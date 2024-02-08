10 növekedési marketing stratégia vállalkozása bővítéséhez

A fogyasztói preferenciák és szokások pillanatok alatt változnak, és ezekkel lépést tartani minden vállalkozás számára folyamatos kihívást jelent. Mindig ébernek kell lennie, és azon kell gondolkodnia, hogy ügyfelei mit szeretnének legközelebb. Ráadásul a piac nem az Ön örök barátja. A fogyasztói trendek változnak, ahogyan a marketing és a növekedés megközelítései is.

Ebben a folyamatos változásban hogyan biztosíthatja vállalkozása fenntartható növekedését?

A megoldás egy erős növekedési marketing stratégia, amely rugalmas és alkalmazkodó, valós idejű adatelemzést használ és folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói visszajelzéseket. Emellett átfogóan meg kell értenie a piaci helyzetet.

Mi kelt nagy érdeklődést, mely stratégiák működnek a versenytársaknál, és mit szeretnek az ügyfelei? Csak akkor tudja irányítani a hosszú távú növekedést, ha megérti ezeket a különböző pilléreket.

Ebben a cikkben tíz, adatokkal alátámasztott növekedési marketingstratégiát mutatunk be vállalkozása számára. Emellett néhány példát is bemutatunk olyan vállalatokról, amelyek ezt sikeresen alkalmazzák.

Mi az a növekedési marketing?

A növekedési marketing egy fejlett marketingmegközelítés, amely a fenntartható üzleti terjeszkedés elősegítésére összpontosít. Adatvezérelt módszerekre és a teljes ügyfélút alapos megértésére támaszkodik.

A hagyományos marketinggel ellentétben, amely elsősorban a márka ismertségét vagy a potenciális ügyfelek megszerzését tartja szem előtt, a növekedési marketing a skálázható és mérhető marketingeredmények elérésére összpontosít, mint például a bevételek növelése, az új felhasználók megszerzése vagy a meglévő ügyfelek megtartása.

A növekedési marketingesek folyamatosan kísérleteznek a közösségi médiával, a SEO-val és az e-mail marketing csatornákkal. Emellett folyamatosan figyelik a piaci adatokat, tanulnak, tesztelnek és iterálnak, hogy meghatározzák a legjobb marketing stratégiákat. A felhasználói viselkedés alapos vizsgálatával és a betekintés kihasználásával finomhangolhatja és optimalizálhatja kampányait a maximális hatékonyság érdekében.

Növekedési marketingesként át kell tekintenie a teljes képet, összefogva mindent a termékfejlesztéstől a vásárlói élményig. Ezzel a holisztikus szemlélettel elősegítheti a vállalkozás stabil és gyors növekedését.

A növekedési marketingben elengedhetetlen az ügyfelek alapos ismerete – fontos megérteni demográfiai adataikat, problémáikat, sőt azt is, hogy milyen értéket tulajdonítanak egy megoldásnak.

De itt jön a legjobb rész: a hagyományos marketinggel ellentétben ez nem csak az ügyfélszerzésről szól.

A növekedési marketing a legjobb megközelítés meghatározása érdekében elemzi az ügyfelek elkötelezettségét és megtartási arányát is. Ezenkívül A/B tesztelést, e-mail marketinget, SEO-t és adatelemzést alkalmaz a növekedési stratégia finomhangolásához.

Növekedési marketing stratégia vs. növekedési hacking stratégia

Míg a növekedési marketing stratégia a fenntartható, hosszú távú növekedést hangsúlyozza átfogó, adatokkal alátámasztott marketing tevékenységek révén, addig a növekedési hacking stratégia a gyors kísérletezésre és a nem hagyományos taktikákra összpontosít a gyors, skálázható eredmények elérése érdekében.

A növekedési hackelés és a növekedési marketing stratégiák különböző idővonalakon és módszerekkel működnek. Nézzük meg, miben különböznek egymástól:

Fő cél: A növekedési marketing holisztikus megközelítést alkalmaz, és átfogó, teljes értékesítési csatornát lefedő marketingstratégiákkal törekszik a tartós, hosszú távú növekedésre, amelyek hozzájárulnak az ügyfelek életre szóló értékének növeléséhez. A növekedési hackelés viszont gyors, rövid távú eredményeket céloz meg, elsősorban a gyors ügyfélszerzésre összpontosítva.

