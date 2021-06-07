Wrike projektmenedzsment útmutató (irányítópult, Gantt-diagram, időkövetés)

A projektmenedzsment szoftver elengedhetetlen minden projektmenedzser számára.
Szinte lehetetlen elkülöníteni a kettőt!
Majdnem olyan, mint a fokhagymás kenyér és a pizza. 🍕
A Wrike egy ilyen projektmenedzsment megoldás.
De vajon a Wrike projektmenedzsmentet érdemes választani? 🤔
Ne aggódjon, mi segítünk Önnek megtalálni a megoldást.
Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a Wrike, milyen főbb funkciókkal, előnyökkel és korlátozásokkal rendelkezik. Emellett javaslatot t eszünk egy alternatívára is, amely megoldást kínál a Wrike projektmenedzsment minden hátrányára.
Készen áll? Akkor kezdjük!
Mi az a Wrike?
A Wrike egy projektmenedzsment szoftver és együttműködési eszköz. Lehetővé teszi a felhasználók számára a következőket:
- Projektek
- Határidők
- Ütemezés
- És egyéb munkafolyamatok
A szoftver hatékony feladatkezelésre lett tervezve, lehetővé téve a projektcsapat számára, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljon és azokat gyorsan elvégezze.
A Wrike segítségével valós idejű jelentésekkel is megtekintheti az összes virtuális csapata projektjének állapotát. Így a tények és statisztikák összegyűjtése egyszerűvé válik.
Bónusz: további részletekért olvassa el átfogó Wrike-áttekintésünket !
A Wrike 6 legfontosabb funkciója
A Wrike lenyűgöző projektmenedzsment és együttműködési funkciókkal rendelkezik, többek között interaktív Gantt-diagrammal, munkaterhelés-nézettel, megosztható irányítópulttal stb.
Az alábbiakban bemutatjuk az öt legfontosabb funkciót, amelyeket szerintünk érdemes megismernie.
1. Csapatmunka
A Wrike együttműködési funkciói a csapatok közötti kommunikációt, az eszközök létrehozását és a döntéshozatalt hivatottak segíteni.
Ezek közül néhány funkció:
- Bejövő levelek: megmutatja a felhasználónak az összes említését, a neki kiosztott feladatokat stb.
- @Mentions: értesítsen valakit, hogy beszélgetést kezdeményezzen
- Böngésző értesítések: értesítse a felhasználót a csapattársai és a műszerfalak frissítéseiről, hogy gyorsan áttekintse a függőben lévő feladatokat.
- Megjegyzések: hagyjon megjegyzéseket, tegyen fel kérdéseket stb. a feladatokhoz, mappákhoz és projektekhez.
- Tevékenységi stream: egy adott feladathoz kapcsolódó tevékenységeket és frissítéseket mutat, és a projekt, feladat vagy mappa információs paneljén található.
Nyilvánvaló, hogy a Wrike komolyan veszi a csapatmunkát.
2. Wrike időkövetés
A Wrike projektmenedzsment szoftver praktikus beépített időkövető rendszerrel rendelkezik, amely kiválóan alkalmas a feladatokra és projektekre fordított órák nyomon követésére.
A Wrike időkövető funkciójának használata segít elkerülni a projektek késedelmét és egyszerűsíti a számlázást.
Könnyedén elindíthatja, leállíthatja, szüneteltetheti, sőt, szükséges adatokat vagy megjegyzéseket is hozzáadhat az összes időbejegyzéséhez.
Az időbejegyzések pedig olyan adatbázisok, amelyek segítségével felmérheti alkalmazottai termelékenységét.
A Wrike időkövető funkciójával már nem lesz nehéz kiosztani a promóciókat! 🏆
3. Wrike irányítópult
Ha csapata fizetős csomagot használ, akkor mindenki (kivéve a vendégmunkatársak) létrehozhat Wrike-dashboardokat.
Ez a projektirányító panel segít csapatának átfogó képet kapni és megszüntetni a szilókat.
Emellett valós idejű elemzéseket is megtekinthet, és a feladatokat egyéni státuszok szerint rendezheti.
A Wrike irányítópultjával egyetlen kattintással rögzítheti a legfontosabb projekteket, valamint Gantt-diagramokat készíthet.
Kár, hogy a Wrike még fizető felhasználók számára is korlátozza a létrehozható irányítópultok számát.
4. Csapatmegoldások
Kis csapatod van? Nagy csapatod? Valahol a kettő között?
A Wrike minden méretű csapat számára alkalmas.
Ideális megoldás elosztott, távoli vagy virtuális csapatokkal rendelkező szervezetek számára.
De ez csak a jéghegy csúcsa.
A Wrike emellett testreszabott megoldásokat kínál kreatív, termékmenedzsment, marketing, projektmenedzsment, üzleti műveletek és professzionális szolgáltató csapatok számára.
