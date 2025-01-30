A 15 legjobb követelménykezelő eszköz

Nem lenne jó, ha egyszerűen csak elolvashatná az ügyfelek gondolatait, hogy megértsen egy projekt minden részletét, és olyan kiváló terméket szállítson, amely pontosan megfelel az ő igényeiknek?
Bár a gondolatolvasás terén nincs szerencsénk, szerencsére számos követelménykezelő eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek megvalósítani a többi álmot!
A követelménykezelő eszközök lehetővé teszik a projektcsapatok számára, hogy nyomon kövessék az összes ügyfél projektkövetelményeit, beleértve a változásokat és frissítéseket is. Ez segít a projektcsapatoknak abban, hogy megfeleljenek és túlteljesítsék ügyfeleik elvárásait, ami kevesebb változást eredményez a projekt során és összességében elégedettebb ügyfeleket. 🙌🏼
Ha követelménykezelő eszközt keres, akkor jó helyen jár.
Ez a részletes útmutató 15 legjobb követelménykezelő eszközt ismertet, hogy segítsen megtalálni a csapatunknak leginkább megfelelőt.
Mit kell keresni a követelménykezelő eszközökben?
Mielőtt elmélyülnénk az egyes eszközökben, először tisztázzuk az alapokat. Ön szerint milyen az ideális marketing eszköz?
Általánosságban elmondható, hogy egy követelménykezelő eszköznek referenciaként kell szolgálnia arra vonatkozóan, hogy a végterméknek hogyan kell kinéznie az ügyfél igényei alapján.
Az alábbiakban bemutatunk 3 alapvető funkciót, amelyekkel a választott eszköznek rendelkeznie kell.
1. Feladatkezelési funkciók
A követelménykezelő eszköznek lehetővé kell tennie a projekt követelményeinek meghatározását, testreszabását és szerkesztését olyan funkciók segítségével, mint a feladatleírások, az adatok importálása és exportálása, a dokumentumszerkesztők, a digitális jegyzetelési eszközök és egyebek. A választott szoftverben tárolt információknak minden csapattag számára könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, hogy azok kéznél legyenek.
Milyen egyéb menedzsment funkciók segíthetnek abban, hogy mindig tisztában legyen a projekt követelményeivel?
A feladatok több felhasználója, a közös feladatok felismerése, a figyelők, a feladatok közötti kapcsolatok és függőségek, a testreszabható feladatállapotok és a valós idejű szerkesztés további általános funkciók, amelyek egy követelménykezelő eszközt a „jóból” „kiválóvá” tehetnek. Ezek a kulcsfontosságú funkciók további átláthatóságot biztosítanak a csapat munkájához, és elősegítik a szoftver használatával kapcsolatos együttműködési élményt.
2. Követelményelemzés
Készüljön fel, mert ez a típusú követelménykezelési funkció több rétegből áll. ✨
Mélyedjen el ügyfele követelményeiben, hogy minden részletet egyértelműen meghatározzon. Ez megmutatja, mely követelmények kapcsolódnak egymáshoz, és segít azonosítani a potenciális szűk keresztmetszeteket, mielőtt azok bekövetkeznének! Beszéljünk a proaktív hozzáállásról. 🙂
Ráadásul jó előre tudni fogja, hogy mikor és milyen függőségek akadályozhatják a projekt előrehaladását.
A műszerfalak és a jelentéskészítő eszközök kiválóan alkalmasak arra, hogy szemmel tartsák ezeket a bonyolult feladatokat, valamint azokat a mérföldköveket, amelyek jelzik a projekt egyik fázisból a következőbe való átjutását. Ezek a funkciók nem csupán a haladás ellenőrzésére szolgálnak, hanem fontos információkat is nyújtanak, amelyeket megoszthat ügyfeleivel a projekt állásáról, annak előrehaladásáról, valamint a felhasznált erőforrások pontos felméréséről.
3. Collaboration
A csapatmunka teszi az álmot valósággá! A követelménykezelő szoftverének együttműködésre kell épülnie.
Az együttműködés folyamatos erőfeszítést igényel, és az új eszköz összes funkciójában meg kell jelennie. Ezek között szerepelhetnek a következők:
- @Mentions, hogy mások figyelmét felkeltsd, kérdéseket tegyél fel és jóváhagyást szerezz.
- Hozzárendelt és/vagy szálba rendezett megjegyzések a teendők delegálásához és a fontos beszélgetések egy helyen történő tárolásához
- Alkalmazáson belüli csevegés vagy azonnali üzenetküldés
- Értesítések, ha a feladat állapota megváltozik, az Ön nevét említik, vagy a határidőt nem tartják be
- Rengeteg integráció! A következő követelménykezelő szoftverének jól kell működnie más eszközökkel, hogy kiterjessze funkcionalitását és racionalizálja a folyamatokat.
A 15 legjobb követelménykezelő eszköz
Íme néhány kedvenc és leghatékonyabb követelménykezelő szoftverünk, beleértve a legfontosabb funkciókat, előnyöket és hátrányokat, árakkal kapcsolatos információkat és felhasználói értékeléseket.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely egy helyen köti össze az alkalmazások közötti munkáját. Több száz intuitív és testreszabható funkciójával a ClickUp elég rugalmas ahhoz, hogy minden típusú és méretű csapat a lehető leghatékonyabban szállítsa le termékeit, és ezzel teljesen új szintre emelje a termelékenységet.
A ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható , hogy egyszerűsítse a folyamatokat és minden típusú adatot egy központi hubba gyűjtsön, ahol a fejlesztők tervezhetnek, szervezhetnek és együttműködhetnek a projektekben olyan együttműködési eszközökkel, mint a feladatok, a Docs, a Chat view, a ClickUp Whiteboards és még sok más.
Más szavakkal, nem kell több száz eszköz, hogy a követelménykezelés minden projektben működjön – csak a ClickUp-ra van szükség. Íme a ClickUp néhány leghatékonyabb funkciója a követelménykezeléshez:
A ClickUp funkciói
- Több mint 15 testreszabható ClickUp nézet, beleértve a Naptár, Tábla, Gantt, Lista és még sok más nézetet a követelmények tervezéséhez, nyomon követéséhez és felülvizsgálatához.
- Hozzászólások hozzárendelése, hogy bármilyen gondolatot azonnal cselekvési tétellé alakítson, gyorsan delegáljon teendőket, és @megemlítse a csapat tagjait, hogy értesítse őket a követelmények frissítéséről, befejezéséről vagy változásairól.
- Több száz testreszabható, előre elkészített sablon, amelyekkel gyorsan felépítheti munkafolyamatát és automatizálhatja a folyamatokat – beleértve ezt a kollaboratív termékigény-sablont az érdekelt felek és a fejlesztők számára.
- ClickUp Docs, amely dinamikus dokumentumszerkesztőben, beágyazott oldalakkal, valós idejű szerkesztéssel, gazdag stílusbeállítási lehetőségekkel és megosztható linkekkel definiálja a követelményeket, hogy részletes SOP-kat és wikiket hozhasson létre.
- Feladatprioritások a műveletek egyértelmű sorrendjének meghatározásához
- ClickUp Whiteboards az ötletek kidolgozásához, a csapat brainstormingjához, a folyamatok tervezéséhez és megbízható információforrás biztosításához az összes projektkövetelményhez.
- ClickUp Goals mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel, hogy az egész csapat összehangoltan dolgozzon.
A ClickUp előnyei
- A ClickUp minden csomagjában gazdag követelménykezelési funkciókat kínál – még a Free Forever Plan ingyenes csomagjában is.
- Magasan testreszabható és skálázható hierarchikus infrastruktúra az egyes projektek tervezéséhez, az ügyfelek egyedi követelményeinek megfelelően.
- Többféle módszer a haladás nyomon követésére, beleértve a műszerfalakat, az időkövetést, a mérföldköveket és a ClickUp egyedülálló munkaterhelés-nézetét.
- Több mint 1000 hatékony integráció, hogy összes munkáját egy központi munkaközpontba konszolidálhassa.
ClickUp hátrányai
- Nem minden projektnézet elérhető a ClickUp mobilalkalmazásában.
- A több száz hatékony funkció egyes felhasználók számára némi tanulási görbét jelenthet, de a ClickUp 24 órás ügyfélszolgálatot kínál, hogy segítsen Önnek ebben. 🙂
ClickUp árak
Adjon hozzá korlátlan számú tagot és feladatot, és szerezzen 100 MB tárhelyet a ClickUp örökre ingyenes csomagjával, valamint hozzáférést fejlettebb követelménykezelési funkciókhoz a 7 dollártól kezdődő fizetős csomagokkal.
P. S. A ClickUp Enterprise csomagot is kínál. 😎
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (4500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. SpiraTeam
A SpiraTeam egy teljes értékű alkalmazás életciklus-kezelő eszköz. Ez a robusztus alkalmazás mindent kezel, a követelményektől a tesztesetekig, a kódokig és a megvalósításig. Csapata egy központi irányítópultról fog dolgozni, ahol felhasználói történeteket hozhat létre, feladatokat kaphat és nyomon követheti a projekt előrehaladását.
A SpiraTeam funkciói
- Valós idejű csevegési funkciók az együttműködés megkönnyítésére
- Projektdokumentumok a követelmények meghatározásához, nyomon követéséhez és frissítéséhez
- Integrációk vezető fejlesztési és projektmenedzsment platformokkal
- Személyre szabott ALM műszerfal
- A projektekhez igazított, testreszabott munkafolyamatok
SpiraTeam előnyei
- Felhasználóbarát felhasználói felület
- Sokoldalú, többféle típusú projekthez is alkalmas
- Figyelmes ügyfélszolgálat
SpiraTeam hátrányai
- Nincs rendezhető backlog
- Drága helyszíni verzió
SpiraTeam árak
A SpiraTeam felhőalapú és helyszíni verziót is kínál. A felhőalapú verzió ára 34,69 dollár havonta egyidejű felhasználónként, míg a helyszíni SpiraTeam csomagot az egyidejű felhasználók számához igazítják.
Spira Team értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4. 1/5 (90+ értékelés)
3. Modern Requirements
Ha már használja az Azure DevOps-ot, akkor a Modern Requirements a természetes választás a követelménykezeléshez. Ez az eszköz közvetlenül az Azure DevOps platformba van beépítve a zökkenőmentes és automatikus követelményrögzítés érdekében.
A Modern Requirements funkciói
- Intelligens követelménydokumentumok, amelyek a felhasználói történetekkel együtt frissülnek
- Egyetlen kattintással követelményekké alakítható felhasználási esetek
- Előre elkészített GYIK a követelmények gyorsabb összegyűjtéséhez
- Nyomonkövethetőségi mátrixok a végpontok közötti követelmény-nyomonkövethetőség egyszerűsítéséhez
- Együttműködés a követelmények jóváhagyási munkafolyamatain és felülvizsgálatain keresztül
Modern Requirements előnyei
- Fejlett szabályozási és ellenőrizhetőségi jelentések
- A jóváhagyási munkafolyamatokhoz elektronikus aláírások tartoznak.
- Ingyenes vezetett bootcamp
- Kényelmes alapfunkció a követelmények összehasonlításához a felülvizsgálat vagy a befejezés előtt és után
Modern Requirements hátrányai
- Korlátozott integráció más fejlesztési eszközökkel
- Nincs fejlett sablon
Modern Requirements árak
A Modern Requirements ingyenes próbaverziót kínál. Az árak csak kérésre elérhetők.
Modern Requirements értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Visure
Ha olyan követelménykezelő eszközt keres, amelyet egyedi módon konfigurálhat, akkor a Visure lehet az egyik legjobb választás. Ez a követelménykezelő eszköz nagyon sok testreszabási lehetőséget és rugalmasságot kínál.
De a Visure-rel nem csak követelménykezelést kap, hanem változáskezelést, tesztkezelést, kockázatkezelést, valamint hibák és problémák nyomon követését is, mindezt egy átfogó szoftverben.
A Visure jellemzői
- Követelmények összegyűjtése automatikus rögzítéssel MS Excel, MS Word és ReqIF fájlokból
- Követelmények nyomon követése a követelmények előzményeinek segítségével
- Verziókezelés dokumentum- és elemszinten
- A követelmények, tesztek, kockázatok, forráskód stb. teljes körű nyomon követhetősége.
- Követelmények ellenőrzése
- Követelmények és tesztek megosztása a projektek között
- Jelentéskészítés nyomonkövethetőségi mátrixokhoz, egyedi specifikációkhoz és irányítópultokhoz
Visure előnyei
- Integrálható a fejlesztési és mérnöki iparágak vezető szoftvereivel, mint például az IBM DOORS, JIRA, MATLAB és VectorCAST.
- Több projektmódszert támogat, például Agile, V modell és vízesés
- Számos iparág-specifikus sablon
Visure hátrányok
- Unalmas és bonyolult a jelentéssablonok létrehozása
- Nehéz beállítás és konfigurálás
Visure árak
30 napos ingyenes próba és személyre szabott ár a prémium verzióhoz.
Visure értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (5+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)
5. Jama Software
A Jama Software komplex projektekhez készült, amelyek ugyanolyan komplex követelményekkel rendelkeznek.
Ez a követelménykezelő eszköz lehetőséget kínál a követelmények meghatározására, tesztelésre és a követelményelemzés utáni kockázatok előrejelzésére.
A Jama segítségével rögzítheti a projekt függőségeit, nyomon követheti az előrehaladást, és egyértelműen meghatározhatja a projekt céljait.
Jama Software funkciók
- Böngészőalapú felület
- Több mérnöki szakterületet és módszertant támogat
- A követelmények és folyamatok élő nyomon követhetősége
- Támogatja a követelményadatok importálását és exportálását
- Támogatja az Open Rest API-t a használhatóság bővítése érdekében.
- Láthatóság és megfelelőségi jelentések
- Együttműködés virtuális felülvizsgálatok és beszélgetések nyomon követése formájában
Jama Software előnyei
- Támogatja az importot és exportot
- Több fejlesztési eszközzel integrálható, például Jira, Ansys és Azure DevOps
- A szervezet igényeinek megfelelően helyszíni és felhőalapú modelleket is kínál.
Jama Software hátrányai
- Nincsenek sablonok
- Korlátozott natív jelentéskészítő eszközök
- Késések és néha lassú működés
- Nehéz beállítani
Jama Software árak
A Jama Software árai csak kérésre elérhetők.
Jama Software értékelések és vélemények
- G2: 4. 2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)
6. Xebrio
A követelménykezelő eszközök egyik legfontosabb jellemzője a végpontok közötti nyomonkövethetőség – a Xebrio ezt és még többet is biztosít. A Xebrio intuitív jóváhagyási munkafolyamatainak köszönhetően a követelmények összegyűjtése, nyomon követése és elemzése során az együttműködés gyerekjáték. Ha ezt a hibajelentéssel párosítja, akkor egy kiváló követelménykezelési képességekkel rendelkező, teljes értékű projektkezelő eszközzel rendelkezik.
Xebrio funkciók
- Projektmenedzsment és követelménykezelési sablonok
- Követelmények jóváhagyási sablonok
- Követelmények verziókezelése és verzióváltozások
- Projektidő-nyomon követés
- Dokumentumok közös szerkesztése
Xebrio előnyei
- Rengeteg testreszabási lehetőség
- Több funkciót egyesít egyben, beleértve a feladatkezelést, a tesztelési lefedettséget, a követelménykezelést és a projektmenedzsmentet.
- Korlátlan számú projekt minden csomagban
Xebrio hátrányai
- A listán szereplő legtöbb eszközhöz képest viszonylag új eszköz.
- A feladatkezelés és a követelménykezelés külön kerülnek felszámításra.
Xebrio árak
A követelménykezelési terv ára havi 25 dollár/felhasználó. A Xebrio 14 napos ingyenes próbaidőt is kínál.
Xebrio értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Wrike
A Wrike egy népszerű munkamenedzsment eszköz, amely a munkafolyamat-automatizálást, a projektmenedzsmentet és a csapatmunkát egyesíti egyben. De számos együttműködési funkciója ellenére a Wrike-nak vannak hátrányai is.
Wrike funkciók
- Valós idejű frissítések minden változásról és a követelmények ellenőrzése
- Vizuális tetőfedés és automatizált jóváhagyási űrlapok
- Tevékenységkövetés és tevékenységi irányítópult
- Követelmények kategorizálása
Wrike előnyei
- Rengeteg sablon a munkafolyamatok létrehozásának egyszerűsítéséhez, a követelmények meghatározásához, jelentések készítéséhez és még sok máshoz.
- Testreszabható irányítópultok, igénylőlapok és munkafolyamatok
- Interaktív Gantt-diagramok és megosztható Kanban-táblák a projektek tervezéséhez és a részletes követelmények meghatározásához
- Közös csapatnaptárak a feladatok nyomon követéséhez
Wrike hátrányai
- Megtanulása nehéz, mivel ezt az eszközt technikai felhasználók számára tervezték.
- Korlátozott ingyenes csomag
- A munkafolyamatok nem annyira intuitívak, mint amire számítani lehetne.
- Nehéz a követelmények fontossági sorrendjét meghatározni a Wrike segítségével
Wrike árak
A Wrike professzionális csomagja 9,80 dollár/felhasználó/hónap áron érhető el. A Wrike emellett örökre ingyenes csomagot is kínál.
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4. 2/5 (2500+ értékelés)
- Capterra: 4. 3/5 (1700+ értékelés)
8. IBM DOORS Next
Jó hírnevét igazoló IBM Engineering Requirements Management DOORS Next egy megbízható követelménykezelő eszköz mérnöki projektekhez. Az IBM DOORS Next különösen alkalmas nagyvállalatok számára, amelyek komplex projektjei minden részletben pontosságot igényelnek. Az IBM DOORS Next segítségével könnyedén létrehozhat, nyomon követhet és elemezhet követelményeket, miközben megfelel az iparági szabványoknak és előírásoknak.
Vessünk egy pillantást az IBM követelménykezelési funkcióira.
IBM funkciók
- Watson AI és a követelmények minőségét segítő eszköz, amely ajánlásokat ad a követelményekkel kapcsolatban.
- Követelmények létrehozása, elemzése és nyomon követése minden mérnöki területen, beleértve a SaFe, Agile, lean és folyamatos mérnöki tevékenységeket.
- Dinamikus követelménykövethetőség
- Egyedi jelentések és irányítópultok a projekt állapotának megtekintéséhez
IBM pros
- Helyben és felhőben is elérhető, így nagyobb rugalmasságot kínál.
- Rugalmas és nagymértékben testreszabható, hogy megfeleljen a projekt igényeinek
- Számos funkció a komplex projektek követelménykezeléséhez
IBM cons
- A konfigurálás nehézkes
- Kisebb vállalkozások számára meglehetősen drága lehet.
- A felület néha nehézkesnek és elavultnak tűnhet.
IBM árak
A legtöbb más eszközhöz hasonlóan az IBM DOORS Next is ingyenes próbaverzióval és kérésre elérhető árakkal rendelkezik a prémium csomag esetében. A csomagok ára azonban havi 164 dollártól kezdődik.