Adatkezelés: A növekedési marketing az adatokat mint a minták azonosításának és az átfogó stratégia finomításának forrását tekinti, hangsúlyozva a szisztematikusabb és analitikusabb megközelítést. Ezzel szemben a növekedési hackelés a gyakorlati kísérletezésről és a gyors finomításokról szól, az adatokat pedig a gyors iteráció eszközeként használja.

Fő taktika: Míg a növekedési marketing automatizált és algoritmikus folyamatokat foglal magában, amelyeket hatékonyságuk biztosítása érdekében időszakos kiigazítások egészítenek ki, a növekedési hackelés inkább a közvetlen, manuális tesztelésre és finomításra támaszkodik.

Különböző filozófiai alapok: A növekedési marketing középpontjában az ügyfelek problémáinak megértése és enyhítése, egy ügyfélközpontúbb megközelítés előmozdítása és hűséges ügyfelek megnyerése áll. Ezzel szemben a növekedési hackelés az üzleti problémák azonnali megoldására és konkrét A növekedési marketing középpontjában az ügyfelek problémáinak megértése és enyhítése, egy ügyfélközpontúbb megközelítés előmozdítása és hűséges ügyfelek megnyerése áll. Ezzel szemben a növekedési hackelés az üzleti problémák azonnali megoldására és konkrét marketingcélok elérésére irányul.

Még mindig nem érted? Próbáljuk meg egy példával megérteni.

Tegyük fel, hogy vállalkozása több ügyfelet szeretne megnyerni. A növekedési hackerek gyors megoldást javasolhatnak, például egy kétoldalú ajánlóprogram bevezetését, amelynek keretében mind a meglévő ügyfél (ajánló), mind az új ügyfél (ajánlott) előnyöket kap a sikeres ajánlásért, így gyorsan növelve az ügyfélszámot.

Fontos azonban tudni, hogy ez csak rövid távú megoldás.

Ha ezt a stratégiát szeretné alkalmazni a növekedési marketing tevékenységek megvalósításához, akkor ösztönöznie kell csapatát, hogy gyűjtsön visszajelzéseket az ügyfelektől, miután azok regisztráltak az ajánlóprogramjára.

Ez a folyamatos folyamat biztosítja, hogy a növekedési marketing ne csak új ügyfelek megszerzéséről szóljon, hanem a valós idejű visszajelzések felhasználásával az általános ügyfélélmény javításáról is. Ezt hat hónap alatt megteheti egy olyan projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp.

Az összegyűjtött adatok hatékony eszközzé válnak az adatokon alapuló kiigazításokhoz. Emellett segítik az ajánlóprogram optimalizálását és elősegítik a fenntartható növekedést azáltal, hogy igazodnak az ügyfélkör változó igényeihez és elvárásaihoz.

Az alábbi táblázat segít megérteni a növekedési marketing és a növekedési hackelés közötti különbségeket:

Növekedési marketing Növekedési hackelés A hosszú távú, fenntartható növekedésre összpontosít Az azonnali növekedésre összpontosít Összpontosít vállalkozása növekedési folyamatának minden elemére, az ügyfélszerzéstől az ügyfélmegtartásig. Kizárólag az ügyfélszerzésre koncentrál A stratégiák finomításához szükséges minták azonosítása A kísérletezésen múlik az eredmények elérése A folyamat automatizált és könnyen skálázható. A folyamat kézi kezelést igényel, és nem könnyen skálázható. Segít megérteni az ügyfelek problémáit és azok megoldásában. Segít megérteni az üzleti problémákat és azok megoldásában. Algoritmikus adatoktól függ A próba-hiba módszerrel generált adatoktól függ A fő hangsúly a személyre szabáson van. A fő hangsúly az optimalizáláson van.

