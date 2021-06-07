ClickUp blog
Wrike projektmenedzsment útmutató (irányítópult, Gantt-diagram, időkövetés)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
2021. június 7.

A projektmenedzsment szoftver elengedhetetlen minden projektmenedzser számára.

Szinte lehetetlen elkülöníteni a kettőt!

Majdnem olyan, mint a fokhagymás kenyér és a pizza. 🍕

A Wrike egy ilyen projektmenedzsment megoldás.

De vajon a Wrike projektmenedzsmentet érdemes választani? 🤔

Ne aggódjon, mi segítünk Önnek megtalálni a megoldást.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a Wrike, milyen főbb funkciókkal, előnyökkel és korlátozásokkal rendelkezik. Emellett javaslatot t eszünk egy alternatívára is, amely megoldást kínál a Wrike projektmenedzsment minden hátrányára.

Készen áll? Akkor kezdjük!

Mi az a Wrike?

Wrike honlap

A Wrike egy projektmenedzsment szoftver és együttműködési eszköz. Lehetővé teszi a felhasználók számára a következőket:

  • Projektek
  • Határidők
  • Ütemezés
  • És egyéb munkafolyamatok

A szoftver hatékony feladatkezelésre lett tervezve, lehetővé téve a projektcsapat számára, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljon és azokat gyorsan elvégezze.

A Wrike segítségével valós idejű jelentésekkel is megtekintheti az összes virtuális csapata projektjének állapotát. Így a tények és statisztikák összegyűjtése egyszerűvé válik.

Bónusz: további részletekért olvassa el átfogó Wrike-áttekintésünket !

A Wrike 6 legfontosabb funkciója

A Wrike lenyűgöző projektmenedzsment és együttműködési funkciókkal rendelkezik, többek között interaktív Gantt-diagrammal, munkaterhelés-nézettel, megosztható irányítópulttal stb.

Az alábbiakban bemutatjuk az öt legfontosabb funkciót, amelyeket szerintünk érdemes megismernie.

1. Csapatmunka

A Wrike együttműködési funkciói a csapatok közötti kommunikációt, az eszközök létrehozását és a döntéshozatalt hivatottak segíteni.

Ezek közül néhány funkció:

  • Bejövő levelek: megmutatja a felhasználónak az összes említését, a neki kiosztott feladatokat stb.
  • @Mentions: értesítsen valakit, hogy beszélgetést kezdeményezzen
  • Böngésző értesítések: értesítse a felhasználót a csapattársai és a műszerfalak frissítéseiről, hogy gyorsan áttekintse a függőben lévő feladatokat.
  • Megjegyzések: hagyjon megjegyzéseket, tegyen fel kérdéseket stb. a feladatokhoz, mappákhoz és projektekhez.
  • Tevékenységi stream: egy adott feladathoz kapcsolódó tevékenységeket és frissítéseket mutat, és a projekt, feladat vagy mappa információs paneljén található.
E-mail mappa a Wrike-ban

Nyilvánvaló, hogy a Wrike komolyan veszi a csapatmunkát.

2. Wrike időkövetés

A Wrike projektmenedzsment szoftver praktikus beépített időkövető rendszerrel rendelkezik, amely kiválóan alkalmas a feladatokra és projektekre fordított órák nyomon követésére.

A Wrike időkövető funkciójának használata segít elkerülni a projektek késedelmét és egyszerűsíti a számlázást.

Könnyedén elindíthatja, leállíthatja, szüneteltetheti, sőt, szükséges adatokat vagy megjegyzéseket is hozzáadhat az összes időbejegyzéséhez.

Az időbejegyzések pedig olyan adatbázisok, amelyek segítségével felmérheti alkalmazottai termelékenységét.

A Wrike időkövető funkciójával már nem lesz nehéz kiosztani a promóciókat! 🏆

3. Wrike irányítópult

Ha csapata fizetős csomagot használ, akkor mindenki (kivéve a vendégmunkatársak) létrehozhat Wrike-dashboardokat.

Ez a projektirányító panel segít csapatának átfogó képet kapni és megszüntetni a szilókat.

Emellett valós idejű elemzéseket is megtekinthet, és a feladatokat egyéni státuszok szerint rendezheti.

A Wrike irányítópultjával egyetlen kattintással rögzítheti a legfontosabb projekteket, valamint Gantt-diagramokat készíthet.

Kár, hogy a Wrike még fizető felhasználók számára is korlátozza a létrehozható irányítópultok számát.

4. Csapatmegoldások

Kis csapatod van? Nagy csapatod? Valahol a kettő között?

A Wrike minden méretű csapat számára alkalmas.

Ideális megoldás elosztott, távoli vagy virtuális csapatokkal rendelkező szervezetek számára.

De ez csak a jéghegy csúcsa.

A Wrike emellett testreszabott megoldásokat kínál kreatív, termékmenedzsment, marketing, projektmenedzsment, üzleti műveletek és professzionális szolgáltató csapatok számára.

5. Mobilalkalmazások

Egy olyan világban, ahol az emberek útközben posztolnak a reggeli kávéjukról ☕ a közösségi médiában, elengedhetetlen egy mobil alapú megoldás.

A Wrike asztali alkalmazásában elvégezhető legtöbb feladat mobilalkalmazásában is elvégezhető, például:

  • Feladatok ütemezése és kiosztása
  • Hozzáférés a mappákhoz és projektekhez
  • Hozzáférés a Wrike-fiókjához
  • Tekintse meg személyes és megosztott irányítópultjait
  • És még sok más!

6. Integrációk

A jobb munkafolyamat-kezelés érdekében a Wrike több munkahelyi eszközzel is integrálható, például:

Nem találja a kedvenc alkalmazásával való közvetlen integrációt? Használja a Zapier szolgáltatást.

Segíthet a Wrike integrálásában olyan feladatkezelő szoftverekkel, mint a Zoho Projects, a Basecamp stb.

Ha pedig fejlesztő vagy, akkor az API segítségével közvetlenül megalkothatod saját integrációidat.

Nincs függőség.

egy nő, aki azt mondja: „Imádok független lenni”

Most nézzük meg a Wrike projektmenedzsment szoftver használatának előnyeit.

A Wrike projektmenedzsment 3 előnye

Íme a három legfontosabb előny, amely szerintünk a leginkább lenyűgözi Önt:

1. Testreszabható felhasználói felület a személyre szabáshoz

A kanban táblát kedveli, mert szereti figyelni, ahogy a feladatok a „teendő” állapotból „elvégezve” állapotba kerülnek?

Vagy inkább szeretné látni, hogyan kezeli a Gantt-diagram a függőségeket?

Akár így, akár úgy, a Wrike az Ön szolgálatára áll.

Ez csak azért lehetséges, mert a projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi a felhasználói felület testreszabását, így az pontosan az Ön igényeinek megfelelően működik. Például az Agile csapata a Wrike kanban táblával vizualizálhatja munkáját.

A Wrike Gantt-diagramja dinamikus ütemtervekkel biztosít áttekinthetőséget, valamint több projekt kezelésének lehetőségét. A Microsoft Projectből importálhat információkat a Wrike Gantt-diagramjába, ezzel azonnal javítva adatai megjelenését és kezelhetőségét.

A Gantt-diagram funkcióján belül a Wrike függőségei lehetővé teszik, hogy négy különböző módon kapcsolja össze a feladatokat, a függőségi vonalak pedig lehetővé teszik, hogy lássa, mely feladatok kapcsolódnak egymáshoz.

A Wrike függőségek használatával az alábbi szabályok közül választhat:

  • A feladatnak be kell fejeződnie, mielőtt a B feladat megkezdődhet.
  • A feladatnak el kell kezdődnie, mielőtt a B feladat megkezdődhet.
  • A feladatnak be kell fejeződnie, mielőtt a B feladat befejeződhet.
  • Az A feladat nem fejezhető be a B feladat megkezdése előtt.

Elég logikus, nem igaz?

Ezen funkciók mellett a Wrike számos nézetopciója közül is választhat, például táblázat, lista, tábla, stream, elemzés stb., hogy a munkáját úgy láthassa, ahogyan szeretné.

2. Kiváló ellenőrzési funkciók

A Wrike Proof nevű fizetős kiegészítő segítségével csapata közvetlenül hozzáadhat megjegyzéseket képekhez, PDF-fájlokhoz és akár videókhoz is.

Minden kommunikáció a megjegyzésekben történhet, és soha nem fogja elfelejteni észrevenni a fájlok hibáit. A legfontosabb, hogy a jóváhagyási és visszajelzési folyamatok teljes gőzzel fognak zajlani. 🏎️

Bónusz: Ismerje meg a legjobb korrektúraszerkesztő eszközöket

3. Ügyfelek mint együttműködők

A Collaborator egy olyan felhasználótípus a Wrike-ban, amely nem igényel fizetős felhasználói helyet, mégis hozzáférést biztosít a munkaterületéhez. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy az érdekelt feleket naprakészen tájékoztassa a projekt állásáról.

De van két fontos kikötés:

  • Jogaiknak vannak korlátai
  • Korlátozott az a szám, ahány együttműködőt meghívhat a fiókjába.

Így ügyfeleket is hozzáadhat együttműködőként, mivel ők általában kevesebben vannak, mint az alkalmazottai. És nem kell hozzáférniük az egész munkaterülethez. Mindenki nyer.

Munkatársként ügyfelei a következőket tehetik:

  • Ismerje meg a projekt megvalósításának módját, tartalmát és okait!
  • Kommenteljen, hogy megválaszolja a projekt során felmerülő kérdéseket.
  • Feladatállapotok módosítása
  • Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, és adjon jóváhagyást a jó munka folytatásához.

De melyik világban van minden szép és tökéletes?

Még Narnia sem volt...

egy nő Narnia-ból, varázspálcával

A Wrike projektmenedzsmentnek is vannak olyan hátrányai, amelyek megakadályozzák, hogy ideális legyen.

A Wrike projektmenedzsment 5 korlátja (megoldásokkal)

Íme néhány olyan tényező, amely miatt kétségei támadhatnak a Wrike projektmenedzsmenttel kapcsolatban:

1. Nincs gondolattérkép funkció

Mivel a Wrike olyan népszerű, azt gondolhatnánk, hogy rendelkezik gondolattérkép funkcióval, amelynek segítségével brainstormingot folytathatunk a projekttervekről a csapatunkkal.

Nem 🙅! Sajnos nem.

Szóval, hol brainstormingol a csapatával?

A ClickUp-ban!

ClickUp eszközök 2021

Igen, gyorsan megtaláltuk a választ, mert ez az egyik legjobban értékelt termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amelyet minden méretű csapat és még a szabadúszók is imádnak .

És van egy Mind Map funkciója is. 😎

Olvassa el, hogyan oldja meg a ClickUp a Wrike összes hátrányát:

ClickUp megoldás: gondolattérképek

A gondolattérképünk egy lehetőségekkel teli vászon.

A blank mode (üres mód) segítségével vázolhatja projekttervét vagy gondolatait.

Mind Map a ClickUp-ban

De ha az üres vászon megfélemlítőnek tűnik, ne aggódjon!

A ClickUp-ban már létrehozott elemeket is felhasználhatja a feladat mód segítségével, ahol a projekttervezés feladatokhoz kapcsolódik. Egyedi munkafolyamatokat, feladatokat hozhat létre, és akár a munkaterületét is logikus útvonalak szerint átrendezheti.

2. Számos alapvető funkció kiegészítőként érhető el

Mit vár el, amikor fizet egy projektmenedzsment szoftver csomagért?

Hogy megkapja a szükséges funkciókat.

Mi is így gondoltuk, amíg meg nem ismerkedtünk a Wrike-kal.

Nem tartalmaz több alapvető munkamenedzsment funkciót.

Ezek közül néhány funkció:

  • Wrike analyze: hozzon létre egyedi elemzési irányítópultokat a teljesítmény javítása érdekében.
  • Wrike-erőforrás: vizualizálja a csapat munkaterhelését, és szerezzen betekintést az erőforrások kihasználtságába.
  • Wrike-biztos: vizuális visszajelzések hozzáadása és jóváhagyók kijelölése

Hacsak nem hajlandó további díjat fizetni ezeknek a funkcióknak a feloldásáért és hozzáadásáért a Wrike-fiókjához, akkor nélkülük kell boldogulnia.

rajzfilmfigurák és Leonardo DiCaprio, akik az ablakon kívülre néznek

ClickUp megoldás #1: ingyenes irányítópultok

A ClickUp irányítópultjai nemcsak minden szükséges információt megadnak Önnek, beleértve a sprinteket, epikákat, feladatállapotokat, erőforrásokat stb., hanem testreszabhatók is.

A műszerfal a ClickUp

Egyedi műszerfal-widgeteket adhat hozzá, hogy megtekintse a szükséges információkat, például:

  • Vonaldiagram
  • Számítás
  • Kördiagram
  • Akkumulátor-diagram és még sok más
Akkumulátor-diagram a ClickUp-ban

És tudja, mi a legjobb?

Több projekthez több irányítópultot is létrehozhat, és ezért egy fillért sem számolunk fel. Az irányítópultokat ugyanis ingyenes csomagunkban is kínáljuk.

ClickUp megoldás #2: ingyenes Workload nézet

A Workload view (Munkaterhelés nézet) szintén ingyenes.

Használhatja egyszerű erőforrás-kezeléshez, például annak nyomon követéséhez, hogy kinek van túl sok vagy túl kevés feladata, majd ennek megfelelően oszthatja el a feladatokat.

Munkaterhelés-nézet a ClickUp-ban

ClickUp megoldás #3: ingyenes korrektúrafunkciók

Végül pedig a ClickUp használatával nem kell fizetnie semmilyen korrektúrával kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásért.

A ClickUp nyitott karokkal várja kreatív csapatait!

Ezért rendelkezünk kép- és PDF-megjegyzés funkciókkal is.

Itt hozzáadhat és hozzárendelhet megjegyzéseket a tervezési makettekhez, kiemelhet jelöléseket a jogi szerződéseken és még sok mást.

lektorálás a ClickUp-ban

3. Más webhelyek nem ágyazhatók be

Ez nagy kár. Ha weboldalakat beágyazhatna a Wrike-ba, időt takaríthatna meg a lapok közötti ugrálás helyett.

Például, ha van egy Google Sheets fájlja a hónap költségvetésével. Beágyazhatja azt a projektmenedzsment eszközébe a költségvetési feladat mellé.

Így nem kell újra és újra másik lapon keresnie.

Mivel nincs beágyazási lehetőség, nem tudja központosítani igényeit, ami időt és pénzt is felemészthet.

ClickUp megoldás: Beágyazott nézet

Hatékony Beágyazott nézet funkciónkkal könnyedén behozhat más webhelyeket és alkalmazásokat, például a Twittert, a Google Sheetset, a Loomot, a Vidyardot stb. a ClickUp platformra HTML vagy URL segítségével.

Beágyazott nézet a ClickUp-ban

4. Nincs képernyőkép-funkció

Akár érdekes terveket szeretnénk megbeszélni, akár letölthetetlen mémeket szeretnénk elmenteni, különböző okokból készítünk képernyőképeket.

Annyi felhasználási lehetőség van, és mégis a Wrike megfosztja Önt ettől a funkciótól.

Milyen sajnálatos.

ClickUp megoldás: Chrome-bővítmény

A ClickUp praktikus Chrome-bővítménye többcélú. Készíthet képernyőképeket az egész böngészőről vagy egy adott területről, hogy azokat feladatokhoz adja hozzá vagy letöltse.

Chrome-bővítmény a ClickUp-ban

De ez még nem minden!

A kiterjesztést a következőkre is használhatja:

Megmondtuk.

Többcélú kiterjesztés okkal. 😎

5. A Wrike drága

A Wrike állítása szerint minden méretű csapat számára alkalmas, de mi a helyzet a csapatok költségvetésével?

Van ingyenes csomagja, de az elég korlátozott. Ha megnézzük a Wrike árait, a fizetős csomagok ára 9,80 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik, ami kis csapatok és vállalkozások számára drága lehet.

Elsa a Jégvarázsból azt mondja: „Oké, megyek.”

ClickUp megoldás: örökre ingyenes csomag

Próbálja ki inkább a ClickUp-ot.

Van egy örökre ingyenes csomagunk, amely tele van hasznos és fejlett funkciókkal, így nem lesz szüksége kiegészítőkre. 😛

Ha azonban továbbra is fejlett funkciókra van szüksége, fizetős csomagjaink nagyon kedvező áron elérhetők. Így kényelmes költségvetéssel bővítheti vállalatát.

Tekintse meg árazási tervezetünket:

Mindezek a megoldások teszik a ClickUp-ot a Wrike legjobb alternatívájává, de ennél sokkal többet kínálunk.

Íme néhány további ClickUp funkció, amelyet imádni fog:

A Wrike egyszerűen nem megfelelő (Önnek)

Kétségtelen, hogy a Wrike egy megfelelő projektmenedzsment eszköz.

De végül is az a kérdés, hogy Önnek megfelelő-e.

Minden költségvetésbe belefér? Nem.

Felárral terheli a funkciókat, ha azokat kiegészítőknek nevezi? Igen.

Ha mérlegeli az összes előnyt és korlátozást, rájön, hogy a kis dolgok is számítanak.

Miért kellene ilyen stresszeljen, ha a ClickUp az Ön oldalán áll?

Lehet a projektmenedzsere, feladatelosztója, dokumentumkészítője, jegyzetelője... amit csak akar.

Mit szól hozzá?

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy a projektmenedzsment gyerekjáték legyen, és minden nap így érezhesse magát:

