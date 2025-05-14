A 15 legjobb Microsoft Project alternatíva 2025-re (ingyenes és fizetős)

Riasztó, hogy a szervezetek 70%-a legalább egy projekt kudarcát éli meg egy pénzügyi évben – ez bizonyítja, hogy jobb eszközökre és stratégiákra van szükség.

Bár a Microsoft Project tűnhet „szabványnak”, a meredek tanulási görbe, a korlátozott együttműködési lehetőségek és a magas ár nem mindig teszik megfelelővé. Dolgoztam olyan csapatokkal, amelyek több időt töltöttek a szerszám megtanulásával, mint a projektek tényleges kezelésével.

Vannak okosabb, intuitívabb lehetőségek – olyan projektmenedzsment szoftverek, amelyek Ön munkamódszeréhez igazodnak. Akár egy kicsi, gyors tempójú csapatot vezet, akár komplex vállalati munkafolyamatokat koordinál, itt megtalálja a Microsoft Project legjobb alternatíváját.

Több tucat projektmenedzsment eszközt kipróbáltam, és megértettem, milyen hatással lehet a megfelelő eszköz.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatom a 2025-re tervezett 15 Microsoft Project alternatívát – olyan eszközöket, amelyekkel a tervezés, a nyomon követés és az együttműködés sokkal zökkenőmentesebbé válik.

A Microsoft Project korlátai

Íme néhány olyan fontos korlátozás, amely miatt a csapatok gyakran keresnek alternatívát a Microsoft Project helyett:

Megtanulása nehéz: komplex felülete és funkciókban gazdag kialakítása túlterhelheti az új felhasználókat, ami megnehezíti a bevezetést.

Korlátozott együttműködés: A Microsoft Project nem a valós idejű csapatmunkára lett kialakítva. A csapat tagjai nem tudnak zökkenőmentesen kommunikálni, frissítéseket megosztani vagy közvetlenül a platformon belül együttműködni anélkül, hogy külső eszközökre támaszkodnának.

Rigid és elavult felület: Hiányzik belőle az intuitív, modern érzés, amelyet sok versenytárs ma már kínál, ami miatt merev, elavult és nehezebb alkalmazkodni a gyorsan változó vagy nem hagyományos munkafolyamatokhoz, mint például az Agile vagy a Kanban.

Ár és hozzáférhetőség: A Microsoft Project költségei kisebb vállalkozások és startupok számára döntő tényező lehetnek. Ráadásul ez nem a legkönnyebben hozzáférhető megoldás, mivel Microsoft 365 előfizetést igényel, és kompatibilitása Windows-felhasználókra korlátozódik, így a Mac-felhasználók kimaradnak a körből.

Integráció hiánya: Az integrációk korlátozottak, ami megnehezíti a projekt munkafolyamatainak szinkronizálását a csapat által már használt eszközökkel, például a Slackkel, a Google Workspace-szel és a modern CRM-ekkel.

A Microsoft Project alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a Microsoft Project 15 hatékony alternatívájáról, amelyek mindegyike valami egyedi megoldást kínál, hogy könnyebben, együttműködőbb módon és rugalmasabban kezelhesse projektjeit:

Eszköz Legalkalmasabb Használati esetek Árak ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment Komplex projektek kezelése, távoli csapatok együttműködése, munkafolyamatok automatizálása és bármilyen méretű csapatokhoz való méretezhetőség. Örökre ingyenesKorlátlan: 7 USD/felhasználó havonta Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatotClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, 7 USD/tag havonta Smartsheet Táblázatos stílusú projektmenedzsment Erőforrás-igényes projektek végrehajtása, ismétlődő feladatok automatizálása és részletes projektütemények készítése Ingyenes próba: 30 napos ingyenes próba elérhető Pro: 12 USD/felhasználó havonta Business: 24 USD/felhasználó havonta Enterprise: Egyedi árazás Advanced Work Management: Egyedi árazás Monday. com Vizuális munkafolyamatok és együttműködés Marketingkampányok tervezése, vizuális munkafolyamatok kezelése és a csapat céljainak nyomon követése IngyenesAlap: 12 USD/felhasználó havonta Standard: 14 USD/felhasználó havonta Pro: 24 USD/felhasználó havonta Enterprise: Egyedi árazás Wrike Funkcióközi és vállalati csapatok Nagy csapatok koordinálása, munkaterhelés kezelése és a munkafolyamatok javítása több részlegen átívelően IngyenesCsapat: 10 USD/felhasználó havonta Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta Vállalati: Egyedi árazásPinnacle: Egyedi árazás Csapatmunka Ügyfélközpontú projektmenedzsment Ügyfélprojektek kezelése, számlázható órák időkövetése és az ügyfélkommunikáció javítása Deliver: 13,99 USD/felhasználó/hónap Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap Scale: 69,99 USD/felhasználó/hónap Enterprise: Egyedi árazás Jira Agilis szoftverfejlesztés Agilis sprintek végrehajtása, szoftverhibák nyomon követése és a termékfejlesztési munkafolyamatok racionalizálása IngyenesStandard: 7,53 USD/felhasználó havontaPremium: 13,53 USD/felhasználó havontaEnterprise: Egyedi árak Zoho Projects Költséghatékony projektmenedzsment Kis- és közepes méretű projektek kezelése, a csapat előrehaladásának nyomon követése és az alapvető feladatok automatizálása IngyenesPrémium: 4 USD/felhasználó havontaVállalati: 9 USD/felhasználó havonta GanttPRO Gantt-diagramra összpontosító projekttervezés Részletes Gantt-diagramok készítése, ütemtervek kezelése és erőforrás-elosztás Alap: 9,99 USD/felhasználó havontaPro: 15,99 USD/felhasználó havontaÜzleti: 24,99 USD/felhasználó havontaVállalati: Egyedi árazás Trello Egyszerű, vizuális feladatkezelés Személyes teendőlisták szervezése, kis csapatok projektjeinek vizualizálása és feladatok szervezése Kanban táblák segítségével IngyenesStandard: 6 USD/felhasználó havonta Premium: 12,50 USD/felhasználó havonta Enterprise: 17,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás) Basecamp Egyszerűsített csapatmunka A csapatkommunikáció központosítása, kis projektek kezelése és fájlok megosztása minimális bonyodalommal. IngyenesBasecamp: 15 USD/felhasználó havonta Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hónap (éves számlázás) Asana Feladatkezelés növekvő csapatok számára Csapatmunka terhelésének kezelése, projektcélok nyomon követése és többlépcsős projektek kezelése Személyes: IngyenesStarter: 13,49 USD/felhasználó havontaAdvanced: 30,49 USD/felhasználó havontaEnterprise: Egyedi árak Enterprise+: Egyedi árak ProofHub Központosított projekt- és csapatmenedzsment Kreatív eszközök áttekintése, határidők kezelése és csapatokkal való együttműködés egy központi munkaterületen Ultimate Control: 99 USD/hó Essential: 50 USD/hó Notion Rugalmas munkaterület és tudásmenedzsment A projektmenedzsment, a dokumentáció és a tudásmegosztás egyetlen testreszabható munkaterületbe történő összevonása FreePlus: 12 USD/felhasználó/hónapBusiness: 18 USD/felhasználó/hónapEnterprise: Egyedi árakNotion AI: Adja hozzá munkaterületéhez 8 USD/tag/hónap áron (éves számlázással) nTask Megfizethető feladat- és projektmenedzsment Egyszerű projektek kezelése, értekezletek tervezése és kockázatok értékelése a költségvetés keretein belül Prémium: 4 USD/felhasználó havontaÜzleti: 12 USD/felhasználó havontaVállalati: Egyedi árazás Celoxis Vállalati szintű projektmenedzsment Nagyszabású projektek felügyelete, költségvetések nyomon követése és erőforrás-kihasználás elemzése vállalkozások számára Essential: 25 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)Professional: 35 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)Business: 45 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)Enterprise: Egyedi árazás

💡 Profi tipp: Ha a Microsoft Projectről egy új eszközre vált, kezdje kis lépésekkel. Tesztelje egy csapattal vagy projekttel, mielőtt az egész vállalatban bevezetné. Így azonosíthatja, mi működik, és finomíthatja a munkafolyamatokat anélkül, hogy túlterhelné a csapatát.

A 15 legjobb Microsoft Project alternatíva

Most nézzük meg közelebbről ezeket a Microsoft Project alternatívákat:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú projektmenedzsmenthez)

Kezdje el a ClickUp használatát Kezelje a feladatokat és tartsa be minden határidőt a ClickUp projektmenedzsmentjével.

Az agilis csapatokkal való sprintkezeléstől a kreatív szakemberként végzett kampánytervezésig, rájöttem, hogy a ClickUp – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás – úgy fejlődik a projekt igényeivel, ahogyan kevés más eszköz képes.

Például a ClickUp projektmenedzsmentje segített nekem könnyedén kezelni a feladataimat, ütemterveimet, céljaimat és erőforrásaimat egyetlen munkaterületen.

Akár személyes projekteket kezeltem, akár komplex csapatmunkákat felügyeltem, a ClickUp széles körű nézetekkel, vizuális irányítópultokkal, gondolattérképekkel, valós idejű kommunikációs megoldásokkal, dokumentumkezelő eszközökkel és még sok mással alkalmazkodott az igényeimhez. A ClickUp-ot különlegessé teszi a saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával működő asszisztens, a ClickUp Brain.

Növelje a termelékenységet és automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével.

A feladatkezelés automatizálásától és az információk generálásától a hosszú frissítések vagy dokumentumok összefoglalásáig a ClickUp Brain segít Önnek okosabban és hatékonyabban dolgozni.

Emellett lehetővé teszi a termelékenység javítását a feladatok létrehozásának, összefoglalásának és jelentésének automatizálásával.

A feladatkövetés és a távoli csapatmunka eszközök mellett egyszerű teendőlistákat vagy teljes körű projekteket is kezelhettem több testreszabható sablonnal, például a ClickUp projektmenedzsment sablonnal.

Ez a sablon lebontja a szilárd struktúrákat és akadályokat, lehetővé téve a projektek, programok és projektportfóliók hatékony és gyors kezelését.

Nem csoda, hogy a Cartoon Network közösségi média csapata 50%-kal rövidebb idő alatt megduplázta teljesítményét a ClickUp segítségével, amely a csapat egyetlen megbízható információforrása. Megértem ezt – mielőtt megtaláltam a megfelelő eszközt, úgy éreztem, hogy minden projekt inkább a káosz kezeléséről szólt, mint az eredmények eléréséről. A ClickUp megváltoztatta ezt.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, feladatok hozzárendelhet, határidőket állíthat be és valós időben követheti nyomon az előrehaladást – függetlenül attól, hogy vizuális irányítópultokat, Kanban táblákat, Gantt-diagramokat vagy egyszerű listákat használ.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg testreszabható funkció miatt az új felhasználóknak időbe telhet, mire hatékonyan tudják használni a platformot.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy barátságos eszköz, amely lehetővé teszi minden feladat és minden ügyfél nyomon követését, határidők hozzáadását és a folyamatok automatizálását. Emellett segít hatékonyan kommunikálni a csapatommal és a munkatársaimmal, valamint az összes dokumentumot egy helyen rendszerezni.

Egy barátságos eszköz, amely lehetővé teszi minden feladat és minden ügyfél nyomon követését, határidők hozzáadását és a folyamatok automatizálását. Emellett segít hatékonyan kommunikálni a csapatommal és a munkatársaimmal, valamint az összes dokumentumot egy helyen rendszerezni.

🧠 Érdekesség: A ClickUp más projektmenedzsment eszközökkel kapcsolatos frusztrációból született. Az alapítók egy olyan all-in-one megoldást szerettek volna, amelynek köszönhetően nem kell több alkalmazást egyszerre használniuk – ezért maguk fejlesztették ki!

2. Smartsheet (a legjobb táblázatos projektmenedzsmenthez)

via Smartsheet

A Smartsheet friss levegőként hat majd, ha a táblázatok használata kényelmesebbnek tűnik az adatok kezelése szempontjából.

Több komplex projekt végrehajtásánál teszteltem, és leginkább azt értékelem, hogy ötvözi a táblázatok rugalmasságát a hatékony projektmenedzsment funkciókkal.

A Smartsheet segítségével könnyedén nyomon követheti a feladatokat, a függőségeket és az ütemterveket, és ha ismeri az Excel programot, akkor intuitív módon fogja használni, de ennél sokkal többet is kínál.

A Smartsheet legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen táblázatokat fejlett projektmenedzsment funkciókkal, például Gantt-diagramokkal.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok egyszerűsítése és a manuális munkaterhelés csökkentése érdekében.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását és teljesítményét valós időben az egyedi projekt-dashboardok és jelentések segítségével.

Hatékonyan kezelje a csapat erőforrásait, ossza el a feladatokat és figyelje a csapat kihasználtságát.

A Smartsheet korlátai

Van egy tanulási görbe, különösen, ha nem szokott táblázatkezelő alapú projektmenedzsment eszközöket használni.

Smartsheet árak

Ingyenes próba: 30 napos ingyenes próba elérhető

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valós felhasználók?

A Smartsheets nem volt olyan bonyolult, mint ahogyan eredetileg gondoltam, és többnyire nagyon egyszerű és könnyen használható volt. Ezzel nyomon tudtam követni sok diákunk listáját, és rendkívül hasznosnak bizonyult az a lehetőség, hogy ezeket a listákat automatizálhatom, és egymással együttműködve valós időben követhetem a változásokat. Én is sokat használom a Smartsheets-et, és már egy ideje része a napi rutinomnak. A Microsoft Excelbe való exportálás és importálás lehetősége szintén hatalmas előny.

A Smartsheets nem volt olyan bonyolult, mint ahogyan eredetileg gondoltam, és többnyire nagyon egyszerű és könnyen használható volt. Ezzel nyomon tudtam követni sok diákunk listáját, és rendkívül hasznosnak bizonyult az a lehetőség, hogy ezeket a listákat automatizálhatom, és egymással együttműködve valós időben követhetem a változásokat. Én is sokat használom a Smartsheets-et, és már egy ideje része a napi rutinomnak. A Microsoft Excelbe való exportálás és importálás lehetősége szintén hatalmas előny.

3. Monday.com (A legjobb vizuális munkafolyamatokhoz és együttműködéshez)

A napi teendőkön át a kiterjedt projektekig, alaposan kipróbáltam a Monday.com-ot, és alkalmazkodóképessége lenyűgözött. Ami kiemelkedik, az a testreszabhatósága.

A platform többféle nézetet kínál – Gantt-diagramok, Kanban táblák, idővonalak –, és könnyedén válthat közöttük, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet. Kommunikációs terv sablonjai kiválóan alkalmasak azoknak a csapatoknak, amelyeknek valós időben kell összhangban maradniuk.

Monday.com legjobb funkciói

Készítsen színkódolt irányítópultokat a projekt előrehaladásának és a csapat céljainak nyomon követéséhez.

Automatizálja a rutin feladatokat és frissítéseket, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát.

Valós időben együttműködhet, fájlokat oszthat meg és feladatokhoz közvetlenül a platformon belül fűzhet megjegyzéseket.

Integrálja más eszközökkel, például a Slackkel, a Zoommal és a Google Drive-val, hogy központosítsa a kommunikációt.

Monday.com korlátai

A platform túlterhelőnek tűnhet kis, egyszerű projektek esetében, amelyekhez az összes funkció rendelkezésre áll.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valós felhasználók?

A Monday.com vizuális irányítópultokat kínál, amelyek világos áttekintést nyújtanak a feladatokról, a határidőkről és az előrehaladásról, így mindenki naprakész maradhat. Könnyedén ellenőrizhetem a projekt előrehaladását anélkül, hogy a projektmenedzser frissítésére kellene várnom. A Monday.com eszközei hatékonyabbá és zökkenőmentesebbé teszik a projektmenedzsmentet, valamint az értékesítés és a műveletek közötti együttműködést.

A Monday.com vizuális irányítópultokat kínál, amelyek világos áttekintést nyújtanak a feladatokról, a határidőkről és az előrehaladásról, így mindenki naprakész maradhat. Könnyedén ellenőrizhetem a projekt előrehaladását anélkül, hogy a projektmenedzser frissítésére kellene várnom. A Monday.com eszközei hatékonyabbá és zökkenőmentesebbé teszik a projektmenedzsmentet, valamint az értékesítés és a műveletek közötti együttműködést.

📮ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépjen a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. T A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatóság hiánya rontja a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

4. Wrike (A legjobb funkcióközi és vállalati csapatok számára)

via Wrike

A kiterjedt, többfunkciós projektek esetében a Wrike a rugalmasság és az ellenőrzés között találja meg az ideális egyensúlyt. Ez különösen fontos, ha különböző csapatokkal vagy részlegekkel kell együttműködni.

A részletes Gantt-diagramok létrehozásának, az erőforrások tervezésének és az előrehaladás nyomon követésének lehetősége a projektek kezelése közben, mindezt egy helyen, a Wrike-ot hatékony Microsoft Project alternatívává teszi.

A Wrike legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat a kézi munkavégzés csökkentése és a termelékenység növelése érdekében.

Kezelje a csapat erőforrásait és munkaterhelését fejlett erőforrás-kezelési és tervezési eszközökkel.

Dolgozzon együtt kreatív munkákon a beépített korrektúrával és visszajelzési eszközökkel

Integrálja a Wrike-ot olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Microsoft Teams.

A Wrike korlátai

A Wrike árai korlátozóak lehetnek a kisebb vállalkozások számára, különösen azok számára, amelyek szűkös költségvetéssel rendelkeznek.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?

Hasznos PM eszköz minden csapatunk igényéhez – az ütemezéstől és az erőforrások beosztásától a pontos jelentésekig. Minden nap használjuk, és az integráció rendkívül egyszerű volt. Az ügyfélszolgálat mindig rendelkezésre áll. A felület lehetne jobb, de összességében remek termék.

Hasznos PM eszköz minden csapatunk igényéhez – az ütemezéstől és az erőforrások beosztásától a pontos jelentésekig. Minden nap használjuk, és az integráció rendkívül egyszerű volt. Az ügyfélszolgálat mindig rendelkezésre áll. A felület lehetne jobb, de összességében remek termék.

5. Teamwork (A legjobb ügyfélközpontú projektmenedzsmenthez)

via Teamwork

Ha ügynökségi környezetben dolgozik, a Teamwork képes nyomon követni a számlázható órákat, számlákat generálni és ügyfélportálokat létrehozni, ami jelentősen megkönnyíti az ügyfelek elvárásainak kezelését.

Rendkívül hasznos több projekt egyidejű szervezéséhez is.

A legkiemelkedőbb funkció az ügyfélportál. Meghívhat ügyfeleket konkrét projektekbe, hogy azok ellenőrizhessék a haladást, megtekinthetik a legújabb eredményeket, és visszajelzéseket oszthatnak meg anélkül, hogy végtelen e-maileket kellene küldeniük. Számomra ez az egész folyamatot átláthatóbbá és szervezettebbé teszi.

A Teamwork legjobb funkciói

Kezelje az erőforrásokat, a határidőket és a feladatokat egy helyen, részletes projekttervező eszközökkel.

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az értesítések, az állapotfrissítések és a feladatkiosztások, hogy időt takarítson meg.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a HubSpot.

Csapatmunka korlátai

A felhasználói felület néha kissé zsúfoltnak tűnhet, különösen több projekt egyidejű kezelése esetén.

A jelentéskészítési funkciók nem annyira fejlettek, mint más eszközöké.

Csapatmunka árak

Szállítás: 13,99 USD/felhasználó/hónap

Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap

Ár: 69,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

A csapatmunka legnagyobb előnye, hogy nagyon könnyen használható és nagyon hasznos a határidőre befejezendő projekt becslésének nyomon követéséhez.

A csapatmunka legnagyobb előnye, hogy nagyon könnyen használható és nagyon hasznos a határidőre befejezendő projekt becslésének nyomon követéséhez.

👀 Tudta? Azok a szervezetek, amelyek hatékony projektmenedzsment gyakorlatokat alkalmaznak a hatókör, a költségvetés, az ütemterv és a teljesítménymérés terén, 92%-os projekt-sikerarányt érnek el, szemben a gyengén teljesítő szervezetek mindössze 33%-os arányával.

6. Jira (A legjobb agilis és szoftverfejlesztő csapatok számára)

via Jira

Az agilis projektmenedzsment terén, különösen a szoftverfejlesztő csapatok számára, a Jira az az eszköz, amelyhez a projektmenedzserek gyakran fordulnak. Ideális megoldás a menedzserek számára is, hogy átfogó képet kapjanak a közelgő projektekről.

Jira segítségével fejlesztési sprinteken és hibakeresésen dolgoztam, és nagyon hasznosnak találtam komplex munkafolyamatok kezelésében.

A Jira testreszabási lehetőségei nyűgözték le leginkább. A munkafolyamatokat a csapata folyamataihoz igazíthatja, és fejlett jelentéseket készíthet, amelyekből hasznos információkat szerezhet a csapat termelékenységéről és a projekt állásáról.

A Jira legjobb funkciói

Részletes teljesítményjelentéseket készíthet sprinttervezéshez, sebességkövetéshez és termelékenységi elemzéshez.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat, hogy azok illeszkedjenek csapata folyamataihoz és követelményeihez.

Zökkenőmentesen integrálható olyan fejlesztői eszközökkel, mint a Bitbucket, a GitHub és a CI/CD pipeline-ek.

A Jira korlátai

Az agilis gyakorlatokkal nem ismerős csapatok számára meredek a tanulási görbe.

A nem technikai csapatok számára a Jira komplex felülete és funkciói miatt túl bonyolultnak tűnhet.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 7,53 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 13,53 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valós felhasználók?

A Jira-n könnyű jegyeket létrehozni, kiadásokat és epikákat hozzáadni, valamint alfeladatokat, feladatokat, hibákat és történeteket létrehozni. A felhasználók az Epic vagy a kiadások segítségével nyomon követhetik a problémákat. A backlog karbantartása is egyszerű. Az új frissítések miatt alig van leállás. A Jira-ba könnyű bejelentkezni, és a szerepkörnek megfelelő hozzáférést biztosíthatunk. Naponta használom a Jira-t a munkám nyomon követésére és naplózására, ami nagyon egyszerű.

A Jira-n könnyű jegyeket létrehozni, kiadásokat és epikákat hozzáadni, valamint alfeladatokat, feladatokat, hibákat és történeteket létrehozni. A felhasználók az Epic vagy a kiadások segítségével nyomon követhetik a problémákat. A backlog karbantartása is egyszerű. Az új frissítések miatt alig van leállás. A Jira-ba könnyű bejelentkezni, és a szerepkörnek megfelelő hozzáférést biztosíthatunk. Naponta használom a Jira-t a munkám nyomon követésére és naplózására, ami nagyon egyszerű.

7. Zoho Projects (A legjobb költséghatékony projektmenedzsmenthez)

via Zoho Projects

A Zoho Projects egyike azoknak az eszközöknek, amelyek hatékonyak, anélkül, hogy tönkretennék a pénztárcáját.

Kis csapatok és startupok számára ideális, mert a projektmenedzsment alapvető funkcióit megfizethető áron kínálja. A Zoho Projects segítségével feladatok kezelhetők, a haladás Gantt-diagramokkal követhető nyomon, sőt, időkövetés is integrálható – mindezt sokkal alacsonyabb áron, mint sok versenytárs esetében.

A Zoho Project legjobb funkciói

Együttműködés beépített csevegő, megjegyzések és projektdokumentáció segítségével

Automatizálja a munkafolyamatokat a kézi munkák csökkentése és a folyamatok racionalizálása érdekében.

Integrálható a Zoho alkalmazásokkal, a Slackkel, a Microsoft Teams-szel és a Google Drive-val.

A Zoho Projects korlátai

Korlátozott fejlett funkciók nagyobb vagy összetettebb projektekhez

A jelentéskészítő eszközök alapszintűek a magasabb kategóriájú versenytársakhoz képest.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 4 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 9 USD/felhasználó havonta

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (750+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Projects-ről a valós felhasználók?

Lehetővé teszi az egyes projektekkel kapcsolatos problémák jelentését és nyomon követését, nagymértékben testreszabható és nagyon alacsony költségű. A felhasználói felület nem túl intuitív, és érdekes lenne egy Kanban nézet az összes projektről.

Lehetővé teszi az egyes projektekkel kapcsolatos problémák jelentését és nyomon követését, nagymértékben testreszabható és nagyon alacsony költségű. A felhasználói felület nem túl intuitív, és érdekes lenne egy Kanban nézet az összes projektről.

👀 Tudta? Évente közel 48 billió dollárt fektetnek be projektekbe. Ezeknek a projekteknek azonban 65%-a kudarcot vall, ami jelentős erőforrás-pazarlást és elszalasztott lehetőségeket jelent.

8. GanttPRO (A legjobb Gantt-diagram rajongóknak)

via GanttPRO

Ha Ön egy projektmenedzser, aki a Gantt-diagramokért él és hal, akkor ez az eszköz Önnek készült. A GanttPRO-t összetett projekt ütemtervek tervezéséhez, függőségek beállításához és a feladatok előrehaladásának vizualizálásához használtam, és ezzel rengeteg időt spóroltam.

A GanttPRO tiszta, felhasználóbarát felülete megkönnyíti a projektek beállítását, az ütemtervek módosítását és a határidők nyomon követését. Feladatokat hozhat létre, azokat több csapattagnak is kioszthatja, és a projektek előrehaladását különböző projektnézetekben, például Kanban táblákon, táblázatos nézetben és Gantt-nézetben is megjelenítheti.

A GanttPRO legjobb funkciói

A projekt előrehaladását és a mérföldköveket könnyen olvasható formátumban jelenítheti meg.

Dolgozzon együtt a csapatokkal feladatmegjegyzések, fájlmellékletek és értesítések segítségével.

A dinamikus ütemezési eszközökkel módosíthatja az ütemterveket.

Kövesse nyomon a csapat munkaterhelését és erőforrásait, hogy megelőzze a kiégést vagy a túlterhelést.

A GanttPRO korlátai

A ClickUp-hoz hasonló eszközökhöz képest korlátozott együttműködési funkciók az ingyenes csomagban.

Nincs néhány fejlett jelentéskészítési opció a nagyobb csapatok számára.

GanttPRO árak

Alap: 9,99 USD/felhasználó/hónap

Pro: 15,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

GanttPRO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a GanttPRO-ról a valós felhasználók?

Korábban a SmartSheet programot használtam projektmenedzsmenthez, de a GanttPro-t jobbnak és könnyebben használhatónak találtam. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik benne, hogy magamnak kell fizetnem érte, mivel a munkaadóm jelenleg nem használja a GanttPro-t.

Korábban a SmartSheet programot használtam projektmenedzsmenthez, de a GanttPro-t jobbnak és könnyebben használhatónak találtam. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik benne, hogy magamnak kell fizetnem érte, mivel a munkaadóm jelenleg nem használja a GanttPro-t.

9. Trello (A legjobb egyszerű Kanban projektmenedzsmenthez)

via Trello

Új a projektmenedzsmentben? A Trello a tökéletes kiindulási pont. A Trellót mindenre használom, a tartalomnaptártól a személyes teendőlistákig, és egyszerűsége teszi hatékonnyá.

A drag-and-drop felület könnyen használható, és gyorsan rendezheti a feladatokat listákba, hozzáadhat ellenőrzőlistákat, csatolhat fájlokat és határidőket állíthat be. Kiváló eszköz az együttműködéshez is – meghívhatja a csapattagokat a táblákra, megjegyzéseket hagyhat és könnyedén megoszthatja a frissítéseket.

A Trello legjobb funkciói

A feladatok vizuális szervezése testreszabható Kanban táblákkal

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Butler automatizálási funkcióval

Integrálja a Trellót olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a Jira.

A Trello korlátai

Nem a legalkalmasabb komplex projektmenedzsmenthez, függőségekkel és részletes ütemtervekkel.

A jelentési és elemzési funkciók más eszközökhöz képest korlátozottak.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

A Trello számomra a táblák szinonimája, bár egy projekthez még a Meistertaskot is sokkal többet használtam, mint a Trellót. A Trello remek nézetekkel rendelkezik, könnyen beállítható és használható, különösen akkor, ha egy rendezvényen vagy workshopon dolgozik, és szeretné, hogy az emberek a rendezvény előtt, alatt és után is együttműködjenek.

A Trello számomra a táblák szinonimája, bár egy projekthez még a Meistertaskot is sokkal többet használtam, mint a Trellót. A Trello remek nézetekkel rendelkezik, könnyen beállítható és használható, különösen akkor, ha egy rendezvényen vagy workshopon dolgozik, és szeretné, hogy az emberek a rendezvény előtt, alatt és után is együttműködjenek.

👀 Tudta? A Trello eredetileg a Fog Creek Software belső eszközeként jött létre 2011-ben, mielőtt a vizuális feladatkezelés elengedhetetlen alkalmazásává vált, amelyet világszerte több mint 50 millió felhasználó szeret.

10. Basecamp (A legjobb egyszerű csapatkommunikációhoz és projektkövetéshez)

via Basecamp

Ha olyan all-in-one platformot keres, amely egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt, miközben a projekt nyomon követése is egyszerű marad, akkor a Basecamp egy megbízható választás.

Kis csapatok és projektek számára ideális, amelyek inkább az együttműködésre, mint a fejlett projektmenedzsment funkciókra koncentrálnak. A Basecamp a teendőlistákat, a fájlmegosztást, az üzenetküldést és az ütemezést egy mindenki számára könnyen használható, tiszta felületen egyesíti.

A Basecamp legjobb funkciói

Szervezze projektjeit teendőlisták, ütemtervek és fájlmegosztás segítségével egy helyen.

Tartsa átláthatóvá a csapat kommunikációját a Campfire csevegések és üzenőfalak segítségével.

Használja a Hill Charts alkalmazást a projekt előrehaladásának vizualizálására egyedi módon.

Ossza meg az automatikus bejelentkezéseket, hogy csökkenthesse az állapotmegbeszélések számát, és mindenki összhangban legyen.

A Basecamp korlátai

Nincs feladatfüggőség és fejlett feladatkezelő szoftverfunkciók

Korlátozott jelentéskészítés és elemzés nagyobb, összetettebb projektek esetén

Basecamp árak

Ingyenes

Basecamp: 15 USD/felhasználó havonta

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó (éves számlázás)

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

Összességében nagyon pozitívak a tapasztalataim a Basecamp-pel! A Basecamp projektmenedzsment funkciói egyszerűsítik a munkafolyamatokat, javítják a kommunikációt és biztosítják a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. Ez egy hatékony eszközkészlet a modern csapatok számára!

Összességében nagyon pozitívak a tapasztalataim a Basecamp-pel! A Basecamp projektmenedzsment funkciói egyszerűsítik a munkafolyamatokat, javítják a kommunikációt és biztosítják a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. Ez egy hatékony eszközkészlet a modern csapatok számára!

11. Asana (A legjobb feladat- és munkafolyamat-kezeléshez)

via Asana

Az Asana-t tartalomtervezéshez, csapatfeladatok nyomon követéséhez és projektmunkafolyamatok kezeléséhez használtam, és nem okozott csalódást. Vizuális feladat táblái, listái és idővonal-nézetei megkönnyítik a projektek lebontását és a határidők betartását.

Egyik kedvenc funkciója az automatizálás. A ismétlődő feladatok vagy függőségek automatizálására szolgáló szabályok beállítása rengeteg időt takarít meg.

Az Asana legjobb funkciói

Használja a munkaterhelés-kezelést a csapat erőforrásainak hatékony kiegyensúlyozásához

Könnyedén kövesse nyomon a projekt mérföldköveit, határidőit és függőségeit.

Integrálható több mint 200 alkalmazással, többek között a Slackkel, a Google Drive-val és a Zoommal.

Az Asana korlátai

Nincs beépített időkövetés, ezért integrációra van szükség ehhez a funkcióhoz.