5. Mobilalkalmazások
Egy olyan világban, ahol az emberek útközben posztolnak a reggeli kávéjukról ☕ a közösségi médiában, elengedhetetlen egy mobil alapú megoldás.
A Wrike asztali alkalmazásában elvégezhető legtöbb feladat mobilalkalmazásában is elvégezhető, például:
- Feladatok ütemezése és kiosztása
- Hozzáférés a mappákhoz és projektekhez
- Hozzáférés a Wrike-fiókjához
- Tekintse meg személyes és megosztott irányítópultjait
- És még sok más!
6. Integrációk
A jobb munkafolyamat-kezelés érdekében a Wrike több munkahelyi eszközzel is integrálható, például:
- Salesforce.com
- Microsoft Office 365
- Gmail
- Microsoft Teams
- DropBox
Nem találja a kedvenc alkalmazásával való közvetlen integrációt? Használja a Zapier szolgáltatást.
Segíthet a Wrike integrálásában olyan feladatkezelő szoftverekkel, mint a Zoho Projects, a Basecamp stb.
Ha pedig fejlesztő vagy, akkor az API segítségével közvetlenül megalkothatod saját integrációidat.
Nincs függőség.
Most nézzük meg a Wrike projektmenedzsment szoftver használatának előnyeit.
A Wrike projektmenedzsment 3 előnye
Íme a három legfontosabb előny, amely szerintünk a leginkább lenyűgözi Önt:
1. Testreszabható felhasználói felület a személyre szabáshoz
A kanban táblát kedveli, mert szereti figyelni, ahogy a feladatok a „teendő” állapotból „elvégezve” állapotba kerülnek?
Vagy inkább szeretné látni, hogyan kezeli a Gantt-diagram a függőségeket?
Akár így, akár úgy, a Wrike az Ön szolgálatára áll.
Ez csak azért lehetséges, mert a projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi a felhasználói felület testreszabását, így az pontosan az Ön igényeinek megfelelően működik. Például az Agile csapata a Wrike kanban táblával vizualizálhatja munkáját.
A Wrike Gantt-diagramja dinamikus ütemtervekkel biztosít áttekinthetőséget, valamint több projekt kezelésének lehetőségét. A Microsoft Projectből importálhat információkat a Wrike Gantt-diagramjába, ezzel azonnal javítva adatai megjelenését és kezelhetőségét.
A Gantt-diagram funkcióján belül a Wrike függőségei lehetővé teszik, hogy négy különböző módon kapcsolja össze a feladatokat, a függőségi vonalak pedig lehetővé teszik, hogy lássa, mely feladatok kapcsolódnak egymáshoz.
A Wrike függőségek használatával az alábbi szabályok közül választhat:
- A feladatnak be kell fejeződnie, mielőtt a B feladat megkezdődhet.
- A feladatnak el kell kezdődnie, mielőtt a B feladat megkezdődhet.
- A feladatnak be kell fejeződnie, mielőtt a B feladat befejeződhet.
- Az A feladat nem fejezhető be a B feladat megkezdése előtt.
Elég logikus, nem igaz?
Ezen funkciók mellett a Wrike számos nézetopciója közül is választhat, például táblázat, lista, tábla, stream, elemzés stb., hogy a munkáját úgy láthassa, ahogyan szeretné.
2. Kiváló ellenőrzési funkciók
A Wrike Proof nevű fizetős kiegészítő segítségével csapata közvetlenül hozzáadhat megjegyzéseket képekhez, PDF-fájlokhoz és akár videókhoz is.
Minden kommunikáció a megjegyzésekben történhet, és soha nem fogja elfelejteni észrevenni a fájlok hibáit. A legfontosabb, hogy a jóváhagyási és visszajelzési folyamatok teljes gőzzel fognak zajlani. 🏎️
Bónusz: Ismerje meg a legjobb korrektúraszerkesztő eszközöket
3. Ügyfelek mint együttműködők
A Collaborator egy olyan felhasználótípus a Wrike-ban, amely nem igényel fizetős felhasználói helyet, mégis hozzáférést biztosít a munkaterületéhez. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy az érdekelt feleket naprakészen tájékoztassa a projekt állásáról.
De van két fontos kikötés:
- Jogaiknak vannak korlátai
- Korlátozott az a szám, ahány együttműködőt meghívhat a fiókjába.
Így ügyfeleket is hozzáadhat együttműködőként, mivel ők általában kevesebben vannak, mint az alkalmazottai. És nem kell hozzáférniük az egész munkaterülethez. Mindenki nyer.
Munkatársként ügyfelei a következőket tehetik:
- Ismerje meg a projekt megvalósításának módját, tartalmát és okait!
- Kommenteljen, hogy megválaszolja a projekt során felmerülő kérdéseket.
- Feladatállapotok módosítása
- Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, és adjon jóváhagyást a jó munka folytatásához.
De melyik világban van minden szép és tökéletes?
Még Narnia sem volt...
A Wrike projektmenedzsmentnek is vannak olyan hátrányai, amelyek megakadályozzák, hogy ideális legyen.
A Wrike projektmenedzsment 5 korlátja (megoldásokkal)
Íme néhány olyan tényező, amely miatt kétségei támadhatnak a Wrike projektmenedzsmenttel kapcsolatban:
1. Nincs gondolattérkép funkció
Mivel a Wrike olyan népszerű, azt gondolhatnánk, hogy rendelkezik gondolattérkép funkcióval, amelynek segítségével brainstormingot folytathatunk a projekttervekről a csapatunkkal.
Nem 🙅! Sajnos nem.
Szóval, hol brainstormingol a csapatával?
A ClickUp-ban!
Igen, gyorsan megtaláltuk a választ, mert ez az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelyet minden méretű csapat és még a szabadúszók is imádnak .
És van egy Mind Map funkciója is. 😎
Olvassa el, hogyan oldja meg a ClickUp a Wrike összes hátrányát:
ClickUp megoldás: gondolattérképek
A gondolattérképünk egy lehetőségekkel teli vászon.
A blank mode (üres mód) segítségével vázolhatja projekttervét vagy gondolatait.
De ha az üres vászon megfélemlítőnek tűnik, ne aggódjon!
A ClickUp-ban már létrehozott elemeket is felhasználhatja a feladat mód segítségével, ahol a projekttervezés feladatokhoz kapcsolódik. Egyedi munkafolyamatokat, feladatokat hozhat létre, és akár a munkaterületét is logikus útvonalak szerint átrendezheti.
2. Számos alapvető funkció kiegészítőként érhető el
Mit vár el, amikor fizet egy projektmenedzsment szoftver csomagért?
Hogy megkapja a szükséges funkciókat.
Mi is így gondoltuk, amíg meg nem ismerkedtünk a Wrike-kal.
Nem tartalmaz több alapvető munkamenedzsment funkciót.
Ezek közül néhány funkció:
- Wrike analyze: hozzon létre egyedi elemzési irányítópultokat a teljesítmény javítása érdekében.
- Wrike-erőforrás: vizualizálja a csapat munkaterhelését, és szerezzen betekintést az erőforrások kihasználtságába.
- Wrike-biztos: vizuális visszajelzések hozzáadása és jóváhagyók kijelölése
Hacsak nem hajlandó további díjat fizetni ezeknek a funkcióknak a feloldásáért és hozzáadásáért a Wrike-fiókjához, akkor nélkülük kell boldogulnia.
ClickUp megoldás #1: ingyenes irányítópultok
A ClickUp irányítópultjai nemcsak minden szükséges információt megadnak Önnek, beleértve a sprinteket, epikákat, feladatállapotokat, erőforrásokat stb., hanem testreszabhatók is.
Egyedi műszerfal-widgeteket adhat hozzá, hogy megtekintse a szükséges információkat, például:
- Vonaldiagram
- Számítás
- Kördiagram
- Akkumulátor-diagram és még sok más
És tudja, mi a legjobb?
Több projekthez több irányítópultot is létrehozhat, és ezért egy fillért sem számolunk fel. Az irányítópultokat ugyanis ingyenes csomagunkban is kínáljuk.
ClickUp megoldás #2: ingyenes Workload nézet
A Workload view (Munkaterhelés nézet) szintén ingyenes.
Használhatja egyszerű erőforrás-kezeléshez, például annak nyomon követéséhez, hogy kinek van túl sok vagy túl kevés feladata, majd ennek megfelelően oszthatja el a feladatokat.
ClickUp megoldás #3: ingyenes korrektúrafunkciók
Végül pedig a ClickUp használatával nem kell fizetnie semmilyen korrektúrával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásért.
A ClickUp nyitott karokkal várja kreatív csapatait!
Ezért rendelkezünk kép- és PDF-megjegyzés funkciókkal is.
Itt hozzáadhat és hozzárendelhet megjegyzéseket a tervezési makettekhez, kiemelhet jelöléseket a jogi szerződéseken és még sok mást.
3. Más webhelyek nem ágyazhatók be
Ez nagy kár. Ha weboldalakat beágyazhatna a Wrike-ba, időt takaríthatna meg a lapok közötti ugrálás helyett.
Például, ha van egy Google Sheets fájlja a hónap költségvetésével. Beágyazhatja azt a projektmenedzsment eszközébe a költségvetési feladat mellé.
Így nem kell újra és újra másik lapon keresnie.
Mivel nincs beágyazási lehetőség, nem tudja központosítani igényeit, ami időt és pénzt is felemészthet.
ClickUp megoldás: Beágyazott nézet
Hatékony Beágyazott nézet funkciónkkal könnyedén behozhat más webhelyeket és alkalmazásokat, például a Twittert, a Google Sheetset, a Loomot, a Vidyardot stb. a ClickUp platformra HTML vagy URL segítségével.
4. Nincs képernyőkép-funkció
Akár érdekes terveket szeretnénk megbeszélni, akár letölthetetlen mémeket szeretnénk elmenteni, különböző okokból készítünk képernyőképeket.
Annyi felhasználási lehetőség van, és mégis a Wrike megfosztja Önt ettől a funkciótól.
Milyen sajnálatos.
ClickUp megoldás: Chrome-bővítmény
A ClickUp praktikus Chrome-bővítménye többcélú. Készíthet képernyőképeket az egész böngészőről vagy egy adott területről, hogy azokat feladatokhoz adja hozzá vagy letöltse.
De ez még nem minden!
A kiterjesztést a következőkre is használhatja:
- Feladatok létrehozása
- Könyvjelző oldalak
- Időkövetés
- Nyissa meg a Jegyzettömböt
- Képernyőképek megjelölése
Megmondtuk.
Többcélú kiterjesztés okkal. 😎
5. A Wrike drága
A Wrike állítása szerint minden méretű csapat számára alkalmas, de mi a helyzet a csapatok költségvetésével?
Van ingyenes csomagja, de az elég korlátozott. Ha megnézzük a Wrike árait, a fizetős csomagok ára 9,80 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik, ami kis csapatok és vállalkozások számára drága lehet.
ClickUp megoldás: örökre ingyenes csomag
Próbálja ki inkább a ClickUp-ot.
Van egy örökre ingyenes csomagunk, amely tele van hasznos és fejlett funkciókkal, így nem lesz szüksége kiegészítőkre. 😛
Ha azonban továbbra is fejlett funkciókra van szüksége, fizetős csomagjaink nagyon kedvező áron elérhetők. Így kényelmes költségvetéssel bővítheti vállalatát.
Tekintse meg árazási tervezetünket:
- Unlimited (5 USD/felhasználó/hónap): Korlátlan tárhely Egyéni mezők Korlátlan egyéni nézetek És még sok más
- Korlátlan tárhely
- Egyéni mezők
- Korlátlan számú egyéni nézet
- És még sok más
- Business (9 USD/felhasználó/hónap): Minden automatizálás Extra vendégek Egyedi feladatazonosítók És még sok más
- Minden automatizálás
- További vendégek
- Egyéni feladatazonosítók
- És még sok más
- Korlátlan tárhely
- Egyéni mezők
- Korlátlan számú egyéni nézet
- És még sok más
- Minden automatizálás
- További vendégek
- Egyéni feladatazonosítók
- És még sok más
Mindezek a megoldások teszik a ClickUp-ot a Wrike legjobb alternatívájává, de ennél sokkal többet kínálunk.
Íme néhány további ClickUp funkció, amelyet imádni fog:
- Adjon hozzá bármilyen egyéni mezőt, például legördülő menüt, jelölőnégyzetet, szöveget stb. a személyre szabott rendszeréhez vagy munkafolyamatához.
- Dolgozzon internetkapcsolat nélkül az offline módban
- Integrálható kedvenc alkalmazásaival, mint például a Time Doctor, a Zoom stb.
- Használja a csapat sablonokat, hogy előre elkészített munkafolyamatokat használhasson weboldal-kezeléshez, tervezéshez, marketingcsapatokhoz stb.
- Automatizálja a munkafolyamatokat több mint 50 ClickUp automatizálással
- Kezelje az összes feladatfüggőséget és tervezze meg a projekteket Gantt-diagram nézet segítségével.
- Küldjön és fogadjon e-maileket a ClickUp alkalmazáson belül az Email ClickApp segítségével.
- Állítson be ismétlődő ütemezéseket a munkájához az ismétlődő feladatokkal
- Használja a ClickUp mobilalkalmazást iOS és Android eszközökön egyaránt!
A Wrike egyszerűen nem megfelelő (Önnek)
Kétségtelen, hogy a Wrike egy megfelelő projektmenedzsment eszköz.
De végül is az a kérdés, hogy Önnek megfelelő-e.
Minden költségvetésbe belefér? Nem.
Felárral terheli a funkciókat, ha azokat kiegészítőknek nevezi? Igen.
Ha mérlegeli az összes előnyt és korlátozást, rájön, hogy a kis dolgok is számítanak.
Miért kellene ilyen stresszeljen, ha a ClickUp az Ön oldalán áll?
Lehet a projektmenedzsere, feladatelosztója, dokumentumkészítője, jegyzetelője... amit csak akar.
Mit szól hozzá?
Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy a projektmenedzsment gyerekjáték legyen, és minden nap így érezhesse magát: