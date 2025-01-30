A 15 legjobb követelménykezelő eszköz

Nem lenne jó, ha egyszerűen csak elolvashatná az ügyfelek gondolatait, hogy megértsen egy projekt minden részletét, és olyan kiváló terméket szállítson, amely pontosan megfelel az ő igényeiknek?

Bár a gondolatolvasás terén nincs szerencsénk, szerencsére számos követelménykezelő eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek megvalósítani a többi álmot!

A követelménykezelő eszközök lehetővé teszik a projektcsapatok számára, hogy nyomon kövessék az összes ügyfél projektkövetelményeit, beleértve a változásokat és frissítéseket is. Ez segít a projektcsapatoknak abban, hogy megfeleljenek és túlteljesítsék ügyfeleik elvárásait, ami kevesebb változást eredményez a projekt során és összességében elégedettebb ügyfeleket. 🙌🏼

Ha követelménykezelő eszközt keres, akkor jó helyen jár.

Ez a részletes útmutató 15 legjobb követelménykezelő eszközt ismertet, hogy segítsen megtalálni a csapatunknak leginkább megfelelőt.

Mielőtt elmélyülnénk az egyes eszközökben, először tisztázzuk az alapokat. Ön szerint milyen az ideális marketing eszköz?

Általánosságban elmondható, hogy egy követelménykezelő eszköznek referenciaként kell szolgálnia arra vonatkozóan, hogy a végterméknek hogyan kell kinéznie az ügyfél igényei alapján.

Az alábbiakban bemutatunk 3 alapvető funkciót, amelyekkel a választott eszköznek rendelkeznie kell.

1. Feladatkezelési funkciók

Csoportosítsa a Kanban táblán lévő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblázatos nézetében.

A követelménykezelő eszköznek lehetővé kell tennie a projekt követelményeinek meghatározását, testreszabását és szerkesztését olyan funkciók segítségével, mint a feladatleírások, az adatok importálása és exportálása, a dokumentumszerkesztők, a digitális jegyzetelési eszközök és egyebek. A választott szoftverben tárolt információknak minden csapattag számára könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, hogy azok kéznél legyenek.

Milyen egyéb menedzsment funkciók segíthetnek abban, hogy mindig tisztában legyen a projekt követelményeivel?

A feladatok több felhasználója, a közös feladatok felismerése, a figyelők, a feladatok közötti kapcsolatok és függőségek, a testreszabható feladatállapotok és a valós idejű szerkesztés további általános funkciók, amelyek egy követelménykezelő eszközt a „jóból” „kiválóvá” tehetnek. Ezek a kulcsfontosságú funkciók további átláthatóságot biztosítanak a csapat munkájához, és elősegítik a szoftver használatával kapcsolatos együttműködési élményt.

2. Követelményelemzés

A ClickUp egyetlen gombnyomással megtekintheti a kritikus útvonalon maradt feladatok alapján a munkaterhelését.

Készüljön fel, mert ez a típusú követelménykezelési funkció több rétegből áll. ✨

Mélyedjen el ügyfele követelményeiben, hogy minden részletet egyértelműen meghatározzon. Ez megmutatja, mely követelmények kapcsolódnak egymáshoz, és segít azonosítani a potenciális szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok bekövetkeznének! Beszéljünk a proaktív hozzáállásról. 🙂

Ráadásul jó előre tudni fogja, hogy mikor és milyen függőségek akadályozhatják a projekt előrehaladását.

A műszerfalak és a jelentéskészítő eszközök kiválóan alkalmasak arra, hogy szemmel tartsák ezeket a bonyolult feladatokat, valamint azokat a mérföldköveket, amelyek jelzik a projekt egyik fázisból a következőbe való átjutását. Ezek a funkciók nem csupán a haladás ellenőrzésére szolgálnak, hanem fontos információkat is nyújtanak, amelyeket megoszthat ügyfeleivel a projekt állásáról, annak előrehaladásáról, valamint a felhasznált erőforrások pontos felméréséről.

3. Collaboration

Közös szerkesztés, tipográfiai beállítások és még sok más a ClickUp Docs-ban

A csapatmunka teszi az álmot valósággá! A követelménykezelő szoftverének együttműködésre kell épülnie.

Az együttműködés folyamatos erőfeszítést igényel, és az új eszköz összes funkciójában meg kell jelennie. Ezek között szerepelhetnek a következők:

@Mentions, hogy mások figyelmét felkeltsd, kérdéseket tegyél fel és jóváhagyást szerezz.

Hozzárendelt és/vagy szálba rendezett megjegyzések a teendők delegálásához és a fontos beszélgetések egy helyen történő tárolásához

Alkalmazáson belüli csevegés vagy azonnali üzenetküldés

Értesítések, ha a feladat állapota megváltozik, az Ön nevét említik, vagy a határidőt nem tartják be

Rengeteg integráció! A következő követelménykezelő szoftverének jól kell működnie más eszközökkel, hogy kiterjessze funkcionalitását és racionalizálja a folyamatokat.

Íme néhány kedvenc és leghatékonyabb követelménykezelő szoftverünk, beleértve a legfontosabb funkciókat, előnyöket és hátrányokat, árakkal kapcsolatos információkat és felhasználói értékeléseket.

1. ClickUp

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely egy helyen köti össze az alkalmazások közötti munkáját. Több száz intuitív és testreszabható funkciójával a ClickUp elég rugalmas ahhoz, hogy minden típusú és méretű csapat a lehető leghatékonyabban szállítsa le termékeit, és ezzel teljesen új szintre emelje a termelékenységet.

A ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható , hogy egyszerűsítse a folyamatokat és minden típusú adatot egy központi hubba gyűjtsön, ahol a fejlesztők tervezhetnek, szervezhetnek és együttműködhetnek a projektekben olyan együttműködési eszközökkel, mint a feladatok, a Docs, a Chat view, a ClickUp Whiteboards és még sok más.

Más szavakkal, nem kell több száz eszköz, hogy a követelménykezelés minden projektben működjön – csak a ClickUp-ra van szükség. Íme a ClickUp néhány leghatékonyabb funkciója a követelménykezeléshez:

A ClickUp funkciói

A ClickUp előnyei

ClickUp hátrányai

Nem minden projektnézet elérhető a ClickUp mobilalkalmazásában.

A több száz hatékony funkció egyes felhasználók számára némi tanulási görbét jelenthet, de a ClickUp 24 órás ügyfélszolgálatot kínál, hogy segítsen Önnek ebben. 🙂

ClickUp árak

Adjon hozzá korlátlan számú tagot és feladatot, és szerezzen 100 MB tárhelyet a ClickUp örökre ingyenes csomagjával, valamint hozzáférést fejlettebb követelménykezelési funkciókhoz a 7 dollártól kezdődő fizetős csomagokkal.

P. S. A ClickUp Enterprise csomagot is kínál. 😎

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. SpiraTeam

Via SpiraTeam

A SpiraTeam egy teljes értékű alkalmazás életciklus-kezelő eszköz. Ez a robusztus alkalmazás mindent kezel, a követelményektől a tesztesetekig, a kódokig és a megvalósításig. Csapata egy központi irányítópultról fog dolgozni, ahol felhasználói történeteket hozhat létre, feladatokat kaphat és nyomon követheti a projekt előrehaladását.

A SpiraTeam funkciói

Valós idejű csevegési funkciók az együttműködés megkönnyítésére

Projektdokumentumok a követelmények meghatározásához, nyomon követéséhez és frissítéséhez

Integrációk vezető fejlesztési és projektmenedzsment platformokkal

Személyre szabott ALM műszerfal

A projektekhez igazított, testreszabott munkafolyamatok

SpiraTeam előnyei

Felhasználóbarát felhasználói felület

Sokoldalú, többféle típusú projekthez is alkalmas

Figyelmes ügyfélszolgálat

SpiraTeam hátrányai

Nincs rendezhető backlog

Drága helyszíni verzió

SpiraTeam árak

A SpiraTeam felhőalapú és helyszíni verziót is kínál. A felhőalapú verzió ára 34,69 dollár havonta egyidejű felhasználónként, míg a helyszíni SpiraTeam csomagot az egyidejű felhasználók számához igazítják.

Spira Team értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (90+ értékelés)

3. Modern Requirements

Via Modern Requirements

Ha már használja az Azure DevOps-ot, akkor a Modern Requirements a természetes választás a követelménykezeléshez. Ez az eszköz közvetlenül az Azure DevOps platformba van beépítve a zökkenőmentes és automatikus követelményrögzítés érdekében.

A Modern Requirements funkciói

Intelligens követelménydokumentumok, amelyek a felhasználói történetekkel együtt frissülnek

Egyetlen kattintással követelményekké alakítható felhasználási esetek

Előre elkészített GYIK a követelmények gyorsabb összegyűjtéséhez

Nyomonkövethetőségi mátrixok a végpontok közötti követelmény-nyomonkövethetőség egyszerűsítéséhez

Együttműködés a követelmények jóváhagyási munkafolyamatain és felülvizsgálatain keresztül

Modern Requirements előnyei

Fejlett szabályozási és ellenőrizhetőségi jelentések

A jóváhagyási munkafolyamatokhoz elektronikus aláírások tartoznak.

Ingyenes vezetett bootcamp

Kényelmes alapfunkció a követelmények összehasonlításához a felülvizsgálat vagy a befejezés előtt és után

Modern Requirements hátrányai

Korlátozott integráció más fejlesztési eszközökkel

Nincs fejlett sablon

Modern Requirements árak

A Modern Requirements ingyenes próbaverziót kínál. Az árak csak kérésre elérhetők.

Modern Requirements értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Visure

Via Visure

Ha olyan követelménykezelő eszközt keres, amelyet egyedi módon konfigurálhat, akkor a Visure lehet az egyik legjobb választás. Ez a követelménykezelő eszköz nagyon sok testreszabási lehetőséget és rugalmasságot kínál.

De a Visure-rel nem csak követelménykezelést kap, hanem változáskezelést, tesztkezelést, kockázatkezelést, valamint hibák és problémák nyomon követését is, mindezt egy átfogó szoftverben.

A Visure jellemzői

Követelmények összegyűjtése automatikus rögzítéssel MS Excel, MS Word és ReqIF fájlokból

Követelmények nyomon követése a követelmények előzményeinek segítségével

Verziókezelés dokumentum- és elemszinten

A követelmények, tesztek, kockázatok, forráskód stb. teljes körű nyomon követhetősége.

Követelmények ellenőrzése

Követelmények és tesztek megosztása a projektek között

Jelentéskészítés nyomonkövethetőségi mátrixokhoz, egyedi specifikációkhoz és irányítópultokhoz

Visure előnyei

Integrálható a fejlesztési és mérnöki iparágak vezető szoftvereivel, mint például az IBM DOORS, JIRA, MATLAB és VectorCAST.

Több projektmódszert támogat, például Agile, V modell és vízesés

Számos iparág-specifikus sablon

Visure hátrányok

Unalmas és bonyolult a jelentéssablonok létrehozása

Nehéz beállítás és konfigurálás

Visure árak

30 napos ingyenes próba és személyre szabott ár a prémium verzióhoz.

Visure értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

5. Jama Software

Via Jama Software

A Jama Software komplex projektekhez készült, amelyek ugyanolyan komplex követelményekkel rendelkeznek.

Ez a követelménykezelő eszköz lehetőséget kínál a követelmények meghatározására, tesztelésre és a követelményelemzés utáni kockázatok előrejelzésére.

A Jama segítségével rögzítheti a projekt függőségeit, nyomon követheti az előrehaladást, és egyértelműen meghatározhatja a projekt céljait.

Jama Software funkciók

Böngészőalapú felület

Több mérnöki szakterületet és módszertant támogat

A követelmények és folyamatok élő nyomon követhetősége

Támogatja a követelményadatok importálását és exportálását

Támogatja az Open Rest API-t a használhatóság bővítése érdekében.

Láthatóság és megfelelőségi jelentések

Együttműködés virtuális felülvizsgálatok és beszélgetések nyomon követése formájában

Jama Software előnyei

Támogatja az importot és exportot

Több fejlesztési eszközzel integrálható, például Jira, Ansys és Azure DevOps

A szervezet igényeinek megfelelően helyszíni és felhőalapú modelleket is kínál.

Jama Software hátrányai

Nincsenek sablonok

Korlátozott natív jelentéskészítő eszközök

Késések és néha lassú működés

Nehéz beállítani

Jama Software árak

A Jama Software árai csak kérésre elérhetők.

Jama Software értékelések és vélemények

G2 : 4. 2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

6. Xebrio

Via Xebrio

A követelménykezelő eszközök egyik legfontosabb jellemzője a végpontok közötti nyomonkövethetőség – a Xebrio ezt és még többet is biztosít. A Xebrio intuitív jóváhagyási munkafolyamatainak köszönhetően a követelmények összegyűjtése, nyomon követése és elemzése során az együttműködés gyerekjáték. Ha ezt a hibajelentéssel párosítja, akkor egy kiváló követelménykezelési képességekkel rendelkező, teljes értékű projektkezelő eszközzel rendelkezik.

Xebrio funkciók

Projektmenedzsment és követelménykezelési sablonok

Követelmények jóváhagyási sablonok

Követelmények verziókezelése és verzióváltozások

Projektidő-nyomon követés

Dokumentumok közös szerkesztése

Xebrio előnyei

Rengeteg testreszabási lehetőség

Több funkciót egyesít egyben, beleértve a feladatkezelést, a tesztelési lefedettséget, a követelménykezelést és a projektmenedzsmentet.

Korlátlan számú projekt minden csomagban

Xebrio hátrányai

A listán szereplő legtöbb eszközhöz képest viszonylag új eszköz.

A feladatkezelés és a követelménykezelés külön kerülnek felszámításra.

Xebrio árak

A követelménykezelési terv ára havi 25 dollár/felhasználó. A Xebrio 14 napos ingyenes próbaidőt is kínál.

Xebrio értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Wrike

Via Wrike

A Wrike egy népszerű munkamenedzsment eszköz, amely a munkafolyamat-automatizálást, a projektmenedzsmentet és a csapatmunkát egyesíti egyben. De számos együttműködési funkciója ellenére a Wrike-nak vannak hátrányai is.

Wrike funkciók

Valós idejű frissítések minden változásról és a követelmények ellenőrzése

Vizuális tetőfedés és automatizált jóváhagyási űrlapok

Tevékenységkövetés és tevékenységi irányítópult

Követelmények kategorizálása

Wrike előnyei

Rengeteg sablon a munkafolyamatok létrehozásának egyszerűsítéséhez, a követelmények meghatározásához, jelentések készítéséhez és még sok máshoz.

Testreszabható irányítópultok, igénylőlapok és munkafolyamatok

Interaktív Gantt-diagramok és megosztható Kanban-táblák a projektek tervezéséhez és a részletes követelmények meghatározásához

Közös csapatnaptárak a feladatok nyomon követéséhez

Wrike hátrányai

Megtanulása nehéz, mivel ezt az eszközt technikai felhasználók számára tervezték.

Korlátozott ingyenes csomag

A munkafolyamatok nem annyira intuitívak, mint amire számítani lehetne.

Nehéz a követelmények fontossági sorrendjét meghatározni a Wrike segítségével

Wrike árak

A Wrike professzionális csomagja 9,80 dollár/felhasználó/hónap áron érhető el. A Wrike emellett örökre ingyenes csomagot is kínál.

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4. 2/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4. 3/5 (1700+ értékelés)

8. IBM DOORS Next

Via IBM DOORS

Jó hírnevét igazoló IBM Engineering Requirements Management DOORS Next egy megbízható követelménykezelő eszköz mérnöki projektekhez. Az IBM DOORS Next különösen alkalmas nagyvállalatok számára, amelyek komplex projektjei minden részletben pontosságot igényelnek. Az IBM DOORS Next segítségével könnyedén létrehozhat, nyomon követhet és elemezhet követelményeket, miközben megfelel az iparági szabványoknak és előírásoknak.

Vessünk egy pillantást az IBM követelménykezelési funkcióira.

IBM funkciók

Watson AI és a követelmények minőségét segítő eszköz, amely ajánlásokat ad a követelményekkel kapcsolatban.

Követelmények létrehozása, elemzése és nyomon követése minden mérnöki területen, beleértve a SaFe, Agile, lean és folyamatos mérnöki tevékenységeket.

Dinamikus követelménykövethetőség

Egyedi jelentések és irányítópultok a projekt állapotának megtekintéséhez

IBM pros

Helyben és felhőben is elérhető, így nagyobb rugalmasságot kínál.

Rugalmas és nagymértékben testreszabható, hogy megfeleljen a projekt igényeinek

Számos funkció a komplex projektek követelménykezeléséhez

IBM cons

A konfigurálás nehézkes

Kisebb vállalkozások számára meglehetősen drága lehet.

A felület néha nehézkesnek és elavultnak tűnhet.

IBM árak

A legtöbb más eszközhöz hasonlóan az IBM DOORS Next is ingyenes próbaverzióval és kérésre elérhető árakkal rendelkezik a prémium csomag esetében. A csomagok ára azonban havi 164 dollártól kezdődik.

IBM értékelések és vélemények

G2 : 3. 9/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)

9. Accompa

Via Accompa

Az Accompa talán nem rendelkezik a legtöbb követelménykezelési funkcióval, de ezt kompenzálja az egyszerű és intuitív felhasználói felülettel, valamint az egyik legjobb ügyfélszolgálattal. Ha kisebb csapatban dolgozik, itt megtalálja az összes alapvető funkciót, amellyel a követelménykezelés zökkenőmentesen működik.

Accompa funkciók

Az egymástól való függőségek és a követelmények változásainak automatikus nyomon követése

Központi adattár a követelménykezeléshez

Webböngészőn keresztül elérhető Accompa

Változáselőzmények nyomon követése és alapvonali meghatározások

Automatikus e-mail értesítések és integrált fórumok

Accompa pros

Könnyen használható

Jó testreszabási funkciók

Intuitív keresési és megtekintési funkciók

Accompa cons

A kínált funkciók számát tekintve drága

Nincs olyan kiegészítő funkciója, mint a problémák nyomon követése és a feladatok kezelése.

Nincsenek sablonok, amelyek segítenek a munkafolyamat beállításában

Accompa árak

A Standard csomag ára 199 dollártól kezdődik és 5 felhasználót támogat. Minden további felhasználó havi 29 dollárba kerül.

Accompa értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)

10. GatherSpace

Via GatherSpace

A GatherSpace-t 2006-ban alapították, hogy segítse az ügynökségeket és a startupokat a követelménykezelés optimalizálásában. Ez a követelménykezelő eszköz projektmenedzsment funkcióval, ügyfélportállal és követelménykezelési képességekkel rendelkezik.

GatherSpace funkciók

Követelmények állapotának nyomon követése

A követelmények prioritásainak meghatározása

Ügyfélportál, amely zökkenőmentesen integrálódik a követelménykezelési platformba

Egy mobil eszköz a követelmények nyomon követéséhez és frissítéséhez

GatherSpace előnyei

Kisebb csapatok számára kialakítva

Megkönnyíti a követelménykezelést a projektmenedzsment funkciók beépítésével.

Felhőalapú, így könnyebb hozzáférni és szinkronizálni a különböző eszközök között.

GatherSpace hátrányai

Elavult felhasználói felület

Korlátozott ügyfélszolgálati anyagok

Korlátozott jelentési funkciók

Korlátozott végpontok közötti nyomonkövethetőség

GatherSpace árak

A GatherSpace ingyenes próbaverziót és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik.

GatherSpace értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (3 értékelés)

11. Iris Intelligence

Via Iris Intelligence

Az Iris Intelligence egy vállalati projektkockázat-kezelő szoftver, amely segít szervezetünknek azonosítani és megtervezni a kockázatcsökkentést a projektek sikeresebbé tétele érdekében. Az Iris egy olyan skálázható platform, amely kis építési projektekben és komplex bolygóközi küldetésekben egyaránt használható. 🪐

Az Iris leginkább védelmi, kormányzati, pénzügyi, repülőgépipari és építőipari vállalatok számára alkalmas.

