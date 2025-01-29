A 10 legjobb munkaerő-elemző szoftver adat alapú döntésekhez

Ebben az adatközpontú világban a „tudás hatalom” nem csak egy mondás – ez a kiváló munkaerő-menedzsment titka. Ha célja a munkavállalók teljesítményének javítása, a jövőbeli munkaerő-tervezés finomhangolása és jobb üzleti eredmények elérése, akkor a munkaerő-elemző szoftver bevezetése stratégiai előnye lehet.

Ez az eszköz, amely a HR-elemző szoftverek egy alcsoportja, segít áttekintetni a belső és külső alkalmazotti adatokat, és komplex mutatókat alakít át adatbázisokká. A legjobb munkaerő-elemző szoftverrel optimalizálhatja az alkalmazottak termelékenységét, javíthatja az alkalmazottak megtartását és hatékony üzleti döntéseket hozhat.

Nézzük meg, hogyan használhatja a munkaerő-elemző eszközöket a szervezet jövőjének előrejelzéséhez és alakításához.

Mit kell keresnie a munkaerő-elemző szoftverekben?

A legjobb munkaerő-elemző szoftver keresésekor azokra a funkciókra kell összpontosítania, amelyek nemcsak nyomon követik, hanem valóban javítják a munkavállalók teljesítményét és az üzleti eredményeket. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell vennie:

Átfogó teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan elemző szoftvert, amely rendelkezik Válasszon olyan elemző szoftvert, amely rendelkezik a munkavállalók termelékenységét nyomon követő eszközzel , így azonosíthatja a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat és pontosan meghatározhatja a fejlesztésre szoruló területeket.

Prediktív elemzés: Válasszon olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a jelenlegi alkalmazotti adatok trendjei alapján Válasszon olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a jelenlegi alkalmazotti adatok trendjei alapján előre jelezhetik a jövőbeli munkaerő-igényeket . Ez a prediktív képesség segít Önnek előre gondolkodni, és biztosítja, hogy soha ne legyen alul- vagy túlszemélyzet.

Testreszabható jelentések: Győződjön meg arról, hogy a munkaerő-csomag lehetővé teszi Győződjön meg arról, hogy a munkaerő-csomag lehetővé teszi testreszabható napi jelentések készítését . Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy a legjobb üzleti eredmények elérése érdekében a legfontosabb HR-adatokra koncentrálhat, így könnyebben megoszthatja a hasznos információkat az érdekelt felekkel, és gyorsan megalapozott döntéseket hozhat.

A munkavállalók életciklusának nyomon követése: Optimalizálja az elkötelezettségi stratégiákat és a megtartási programokat egy olyan funkcióval, amely nyomon követi a munkavállalók teljes pályafutását – a felvételtől a kilépésig – a minták azonosítása érdekében. Ez felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújt a HR-csapatoknak a munkavállalói élménybe.

Szegmentálási képességek: Szegmentálja a munkaerő-adatokat demográfiai adatok, munkakörök vagy osztályok szerint. Ez segít a HR-vezetőknek és az üzleti vezetőknek mélyebb diagnosztikai elemzéseket végezni és stratégiákat kidolgozni a szervezeten belüli különböző csoportok számára. Ez pedig javítja a munkavállalói élményt és növeli a munkavállalói elégedettséget.

Benchmarking eszközök: Válasszon olyan szoftvert, amely robusztus benchmarking eszközöket kínál. Ezek segítségével összehasonlíthatja vállalatának legfontosabb teljesítménymutatóit és mérőszámokat az iparági szabványokkal vagy a versenytársakkal. A benchmarking elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hol áll vállalatunk a teljesítmény tekintetében, és hol lehetne javítani.

Munkavállalói elkötelezettség elemzése: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes mérni és elemezni a munkavállalók elkötelezettségi szintjét. Ez a funkció betekintést nyújt abba, hogy mi motiválja a munkavállalókat, mik a problémáik, és mennyire érzik magukat elkötelezettnek a munkájuk iránt.

Megtartási kockázatelemzés: Keressen olyan funkciókat, amelyek segítenek előre jelezni a munkavállalói fluktuációt és azonosítani a kockázatnak kitett munkavállalókat. A munkavállalói megtartási kockázatelemző eszközök HR-adatokat, például a munkavállalói teljesítményt, elégedettségi pontszámokat, munkavállalói aktivitást és személyes körülményeket használnak a trendek felismeréséhez és a potenciális távozások előrejelzéséhez.

A 10 legjobb munkaerő-elemző szoftver, amelyet 2024-ben érdemes használni

Fedezze fel a legjobb eszközöket, amelyek a munkaerő-adatokat hasznos információkká alakítják, és ezzel segítik a vállalatokat az üzleti siker elérésében.

1. ClickUp

Egyszerűsítse a HR-rel kapcsolatos folyamatokat a ClickUp HR-menedzsment platformjával

A ClickUp egy sokoldalú munkaerő-elemző eszköz, amelynek célja az üzleti műveletek racionalizálása és a termelékenység növelése. A ClickUp Dashboards funkció központi csomópontként működik, amely segít nyomon követni és racionalizálni a műveleteket, valamint gyorsan hozzáigazítani az erőforrásokat az üzleti igények változásaihoz. Segít átfogó képet kapni az erőforrásokról és a munkaterhelésről.

A ClickUp Brain integrált AI asszisztens felgyorsítja a döntéshozatalt és élesíti stratégiai rálátását azáltal, hogy azonosítja a munkaerő-adatokban rejlő trendeket és lehetőségeket. Ezen túlmenően a ClickUp Project Time Tracking alkalmazás segít biztosítani, hogy projektjei a terv szerint haladjanak, és hogy minden erőforrása hatékonyan legyen felhasználva. A ClickUp célkitűzési funkciói segítenek nyomon követni a haladást valós időben, és szükség szerint módosítani a célokat, hogy fenntartsák a lendületet és elősegítsék a sikert.

A ClickUp HR-menedzsment funkcióival könnyedén kezelheti a munkavállalói adatokat, a toborzást és az új munkavállalók beillesztését. Ez biztosítja a zökkenőmentesebb munkafolyamatot és a szervezeti irányelvek jobb betartását. Használja a ClickUp előre megtervezett sablonjainak sokszínű választékát a műveletek felgyorsításához – testreszabhatja őket az üzleti igényekhez, növelheti a termelékenységet és összehangolhatja az üzleti célokkal.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonjával azonosíthatja a termelékenységi hiányosságokat és áttekinthetővé teheti a folyamatokat.

Használja a ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonját a napi tevékenységek hatékony nyomon követéséhez, és részletes képet kaphat arról, hogy az alkalmazottak hogyan osztják be idejüket a munkaidő alatt. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a teljesítményt, a jelenlétet és a határidőket, hogy azonosítsa a munkavállalók fejlődési területeit

Figyelje a munkafolyamatokat a csapat hatékonyságának és az egyéni fejlődésnek az optimalizálása érdekében

Elemezze a munka minőségét és az ütemtervek betartását, hogy pontosan meghatározza a fejlesztési lehetőségeket

A ClickUp legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával támogatott tudásmenedzsment: A ClickUp Brain segítségével azonnali, kontextusalapú válaszokat adhat a feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos kérdésekre.

Használja a ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM szoftvert, hogy azonnali választ kapjon minden kérdésére a munkával, feladatokkal, dokumentumokkal és egyebekkel kapcsolatban

Valós idejű teljesítménykövetés: Tartsa szemmel szervezetének teljesítménymutatóit Tartsa szemmel szervezetének teljesítménymutatóit a testreszabható vezetői irányítópultok segítségével

Kezelje a csapat céljait a ClickUp Dashboards segítségével

Különböző sablonok: Egyszerűsítse projektmenedzsmentjét és munkaerő-tervezését a ClickUp előre megtervezett keretrendszereivel, amelyek testreszabhatók az Ön üzleti igényeinek megfelelően.

Részletes projektidő-nyomon követés: Ismerje meg, hogy az egyes projektfázisok mennyi időt vesznek igénybe, hogy optimalizálja a csapat termelékenységét és biztosítsa a projektek ütemterv szerinti haladását.

Kövesse nyomon projektje ütemtervét a ClickUp Task View segítségével

Célkitűzés és összehangolás: Kövesse nyomon a haladást valós időben, és szükség szerint módosítsa a célokat, hogy fenntartsa a lendületet és elősegítse a sikert.

Állítson fel célokat és kövesse nyomon őket a ClickUp Goals segítségével

Átfogó HR-menedzsment: Kezelje a munkavállalói adatokat, a toborzást és az új munkavállalók beillesztését, hogy biztosítsa a zökkenőmentesebb munkafolyamatot és a szervezeti irányelvek jobb betartását.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver első bevezetésekor meredek tanulási görbe volt tapasztalható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Acendre (HireRoad)

via Hire Road

Az Acendre, amely nemrég HireRoad névre változtatta nevét, átfogó tehetségszerzési platformot kínál, amely egyszerűsített toborzási, beilleszkedési és elemzési megoldásokat nyújt. A névváltoztatás elsősorban az Ausztrálián kívüli felhasználókat érinti, ahol a termék továbbra is Acendre néven marad.

Az Acendre/HireRoad legjobb funkciói

Tartsa a jelöltek érdeklődését és tájékozottságát konzisztens, márkának megfelelő és időszerű üzenetekkel. A mobilbarát irányítópult lehetővé teszi a toborzók számára, hogy bárhonnan figyelemmel kísérjék a folyamatot, és gyorsan alkalmazkodjanak a változásokhoz.

Időt és pénzt takaríthat meg az ismétlődő folyamatok automatizálásával. Az ütemezett értesítések segítenek a megfelelő pillanatban megszólítani a jelölteket, így zökkenőmentes munkafolyamatokat teremtve.

Szerezzen betekintést egyértelmű, megvalósítható mutatók segítségével, amelyek lehetővé teszik a megfontolt döntések meghozatalát és az adatok egyszerű megosztását.

Biztonságos és átfogó megoldások kormányzati szervek számára, amelyek egyszerűsítik a szabályozott iparágakban történő toborzást és beilleszkedést, így ideálisak a közszféra szervezetei számára.

Az Acendre/HireRoad korlátai

A vélemények szerint az ügyfélszolgálat válaszait néha lassabban adja meg, mint kellene, ami akadályozza a sürgős műveletek végrehajtását.

Acendre/HireRoad árak

Egyedi árazás

Acendre/HireRoad értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (46 értékelés)

3. Értelmes

via Insightful

Az Insightful úgy lett kialakítva, hogy növelje csapata termelékenységét egy gazdag funkciókészlet segítségével, amely elősegíti a tájékozottabb és hatékonyabb munkakörnyezet kialakítását, akár irodában, akár távoli munkavégzéssel, akár hibrid munkavégzéssel. Használja ki a termelékenységi trendeket, tevékenységeket/idővonalakat stb., hogy mélyreható betekintést nyerjen a munkavállalók munkafolyamataiba és javítsa a működési hatékonyságot.

Legjobb funkciók

Részletes termelékenységi elemzéseket kap, amelyekből megértheti, hogyan működik csapata a mindennapokban. Használja ezeket az adatokat a koncentrációs idő javítására, a termelékenységi minták felismerésére, a kiégés megelőzésére és csapata teljesítményének dinamikus támogatására.

Egységesítse munkaerő-állományát a helyszíntől függetlenül olyan eszközökkel, amelyek mérik a különböző munkakörnyezetek teljesítményre gyakorolt hatását. Szerezzen betekintést a távmunka dinamikájába, és zökkenőmentesen kezelje az időt és a jelenlétet.

Egyszerűsítse az időkövetést és a műszakbeosztást, hogy tisztán láthassa, mikor és hogyan dolgozik a csapata. Ez az automatizálás adminisztratív időt takarít meg, és zökkenőmentesen integrálható a bérszámfejtési rendszerekbe.

Használja ki a feladat- és folyamatelemzési funkciókat a szűk keresztmetszetek azonosításához és a munkafolyamatok optimalizálásához. Ezek az információk segítenek a források hatékonyabb kezelésében és a működési rugalmasság növelésében.

Értelmes korlátozások

Az ügyfelek kérdéseire adott válaszok ideje lassabb, mint amennyire az sürgős üzleti igények megkövetelik

Az Insightful hétnapos várakozási ideje a deaktivált fiókok újraaktiválásához akadályozza a működést, különösen a magas fluktuációjú esetekben.

Áttekinthető árak

Termelékenység-menedzsment: 6,40 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Időkövetés: 8 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Folyamatfejlesztés: 12 USD/hó/felhasználó 50 felhasználónál nagyobb csapatok számára (éves számlázás)

Vállalati megoldás: Egyedi árak 100 felhasználónál nagyobb csapatok számára

Értékes értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (183 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (96 értékelés)

4. ActivTrak

az ActivTrack segítségével

Az ActivTrak modern megoldást kínál az alkalmazottak termelékenységének és elkötelezettségének azonnali áttekintéséhez. Az ActivTrak olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel összehasonlítható a távoli és az irodai termelékenység, gyorsan felismerhető a kiégés és az elkötelezettség csökkenése, valamint optimalizálhatók a folyamatok és a technológia használata. Az ActivTrak biztosítja azokat az információkat, amelyekre szükség van a magabiztos döntéshozatalhoz.