IBM értékelések és vélemények
- G2: 3. 9/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2 értékelés)
9. Accompa
Az Accompa talán nem rendelkezik a legtöbb követelménykezelési funkcióval, de ezt kompenzálja az egyszerű és intuitív felhasználói felülettel, valamint az egyik legjobb ügyfélszolgálattal. Ha kisebb csapatban dolgozik, itt megtalálja az összes alapvető funkciót, amellyel a követelménykezelés zökkenőmentesen működik.
Accompa funkciók
- Az egymástól való függőségek és a követelmények változásainak automatikus nyomon követése
- Központi adattár a követelménykezeléshez
- Webböngészőn keresztül elérhető Accompa
- Változáselőzmények nyomon követése és alapvonali meghatározások
- Automatikus e-mail értesítések és integrált fórumok
Accompa pros
- Könnyen használható
- Jó testreszabási funkciók
- Intuitív keresési és megtekintési funkciók
Accompa cons
- A kínált funkciók számát tekintve drága
- Nincs olyan kiegészítő funkciója, mint a problémák nyomon követése és a feladatok kezelése.
- Nincsenek sablonok, amelyek segítenek a munkafolyamat beállításában
Accompa árak
A Standard csomag ára 199 dollártól kezdődik és 5 felhasználót támogat. Minden további felhasználó havi 29 dollárba kerül.
Accompa értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (1 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (1 értékelés)
10. GatherSpace
A GatherSpace-t 2006-ban alapították, hogy segítse az ügynökségeket és a startupokat a követelménykezelés optimalizálásában. Ez a követelménykezelő eszköz projektmenedzsment funkcióval, ügyfélportállal és követelménykezelési képességekkel rendelkezik.
GatherSpace funkciók
- Követelmények állapotának nyomon követése
- A követelmények prioritásainak meghatározása
- Ügyfélportál, amely zökkenőmentesen integrálódik a követelménykezelési platformba
- Egy mobil eszköz a követelmények nyomon követéséhez és frissítéséhez
GatherSpace előnyei
- Kisebb csapatok számára kialakítva
- Megkönnyíti a követelménykezelést a projektmenedzsment funkciók beépítésével.
- Felhőalapú, így könnyebb hozzáférni és szinkronizálni a különböző eszközök között.
GatherSpace hátrányai
- Elavult felhasználói felület
- Korlátozott ügyfélszolgálati anyagok
- Korlátozott jelentési funkciók
- Korlátozott végpontok közötti nyomonkövethetőség
GatherSpace árak
A GatherSpace ingyenes próbaverziót és fizetős csomagokat kínál, amelyek ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik.
GatherSpace értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (3 értékelés)
11. Iris Intelligence
Az Iris Intelligence egy vállalati projektkockázat-kezelő szoftver, amely segít szervezetünknek azonosítani és megtervezni a kockázatcsökkentést a projektek sikeresebbé tétele érdekében. Az Iris egy olyan skálázható platform, amely kis építési projektekben és komplex bolygóközi küldetésekben egyaránt használható. 🪐
Az Iris leginkább védelmi, kormányzati, pénzügyi, repülőgépipari és építőipari vállalatok számára alkalmas.
Iris funkciók
- Sablonként újrafelhasználható egyéni jelentések
- Portfóliószeletek a portfólióadatok, például a földrajzi és funkcionális követelmények megtekintéséhez
- Automatikus e-mailes emlékeztetők a követelmények frissítéseiről és változásairól
Iris pros
- Skálázható és rugalmas, így különböző projektekhez és csapatokhoz is alkalmazkodik.
- Többféle funkció, beleértve a projektmenedzsmentet, a kockázatkezelést és a követelménykezelést
- Modern, intuitív és robusztus felhasználói felület
Iris cons
- A listán szereplő legtöbb eszközhöz képest korlátozott követelménykezelési funkciók
- Alapvető együttműködési funkciók
Iris árak
Az Iris árai csak kérésre elérhetők.
Iris értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
12. Aqua ALM
Az Aqua ALM elsősorban egy tesztkezelő platform, amely követelménykezelési funkcióval is rendelkezik. Ez az eszköz lehetővé teszi a követelmények meghatározását a projekt kezdetén, azok frissítését a változások bekövetkeztekor, valamint a követelmények nyomon követését a projekt ütemtervének előrehaladtával.
Aqua ALM funkciók
- Testreszabott függőségek
- A munkafolyamat korlátai és jóváhagyások a követelménykezelés egyszerűsítése érdekében
- Értesítések a követelmények állapotáról, frissítésekről és egyebekről
- Egyéni mezők és munkafolyamatok
Aqua ALM előnyei
- Többféle fájlformátumot csatolhat, beleértve PDF, dokumentumokat, szövegeket és képeket.
- Egy kattintással importálás és exportálás
- Testreszabható sablonok
- Jobb nyomonkövethetőség a változások és jelentések előzményeinek köszönhetően
- Chrome-bővítmény az adatok rögzítéséhez és az interakciók rögzítéséhez
Aqua ALM cons
- Egy hagyományosabb elrendezés
- Nincsenek előre definiált jelentések
- Az Aqua ALM beállítása és testreszabása meglehetősen bonyolult lehet.
Aqua ALM árak
Az Aqua ALM meglehetősen drága, havi 39 dollár körül kezdődik felhasználónként. De 30 napos ingyenes próbaidőszakkal kipróbálhatja ezt a követelménykezelő eszközt.
Aqua ALM értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)
13. Jira
A Jira egy hatékony és jól ismert szoftverfejlesztési termék agilis csapatok számára. A Jira vizuális, köszönhetően a Kanban-stílusú tábláknak, ahol megtervezheti és nyomon követheti a feladatokat, a felhasználói történeteket és a problémákat. A Jira felhasználói felülete is modern és viszonylag intuitív. A Jira azonban kisebb projektek esetében túlterhelő lehet. Ebben az esetben ezek a Jira alternatívák jelenthetnek megoldást.
Jira funkciók
- Kész sablonok Agile, Scrum, hibakövetés és egyebekhez
- Scrum tábla a követelmények egyszerű kezelésének tervezéséhez, nyomon követéséhez és elemzéséhez
- Testreszabható munkafolyamatok
Jira pros
- Több mint 3000 alkalmazásintegráció, beleértve a Jira-Zendesk integrációt is.
- Kiváló klónozási és követelmény-prioritizálási funkciók
- Több melléklet, például képek, videók, naplófájlok és linkek csatolása lehetséges.
Jira cons
- Nehéz konfigurálni és megtanulni
- Jelentős sávszélességet igényel és túlzott hálózati rendelkezésre állást igényel.
- A keresési szűrők nem felhasználóbarátak.
Jira árak
A Jira ingyenes csomagot kínál legfeljebb 10 felhasználó számára. Ha több funkciót és felhasználói támogatást szeretne, a prémium csomagok ára 7,50 dollár/felhasználó/hónap.
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4. 2/5 (4000+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)
14. Valispace
Ez a böngészőalapú szoftver a mérnöki csapatok legjobb barátja a követelménykezelés terén. A Valispace elsősorban olyan csapatoknak szól, amelyek hardvertermékeket, például műholdakat, repülőgépeket és rakétákat fejlesztenek.
A Valispace segítségével a mérnöki csapatok kezelhetik ezeket a komplex projekteket a követelmények meghatározásától egészen a tesztelés befejezéséig. Íme néhány további fontos funkció:
Valispace funkciók
- Valós idejű együttműködés csapatokkal, beszállítókkal és ügyfelekkel
- Teljes követelmény nyomonkövethetőség
- Részletes tervezés és szimulációk
- A követelmények változási előzményeinek nyomon követése
- Egyedi követelményellenőrzési módszerek
Valispace előnyei
- Részletes felhasználói jogosultságok és automatizált jóváhagyási munkafolyamatok
- Sablonok az új projektkövetelmények beállítási folyamatának megkönnyítéséhez
- Kommentálási és csevegési funkciók a csapat kommunikációjához az alkalmazásban
Valispace cons
- Egyes funkciók késhetnek vagy nem működnek olyan gyorsan, ahogyan szükséges lenne.
- Korlátozott információk a projektjelentésekben
Valispace árak
A Valispace fizetős csomagjai 250 dollár körül kezdődnek.
Vailspace értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 5. 0/5 (1+ értékelés)
15. Aha
Az Aha elsősorban egy termékfejlesztő szoftver, speciális követelménykezelési funkciókkal. Ez az eszköz lehetővé teszi a termékfunkciók prioritásainak meghatározását sprinttervező táblák és eredménykártyák segítségével. Az Aha segítségével a követelmények meghatározásakor beilleszthetőek ellenőrzőlisták és táblázatok, a követelmények összekapcsolhatók más meglévő dokumentumokkal, és makettek hozhatók létre.
Aha funkciók
- Tervezőtábla a követelmények kezeléséhez és a közelgő kiadások tervezéséhez
- Kanban táblák a követelmények állapotának megtekintéséhez
- Követelményjóváhagyási kapuk, amelyek garantálják a bizonyosságot a projekt előrehaladtával
- Történet térképek, hogy jó képet kapjon az ügyfél igényeiről
Aha pros
- Több mint 30 alkalmazással integrálható, amelyek a projektmenedzsment, a CRM és az analitika területét fedik le.
- Átfogó funkciók, amelyek minden csapat igényeinek megfelelnek
- Könnyen testreszabható, hogy illeszkedjen a csapatához és a vállalatához
Aha hátrányok
- Bár a teljesség előnyös, a túl sok funkció és jelentés miatt ez az eszköz túlterhelővé válik.
- Korlátozott képzési anyagok az Aha funkciók teljes kihasználásához
- Kicsit drága
- Megtanulása nehéz
Aha árak
Az Aha fizetős csomagjai havi 59 dollártól kezdődnek felhasználónként. Van egy 30 napos ingyenes próbaidőszak is, amely segít eldönteni, hogy az Aha megfelelő-e az Ön számára.
Aha értékelések és vélemények
- G2: 4. 3/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
Hasonlítsa össze az Aha!-t és a Jira-t!
Egyszerűsítse a követelménykezelést a ClickUp segítségével
Megfelelő tervezés és hatékony követelménykezelő eszköz nélkül a projekt követelményeinek kezelése – enyhén szólva – hektikus.
Ráadásul kockáztatja, hogy csalódást okoz ügyfeleinek, vagy olyan terméket szállít, amelyre egyszerűen nem lehet büszke. 🙁
Ezek a követelménykezelő eszközök segíthetnek a követelmények tervezésében, meghatározásában és nyomon követésében a projektek sikeresebbé tétele érdekében. Mivel az új szoftver könnyíti a követelménykezelés terheit, több időt fordíthat az igazán fontos feladatokra: a csapatával való együttműködésre, kiváló minőségű termékek létrehozására és új kapcsolatok kiépítésére elégedett ügyfelek révén.
Fektessen be egy olyan eszközbe, amely egyensúlyt teremt a legfontosabb, elengedhetetlen követelménykezelési funkciók és a megfizethető ár között – mint például a ClickUp. 🥰
Nem csak egy eszközt kap a követelmények kezeléséhez – hanem a végső termelékenységi platformot, amely központosítja munkáját és racionalizálja folyamatait fejlett munkafolyamat-automatizálással, projektmenedzsmenttel és együttműködéssel, amely bármilyen méretű, bármely iparágban működő modern csapatnak megfelel.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy minél hamarabb megkezdhesse a követelménykezelés egyszerűsítését és automatizálását. 💯