Az új felhasználók számára a funkciók sokasága miatt túlterhelő lehet.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valós felhasználók?

Az Asana segítségével követjük nyomon a projekt állását és a szükséges feladatokat. A feladatokat kiosztjuk, és szükség szerint újra kiosztjuk. Ez különösen hasznos, ha harmadik felekkel dolgozunk együtt. A fejlesztőnek nem minősülő személyek számára nehéz eligazodni benne és megszokni.

Az Asana segítségével követjük nyomon a projekt állását és a szükséges feladatokat. A feladatokat kiosztjuk, és szükség szerint újra kiosztjuk. Ez különösen hasznos, ha harmadik felekkel dolgozunk együtt. A fejlesztőnek nem minősülő személyek számára nehéz eligazodni benne és megszokni.

👀 Tudta? A Gartner tanulmánya szerint 2030-ra a mesterséges intelligencia a projektmenedzsment feladatok 80%-át átveszi.

12. ProofHub (A legjobb központosított projekt- és együttműködéskezeléshez)

via ProofHub

A ProofHub egy központi platform, ahol a csapatok több eszköz használata nélkül is együttműködhetnek a projektekben.

Kipróbáltam, amikor a kommunikációt, a feladatkezelést és a dokumentummegosztást össze kellett hangolni – és bevált. A ProofHub segítségével feladat táblák, ütemtervek, megbeszélések és ellenőrző eszközök egy helyen elérhetők.

A ProofHub legjobb funkciói

Használja a korrektúrafunkciót a kreatív fájlok hatékony áttekintéséhez és jóváhagyásához.

Egyszerűsítse az együttműködést beszélgetésekkel, fájlmegosztással és valós idejű frissítésekkel.

Rendelj szerepeket és jogosultságokat a jobb csapatmenedzsment érdekében

A ProofHub korlátai

Korlátozott jelentéskészítési funkciók a ClickUp vagy az Asana eszközökhöz képest

Nincs harmadik féltől származó integráció a nagyobb rugalmasság érdekében

ProofHub árak

Ultimate Control : 99 USD/hó

Alapvető: 50 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a ProofHub-ról a valós felhasználók?

A ProofHub egy rendkívül erős és skálázható projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak és a vállalkozásoknak hatékonyabbá és termelékenyebbé válni. Akár egyetlen, akár több projektet kezel egyszerre, a ProofHub kiváló szervezési és nyomonkövetési funkciókkal segíti Önt abban, hogy projektjei ne térjenek el a tervtől. Mindezek mellett a ProofHub többnyelvű felületét és fantasztikus ügyfélszolgálati csapatát is nagyon szeretem.

A ProofHub egy rendkívül erős és skálázható projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak és a vállalkozásoknak hatékonyabbá és termelékenyebbé válni. Akár egyetlen, akár több projektet kezel egyszerre, a ProofHub kiváló szervezési és nyomonkövetési funkciókkal segíti Önt abban, hogy projektjei ne térjenek el a tervtől. Mindezek mellett a ProofHub többnyelvű felületét és fantasztikus ügyfélszolgálati csapatát is nagyon szeretem.

13. Notion (A legjobb testreszabható projektmunkaterületekhez)

via Notion

Ha Ön is azok közé tartozik, akik szeretik testreszabni projektmenedzsment munkaterületüket, akkor a Notion az Ön számára ideális. Kipróbáltam feladat táblák és jegyzetek készítésére, és rugalmassága miatt úgy érzem, mintha egy üres vászon lenne a munkafolyamatomhoz. Akár egyszerű teendőlistákat, akár részletes projekteket kezel, a Notion az Ön igényeihez igazodik.

A Notion legjobb funkciói

Készítsen wikiket és adatbázisokat a csapat tudásának központosításához

Kombinálja az AI-t, a projektmenedzsmentet és az együttműködési eszközöket egy alkalmazásban

Használjon sablonokat a projekttervezés és -végrehajtás felgyorsításához.

A Notion korlátai

Teljes potenciáljának kihasználásához beállítási idő szükséges.

Nincsenek fejlett projektmenedzsment eszközök, például időkövetés

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 18 USD/hely havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI: Adja hozzá munkaterületéhez 8 dollárért tag/hónap (éves számlázás)

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Életem szinte minden területét rendszerezem – a munkával kapcsolatos feladatokat és dokumentumokat, valamint a személyes teendőlistáimat is. A Notion egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra, hogy minden funkciója egyszerűsített, semmi sem bonyolult, és nem igényel technikai ismereteket. Még soha nem kellett ügyfélszolgálatot hívnom, mivel nem találkoztam olyan komoly problémával, amely megakadályozott volna a munkám elvégzésében.

Életem szinte minden területét szervezem – a munkával kapcsolatos feladatokat és dokumentációkat, valamint a személyes teendőlistáimat is. A Notion egyik legkedvesebb tulajdonsága számomra, hogy minden funkciója egyszerűsített, semmi sem bonyolult, és nem igényel technikai ismereteket. Még soha nem kellett ügyfélszolgálathoz fordulnom, mivel nem találkoztam olyan komoly problémával, amely megakadályozott volna a munkám elvégzésében.

14. nTask (A legjobb egyszerű és megfizethető feladatkezeléshez)

via nTask

Az nTask egyike azoknak az eszközöknek, amelyeket azoknak a csapatoknak ajánlok, akik megfizethető, egyszerű projektmenedzsment szoftvert keresnek. Különösen hatékony a feladatok és a megbeszélések kezelésében – ez a két terület kritikus fontosságú minden csapat számára, amely szervezettségre törekszik. Az nTask-ot kisebb projektekhez használhatja, ahol egyszerűsíteni kell a feladatok kiosztását, a határidőket és a haladás nyomon követését.

Az nTask legjobb funkciói

Feladatok kezelése Kanban táblákkal, listákkal és feladatfüggőségekkel

Naplózza az órákat és kezelje a munkaidő-nyilvántartásokat a hatékony időkövetés érdekében.

A problémák azonosítása és megoldása integrált problémakövető eszközök segítségével

Együttműködés a feladatokban megjegyzésekkel, mellékletekkel és fájlmegosztással

Az nTask korlátai

Korlátozott fejlett jelentéskészítési és elemzési lehetőségek nagy csapatok számára

A felhasználói felület kissé egyszerűnek tűnhet a modernebb eszközökhöz képest.

nTask árak

Prémium: 4 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a nTask-ról a valódi felhasználók?

A feladat funkció a szoftver legfantasztikusabb része. A táblázat funkcióval még jobbá válik. Az első naptól kezdve az Ntask lassú betöltési idővel rendelkezik más szoftverekhez képest. Megpróbáltuk növelni a sávszélességet, de ez sem segített.

A feladat funkció a szoftver legfantasztikusabb része. A táblázat funkcióval még jobbá válik. Az első naptól kezdve az Ntask lassú betöltési idővel rendelkezik más szoftverekhez képest. Megpróbáltuk növelni a sávszélességet, de ez sem segített.

15. Celoxis (A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez)

via Celoxis

A Celoxis egy projektmenedzsment eszköz, amelyet különösen hatékonynak találtam nagy, összetett projekteket kezelő vállalati csapatok számára.

A Celoxis egyik kiemelkedő jellemzője az erőforrás-elosztási és kapacitástervezési eszközök. Ha nagy csapatot irányít és több projektet kezel, értékelni fogja, hogy ezek az eszközök hogyan segítik a munkaterhelés elosztását és az erőforrás-tervezés szűk keresztmetszeteinek azonosítását.

A Celoxis legjobb funkciói

Tervezze meg és hajtsa végre komplex projektjeit Gantt-diagramok, függőségek és kritikus útvonalak segítségével.

Kövesse nyomon a költségvetéseket, a költségeket és a jövedelmezőséget a projektekben

Hozzon létre hatékony, testreszabható projektjelentéseket és irányítópultokat a valós idejű betekintéshez.

A Celoxis korlátai

A felület elavultnak tűnik a modernebb projektmenedzsment platformokhoz képest.

Megtanulása nehéz a vállalati szintű platformokat még nem ismerő csapatok számára

Celoxis árak

Essential: 25 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Professzionális: 35 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Üzleti: 45 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Celoxisról a valódi felhasználók?

Könnyen használható, mivel számos funkcióval és mesterséges intelligenciával rendelkezik, amelyek megkönnyítik a bevezetést

Könnyen használható, mivel számos funkcióval és mesterséges intelligenciával rendelkezik, amelyek megkönnyítik a bevezetést

Bónusz! Most bemutatunk néhány további eszközt, amelyek hatékony MS Project alternatíváknak bizonyulnak:

Eszköz A legjobb funkciók Miért jó alternatíva az MS Projecthez? Clarizen Közösségi hírcsatornák, csapatmunkaterületek és valós idejű kommunikációs eszközök a csapatok közötti interakció és a tudásmegosztás elősegítésére. Elsődleges fontosságot tulajdonít az együttműködésnek és a valós idejű átláthatóságnak a nagy projektportfóliókban. Adobe Workfront Kampány szervezés, eszközkezelés és munkafolyamat-automatizálás, integráció az Adobe Creative Clouddal A projektmenedzsment helyett a kreatív munkafolyamatokra és a digitális eszközök kezelésére összpontosít. Portfolio Manager (korábban LiquidPlanner) Prediktív ütemezés, kiegyensúlyozott munkaterhelés, stratégiai prioritások meghatározása Hasznos dinamikus környezetben, ahol a követelmények és prioritások gyakran változnak.

Találja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő projektmenedzsment eszközt

A megfelelő MS Project alternatívák kiválasztása nem csak egy egyszerű jelölőnégyzet bejelölésről szól – hanem arról, hogy megtalálja azt, ami valóban megfelel a csapatának, stílusának és céljainak.

Miután számos eszközzel dolgoztam, rájöttem egy dologra: a legjobb szoftver az, amelyik úgy tűnik, mintha kifejezetten az Ön számára készült volna.

Számomra ez a ClickUp. Sokoldalúsága, végtelen testreszabási lehetőségei és az a képessége, hogy mindent – projektfeladatokat, ütemterveket, dokumentumokat, együttműködést és projektsablonokat – egyetlen platformba integrál, kiemeli a többi közül.

Szánjon időt a digitális projektmenedzser-opciók felfedezésére, próbálja ki ingyenes próbaverzióikat, és szerezzen benyomást arról, hogyan illeszkednek azok a munkafolyamatába.

Az eszközök váltása eleinte nehézkesnek tűnhet, de a megfelelő Microsoft Project-egyenértékű eszköz teljesen átalakíthatja az egész csapat együttműködését.

Kezdje a ClickUp-pal, és rájön, hogy ez az egyetlen kiváló Microsoft Project alternatíva, amire szüksége van a projektjei szervezéséhez és a csapata teljes potenciáljának kiaknázásához.