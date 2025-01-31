A 10 legjobb termékfejlesztési szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Ön felelős a világ következő nagyszerű termékének megalkotásáért? Akár egy digitális termékeket fejlesztő szoftverfejlesztő csapat tagja, akár fizikai prototípusokat gyártó gyártási csapat tagja, a terméktervezési folyamat nem sétagalopp.

Az új termék koncepciójától a végső kivitelezésig minden fejlesztési szakaszban szükség van egy eszközre, amely racionalizálja a munkafolyamatot és növeli a termelékenységet, anélkül, hogy gátolná a csapat kreativitását. ?

A termékfejlesztő szoftverek elengedhetetlenek mind a fizikai, mind a digitális termékfejlesztéshez. De a piacon elérhető számtalan lehetőség közül nehéz lehet eldönteni, melyik a legjobb választás a csapattagok számára.

Görgessen tovább, hogy megismerje a termékfejlesztő eszközök elengedhetetlen funkcióit, és fedezze fel az év 10 legjobb termékfejlesztő szoftvermegoldását.

Mit kell keresnie a termékfejlesztő szoftverekben?

Az ár és az általános felhasználói élmény természetesen fontos, de azt is javasoljuk, hogy keressen olyan kiváló minőségű termékfejlesztő szoftvert, amely a következő funkciókkal rendelkezik:

Projektmenedzsment eszközök : A termékfejlesztés sokkal könnyebb, ha mindent világos szakaszokra bont. A platformnak tartalmaznia kell feladatkövetési, termékelemzési és együttműködési eszközöket, amelyek segítségével a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon állnak. Ha szoftverfejlesztéssel foglalkozik, érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek a Scrum vagy A termékfejlesztés sokkal könnyebb, ha mindent világos szakaszokra bont. A platformnak tartalmaznia kell feladatkövetési, termékelemzési és együttműködési eszközöket, amelyek segítségével a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon állnak. Ha szoftverfejlesztéssel foglalkozik, érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek a Scrum vagy az Agile fejlesztési módszertanokra specializálódtak.

Tervezőeszközök: A jó útvonaltervező szoftver segítségével időben és ideális esetben a költségkereten belül is célba érhet. Plusz pontokat kaphat, ha talál egy drag-and-drop A jó útvonaltervező szoftver segítségével időben és ideális esetben a költségkereten belül is célba érhet. Plusz pontokat kaphat, ha talál egy drag-and-drop útvonaltervező eszközt , amellyel még több időt takaríthat meg ?

Prototípusok és vázlatok: Miért választaná szét új termékötleteit a munkafolyamatától? Ahelyett, hogy Figma vagy Sketch programokban tárolná terveit, keressen Miért választaná szét új termékötleteit a munkafolyamatától? Ahelyett, hogy Figma vagy Sketch programokban tárolná terveit, keressen olyan termékmenedzsment eszközöket , amelyekkel azonnal prototípusokat készíthet.

Automatizálás: A kézi munkavégzés már a 2005-ös évekre jellemző. Az automatizálás és A kézi munkavégzés már a 2005-ös évekre jellemző. Az automatizálás és a mesterséges intelligencia eszközök racionalizálják a munkafolyamatokat, így csapata a hozzáadott értékkel járó feladatokra koncentrálhat, nem pedig több száz termékleírás megírására ?️

Vásárlói visszajelzések: A vásárlói visszajelzések mindig fontosak, de a terméktervezés során különösen döntő jelentőségűek. Válasszon olyan termékfejlesztési szoftvert, amely integrálható olyan felmérési eszközökkel, mint a Typeform vagy a SurveyMonkey, hogy közvetlenül a végfelhasználóktól gyűjthessen információkat, és így jobban megérthesse a vásárlók igényeit.

Termékötletei megváltoztathatják a világot. Szabaduljon meg a kézi nyomon követés terhétől ezeknek a termékmenedzsment eszközöknek a segítségével.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

Több termékkel, projekttel és emberrel kell egyszerre foglalkoznia. Ahelyett, hogy mindent egy Slack-csatornán vagy az e-mail fiókjában kezelne, válasszon egy olyan projektmenedzsment megoldást, mint a ClickUp. Természetesen leginkább a feladatkezelésről vagyunk ismertek, de a termékfejlesztő csapatok számára is sok értéket kínálunk. ✨

Használja a ClickUp alkalmazást egy világos termékfejlesztési terv elkészítéséhez, és hangolja össze a termékfejlesztő csapatát. Kap egy keretrendszert, amellyel meghatározhatja a tervért felelős személyeket, kidolgozhatja a termékstratégiát, összegyűjtheti a felhasználói visszajelzéseket, és piacra dobhatja a termékeket.

Használja a ClickUp termékstratégiai sablont, hogy gyorsan elkészíthessen egy világos, fenntartható tervet, amely mindenki számára egyértelmű.

Ó, és soha többé nem kell a nulláról építenie a fejlesztési terveket. Csak válasszon egyet a ClickUp számos kész sablonja közül, töltse be az adatait, és máris indulhat a verseny. ?

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

Ha még több időt szeretne megtakarítani, kérje meg a ClickUp AI-t, hogy töltse ki Ön helyett a sablont. Ez a világ egyetlen munkakör-specifikus AI-je, így még a legtechnikásabb termékfejlesztő csapatok számára is tökéletes. ?️

A termékfejlesztő csapatok szintén profitálhatnak a ClickUp integrált hibajelentés-követő, sprintkezelő és valós idejű irányítópultjaiból. Ha DevOps csapatban dolgozik, akkor mi is rendelkezünk a megfelelő eszközökkel a munkafolyamatok kezeléséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Termékleírásokat kell írnia? Adjon meg néhány irányelvet, és a ClickUp AI írási eszköz elvégzi a többit ?

Próbálja ki a valós idejű brainstormingot a ClickUp Whiteboards, Docs vagy Chat üzenetküldő alkalmazásokkal!

Akár Kanban, Scrum vagy Agile projektet szeretne futtatni, a ClickUp Workspace-ben megtalálja a megfelelőt.

A ClickUp integrálható az Ön által már ismert és kedvelt eszközökkel, többek között a Toggl, Slack, GitLab és Zoom szoftverekkel.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI eléréséhez fizetős ClickUp-fiókra van szükség.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért szánjon időt a platform megismerésére.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

Sokan utálják a hétfőket, de sokan imádják a Monday.com oldalt. Ez elsősorban egy munkamenedzsment platform, de külön platformokkal rendelkezik az értékesítési CRM és a termékfejlesztési életciklus számára. ?‍?

Elsősorban a digitális termékek létrehozására szabott, de ha termékét e-kereskedelmi vagy digitális térben szeretné pozícionálni, ez a megoldás az Ön számára is megfelelő lehet.

A Monday.com számos termékfejlesztésen kívüli funkcióval rendelkezik, ezért kiválóan alkalmas, ha szervezetének nem csak termékfejlesztéshez, hanem több részleg és érdekelt fél számára is szüksége van PM eszközre.

Hétfői legjobb funkciók

Készítsen funkció-backlogot, hogy ne veszítse szem elől a hasznos javításokat.

Készítsen kiadási tervet, hogy mindenki tudja, mi történik.

Végezzen projekt-retrospektívákat a jövőbeli kezdeményezések javítása érdekében.

A feladatok előrehaladását testreszabható, színkóddal jelölt állapotfrissítésekkel kategorizálhatja.

Hétfői korlátozások

Egyes felhasználók szerint nagy a tanulási görbe.

Mások szerint aggályaik vannak a platform adatvédelmi és biztonsági beállításaival kapcsolatban.

Hétfő árak

Ingyenes akár két felhasználó számára

Alap: 8 USD/hó felhasználónként három felhasználói helyre, éves számlázással

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként három felhasználói fiókra, éves számlázással

Pro: 16 USD/hó felhasználónként három felhasználói helyre, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

3. Jira

via Atlassian

Az Atlassian Jira termékfejlesztő szoftvere alapjaiban egy szoftverfejlesztési PM megoldás. Ha Ön egy agilis csapat tagja, akkor a Jira azonnal használatra kész, nincs szükség finomhangolásra.

Használja a projektmenedzsment szoftvert stratégiai tervezéshez, frissítések nyomon követéséhez, kiadási verziók figyeléséhez és munkafolyamatok automatizálásához, hogy kevesebb idő alatt jobb szoftvereket fejlesszen. ⭐

A Jira legjobb funkciói

A Timeline nézetben minden látható, így könnyedén rangsorolhatja a projekteket.

Kövesse nyomon az összes verziót és kiadást egy egyszerű irányítópulton

Készítsen valós idejű jelentéseket a hibákról, a lemaradásokról, az időkövetésről és egyebekről ?

Használja ki a kódolás nélküli automatizálást a sebezhetőségek és problémák kezeléséhez

A Jira korlátai

A Jira szoftverfejlesztéshez készült, ezért nem érdemes ezt az eszközt használni, ha nem tagja egy szoftverfejlesztő csapatnak.

Több felhasználó szerint a felhasználói felület zavaros.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8,15 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Prémium: 16 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 13 700 értékelés)

4. Wrike

via Wrike

Sokoldalú termékfejlesztési eszközre van szüksége? Próbálja ki a Wrike-ot! Ez az alkalmazás minden részleg és felhasználási eset számára alkalmas, így ideális, ha projektmenedzsment eszközöket keres a termékfejlesztési folyamattól a marketingig és a HR-ig.

A Wrike ellenőrzési munkafolyamatai kiválóan alkalmasak tartalomközpontú termékekhez, például e-könyvekhez vagy tanfolyamokhoz, míg projektforrás-tervezési funkciói ideálisak ütemtervek, csapatok és költségvetések kezeléséhez. ?

A Wrike legjobb funkciói

Kezelje projektjeit listanézetben vagy Kanban táblán , hogy láthassa termékfejlesztési ütemtervét.

A Wrike több mint 400 népszerű alkalmazással integrálható.

Készítsen egyedi kérelemformanyomtatványokat, feltételes logikával kiegészítve, hogy hasznosítható adatokat gyűjthessen.

Együttműködés, ellenőrzés és jóváhagyás a termékeknél egy egyszerűsített munkafolyamatban

A Wrike korlátai

Sok felhasználó szerint a Wrike nem felhasználóbarát.

Mások egyszerűbb szűrőket és navigációt szeretnének

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

5. Aha!

A Jira-hoz hasonlóan az Aha! is kifejezetten szoftverfejlesztéshez lett kifejlesztve. Ne feledje, hogy külön előfizetéseket kell vásárolnia a terméktervekhez (Aha! Roadmaps), az ügyfél-visszajelzésekhez (Aha! Ideas), a termékinformációkhoz (Aha! Notebooks) és a fejlesztéshez (Aha! Development). A moduláris felépítés nem mindenkinek megfelelő, de ha csak néhány modulra van szüksége, akkor ezzel néhány dollárt megtakaríthat. ?

Aha! legjobb funkciók

Készítsen vizuális termékütemterveket, hogy csapata tagjai egy hullámhosszon legyenek!

Gyűjtse össze és elemezze az ügyféladatokat, hogy reagálhasson a trendekre

Hozzon létre egy belső termékismereti központot csapatának, 100 kész termékmenedzsment sablonnal

Válasszon a Scrum, Kanban vagy SAFe módszertanok közül az agilis szoftverfejlesztéshez.

Aha! korlátozások

Ha az Aha! összes funkcióját szeretné használni, akkor a költségek megnőnek.

Egyes felhasználók szerint a platform zavaros és nehezen kezelhető.

Aha! árak

Aha! Roadmaps: 59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Aha! Ideas: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Aha! Notebooks: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Aha! Develop: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Aha! értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (510+ értékelés)

6. Bitrix24

via Bitrix24

A Bitrix24 nem csupán termékfejlesztő szoftver, hanem egy holisztikus online munkahelyi eszköz. Használhatja csapatmunkához, ügyféladatok kezeléséhez, feladatkezeléshez, HR-hez, automatizáláshoz, sőt weboldalak készítéséhez is. ?️

A Bitrix24 legjobb funkciói

Váltson feladatfókuszos módra a feed egyszerűsítése érdekében.

Dolgozzon együtt útközben a Bitrix24 mobilalkalmazással

Kövesse nyomon a projektcélok , az alkalmazottak KPI-jei és egyéb adatok alakulását.

Tartsa egy helyen a csevegő és videokonferencia eszközeit

A Bitrix24 korlátai

A Bitrix24 nem rendelkezik termékfejlesztés-specifikus funkciókkal, ezért túl általános lehet a speciális termékfejlesztő csapatok számára.

Több felhasználó szerint a mobilalkalmazás használhatósága javítható lenne.

Bitrix24 árak

Alap: 49 USD/hó öt felhasználó számára, éves számlázással

Alapcsomag: 99 USD/hó 50 felhasználó számára, éves számlázással

Professzionális: 199 USD/hó 100 felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználó számára, éves számlázással

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (790+ értékelés)

7. Azure Boards

via Microsoft

Műszaki csapatok, örüljetek: az Azure ingyenes termékfejlesztési eszközzel rendelkezik. Lépjen át az Azure-fiókjában az Azure Boards oldalra, hogy Kanban táblákat készítsen, nyomon kövesse a szoftveres lemaradásokat és egyedi jelentéseket készítsen. ?

Az Azure Boards legjobb funkciói

Tervezze meg a sprinteket drag-and-drop Kanban vagy Scrum táblákkal

Az Azure Boards integrálása a GitHubbal

Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy valós időben követni tudja a csapat előrehaladását a termék életciklusának minden szakaszában.

Az Azure Boards több mint 1000 integrációjával még többet hozhat ki belőle.

Az Azure Boards korlátai

Az Azure Boards egy ingyenes eszköz, de használatához Azure előfizetés szükséges.

Mivel ez az Azure kiegészítője, nem olyan robusztus, mint más termékfejlesztő szoftverek.

Azure Boards árak

Ingyenes

Azure Boards értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: N/A

8. Trello

via Trello

Akár szoftvert ír, akár fizikai termékek prototípusait készíti, a Trello egy hasznos és intuitív eszköz, amely segít csapatának produktívnak és koncentráltnak maradni. Ez a termékfejlesztési szoftver eredetileg egy Kanban táblás alkalmazásként indult. Ma már kész munkafolyamatokat tartalmaz a projektmenedzsment, az új munkatársak beillesztése, az értekezletek és még sok más terület racionalizálására.

A Trello legjobb funkciói

Használja a Trello sablonjait a táblák és dokumentumok létrehozásának felgyorsításához ?

Csatlakoztassa harmadik féltől származó alkalmazásait Trello-fiókjához a Trello Power-Ups segítségével.

Szervezze meg termékvíziójának minden aspektusát egy helyen, beleértve a kódot, a specifikációkat és a termékterveket.

Váltson át az Idővonal nézetre vagy a Gantt nézetre, hogy láthassa az összes projekt mérföldkövet és határidőt.

A Trello korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Trello több feladat hierarchia opciót kínálna.

Mások szerint nehéz megtalálni a fájlokat és mellékleteket több táblán keresztül.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként 50 felhasználó esetén, éves számlázással

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Miro

via Miro

A Miro egy másfajta termékfejlesztési eszköz. Kevésbé a projektmenedzsmentről, inkább az ötletelésről és az együttműködésről szól. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális gondolattérkép- és táblás eszközre, amellyel nagyszerű ötleteket hozhat létre.

De ne aggódjon: a Miro projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik, amelyek a feladatokat idővonal vagy Kanban nézetben jelenítik meg. Lehet, hogy nem olyan robusztus, mint más projektmenedzsment eszközök, de a Miro drag-and-drop felülete egyszerű és felhasználóbarát. ?

A Miro legjobb funkciói

Integrálható a Jira, Monday.com, Asana és 130 egyéb alkalmazással.

Takarítson meg időt a több mint 2500 Miro sablon segítségével

Készítsen végtelen számú Miro-vásznat, hogy adatait egy helyen tárolhassa.

Egyszerű drag-and-drop felület segítségével hozhat létre egyedi diagramokat, táblázatokat és még sok mást.

A Miro korlátai

A Miro lassú és nehézkes, ha nagy táblákkal dolgozik.

Számos felhasználó szerint a mobilalkalmazás nem tud lépést tartani a nagy Miro táblákkal.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 5200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

10. Productific

via Productific

Ez a felhőalapú eszköz talán nem a legnagyobb a piacon, de a Productific mégis jó választás azoknak a csapatoknak, akiknek egyszerű termékfejlesztési eszközre van szükségük. Végezzen felhasználói kutatásokat, hozzon létre szavazásokat a funkciókért, és rangsorolja a hátralévő feladatokat, hogy a felhasználók számára a legjelentősebb változásokat hajthassa végre. ☑️

A Productific legjobb funkciói

Figyelje a használati mutatókat, hogy átfogó képet kapjon a felhasználói viselkedésről

Hozzon létre funkciószavazásokat, hogy felfedezze a nagy értékű új funkciókat.

Készítsen változásnaplókat, és ossza meg azokat ügyfeleivel, hogy tudják, mi várható a közeljövőben.

A Productific támogatja az ügyfél-tanácsadó testületeket, ahol zárt csoportokban léphet kapcsolatba B2B ügyfelekkel.

A Productific korlátai

A Productific nem rendelkezik sok értékeléssel.

Egyes felhasználók szerint a funkciók nem érik meg az árát.

Productific árak

Start-Up: 9 USD/hó termékönként, éves számlázással

Növekedés: 18 USD/hó termékenként, éves számlázással

Csapat: 45 USD/hó termékenként, éves számlázással

Productific értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4/5 (1 értékelés)

ClickUp: Termékmenedzsment szoftver, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön

Számos eszköz áll rendelkezésre a munkafolyamatok racionalizálására, az együttműködés javítására és végső soron a jobb termékek támogatására. A listán szereplő 10 eszköz segít elérni a célt, de ha kevesebb stresszel és gonddal szeretné elérni azt, válassza a ClickUp-ot. ?

Sablonokat, projektmenedzsmentet, együttműködést, mesterséges intelligenciát és még sok mást ötvözünk. Búcsút inthet a feladatok közötti váltogatásnak, és üdvözölheti az életet megváltoztató termékek tervezésének ésszerűbb módját.

Valósítsa meg nagy ötleteit, lépésről lépésre. Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet.