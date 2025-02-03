10 kapcsolati térképészeti szoftver értékesítési csapatok számára 2025-ben

Az értékesítés minden vállalkozás életereje. Értékesítési vezetőként meg kell értenie, hogyan hoznak döntést a legfontosabb döntéshozók a vásárlásról. Ez legtöbbször azt jelenti, hogy meg kell határoznia a vállalkozás legfontosabb szereplőit és azok szerepét a vásárlási folyamatban.

A legtöbb vállalat nem adja át csak úgy a szervezeti felépítését (még akkor sem, ha szépen megkéri), ezért Önnek kell kutatást végeznie, hogy kiderítse a potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek közötti kapcsolatokat.

A kapcsolati térképészeti szoftver nagy segítséget nyújt minden értékesítési csapatnak, amelynek kapcsolati intelligenciára van szüksége az ügyfélkezeléshez. Az ügyfélkapcsolatok térképezése megkönnyíti az új ügyfelek megnyerését, a meglévő ügyfelek elégedettségének növelését és a nyerési arányok javítását. ?

Ha még soha nem használt kapcsolatkezelő eszközt, ne aggódjon! Ebben az átfogó útmutatóban bemutatjuk, mely szoftverfunkciók elengedhetetlenek az üzleti fejlődéshez. A keresés megkönnyítése érdekében áttekintjük a 10 legjobb kapcsolatkezelő szoftvert a B2B értékesítéshez 2024-ben.

Mit kell keresnie a kapcsolati térképészeti szoftverben?

A legjobb kapcsolati térképészeti eszközök a következő funkciókat tartalmazzák:

Adatvizualizáció: Bármely kapcsolat-térképező szoftver legfontosabb tulajdonsága, hogy mennyire jól képes komplex ügyfélkapcsolatokat vizuálisan ábrázolni. Képesnek kell lennie arra, hogy Bármely kapcsolat-térképező szoftver legfontosabb tulajdonsága, hogy mennyire jól képes komplex ügyfélkapcsolatokat vizuálisan ábrázolni. Képesnek kell lennie arra, hogy az adatokat , például a szervezeti ábrákat, gyorsan világos grafikákká alakítsa

Integrációk: Egy megbízható eszköznek több forrásból származó adatokat kell integrálnia, beleértve az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platformokat, mint például a Salesforce, az e-maileket, a telefonhívásokat és a közösségi médiát, mint például a LinkedIn vagy az X (korábban Twitter).

Valós idejű frissítések: Kinek van ideje kézzel újratervezni a kapcsolati térképet? A kapcsolati térképészeti szoftvernek valós idejű interakciók és adatok alapján kell frissítenie a kapcsolati térképeket.

Sablonok: Több időt takaríthat meg, ha olyan kapcsolati térképészeti szoftvert választ, amely nemcsak grafikákhoz, hanem más célokra is használható sablonokat tartalmaz. A térképészeti szoftvernek képesnek kell lennie minden létrehozására, az értékesítési szkriptektől Több időt takaríthat meg, ha olyan kapcsolati térképészeti szoftvert választ, amely nemcsak grafikákhoz, hanem más célokra is használható sablonokat tartalmaz. A térképészeti szoftvernek képesnek kell lennie minden létrehozására, az értékesítési szkriptektől a fejlesztési tervekig.

Együttműködés: Még a legjobb értékesítési szakembereknek is szükségük van egy csapatra. Keressen olyan kapcsolati térképészeti szoftvert, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megosszák a térképeket, megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk és ötleteket gyűjtsenek egy felhőalapú környezetben.

Folyamatfejlesztés: A kapcsolati térképek nem csupán egyszerű grafikák lehetnek. Keressen olyan eszközt, amely A kapcsolati térképek nem csupán egyszerű grafikák lehetnek. Keressen olyan eszközt, amely vizualizálja és átalakítja magát az értékesítési folyamatot

A 10 legjobb kapcsolati térképészeti szoftver

Akár csúcsminőségű ügyfélszolgálatot szeretne nyújtani a legfontosabb ügyfeleknek, akár csak egy adatalapú döntéshozatali eszközre van szüksége az értékesítési tervezéshez, a kapcsolati térképészeti szoftver elengedhetetlen.

Válasszon olyan ellenőrzött szoftvereszközöket, amelyek az ügyfélút minden szakaszát támogatják. Nézzük meg a 2024-es év tíz legjobb kapcsolati térképészeti szoftverének előnyeit és hátrányait.

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp segítségével a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

Ne értsen félre minket – mi is szeretjük a jó adatvizualizációs eszközöket. De a csapata valószínűleg nem rendelkezik azzal az idővel, hogy különböző eszközök és platformok között váltson. A ClickUp egyesíti mindazt, amire az értékesítési csapatoknak szükségük van az ügyfélfiókok kezeléséhez, egymás közötti csevegéshez, feladatok kiosztásához, teljesítmény figyeléséhez és még sok minden máshoz. ?

Sokoldalú platformunk kapcsolati térképészeti szoftverként is működik.

Használja a ClickUp Mind Maps szoftvert, hogy azonosítsa a vállalata kapcsolattartói közötti különböző típusú kapcsolatokat. Értékesítési csapata valós időben készíthet gondolattérképeket, hogy kapcsolatokat ábrázoljon, értékesítési munkafolyamatokat térképezzen fel és feladatokat osszon ki.

Hozzon létre egy ClickUp Whiteboardot, hogy létrehozza, strukturálja és vizuálisan szervezze a csapata és az ügyfelek közötti kapcsolatokat. Kezdje egy általános ötletgyűjtéssel, majd finomítsa ötleteit a felhasználóbarát drag-and-drop felületen. Egyszerűen kattintson egy Whiteboard csomópontra, hogy összekapcsolja a feladatokat, fájlokat, dokumentumokat és egyebeket, és létrehozzon egy megvalósítható kapcsolati térképet, amely megkönnyíti a megvalósítást.

A ClickUp legjobb funkciói

Miután feltérképezte a kapcsolatokat, jegyezzen fel mindent a ClickUp CRM -be.

Térképezze fel a kapcsolatokat, a munkafolyamatokat és a feladatokat a ClickUp Mind Maps segítségével.

A ClickUp Mind Maps és a ClickUp Whiteboards szoftvereket könnyedén megoszthatja értékesítési csapatával csevegés, dokumentumok vagy megjegyzések segítségével.

Próbálja ki a ClickUp AI-t , hogy gyorsabban összefoglalja ötleteit és elkészítse prezentációjának vázlatát.

Adjon hozzá képeket és linkeket a ClickUp Whiteboardhoz a kontextus bővítése érdekében.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért a kezdőknek eltarthat egy ideig, amíg megszokják a platformot.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Prolifiq

Via Prolifiq

Segítségre van szüksége az ügyféltervezéshez? A Prolifiq egy kapcsolati térképészeti eszköz, amely segít megtalálni a legfontosabb döntéshozókat és kapcsolatot létesíteni velük anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

A legjobb az egészben, hogy a Prolifiq natívan működik a Salesforce-ban vagy a Quip-ben, így kapcsolati térképeit CRM-jével és értékesítési feladataival kombinálhatja.

A Prolifiq legjobb funkciói

A Prolifiq ACE egy intelligens digitális tartalomkezelő rendszer, amely integrálható a kapcsolati térképészeti eszközével.

A Prolifiq CRUSH támogatja a kulcsfontosságú ügyfelek kezelését és a bevételek optimalizálását.

Mérje a legfontosabb érdekelt felek befolyását a Prolifiq segítségével

Használja a Prolifiq-et bizonyos érdekelt felek prioritásainak meghatározásához és azok értékesítési csapatának tagjaihoz való hozzárendeléséhez.

A Prolifiq korlátai

A Prolifiq nem rendelkezik sok értékeléssel.

Egyes felhasználók szerint problémát jelent a lassú betöltési idő.

A Prolifiq árai

Kapcsolatkezelő eszköz A Salesforce natív része: 19 USD/hó felhasználónként

Crush: 49 USD/hó felhasználónként

Ace: 49 USD/hó felhasználónként

Teljes csomag: 79 USD/hó felhasználónként

Prolifiq értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

3. Upland

Via Upland

Az Upland egy szoftveróriás, amely az e-mail marketingtől a tudásmenedzsmentig mindenre megoldásokat kínál. Kapcsolat-térképező szoftvere, az Altify, natívan működik a Salesforce-ban, és egy áttekinthető grafikonon összeköti az összes döntéshozót.

Az Altify nemcsak azonosítja a kapcsolódó felek közötti kapcsolatokat, hanem segít finomítani az értékesítési folyamatot is. Azonosítsa az értékesítési stratégiájában lévő hiányosságokat, és találjon javaslatokat a jövőbeli fejlesztésekhez.

Az Upland legjobb funkciói

Vigye az egérmutatót a térképén szereplő kapcsolatok fölé, hogy megtekintse azok befolyását és vásárlóerejét.

Az Altify segít azonosítani a kritikusokat és a támogatókat.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben az Altify-ban

Importálja új és meglévő kapcsolatait a Salesforce-ba

Az Upland korlátai

Egyes felhasználók szerint a jelentések nem intuitívak.

Mások szerint az Altify általában a használhatóság hiánya és a nehézkes felhasználói felület miatt szenved.

Upland árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Upland értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

4. DBDiagram

A DBDiagram segítségével

Lehet, hogy nincs szüksége egy olyan bonyolult eszközre, amely a Salesforce-hoz kapcsolódik. Ha egyszerű, ingyenes kapcsolati térképészeti szoftvert keres, próbálja ki a DBDiagramot. ?️

Ez egy ingyenes eszköz, de sokkal technikaiabb, mint a top 10 listánk többi tagja. A DBDiagram SQL adatbázisokhoz kapcsolódik, hogy valós időben megjelenítse az adatokat. Sokkal többet is lehet vele csinálni, mint csak kapcsolatok feltérképezését, de a DBDiagram helyes használatához komoly adatbázis-ismeretekre van szükség.

A DBDiagram legjobb funkciói

Exportálja kapcsolati térképeit képfájlba vagy PDF-be

A DBDiagram integrálható SQL fájlokkal.

Egyetlen kattintással ossza meg a diagramokat belső vagy külső felhasználóknak

A DBDiagram integrálható olyan webes keretrendszerekkel, mint a Ruby on Rails és a Django.

A DBDiagram korlátai

A DBDiagram technikai ismereteket igényel, ezért leginkább azoknak ajánlott, akik értik az SQL-t.

A felhasználók legfőbb panaszai a szoftver bonyolultsága és a vizuális tervezési funkciók hiánya.

DBDiagram árak

Ingyenes

Personal Pro: 9 USD/hó

Csapat: 40 USD/hó három felhasználó számára

DBDiagram értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (2 értékelés)

Capterra: N/A

5. Creately

Via Creately

Az értékesítési csapatok a Creately-t használják vizuális munkaterületek létrehozására brainstorming és projektvégrehajtás céljából. Bár kapcsolati térképészeti szoftverként is használható, a Creately tervezési eszközei a leghasznosabbak.

Akár ügyfélút térképeket, vásárlói profilokat vagy kapcsolati térképeket szeretne készíteni, a Creately keretrendszerben mindent megtalál. Emellett lenyűgöző számú sablont tartalmaz koncepciótérképek, gondolattérképek, vázlatok és egyebek készítéséhez.

A Creately legjobb funkciói

A Creately platformba beépített KPI-k és OKR-ek találhatók.

Biztonságos együttműködés a kapcsolati térképeken valós időben

Ötleteljen és dolgozzon ki útiterveket

Használja a Creately sablonjait diagramok, táblázatok, storyboardok, munkamegosztási struktúrák és még sok más elkészítéséhez.

A Creately korlátai

Egyes felhasználók szerint a Creately lassú, amikor sok adatot tartalmazó diagramokat töltenek be.

Más felhasználók szerint nehéz navigálni a vásznak között, különösen a nagyok között.

Creately árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 89 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (970+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

6. Visio

Via Visio

Microsoft-vállalatnál dolgozik? A Visio a Microsoft 365-vállalatok számára kézenfekvő választás, mivel már benne van az előfizetésében.

Elsősorban adatvizualizációs eszközről van szó, így a Visio-t sokkal több mint kapcsolati térképészeti szoftverként használhatja. Dolgozzon együtt csapatával valós időben, és vizualizálja az adatokat asztali számítógépen vagy a Visio webalkalmazáson keresztül. ?

A Visio legjobb funkciói

A Viso több tucat diagram- és sablon-sablont tartalmaz.

Együttműködés Visio-diagramokon a Microsoft Teams-en belül

A Data Visualizer eszközzel néhány kattintással konvertálhatja az Excel-adatokat Visio-diagramokká.

Helyezze át a Visio diagramokat Word-dokumentumokba vagy PowerPoint-prezentációkba

A Visio korlátai

A Visio valószínűleg nem érdemes, ha még nem rendelkezik Microsoft 365-tel.

Egyes felhasználók szerint a Visio nem olyan intuitív, mint más diagramkészítő eszközök.

Visio árak

Microsoft 365: Tartalmazza

Visio 1. csomag: 5 USD/hó felhasználónként

Visio Plan 2: 15 USD/hó felhasználónként

Visio értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: (3000+ értékelés)

7. MindNode

Via MindNode

A MindNode elsősorban gondolattérkép-készítő és vázlatkészítő eszköz, de kapcsolati térképek készítésére is használható. Megtévesztően egyszerűnek tűnik, de lenyűgöző számú funkciót tartalmaz a platform.

Használja a MindNode-ot feladatok nyomon követéséhez, ötletek vázlatos megtervezéséhez és vizuális címkék létrehozásához. Emellett néhány remek témát, matricát és stílust is kínál, hogy gyönyörű vizuális élményt nyújtson.

A MindNode legjobb funkciói

Ossza meg és exportálja gondolattérképét csapatával

Kapcsolja be a Fókusz módot, hogy elkerülje a zavaró tényezőket.

Tekintse meg az áttekintéseket és a gondolattérképeket egymás mellett

Adjon hozzá több kontextust a vizuális címkékkel

A MindNode korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz exportálni a gondolattérképeket.

A MindNode nem integrálható natívan a népszerű CRM-ekkel.

A MindNode árai

Havi díj: 3,63 USD (2,99 GBP)

Éves: 24,27 dollár (19,99 font)

MindNode értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15 értékelés)

8. Pipeliner

A Pipeliner segítségével

A Pipeliner elsősorban CRM, de ne tévessze meg ez. Ezt a platformot hatékony kapcsolati térképészeti szoftverként is használhatja. Valójában a Pipeliner szerint ez az egyetlen CRM, amely natív funkcióként tartalmazza a kapcsolati térképészetet. ?‍?

A legjobb az egészben, hogy a Pipeliner integrálható a Microsoft és a Google csomagokkal, így ha az irodai csomagban szeretné megtekinteni a CRM adatait, akkor csak egy integrációt kell hozzáadnia.

A Pipeliner legjobb funkciói

A Pipeliner Automatizer kódolás nélküli munkafolyamat-optimalizálást kínál.

Használja a beépített mesterséges intelligenciával rendelkező Pipeliner mobilalkalmazást!

Kösse össze kapcsolati térképét bootstrapping, piramis vagy visszafelé irányuló térképezési stratégiákkal.

Tekintse meg a kapcsolati térképeket a CRM-adatok mellett, hogy több kontextust kapjon.

A Pipeliner korlátai

A Pipeliner integrációi kissé lassúak lehetnek.

Más felhasználók szerint az API-csatlakozó gyakran meghibásodik.

A Pipeliner árai

Starter: 65 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 85 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 115 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Korlátlan: 150 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pipeliner értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (210+ értékelés)

9. Pingboard

A Pingboard segítségével

A Pingboard valójában egy alkalmazotti elkötelezettséget növelő megoldás a munkaerő-erőforrások mobilizálására és tervezésére, de kapcsolatok feltérképezésére is használható.

Használja a szervezeti ábra funkciót, hogy kapcsolati térképeket készítsen potenciális ügyfeleiről. A Teams Matrix egy vadonatúj funkció, amely egy könnyen olvasható diagramban jeleníti meg a funkciók közötti csapatokat.

A Pingboard legjobb funkciói

A nagy értékesítési csapatok imádni fogják az Employee Directory alkalmazást, amely másodpercek alatt összeköti Önt munkatársaival.

Automatizálja a találkozók ütemezését

Mérje és ismerje fel az értékesítési sikereket

A Pingboard integrálható a Google Workplace, a Microsoft Outlook, a Microsoft 365 és más programokkal.

A Pingboard korlátai

A Pingboard inkább a menedzsment és a HR számára készült, mint az értékesítés számára.

Egyes felhasználók szerint a Pingboard integrációi hibásak.

A Pingboard árai

Alap: 149 USD/hó, éves fizetéssel

Essential: 299 USD/hó, éves fizetéssel

Előny: 399 USD/hó, éves fizetéssel

Egyedi árak: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Pingboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (590+ értékelés)

10. Lucid

Via Lucid

A Lucid az egyik legismertebb név a diagramkészítés világában. Használja a Lucidchart drag-and-drop diagramkészítőjét, hogy gyorsan, valós időben ábrázolja a kapcsolatokat az értékesítési csapatával. A Lucidspark egy virtuális táblázat, amely tökéletesen alkalmas értékesítési stratégiák kidolgozására, miután szilárd kapcsolati térképet épített fel.

A Lucid legjobb funkciói

Címkék és csevegések segítségével valós időben együttműködhet munkatársaival.

Rendeljen csapattagokat az egyes kapcsolatokhoz vagy feladatokhoz a megvalósítás felgyorsítása érdekében.

A Lucid integrálható a Google, a Microsoft és az Atlassian termékeivel.

A Lucid hatalmas harmadik féltől származó integrációi segítségével gyorsan vizualizálhatja az adatokat.

A Lucid korlátai

A felhasználók szeretnék, ha a Lucid offline hozzáférést is kínálna.

Más felhasználók szerint a Visio könnyebben használható.

Lucid árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucid értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1900+ értékelés)

ClickUp: Az ügyfélsiker titka

A kapcsolati térképészeti szoftver minden sikeres értékesítési stratégia alapja. Lehetőséget ad csapatának ötletek kidolgozására, új ötletek kipróbálására és jobb ügyfélélmény biztosítására.

A modern értékesítés azonban sokkal többet igényel, mint csak szép grafikákat. Meg kell valósítania nagy ötleteit, ezért is választja sok értékesítési csapat a ClickUp-ot. Időt takaríthat meg azzal, hogy összes kapcsolati térképét, jegyzetét, feladatát és mutatóját egy intuitív platformra hozza. ✨

Nem kell csak a szavunkat elhinni. Próbálja ki a ClickUp-ot a csapatával, és győződjön meg saját szemével az időtakarékos funkcióiról. Hozzon létre most ingyenesen egy ClickUp munkaterületet – hitelkártya nélkül.