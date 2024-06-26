10 elengedhetetlen eszköz az értékesítési technológiai eszközkészletében

Az értékesítési vezetőkkel való többéves együttműködésem és az értékesítési stratégiák finomítása során első kézből tapasztaltam, milyen átalakulást hozhat egy jól összeállított értékesítési technológiai eszközkészlet.

Ma a vállalatok 90%-a legalább két lead enrichment eszközt alkalmaz, hogy jobban megismerje a potenciális ügyfeleket. Ennek ellenére az értékesítési képviselők 77%-a úgy véli, hogy a vállalatok nem fektetnek be eleget ebbe.

A modern értékesítési technológiai eszközök nem a legjobb termékek megvásárlásáról szólnak. Inkább az Ön igényeinek és megközelítésének megértéséről, valamint a funkciók és eszközök ennek megfelelő prioritásba rendezéséről szólnak. Az értékesítési technológiai eszközökbe történő okos befektetések nagy hasznot hoznak, növelik a hatékonyságot és a bevételeket.

Ebben a cikkben saját tapasztalataimra támaszkodva bemutatom azt a 10 nélkülözhetetlen eszközt, amely minden értékesítőnek a rendelkezésére kell állnia.

Mi az értékesítési technológiai eszközkészlet?

Az értékesítési technológia vagy értékesítési technológiai eszközkészlet lényegében az Ön szoftvereszközökből és platformokból álló arzenálja, amelyet kifejezetten az értékesítési folyamat racionalizálására és felgyorsítására választottak ki. Ezzel a go-to-market (GTM) csapatok minden szükséges eszközzel fel vannak szerelve:

Hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket

Hatékonyan lépjen kapcsolatba potenciális ügyfelekkel és meglévő ügyfelekkel

Mérje az összes interakciót a bevétel növekedésének elősegítése érdekében

Az értékesítési technológiai eszközkészlet minden egyes eszköze egyedi funkciót lát el, és a vásárlási ciklus különböző szakaszait támogatja, a potenciális ügyfelek felkutatásától az üzletkötésig.

Az eszközök megléte azonban nem elég; azokat stratégiailag integrálni kell, hogy zökkenőmentesen működjenek. Ez az integráció biztosítja, hogy az értékesítési folyamat mind az eladók, mind a vásárlók számára zökkenőmentes élményt nyújtson.

A Salesforce State of the Sales Report jelentése szerint az értékesítési képviselők megdöbbentő 66%-a körülbelül 10 különböző eszközt használ a napi feladataik elvégzéséhez. Ugyanazon funkciókhoz több alkalmazás használata zavart okozhat, és akadályozhatja a csapat összehangolt munkáját.

Javaslom, hogy tegye fel magának a következő hat kritikus kérdést, hogy biztosan a megfelelő eszközöket válassza ki:

1. Milyen szoftvert használ jelenleg?

Vizsgálja meg, mely eszközöket használja aktívan a csapata, és melyek azok, amelyek csak porosodnak. Néha kevesebb több, ha ez azt jelenti, hogy megtartja azokat az eszközöket, amelyek valóban hozzáadott értéket jelentenek, és amelyeket a csapata preferál. Azonosítsa azokat az átfedéseket, ahol különböző eszközök ugyanazt a célt szolgálják, és konszolidálja őket a felesleges költségek elkerülése érdekében.

2. Melyek a konkrét igényei és problémái?

Határozza meg pontosan, hol akadozik az értékesítési folyamata. A potenciális ügyfelek felkutatásánál, az ügyfelek nyomon követésénél vagy az üzletek lezárásánál? Válasszon olyan eszközöket, amelyek hatékonyan kezelik ezeket a konkrét szűk keresztmetszeteket.

Minden új eszköznek összhangban kell lennie az általános üzleti céljaival. Akár a bevételek növeléséről, akár az ügyfél-elkötelezettség fokozásáról van szó, győződjön meg arról, hogy az eszköznek egyértelmű szerepe van a stratégiájában.

Az integrációs képességek döntő fontosságúak lehetnek egy értékesítési eszköz hasznosságát illetően, különösen, ha értékesítési automatizálási funkciókat szeretne. Válasszon olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a meglévő ökoszisztémájába, hogy javítsák a munkafolyamatokat, ne pedig megzavarják azokat.

5. Mekkora a bevezetés és a kezelés munkaterhe?

Fontolja meg, mennyi erőfeszítést igényel az új eszközök bevezetése és karbantartása. Célja az legyen, hogy olyan megoldásokat alkalmazzon, amelyek könnyen integrálhatók és kezelhetők, anélkül, hogy jelentős IT-beavatkozásra lenne szükség.

Vizsgálja meg jelenlegi igényeit és céljait. Győződjön meg arról, hogy a választott eszközök skálázhatók és fejleszthetők az üzleti növekedésnek megfelelően, és szükség szerint új funkciókat is kínálnak.

A jól felszerelt technológiai eszközökkel csapata minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy sikeresen boldoguljon a versenyképes piacon. Íme a 10 legfontosabb értékesítési szoftvereszköz, amelyek segítenek ebben.

1. ClickUp – A legjobb értékesítési projektmenedzsment eszköz

Tervezze meg napi értékesítési tevékenységeit a ClickUp segítségével

A ClickUp for Sales Teams egy olyan all-in-one platformot kínál , amely az értékesítésmenedzsment minden aspektusát egy egységes környezetbe centralizálja. Akár a potenciális ügyfelek előrehaladásának nyomon követéséről, az ügyfélkapcsolatok kezeléséről vagy az értékesítési kampányok koordinálásáról van szó, a ClickUp integrált funkciócsomagot kínál, amely az értékesítési folyamatok optimalizálására és racionalizálására van szabva.

A ClickUp CRM lehetővé teszi csapatainak, hogy testreszabható munkafolyamatok segítségével kezeljék az értékesítési tevékenységeket. Lehetővé teszi az értékesítési folyamatok vizualizálását a csapat stílusához leginkább illeszkedő formátumban – ClickUp Gantt-diagramok, ClickUp táblázatok vagy a ClickUp bármelyik sokoldalú megjelenítési opciója.

Mi teszi a ClickUp-ot a legjobb értékesítési projektmenedzsment eszközzé?

Válasszon több mint 1000 alkalmazás közül, amelyek integrálhatók a CickUp értékesítési menedzsment platformjával, és racionalizálhatják a munkafolyamatokat

Elsősorban a ClickUp könnyedén integrálható az értékesítési eszközeivel, így biztosítva, hogy az értékesítési eszközeit zavartalanul közvetlenül a munkafolyamatához kapcsolhassa. Ez a ClickUp integrációs képesség elengedhetetlen a zökkenőmentes működés fenntartásához és ahhoz, hogy minden eszköz legjobb funkcióit kihasználhassa.

A műveleti oldalon a ClickUp Automations forradalmi változást hoz az értékesítési csapatok számára. A rutin feladatok automatizálásával a platform felszabadítja értékesítési képviselőit, hogy hatékonyabban tudjanak foglalkozni az ügyfelekkel és üzleteket köthessenek.

Ez az automatizálás megkönnyíti a potenciális ügyfelek zökkenőmentes áthaladását az értékesítési folyamaton, és lehetővé teszi a frissítések és a feladatok időben történő kiosztását, ami elengedhetetlen a gyorsan változó értékesítési környezetben.

Ráadásul a ClickUp Brain megkönnyíti értékesítési képviselőinek mindennapi munkáját azáltal, hogy mesterséges intelligenciát épít be a napi feladatokba. A Brain segítségével automatizálhatja a rutin frissítéseket, kezelheti a feladatokat, és felszabadíthatja értékesítési képviselőit, hogy azok az ügyfelekkel való kapcsolattartásra és az üzletek lezárására koncentrálhassanak.

Az AI Knowledge Managerhez hasonló funkciók segítségével az értékesítési szakemberek azonnal hozzáférhetnek a feladatokkal, dokumentumokkal és ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos részletes információkhoz. Ezenkívül a ClickUp AI értékesítési CRM-eszköz valós idejű előrehaladási jelentéseket és összefoglalókat készít, így biztosítva, hogy az értékesítési stratégiák összhangban legyenek a jelenlegi adatokkal.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást az egyéni e-mailek automatikus generálásához

A ClickUp fejlett együttműködési funkciói összekapcsolják ezeket a szolgáltatásokat, beleértve a ClickUp Chat View-t, a ClickUp Tasks-t és az alfeladatok létrehozását, valamint a ClickUp Docs megosztását. Ezek az eszközök biztosítják, hogy a kommunikációs akadályok minimálisra csökkenjenek, és hogy minden csapattag tájékozott legyen a legújabb fejleményekről.