Iris funkciók

Sablonként újrafelhasználható egyéni jelentések

Portfóliószeletek a portfólióadatok, például a földrajzi és funkcionális követelmények megtekintéséhez

Automatikus e-mailes emlékeztetők a követelmények frissítéseiről és változásairól

Iris pros

Skálázható és rugalmas, így különböző projektekhez és csapatokhoz is alkalmazkodik.

Többféle funkció, beleértve a projektmenedzsmentet, a kockázatkezelést és a követelménykezelést

Modern, intuitív és robusztus felhasználói felület

Iris cons

A listán szereplő legtöbb eszközhöz képest korlátozott követelménykezelési funkciók

Alapvető együttműködési funkciók

Iris árak

Az Iris árai csak kérésre elérhetők.

Iris értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

12. Aqua ALM

Via Aqua Cloud

Az Aqua ALM elsősorban egy tesztkezelő platform, amely követelménykezelési funkcióval is rendelkezik. Ez az eszköz lehetővé teszi a követelmények meghatározását a projekt kezdetén, azok frissítését a változások bekövetkeztekor, valamint a követelmények nyomon követését a projekt ütemtervének előrehaladtával.

Aqua ALM funkciók

Testreszabott függőségek

A munkafolyamat korlátai és jóváhagyások a követelménykezelés egyszerűsítése érdekében

Értesítések a követelmények állapotáról, frissítésekről és egyebekről

Egyéni mezők és munkafolyamatok

Aqua ALM előnyei

Többféle fájlformátumot csatolhat, beleértve PDF, dokumentumokat, szövegeket és képeket.

Egy kattintással importálás és exportálás

Testreszabható sablonok

Jobb nyomonkövethetőség a változások és jelentések előzményeinek köszönhetően

Chrome-bővítmény az adatok rögzítéséhez és az interakciók rögzítéséhez

Aqua ALM cons

Egy hagyományosabb elrendezés

Nincsenek előre definiált jelentések

Az Aqua ALM beállítása és testreszabása meglehetősen bonyolult lehet.

Aqua ALM árak

Az Aqua ALM meglehetősen drága, havi 39 dollár körül kezdődik felhasználónként. De 30 napos ingyenes próbaidőszakkal kipróbálhatja ezt a követelménykezelő eszközt.

Aqua ALM értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

13. Jira

Via Jira

A Jira egy hatékony és jól ismert szoftverfejlesztési termék agilis csapatok számára. A Jira vizuális, köszönhetően a Kanban-stílusú tábláknak, ahol megtervezheti és nyomon követheti a feladatokat, a felhasználói történeteket és a problémákat. A Jira felhasználói felülete is modern és viszonylag intuitív. A Jira azonban kisebb projektek esetében túlterhelő lehet. Ebben az esetben ezek a Jira alternatívák jelenthetnek megoldást.

Jira funkciók

Kész sablonok Agile, Scrum, hibakövetés és egyebekhez

Scrum tábla a követelmények egyszerű kezelésének tervezéséhez , nyomon követéséhez és elemzéséhez

Testreszabható munkafolyamatok

Jira pros

Több mint 3000 alkalmazásintegráció, beleértve a Jira-Zendesk integrációt is.

Kiváló klónozási és követelmény-prioritizálási funkciók

Több melléklet, például képek, videók, naplófájlok és linkek csatolása lehetséges.

Jira cons

Nehéz konfigurálni és megtanulni

Jelentős sávszélességet igényel és túlzott hálózati rendelkezésre állást igényel.

A keresési szűrők nem felhasználóbarátak.

Jira árak

A Jira ingyenes csomagot kínál legfeljebb 10 felhasználó számára. Ha több funkciót és felhasználói támogatást szeretne, a prémium csomagok ára 7,50 dollár/felhasználó/hónap.

Jira értékelések és vélemények

G2 : 4. 2/5 (4000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

14. Valispace

Via Valispace

Ez a böngészőalapú szoftver a mérnöki csapatok legjobb barátja a követelménykezelés terén. A Valispace elsősorban olyan csapatoknak szól, amelyek hardvertermékeket, például műholdakat, repülőgépeket és rakétákat fejlesztenek.

