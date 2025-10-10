A 12 legjobb műszerfal-szoftver (vélemények, funkciók és árak)

Ha üzleti vezető vagy projektmenedzser, akkor biztosan ismeri ezeket a problémákat:

A stratégia és a végrehajtás gyakran két különböző világban élnek.

A célok meg vannak határozva, de a napi munka során ezek elvésznek. Nehéz látni, hogy a csapatod tevékenységének milyen üzleti eredményei vannak.

A műszerfal szoftver a szétszórt adatokat egyetlen valós idejű nézetbe gyűjti össze, és figyelmezteti Önt, ha valami nem a terv szerint alakul.

Ezzel egy közös információforrást kap, amelynek segítségével a szervezet minden tagja a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Ebben a blogban bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb dashboard szoftverek eszközeit, összehasonlítjuk azok funkcióit, legfontosabb előnyeit, korlátait, árait és a valódi felhasználói visszajelzéseket, hogy megtalálhassa a vállalkozásának legmegfelelőbbet.

A legjobb műszerfal-szoftverek áttekintése

Az alábbi összehasonlító táblázat segít megérteni, mit kínál az egyes eszközök.

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Projektmenedzsment műszerfalak egyedi munkafolyamatokkal Testreszabható műszerfalak widgetekkel a feladatok, az idő és a célok nyomon követéséhez; valós idejű frissítések; integráció különböző projektnézetekkel. Ingyenes csomag elérhető, egyedi árak vállalatok számára Tableau Fejlett adatvizualizáció Fejlett adatvizualizáció; drag-and-drop felület; valós idejű adatfrissítések; integráció számos adatforrással Egyedi árazás Power BI Microsoft-integrált műszerfalak és üzleti intelligencia Interaktív műszerfalak; integráció a Microsoft termékekkel; AI-alapú betekintés; valós idejű adatfigyelés Ingyenes, fizetős csomagok 14 USD/felhasználó/hónap áron ThoughtSpot Keresésalapú elemzés és önkiszolgáló üzleti intelligencia AI-alapú elemzés; természetes nyelvű keresés; valós idejű adatfeltárás; interaktív műszerfalak A fizetős csomagok ára felhasználónként 25 dollártól kezdődik. Looker Studio Google Workspace műszerfalak és jelentések Egyedi jelentések és műszerfalak; integráció a Google szolgáltatásokkal; valós idejű együttműködés; adatok összevonása Ingyenes, fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hónaptól Qlik Sense Interaktív adatfeltárás és -felfedezés Asszociatív adatmodell; önkiszolgáló elemzés; interaktív vizualizációk; valós idejű adatfeltárás A fizetős csomagok ára 200 dollártól kezdődik havonta. Domo Felhőalapú elemzés Valós idejű műszerfalak; több mint 1000 adatcsatlakozó; mobil hozzáférés; beágyazott elemzések Egyedi árazás Geckoboard TV-műszerfal kijelzők és valós idejű figyelés Élő KPI műszerfalak; egyszerű integráció különböző adatforrásokkal; testreszabható widgetek; TV-megjelenítési mód A fizetős csomagok ára 75 dollártól kezdődik havonta. Databox Marketing és értékesítési műszerfal eszköz Előre elkészített műszerfal-sablonok; több adatforrással való integráció; mobilra optimalizált kialakítás; célkövetés Ingyenes, fizetős csomagok 199 dollártól/hó Tölcsér Marketingattribúció és hirdetési kiadások nyomon követése Felhasználói viselkedéselemzés; valós idejű adatkövetés; testreszabható műszerfalak Egyedi árazás Mixpanel Termékelemző műszerfal szoftver Felhasználói viselkedéselemzés, adatpontok elemzése, prediktív elemzés, műszerfal-vizualizációk létrehozása Ingyenes és fizetős csomagok elérhetők Apache Superset Nyílt forráskódú üzleti intelligencia Nyílt forráskódú BI eszköz; interaktív műszerfalak; SQL-alapú adatfeltárás; integráció különböző adatbázisokkal Nyílt forráskódú

Mit kell keresnie a műszerfal szoftverben?

Akár gyors növekedésre törekszik, akár a hiányosságokat szeretné pótolni, ezek a funkciók a legfontosabbak az üzleti hatásra tervezett műszerfal-szoftverekben.

Válassza ki a megfelelő műszerfal szoftvert, amely:

Felhasználóbarát felület : intuitív kialakításának köszönhetően a csapat minden tagja könnyedén elsajátíthatja a használatát.

Valós idejű adatfrissítések : Élő adatfrissítést biztosít, így mindig a legfrissebb információkkal dolgozhatsz, nem a tegnapi számokkal.

Több adatforráshoz való csatlakozás : Lehetővé teszi az adatbázisokból, táblázatokból, CRM-rendszerekből és marketingeszközökből való egyszerű importálást az adatok problémamentes elemzése érdekében.

Testreszabási eszközök : Lehetővé teszik kördiagramok, grafikonok és adatalapú jelentések létrehozását, amelyek megfelelnek az Ön egyedi igényeinek.

Drag-and-drop műszerfal-készítő : Beágyazott vizuális elemekkel rendelkezik, és lehetővé teszi a műszerfalak létrehozását és módosítását technikai ismeretek nélkül.

Automatizált jelentéskészítés : automatikusan elküldi a tervezett jelentéseket, így nem kell minden héten manuálisan exportálnia az adatokat.

KPI-figyelés és riasztások : nyomon követi a legfontosabb mutatókat, és értesítést küld, ha a küszöbértékeket elérik vagy túllépik.

Skálázhatósági lehetőségek: Növekvő adatmennyiségeket kezel anélkül, hogy lelassulna vagy túllépné a költségvetését.

🌼 Tudta? A tanulmányok szerint a termékekkel kapcsolatos döntéshozók közel 92%-a úgy véli, hogy az adatok és az elemzések kritikus fontosságúak vállalkozásuk sikeréhez, 41% pedig azt állítja, hogy „nagyon kritikusak”.

A legjobb műszerfal szoftver az adatok elemzéséhez

Vessünk egy részletes pillantást a legjobb műszerfal-szoftverekre!

1. ClickUp (A legjobb a munka kezeléséhez és a haladás nyomon követéséhez testreszabható műszerfalakkal)

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő kártyáival és irányítópultjaival a szükséges információk mindig elérhetők.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a projektmenedzsmentet és a testreszabható műszerfalakat. A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a feladatok előrehaladását, a csapat teljesítményét, a munkaterhelést, a KPI-ket, és AI-t használhat az adatok elemzéséhez, így nincs szükség eszközök közötti váltásra.

Ezek az adatgazdag vizuális központok valós időben frissülnek, és részletes szűréssel rendelhetők, így a nézeteket a csapattagok, a projekt helyszíne (tér, mappa, lista), az időkeret vagy az egyéni mezők szerint testreszabhatja.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a stratégiai döntéshozatalhoz szükséges legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és kiemeléséhez.

A projekt műszerfalat számos drag-and-drop widget segítségével hozhatja létre, többek között feladatkövetés, időkövetés, sprint burndown diagramok, célok előrehaladása, egyedi diagramok (pl. oszlop-, kör- és vonaldiagramok), beágyazott eszközök, mint a Google Sheets vagy Docs, és akár egyszerű szöveg-/képblokkok jegyzetekhez vagy utasításokhoz.

Ezen felül minden fontos feladatához és projektjéhez fejlett, AI-támogatott összefoglalót kap. Kérjen frissítést a ClickUp Brain beépített AI-asszisztensétől, és az megmutatja Önnek a részleteket. Ha pedig csak egy áttekinthető összefoglalóra van szüksége, használhatja a ClickUp AI-kártyáit.

Elemezze az űrlapok beküldési adatait valós időben, és szerezzen AI-alapú betekintést a ClickUp segítségével.

A ClickUp Automations és AI Agents segítségével automatikus frissítéseket is küldhet . Konfiguráljon konkrét kiváltási szabályokat, hogy napi, heti vagy havi frissítéseket küldjön a ClickUp Chat Channels-be vagy e-mailben, így Ön és csapata is időben értesülhet a legfrissebb eseményekről.

Kapcsolja be a kívánt AI ügynököt a ClickUp listákban, hogy időben frissítéseket küldhessen vagy kaphasson minden projektjéről.

Kész eszközre van szüksége? A ClickUp projektmenedzsment műszerfal sablonja egyszerűsíti a műszerfal létrehozását azáltal, hogy átfogó képet nyújt a projekt előrehaladásáról, beleértve a fejlesztést, a költségvetés nyomon követését, a csapat munkaterhelését és a feladatok állapotát.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje feladatait, erőforrásait és projektjeinek előrehaladását a ClickUp projektmenedzsment műszerfal sablonjával.

A sablonban található tevékenységek listája részletes betekintést nyújt az egyes feladatok előrehaladásába, beleértve a tervezett költségek, a tényleges költségek és a fennmaradó költségvetés mezőket. Ezenkívül a projekt Gantt-diagramja vizuális idővonalat nyújt a projektről, bemutatva a feladatok függőségét és sorrendjét.

Az online elemzések nyomon követése terén a ClickUp Analytics Report Template segít megszervezni és figyelemmel kísérni a legfontosabb teljesítménymutatókat, amelyek elengedhetetlenek az üzleti stratégia kialakításához és a növekedés elősegítéséhez. Például a munkamenet-típusok bontását oszlopdiagrammal lehet vizualizálni, amelyet egy kördiagram követ, amely az új és a visszatérő látogatók arányát mutatja.

A ClickUp legjobb funkciói

AI-alapú összefoglalók : A ClickUp Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a műszerfalon megjelenő teljesítménytrendeket vagy változásokat, például az értékesítés visszaesését vagy a sprint késedelmeket.

Műszerfal-sablonok : Válasszon az előre elkészített műszerfal-sablonok közül az értékesítés, a projektmenedzsment, : Válasszon az előre elkészített műszerfal-sablonok közül az értékesítés, a projektmenedzsment, a marketing műszerfalak és egyebek számára.

Automatizálás: Használja Használja a ClickUp automatizálási szabályait (például „Amikor a feladat állapota „Kész”re változik, frissítse a cél elérésének előrehaladását”), hogy a műszerfal mutatói manuális beavatkozás nélkül is naprakészek legyenek.

Beépített időkövetés: Kövesse nyomon csapata termelékenységét és a projekt ütemtervét egy képernyőn.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a kiterjedt funkciókészlet miatt meredek tanulási görbe várható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Ez az all-in-one vezérlőközpontunk. Minden kampány, eskaláció, folyamatfejlesztés és feladat egy helyen található – egyedi nézetek, automatizálások, dokumentumok és irányítópultok segítségével összekapcsolva. Ez helyettesíti a szétszórt táblázatokat, a végtelen Slack-szálakat és a szigetelt eszközöket. Könnyedén figyelemmel kísérhetem a feladatok tulajdonjogát, az SLA teljesítményét és a funkciók közötti munkafolyamatokat anélkül, hogy elhagynám a platformot. Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít több csapat és funkció felett.

Ez az all-in-one vezérlőközpontunk. Minden kampány, eskaláció, folyamatfejlesztés és feladat egy helyen található – egyedi nézetek, automatizálások, dokumentumok és irányítópultok segítségével összekapcsolva. Ez helyettesíti a szétszórt táblázatokat, a végtelen Slack-szálakat és a szigetelt eszközöket. Könnyedén figyelemmel kísérhetem a feladatok tulajdonjogát, az SLA teljesítményét és a funkciók közötti munkafolyamatokat anélkül, hogy elhagynám a platformot. Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít több csapat és funkció felett.

💟 Bónusz: A Brain MAX egy mesterséges intelligenciával működő asztali társ, amelyet gyors, intelligens adatszintézishez fejlesztettek ki. A munkaterület és a harmadik féltől származó alkalmazások mély integrációjával a Brain MAX csatlakozik az e-mailekhez, táblázatokhoz, projektmenedzsment eszközökhöz és műszerfalakhoz, és automatikusan több forrásból is beolvassa az adatokat. Fejlett AI-modelleket kihasználva, hangparancsok vagy szöveges utasítások segítségével, az Ön igényeire szabott, tömör, praktikus összefoglalókat generál. Olyan legfontosabb funkciókkal rendelkezik, mint a valós idejű adatgyűjtés, vállalati keresés, kontextusérzékeny betekintés, valamint a trendek és anomáliák azonnali megjelenítése, mindezt egyetlen szuperalkalmazáson keresztül.

📚 További információk: Hogyan hozhatunk létre műszerfalat az Excelben?

2. Tableau (A legjobb a fejlett adatvizualizációhoz)

via Tableau

A Tableau egy adatvizualizációs eszköz, amely a táblázatokból, adatbázisokból, felhőalapú eszközökből és nagy adatplatformokból származó adatokat interaktív, megosztható irányítópultokká alakítja.

A felhasználók kódolás nélkül is részletes elemzéseket végezhetnek, szűrőket alkalmazhatnak és adatmintákat fedezhetnek fel. A műszerfalak asztali és mobil eszközökre egyaránt optimalizáltak, így könnyebb megosztani az információkat a csapatok és a vezetőség között.

A Tableau különösen hasznos azoknak a szervezeteknek, amelyek többdimenziós elemzéseket, vezetői irányítópultokat, előrejelzéseket és rendszerek közötti adatkeverést igényelnek.

A Tableau legjobb funkciói

Hozzon létre interaktív munkapultokat szűrőkkel, eszköztippekkel és drill-down funkciókkal.

Szerezzen be térinformatikai térképezést és beépített geokódolást a helyalapú elemzéshez.

Használjon számított mezőket és egyéni képleteket a mélyebb adatelemzéshez.

A Tableau korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a teljesítmény lelassulhat, ha nagyon nagy adathalmazokkal dolgoznak.

A Tableau árai

Egyedi árazás

Tableau értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Mit mondanak a Tableau-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es áttekintés:

A Tableau műszerfalak egyszerűen használhatók és jelentősen megkönnyítik az adatok feltárását. Számos adatforrást támogatnak, így könnyen létrehozhatok több információt tartalmazó vizualizációkat.

A Tableau műszerfalak egyszerűen használhatók és jelentősen megkönnyítik az adatok feltárását. Számos adatforrást támogatnak, így könnyen létrehozhatok több információt tartalmazó vizualizációkat.

⚒️ Gyors tipp: Ha még nem jártas a műszerfalak készítésében, ezek a műszerfal-tervezési példák inspirálhatják Önt.

3. Power BI (a legjobb Microsoft-integrált üzleti elemzésekhez)

via Microsoft

A Power BI zökkenőmentesen integrálódik az Excel, a Teams, a SharePoint, az Azure és más Microsoft termékekbe, így ideális választás azoknak a szervezeteknek, amelyek már használják a Microsoft ökoszisztémát.

Az Excel fájlokat és adatkészleteket könnyedén importálhatja a Microsoft Power BI-be, majd drag-and-drop felület segítségével interaktív műszerfalakká alakíthatja őket. Az eszköz valós idejű adatfrissítéseket, testreszabható vizualizációkat és robusztus megosztási lehetőségeket is támogat a Microsoft szolgáltatásain keresztül.

A Power BI munkapultok hasznosak azoknak a csapatoknak, amelyek központosítani szeretnék a jelentéseket, automatizálni az adatok frissítését és a Microsoft környezet elhagyása nélkül megosztani az információkat a különböző részlegek között.

A Power BI legjobb funkciói

Adatmodellezési képességeket használ és támogatja a DAX-ot (Data Analysis Expressions) diagramok létrehozásához, komplex számítások elvégzéséhez és KPI-k méréséhez.

Lehetővé teszi a tervezést a Power BI Desktop alkalmazásban és a felhőn keresztüli közzétételt az egyszerű megosztás érdekében.

Segít a felhasználói szerepkörök szerinti adat-hozzáférés szabályozásában a biztonságos, személyre szabott műszerfalak érdekében.

A Power BI korlátai

A legjobb teljesítményhez robusztus és megbízható IT-infrastruktúra szükséges, ami hardverbe, szoftverbe és karbantartó személyzetbe való beruházást jelent.

Power BI árak

Ingyenes

Power BI Pro : 14 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Power BI Premium felhasználónként : 24 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Power BI Embedded: Egyedi árazás

Power BI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Power BI-ről?

Íme egy G2-es értékelés:

Ez a szoftver lehetővé teszi az adatok interaktív megjelenítését és feltárását. Különböző típusú vizualizációkat (diagramok, grafikonok és táblázatok) kínál, amelyek segítségével jobban elemezhetjük a fontos információkat a vállalat döntéseinek meghozatalakor.

Ez a szoftver lehetővé teszi az adatok interaktív megjelenítését és feltárását. Különböző típusú vizualizációkat (diagramok, grafikonok és táblázatok) kínál, amelyek segítségével jobban elemezhetjük a fontos információkat a vállalat döntéseinek meghozatalakor.

📚 További információk: Hogyan készítsünk személyes életdashboardot a termelékenység érdekében

4. ThoughtSpot (A legjobb keresésalapú elemzésekhez és önkiszolgáló üzleti intelligenciához)

via ThoughtSpot

A ThoughtSpot mesterséges intelligenciával kiegészített műszerfalai, vagyis a Liveboardok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bármelyik diagramból közvetlenül további kérdéseket tegyenek fel, és azonnali, kontextusba ágyazott válaszokat kapjanak egy beszélgetésszerű felületen.

A szoftver célja, hogy automatizálja az információk felfedezését, jelentősen csökkentve ezzel a válaszok keresésével töltött időt. A ThoughtSpot automatizált felismerési funkciókat alkalmaz, hogy folyamatosan vizsgálja az adatokat trendek, minták, anomáliák és alapvető összefüggések keresése céljából. Például az „AI Highlights” funkció automatikusan feltárja a Liveboards legfontosabb változásait, eltéréseit vagy érdekes pontjait, így a felhasználók azonnal a legfontosabb információkra koncentrálhatnak.

Ezenkívül a „Változáselemzés” funkció mélyreható diagnosztikai lehetőségeket kínál azáltal, hogy automatikusan azonosítja a konkrét adatrendekért vagy teljesítményingadozásokért felelős legfontosabb mozgatórugókat és alapvető tényezőket.

A ThoughtSpot legjobb funkciói

Figyelemmel kíséri az adatok váratlan változásait, és riasztásokat küld, hogy a felhasználók tájékozottak legyenek.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a magas szintű áttekintésektől a részletes adatokig minden adatot felfedezzenek, anélkül, hogy előre meghatározott drill path-eket kellene használniuk.

Különböző diagramtípusokat támogat, beleértve vonal-, terület-, kör-, gyűrű- és szórt diagramokat interaktív vizualizációkhoz.

A ThoughtSpot korlátai

A konkrét üzleti kérdéshez megfelelő mezők használatának biztosításához továbbra is szükséges az adatkészletek intézményi ismerete.

ThoughtSpot árak

Ingyenes próba

Essential : 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Előny : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

ThoughtSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ThoughtSpotról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A ThoughtSpot keresőfunkciójával egyszerűen beírhatja a kérdést, és azonnal megkapja a választ. Nincs szükség bonyolult lekérdezésekre és várakozásra. Ezzel rengeteg időt takarítunk meg.

A ThoughtSpot keresőfunkciójával egyszerűen beírhatja a kérdést, és azonnal megkapja a választ. Nincs szükség bonyolult lekérdezésekre és várakozásra. Ezzel rengeteg időt takarítunk meg.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a részletes terveket készít a célkitűzési folyamat részeként. Meglepő módon azonban 50%-uk nem követi nyomon ezeket a terveket speciális eszközökkel. 👀 A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át céljait megvalósítható feladatokká, így lépésről lépésre elérheti őket. Ráadásul kódolás nélküli irányítópultjaink világos vizuális ábrázolást nyújtanak az előrehaladásáról, bemutatva az elért eredményeket, és több ellenőrzést és áttekinthetőséget biztosítva a munkájáról. Mert „a legjobb reménykedés” nem megbízható stratégia. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói szerint ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy kiégnének.

5. Looker Studio (a legjobb többfelhős és hibrid felhő stratégiákhoz)

via Looker Studio

A Looker Studio egyszerűsíti az adatkezelési munkafolyamatokat, kiküszöbölve a különböző forrásokból származó adatok (például Google Analytics, Excel táblázatok és Google Ads) összevonásával járó jelentős nehézségeket.

Az eszköz zökkenőmentes, natív csatlakozást kínál, lehetővé téve a marketingesek számára, hogy elkerüljék a bonyolult manuális adatkezelést. Könnyedén összesítheti a webhelyelemzéseket, a fizetett hirdetések teljesítményét és az organikus keresési adatokat – más fontos üzleti mutatókkal együtt – egységes, dinamikus marketing irányítópultokba.