Növekedési marketingstratégiák a sikerért

Nézzük meg, hogyan valósíthat meg hatékony növekedési marketingstratégiákat a hosszú távú, fenntartható eredmények érdekében:

Termékvezérelt növekedés

A termékvezérelt növekedési stratégia a termékét használja az üzleti növekedés elősegítésére és az ügyfél életciklusának irányítására. Azáltal, hogy a kiemelkedő termékélmény biztosítására összpontosít, elősegíti az organikus növekedést és támogatja az adatokon alapuló döntéseket a tartós siker érdekében.

Fedezzünk fel néhány növekedési marketingstratégiát a termékvezérelt növekedés elérése érdekében:

1. Kínáljon freemium vagy ingyenes próba lehetőségeket

Mindenki szereti az ingyenes ajándékokat!

A freemium vagy ingyenes próbaverzió kínálata kiváló módszer a növekedési marketingstratégiák organikus beépítésére, különösen, ha SaaS termékkel rendelkezik. Nemcsak elégedett ügyfeleket szerez, hanem értékes visszajelzéseket is gyűjt, amelyekkel finomíthatja jövőbeli stratégiáit.

Ha vállalkozása fizikai termékekkel foglalkozik, akkor rendezvényeken oszthat ingyenes mintákat; ha szolgáltatásról van szó, akkor kínáljon ingyenes próbaidőt.

Pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül biztosított termékminta vagy ingyenes próba csökkentik a belépési korlátokat, és ösztönzik a célközönséget arra, hogy közvetlenül megtapasztalja a termék értékét.

2. Vezesse be az AARRR keretrendszert

Az AARRR keretrendszer, más néven Pirate Metrics, egy termékelemzési modell, amely a vevői életciklus különböző szakaszait ábrázolja: akvizíció, aktiválás, megtartás, bevétel és ajánlás. Minden szakasz lehetővé teszi a felhasználói viselkedés megértését és a termékvezérelt növekedési stratégiák optimalizálását.

Az AARRR keretrendszerben minden mutató olyan kritikus szempontokat érint, mint a bevételek növelése és az ügyfélkör bővítése. Bár ezek a területek nem fedik egymást, együttesen egy jól meghatározott sorrendet alkotnak. E sorrend elsajátításával biztosíthatja, hogy vállalkozása a lehető leghatékonyabban működjön.

Használja a ClickUp termékmarketing szoftverét ezeknek a mutatóknak a nyomon követéséhez és rögzítéséhez.

Sablon letöltése A ClickUp marketingterv-sablonja segít Önnek marketingprojekt-tervének elkészítésében, szervezésében és nyomon követésében.

A ClickUp növekedési kísérletek táblája módszeres módszert kínál az üzleti terjeszkedési tervek tesztelésére. Rendszeresen vázolja fel, szervezze meg és hajtsa végre a növekedési kísérleteket. Szervezze meg hipotéziseit, állítsa be a kísérleteket, kövesse nyomon az eredményeket, és vonjon le következtetéseket.

Sablon letöltése A ClickUp növekedési kísérletek táblája sablonja segít nyomon követni, dokumentálni és elemezni a növekedési kísérleteket.

A ClickUp Célok funkciója strukturált platformot biztosít a növekedési célok kitűzéséhez, nyomon követéséhez és eléréséhez, így biztosítva az összhangot az átfogó üzleti stratégiájával.

A ClickUp marketingfunkciói speciális, marketingcsapatok számára kialakított eszközöket kínálnak az egyszerű együttműködés és a projektmenedzsment érdekében. Több skálázható munkaterülettel a ClickUp lehetővé teszi, hogy marketingtevékenységeinek különböző aspektusait központosított és hatékony módon szervezze és kezelje.

Állítsa be és ossza meg a csapat céljait a ClickUp Goals segítségével

3. Vonzza be közönségét interaktív termékbemutatókkal

A közönség figyelmének felkeltéséhez használjon interaktív termékbemutatókat, amelyek első kézből nyújtják a felhasználóknak a kínálatát. Ezek a bemutatók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy valós időben ismerkedjenek meg termékével, így azonnali válaszokat kaphat kérdéseikre és visszajelzéseikre, javítva ezzel az általános ügyfélélményt.

Ezek az interaktív bemutatók nemcsak a felhasználói elkötelezettséget növelik, hanem a konverziós arányok optimalizálásában is kulcsfontosságúak. Vonja be aktívan a felhasználókat, elégítse ki igényeiket, és figyelje, ahogy vállalkozása növekszik ezeknek az interaktív élményeknek köszönhetően.

A ClickUp egyedülálló termékfunkcióival segít jobban bevonni a közönségét. Használja a ClickUp-ot ötletek kidolgozásához, vagy hozzon létre munkafolyamatokat vagy bemutatókat a ClickUp Whiteboard segítségével. A ClickUp AI-vel együtt interaktív szövegeket írhat és tudásbázisokat hozhat létre termékéről.

A ClickUp ellenőrzőlistái biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki a folyamatokból, így elkerülhetőek a figyelmetlenségek. Ezenkívül a ClickUp űrlapjai zökkenőmentesen rögzítik a felhasználók kérdéseit, megkönnyítve az információk gyűjtését és javítva a kommunikációt.

Legyen megszállottja az ügyfeleknek

„Az ügyfélnek mindig igaza van” – ez az elv minden vállalkozásra igaz, legyen az nagy vagy kicsi. A növekedési marketingstratégia alapvető eleme, hogy a lehető legnagyobb értéket nyújtsuk az ügyfeleknek.

Íme néhány ügyfélközpontú növekedési marketing stratégia, amelyet beépíthet:

4. Építsen aktív és barátságos közösséget

Aktív közösség építésével a szájpropaganda marketing erőfeszítéseit is kihasználhatja.

A hasonló gondolkodású emberek közössége egy hatékony hálózatot jelent, amelynek tagjai lelkesen terjesztik a márkád hírét.

Nem csak ez, hanem a közösség visszajelzései is felbecsülhetetlen értékűek a termékek optimalizálásában. Nem is beszélve a hitelességről és a bizalomról, amelyet a célközönségével szemben elnyer, ha egy barátságos közösséget von be.

5. Személyre szabja marketingtevékenységeit a célközönségének

A személyre szabás nem csupán a vevő nevének beillesztését jelenti az előre elkészített e-mail sablonokba.

A személyre szabás mélyrehatóan elemzi a nehezen megszerzett adatait, hogy dinamikusan módosítsa és átirányítsa marketingkampányait. Segít szélesebb közönséget elérni anélkül, hogy pénzt költené hatástalan marketingtevékenységekre, amelyek nem a megfelelő embereket célozzák meg.

Az ügyfelek érdeklődése, vásárlási preferenciái, ügyfélélménye, demográfiai adatai és tranzakciós előzményei mind szerepet játszanak a személyre szabott marketingkampányok létrehozásában. Az ügyfelek kedvezően reagálnak, ha olyan üzeneteket látnak, amelyek megfelelnek érdeklődésüknek.

A ClickUp segítségével e-maileket küldhet a platformról, így minden kommunikációja egy helyen marad, és nem kell több eszköz között váltogatnia.

A ClickUp mesterséges intelligenciájának segítségével javíthatja e-mailjeinek tartalmát is, és olyan vonzó és meggyőző szövegeket írhat, amelyek rezonálnak a közönségével.

A ClickUp hírlevél-táblája megkönnyíti a vonzó hírlevelek elkészítését is. Ez a funkció közös teret biztosít a hírlevelek ötleteléséhez, tervezéséhez és megtervezéséhez. Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, a tábla zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, biztosítva, hogy hírlevelei vizuálisan vonzóak legyenek, és hatékonyan közvetítsék üzenetét a közönségének.

Sablon letöltése A ClickUp hírlevél-táblasablonja segít hírlevelek létrehozásában, nyomon követésében és elküldésében.

A ClickUp feladatok és nézetek, valamint a ClickUp kampánykezelési sablon segítségével minden kampány projektmenedzsmentje egyszerű folyamat lesz. A ClickUp az Ön központi platformja mindenhez – a tervezéstől a végrehajtásig. Itt zajlik a zökkenőmentes együttműködés, ami jelentősen megkönnyíti a munkáját.

Sablon letöltése A ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a marketingkampányok kezdettől végéig történő kezelésében.

6. Kínáljon előnyöket a leghűségesebb ügyfeleinek

Vezessen be hűségprogramot a törzsvásárlók megtartása és a jobb vásárlói élmény érdekében.

Például, ha egy visszatérő ügyfél szeretné megvásárolni a termékét, adjon neki olyan kedvezményt, amely az első alkalommal látogatók számára nem elérhető. Alternatív megoldásként biztosítson nekik QOL (Quality-of-Life, életminőség) funkciókat a ClickUp segítségével. Ez lehet például rövidebb várakozási idő, amelyet a ClickUp trigger-alapú feladat-automatizálása tesz lehetővé.

Hasonlóképpen, tartsa meg a gyakori vásárlókat ajándékok, tagoknak szóló kedvezményes kuponok és egyéb hűségprogramok kínálásával. Kínáljon fizetős tagsági programot jelentős kedvezményekért – ez egy bevált módszer a hűséges ügyfélkör kiépítésére.

7. Gyűjtsön és mutasson be ajánlásokat azokról a felhasználókról, akik szeretik a termékét

A landing page-en található ajánlások gyűjteménye kettős hatással bír.

Először is, ez bizalmat épít és elősegíti az emberi kapcsolatok kialakulását a termékével. Ezenkívül a termékek tényleges felhasználói értékesnek érzik magukat. A felhasználói vélemények bemutatják, hogy a termék vagy szolgáltatás hogyan oldott meg egy valós problémát, és hogyan hatott pozitívan az emberek életére.

Használja a weboldalán, blogján és közösségi média csatornáin a valódi felhasználók kiemelt történeteit ajánlásokként. A valódi felhasználók pozitív véleménye másokat is arra ösztönöz, hogy kipróbálják termékeit vagy szolgáltatásait.

A ClickUp esettanulmány-sablonja egy felhasználóbarát és hatékony eszköz, amely megkönnyíti a meggyőző esettanulmányok elkészítését. A strukturált és intuitív elrendezés végigvezeti Önt az esettanulmány alapvető elemein, biztosítva sikertörténeteinek professzionális és hatásos bemutatását.

Sablon letöltése A ClickUp esettanulmány-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek az ügyfelek visszajelzéseiből származó ötletek és betekintések rögzítésében.

A ClickUp tisztában van azzal, hogy a folyamatok fejlesztése és finomítása érdekében fontos a visszajelzések gyűjtése. Ezért a platform felhasználóbarát, visszajelzési felmérésekre szabott űrlapokat kínál. Ezek a ClickUp űrlapok testreszabhatók, így olyan felméréseket tervezhet, amelyekkel konkrét információkat szerezhet a közönségétől. Az összegyűjtött visszajelzéseket ezután elemezheti, hogy megalapozott döntéseket hozzon és fejlesztéseket hajtson végre a projektjeiben vagy szolgáltatásain.

Sablon letöltése A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit és egy helyen rendszerezni az ügyféladatokat.

Történetek mesélése tartalommal

A mai fogyasztókat reklámok és promóciós üzenetek árasztják el. A történetmesélés azonban kiemelheti Önt a tömegből.

Meséljen meggyőző, hiteles történeteket, amelyek visszhangot keltenek – ezek valódi kapcsolatot teremtenek az ügyfelekkel, miközben finoman népszerűsítik termékét vagy szolgáltatását.

Íme néhány módszer, amellyel beépítheti ezt a hatékony növekedési marketingstratégiát vállalkozásába:

8. Használjon narratív fókuszú videomarketinget

A videók beépítése növekedési marketingstratégiájába néhány lépéssel előrébb viheti versenytársait. A videón keresztül történő történetmesélés sokkal megkapóbb és lenyűgözőbb, és csodákat tehet vállalkozásával.

A narratív fókuszú videós növekedési marketing tevékenységek arra koncentrálnak, hogy vállalkozásának történetét emberi szemszögből meséljék el, ahelyett, hogy unalmas és monoton táblázatokkal és számokkal foglalkoznának.

A videós növekedési marketing stratégia hatékonyan közvetíti márkájának történetét és értékeit, mivel az emberek gyakran vonzóbbnak találják a videókat, mint a szöveges tartalmakat.

