigyelése segít időt megtakarítani, amelyet aztán újra befektethetek az ügyfeleimmel való értelmes interakciók kiépítésébe. Bizonyos apró dolgok, mint például az, hogy új feladat létrehozásakor egyszerűen beírom a „Hívás” szót, automatikusan megjelenik az opció, hogy egyetlen kattintással felhívjam az ügyfelet, amikor a feladatot a határidőre elvégzem.

A platform részletekre való odafigyelése segít időt megtakarítani, amelyet aztán újra befektethetek az ügyfeleimmel való értelmes interakciók kiépítésébe. Bizonyos apró dolgok, mint például az, hogy új feladat létrehozásakor egyszerűen beírom a „Hívás” szót, automatikusan megjelenik az opció, hogy egyetlen kattintással felhívjam az ügyfelet, amikor a feladatot a határidőre elvégzem.

3. Pipedrive (A legjobb vizuális folyamatkezeléshez)

via Pipedrive

Ha könnyen használható vizuális folyamatirányítási rendszert keres, a Pipedrive egy nagyon ajánlott lehetőség.

Jó választás hosszabb értékesítési ciklusú vállalkozások számára, drag-and-drop felülete és automatikus emlékeztető funkciói segítenek az értékesítőknek a szűk keresztmetszetek felismerésében, az üzletek fontossági sorrendjének megállapításában és a szükséges lépések megtételében anélkül, hogy eltévednének a rendezetlen táblázatokban vagy jelentésekben.

Az értékesítési képviselők gyakran használják a Pipeline-First Statistics szolgáltatást, hogy valós idejű teljesítménymutatókat lássanak közvetlenül a pipeline nézetben. A hagyományos CRM-dashboardokkal ellentétben ez a szolgáltatás a pipeline-kártyákon jeleníti meg a nyerési arányokat, az üzletkötési sebességet és a konverziós időket, így a képviselők gyorsan láthatják, mely üzletek igényelnek figyelmet, és mely stratégiák működnek – anélkül, hogy képernyőt kellene váltaniuk.

A Pipedrive legjobb funkciói

Automatizálja a potenciális ügyfelek kezelését és minősítését, és adja hozzá őket közvetlenül az értékesítési folyamatba.

Állítson be emlékeztetőket, hogy ne maradjon le a nyomon követésekről és a feladatokról.

Testreszabhatja és nyomon követheti az értékesítési mutatókat valós idejű vizuális jelentésekkel.

Integrálja az e-mailekkel, hogy üzeneteket küldhessen, fogadjon és nyomon követhessen.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok testreszabásával.

A Pipedrive korlátai

A fejlett funkciók és a testreszabás kezdők számára bonyolult lehet.

Alapvető jelentéskészítési funkciók

Nincs projektmenedzsment és ügyfélszolgálati funkció

Pipedrive árak

Alapvető: 19 USD/hó felhasználónként

Haladó: 34 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 74 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Salesforce (A legjobb komplex, vállalati szintű értékesítési folyamatokhoz)

via Salesforce

Ha nagyvállalatot vezet, amelynek hosszú és összetett értékesítési ciklusa van, akkor egy olyan robusztus platform, mint a Salesforce, nagyon hasznos lehet.

Az AI-alapú Einstein Activity Capture automatikusan szinkronizálja az e-maileket, eseményeket és kommunikációt bármely eszközről a megfelelő ügyfélrekordokhoz. Ezután elemzi ezeket az interakciókat, és javaslatot tesz az egyes ügyletek legjobb következő lépéseire, segítve Önt abban, hogy a megfelelő potenciális ügyfelekre és intézkedésekre koncentráljon, és így gyorsabban kössön üzleteket.

A CRM automatizálja az olyan feladatokat is, mint az adatbevitel, a kapcsolattartók frissítése és a jelentések készítése. Valós idejű betekintést nyújt az ügyfelekkel való interakciókba, segít a területkezelésben és értékesítési előrejelzéseket készít.

A Salesforce legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat és az értékesítés előrehaladását egyedi folyamatokkal.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők

Készítsen jelentéseket és irányítópultokat az értékesítési teljesítmény figyelemmel kíséréséhez és a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez.

Csatlakozzon több mint 1000 eszközhöz harmadik féltől származó integrációk és API-k segítségével.

A Salesforce korlátai

Meredek tanulási görbe

Drága kisvállalkozások vagy költségtudatos vállalkozások számára

A túlzott testreszabás túlterhelő lehet

Salesforce árak

A platform minden termékéhez különböző árazási lehetőségek tartoznak. A Sales Cloud termékre vonatkozó (éves számlázású) csomagok a következőket tartalmazzák:

Starter Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Pro Suite: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 700 értékelés)

5. Linkedin Sales Navigator (a legjobb értékesítési lehetőségek felkutatásához)

a LinkedIn Sales Navigator segítségével

A LinkedIn Sales Navigator minden potenciális ügyfélkeresési igényét kielégítheti, ha a LinkedIn a legfontosabb üzleti leadek forrása.

Ez a prémium eszköz három változatban kapható:

Alapvető: Segít potenciális ügyfeleket találni, betekintést nyerni a potenciális ügyfelek elérése érdekében, valamint kapcsolatokat építeni a potenciális és meglévő ügyfelekkel.

Haladó: Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek tevékenységének megtekintését, üzleti kapcsolataid kezelését, tartalmak megosztását és az elkötelezettség nyomon követését (+Alapvető funkciók)

Advanced Plus: Lehetővé teszi egyedi ROI-jelentések létrehozását, adatok érvényesítését és CRM-eszközökkel való integrációt (+Core és Advanced funkciók)

Ezenkívül értékesítési csapata a TeamLink funkción keresztül láthatja, hogy a potenciális ügyfelek hogyan kapcsolódnak a vállalat hálózatában szereplő személyekhez (akár másod- vagy harmadfokú kapcsolatokon keresztül is). Ez megkönnyíti a meglévő kapcsolatok felhasználását a meleg bemutatásokhoz, növelve a válaszadási arányt a hideg megkeresésekhez képest.

A LinkedIn Sales Navigator legjobb funkciói

Üzenetküldés a hálózatán kívüli potenciális ügyfeleknek az InMail segítségével

Kapjon AI-alapú javaslatokat hasonló potenciális ügyfelekről vagy fiókokról.

Exportálja az adatokat CSV formátumban, vagy integrálja olyan eszközökkel, mint a Tableau, a Power BI vagy az InsightSquared a nyomon követéshez.

Szinkronizálja CRM-jével, és továbbítsa a potenciális ügyfeleket, fiókokat és tevékenységi adatokat mindkét irányban.

A LinkedIn Sales Navigator korlátai

A fejlett szűrővel végzett keresés eredményei néha pontatlanok.

Az InMail funkció csak 150 üzenetre korlátozódik.

Lassú és bonyolult lehet a használata

LinkedIn Sales Navigator árak

Alapcsomag: 99,99 USD/hó

Haladó: 179,99 USD/hó

Advanced Plus: Egyedi árazás

LinkedIn Sales Navigator értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1950 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

🧠 Érdekesség: A CRM elődje a Farley File volt, amelyet Franklin D. Roosevelt kampánymenedzsere, James Farley fejlesztett ki. Ez a rendszer segített Rooseveltnek lenyűgözni az embereket, akikkel találkozott, mivel segített neki felidézni a róluk szóló részleteket.

6. ZoomInfo (A legjobb a B2B iparágban a potenciális ügyfelek felkutatásához)

via ZoomInfo

Hatalmas adatbázisával a ZoomInfo részletes vállalati és kapcsolattartási információkat tárol a B2B szektorról. Ez a valós idejű, kiváló minőségű adat lehetővé teszi a csapatok számára, hogy azonosítsák és megkeressék a megfelelő szakembereket anélkül, hogy időt pazarolnának elavult vagy helytelen információkra.

A platform leginkább kimenő értékesítéshez használható, és kiemeli a legfontosabb értékesítési tényezőket, mielőtt azok nyilvánosságra kerülnének, például vezetői változások, finanszírozási körök vagy új technológiák bevezetése. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy a megfelelő időben lépjenek kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel, amikor azok a leginkább hajlandóak vásárolni.

A ZoomInfo legjobb funkciói

Frissítse a potenciális ügyfelek profilját olyan információkkal, mint a méret, a bevétel és az iparág, hogy személyre szabhassa a megkeresést.

Használja a fejlett keresési szűrőket, hogy meghatározott kritériumok alapján megtalálja a releváns potenciális ügyfeleket.

Szinkronizálja CRM-rendszereivel, hogy minden platformon naprakész legyen.

Integrálja olyan értékesítési eszközökkel, mint a SalesForce és az Outreach, hogy automatizálja a potenciális ügyfelek generálását.

A ZoomInfo korlátai

Egyes kapcsolattartási adatok elavultak és pontatlanok lehetnek.

Az AI funkciók ismétlődőek és kiszámíthatóak

Nehéz használni az új adatbázis-motor felhasználók számára

ZoomInfo árak

Egyedi árazás

ZoomInfo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a ZoomInfo-ról a valós felhasználók?

A fiók- és kapcsolattartási adatok tekintetében a ZoomInfo igazán kiemelkedő. Az összes megadott információ pontos és hasznosítható. A jelentéskészítő eszközök és a műszerfalak kivételesek, és rengeteg hasznos információt nyújtanak.

A fiók- és kapcsolattartási adatok tekintetében a ZoomInfo igazán kiemelkedő. Az összes megadott információ pontos és hasznosítható. A jelentéskészítő eszközök és a műszerfalak kivételesek, és rengeteg hasznos információt nyújtanak.

🧠 Érdekesség: A Rolodex üzleti ikonná vált, az értékesítési csapatok az 1980-as évekig használták a potenciális ügyfelek és kapcsolatok nyomon követésére, hasonlóan a mai modern CRM-ekhez. Egyes cégek még finom marketingeszközként is használták őket!

7. UpLead (A legjobb célzott potenciális ügyfelek felkutatásához)

via UpLead

Képzelje el, hogy egy kis kiberbiztonsági cégnél dolgozik, és kórházi IT-vezetőkkel szeretne kapcsolatba lépni. Ahhoz, hogy potenciális ügyfeleket találjon, egy nagyon specifikus embercsoporttal kell kapcsolatba lépnie.

Ilyen esetekben az UpLead jó választás. Ez egy B2B értékesítési termelékenységi eszköz, amely fejlett szűrőket használ, mint például iparág, vállalatméret, bevétel, helyszín és munkakör, hogy célzott potenciális ügyfél listákat hozzon létre. Ráadásul valós időben ellenőrzi az üzleti adatokat és az e-mail címeket, így csak pontos potenciális ügyfeleket kap.

Az UpLead legjobb funkciói

Szűrje a potenciális ügyfeleket a vállalat mérete, helye és iparága alapján, hogy megtalálja a megfelelő potenciális ügyfeleket.

Exportálja a potenciális ügyfelek listáját közvetlenül a CRM-be vagy az e-mail marketing eszközökbe, hogy könnyebben nyomon követhesse őket.

Frissítse a potenciális ügyfelek profilját további vállalati és kapcsolattartási információkkal.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek elkötelezettségét, hogy figyelemmel kísérhesse az e-mailes interakciókat vagy az ügyfélszerzési erőfeszítéseket.

Hozzáférés célzott B2B lead adatbázisokhoz, hogy egyedi, célzott listákat állíthasson össze.

Az UpLead korlátai

Egyes potenciális ügyfelek adatai elavultak lehetnek, ezért frissítésre szorulnak.

A mentett keresések következetlen eredményeket hoznak

Pontatlan potenciális ügyféladatok

UpLead árak

Ingyenes próba 7 napig

Alapvető eszközök: 99 USD/hó

Plusz: 199 USD/hó

Professzionális: Egyedi árazás

UpLead értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 780 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 70 értékelés)

8. Apollo (A legjobb nagy volumenű potenciális ügyfelek generálásához)

via Apollo

Ha rövid időn belül nagy számú potenciális ügyfélre van szüksége, próbálja ki az Apollo-t.

Ez az értékesítési platform 250 millió potenciális ügyfél adatbázisát ötvözi automatizált elérési eszközökkel, segítve a csapatokat abban, hogy gyorsan megtalálják és kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekké alakítsák őket, és több üzletet kössenek.

Az Apollo segítségével értékesítési csapata automatizálhatja az olyan feladatokat, mint a személyre szabott hideg e-mailek küldése, találkozók lefoglalása és nyomon követés, így Ön az iparág, a vállalat mérete és a munkakörök alapján történő célzott elérhetőségre és más fontos folyamatokra koncentrálhat.

Az Apollo legjobb funkciói

Kövesse nyomon az e-mailek megnyitási arányát, a kattintásokat és a válaszokat, hogy prioritásba helyezhesse a potenciális ügyfeleket és optimalizálhassa az elérést.

Hozzáférés különböző sablonokhoz e-mailek, LinkedIn és közösségi média számára az elkötelezettség növelése érdekében.

Részletes nyomon követést és elemzéseket kap az értékesítési elkötelezettségről és a potenciális ügyfelek generálásának teljesítményéről.

Integrálja népszerű CRM platformokkal, mint például a Salesforce és a HubSpot.

Az Apollo korlátai

Egyes elérhetőségek pontatlanok lehetnek.

Korlátozott hívásfunkciók

Az exportálási korlátozások korlátozónak és unalmasnak tűnhetnek.

Apollo árak

Ingyenes

Alap: 59 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 149 USD/hó felhasználónként

Apollo értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 350 értékelés)

9. SalesLoft (A legjobb többcsatornás elérhetőséghez)

via SalesLoft

A SalesLoft arról ismert, hogy segít az értékesítési csapatoknak több csatornán, például e-mailben, telefonon és közösségi médián keresztül nagy léptékben kapcsolatba lépni a potenciális ügyfelekkel, miközben a kommunikáció személyes jellegét megőrzi.

Segít a csapatoknak strukturált cselekvési sorrendeket, úgynevezett értékesítési ritmusokat létrehozni, hogy bevonzzák a potenciális ügyfeleket és végigvezessék őket az értékesítési folyamaton. Ezután gépi tanulást alkalmaz, hogy a potenciális ügyfeleket elkötelezettségük, válaszadási mintáik és az üzletkötés szakasza alapján rangsorolja.

A SalesLoft tartalmaz egy valós idejű coaching eszközt is, a Sales Coach-ot. Ez hallgatja az értékesítési hívásokat, és élőben ad javaslatokat a beszélgetés során, segítve az értékesítési képviselőket abban, hogy javítsák elérhetőségüket.

