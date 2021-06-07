Wrike projektmenedzsment útmutató (irányítópult, Gantt-diagram, időkövetés)

A projektmenedzsment szoftver elengedhetetlen minden projektmenedzser számára.

Szinte lehetetlen elkülöníteni a kettőt!

Majdnem olyan, mint a fokhagymás kenyér és a pizza. 🍕

A Wrike egy ilyen projektmenedzsment megoldás.

De vajon a Wrike projektmenedzsmentet érdemes választani? 🤔

Ne aggódjon, mi segítünk Önnek megtalálni a megoldást.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a Wrike, milyen főbb funkciókkal, előnyökkel és korlátozásokkal rendelkezik. Emellett javaslatot t eszünk egy alternatívára is, amely megoldást kínál a Wrike projektmenedzsment minden hátrányára.

Készen áll? Akkor kezdjük!

Mi az a Wrike?

A Wrike egy projektmenedzsment szoftver és együttműködési eszköz. Lehetővé teszi a felhasználók számára a következőket:

Projektek

Határidők

Ütemezés

És egyéb munkafolyamatok

A szoftver hatékony feladatkezelésre lett tervezve, lehetővé téve a projektcsapat számára, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljon és azokat gyorsan elvégezze.

A Wrike segítségével valós idejű jelentésekkel is megtekintheti az összes virtuális csapata projektjének állapotát. Így a tények és statisztikák összegyűjtése egyszerűvé válik.

Bónusz: további részletekért olvassa el átfogó Wrike-áttekintésünket !

A Wrike 6 legfontosabb funkciója

A Wrike lenyűgöző projektmenedzsment és együttműködési funkciókkal rendelkezik, többek között interaktív Gantt-diagrammal, munkaterhelés-nézettel, megosztható irányítópulttal stb.

Az alábbiakban bemutatjuk az öt legfontosabb funkciót, amelyeket szerintünk érdemes megismernie.

1. Csapatmunka

A Wrike együttműködési funkciói a csapatok közötti kommunikációt, az eszközök létrehozását és a döntéshozatalt hivatottak segíteni.

Ezek közül néhány funkció:

Bejövő levelek : megmutatja a felhasználónak az összes említését, a neki kiosztott feladatokat stb.

@Mentions : értesítsen valakit, hogy beszélgetést kezdeményezzen

Böngésző értesítések : értesítse a felhasználót a csapattársai és a műszerfalak frissítéseiről, hogy gyorsan áttekintse a függőben lévő feladatokat.

Megjegyzések : hagyjon megjegyzéseket, tegyen fel kérdéseket stb. a feladatokhoz, mappákhoz és projektekhez.

Tevékenységi stream: egy adott feladathoz kapcsolódó tevékenységeket és frissítéseket mutat, és a projekt, feladat vagy mappa információs paneljén található.

Nyilvánvaló, hogy a Wrike komolyan veszi a csapatmunkát.

2. Wrike időkövetés

A Wrike projektmenedzsment szoftver praktikus beépített időkövető rendszerrel rendelkezik, amely kiválóan alkalmas a feladatokra és projektekre fordított órák nyomon követésére.

A Wrike időkövető funkciójának használata segít elkerülni a projektek késedelmét és egyszerűsíti a számlázást.

Könnyedén elindíthatja, leállíthatja, szüneteltetheti, sőt, szükséges adatokat vagy megjegyzéseket is hozzáadhat az összes időbejegyzéséhez.

Az időbejegyzések pedig olyan adatbázisok, amelyek segítségével felmérheti alkalmazottai termelékenységét.

A Wrike időkövető funkciójával már nem lesz nehéz kiosztani a promóciókat! 🏆

3. Wrike irányítópult

Ha csapata fizetős csomagot használ, akkor mindenki (kivéve a vendégmunkatársak) létrehozhat Wrike-dashboardokat.

Ez a projektirányító panel segít csapatának átfogó képet kapni és megszüntetni a szilókat.

Emellett valós idejű elemzéseket is megtekinthet, és a feladatokat egyéni státuszok szerint rendezheti.

A Wrike irányítópultjával egyetlen kattintással rögzítheti a legfontosabb projekteket, valamint Gantt-diagramokat készíthet.

Kár, hogy a Wrike még fizető felhasználók számára is korlátozza a létrehozható irányítópultok számát.