Nem tudja, hogyan kezdjen hozzá? A ClickUp ismét segítségére siet. Intelligens mesterséges intelligenciájával olyan videóforgatókönyveket írhat, amelyek megérintik az ügyfeleket. A ClickUp Docs segítségével könnyedén elmentheti és megoszthatja őket a szervezet kreatív elméivel.

Használja ki a ClickUp Production Tracking erejét, hogy a beépített produkciós folyamat segítségével határidőre minőségi videókat készíthessen.

Sablon letöltése A ClickUp termeléskövetési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a termelési munkafolyamatok előrehaladásának kezelésében és nyomon követésében.

9. Használja a közösségi médiát

A közösségi média marketing manapság elengedhetetlen, különösen egy sikeres növekedési marketing stratégia esetében.

Először is, a fogyasztók elvárják, hogy szilárd jelenléte legyen a közösségi médiában. Másodszor, ha nem használja a közösségi médiát termékeinek vagy szolgáltatásainak népszerűsítésére, akkor jelentős potenciális ügyfélkört veszít. Emellett a közösségi média kiváló hely arra, hogy márkája személyisége és hangja érvényesüljön, és kiemelkedjen a tömegből.

A közösségi médiában történő marketing költséghatékony, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy promóciós tartalmai hatalmas tömegű potenciális hűséges ügyfelekhez jussanak el. Ahhoz, hogy a közösségi médiában történő marketingből a lehető legtöbbet hozza ki, azonosítsa célközönségét, elemezze a felhasználói viselkedést, majd folytassa az adatok összeállításával és a közösségi média elemző eszközök felhasználásával.

Kövesse és figyelje versenytársait, tanuljon hibáikból, és igazítsa tartalmát a piaci trendekhez.

10. SEO-optimalizált blogbejegyzések közzététele

A SEO mindig is a növekedésről szólt. A tartalom optimalizálására összpontosít, hogy javítsa az online láthatóságot és a SERP rangsorolást.

A hatékony SEO a keresőmotorok algoritmusainak és rangsorolási tényezőinek alapos ismeretét igényli. Ezután következik a SEO legfontosabb része: a kulcsszó-kutatás. A megfelelő kulcsszó-stratégia kidolgozása biztos módja a SEO-alapú potenciális ügyfelek generálásának megszilárdításának. Említettük már, hogy a ClickUp kulcsszó-kutatási sablonokkal is rendelkezik?

Miután megtanulta a SEO alapjait, blogbejegyzéseivel irányítsa a forgalmat termékének vagy szolgáltatásának oldalára, és segítse vállalkozását magasabb lead-konverziós arányok elérésében.

Esettanulmányok a növekedési marketing valódi sikereiről

Nézzünk meg néhány példát olyan vállalkozásokra és márkákra, amelyek sikeresen alkalmazták a növekedési marketing stratégiákat a tartós siker elérése érdekében.

1. Dropbox

via Dropbox

A felhőalapú tárolási ipar egyik legnagyobb szereplője, a Dropbox 2018-ban elképesztő, 10 milliárd dolláros értéket ért el anélkül, hogy sokat költött volna reklámra. Hogyan sikerült ez nekik?

A Dropbox nagyban támaszkodott az ajánlásokra, és beépítette az ajánlói rendszert a termékébe. És ezt nagyon okosan tették.

A Dropbox ingyenes tárhelyet ajándékozott a felhasználóknak, ha új felhasználó csatlakozott a szolgáltatáshoz az előbbi ajánló linkjével vagy kódjával. Ez a megközelítés arra ösztönözte a felhasználókat, hogy barátaikat és családtagjaikat is meghívják a platformra, és így hűséges visszatérő ügyfélkör alakult ki.

A Dropbox kiváló példa arra, hogy a vállalkozások hogyan érhetnek el gyors és robbanásszerű növekedést az ajánlásokon alapuló növekedési marketing stratégia erejének kihasználásával.

A Dropbox sikereiből levonható egyik legfontosabb tanulság az egyszerűség fontossága. Olyan ajánlóprogramot hoztak létre, amely egyszerű és könnyen érthető, bonyolult feltételek nélkül.

2. TikTok

via TikTok

Ki ne ismerné (vagy használná) manapság a TikTokot? Az alkalmazás elképesztő népszerűsége még egy új rést is kialakított a tartalomalkotók számára – a TikTokerek számára.

A TikTok büszkén jelentette be, hogy márkaértéke 215 százalékkal nőtt, és a globális színtéren a legjelentősebb média- és szórakoztatóipari márkák közé tartozik.

A TikTok hatalmas népszerűsége nagyrészt az influencerek növekedési marketingstratégiájának köszönhető.

A TikTok olyan közösségi média személyiségekkel állt partnerségre, főként bloggerekkel és influencerekkel, akik már más platformokon is nagy követőtáborral rendelkeztek. Ezek a tartalomalkotók ezután elkezdtek tartalmakat posztolni a TikTokra, és megosztották azokat más platformokon is követőikkel.

A TikTok az influencerekre és a kreatív növekedési marketingstratégiára való összpontosítás mellett a Z generációra és a millenniumi generációra is figyelmet fordított. Platformját a fiatalabb generáció igényeihez és érdeklődési köréhez igazította. Ez a személyre szabott megközelítés nagy szerepet játszott abban, hogy a TikTok világszerte felkerült az App Store slágerlistáira.

A TikTok sikere egyértelmű példája az influencer növekedési marketing stratégia erejének és a közösségi média okos használatának. Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a terméket a célközönség igényeihez és szükségleteihez igazítsák; a TikTok fiatalokra való fókuszálása kulcsfontosságú értékesítési érv.

3. Airbnb

via AirBnB

Az Airbnb, a globális nyaraló-bérbeadó vállalkozás, még 2008-ban indult. Szkepticizmussal fogadták, mivel szokatlan koncepció volt, hogy idegenek osszák meg egymással otthonaikat.

Gyorsan előretekintve: az Airbnb sikeresen végrehajtotta 100 milliárd dollár feletti értékű IPO-ját. Hogyan jutott el egy látszólag őrült ötlet a tömegekhez, és hogyan vált globális vállalkozássá?

Természetesen nem a hagyományos marketing módszerekkel.

Ahelyett, hogy reklámra és promócióra költené a pénzt, az Airbnb a felhasználók által generált tartalmakra támaszkodik. Tartalmuknak csak 30 százaléka készül házon belül, a többi felhasználók által generált és terjesztett.

Csak pillantson át az Airbnb Instagram-, Facebook- és Twitter-fiókjait, és több száz felhasználó által beküldött fénykép, videó és egyéb tartalom fogadja majd. Ez hatékony közösségépítési és közösségi média stratégiát eredményez.

Az Airbnb a közösség és a felhasználók által generált tartalmak hangsúlyozása mellett többcsatornás közösségi média növekedési marketing stratégiát alkalmazott. Az Airbnb különböző közösségi média platformokat használ, hogy egyedi és változatos tartalmakat kínáljon. Például YouTube-csatornájuk utazási beszámolókra és utazási vlogokra koncentrál, míg Instagram-oldalukon a legjobb és legújabb Airbnb-lakásokat mutatják be.

Kezdje el a növekedési marketinget a ClickUp segítségével

Ha nem használja ki a növekedési marketingcsatornákat vállalkozása fellendítésére, akkor rosszul csinálja.

Bár a növekedés nem mindig lehet az üzleti tevékenységének egyetlen fókuszpontja, mégis prioritásként kell kezelnie, és rendszeresen figyelmet kell szentelnie neki.

A bemutatott növekedési marketingstratégiák beváltak a gyakorlatban, és megfelelő végrehajtásukkal javíthatják ügyfélkapcsolatait, miközben növelik nyereségét. A hagyományos marketinggel ellentétben a növekedési marketingstratégiák egyirányú út a tartós siker eléréséhez egy rendkívül versenyképes üzleti környezetben.

És tudja, mi segíthet Önnek a növekedés útján? Természetesen a ClickUp. Átfogó, teljes körű projektmenedzsment és marketingautomatizálási képességei az Ön vállalkozásának növekedésével együtt bővíthetők. A ClickUp segítségével reális növekedési mérföldköveket állíthat be és érhet el az ügyfélút teljes során.

Próbálja ki saját maga, és tapasztalja meg a ClickUp varázsát. Regisztráljon most ingyenesen a ClickUp-ra!