A SalesLoft legjobb funkciói

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek aktivitását a megnyitott e-mailek, a kattintott linkek vagy a válaszok alapján.

Elemezze a folyamatokat valós idejű teljesítmény-dashboardokkal

Szinkronizálja az adatokat olyan CRM-ekkel, mint a Salesforce, hogy a nyilvántartások mindig naprakészek legyenek.

Az AI-alapú ajánlások segítségével rangsorolja a potenciális ügyfeleket

Tervezze meg találkozóit integrált naptár eszközökkel és foglalási linkekkel

A SalesLoft korlátai

Korlátozott számú tervezési elrendezés

Kevesebb integráció CRM-ekkel

Korlátozott lehetőség a ritmusra vonatkozó szabályok létrehozására

SalesLoft árak

Egyedi árazás

SalesLoft értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a SalesLoftról a valódi felhasználók?

Nagyon szeretem a kadenciákat és azt, hogy milyen könnyű őket létrehozni célzott használatra és következetes üzenetküldésre. Nem vagyok a legszervezettebb ember, ezért fantasztikus, hogy biztosíthatom, hogy megfelelő időközönként és üzenetekkel lépek kapcsolatba az ügyfelekkel.

Nagyon szeretem a kadenciákat és azt, hogy milyen könnyű őket létrehozni célzott használatra és következetes üzenetküldésre. Nem vagyok a legszervezettebb ember, ezért fantasztikus, hogy biztosíthatom, hogy megfelelő időközönként és üzenetekkel lépjek kapcsolatba az ügyfelekkel.

10. Outreach (a legjobb AI értékesítési elkötelezettséghez)

via Outreach

Az értékesítési tevékenység hosszú és fárasztó lehet, de mi lenne, ha automatizálhatná annak egyes részeit, hogy a folyamat zökkenőmentesebb legyen? Az Outreach ezt teszi.

Mesterséges intelligenciát és adattudományt használ, hogy több ezer sikeres üzletet elemezzen, és minden potenciális ügyfél számára a legjobb lépéseket, értékesítést támogató tartalmakat és időzítést ajánljon.

Így az értékesítési képviselők ahelyett, hogy egy rögzített tervet követnének, bevált stratégiákat hajthatnak végre, és a folyamat folyamatosan javul a valós OKR-ek alapján.

Beállíthat olyan AI-alapú munkafolyamatokat is, amelyek túllépnek az alapvető értékesítési folyamatokon, mivel alkalmazkodnak az egyes potenciális ügyfelek viselkedéséhez és korábbi sikermintáihoz.

Az Outreach legjobb funkciói

Kövesse nyomon a kampányokkal kapcsolatos elkötelezettséget, és összpontosítson a legfontosabb potenciális ügyfelekre.

Használjon sablonokat a folyamatok szabványosításához

Folyamatok részletes elemzése és jelentések készítése a bevételekkel kapcsolatos mezők szűrésével

Integrálható több mint 90 eszközzel, többek között a HubSpot, a LinkedIn, a Gmail és a Salesforce alkalmazásokkal.

Az elérhetőség korlátai

Nincs beépített funkció új potenciális ügyfelek felkutatására

Bonyolult beállítás

Korlátozott munkafolyamat-testreszabás

Outreach árak

Egyedi árazás

Outreach értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 290 értékelés)

11. UserGems (a legjobb az ügyfélút nyomon követéséhez)

via UserGems

Gyakori, hogy a vásárlói állást vagy iparágat váltanak, de ez nem jelenti azt, hogy elveszítené őket potenciális ügyfelekként.

A UserGems segít az értékesítési csapatoknak kapcsolatban maradni azáltal, hogy nyomon követi a célvásárlókat, és értesítést küld, ha azok állást váltanak. A korábbi ügyfelek nyomon követése funkciója értesíti a csapatokat, ha korábbi ügyfelek új vállalathoz kerülnek, és felismeri a jeleket, amelyek arra utalnak, hogy azok újra vásárolni készülnek.

A UserGems segít összegyűjteni és elemezni a felhasználói visszajelzéseket is, hogy javíthassa termékeit, szolgáltatásait és ügyfélszolgálatát. Mesterséges intelligenciája kiemeli a legfontosabb témákat és betekintéseket, így marketingcsapata jobban megértheti az ügyfelek igényeit, és hatékonyabb kampányokat tervezhet.

A UserGems legjobb funkciói

Fedezze fel az ajánlási lehetőségeket, amikor korábbi felhasználók új vállalatokhoz kerülnek

Személyre szabott javaslatokat kaphat arra vonatkozóan, hogy kivel és mikor vegye fel a kapcsolatot, az ő tevékenységük és interakcióik alapján.

Használjon kész sablonokat felmérésekhez, interjúkhoz és használhatósági tesztekhez.

Figyelje a visszajelzésekkel kapcsolatos részletes elemzéseket, például a felmérésekre adott válaszokat és a teszt időtartamát.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Salesforce és a Google Analytics, hogy nyomon követhesse a visszajelzéseket.

A UserGems korlátai

A nagy mennyiségű potenciális ügyfél jobb szűrést igényel

Korlátozott közösségi média integráció

UserGems árak

Egyedi árazás

UserGems értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Gong. io (A legjobb bevételi intelligencia)

A Gong.io, amely valószínűleg az egyik legintelligensebb értékesítési termelékenységi eszköz a piacon, rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetéseket, hogy segítsen a csapatoknak azonosítani a kockázatokat és finomítani értékesítési stratégiáikat.

Ahelyett, hogy egyetlen interakcióra koncentrálna, a Gong az egész üzletkötési ciklus során felmerülő mintákat vizsgálja. Jelzi az olyan problémákat, mint a kulcsfontosságú érdekelt felek hiánya, a versenytársak említése vagy az árazással kapcsolatos aggályok. Ezeket összehasonlítva a korábbi üzletkötésekkel előre jelzi az eredményeket, és javaslatot tesz a legjobb következő lépésekre, így egyértelmű irányt adva a csapatoknak.

A Gong.io legjobb funkciói

Elemezze az értékesítési beszélgetéseket, hogy megnézze a beszéd és a hallgatás időtartamát, és jegyezze fel, mikor kerülnek szóba a legfontosabb témák.

Adjon értékesítési vezetőknek betekintést, hogy a képviselőket a fejlesztendő területeken tudják mentorálni.

Vizualizálja a folyamatok állapotát, az előrejelzéseket és az előrehaladást

Hozzáférés több mint 20 népszerű sablonhoz és erőforráshoz

Csatlakozzon más értékesítési eszközökhöz, mint például a Calendly, ChiliPiper, HubSpot, Slack és Zoom.

A Gong.io korlátai

Az információtúlterhelés miatt túl nyomasztó lehet.

A leírás néha pontatlan lehet.

A keresési funkció nem mindig működik megfelelően.

Gong. io árak

Egyedi árazás

Gong. io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Gong.io-ról a valós felhasználók?

A Gong kiválóan alkalmas találkozók rögzítésére visszahívás, ellenőrzés és nyomon követés céljából. Képzési célokra is jól használható – kollégáim felvételeinek megtekintésével megtanulhatom, hogyan vezetik a találkozókat. Ez lehetővé teszi az új alkalmazottak számára, hogy gyorsan és hatékonyan elsajátítsák a szükséges készségeket, és gyorsabban bekapcsolódjanak a munkába. Egyik fejlesztésre szoruló terület a felhasználói felület, amely kissé elavultnak tűnik.

A Gong kiválóan alkalmas találkozók rögzítésére visszahívás, ellenőrzés és nyomon követés céljából. Képzési célokra is jól használható – kollégáim felvételeinek megtekintésével megtanulhatom, hogyan vezetik a találkozókat. Ez lehetővé teszi az új alkalmazottak számára, hogy gyorsan és hatékonyan elsajátítsák a szükséges készségeket, és gyorsabban bekapcsolódjanak a munkába. Egyik fejlesztésre szoruló terület a felhasználói felület, amely kissé elavultnak tűnik.

13. Chili Piper (a legjobb bejövő lead-konverzióhoz)

via Chili Piper

Ha azonnal kapcsolatba szeretne lépni az érdeklődő potenciális ügyfelekkel (ahelyett, hogy órákat vagy akár napokat várna!), próbálja ki a Chili Piper alkalmazást.

Stratégiájuk egyszerű: minősítsék, irányítsák és ütemezzék a találkozókat a potenciális ügyfelekkel, miközben azok a weboldalukon böngésznek vagy űrlapokat töltenek ki.

Amikor a potenciális ügyfelek kitöltik az űrlapot, még az űrlap kitöltése előtt megmutatják nekik a megfelelő értékesítési vezetőkkel való találkozók lehetséges időpontjait, válaszuk, területük és egyéb szabályok alapján. Ez a gyors ütemezés a nagy érdeklődés pillanatában segít növelni a konverziós arányt a hagyományos módszerekhez képest.

A Chili Piper legjobb funkciói

Lehetővé teszi a potenciális ügyfelek számára, hogy közvetlenül e-mail linkeken keresztül foglaljanak időpontot a Google Naptár és az Office 365 integrációval.

Küldjön márkás nyomonkövetési e-maileket, állítson össze napirendeket vagy hozzon létre feladatokat egyedi sablonok segítségével.

Kövesse nyomon a találkozók statisztikáit, például a foglalásokat, a meg nem jelenéseket, a lemondásokat és a népszerű időpontokat a teljesítményelemzéshez.

Könnyedén csatlakozhat CRM eszközökhöz és értékesítési alkalmazásokhoz, többek között a Zapier, Zoom, Twilio és Unbounce alkalmazásokhoz.

A Chili Piper korlátai

A beállítás kezdők számára zavaros lehet.

Az integrációk funkcionalitása korlátozott

Kényelmetlen felhasználói felület, amelynek elsajátítása nehéz

Chili Piper árak

ChiliCal: 22,5 USD/felhasználó/hónap

Demand Conversion Platform (tartalmazza a Concierge, Chat, Distro és Handoff + ChiliCal szolgáltatásokat): 108 USD/felhasználó havonta + 1000 USD/hó platformdíj

Megjegyzés: A Demand Conversion Platform ára a választott CRM-től függően változik.

Chili Piper értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 680 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 120 értékelés)

Mit mondanak a Chili Piperről a valódi felhasználók?

A Chili Piperről nem tudok elég jókat mondani. Növelte az AE-kkel lefoglalt találkozók számát, mivel a (minősítési kritériumainknak megfelelő) potenciális ügyfelek közvetlenül a weboldalunkon található űrlap kitöltése után foglalhatnak találkozót egy AE-vel. Nem csak ez, hanem az e-mailekben található javasolt időpontok funkció (amelynek segítségével javasolhat találkozó időpontokat a potenciális ügyfeleknek, akik egy kattintással lefoglalhatják az időpontot az e-mailből) is forradalmi változást hozott – ez a funkció önmagában is hatalmas sikert aratott.

A Chili Piperről nem tudok elég jókat mondani. Növelte az AE-kkel lefoglalt találkozók számát, mivel a (minősítési kritériumainknak megfelelő) potenciális ügyfelek közvetlenül a weboldalunkon található űrlap kitöltése után foglalhatnak találkozót egy AE-vel. Nem csak ez, hanem az e-mailekben található javasolt időpontok funkció (amelynek segítségével javasolhat találkozó időpontokat a potenciális ügyfeleknek, akik egy kattintással lefoglalhatják az időpontot az e-mailből) is forradalmi változást hozott – ez a funkció önmagában is hatalmas sikert aratott.

👀 Tudta? Az ügyfélelvándorlás 5%-os csökkenése 25–80%-kal növelheti a nyereséget, ami hangsúlyozza a hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés fontosságát.

14. Calendly (a legjobb automatizált ütemezéshez)

via Calendly

A potenciális ügyfelek ügyfelekké alakítása gyakran időigényes oda-vissza kommunikációval jár. A Calendly megkönnyíti ezt azáltal, hogy a értékesítési csapatok testreszabható foglalási linkekkel és oldalakkal gyorsabban foglalhatnak megbeszéléseket.

Az intelligens munkafolyamatok azonban valóban megkülönböztetik az alapvető ütemezőktől. Ezek automatikusan minősítik a potenciális ügyfeleket, és a megfelelő értékesítési képviselőhöz és találkozó típushoz irányítják őket.

Amikor a potenciális ügyfelek megbeszéléseket ütemeznek, kérdésekre válaszolnak, hogy meghatározzák a típusát, időtartamát és a képviselőt, automatikus prioritásmeghatározással a nagy értékű potenciális ügyfelek esetében.

A Calendly legjobb funkciói

Állítson be egyedi találkozó típusokat meghatározott időtartamokkal

Integrálja a naptárakkal, hogy elkerülje az ütemterv-ütközéseket.

Küldjön automatikus emlékeztetőket, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát.

Minősítse a potenciális ügyfeleket egyedi kérdések hozzáadásával

A Calendly korlátai

Gyakran szakad meg a kapcsolat az integrált naptárakkal

A márkaépítés és a munkafolyamatok testreszabása korlátozott, amíg nem frissít.

Nincs lehetőség ismétlődő találkozókra

Calendly árak

Ingyenes

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Csapatok: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Éves díj 15 000 dollártól

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

👀 Tudta? Az AI jelenleg a legfontosabb technológiai beruházási prioritás, a szervezetek 40%-a az automatizálás érdekében erre koncentrál. Az olyan AI értékesítési eszközre való átállás, mint a ClickUp, segít a feladatok racionalizálásában, értékes időt takarít meg és csökkenti az ismétlődő folyamatokat. Ez hatékonyságnöveléshez, a manuális munkaterhelés csökkentéséhez és a termelékenység növeléséhez vezet – tökéletes megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek az automatizálás révén kézzelfogható értéket keresnek.

15. Zoom (A legjobb virtuális értékesítési megbeszélésekhez)

a Zoom segítségével

Semmi sem felülmúlja a személyes találkozókat az ügyfelekkel; a Zoom segítségével ezek bárhol megvalósíthatók.

Ez a videokonferencia-platform támogatja a HD videót, a képernyő megosztást és a felvételt, így pontos és személyre szabott prezentációk és bemutatók készítése is egyszerűvé válik, még alacsony internetes sávszélesség esetén is.

Hibrid csapatfunkciókat kínál, mint például a Smart Gallery, amely egyéni videofelvételeket készít a terem résztvevőiről, javítva ezzel az elkötelezettséget és a termelékenységet.

A Zoom legjobb funkciói

Rögzítse a megbeszéléseket felülvizsgálat és képzés céljából

Használjon különtermeket, hogy külön beszélgetéseket folytathasson a különböző csoportokkal.

Automatikus találkozó-emlékeztetőket ütemezhet és küldhet

Integrálja a Google és az Apple naptáraival, hogy könnyedén beállíthassa és csatlakozhasson a találkozókhoz.

Ossza meg a találkozók linkjeit e-mailben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül

A Zoom korlátai

A ingyenes verzió korlátozott funkciókkal és korlátozásokkal rendelkezik.

A mobilalkalmazásból történő találkozók ütemezése nehézkes lehet.

Teljesítményproblémák hosszabb hívások során

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

16. Toggl Track (A legjobb időgazdálkodáshoz)

via Toggl Track

A Toggl Track egy költséghatékony választás a jobb időgazdálkodáshoz. Segít az értékesítőknek megérteni, hogyan töltik az idejüket, így több időt fordíthatnak a bevételt generáló feladatokra, és kevesebbet az adminisztratív munkára.

Meghatározza, hol pazarolják az időt, és növeli az értékesítési teljesítményt azáltal, hogy segít a képviselőknek optimalizálni a menetrendjüket a jobb koncentráció érdekében.

Az automatikus nyomon követés és kategorizálás segítségével, például CRM-frissítések, e-mailek, hívások és kutatások esetén, a Toggl minták alapján javasol időbejegyzéseket. Ez megkönnyíti az idő nyomon követését, és értékes betekintést nyújt a termelékenységi hiányosságok felismeréséhez és kijavításához.

A Toggl Track legjobb funkciói

Osztályozza az értékesítési tevékenységeket, például a hívásokat, e-maileket és CRM-frissítéseket.

A felesleges időfelhasználás felismerésével azonosítsa az időveszteségeket

Számítsa ki automatikusan a számlázható órákat a könnyű bérszámfejtés érdekében

Hozzáférés több mint 100 integrációhoz Chrome és Firefox böngészőbővítményekkel

Toggl Track korlátozások

Alapvető jelentéskészítési funkciók

A mobilalkalmazásból hiányzik a Naptár nézet

Egyes felhasználók a felületet nehézkesnek találják.

Toggl Track árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 380 értékelés)

Mit mondanak a TogglTrackról a valódi felhasználók?

A Toggl nagyon egyszerűen használható és rendkívül hasznos az ügyfeleknek történő számlázáskor. A jelentéskészítés is remek.

A Toggl nagyon egyszerűen használható és rendkívül hasznos az ügyfeleknek történő számlázáskor. A jelentéskészítés is remek.

17. Qwilr (A legjobb interaktív ajánlatok készítéséhez)

via Qwilr

A vásárlók szeretnének reagálni az Ön által megosztott ajánlatokra, de a hagyományos PDF-fájlok ezt megnehezítik.

Ilyen esetekben érdemes megfontolni a Qwilr használatát – ez egy olyan platform, amely lehetővé teszi interaktív, webalapú ajánlatok és dokumentumok létrehozását. Ezek az oldalak dinamikusak és könnyen nyomon követhetők, és lehetővé teszik a vásárlók számára, hogy közvetlenül elfogadják és kifizessék az ajánlatot, egyszerűsítve ezzel az egész folyamatot.

A digitális aláírás és fizetési lehetőségek mellett ezek az ajánlatok valós idejű árkalkulátort is tartalmaznak, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy személyre szabják csomagjaikat és azonnal lássák az árváltozásokat. Ezenkívül nyomon követheti minden interakciót, riasztásokat kaphat és szinkronizálhatja adatait a meglévő CRM-mel.

A Qwilr legjobb funkciói

Készítsen dinamikus és interaktív webes értékesítési ajánlatokat

Kövesse nyomon, hogyan reagálnak a potenciális ügyfelek az ajánlataira, és kapjon valós idejű értesítéseket.

Tervezzen egyedi tartalmat, amely illeszkedik vállalatának márkájához

Hozzon létre jogilag kötelező erejű, egyszerű szövegű szerződéseket

Használjon több mint 100 sablont, beleértve olyan népszerű értékesítési módszereket, mint a BANT és a MEDDPICC.

A Qwilr korlátai

Meredek tanulási görbe

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Hiányoznak olyan funkciók, mint a feltételes mezők és a kötegelt exportálás

Qwilr árak

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként (minimum 10 felhasználó)

Qwilr értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 760 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 380 értékelés)

18. Docusign (A legjobb szerződéskötéshez és üzletkötéshez)

via DocuSign

A DocuSign 2003 óta élen jár a papír alapú munkafolyamatok teljesen digitális folyamatokkal való felváltásában.

Az e-aláírásokat bevezető első platformok egyike, ez a szerződéskezelő eszköz felgyorsítja a jóváhagyási folyamatot, miközben minden megfelel a szabályoknak és könnyen nyomon követhető.

A PowerForms segítségével az értékesítési csapatok innovatív, újrafelhasználható dokumentumokat hozhatnak létre, amelyekben az aláírók csak a releváns szakaszokat látják, ami növeli a hatékonyságot.

A Docusign legjobb funkciói

Tartsa be az eIDAS és ESIGN biztonsági szabványokat

Kövesse nyomon az aláírások történetét és méretezését a növekedés során

Személyre szabott szerződések egyedi márkajelzéssel

Állítson be emlékeztetőket és lejárati dátumokat tartalmazó munkafolyamatokat

Hagyja, hogy az aláírók automatikusan kitöltsék a mezőket, és azonnal elküldjék a dokumentumokat.

A Docusign korlátai

Hibás felület, lassú betöltési idő

Korlátozott testreszabási lehetőségek a személyes csomagokban

Drága árstruktúra

Docusign árak

Személyes: 15 USD/hó felhasználónként

Standard: 45 USD/hó felhasználónként

Business Pro: 65 USD/hó felhasználónként

Docusign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Mit mondanak a Docusignról a valós felhasználók?

Az általam használt elektronikus aláírási eszközök közül a DocuSign tűnik ki a leginkább felhasználóbarát és hozzáférhető eszközként az aláírási folyamatok kezelésében. Remek lehetőségeket kínál az alapértelmezett aláírások testreszabásához és szükség szerinti frissítéséhez, ami egyszerűsíti a hasonló, ismétlődő dokumentumok kezelését.

Az általam használt elektronikus aláírási eszközök közül a DocuSign tűnik ki a leginkább felhasználóbarát és hozzáférhető eszközként az aláírási folyamatok kezelésében. Remek lehetőségeket kínál az alapértelmezett aláírások testreszabásához és szükség szerinti frissítéséhez, ami egyszerűsíti a hasonló, ismétlődő dokumentumok kezelését.

Az értékesítési termelékenységet növelő eszközök elengedhetetlenek az értékesítési ciklusok kezeléséhez. Ezek legfontosabb előnyei a következők:

Automatizált adatbevitel: Időt takaríthat meg azáltal, hogy automatikusan frissíti a potenciális ügyfelek adatait, a kommunikációs előzményeket és az üzletek állapotát, így az értékesítési képviselők az értékesítésre koncentrálhatnak.

Intelligens potenciális ügyfelek prioritizálása: Az értékesítési termelékenységet növelő eszközök mesterséges intelligenciát használnak , hogy kiemeljék a legvalószínűbb potenciális ügyfeleket, így az értékesítési csapatok a legjobb lehetőségekre koncentrálhatnak.

Élő teljesítménykövetés: Hozzáférés valós idejű adatokhoz az értékesítési tevékenységekről, a konverziós arányokról és a folyamatok állapotáról, hogy gyorsan felismerje és kijavítsa a problémákat.

Hatékony kommunikáció: Automatizálja a nyomon követést és az emlékeztetőket, miközben a üzenetek személyesek maradnak, így időt takaríthat meg és fenntarthatja a potenciális ügyfelek érdeklődését.

Automatikus találkozók ütemezése: Egyszerűsítse az ütemezést automatizált naptár eszközökkel, hogy gyorsabban foglalhassa le a találkozókat.

Híváselemzés: Rögzítse és tanulmányozza az értékesítési hívásokat, hogy megtalálja a hatékony megoldásokat és felismerje a problémákat, ezzel segítve az értékesítési csapatokat a fejlődésben és a jobb coachingban.

Egyszerű dokumentáció: Egyszerűsíti az ajánlatok és szerződések létrehozását, elküldését és nyomon követését az automatizálás révén, így az üzletek gyorsabban zárhatók le.

Csapatok közötti együttműködés: megkönnyíti az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok számára az információk megosztását és az együttműködést az egységes üzenetküldés és a jobb ügyfélélmény érdekében.

Növelje értékesítési termelékenységét a ClickUp segítségével

Az értékesítés folyamatosan fejlődik, és a megfelelő eszközök birtoklása kulcsfontosságú ahhoz, hogy előnyt szerezzen. Az általunk bemutatott projektmenedzsment értékesítési eszközök megoldják a mai kihívásokat, és segítenek felkészülni a jövőbeli kihívásokra.

Ha azonban egy all-in-one megoldást keres az értékesítési projektek és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, akkor a ClickUp-ot javasoljuk.

Ez a sokoldalú eszköz CRM-adatbázisokat és értékesítési folyamatokat kombinál feladatkezeléssel, valós idejű együttműködéssel és hatékony kommunikációval – mindezt egyetlen munkaterületen, megkönnyítve az értékesítési és marketingcsapatok szervezettségét és együttműködését.

Ráadásul a ClickUp egyszerűen használható, testreszabható és jól működik a meglévő eszközeivel.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tartsa értékesítési csapatát egész évben produktívnak!