A 10 legjobb termékfejlesztési szoftver 2025-ben (vélemények és árak)

Ön felelős a világ következő nagyszerű termékének megalkotásáért? Akár egy digitális termékeket fejlesztő szoftverfejlesztő csapat tagja, akár fizikai prototípusokat gyártó gyártási csapat tagja, a terméktervezési folyamat nem sétagalopp.
Az új termék koncepciójától a végső kivitelezésig minden fejlesztési szakaszban szükség van egy eszközre, amely racionalizálja a munkafolyamatot és növeli a termelékenységet, anélkül, hogy gátolná a csapat kreativitását. ?
A termékfejlesztő szoftverek elengedhetetlenek mind a fizikai, mind a digitális termékfejlesztéshez. De a piacon elérhető számtalan lehetőség közül nehéz lehet eldönteni, melyik a legjobb választás a csapattagok számára.
Görgessen tovább, hogy megismerje a termékfejlesztő eszközök elengedhetetlen funkcióit, és fedezze fel az év 10 legjobb termékfejlesztő szoftvermegoldását.
Mit kell keresnie a termékfejlesztő szoftverekben?
Az ár és az általános felhasználói élmény természetesen fontos, de azt is javasoljuk, hogy keressen olyan kiváló minőségű termékfejlesztő szoftvert, amely a következő funkciókkal rendelkezik:
- Projektmenedzsment eszközök: A termékfejlesztés sokkal könnyebb, ha mindent világos szakaszokra bont. A platformnak tartalmaznia kell feladatkövetési, termékelemzési és együttműködési eszközöket, amelyek segítségével a csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon állnak. Ha szoftverfejlesztéssel foglalkozik, érdemes olyan megoldásokat keresni, amelyek a Scrum vagy az Agile fejlesztési módszertanokra specializálódtak.
- Tervezőeszközök: A jó útvonaltervező szoftver segítségével időben és ideális esetben a költségkereten belül is célba érhet. Plusz pontokat kaphat, ha talál egy drag-and-drop útvonaltervező eszközt, amellyel még több időt takaríthat meg ?
- Prototípusok és vázlatok: Miért választaná szét új termékötleteit a munkafolyamatától? Ahelyett, hogy Figma vagy Sketch programokban tárolná terveit, keressen olyan termékmenedzsment eszközöket, amelyekkel azonnal prototípusokat készíthet.
- Automatizálás: A kézi munkavégzés már a 2005-ös évekre jellemző. Az automatizálás és a mesterséges intelligencia eszközök racionalizálják a munkafolyamatokat, így csapata a hozzáadott értékkel járó feladatokra koncentrálhat, nem pedig több száz termékleírás megírására ?️
- Vásárlói visszajelzések: A vásárlói visszajelzések mindig fontosak, de a terméktervezés során különösen döntő jelentőségűek. Válasszon olyan termékfejlesztési szoftvert, amely integrálható olyan felmérési eszközökkel, mint a Typeform vagy a SurveyMonkey, hogy közvetlenül a végfelhasználóktól gyűjthessen információkat, és így jobban megérthesse a vásárlók igényeit.
A 10 legjobb termékfejlesztési eszköz 2024-ben
Termékötletei megváltoztathatják a világot. Szabaduljon meg a kézi nyomon követés terhétől ezeknek a termékmenedzsment eszközöknek a segítségével.
1. ClickUp
Több termékkel, projekttel és emberrel kell egyszerre foglalkoznia. Ahelyett, hogy mindent egy Slack-csatornán vagy az e-mail fiókjában kezelne, válasszon egy olyan projektmenedzsment megoldást, mint a ClickUp. Természetesen leginkább a feladatkezelésről vagyunk ismertek, de a termékfejlesztő csapatok számára is sok értéket kínálunk. ✨
Használja a ClickUp alkalmazást egy világos termékfejlesztési terv elkészítéséhez, és hangolja össze a termékfejlesztő csapatát. Kap egy keretrendszert, amellyel meghatározhatja a tervért felelős személyeket, kidolgozhatja a termékstratégiát, összegyűjtheti a felhasználói visszajelzéseket, és piacra dobhatja a termékeket.
Használja a ClickUp termékstratégiai sablont, hogy gyorsan elkészíthessen egy világos, fenntartható tervet, amely mindenki számára egyértelmű.
Ó, és soha többé nem kell a nulláról építenie a fejlesztési terveket. Csak válasszon egyet a ClickUp számos kész sablonja közül, töltse be az adatait, és máris indulhat a verseny. ?
Ha még több időt szeretne megtakarítani, kérje meg a ClickUp AI-t, hogy töltse ki Ön helyett a sablont. Ez a világ egyetlen munkakör-specifikus AI-je, így még a legtechnikásabb termékfejlesztő csapatok számára is tökéletes. ?️
A termékfejlesztő csapatok szintén profitálhatnak a ClickUp integrált hibajelentés-követő, sprintkezelő és valós idejű irányítópultjaiból. Ha DevOps csapatban dolgozik, akkor mi is rendelkezünk a megfelelő eszközökkel a munkafolyamatok kezeléséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Termékleírásokat kell írnia? Adjon meg néhány irányelvet, és a ClickUp AI írási eszköz elvégzi a többit ?
- Próbálja ki a valós idejű brainstormingot a ClickUp Whiteboards, Docs vagy Chat üzenetküldő alkalmazásokkal!
- Akár Kanban, Scrum vagy Agile projektet szeretne futtatni, a ClickUp Workspace-ben megtalálja a megfelelőt.
- A ClickUp integrálható az Ön által már ismert és kedvelt eszközökkel, többek között a Toggl, Slack, GitLab és Zoom szoftverekkel.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI eléréséhez fizetős ClickUp-fiókra van szükség.
- A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ezért szánjon időt a platform megismerésére.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
2. Monday.com
Sokan utálják a hétfőket, de sokan imádják a Monday.com oldalt. Ez elsősorban egy munkamenedzsment platform, de külön platformokkal rendelkezik az értékesítési CRM és a termékfejlesztési életciklus számára. ??
Elsősorban a digitális termékek létrehozására szabott, de ha termékét e-kereskedelmi vagy digitális térben szeretné pozícionálni, ez a megoldás az Ön számára is megfelelő lehet.
A Monday.com számos termékfejlesztésen kívüli funkcióval rendelkezik, ezért kiválóan alkalmas, ha szervezetének nem csak termékfejlesztéshez, hanem több részleg és érdekelt fél számára is szüksége van PM eszközre.
Hétfői legjobb funkciók
- Készítsen funkció-backlogot, hogy ne veszítse szem elől a hasznos javításokat.
- Készítsen kiadási tervet, hogy mindenki tudja, mi történik.
- Végezzen projekt-retrospektívákat a jövőbeli kezdeményezések javítása érdekében.
- A feladatok előrehaladását testreszabható, színkóddal jelölt állapotfrissítésekkel kategorizálhatja.
Hétfői korlátozások
Hétfő árak
- Ingyenes akár két felhasználó számára
- Alap: 8 USD/hó felhasználónként három felhasználói helyre, éves számlázással
- Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként három felhasználói fiókra, éves számlázással
- Pro: 16 USD/hó felhasználónként három felhasználói helyre, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
3. Jira
Az Atlassian Jira termékfejlesztő szoftvere alapjaiban egy szoftverfejlesztési PM megoldás. Ha Ön egy agilis csapat tagja, akkor a Jira azonnal használatra kész, nincs szükség finomhangolásra.
Használja a projektmenedzsment szoftvert stratégiai tervezéshez, frissítések nyomon követéséhez, kiadási verziók figyeléséhez és munkafolyamatok automatizálásához, hogy kevesebb idő alatt jobb szoftvereket fejlesszen. ⭐
A Jira legjobb funkciói
- A Timeline nézetben minden látható, így könnyedén rangsorolhatja a projekteket.
- Kövesse nyomon az összes verziót és kiadást egy egyszerű irányítópulton
- Készítsen valós idejű jelentéseket a hibákról, a lemaradásokról, az időkövetésről és egyebekről ?
- Használja ki a kódolás nélküli automatizálást a sebezhetőségek és problémák kezeléséhez
A Jira korlátai
- A Jira szoftverfejlesztéshez készült, ezért nem érdemes ezt az eszközt használni, ha nem tagja egy szoftverfejlesztő csapatnak.
- Több felhasználó szerint a felhasználói felület zavaros.
Jira árak
- Ingyenes
- Standard: 8,15 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
- Prémium: 16 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jira értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5600 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 13 700 értékelés)
4. Wrike
Sokoldalú termékfejlesztési eszközre van szüksége? Próbálja ki a Wrike-ot! Ez az alkalmazás minden részleg és felhasználási eset számára alkalmas, így ideális, ha projektmenedzsment eszközöket keres a termékfejlesztési folyamattól a marketingig és a HR-ig.
A Wrike ellenőrzési munkafolyamatai kiválóan alkalmasak tartalomközpontú termékekhez, például e-könyvekhez vagy tanfolyamokhoz, míg projektforrás-tervezési funkciói ideálisak ütemtervek, csapatok és költségvetések kezeléséhez. ?
A Wrike legjobb funkciói
- Kezelje projektjeit listanézetben vagy Kanban táblán, hogy láthassa termékfejlesztési ütemtervét.
- A Wrike több mint 400 népszerű alkalmazással integrálható.
- Készítsen egyedi kérelemformanyomtatványokat, feltételes logikával kiegészítve, hogy hasznosítható adatokat gyűjthessen.
- Együttműködés, ellenőrzés és jóváhagyás a termékeknél egy egyszerűsített munkafolyamatban
A Wrike korlátai
- Sok felhasználó szerint a Wrike nem felhasználóbarát.
- Mások egyszerűbb szűrőket és navigációt szeretnének
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pinnacle: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)
5. Aha!
A Jira-hoz hasonlóan az Aha! is kifejezetten szoftverfejlesztéshez lett kifejlesztve. Ne feledje, hogy külön előfizetéseket kell vásárolnia a terméktervekhez (Aha! Roadmaps), az ügyfél-visszajelzésekhez (Aha! Ideas), a termékinformációkhoz (Aha! Notebooks) és a fejlesztéshez (Aha! Development). A moduláris felépítés nem mindenkinek megfelelő, de ha csak néhány modulra van szüksége, akkor ezzel néhány dollárt megtakaríthat. ?
Aha! legjobb funkciók
- Készítsen vizuális termékütemterveket, hogy csapata tagjai egy hullámhosszon legyenek!
- Gyűjtse össze és elemezze az ügyféladatokat, hogy reagálhasson a trendekre
- Hozzon létre egy belső termékismereti központot csapatának, 100 kész termékmenedzsment sablonnal.
- Válasszon a Scrum, Kanban vagy SAFe módszertanok közül az agilis szoftverfejlesztéshez.
Aha! korlátozások
- Ha az Aha! összes funkcióját szeretné használni, akkor a költségek megnőnek.
- Egyes felhasználók szerint a platform zavaros és nehezen kezelhető.
Aha! árak
- Aha! Roadmaps: 59 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Aha! Ideas: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Aha! Notebooks: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Aha! Develop: 9 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Aha! értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 270 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (510+ értékelés)
6. Bitrix24
A Bitrix24 nem csupán termékfejlesztő szoftver, hanem egy holisztikus online munkahelyi eszköz. Használhatja csapatmunkához, ügyféladatok kezeléséhez, feladatkezeléshez, HR-hez, automatizáláshoz, sőt weboldalak készítéséhez is. ?️
A Bitrix24 legjobb funkciói
- Váltson feladatfókuszos módra a feed egyszerűsítése érdekében.
- Dolgozzon együtt útközben a Bitrix24 mobilalkalmazással
- Kövesse nyomon a projektcélok, az alkalmazottak KPI-jei és egyéb adatok alakulását.
- Tartsa egy helyen a csevegő és videokonferencia eszközeit
A Bitrix24 korlátai
- A Bitrix24 nem rendelkezik termékfejlesztés-specifikus funkciókkal, ezért túl általános lehet a speciális termékfejlesztő csapatok számára.
- Több felhasználó szerint a mobilalkalmazás használhatósága javítható lenne.
Bitrix24 árak
- Alap: 49 USD/hó öt felhasználó számára, éves számlázással
- Alapcsomag: 99 USD/hó 50 felhasználó számára, éves számlázással
- Professzionális: 199 USD/hó 100 felhasználó számára, éves számlázással
- Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználó számára, éves számlázással
Bitrix24 értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (790+ értékelés)
7. Azure Boards
Műszaki csapatok, örüljetek: az Azure ingyenes termékfejlesztési eszközzel rendelkezik. Lépjen át az Azure-fiókjában az Azure Boards oldalra, hogy Kanban táblákat készítsen, nyomon kövesse a szoftveres lemaradásokat és egyedi jelentéseket készítsen. ?
Az Azure Boards legjobb funkciói
- Tervezze meg a sprinteket drag-and-drop Kanban vagy Scrum táblákkal
- Az Azure Boards integrálása a GitHubbal
- Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy valós időben követni tudja a csapat előrehaladását a termék életciklusának minden szakaszában.
- Az Azure Boards több mint 1000 integrációjával még többet hozhat ki belőle.
Az Azure Boards korlátai
- Az Azure Boards egy ingyenes eszköz, de használatához Azure előfizetés szükséges.
- Mivel ez az Azure kiegészítője, nem olyan robusztus, mint más termékfejlesztő szoftverek.
Azure Boards árak
- Ingyenes
Azure Boards értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: N/A
8. Trello
Akár szoftvert ír, akár fizikai termékek prototípusait készíti, a Trello egy hasznos és intuitív eszköz, amely segít csapatának produktívnak és koncentráltnak maradni. Ez a termékfejlesztési szoftver eredetileg egy Kanban táblás alkalmazásként indult. Ma már kész munkafolyamatokat tartalmaz a projektmenedzsment, az új munkatársak beillesztése, az értekezletek és még sok más terület racionalizálására.
A Trello legjobb funkciói
- Használja a Trello sablonjait a táblák és dokumentumok létrehozásának felgyorsításához ?
- Csatlakoztassa harmadik féltől származó alkalmazásait Trello-fiókjához a Trello Power-Ups segítségével.
- Szervezze meg termékvíziójának minden aspektusát egy helyen, beleértve a kódot, a specifikációkat és a termékterveket.
- Váltson át az Idővonal nézetre vagy a Gantt nézetre, hogy láthassa az összes projekt mérföldkövet és határidőt.
A Trello korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha a Trello több feladat hierarchia opciót kínálna.
- Mások szerint nehéz megtalálni a fájlokat és mellékleteket több táblán keresztül.
Trello árak
- Ingyenes
- Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Prémium: 10 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként 50 felhasználó esetén, éves számlázással
Trello értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)
9. Miro
A Miro egy másfajta termékfejlesztési eszköz. Kevésbé a projektmenedzsmentről, inkább az ötletelésről és az együttműködésről szól. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális gondolattérkép- és táblás eszközre, amellyel nagyszerű ötleteket hozhat létre.
De ne aggódjon: a Miro projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik, amelyek a feladatokat idővonal vagy Kanban nézetben jelenítik meg. Lehet, hogy nem olyan robusztus, mint más projektmenedzsment eszközök, de a Miro drag-and-drop felülete egyszerű és felhasználóbarát. ?
A Miro legjobb funkciói
- Integrálható a Jira, Monday.com, Asana és 130 egyéb alkalmazással.
- Takarítson meg időt a több mint 2500 Miro sablon segítségével
- Készítsen végtelen számú Miro-vásznat, hogy adatait egy helyen tárolhassa.
- Egyszerű drag-and-drop felület segítségével hozhat létre egyedi diagramokat, táblázatokat és még sok mást.
A Miro korlátai
- A Miro lassú és nehézkes, ha nagy táblákkal dolgozik.
- Számos felhasználó szerint a mobilalkalmazás nem tud lépést tartani a nagy Miro táblákkal.
Miro árak
- Ingyenes
- Starter: 8 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 5200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)
10. Productific
Ez a felhőalapú eszköz talán nem a legnagyobb a piacon, de a Productific mégis jó választás azoknak a csapatoknak, akiknek egyszerű termékfejlesztési eszközre van szükségük. Végezzen felhasználói kutatásokat, hozzon létre szavazásokat a funkciókért, és rangsorolja a hátralévő feladatokat, hogy a felhasználók számára a legjelentősebb változásokat hajthassa végre. ☑️
A Productific legjobb funkciói
- Figyelje a használati mutatókat, hogy átfogó képet kapjon a felhasználói viselkedésről
- Hozzon létre funkciószavazásokat, hogy felfedezze a nagy értékű új funkciókat.
- Készítsen változásnaplókat, és ossza meg azokat ügyfeleivel, hogy tudják, mi várható a közeljövőben.
- A Productific támogatja az ügyfél-tanácsadó testületeket, ahol zárt csoportokban léphet kapcsolatba B2B ügyfelekkel.
A Productific korlátai
- A Productific nem rendelkezik sok értékeléssel.
- Egyes felhasználók szerint a funkciók nem érik meg az árát.
Productific árak
- Start-Up: 9 USD/hó termékönként, éves számlázással
- Növekedés: 18 USD/hó termékenként, éves számlázással
- Csapat: 45 USD/hó termékenként, éves számlázással
Productific értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: 4/5 (1 értékelés)
ClickUp: Termékmenedzsment szoftver, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön
Számos eszköz áll rendelkezésre a munkafolyamatok racionalizálására, az együttműködés javítására és végső soron a jobb termékek támogatására. A listán szereplő 10 eszköz segít elérni a célt, de ha kevesebb stresszel és gonddal szeretné elérni azt, válassza a ClickUp-ot. ?
Sablonokat, projektmenedzsmentet, együttműködést, mesterséges intelligenciát és még sok mást ötvözünk. Búcsút inthet a feladatok közötti váltogatásnak, és üdvözölheti az életet megváltoztató termékek tervezésének ésszerűbb módját.
Valósítsa meg nagy ötleteit, lépésről lépésre. Hozzon létre most ingyenes ClickUp munkaterületet.