A legfontosabb előny? Átfogó, csatornák közötti láthatóságot kap, anélkül, hogy adat tudósokra vagy bonyolult ETL folyamatokra kellene támaszkodnia. A marketingesek mostantól önállóan hozhatnak létre egyetlen megbízható adatforrást a KPI-k nyomon követéséhez, a trendek azonosításához, valamint a adatokon alapuló döntések gyorsabb és hatékonyabb meghozatalához, mint valaha.

A Looker Studio legjobb funkciói

Szerezzen be plug-and-play csatlakozókat a GA4, a Google Ads, a Search Console, a BigQuery, a Sheets és a YouTube számára.

Beágyazhatja a jelentéseket weboldalakba, intranetes oldalakba vagy Google Slides-ba, vagy linkkel vagy e-mailben megoszthatja a műszerfalakat, finomhangolt hozzáférés-vezérléssel.

Készíts interaktív jelentéseket dátumtartomány-választókkal, legördülő menükkel, jelölőnégyzetekkel, keresési szűrőkkel és még sok mással.

A Looker Studio korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a csatlakozók elég gyakran meghibásodnak, és a sok adatot tartalmazó jelentések betöltése hosszú időt vehet igénybe.

A Looker Studio árai

Looker Studio : Ingyenes

Looker Studio Pro: 9 USD/hó/felhasználó/projekt

Looker Studio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Looker Studio-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A LookerStudio-ban leginkább az tetszik, hogy a számokat könnyedén grafikonokká alakíthatja. Az információk/adatok vizuális ábrázolásával ez egy remek eszköz a szervezetünk számára.

A LookerStudio-ban leginkább az tetszik, hogy a számokat könnyedén grafikonokká alakíthatja. Az információk/adatok vizuális ábrázolásával ez egy remek eszköz a szervezetünk számára.

👋 Barátságos emlékeztető: Ha a márka elérhetőségét vagy elkötelezettségét követi nyomon, győződjön meg arról, hogy a műszerfal szoftvere jól integrálható a közösségi média eszközökkel, és támogatja az interaktív kapcsolati térképeket a közönség jobb megértése érdekében.

6. Qlik Sense (A legjobb interaktív adatfeltáráshoz és önkiszolgáló elemzéshez)

via Q lik

A Qlik Sense középpontjában az asszociatív motor áll, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre meghatározott lekérdezési útvonalakhoz kötve szabadon fedezzék fel az adatokat.

Ez a motor kiemeli a kapcsolódó és nem kapcsolódó adatokat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy rejtett összefüggéseket és kapcsolatokat fedezzenek fel több adatforrásban.

Ráadásul a Qlik Sense az Insight Advisor segítségével mesterséges intelligenciát és gépi tanulást is integrál, amely betekintést nyújt, vizualizációkat javasol és természetes nyelvű interakciókat tesz lehetővé.

A Qlik Sense legjobb funkciói

Szerezzen be automatikusan generált, testreszabható diagramokat, amelyek valós időben reagálnak a kiválasztásokra.

Hő térképek, vízesés diagramok, KPI widgetek, földrajzi térképek és még sok más segítségével dinamikus műszerfalakat hozhat létre.

Biztosítson hozzáférést távoli vagy terepen dolgozó felhasználóknak olyan offline funkciókkal, mint a Qlik Sense Mobile.

A Qlik Sense korlátai

Az adatok előkészítése bonyolult lehet, ha több adatforrással vagy strukturálatlan adatokkal kell dolgozni.

A Qlik Sense árai

Qlik Cloud Analytics:

Starter : 200 USD/hó 10 felhasználó számára (éves számlázás)

Standard : 825 USD/hó 25 GB adatforgalomért (éves számlázás)

Prémium : 2750 USD/hó 50 GB adatforgalomért (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Qlik Sense értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Qlik Sense-ről?

Íme egy G2-es értékelés:

Az egyik legerősebb tulajdonsága, hogy asszociatív adatmotorja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre meghatározott keresési feltételek nélkül böngészhessék az adatokat. Emellett remek Qlik közösséggel is rendelkezik, amely támogatást nyújt a Qlikkel kapcsolatos különböző kérdésekben.

Az egyik legerősebb tulajdonsága, hogy asszociatív adatmotorja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre meghatározott keresési feltételek nélkül böngészhessék az adatokat. Emellett remek Qlik közösséggel is rendelkezik, amely támogatást nyújt a Qlikkel kapcsolatos különböző kérdésekben.

📚 További információ: Hogyan segít a munkafolyamatok vizualizálása az üzleti folyamatok racionalizálásában?

7. Domo (A legjobb felhőalapú vállalati adatelemzéshez)

via D omo

A Domo egy felhőalapú üzleti intelligencia (BI) eszköz, amely számos adatforráshoz csatlakozik, beleértve a felhőszolgáltatásokat, adatbázisokat és helyszíni rendszereket. Drag-and-drop eszközöket kínál a műszerfalak létrehozásához, valamint több mint 150 diagramtípushoz biztosít hozzáférést, beleértve a rácsdiagramokat, az időszakok közötti összehasonlításokat és az adattudományi diagramokat.

Az egyik kiemelkedő jellemzője, hogy a Domo felhasználó által definiált bemenetei, az úgynevezett „változók”, interaktív vezérlőket kínálnak az adatok dinamikus beállításához és elemzéséhez, what-if elemzések, időbeli összehasonlítások, mutatók feltárása és pivot táblák testreszabása révén.

A Domo legjobb funkciói

Válasszon több mint 7000 egyedi térkép közül a részletes földrajzi adatok ábrázolásához.

Állítson be riasztásokat a kritikus mutatók jelentős adatváltozásaira vonatkozóan.

Használja a Domo. AI-t, hogy természetes nyelven tegyen fel kérdéseket, és azonnali válaszokat kapjon, javasolt vizualizációkkal kiegészítve.

A Domo korlátai

A szemantikai réteg hiánya megnehezíti az üzleti logika egységesítését az adatkészletek és jelentések között, ami következetlenségekhez és megnövekedett karbantartási költségekhez vezet.

A Domo árai

Ingyenes próba

Egyedi árazás

Domo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Domo-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A DOMO felhasználóbarát felületével és intuitív kialakításával tűnik ki. A műszerfal testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a vizualizációkat saját igényeinkhez és preferenciáinkhoz igazíthatjuk.

A DOMO felhasználóbarát felületével és intuitív kialakításával tűnik ki. A műszerfal testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a vizualizációkat saját igényeinkhez és preferenciáinkhoz igazíthatjuk.

📌 Pin It: Használjon stratégiai térképeket a célok és a teljesítmény összekapcsolásához. Segítenek vizualizálni a mutatók mögötti okokat – kiválóan alkalmasak az adatokkal való történetmesélésre, amely cselekvésre ösztönöz.

8. Geckoboard (A legjobb TV-műszerfal-kijelzők és valós idejű KPI-monitorozáshoz)

via Geckoboard

A Geckoboard több mint 90 adatforráshoz csatlakozik, beleértve a Google Analytics, a Salesforce, a Shopify, a HubSpot és a táblázatok adatait, hogy a különböző platformok adatait egyetlen, koherens nézetbe egyesítse.

A megjelenés áttekinthető, így ideális értékesítési területek, támogató csapatok vagy marketingcsoportok számára, amelyeknek folyamatos hozzáférésre van szükségük a legfontosabb KPI-khez.

Annak érdekében, hogy a csapatok gyorsan reagálhassanak a teljesítmény jelentős változásaira, a Geckoboard „Állapotjelzők” funkciója előre meghatározott küszöbértékek alapján vizuális jelzéseket ad: zöld a siker, piros a figyelmeztetés.

A Geckoboard legjobb funkciói

Testreszabhatja a műszerfal témáit, beleértve a színsémákat és a logókat, hogy azok összhangban legyenek a vállalat arculatával.

Váltson világos és sötét témák között az optimális láthatóság érdekében különböző környezetekben.

Ossza meg a műszerfalakat biztonságos linkeken keresztül, ágyazza be weboldalakba, vagy jelenítsen meg irodai tévéképernyőkön.

A Geckoboard korlátai

Az eszköz csak különböző eszközök statisztikáinak megjelenítésére használható, és nem kínál semmilyen elemzési, előrejelzési vagy prognózis készítési lehetőséget, ami jelentősen korlátozza az eszköz potenciálját.

A Geckoboard árai

Essential : 75 USD/hó

Core : 219 USD/hó

Pro : 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Geckoboard értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Geckoboardról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Ez egy remek módszer arra, hogy vizuálisan vonzó módon ossza meg a KPI-ket a csapatával. A legegyszerűbb módszer olyan műszerfalak létrehozására, amelyek egyszerre értelmesek és hatékonyak.

Ez egy remek módszer arra, hogy vizuálisan vonzó módon ossza meg a KPI-ket a csapatával. A legegyszerűbb módszer olyan műszerfalak létrehozására, amelyek egyszerre értelmesek és hatékonyak.

9. Databox (A legjobb interaktív műszerfal-megoldás marketing és értékesítés területén)

via Databox

A Databox egy all-in-one üzleti intelligencia és elemző szoftver, amelyet egyetlen megbízható forrás létrehozására terveztek. Könnyedén központosítja az összes marketing-, értékesítési és alapvető üzleti adatát több mint 100 integrációból, táblázatkezelő programból és adatbázisból.

Hatékony interaktív vizualizációs funkciói lehetővé teszik a adatok mélyreható feltárását, így a felhasználók drill-down funkciók segítségével vizsgálhatják a nyers adatokat, dimenziók szerint dinamikus szűrőket alkalmazhatnak, valamint több időszak összehasonlításával nyomon követhetik az előrehaladást és feltárhatják a legfontosabb betekintéseket vagy vakfoltokat.

Az összehangolás és a jó láthatóságú monitorozás érdekében az innovatív „Dashboard Loops” funkció lehetővé teszi két vagy több műszerfal csoportosítását egy folyamatos, rotációs kijelzőn, amely átfogó képet ad az egész csapat és csatorna teljesítményéről. Emellett segít a csapatoknak a jövőbeli eredmények tervezésében és előrejelzésében olyan funkciók segítségével, mint a Célok, Benchmarkok és Előrejelzések, valamint AI-alapú összefoglalók és riasztások segítségével automatikusan feltárja az információkat és észleli a rendellenességeket.