4. Csapatmegoldások

Kis csapatod van? Nagy csapatod? Valahol a kettő között?

A Wrike minden méretű csapat számára alkalmas.

Ideális megoldás elosztott, távoli vagy virtuális csapatokkal rendelkező szervezetek számára.

De ez csak a jéghegy csúcsa.

A Wrike emellett testreszabott megoldásokat kínál kreatív, termékmenedzsment, marketing, projektmenedzsment, üzleti műveletek és professzionális szolgáltató csapatok számára.

5. Mobilalkalmazások

Egy olyan világban, ahol az emberek útközben posztolnak a reggeli kávéjukról ☕ a közösségi médiában, elengedhetetlen egy mobil alapú megoldás.

A Wrike asztali alkalmazásában elvégezhető legtöbb feladat mobilalkalmazásában is elvégezhető, például:

Feladatok ütemezése és kiosztása

Hozzáférés a mappákhoz és projektekhez

Hozzáférés a Wrike-fiókjához

Tekintse meg személyes és megosztott irányítópultjait

És még sok más!

6. Integrációk

A jobb munkafolyamat-kezelés érdekében a Wrike több munkahelyi eszközzel is integrálható, például:

Nem találja a kedvenc alkalmazásával való közvetlen integrációt? Használja a Zapier szolgáltatást.

Segíthet a Wrike integrálásában olyan feladatkezelő szoftverekkel, mint a Zoho Projects, a Basecamp stb.

Ha pedig fejlesztő vagy, akkor az API segítségével közvetlenül megalkothatod saját integrációidat.

Nincs függőség.

Most nézzük meg a Wrike projektmenedzsment szoftver használatának előnyeit.

A Wrike projektmenedzsment 3 előnye

Íme a három legfontosabb előny, amely szerintünk a leginkább lenyűgözi Önt:

1. Testreszabható felhasználói felület a személyre szabáshoz

A kanban táblát kedveli, mert szereti figyelni, ahogy a feladatok a „teendő” állapotból „elvégezve” állapotba kerülnek?

Vagy inkább szeretné látni, hogyan kezeli a Gantt-diagram a függőségeket?

Akár így, akár úgy, a Wrike az Ön szolgálatára áll.

Ez csak azért lehetséges, mert a projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi a felhasználói felület testreszabását, így az pontosan az Ön igényeinek megfelelően működik. Például az Agile csapata a Wrike kanban táblával vizualizálhatja munkáját.

A Wrike Gantt-diagramja dinamikus ütemtervekkel biztosít áttekinthetőséget, valamint több projekt kezelésének lehetőségét. A Microsoft Projectből importálhat információkat a Wrike Gantt-diagramjába, ezzel azonnal javítva adatai megjelenését és kezelhetőségét.

A Gantt-diagram funkcióján belül a Wrike függőségei lehetővé teszik, hogy négy különböző módon kapcsolja össze a feladatokat, a függőségi vonalak pedig lehetővé teszik, hogy lássa, mely feladatok kapcsolódnak egymáshoz.

A Wrike függőségek használatával az alábbi szabályok közül választhat:

A feladatnak be kell fejeződnie, mielőtt a B feladat megkezdődhet.

A feladatnak el kell kezdődnie, mielőtt a B feladat megkezdődhet.

A feladatnak be kell fejeződnie, mielőtt a B feladat befejeződhet.

Az A feladat nem fejezhető be a B feladat megkezdése előtt.

Elég logikus, nem igaz?

Ezen funkciók mellett a Wrike számos nézetopciója közül is választhat, például táblázat, lista, tábla, stream, elemzés stb., hogy a munkáját úgy láthassa, ahogyan szeretné.

2. Kiváló ellenőrzési funkciók

A Wrike Proof nevű fizetős kiegészítő segítségével csapata közvetlenül hozzáadhat megjegyzéseket képekhez, PDF-fájlokhoz és akár videókhoz is.

Minden kommunikáció a megjegyzésekben történhet, és soha nem fogja elfelejteni észrevenni a fájlok hibáit. A legfontosabb, hogy a jóváhagyási és visszajelzési folyamatok teljes gőzzel fognak zajlani. 🏎️

Bónusz: Ismerje meg a legjobb korrektúraszerkesztő eszközöket

3. Ügyfelek mint együttműködők

A Collaborator egy olyan felhasználótípus a Wrike-ban, amely nem igényel fizetős felhasználói helyet, mégis hozzáférést biztosít a munkaterületéhez. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy az érdekelt feleket naprakészen tájékoztassa a projekt állásáról.

