A 10 legjobb termékvezérelt növekedési szoftvereszköz (PLG) 2025-ben

Minden vállalat törődik az ügyfélszerzési költséggel (CAC) – azaz az ügyfél megszerzésének költségeivel. Ez gyakran egy összetett költség, amely magában foglalja az értékesítési és marketing személyzetet, a hirdetési kiadásokat stb.

Ennek megfelelően minden vállalat törődik a CAC megtérüléssel, azaz azzal az idővel, amely alatt a CAC-t bevétel formájában visszaszerezheti ügyfeleitől.

A hagyományos piacra lépési (GTM) stratégiában a vállalatok nagymértékben támaszkodnak a kimenő marketingre és értékesítési tevékenységekre. Ez magas CAC-t jelentett, amelyet a személyzeti költségek és a stratégiát támogató reklámkampányok költségvetése táplált.

Aztán jött egy hatékonyabb modell: az Inbound Marketing stratégia, amelyet olyan cégek támogatnak, mint a Hubspot. Itt a befektetés a márka és a gondolatvezetés létrehozására irányult a tartalom révén, és az ügyfelek organikusan találtak meg a keresőmotorokon keresztül. Ez csökkentette a CAC költségeket.

Ennek az evolúciónak a következő szakasza a termékvezérelt növekedés, amelynek középpontjában a termék áll, mint növekedési stratégia, csökkentve a CAC-t és a megtérülési időt, valamint elősegítve a skálázhatóságot és a jövedelmezőséget.

Mi az a termékvezérelt növekedés?

A termékvezérelt növekedés (PLG) olyan üzleti stratégia, amelyben a termék az ügyfélszerzés, -megtartás és -bővítés elsődleges mozgatórugója. A stratégia középpontjában egy vonzó felhasználói élmény megteremtése áll, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy minimális erőfeszítéssel felfedezzék, elfogadják és kihasználják a termék előnyeit.

A PLG stratégia magában foglalja a termék kihasználását a felhasználók vonzása, elkötelezése és megtartása érdekében. Ahelyett, hogy kizárólag a hagyományos értékesítési és marketing tevékenységekre támaszkodna, a PLG a termék belső értékét hangsúlyozza, és a felhasználói elégedettség révén törekszik a növekedés elősegítésére.

Mi az a termékvezérelt növekedési szoftver?

A termékvezérelt növekedési szoftverek segítenek a termékvezérelt növekedési stratégia megvalósításában, amelynek középpontjában a felhasználóközpontú funkciók, az elemzések és a mesterséges intelligencia automatizálása áll, hogy elősegítsék a növekedést az ügyfél életciklusának minden szakaszában – az ügyfélszerzés, a bevételszerzés, az ügyfélmegtartás, a terjeszkedés és az ügyfélajánlás során.

A cél az, hogy a felhasználókat fizető előfizetőkké vagy vásárlókká alakítsa, ahol a termék a növekedés és a bevétel elsődleges mozgatórugója.

A termékvezérelt növekedési eszközök a következőket segítik:

Nyújtson aha-élményeket és üzleti értéket a felhasználóknak

Mutassa be termékének legjobb felhasználási módjait

Gyűjtsön értékes termékhasználati adatokat,

Gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket,

Ismerje meg a felhasználói viselkedést,

Javítsa a felhasználói élményt, és

Növelje megtartási arányát

Mi a különbség a PLG növekedés és az értékesítésvezérelt növekedés között? Melyik a jobb?