A Databox legjobb funkciói

Importáljon adatokat több mint 100 adatforrásból, beleértve a Google Analytics, a HubSpot és a Salesforce szolgáltatást.

Válasszon több mint 200 előre elkészített elemzési jelentés sablon közül a mindennapi marketing igényeinek megfelelően.

Szerezzen be AI által generált összefoglalókat, amelyek kontextust nyújtanak a teljesítményről és az értékesítési trendekről, valamint javítási javaslatokat kínálnak.

A Databox korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy néha hibák és átviteli problémák/késések jelentkeztek az egyéni mutatók szerkesztése során.

A Databox árai

Örökre ingyenes

Professional : 199 USD/hó

Növekedés : 399 USD/hó

Prémium: 999 USD/hó

Databox értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Databoxról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Databox integrálható más szoftverekkel, például a QuickBooks Online-nal vagy a Sendgriddel, és összegyűjti az összes adatot, szinkronizálja azokat, majd elkészíti a műszerfalakat. Lehetőség van a előre elkészített sablonok használatára, vagy a mutatók egyéni kiválasztására.

A Databox integrálható más szoftverekkel, például a QuickBooks Online-nal vagy a Sendgriddel, és összegyűjti az összes adatot, szinkronizálja azokat, majd elkészíti a műszerfalakat. Lehetőség van a előre elkészített sablonok használatára, vagy a mutatók egyéni kiválasztására.

10. Funnel (A legjobb marketingattribúcióhoz és hirdetési kiadások nyomon követéséhez)

via Funnel

A Funnel egy speciális marketingadat-eszköz, amely széles körű integrációs lehetőségeket kínál. Több mint 600 csatlakozót támogat a legfontosabb hirdetési és e-kereskedelmi platformokhoz, mint például a Google Ads, a Facebook és a Shopify. Ez a robusztus csatlakozási lehetőség lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy hatékonyan központosítsák, vizualizálják és elemezzék a különböző forrásokból származó teljesítményadatokat manuális konszolidáció nélkül.

A moduláris elrendezés és a drag-and-drop felület segítségével a felhasználók könnyedén testre szabhatják műszerfalaikat azáltal, hogy a vizualizációkat átrendezik és átméretezik, hogy azok megfeleljenek a konkrét jelentési követelményeknek. A pontos adatfókusz érdekében a felhasználók könnyedén alkalmazhatnak szűrőket a legfontosabb dimenziók, például a forgalom forrása vagy a kampány alapján, és beállíthatják a dátumtartományokat, hogy az elemzés a releváns időszakokra koncentráljon.

A Funnel legjobb funkciói

Látogasson el a „Sablongaléria” oldalra, ahol különböző igényekhez, például e-kereskedelmi teljesítményhez vagy fizetett média nyomon követéséhez szabott, előre elkészített műszerfal-sablonokat böngészhet.

Használjon egyszerű vizualizációkat, például trendvonalakat és eredménykártyákat az információk hatékony közvetítéséhez.

Testreszabhatja, hogy mely mutatók és dimenziók legyenek elérhetők a műszerfalon, és szűrőket alkalmazhat az adatok vizualizálásának egyszerűsítésére.

A tölcsér korlátai

Előfordul, hogy egy adatforráshoz több bontásra/kapcsolatra van szükség, ami magasabb költségeket eredményez minden egyes kapcsolat esetében.

Tölcsérárazás

Ingyenes

Starter : Egyedi árazás

Üzleti : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Funnel értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Funnelről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az olyan más eszközökkel való integrálhatóság, mint a HubSpot, a Salesforce, a GA stb., rendkívüli hozzáadott értéket jelent, amikor különböző adatforrásokat egyetlen irányítópultba szeretnénk összefogni és felbecsülhetetlen értékű vizualizációkat szeretnénk létrehozni.

Az olyan más eszközökkel való integrálhatóság, mint a HubSpot, a Salesforce, a GA stb., rendkívüli hozzáadott értéket jelent, amikor különböző adatforrásokat egyetlen irányítópultba szeretnénk összefogni és felbecsülhetetlen értékű vizualizációkat szeretnénk létrehozni.

11. Mixpanel (A legjobb felhasználói viselkedési adatok elemzéséhez és egyedi műszerfalakhoz)

via Mixpanel

A Mixpanel egy speciális adatelemző platform, amelyet kifejezetten a digitális termékekben a felhasználói viselkedés nyomon követésére és megértésére fejlesztettek ki.

Míg a hagyományos webelemzés az általános volumenmutatók jelentésére összpontosít, a Mixpanel úgy lett kialakítva, hogy feltárja a felhasználói cselekvések mögötti „okokat”, azáltal, hogy elemzését az egyes felhasználói utakra, azok konkrét cselekvéseire (események) és azok tulajdonságaira (jellemzők) összpontosítja.

Számos rendkívül célzott jelentést kínál a mélyreható viselkedéselemzés megkönnyítésére, például a Funnels jelentés előre meghatározott, egymást követő felhasználói folyamatok révén követi nyomon a konverziót, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan azonosítsák a kritikus kilépési pontokat és mérjék a felhasználók konverziójához szükséges átlagos időt, azzal a lehetőséggel, hogy a konverziót egy adott vagy tetszőleges sorrendben kövessék nyomon.

A jelenlegi viselkedés nyomon követése mellett az eszköz integrált kísérletek (A/B tesztelés) segítségével előretekintő elemzések elvégzésére is alkalmas, amelyekkel mérhető a funkciók változásainak hatása, valamint olyan funkciókkal rendelkezik, mint a Metric Trees, amelyek biztosítják, hogy minden csapat egységesen, egyetlen, szabályozott definíció szerint kezelje az egyes kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI).

A Mixpanel legjobb funkciói

Figyelje meg a felhasználók interakcióit, ahogy azok megtörténnek, beleértve a kattintásokat, a görgetéseket és a navigációs útvonalakat.

Átállás az összesített adatokról az egyéni munkamenetek visszajátszására a felhasználói viselkedés átfogó elemzése érdekében

Biztosítsa adatait az érzékeny információk automatikus maszkolásával, hogy biztosítsa a GDPR és HIPAA szabályozásoknak való megfelelést.

A Mixpanel korlátai

Bár a Mixpanel elemzési funkciói erősek, a Mixpanel és más eszközök közötti zökkenőmentes adatáramlás létrehozása gyakran technikai szakértelmet igényel, és kissé körülményes lehet.

Mixpanel árak

Örökre ingyenes

Growth : 0 dollártól kezdődik; havi 1 millió esemény ingyenes, utána eseményenként 0,00028 dollár.

Vállalati: Egyedi árazás

Mixpanel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Mixpanelről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A platform nagyon rugalmas, ha különböző szempontokból kell elemezni az adatokat, legyen szó ügyfélvesztésről, konverziós arányról vagy felhasználói útvonalakról.

A platform nagyon rugalmas, ha különböző szempontokból kell elemezni az adatokat, legyen szó ügyfélvesztésről, konverziós arányról vagy felhasználói útvonalakról.

12. Apache Superset (A legjobb nyílt forráskódú üzleti intelligencia vállalatok számára)

via Apache Superset

Az Apache Superset egy ingyenes, nyílt forráskódú üzleti intelligencia és adatvizualizációs platform.

Erőssége a széles körű kompatibilitásában és rugalmasságában rejlik, mivel natívan csatlakozik szinte az összes jelentős relációs és nem relációs adatbázishoz, beleértve olyan rendszereket is, mint a MySQL, a PostgreSQL, a Snowflake, a BigQuery és az SQL Server Analysis Services.

Az Apache átfogó vizualizációs és műszerfal-készítési funkciókkal rendelkezik, amelyek kifinomult elemzéseket tesznek lehetővé. A felhasználók intuitív felület segítségével komplex műszerfalakat hozhatnak létre, részletes drill-down elemzéseket végezhetnek, valamint az integrált SQL IDE-n belül SQL lekérdezéseket írhatnak vagy testreszabhatnak.

Az Apache Superset legjobb funkciói

Készítsen különféle diagramtípusokat, például oszlop-, vonal-, kör-, hőtérkép-, fa-, hisztogram-, Sankey-, napkorong-diagramokat és még sok mást.

Adjon hozzá keresztfiltrálást a műszerfalakhoz, így rákattinthat egy diagramra (pl. ország vagy termékcsalád szerint), és automatikusan kiszűrheti a többi diagramot.

Töltse meg a műszerfalakat közvetlenül diagramokkal, amelyek SQL Lab-ban írt egyéni lekérdezéseken alapulnak. A Superset beépített SQL IDE-je automatikus kiegészítéssel és lekérdezési előzményekkel rendelkezik.

Az Apache Superset korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az adatok frissítése jelentősen késik, és gyakran legalább két óra szükséges ahhoz, hogy a legfrissebb adatok megjelenjenek.

Apache Superset árak

Ingyenes, nyílt forráskódú

Apache Superset értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Apache Supersetről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A felhasználói felület és a felhasználói élmény fantasztikus, és zökkenőmentesen integrálható a meglévő adatbázisokba. Különböző felhasználási esetekhez igazodó műszerfalakat hozhat létre.

A felhasználói felület és a felhasználói élmény fantasztikus, és zökkenőmentesen integrálható a meglévő adatbázisokba. Különböző felhasználási esetekhez igazodó műszerfalakat hozhat létre.

🧠 Tudta? Az Apache Superset-et eredetileg az Airbnb fejlesztette ki belső adatelemző eszközként. Végül nyílt forráskódú Apache-projekt lett belőle, és az egyik legnépszerűbb modern BI-platformmá fejlődött az adatok vizualizálása és elemzése terén.

A nyers adatokat világos és hasznosítható információkká alakítja

Sok csapat táblázatokra vagy szigetelt eszközökre támaszkodik, amelyek megnehezítik a teljesítmény nyomon követését, a szűk keresztmetszetek azonosítását vagy a célok összehangolását. Ez elszalasztott lehetőségekhez, késleltetett döntésekhez és szétszórt jelentésekhez vezet.

A ClickUp mindent egy helyre hoz. Feladatai, céljai és mutatói – így olyan műszerfalakat hozhat létre, amelyek nem csak az adatok vizualizálására szolgálnak.

A valós idejű nyomon követés, az egyedi widgetek és a munkafolyamatokba való zökkenőmentes integráció révén a ClickUp segíti a csapatokat.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és megtudhatja, miért választották több ezer csapat a műszerfalak, projektek és csapatmunka központi eszközének. 🚀