A Valispace segítségével a mérnöki csapatok kezelhetik ezeket a komplex projekteket a követelmények meghatározásától egészen a tesztelés befejezéséig. Íme néhány további fontos funkció:

Valispace funkciók

Valós idejű együttműködés csapatokkal, beszállítókkal és ügyfelekkel

Teljes követelmény nyomonkövethetőség

Részletes tervezés és szimulációk

A követelmények változási előzményeinek nyomon követése

Egyedi követelményellenőrzési módszerek

Valispace előnyei

Részletes felhasználói jogosultságok és automatizált jóváhagyási munkafolyamatok

Sablonok az új projektkövetelmények beállítási folyamatának megkönnyítéséhez

Kommentálási és csevegési funkciók a csapat kommunikációjához az alkalmazásban

Valispace cons

Egyes funkciók késhetnek vagy nem működnek olyan gyorsan, ahogyan szükséges lenne.

Korlátozott információk a projektjelentések ben

Valispace árak

A Valispace fizetős csomagjai 250 dollár körül kezdődnek.

Vailspace értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 5. 0/5 (1+ értékelés)

15. Aha

Via Aha

Az Aha elsősorban egy termékfejlesztő szoftver, speciális követelménykezelési funkciókkal. Ez az eszköz lehetővé teszi a termékfunkciók prioritásainak meghatározását sprinttervező táblák és eredménykártyák segítségével. Az Aha segítségével a követelmények meghatározásakor beilleszthetőek ellenőrzőlisták és táblázatok, a követelmények összekapcsolhatók más meglévő dokumentumokkal, és makettek hozhatók létre.

Aha funkciók

Tervezőtábla a követelmények kezeléséhez és a közelgő kiadások tervezéséhez

Kanban táblák a követelmények állapotának megtekintéséhez

Követelményjóváhagyási kapuk, amelyek garantálják a bizonyosságot a projekt előrehaladtával

Történet térképek, hogy jó képet kapjon az ügyfél igényeiről

Aha pros

Több mint 30 alkalmazással integrálható, amelyek a projektmenedzsment, a CRM és az analitika területét fedik le.

Átfogó funkciók, amelyek minden csapat igényeinek megfelelnek

Könnyen testreszabható, hogy illeszkedjen a csapatához és a vállalatához

Aha hátrányok

Bár a teljesség előnyös, a túl sok funkció és jelentés miatt ez az eszköz túlterhelővé válik.

Korlátozott képzési anyagok az Aha funkciók teljes kihasználásához

Kicsit drága

Megtanulása nehéz

Aha árak

Az Aha fizetős csomagjai havi 59 dollártól kezdődnek felhasználónként. Van egy 30 napos ingyenes próbaidőszak is, amely segít eldönteni, hogy az Aha megfelelő-e az Ön számára.

Aha értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Hasonlítsa össze az Aha!-t és a Jira-t!

Egyszerűsítse a követelménykezelést a ClickUp segítségével

Megfelelő tervezés és hatékony követelménykezelő eszköz nélkül a projekt követelményeinek kezelése – enyhén szólva – hektikus.

Ráadásul kockáztatja, hogy csalódást okoz ügyfeleinek, vagy olyan terméket szállít, amelyre egyszerűen nem lehet büszke. 🙁

Ezek a követelménykezelő eszközök segíthetnek a követelmények tervezésében, meghatározásában és nyomon követésében a projektek sikeresebbé tétele érdekében. Mivel az új szoftver könnyíti a követelménykezelés terheit, több időt fordíthat az igazán fontos feladatokra: a csapatával való együttműködésre, kiváló minőségű termékek létrehozására és új kapcsolatok kiépítésére elégedett ügyfelek révén.

Fektessen be egy olyan eszközbe, amely egyensúlyt teremt a legfontosabb, elengedhetetlen követelménykezelési funkciók és a megfizethető ár között – mint például a ClickUp. 🥰

Nem csak egy eszközt kap a követelmények kezeléséhez – hanem a végső termelékenységi platformot, amely központosítja munkáját és racionalizálja folyamatait fejlett munkafolyamat-automatizálással, projektmenedzsmenttel és együttműködéssel, amely bármilyen méretű, bármely iparágban működő modern csapatnak megfelel.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy minél hamarabb megkezdhesse a követelménykezelés egyszerűsítését és automatizálását. 💯