De van két fontos kikötés:

Jogaiknak vannak korlátai

Korlátozott az a szám, ahány együttműködőt meghívhat a fiókjába.

Így ügyfeleket is hozzáadhat együttműködőként, mivel ők általában kevesebben vannak, mint az alkalmazottai. És nem kell hozzáférniük az egész munkaterülethez. Mindenki nyer.

Munkatársként ügyfelei a következőket tehetik:

Ismerje meg a projekt megvalósításának módját, tartalmát és okait!

Kommenteljen, hogy megválaszolja a projekt során felmerülő kérdéseket.

Feladatállapotok módosítása

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását , és adjon jóváhagyást a jó munka folytatásához.

De melyik világban van minden szép és tökéletes?

Még Narnia sem volt...

A Wrike projektmenedzsmentnek is vannak olyan hátrányai, amelyek megakadályozzák, hogy ideális legyen.

A Wrike projektmenedzsment 5 korlátja (megoldásokkal)

Íme néhány olyan tényező, amely miatt kétségei támadhatnak a Wrike projektmenedzsmenttel kapcsolatban:

1. Nincs gondolattérkép funkció

Mivel a Wrike olyan népszerű, azt gondolhatnánk, hogy rendelkezik gondolattérkép funkcióval, amelynek segítségével brainstormingot folytathatunk a projekttervekről a csapatunkkal.

Nem 🙅! Sajnos nem.

Szóval, hol brainstormingol a csapatával?

A ClickUp-ban!

Igen, gyorsan megtaláltuk a választ, mert ez az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelyet minden méretű csapat és még a szabadúszók is imádnak .

És van egy Mind Map funkciója is. 😎

Olvassa el, hogyan oldja meg a ClickUp a Wrike összes hátrányát:

A gondolattérképünk egy lehetőségekkel teli vászon.

A blank mode (üres mód) segítségével vázolhatja projekttervét vagy gondolatait.

De ha az üres vászon megfélemlítőnek tűnik, ne aggódjon!

A ClickUp-ban már létrehozott elemeket is felhasználhatja a feladat mód segítségével, ahol a projekttervezés feladatokhoz kapcsolódik. Egyedi munkafolyamatokat, feladatokat hozhat létre, és akár a munkaterületét is logikus útvonalak szerint átrendezheti.

2. Számos alapvető funkció kiegészítőként érhető el

Mit vár el, amikor fizet egy projektmenedzsment szoftver csomagért?

Hogy megkapja a szükséges funkciókat.

Mi is így gondoltuk, amíg meg nem ismerkedtünk a Wrike-kal.

Nem tartalmaz több alapvető munkamenedzsment funkciót.

Ezek közül néhány funkció:

Wrike analyze : hozzon létre egyedi elemzési : hozzon létre egyedi elemzési irányítópultokat a teljesítmény javítása érdekében.

Wrike-erőforrás : vizualizálja a csapat : vizualizálja a csapat munkaterhelését , és szerezzen betekintést az erőforrások kihasználtságába.

Wrike-biztos: vizuális visszajelzések hozzáadása és jóváhagyók kijelölése

Hacsak nem hajlandó további díjat fizetni ezeknek a funkcióknak a feloldásáért és hozzáadásáért a Wrike-fiókjához, akkor nélkülük kell boldogulnia.

ClickUp megoldás #1: ingyenes irányítópultok

A ClickUp irányítópultjai nemcsak minden szükséges információt megadnak Önnek, beleértve a sprinteket, epikákat, feladatállapotokat, erőforrásokat stb., hanem testreszabhatók is.

Egyedi műszerfal-widgeteket adhat hozzá, hogy megtekintse a szükséges információkat, például:

Vonaldiagram

Számítás

Kördiagram

Akkumulátor-diagram és még sok más

És tudja, mi a legjobb?

Több projekthez több irányítópultot is létrehozhat, és ezért egy fillért sem számolunk fel. Az irányítópultokat ugyanis ingyenes csomagunkban is kínáljuk.

ClickUp megoldás #2: ingyenes Workload nézet

A Workload view (Munkaterhelés nézet) szintén ingyenes.

Használhatja egyszerű erőforrás-kezeléshez, például annak nyomon követéséhez, hogy kinek van túl sok vagy túl kevés feladata, majd ennek megfelelően oszthatja el a feladatokat.

ClickUp megoldás #3: ingyenes korrektúrafunkciók

Végül pedig a ClickUp használatával nem kell fizetnie semmilyen korrektúrával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásért.

A ClickUp nyitott karokkal várja kreatív csapatait!

Ezért rendelkezünk kép- és PDF-megjegyzés funkciókkal is.

Itt hozzáadhat és hozzárendelhet megjegyzéseket a tervezési makettekhez, kiemelhet jelöléseket a jogi szerződéseken és még sok mást.

3. Más webhelyek nem ágyazhatók be

Ez nagy kár. Ha weboldalakat beágyazhatna a Wrike-ba, időt takaríthatna meg a lapok közötti ugrálás helyett.

Például, ha van egy Google Sheets fájlja a hónap költségvetésével. Beágyazhatja azt a projektmenedzsment eszközébe a költségvetési feladat mellé.

Így nem kell újra és újra másik lapon keresnie.

Mivel nincs beágyazási lehetőség, nem tudja központosítani igényeit, ami időt és pénzt is felemészthet.

Hatékony Beágyazott nézet funkciónkkal könnyedén behozhat más webhelyeket és alkalmazásokat, például a Twittert, a Google Sheetset, a Loomot, a Vidyardot stb. a ClickUp platformra HTML vagy URL segítségével.

4. Nincs képernyőkép-funkció

Akár érdekes terveket szeretnénk megbeszélni, akár letölthetetlen mémeket szeretnénk elmenteni, különböző okokból készítünk képernyőképeket.

Annyi felhasználási lehetőség van, és mégis a Wrike megfosztja Önt ettől a funkciótól.

Milyen sajnálatos.

A ClickUp praktikus Chrome-bővítménye többcélú. Készíthet képernyőképeket az egész böngészőről vagy egy adott területről, hogy azokat feladatokhoz adja hozzá vagy letöltse.

De ez még nem minden!

A kiterjesztést a következőkre is használhatja:

Feladatok létrehozása

Könyvjelző oldalak

Időkövetés

Nyissa meg a Jegyzettömböt

Képernyőképek megjelölése

Megmondtuk.

Többcélú kiterjesztés okkal. 😎

5. A Wrike drága

A Wrike állítása szerint minden méretű csapat számára alkalmas, de mi a helyzet a csapatok költségvetésével?

Van ingyenes csomagja, de az elég korlátozott. Ha megnézzük a Wrike árait, a fizetős csomagok ára 9,80 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik, ami kis csapatok és vállalkozások számára drága lehet.

ClickUp megoldás: örökre ingyenes csomag

Próbálja ki inkább a ClickUp-ot.

Van egy örökre ingyenes csomagunk, amely tele van hasznos és fejlett funkciókkal, így nem lesz szüksége kiegészítőkre. 😛

Ha azonban továbbra is fejlett funkciókra van szüksége, fizetős csomagjaink nagyon kedvező áron elérhetők. Így kényelmes költségvetéssel bővítheti vállalatát.

Tekintse meg árazási tervezetünket:

Korlátlan tárhely

Egyéni mezők

Korlátlan számú egyéni nézet

És még sok más

Mindezek a megoldások teszik a ClickUp-ot a Wrike legjobb alternatívájává, de ennél sokkal többet kínálunk.

Íme néhány további ClickUp funkció, amelyet imádni fog:

A Wrike egyszerűen nem megfelelő (Önnek)

Kétségtelen, hogy a Wrike egy megfelelő projektmenedzsment eszköz.

De végül is az a kérdés, hogy Önnek megfelelő-e.

Minden költségvetésbe belefér? Nem.

Felárral terheli a funkciókat, ha azokat kiegészítőknek nevezi? Igen.

Ha mérlegeli az összes előnyt és korlátozást, rájön, hogy a kis dolgok is számítanak.

Miért kellene ilyen stresszeljen, ha a ClickUp az Ön oldalán áll?

Lehet a projektmenedzsere, feladatelosztója, dokumentumkészítője, jegyzetelője... amit csak akar.

Mit szól hozzá?

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy a projektmenedzsment gyerekjáték legyen, és minden nap így érezhesse magát: