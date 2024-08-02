Hogyan készítsünk munkapultot? (Tippekkel és példákkal)

Egy átlagos munkanap kezdete. Végtelen számú e-mailt kell átnéznie, több alkalmazást kell ellenőriznie frissítésekért, és egy csomó szétszórt, kézzel írt jegyzetet, amelyek már nem tűnnek túl értelmesnek.

A túlterhelés az agy túlterhelését jelenti. 😶‍🌫️

Itt jön jól egy munkaköri irányítópult.

Akár egy kis csapatot irányít, akár egy komplex projektet vezet, egy jól felépített irányítópult segítségével a legfontosabb számok és információk mindig kéznél vannak, így mindig kézben tarthatja a munkaterhelését. A koncentráció és a hatékonyság természetessé válik az Ön számára.

Ebben a blogbejegyzésben mindent megtudhatunk a munkapultokról, beleértve azok létrehozásának lépéseit is. Kezdjük!

Mi az a munkapult?

A munkapult egy vizuális eszköz, amelynek célja egy adott üzleti folyamat, osztály vagy projekt szempontjából releváns KPI-k, mutatók és kritikus adatpontok összevonása és megjelenítése.

Ez egy központi felület, amely valós időben figyeli és elemzi az üzleti teljesítményt, hogy gyors döntések hozhatók legyenek. A munkapult több összetevőből áll, többek között:

Adatforrások, például adatbázisok, táblázatok vagy alkalmazások, amelyekből információkat lehet lekérni.

Widgetek, például oszlopdiagramok, vonaldiagramok és táblázatok az adatok egyszerű vizualizálásához és értelmezéséhez.

Szűrők, amelyek lehetővé teszik az adatok megjelenítésének testreszabását meghatározott kritériumok, például dátumtartományok vagy projektfázisok kiválasztásával.

Automatikus értesítések és riasztások, amelyek tájékoztatják a felhasználókat a jelentős változásokról vagy az egyes küszöbértékek elérése esetén.

A munkapult a jelentéskészítő eszközökkel az adatokat történetekké alakítja, amelyekkel a projektről nyert betekintés élénkebbé válik. Például egy marketing áttekintő munkapult általában a következő részleteket tartalmazza: A webhely forgalmának forrásai (pl. organikus, fizetett, közösségi)

A látogatók közül potenciális ügyfelekké vagy ügyfelekké válók aránya

A reklámokra fordított teljes kiadás és annak csatornák szerinti bontása

E-mailek megnyitási aránya, átkattintási aránya és leiratkozási aránya

Lájkolások, megosztások, kommentek és általános elkötelezettségi mutatók a közösségi médiában

A munkaköri irányítópult létrehozásának előnyei

Gondoljon a feladat-dashboardra úgy, mint a munkájában legfontosabb segítőjére, amely segít a teendők szervezésében és nyomon követésében. Íme néhány általános előny:

Központosított információk: Ahelyett, hogy időt pazarolna jelentések, trendek és kulcsfontosságú mutatók keresésével, egyetlen adatforrásból nyerhet azonnali betekintést a projekt hatékonyságába, az erőforrások elosztásába és a potenciális szűk keresztmetszetekbe.

Simaabb projektmenedzsment: A munkapult segítségével vizuálisan ábrázolhatja a feladatok közötti függőségeket, megmutatva, hogy az egyes feladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Így jobban átláthatja a projekt menetét, és könnyebben azonosíthatja a késedelmeket vagy ütközéseket.

Automatizált munkafolyamatok: Csökkentse a különböző platformok közötti váltás szükségességét azáltal, hogy integrálja a műszerfalát más eszközökkel, például Csökkentse a különböző platformok közötti váltás szükségességét azáltal, hogy integrálja a műszerfalát más eszközökkel, például munkaerő-elemző szoftverekkel , e-mailekkel, naptárakkal és projektmenedzsment alkalmazásokkal; gondoskodjon arról, hogy a rutin feladatok kezelése következetes legyen.

Nagyobb termelékenység: Az olyan műszerfal, amely személyes teljesítménymutatókat tartalmaz, mint például az átlagos feladatvégzési idő, a határidők betartása és a feladatmódosítások gyakorisága, lehetővé teszi a munkamódszerek optimalizálását és a hatékonyság növelését.

Ügyfelek és érdekelt felek számára készített jelentések: Használja a műszerfalat fontos személyek (belső és külső) számára Használja a műszerfalat fontos személyek (belső és külső) számára készített projektjelentések létrehozásához , amelyek olyan részleteket tartalmaznak, mint a feladatok állapota, az elért mérföldkövek és a határidők; építsen kölcsönös bizalmat és átláthatóságot.

Hatékony munkapult létrehozásának lépései

A végső cél egy olyan irányítópult létrehozása, amely a lehető legáttekinthetőbb és legkönnyebben használható. Íme, hogyan kezdje el.

1. Határozza meg a műszerfal célközönségét és célját

Ez nyilvánvalónak tűnhet, de gyakran magától értetődőnek veszik. Meg kell értenie a munkaköri irányítópult létrehozásának szükségességét. Vizsgálja meg a „Miért?” kérdést, és tegye fel magának a következő kérdéseket:

Milyen jelentős problémákat szeretne megoldani a műszerfal segítségével?

A belső kommunikáció javítása a cél? A vállalati weboldalon keresztül lebonyolított értékesítések jobb nyomon követése? A marketingcsapat által közzétett blogbejegyzések társadalmi hatásának felmérése? Találja meg az okot!

Kinek készíti?

Ha csak Ön használja, hagyja ki ezt a lépést. Ha több ember is használni fogja az irányítópultot, írja le a szervezetben betöltött szerepüket, és tisztázza, milyen feladatokat látnak el naponta.

Például egy értékesítési ügynök másképp dolgozik, mint egy ügyfélszolgálati munkatárs, ezért teljesen eltérő mutatókat, KPI-ket és referenciaértékeket figyel. Ez az információ segít megválaszolni a következő kérdést, és létrehozni egy mindenki számára hasznos közös irányítópultot.

Milyen kulcsfontosságú mutatókat és adatokat kell megjeleníteni?

Milyen információkat szeretne egy pillanat alatt láthatni? Szeretne betekintést nyerni a projekt állásába és a feladatok teljesítésébe? Szeretné nyomon követni a csapat határidőit és teljesítményét? Miután meghatározza, kinek készíti az irányítópultot, valamint azok szerepét és felelősségi körét, meghatározhatja a pontos KPI-ket és mutatókat.

Milyen adatforrásokat fogunk használni az információk lekéréséhez?

Ennek tisztázása elengedhetetlen ahhoz, hogy a szükséges mechanizmusokat bevezethesse.

Ha például javítani szeretné a belső kommunikációt, és úgy véli, hogy ehhez hasznos lehet az egyes csapattagok pontos munkaterhelésének ismerete, akkor gondoskodjon arról, hogy adatforrásai között szerepeljen időkövető szoftver, projektmenedzsment-elemző alkalmazások, ügyféljelentési eszközök, és esetleg még a teljes csapat közvetlen visszajelzései is.

Így átfogó adatokat gyűjthet a feladatkiosztásokról, a határidőkről és az egyéni kapacitásokról.

A műszerfal naponta, hetente, havonta vagy évente frissül?

A gyakoriság a munkája jellegétől és a szükséges információk időszerűségétől függ.

Milyen biztonsági intézkedéseket kell bevezetni?

A szervezeti adatok védelme ma fontosabb, mint valaha, ezért az irányítópultnak rendelkeznie kell felhasználói hitelesítéssel, hozzáférés-vezérléssel és adat titkosítással. Emellett meg kell felelnie a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak is.

Természetesen ez a kérdőív nem teljes körű, de elindítja a folyamatot. Bízzon bennünk – ha előre befekteti az energiáját, az csak segíteni fog abban, hogy olyan irányítópultot hozzon létre, amely a kívánt módon támogatja Önt. Tehát tegye meg a szükséges lépéseket.

A munkapult használatának gyors megkezdéséhez használja a ClickUp projektmenedzsment-pult sablonját. Ez segít a projektek zökkenőmentes lebonyolításában, mivel valós idejű betekintést nyújt a csapat munkaterhelésébe, a projekt előrehaladásába, a feladatok állapotába és a határidőkbe.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a projekt fejlesztését, a költségvetést, a csapat munkaterhelését és az állapotot a ClickUp projektmenedzsment műszerfal sablonjával.

A sablon vizuálisan ábrázolja a projekt előrehaladását az egyes szakaszokban, és a ClickUp Docs valós idejű szerkesztési funkciójával megkönnyíti az együttműködést. Ezenkívül:

Határozzon meg nyomon követhető célokat, például OKR-eket, értékesítési célokat, készségfejlesztést stb., és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Goals alkalmazásban.

Hozzon létre jól meghatározott ütemterveket a ClickUp Tasks alkalmazásban, hogy teljes áttekintést kapjon a függőségekről és prioritásokról egyedi címkék és állapotok segítségével.

Automatizálja a munkafolyamatokat, például az e-mailek küldését feladatokhoz, űrlapok benyújtását, állapotváltozásokat stb. a ClickUp Automations segítségével.

2. Adatok összegyűjtése, finomítása és tisztítása különböző forrásokból

Az irányítópult adatforrásainak azonosítása csak a jéghegy csúcsa. Kapcsolatot is kell létesítenie velük. Ehhez API-integrációk beállítása, CSV-fájlok importálása vagy közvetlen csatlakozás adatbázisokhoz, felhőalapú tárolókhoz vagy harmadik féltől származó alkalmazásokhoz szükséges lehet.

Használjon olyan eszközöket, mint a Klamp és az Integromat, hogy zökkenőmentesen összekapcsolja a különböző adatforrásokat. Miután ez megvan, tervezze meg, hogyan fogja kombinálni és megjeleníteni a különböző forrásokból származó adatokat a műszerfalán.

Például szükség lehet adatbázisok tábláinak összekapcsolására, különböző táblázatok számainak egyesítésére vagy API-adatok és helyi fájlok kombinálására. Bármi is legyen az, egyszerűsítse a folyamatot. Számos projekt-irányítópult példából meríthet inspirációt az adatáramlás javításához.

A ClickUp Team Workload Dashboard segítségével áttekintheti a héten esedékes feladatokat, a munkaterhelés állapotát, valamint azt, hogy ki milyen feladaton dolgozik.

A műszerfal hatékonysága attól függ, hogy milyen adatokkal van feltöltve. A pontatlan adatok nem megfelelően tájékozott döntéshozatalhoz vezethetnek, ami negatívan befolyásolja a projekt előrehaladását és a csapatmunka hatékonyságát. Ezért, hogy a műszerfalon megjelenő adatok érvényesek és pontosak legyenek, a következőket kell tennie:

Állítson be érvényesítési szabályokat az adatbeviteli rendszereiben, hogy a beviteli ponton észlelje a hibákat.

Kövesse nyomon az adatok változásait és frissítéseit verziókezelő rendszerek segítségével.

Döntsön a hiányzó értékek kezelésére vonatkozó stratégiáról , például imputáció, alapértelmezett értékek használata vagy a hiányos rekordok kizárása.

Végezzen helyszíni ellenőrzéseket, és hasonlítsa össze a műszerfal adatait az eredeti forrásokkal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden helyesen van integrálva és megjelenítve, és nincsenek helyesírási hibák, helytelen értékek vagy kiugró értékek.

Használjon szabványosított formátumokat, névkonvenciókat és mértékegységeket az eltérések elkerülése érdekében (pl. dátumformátumok, címformátumok, nagybetűk használata).

Állítson be automatikus adatfrissítési ütemezéseket, hogy a műszerfal mindig a legfrissebb információkat tükrözze, manuális beavatkozás nélkül.

3. Tervezze meg a munkafelület elrendezését és felépítését

Kezdje azzal, hogy felvázolja a főbb szakaszokat, amelyek szerepelni fognak – mit kell először látnia a célközönségének? Vannak-e olyan KPI-k vagy valós idejű adatpontok, amelyek a legfontosabbak? Valószínűleg igen.

Helyezze ezeket a műszerfalon olyan jól látható helyekre, ahová a szeme természetesen először esik, például a bal felső sarokba. Más widgeteket, például mérőeszközöket, szövegdobozokat, képeket és hőtérképeket is hozzá kell adni. Méretezze őket fontosságuk és a megjelenített adatok mennyisége szerint.

via Justinmind

Például a nagyobb widgetek kritikus, nagy mennyiségű adatokhoz használhatók, míg a kisebb widgetek kevésbé fontos információkat foglalhatnak össze.

A navigációt illetően az egyszerűség a legfontosabb. Ki akar időt pazarolni arra, hogy kitalálja, hogyan lehet a műszerfal különböző szakaszai között mozogni? Használjon új lapokat, legördülő menüket vagy oldalsávokat. Emellett színekkel és különböző betűméretekkel is színesítheti a műszerfalat az áttekinthetőség érdekében.

Mivel hiperkapcsolt digitális korban élünk, elengedhetetlen egy olyan irányítópult létrehozása, amely asztali számítógépeken, táblagépeken és mobil eszközökön egyaránt működik. Gondoskodjon arról, hogy az elemek ne legyenek zsúfoltak, és kövessenek egy logikus sorrendet a könnyű használat érdekében, függetlenül a képernyő méretétől.

4. Készítsen vizualizációkat (táblázatokat és grafikonokat) a legfontosabb mutatókhoz

Az adatok ábrázolása komplex feladat. Mivel a munkapultok célja, hogy bármikor többféle információt mutassanak be, nagyon fontos, hogy a megfelelő vizualizációs módot válasszuk. Az adatok ábrázolásának többféle módja van:

Grafikonok: Ezek a legegyszerűbb módszerek az adatok és a referenciaértékek összehasonlítására, és méretük megváltoztatható vagy szűrhető a pontosabb elemzés érdekében. A grafikonok segítségével gyorsan azonosíthatók a különböző adatkészletek közötti összefüggések vagy eltérések. A összehasonlítások értelmezhetőségének érdekében ügyeljen a skálák és mértékegységek következetességére.

Táblázatok: Általában a műszerfal alján helyezkednek el, és lehetővé teszik, hogy olyan részletekbe is belemerüljön, amelyek az összefoglaló ábrázolásokban, például diagramokban vagy grafikonokban nem láthatók azonnal. Használja a rendezési és szűrési lehetőségeket, hogy a táblázatok interaktívabbá és felhasználóbarátabbá váljanak.

Kártyák : Gondoljon rájuk úgy, mint egy térkép-overlayre, amely madártávlatból áttekintést nyújt a legfontosabb mutatókról vagy adatpontokról. Például elhelyezhet egy gyors pillanatképet a teljesítménymutatókról egy : Gondoljon rájuk úgy, mint egy térkép-overlayre, amely madártávlatból áttekintést nyújt a legfontosabb mutatókról vagy adatpontokról. Például elhelyezhet egy gyors pillanatképet a teljesítménymutatókról egy OKR műszerfalon , és színekkel jelölheti a változásokat vagy figyelmeztetéseket.

Idővonalak : Lehetővé teszik egy vagy több mutató időbeli méréseit, így alkalmasak a csúcsidőszakok vagy aktivitási időszakok azonosítására. Az idővonalhoz rövid leírást is csatolhat a további kontextus érdekében.

Diagramok: Ezek ábrázolják a trendeket, összehasonlításokat és eloszlásokat, így a komplex információk könnyebben érthetőek és elemezhetőek. A műszerfalakban gyakran használt diagramok közé tartoznak a pók- és radar-, szórás-, mérő-, oszlop- és kördiagramok.

Válassza ki a bemutatni kívánt diagram típusát az Ön által kezelt adatok alapján. Például használjon vonaldiagramokat a trendekhez, kördiagramokat az arányokhoz, oszlopdiagramokat az összehasonlításokhoz és szórásdiagramokat a változók közötti kapcsolatokhoz. Használjon jelöléseket, címkéket és megfelelő színsémákat az olvashatóság és az egyértelműség javítása érdekében.

A műszerfalak drill-down funkcióival mélyedjen el az adatok részletes elemzésében!

A vizualizációk másik fontos eleme az adatszűrők és a drill-down opciók beépítése, amelyek segítségével az adatok megjelenítése meghatározott kritériumok alapján módosítható, vagy a magas szintű mutatókra kattintva részletesebb információk érhetők el.

A lebegő eszköztippek szintén hasznosak további információk megjelenítésében, amikor az egérmutatót egy widget egy bizonyos részére helyezi. Ez mélységet ad az irányítópultnak és lehetővé teszi, hogy több adattal töltse meg anélkül, hogy a fő nézetet elzsúfolná.

5. Testreszabhatja a műszerfalat márkajelzéssel és témákkal

Az irányítópultja a szervezet ökoszisztémájának része, ezért a márkaépítésnek ezt tükröznie kell. Nem kell túlzásba esnie és túlzottan kihasználnia tervezői képességeit. Csak tartsa szem előtt néhány alapvető tervezési elvet.

Például használja a márka színpalettáját a műszerfal háttérének, diagramjainak, ikonjainak és egyéb vizuális elemeinek kialakításához. Ha a márka színei smaragdzöld és törtfehér, akkor használja őket következetesen, hogy egységes megjelenést és hangulatot teremtsen.

Mindig adja hozzá a hivatalos logót. Helyezze azt egy jól látható helyre, például a jobb alsó sarokba, hogy minden alkalommal, amikor a műszerfalat megnyitják, megerősítse a márka identitását. Azok a felhasználók, akik kényelmesnek és ismerősnek érzik a felületet, valószínűleg rendszeresen fogják használni.

Testreszabhatja a színkódolt állapotokat, hogy nyomon követhesse a feladatok állapotát a ClickUp egyéni állapotokban

Másodszor, lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy a saját preferenciáiknak megfelelően alakítsák ki a nézetet. Például a sötét mód opciójának biztosítása megkönnyítheti a műszerfal használatát késő esti munkavégzés vagy gyenge megvilágítású környezetben.

A sötétbarnáról világoszöldre kell váltania, nem pedig sötétbarnáról sötétzöldre, mivel a két szín ütközik egymással. Ezért legyen óvatos a munkapult színeinek kiválasztásakor. A tapasztalatok szerint a legjobb, ha kettőt, maximum hármat választ, és azoknál marad.

Végül használjon kontrasztos színeket a jobb olvashatóság érdekében, adjon hozzá alternatív szöveget a képekhez, és gondoskodjon arról, hogy a navigáció intuitív és billentyűzetbarát legyen.

6. Találjon megfelelő eszközt a feladathoz

A munkafelület létrehozása előtt fontos kiválasztani egy olyan eszközt, amely képes támogatni ezt a hatalmas feladatot. Az egyszerű táblázatoktól a nagymértékben testreszabható haladási diagramokig, a választék szinte korlátlan.

Például a Google Sheets hasznos lehet alapvető irányítópultokhoz. Másrészt a Business Intelligence (BI) eszközök kiváló adatelemzési és testreszabási képességeikről ismertek. Ugyanakkor tanulási görbéjük meredekebb, és működésükhöz szakemberekre lehet szükség.

Ezenkívül vannak olyan projektmenedzsment szoftvermegoldások, mint a ClickUp, amelyek beépített irányítópultokkal rendelkeznek, amelyek javítják a láthatóságot, növelik a termelékenységet és támogatják az adatalapú döntéshozatalt. Önnek csak be kell töltenie az adatokat.

A ClickUp Dashboards a káoszt áttekinthetővé teszi, így madártávlatból láthatja projektjeit.

Készítsen részletes műszerfalakat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez

A ClickUp Views funkcióval néhány kattintással átalakíthatja a munkára kész anyagokat grafikonokká és táblázatokká. A funkció automatikusan lekérdezi az aktuális feladatok adatait, és létrehoz egy műszerfalat, amelyen vizualizálhatja munkáját – akár lista, Gantt-diagram, Kanban-tábla vagy más formában.

Kövesse nyomon a haladást, a mérföldköveket és a függőségeket egy közös vizuális idővonalon a csapatával a ClickUp Gantt-diagram nézetén keresztül

A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.

A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.

A szoftverfejlesztési műveletek irányítópultja kiváló példa arra, hogyan szerezhet valós időben áttekintést az összes fejlesztési tevékenységéről. Különböző mutatókat követhet nyomon, többek között a sprint sebességét, a burn up-ot, a burn down-t, az átfutási időt, a ciklusidőt és a kumulatív áramlási diagramokat.

A ClickUp segítségével részletes betekintést nyerhet a folyamatban lévő tevékenységek teljesítményébe

Az irányítópult segít abban, hogy a gyorsabb teljesítés és az okosabb munkavégzés sprint céljára összpontosítson. Nézze meg ezeket az irányítópult példákat a ClickUp-ban, és fedezze fel a projektek racionalizálásának különböző módjait.

Lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozhat létre műszerfalat a ClickUp alkalmazásban.

Új műszerfal létrehozása:

Az oldalsávon nyissa meg a Dashboards Hub (Műszerfal-központ) menüpontot. A Dashboards Hub jobb felső sarkában kattintson az Új műszerfal gombra.

Kártya hozzáadása egy meglévő műszerfalhoz:

A műszerfal jobb felső sarkában kattintson a + Kártya hozzáadása gombra. Az oldalsávon található kategóriák segítségével válasszon egy előre elkészített kártyát, vagy hozzon létre egy egyéni kártyát.

A kártya szerkesztéséhez a kártyát tartalmazó műszerfalnak szerkesztési módban kell lennie.

A szerkesztési mód engedélyezése és a kártya szerkesztése:

A műszerfal bal felső sarkában győződjön meg arról, hogy engedélyezte az Szerkesztési módot. A kártya jobb felső sarkában kattintson a fogaskerék ikonra a Kártya szerkesztése ablak megnyitásához. Szerkessze a kártya beállításait, majd kattintson a Mentés gombra.

Minden kártya különböző beállításokkal rendelkezik, amelyek közül néhány több magyarázatot igényel, mint mások. Több mint 40 műszerfal-kártya közül választhat, hogy személyre szabhassa a műszerfalat az Ön igényeinek megfelelően. Néhány népszerű lehetőség a számítási kártyák, állapotkártyák, megbízotti kártyák, sprintkártyák és beágyazott kártyák.

Külső érdekelt felekkel és ügyfelekkel dolgozik? Semmi gond. Az ügyfélportál irányítópultja egy együttműködési teret kínál, ahová különböző feleket hívhat meg, hogy hozzájáruljanak a projektfolyamathoz. Kihasználhatja az ügyféljelentési módszereket, és csapatként sokkal nagyobb értéket teremthet.

Hogyan találhatja meg a legjobb irányítópult-szoftvert, amellyel projektadatait vizuális aranybányává alakíthatja? Íme néhány szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Az irányítópultnak intuitív felülettel kell rendelkeznie, amely megkönnyíti a navigációt és az irányítópulttal való interakciót; hasznosak lehetnek olyan funkciók, mint a widgetek drag-and-drop elhelyezése, az elemzés és a jelentéskészítés, valamint az előre elkészített sablonok.

Gondolja át, mely funkciók a legfontosabbak a csapatának, például az adatok vizualizálási képességei, a könnyű használat, az integrációs lehetőségek, a skálázhatóság és a testreszabási funkciók.

Keressen olyan lehetőségeket, amelyekkel kísérletezhet a színekkel, betűtípusokkal és általános témákkal, hogy azok összhangban legyenek a szervezet identitásával.

Ellenőrizze, hogy a szállító jó ügyfélszolgálatot , átfogó dokumentációt és képzési erőforrásokat biztosít-e.

Ahogy a csapata és az adatszükségletei növekednek, az eszköznek képesnek kell lennie a megfelelő méretezésre.

7. Tesztelje az irányítópultot, és gyűjtsön visszajelzéseket a funkcionalitás javítása érdekében.

Mielőtt az irányítópultot üzembe helyezné és élesítené, alaposan tesztelje. Miután elvégezte az összes szükséges ellenőrzést, ossza meg a releváns érdekelt felekkel.

Hagyja, hogy néhány hétig vagy hónapig használják – a műszerfal bonyolultságától függően –, majd térjen vissza, hogy visszajelzéseket gyűjtsön. Ez felmérések, közvetlen beszélgetések és űrlapok segítségével történhet.

Tesztelje a műszerfalát Ellenőrizze a megjelenített adatokat az eredeti forrásokkal; hasonlítsa össze az adatpontokat, összegeket, átlagokat és bármely kiszámított mutatót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok pontosan egyeznek a nyers adataival.

Határozza meg, hogy az összes interaktív elem, például a szűrők, a drill-downok és a navigációs gombok a kívánt módon működnek-e, és a várt eredményeket nyújtják-e.

Győződjön meg arról, hogy az irányítópult reszponzív és konzisztens élményt nyújt asztali számítógépen, mobiltelefonon vagy táblagépen egyaránt.

Tesztelje népszerű böngészőkben, mint a Chrome, Firefox, Safari és Edge, hogy azonosítsa és kijavítsa az esetleges kompatibilitási problémákat.

Tegyen fel konkrét kérdéseket arról, hogy mi működik jól, mi zavaró, és milyen további funkciók vagy adatok lehetnek hasznosak. Ha például több felhasználó is feleslegesnek tart egy adott widgetet, az azt jelzi, hogy át kell tervezni vagy el kell távolítani azt az elemet.

A visszajelzéseket hatásaik és megvalósíthatóságuk alapján rangsorolja, és először azokra a változásokra koncentráljon, amelyek a legtöbb felhasználó számára a legnagyobb előnyt jelentik.

Építsd meg a saját irányító központodat a ClickUp segítségével

Készített már olyan dinamikus munkapultot, amely egyetlen oldalon összefoglalja az adatokat?

Az ideális munkapult egyszerű, intuitív és testreszabható. Értékes eszköz, amely megkönnyíti a munkát és segít elkerülni, hogy elmerüljünk a rengeteg adat, jelentés és nézőpont között.

Egy valóban funkcionális irányítópult létrehozásához világosan meg kell értenie, mire van szüksége, jól meghatározott mutatókra, valós idejű adatintegrációra és zökkenőmentes felhasználói élményre van szükség a legfontosabb információk hatékony figyelemmel kíséréséhez, elemzéséhez és az azok alapján történő cselekvéshez.

Szerencséje van: a ClickUp rendelkezik mindazzal, ami a projektcélok és a csapat teljesítményének támogatásához szükséges. Alkalmazkodik a szervezet változó igényeihez, és Önnel együtt növekszik.

Testreszabható munkapultjaink segítségével pontosan tudni fogja, mit kell tennie, és csökkentheti a több feladat és határidő kezelésével járó stresszt és szorongást.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra, és tapasztalja meg saját maga az előnyöket.