Ezen funkciók mellett a ClickUp számos értékesítési termelékenységi eszközt kínál, beleértve sablonokat, amelyek egyszerűsítik és optimalizálják az értékesítési folyamat minden aspektusát az értékesítési képviselők számára, a hívások nyomon követésétől és a folyamatok kezelésétől a részletes jelentések elkészítéséig.

Növelje értékesítési tevékenységének hatékonyságát a ClickUp sablonokkal

Töltse le ezt a sablont Végezzen hatékony hívás tervezést, anyagok előkészítését és teljesítmény nyomon követést a ClickUp értékesítési hívások sablonjával.

A ClickUp értékesítési hívások sablonja teljes mértékben testreszabható és egyszerűsíti az értékesítési hívások kezelését. Lehetővé teszi a csapatának, hogy nyomon kövesse az interakciókat, központilag szervezze az értékesítési adatokat, és azonnal visszahívja a potenciális ügyfeleket. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az egyéni állapotok és mezők, részletes kezelést biztosít minden értékesítési lehetőséghez, az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon értékesítési csapatának teljesítményét különböző időkeretekben és mutatók alapján a ClickUp értékesítési jelentés sablonjával.

A ClickUp értékesítési jelentés sablonja nyomon követi és elemzi az értékesítési teljesítményt különböző mutatók és időkeretek alapján. Tökéletes azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek vizualizálni szeretnék a trendeket, nyomon követni az eredményeket és adat alapú döntéseket hozni. Az éves, negyedéves és havi jelentésekhez igazított nézetekkel egyszerűsíti a teljesítmény nyomon követését és segíti a stratégiai tervezést.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési folyamat sablonjával vizualizálhatja az egész értékesítési folyamatot.

A ClickUp Sales Pipeline Template segít az értékesítési csapatoknak a potenciális ügyfelek hatékony nyomon követésében és kezelésében egy egységes üzletminősítési és folyamatkeretrendszer segítségével. 14 egyedi státusszal és különböző automatizálási lehetőségekkel ez a sablon strukturált megközelítést kínál a potenciális ügyfelek ápolásához és az üzletek lezárásához. Különösen hasznos azoknak az értékesítési vezetőknek és képviselőknek, akik egyszerűsíteni szeretnék értékesítési folyamataikat és növelni az általános értékesítési hatékonyságot.

A ClickUp legjobb funkciói

Igazítsa SaaS CRM- jét csapata egyedi igényeihez, és vizuálisan kezelje értékesítési folyamatát a jobb nyomon követés és előrejelzés érdekében.

Könnyedén integrálható számos alkalmazással, például a Hubspot és a Salesforce programokkal, így biztosítva, hogy eszközei zökkenőmentesen működjenek együtt a termelékenység növelése érdekében.

Automatizálja az ismétlődő értékesítési feladatokat a ClickUp Automations segítségével, így csapata hatékonyabban összpontosíthat az ügyfelek megszólítására és az üzletek lezárására.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást az információk gyors kereséséhez és megtalálásához, valamint a feladatok hatékony kezeléséhez, így biztosítva, hogy értékesítési stratégiái strukturáltak és hatékonyak legyenek.

Könnyítse meg a valós idejű kommunikációt a kijelöltekkel és az @mention funkciókkal

A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhet és megoszthat dokumentumokat a csapatán belül, és átláthatóbbá teheti a dokumentációt.

Hozzáférhet a ClickUp számos, azonnal használható értékesítési sablonjához , amelyekkel egyszerűsítheti a folyamatot a potenciális ügyfelek nyomon követésétől az üzletkötésig.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor az értékesítési sablonokkal dolgoznak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. HubSpot CRM – A legjobb ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver

Műszerfal nézet a HubSpot segítségével

A HubSpot CRM központosítja és racionalizálja az értékesítésmenedzsment minden aspektusát olyan eszközökkel, amelyek célja az értékesítési csapatok termelékenységének növelése. Lényegében a HubSpot egy kapcsolati térképészeti szoftverként működik.

A CRM lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy intuitív, valós idejű irányítópulton keresztül lássák az egész értékesítési folyamatot.

Úgy találom, hogy ez egy átfogó eszköz, amely lehetővé teszi az értékesítési tevékenység, a termelékenység és az egyéni teljesítmény nyomon követését. Segít a vezetőknek azonosítani a növekedési lehetőségeket és hatékonyan kezelni a kvótákat anélkül, hogy manuálisan kellene frissíteniük az adatokat.

A Hubspot gyakran a startupok kedvence. Ingyenes csomagja mindent tartalmaz, amire szükség van egy kis léptékű értékesítési tevékenység irányításához, anélkül, hogy túl sok előzetes befektetést igényelne.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Kezelje az egész értékesítési ciklust az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni utánkövetésig egy egységes platformon.

Testreszabhatja a kapcsolattartói és vállalati adatokat, az értékesítési folyamatokat és az elemzési irányítópultokat, hogy azok megfeleljenek az adott értékesítési stratégiáknak.

A HubSpot kiterjedt integrációs ökoszisztémáján keresztül zökkenőmentesen integrálható számos értékesítési eszközzel és alkalmazással.

Rendszerezze az értékesítési folyamatokat a rutin feladatok automatizálásával, így az értékesítési csapatok az ügyfelekkel való kapcsolattartásra és az üzletek lezárására koncentrálhatnak.

A HubSpot CRM korlátai

Bár rendkívül sokoldalú, az ingyenes verzió korlátozott lehet nagyobb csapatok vagy olyanok számára, akik fejlettebb funkciókra van szükségük.

HubSpot CRM árak

Professzionális ügyfélplatform : 1080 USD/hó (5 felhasználó számára)

Vállalati ügyfélplatform: 4000 USD/hó (7 felhasználó számára)

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Outreach – A legjobb e-mailes elérhetőség és automatizálás

Értékesítési irányítópult az Outreach segítségével

Az Outreach egy értékesítési automatizálási eszköz, amely lehetővé teszi az értékesítési tevékenységek valós idejű nyomon követését és elemzését, segítve megérteni, mi működik és mi nem.

Ez a platform a helyszínen is segíti a csapatát, megmutatva nekik, hogyan hozhatnak okosabb döntéseket, amelyek több bevételt eredményeznek. Hatékonyabban kezelheti az üzleteket, és zökkenőmentesen haladhat a lezárás felé. Ráadásul az Outreach biztosítja, hogy a megfelelő feladatokra koncentráljon és hatékonyan kommunikáljon, így növelve az esélyét, hogy több találkozót szervezzen és több üzletet kössön.

Személy szerint, leginkább a potenciális ügyfelek adatait és az elkötelezettségi mutatókat kedvelem. Ez a funkció segít meghatározni az ideális kapcsolattartási időpontokat és a legjobban teljesítő e-mail sablonokat, sőt még a válaszok hangulatát is elemzi. Ezek egyszerű dolgok lehetnek, de segítenek abban, hogy üzeneteimet a maximális hatásra szabjam.

Az Outreach legjobb funkciói

Hozzon létre egy megismételhető, összehangolt értékesítési folyamatot, amely adat alapú betekintéssel tisztázza, mi vezet győzelemhez és mi veszteséghez.

Azonosítsa a készséghiányokat, és valós idejű coachinggal segítse a döntéshozatalt és a bevételt növelő tevékenységeket.

Egyszerűsítse az érdekelt felek kezelését, és határozza meg az értékesítési folyamat következő legjobb lépéseit az üzletkötési útmutatók segítségével.

Használja a potenciális ügyfelek adatait, hogy időszerű, releváns kommunikációt alakítson ki, és így növelje a találkozók és lehetőségek arányát a kimenő potenciális ügyfelek felkutatásával.

Használjon prediktív mesterséges intelligenciát rugalmas és pontos értékesítési előrejelzések kidolgozásához, amely lehetővé teszi a gyors feltételezések tesztelését és a tényleges üzletkötési adatokon alapuló megbízható tervezést.

Az elérhetőség korlátai

A felhasználók jelezték, hogy szükség van egy nagyobb e-mail felületre a jobb üzenetláthatóság érdekében.

A felhasználók egy egyszerűbb folyamatot kértek a tömeges e-mailek több kapcsolattartó és szervezet részére történő elküldéséhez.

Outreach árak

Egyedi árazás

Outreach értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

4. Salesloft – A legjobb értékesítési platform

Műszerfal nézet a Salesloft segítségével

A Cadence és más funkciók segítségével a SalesLoft lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan építsék ki és ápolják értékesítési csatornáikat. A beszélgetések eszköz interakciókat elemzve valós idejű coachinghoz szükséges betekintést és lehetőségeket kínál, javítva az értékesítők teljesítményét és döntéshozatali képességeit.

Az üzletkötési és előrejelzési modulok egyszerűsítik a folyamatok kezelését és előrejelzik a jövőbeli értékesítési eredményeket, segítve a csapatokat abban, hogy hatékonyabban kössenek üzleteket.

Számomra a SalesLoft Rhythm, egy mesterséges intelligenciával működő motor, volt a legértékesebb. Ez a vevői jelzéseket közvetlenül az értékesítési folyamatba illeszti, és kritikus pillanatokban tanácsot ad a csapatoknak a leghatékonyabb lépésekről. Ez az integráció növeli az értékesítési tevékenységek sebességét és pontosságát, ami végső soron növeli a konverziós arányokat és a bevételeket.

A Salesloft legjobb funkciói

Építsen ki és ápoljon értékesítési csatornákat egyszerűsített értékesítési folyamatok segítségével

Valós idejű betekintést nyerhet és coachingot nyújthat a folyamatos értékesítési interakciókból.

Használjon fejlett eszközöket az értékesítési eredmények nagy pontosságú előrejelzéséhez.

Használja ki az AI motort, hogy valós időben, a vevői jelzések és mikropillanatok alapján hasznos információkhoz jusson.

A Salesloft korlátai

A felhasználók többször panaszkodtak arra, hogy nem tudják közvetlenül a platformon belül frissíteni a kapcsolattartási adataikat.

Salesloft árak

Egyedi árazás

Salesloft értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

5. ZoomInfo – A legjobb értékesítési információk és potenciális ügyfelek felkutatása

ZoomInfo irányítópultja az RFDM Solutions segítségével

A ZoomInfo mélyreható, hasznos információkkal látja el a csapatokat a legértékesebb vásárlóikról, így egyszerűsítve a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt.

A ZoomInfo átfogó B2B adatainak kihasználásával az értékesítési szakemberek hatékonyabban tudják megcélozni és megszólítani az ideális ügyfeleket, mint valaha, jelentősen javítva ezzel az üzletek gyors lezárásának képességét.

A LinkedIn egyik eredeti versenytársa, ez a platform azonosítja a potenciális ügyfeleket. Gazdag kontextust biztosít, amely lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy személyre szabott stratégiákkal közelítsenek minden potenciális ügyfélhez, jelentősen növelve ezzel a siker esélyét.

Az AI-alapú eszközöket, mint például a ZoomInfo Copilot, integrálhatom a technológiai eszközkészletembe – beleértve a CRM-et, az e-mailt és a naptárat –, hogy csapatomat a legaktívabb és legígéretesebb ügyfelekhez és a megfelelő döntéshozókhoz irányítsam.

A Zoominfo legjobb funkciói

Fedezze fel a valós idejű betekintést megbízható B2B adatokkal a célzott potenciális ügyfelek felkutatásához

Összekapcsolja az értékesítési és marketing csapatokat egy egységes platformon a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Automatizálja az ügyfelekkel való kapcsolattartást az értékesítési folyamat racionalizálása érdekében

Használjon kifinomult mesterséges intelligenciát a legjobb ügyfelek és az optimális értékesítési tevékenységek meghatározásához.

Készítsen rugalmas, pontos értékesítési előrejelzéseket a stratégiai döntéshozatal elősegítése érdekében.

A Zoominfo korlátai

Egyes felhasználók alkalmanként adateltéréseket jelentettek, például elavult kapcsolattartási információkat vagy helytelen címeket.

Zoominfo árak

Egyedi árazás

Zoominfo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

6. Highspot – A legjobb értékesítési támogató eszköz

Highspot irányítópultja via G2

A Highspot egy AI-alapú értékesítési támogató platformot biztosít az értékesítési csapatok számára, amely az értékesítési folyamat minden aspektusát javítja. A Highspot gondoskodik arról, hogy az értékesítési képviselők a megfelelő időben rendelkezzenek a megfelelő erőforrásokkal a vásárlók megszólításához és konvertálásához azáltal, hogy kezeli az értékesítési tartalmakat, hatékony értékesítési stratégiákat hajt végre, valamint szilárd képzést és coachingot kínál.

Átfogó elemzési és integrációs képességei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy értékes piaci betekintést nyerjenek, ami magasabb nyerési arányhoz, gyorsabb beilleszkedéshez és magasabb értékesítési kvóta eléréséhez vezet.

A fejlett tartalomkezelési funkciói számomra forradalmi változást jelentettek. Ezzel az értékesítést támogató funkcióval a Highspot segít nekem központosítani és keresni az összes értékesítési anyagomat – prezentációkat, battle cardokat, versenytársak elemzését – egy könnyen kereshető helyen.

A Highspot legjobb funkciói

Hatékonyan szervezze meg az értékesítést támogató tartalmakat, hogy biztosítsa az ügyfelekkel való időbeni kapcsolattartást.

Végezzen precíz értékesítési stratégiákat és forgatókönyveket a következetes teljesítmény érdekében.

Átfogó eszközökkel gyorsan bevezetheti és kiképezheti az értékesítési képviselőket

Használja a hatékony elemzéseket, hogy hasznos piaci betekintést nyerjen

A Highspot korlátai

A képek egyszerűbb módosításához nagyobb rugalmasságra van szükség az intelligens oldaltervezőben.

A képzési komponensekhez szükséges fejlesztések, hogy felmérési típusú kérdéseket is tartalmazzanak

Highspot árak

Egyedi árazás

Highspot értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

7. Tableau – A legjobb értékesítési elemzés és jelentéskészítés

Értékesítési folyamat-interfész a Tableau* segítségével

A Tableau egy értékesítési nyomonkövető szoftver, amely megváltoztatja az értékesítési csapatok adatértelmezési és adatkezelési módszereit. Intuitív, vizuális elemzései hozzáférhetővé teszik a komplex adatokat, lehetővé téve az értékesítési csapatok számára, hogy gyorsan mélyreható betekintést nyerjenek. A Salesforce CRM-mel való zökkenőmentes integráció révén a Tableau átfogó képet nyújt az értékesítési teljesítményről, a folyamatok kezeléséről és a vásárlói magatartásról.

A platform mesterséges intelligenciája és gépi tanulási képességei prediktív elemzéseket biztosítanak, amelyek segítségével az értékesítési csapatok előre láthatják a trendeket és adat alapú döntéseket hozhatnak. A Tableau segítségével értékesítési csapatom könnyedén létrehozhat interaktív, megosztható irányítópultokat, amelyek javítják az együttműködést és eredményeket hoznak.

A drill-down funkciót hasznosnak találom, amikor konkrét adatokat vizsgálok. Segít a problémák diagnosztizálásában, a trendek megértésében és az értékesítési stratégia célzott kiigazításában.

Ez elengedhetetlen eszköz minden olyan értékesítési csapat számára, amely versenyképes és adatközpontú maradni szeretne.

A Tableau legjobb funkciói

Komplex adatok vizualizálása intuitív, interaktív irányítópultokkal

Integrálja a Salesforce CRM-mel az átfogó értékesítési betekintés érdekében

Használja az AI-t és a gépi tanulást a prediktív elemzéshez

Készítsen és osszon meg dinamikus jelentéseket könnyedén a csapatok között

Csatlakozzon számos adatforráshoz a holisztikus elemzés érdekében

A Tableau korlátai

Az egyik legdrágább BI-eszköz, amely potenciálisan visszatarthatja a kisvállalkozásokat

Teljesítményproblémák nagy adathalmazok esetén, amelyek jobb kezelés érdekében optimalizálást igényelnek

Tableau árak

Egyedi árazás

Tableau értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

8. PandaDoc – A legjobb dokumentumkezelő eszköz

Pandadoc dokumentumok felülete a Pageflows segítségével

A PandaDoc kiemelkedik az értékesítési csapatok számára készült dokumentumkezelő eszközök közül. Egyszerűsített és hatékony módszert kínál az ajánlatok, szerződések és prezentációk kezelésére egy helyen.

A PandaDoc Rooms bevezetésével az értékesítési folyamatok jelentősen felgyorsultak, így a csapatok hatékonyabban tudnak együttműködni és gyorsabban tudják lezárni az üzleteket.

Ami számomra kiemelkedő volt, az a platform drag-and-drop szerkesztési funkciója, valamint a több mint 750 használatra kész sablon, amelyek lehetővé teszik a dokumentumok gyors létrehozását és testreszabását.

A natív CRM-integrációk biztosítják, hogy az összes adat konzisztens maradjon az értékesítési munkafolyamat során. Ezenkívül a PandaDoc jogilag kötelező erejű e-aláírásokkal növeli a dokumentumok biztonságát, és lehetővé teszi az azonnali fizetés beszedését közvetlenül a dokumentumokon keresztül, ami növeli az általános termelékenységet és csökkenti az adminisztratív feladatokra fordított időt.

A PandaDoc legjobb funkciói

Gyorsan készítheti és testreszabhatja dokumentumait a drag-and-drop szerkesztéssel és több mint 750 sablon segítségével.

Hatékony együttműködés a PandaDoc Rooms segítségével ajánlatok, szerződések és prezentációk készítéséhez

Kövesse nyomon a dokumentumok állapotát valós időben a megtekintési, aláírási és jóváhagyási értesítésekkel.

Zökkenőmentesen integrálható a CRM-rendszerekkel, hogy a munkafolyamatok során az adatok konzisztensek maradjanak.

A dokumentumokból azonnal beszedheti a fizetéseket, így növelve a zárási arányt.

A PandaDoc korlátai

Az alkalmi leállások kellemetlenek lehetnek, de ez minden platformra jellemző probléma.

PandaDoc árak

Essentials : 35 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 65 USD/felhasználó/hónap

Vállalat: Egyedi

PandaDoc értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

9. Zoom – A legjobb értékesítési hívás- és videokonferencia-eszköz

Zoom videokonferencia felület a Pitt Edu

A Zoom megbízható és intuitív platformot biztosít virtuális találkozókhoz, ami elengedhetetlen a mai digitális értékesítési környezetben. Robusztus funkciói, köztük a kiváló minőségű hang és videó, a képernyő megosztás és a felvételi lehetőségek garantálják, hogy az értékesítési megbeszélések, ügyfélprezentációk és webináriumok zökkenőmentesen és hatékonyan zajlódjanak.

A Zoom egyetlen platformon integrálja a találkozókat, a csapatcsevegést, a telefont, az e-mailt és a naptárakat, így egyszerűsíti az értékesítési csapatok kommunikációs munkafolyamatait.

Csökkenti a több alkalmazás okozta zavart, és segít az értékesítési csapatoknak a szervezettség és a hatékonyság megőrzésében. Ez az egységes megközelítés biztosítja, hogy minden kommunikációs érintkezési pont zökkenőmentesen kapcsolódjon egymáshoz, megkönnyítve az értékesítési szakemberek számára a menetrendjük és a nyomon követésük kezelését.

Bár a Zoom nem egy teljes értékű értékesítési eszköz, a találkozók jegyzőkönyveinek funkcióját hasznosnak találom a „mikro-pillanatok” vagy az ügyfeleimtől kapott hívásokból nyert egyedi betekintések azonosításában és azok alapján történő cselekvésben.

A Zoom legjobb funkciói

Végezzen zökkenőmentes videokonferenciákat, amelyek javítják az ügyfelek elkötelezettségét és a csapat együttműködését.

Ossza meg képernyőjét élő prezentációk során, hogy az előadások interaktívabbak és vonzóbbak legyenek.

Rögzítse a munkameneteket későbbi áttekintés vagy az ügyfelekkel való megosztás céljából.

Használja a Zoom mesterséges intelligenciájú segédprogramját az ütemezés egyszerűsítéséhez és az ismétlődő kommunikációs feladatok automatizálásához.

Kezelje az összes kommunikációs és ütemezési igényt egyetlen platformról, hogy fenntarthassa a koncentrációt és a hatékonyságot.

A Zoom korlátai

A Zoom ingyenes verziója kiterjedt funkciói ellenére 40 perces időkorlátot szab a megbeszélésekre, ami megszakíthatja a hosszabb értékesítési tárgyalásokat, hacsak nem frissítik a verziót.

A felvételhez való hozzáférés a házigazdákra és a társházigazdákra korlátozódik, ami korlátozhatja a rugalmasságot a megbeszélések során.

Zoom árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 54 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

10. Zapier – A legjobb integrációs és munkafolyamat-automatizálási eszköz

Mappa nézet a Zapier segítségével

A Zapier jelentősen leegyszerűsíti az értékesítési folyamatot azáltal, hogy automatizálja a különböző platformokon végzett ismétlődő feladatokat. Ez lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy több időt fordítsanak a potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásra és az üzletek lezárására. Több mint 7000 alkalmazás összekapcsolásával a Zapier zökkenőmentes adatáramlást és kommunikációt tesz lehetővé a különböző eszközök között. Ez biztosítja, hogy értékesítési csapatai hozzáférjenek a legfrissebb információkhoz.

Ez az integráció forradalmi változást hoz a több forrásból származó potenciális ügyfelek megszerzésében, a személyre szabott e-mailek küldésében és a manuális beavatkozás nélküli nyomonkövetési feladatok ütemezésében. Ennek eredményeként az értékesítési csapatok csökkenthetik az adminisztratív feladatokra fordított időt, javíthatják a válaszadási időket, és végső soron növelhetik értékesítési hatékonyságukat és termelékenységüket.

A Zapier segítségével az értékesítési csapatok egyedi munkafolyamatokat állíthatnak be, amelyek a kapott adatok alapján meghatározott műveleteket indítanak el, így könnyebbé téve az egész értékesítési ciklus kezelését a potenciális ügyfelek felkutatásától a szerződéskötésig.

A Zapier legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat több mint 7000 alkalmazásban, például a ClickUp, a Zendesk Sell és a Trello alkalmazásokban a feladatok zökkenőmentes integrációja érdekében.

Egyszerűsítse a több csatornáról érkező potenciális ügyfelek rögzítését a CRM rendszerében

Küldjön automatikusan személyre szabott nyomonkövetési e-maileket a potenciális ügyfelek ápolása érdekében.

Ügyfélhívások és megbeszélések ütemezése közvetlenül a munkafolyamatból

Testreszabhatja a kiváltókat és a műveleteket, hogy személyre szabott automatizálási megoldásokat hozzon létre.

A Zapier korlátai

A felhasználók rámutatnak, hogy a Zapier alkalmazásainak választéka korlátozott, ára pedig viszonylag magas.

Zapier árak

Ingyenes

Professional : 29,99 USD/hó felhasználónként

Csapat : 103,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Optimalizálja értékesítési folyamatait a ClickUp segítségével

A megfelelő értékesítési technológiai eszközök kiválasztása az értékesítési folyamat és az egyedi igények alapos megértésével kezdődik. A kiválasztott eszközöknek zökkenőmentesen kell integrálódniuk és javítaniuk kell az értékesítési ciklus minden szakaszát, a potenciális ügyfelek megszerzésétől az üzletek lezárásáig.

A ClickUp egy olyan all-in-one megoldás, amely egy helyen központosítja az összes értékesítési tevékenységét, a potenciális ügyfelek kezelésétől a megújításig. Használja a rutin feladatok automatizálására, az értékesítési folyamat minden szakaszának jobb átláthatóságára és az együttműködés fokozására. A ClickUp segítségével racionalizálhatja értékesítési tevékenységeit, és biztosíthatja, hogy csapata produktív és koncentrált maradjon.

Készen áll az értékesítési folyamat átalakítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és emelje értékesítési tevékenységét egy új szintre.