A termékvezérelt és az értékesítésvezérelt növekedés nagyon különböző megközelítések az üzleti növekedés eléréséhez. Íme egy áttekintés arról, miben különböznek egymástól:

Aspect Termékvezérelt növekedés (PLG) Értékesítés-vezérelt növekedés Fókusz A PLG a terméket helyezi a növekedés középpontjába. Elsődleges célja egy intuitív, könnyen használható termék létrehozása, amely azonnali értéket nyújt a felhasználóknak. Az értékesítésvezérelt növekedés nagymértékben támaszkodik az értékesítési csapat erőfeszítéseire az ügyfélszerzés és a bevételek növelése érdekében. Az értékesítési csapat aktívan felveszi a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel, bemutatókat tart, tárgyalásokat folytat és üzleteket köt. Ügyfélszerzés Hangsúlyt fektet arra, hogy a felhasználók önkiszolgálással fedezhessék fel és fogadják el a terméket, gyakran az értékesítési csapat közvetlen beavatkozása nélkül. Célja egy vonzó termékélmény biztosítása, amely ösztönzi a felhasználók megszerzését és megtartását. Ez egy gyakorlatias, személyre szabott értékesítési folyamatot jelent, amelynek során az értékesítési csapat végigvezeti és meggyőzi a potenciális ügyfeleket az értékesítési csatornán. Főbb mutatók A mutatók a felhasználói elkötelezettség, az aktiválási arányok, a termékhasználat és a felhasználói elégedettség köré csoportosulnak. A sikert a termék folyamatos értékteremtése és növekedése méri, anélkül, hogy nagy mértékben támaszkodna a hagyományos értékesítési csatornákra. Értékesítési csatorna, konverziós arányok, ügyfélszerzési költségek (CAC) és a közvetlen értékesítési tevékenységekből származó bevételek.

A PLG-t gyakran skálázhatóbbnak és költséghatékonyabbnak tartják, miután a termék népszerűségre tett szert, mivel kevésbé támaszkodik a munkaerő-igényes értékesítési tevékenységekre.

A legsikeresebb vállalatok hibrid megközelítést alkalmaznak, kezdetben a PLG-modellre koncentrálva. Miután a termék meghódította a piacot, áttérnek egy értékesítés-támogatott modellre, hogy kielégítsék a méretnövekedés és terjeszkedés igényeit.

Mit kell keresnie egy termékvezérelt növekedési szoftvereszközben?

A legjobb termékvezérelt növekedési eszköz (PLG) kiválasztása átgondolt megközelítést igényel. Íme egy rövid útmutató:

Felhasználóbarát felület: Keressen olyan eszközt, amely intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Olyan eszközt szeretne, amelyet csapata könnyen elsajátíthat, anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükség.

Integrációs képességek: Ellenőrizze, hogy a PLG eszköz zökkenőmentesen integrálható-e a meglévő szoftvercsomagjába, különösen olyan eszközökkel, mint a CRM, a termékelemzés és a kommunikációs platformok.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a szoftver skálázható és képes kezelni a növekvő használatot, ahogy felhasználói bázisa bővül.

Elemzés és jelentések: Az eszköznek hasznos információkat kell nyújtania a felhasználói viselkedésről és elkötelezettségről.

Biztonság és megfelelőség: Győződjön meg arról, hogy a termékvezérelt növekedési eszköz megfelel az iparági biztonsági szabványoknak.

1. ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje termékmenedzsmentjét az AI erejével, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával.

A ClickUp egy all-in-one termékmenedzsment megoldást kínál, amely sokoldalú funkciókkal rendelkezik a teljes termékfejlesztési ciklushoz, az ötlettől a kivitelezésig és a nyomon követésig.

Az eszköz a felhasználóközpontú élményt helyezi előtérbe, hozzáférhető, vonzó szoftverrel és sokféle ClickUp sablonnal, hogy elindítsa termékének útját.

A ClickUp testreszabhatósága különböző projektcsapatok igényeinek is megfelel. Nézzük meg a ClickUp néhány legfontosabb funkcióját:

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

ClickUp Automation : Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és csökkentse az ismétlődő feladatokat. Takarítson meg értékes időt és javítsa az ügyfélélményt a kézi munka minimalizálásával.

Használja a ClickUp-ot a munkafolyamatok tervezéséhez olyan praktikus funkciókkal, mint a táblák, gondolattérképek, automatizálások és számos sablon.

ClickUp Mind Maps: Vizualizálja az üzleti csapatok, például az értékesítés, a marketing és a tervezés teljes termékfejlesztési életciklusát. Biztosítson átláthatóságot nemcsak a belső termékcsapatok, hanem a külső felhasználók számára is, tájékoztassa őket a termék jövőbeli terveiről és növelje az ügyfelek elkötelezettségét.

ClickUp Tasks: Építsen termékvezérelt növekedésű vállalkozást a különböző projektekhez kapcsolódó feladatok kezelésével és szervezésével. Válasszon a több mint 35 ClickApp közül, hogy testreszabhassa feladatait és zökkenőmentesen együttműködhessen csapatával.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

ClickUp AI: Integráljon új funkciókat termékébe, és használjon több mint 100 AI eszközt a termékfejlesztési folyamat optimalizálásához. Írjon termékigény-dokumentumokat (PRD), hozzon létre vonzó termék tartalmakat, tervezzen felhasználói tesztelési tanulmányokat, és készítsen tesztelési terveket a szokásosnál gyorsabban.

ClickUp nézetek: Igazítsa vállalkozását a termékvezérelt növekedési stratégiához, növelve a felhasználói elkötelezettséget és lehetővé téve a platform önálló felfedezését. Válasszon a különböző nézetek közül – lista, tábla, doboz, naptár és még sok más –, hogy egy pillanat alatt áttekintse projektjeit, és szűrje, rendezze és csoportosítsa a különböző feladatokat/projekteket.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás navigálása több táblázat és kiterjedt funkciók miatt nehéz lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Refiner

via Refiner

A Refiner egy ügyfél-visszajelzés és felmérési megoldás szoftver, amely lehetővé teszi testreszabható felmérések elvégzését, felhasználói visszajelzések generálását, piackutatások elvégzését és az összes kutatási adat központosítását.

Ez a termékvezérelt növekedési (PLG) eszköz webes és mobil termékekkel foglalkozó vállalatok számára készült, és leginkább adatvezérelt SaaS-vállalatoknál működik a legjobban. Szerezzen jobb betekintést az ügyfelek elégedettségébe és igényeibe, és növelje a felhasználói megtartást a megfelelő termékfejlesztésekkel.

A Refiner legjobb funkciói

Felmérési widgetek: Használja a Refiner készen használható felmérési sablonjait, vagy készítsen teljesen testreszabható felmérést. Készítsen mikro felméréseket a 12 kérdéstípussal, beleértve az NPS, CSAT, CTA és másokat, hogy összegyűjtse a felhasználói visszajelzéseket.

Felhasználói szegmentálás: Szegmentálja ügyfélkörét, hogy felméréseivel meghatározott csoportokat célozzon meg, így ahelyett, hogy általános csoportoktól gyűjtene visszajelzéseket, a kívánt közönségtől kaphat visszajelzéseket.

Integráció: Integrálja harmadik féltől származó Integrálja harmadik féltől származó projektmenedzsment eszközökkel , mint például a Segment, a Google Sheets, a Make, a Zapier és mások, hogy átfogó ismereteket és ügyfél-visszajelzéseket szerezzen.

Finomító korlátozások

A Refiner nem támogatja audio-, video- vagy képfájlok felvételét a kérdőívbe.

Finomító árazás

Próbaverzió: Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 79 USD/hó, éves számlázással (ideális induló vállalkozások számára)

Növekedés: 199 USD/hó, éves számlázással (ideális azoknak a vállalatoknak, amelyek személyre szabott felméréseket igényelnek)

Vállalatok: Egyedi árazás

Finomító értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Productboard

via Productboard

A Productboard egy termékmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a termékcsapatokat, az értékesítési csapatokat és más üzleti szereplőket a termékötletek összegyűjtésében, prioritásainak meghatározásában és kezelésében.

Ez egy platformot biztosít a termékmenedzserek és csapataik számára, hogy a felhasználók igényeinek leginkább megfelelő terméket szállítsák.

A Productboard legjobb funkciói:

Folyamatos ügyfél-elemzések: Szerezzen be különböző forrásokból összeállított, AI által generált összefoglalókat, amelyekkel jobban megértheti az ügyfelek igényeit. Személyre szabhatja az elemzési táblákat, hogy kiemelje a fontos ügyfél-visszajelzéseket, így marketing/értékesítési csapata a termékvezérelt növekedési stratégiák kidolgozására és az ügyfél-elégedettség növelésére koncentrálhat.

Dinamikus ütemtervek: Kövesse nyomon a haladást, és maradjon naprakész a termékfejlesztés teljes folyamata alatt. Integrálja a munkafolyamatokat azáltal, hogy kapcsolatban marad és szinkronban van értékesítési és marketing csapatával.

Prioritások meghatározása: Szegmentálja és rangsorolja a projektötleteket és az ügyfelek visszajelzéseit, hogy a vállalat erőforrásait a piacon valóban szükséges termékek fejlesztésére összpontosítsa.

A Productboard korlátai

A Productboard ára a magasabb kategóriába tartozik.

Korlátozott integrációs lista

Productboard árak

Próbaverzió: Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 20 USD/alkotó/hónap, éves számlázással (magánszemélyek számára alkalmas)

Pro: 80 dollár/gyártó/hónap, éves számlázással (kis csapatok számára alkalmas)

Vállalatok: Egyedi árazás (szervezetek számára alkalmas)

Productboard értékelés és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 140 értékelés)

4. Mixpanel

via Mixpanel

A Mixpanel analitikai megoldásokat kínál termékvezérelt vállalatok számára, elsősorban a felhasználói interakciók és a webes és mobil alkalmazásokkal való interakciók nyomon követésére és elemzésére összpontosítva.

A Mixpanel segítségével megértheti a felhasználói viselkedést és a problémás pontokat, optimalizálhatja termékét a felhasználóközpontú növekedés érdekében, és összhangba hozhatja azt a termékvezérelt stratégiával.

A Mixpanel legjobb funkciói

Flow jelentések: Elemezze a felhasználói utat, és azonosítsa, hol estek ki. Optimalizálja a kulcsfontosságú folyamatokat és a termékfejlesztési ciklusokat, hogy növelhesse Elemezze a felhasználói utat, és azonosítsa, hol estek ki. Optimalizálja a kulcsfontosságú folyamatokat és a termékfejlesztési ciklusokat, hogy növelhesse ügyfélmegtartási arányát

Kohortelemzés: Szegmentálja felhasználóit, és hozzon létre felhasználói kohortokat, azaz csoportosítsa az ügyfeleket a felhasználói viselkedés és minták alapján. Célzottan szólítsa meg a konkrét felhasználói kohortokat, és küldjön személyre szabott ösztönzőket és értesítéseket.

A Mixpanel korlátai

Az első használatkor a felhasználói felület túlterhelőnek és nem intuitívnak tűnhet.

Az ügyfélszolgálat lassú és átlag alatti

Mixpanel árak

Starter: Ingyenes (20 esemény/hónap)

Növekedés: 20 USD/hó (korlátlan számú mentett jelentés)

Vállalati: 833 USD/hó (minden fejlett funkciót tartalmaz)

Mixpanel értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1080+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (125+ értékelés)

5. Chameleon

via Chameleon

A Chameleon egy SaaS-vállalatok számára kifejlesztett digitális adaptációs (DAP) szoftver.

Akár termékmenedzser, akár termékfejlesztő csapat tagja, ez a szoftver személyre szabott és nagymértékben testreszabható felhasználói élményt teremtve növeli a felhasználók elkötelezettségét és a szoftvertermékek iránti érdeklődését.

A Chameleon legjobb funkciói

Termékbemutatók: Segítsen ügyfeleinek jobban megérteni termékét lépésről lépésre bemutató termékbemutatók és útmutatók készítésével. Ossza meg interaktív termékbemutatókat, amelyek a felhasználókat a legfontosabb funkciókhoz és az új kiadásokhoz vezetik.

Folyamatos ügyfél-visszacsatolási ciklus: Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit közvetlenül a termékéből/szoftveréből mikro- és többgombos felmérések segítségével, akár háromszoros válaszadási arányt elérve.

Launchers: Hozzon létre hasznos linkeket, termékfunkciókhoz vezető útvonalakat és bevezetési ellenőrzőlistákat ügyfelei számára a testreszabható alkalmazáson belüli widgetekkel.

Kaméleon korlátozás

Az új felhasználói felületben kisebb hibák vannak, amelyek időigényessé tehetik a navigációt.

Kaméleon árazás

Helpbar: Ingyenes (CMD+K keresés elérhető)

Startup: 279 USD/hó (ideális egyedi élmény kialakításához)

Növekedés: 1250 USD/hó (ideális méretezhetőséghez)

Vállalatok: Egyedi árazás (több termék kezelésére ideális)

Chameleon értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Tableau

via Tableau

A Tableau egy átfogó vizuális elemzési platform mesterséges intelligenciával, amely lehetővé teszi a termékhasználati adatok feltárását, megalapozott döntések meghozatalát és a feladatok nagymértékű racionalizálását.

Akár a felhőben, akár helyben, akár a Salesforce CRM-mel integrálva, a Tableau mélyreható elemzési platformot kínál AI/ML képességekkel, irányítással és együttműködési lehetőségekkel.

A Tableau legjobb funkciói

VizQL (Visual Query Language): A felhasználói műveleteket lekérdezésekké alakítja, megkönnyítve az adatok vizualizálását és elemzését.

Mobil verzió: Használja a mobilalkalmazást, hogy a funkciók és a megjelenés romlása nélkül hozzon létre irányítópultokat és elrendezéseket.

A Tableau korlátai

SQL ismeretekkel kell rendelkeznie, hogy bonyolult adatkészleteket hozhasson létre több adatforrásból.

Tableau árak

Tableau Viewer: 15 USD/felhasználó/hónap

Tableau Explorer: 42 USD/felhasználó/hónap

Tableau Creator: 70 USD/felhasználó/hónap

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1950+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2150+ értékelés)

7. Userpilot

via Userpilot

A Userpilot az alkalmazáson belüli élményeken keresztül javítja a felhasználói aktiválást, a próbaidőszakok konverziós arányát és a bővülési bevételeket, ezzel segítve termékének növekedését.

Optimalizálja a felhasználók bevonását a próbaidőszakról fizetős előfizetésre való áttérés növelése érdekében, fokozza a felhasználói elkötelezettséget a jobb megtartás érdekében, és fedezze fel a terjeszkedési lehetőségeket a Userpilot alkalmazáson belüli felméréseivel.

A Userpilot legjobb funkciói

Funkciók használata: Az alkalmazáson belüli üzenetek, bemutatók és eszköztippek segítségével irányítsa a felhasználókat a legfontosabb funkciókhoz és frissítésekhez, növelve ezzel a termékvezérelt növekedéshez elengedhetetlen funkciók és termékek használatát.

Dinamikus felhasználói felület (UI): Készítsen interaktív és többféle UI-mintát a különböző opciók közül választva, mint például modális ablakok, csúszkák, tooltipek, ellenőrzőlisták és még sok más.

A Userpilot korlátai

Az ár magasabb, mint a listán szereplő többi terméké.

A felhasználók lassú teljesítményről számolnak be több művelet végrehajtása közben.

Userpilot árak

Kezdő csomag: 249 USD/hó (éves számlázás)

Növekedés: 499 USD/hó (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Userpilot értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (55+ értékelés)

8. ChartMogul

via ChartMogul

A ChartMogul egy előfizetés-elemző és bevétel-elismerési platform, amelyet SaaS (Software as a Service) vállalatok és más előfizetési modellek számára terveztek.

Segít elemezni az előfizetési mutatókat, mint például a havi ismétlődő bevétel (MRR), az éves ismétlődő bevétel (ARR) és az átlagos felhasználónkénti bevétel (ARPU), így adat alapú döntéseket hozhat.

A ChartMogul legjobb funkciói

Integráció: Könnyedén csatlakoztathatja a különböző számlázási alkalmazásokat és fizetési átjárókat, csökkentve ezzel a kézi adatbevitelt.

Pénznemátváltás: 169 pénznemet támogat, és automatikusan átváltja a külföldi pénznemet az Ön elsődleges pénznemére.

A ChartMogul korlátai

Korlátozott ügyfélszolgálat

Korlátozott testreszabási lehetőségek

ChartMogul árak

Indítás: Ingyenes (10 000 dollár alatti MRR esetén)

Ár: 100 USD/hó (10 000 USD feletti MRR esetén)

Mennyiség: Egyedi árazás (nagy léptékű vállalkozások számára)

ChartMogul értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (98 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (42 értékelés)

9. Szegmentálás

via Segment

A Segment egy ügyféladat-platform (CDP), amely részletes ügyféladatokat biztosít, és segíti a vállalkozásokat az ügyfél-visszajelzések gyűjtésében, valamint a termékadatok tisztításában és rendszerezésében.

A szoftver vállalati jellege biztosítja a magas szintű adatintegritást és minőséget. Ez bizalmat ad Önnek ahhoz, hogy intelligens automatizáláson alapuló triggereket és kampányokat indítson ügyfelei számára.

A Segment legjobb funkciói

Ügyfélszegmens: Hozzon létre és kezeljen ügyfélszegmenseket a felhasználói viselkedés, tulajdonságok és felhasználói út alapján, hogy célzott marketingstratégiákat alkothasson.

Közönség elkötelezettség: Teljes körű képet nyújt a valós idejű közönségéről, és több mint 450 marketingeszköz aktiválásával növeli a felhasználói elkötelezettséget.

Mérnöki hatékonyság: Gyűjtsen analitikai adatokat bármely platformon egyetlen API segítségével, és egyszerűsítse a fejlesztést mindössze 10 sor JavaScript kóddal történő integrációk létrehozásával.

Szegmenskorlátozások

A pénzügyi adatok megosztása egy harmadik fél platformjával biztonsági és adatvédelmi aggályokat vethet fel.

Szegmensárazás

Ingyenes: 0 USD/hó (1000 látogató/hó)

Csapat: 120 USD/hó (10 000 látogató/hó)

Üzleti tevékenység: Egyedi árazás

Szegmensértékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (510+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

10. Baremetrics

via Baremetics

A Baremetrics egy előfizetéses elemzéseket és betekintést nyújtó szoftver.

Ha termékvezérelt vállalata előfizetési modelleken működik, akkor a Baremetrics segít nyomon követni és megérteni az ügyfelek viselkedését, valamint több információt szerezni a bevételekről.

A Baremetrics legjobb funkciói

Lemondási betekintés: Részletes információkat kaphat az ügyfelek útjáról és a lemondások okairól, hogy azonosíthassa termékének hiányosságait és javíthassa azokat.

Előrejelzés: Jósolja meg előfizetéses termékének jövőbeli bevételeit, hogy adat alapú döntéseket hozhasson, és így növelhesse termékének elterjedtségét.

A Baremetrics korlátai

Csak előfizetéses üzleti modellekhez alkalmas.

Baremetrics árak

Recover: 58 USD/hó (ROI-garancia)

Mérőszámok: 108 USD/hó (üzleti betekintés)

Lemondási információk: 108 USD/hó

Baremetrics értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Válassza ki a legjobb termékvezérelt növekedési eszközt a csapatának

A PLG sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy vállalkozása megfeleljen a felhasználók azonnali értékre, skálázhatóságra és költséghatékonyságra vonatkozó elvárásainak. Segít abban, hogy terméke a tartós növekedés központi erejévé váljon.

A megfelelő termékvezérelt növekedési szoftverrel hozzon létre egy felhasználóközpontú növekedési motort, amely elősegíti a közösség és az ügyfelek közötti támogatás kialakulását, valamint a piacon való tartós sikert.

Akár ezek közül a termékvezérelt növekedési eszközök közül néhányat választ, akár az all-in-one ClickUp alkalmazást használja, fektessen be a PLG-be, hogy ügyfelei elégedettek és hűségesek legyenek!