Akár kapacitástervezést végez, a munkaterhelést egyensúlyozza, vagy csak megpróbálja megérteni a munkavállalói termelékenység finom árnyalatait, az ActivTrak olyan eszközökkel látja el, amelyekkel megalapozott, adatalapú döntéseket hozhat.

Az ActivTrak legjobb funkciói

Hatékonyan figyelje és kezelje munkaerő-állományát az egyes helyszínek termelékenységi eltéréseinek és a munkavállalók munkamódszereinek megértése révén.

Vezessen be termelékenységi mutatókat, hogy támogassa és javítsa csapata munkáját, segítve a termelékenység mérését és növelését, a trendek azonosítását és a kiégés megelőzését.

Részletes betekintést nyerhet abba, hogy az alkalmazottak hogyan töltik munkanapjaikat, ami segít a folyamatok finomításában és az általános hatékonyság növelésében.

Használja az adatokon alapuló betekintést a megbízható munkaerő-tervezéshez, hogy a jelenlegi termelékenységi és elkötelezettségi adatok alapján felkészülhessen a jövőbeli munkaerő-igényekre.

Kövesse nyomon és elemezze a munkavállalók elkötelezettségének csökkenését és kiégését, hogy időben be tudjon avatkozni és egészséges munkahelyi környezetet tudjon fenntartani

Az ActivTrak korlátai

Az ActivTrak adatainak értelmezése gondos megfontolást igényel, hogy elkerülhetőek legyenek a munkavállalók termelékenységével kapcsolatos elfogult feltételezések.

Az eszközök a produktív tevékenységeket tévesen „nem produktívnak” minősíthetik, ami torzítja az adatok pontosságát.

ActivTrak árak

Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 10 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 17 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ActivTrak értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (246 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (547 értékelés)

5. Paylocity

via JobScore

A Paylocity ötvözi az alapvető HR-funkciókat és a modern technológiát, így egy egységes szoftvercsomagot kínál, amely egyszerűsíti az HR- és bérszámfejtési folyamatokat. Ez a platform nem csak a működési hatékonyságra lett tervezve, hanem nagy hangsúlyt fektet a munkavállalói élmény javítására is.

A Paylocity legjobb funkciói

Konszolidálja HR-tevékenységeit a Paylocity integrált csomagjával, amely többek között bérszámfejtést, juttatások kezelését, HR-elemzést és tehetségmenedzsmentet tartalmaz.

Növelje az alkalmazottak általános interakcióját a platformmal az intuitív kialakítás és a felhasználóbarát funkciók segítségével, amelyek elősegítik az elkötelezettséget és az elégedettséget.

Vonzza, fejlessze és tartsa meg a legjobb tehetségeket olyan eszközökkel, amelyek támogatják a munkavállalói életciklus minden szakaszát, a toborzástól a nyugdíjazásig.

Egyszerűsítse a munkavállalói juttatások kezelését egy áramvonalas felülettel, amely megkönnyíti a regisztrációt és a frissítéseket mind az adminisztrátorok, mind a munkavállalók számára

A Paylocity korlátai

Egyes felhasználók alkalmi késéseket tapasztaltak az adatok szinkronizálásában és a jelentések generálásában a csúcsforgalmi időszakokban.

Nem tud kifizetéseket teljesíteni független vállalkozóknak

Paylocity árak

Egyedi árazás

Paylocity értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2537 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (832 értékelés)

6. Workday

a Workday segítségével

A Workday a pénzügyi és humán tőke menedzsment területén a legjobb alkalmazásokat ötvözi olyan fejlett technológiákkal, mint a mesterséges intelligencia, hogy elősegítse a vállalati hatékonyságot és növekedést. Az „Enterprise Management Cloud” platformjuk úgy lett kialakítva, hogy segítse szervezetét a változó üzleti igényekhez való gyors alkalmazkodásban, elősegítve az együttműködést és a folyamatos tervezést.

A Workday legjobb funkciói

Hajtsa előre vállalkozását egy olyan platformmal, amely támogatja a folyamatos, együttműködésen alapuló tervezést, lehetővé téve a gyors alkalmazkodást az üzleti környezet változásaihoz.

Integrálja pénzügyi és HR-tervezését a beágyazott mesterséges intelligenciával, amely növeli a teljesítményt és valós idejű betekintést nyújt.

Használja ki az AI előnyeit a munkaerő készségeinek feltérképezéséhez és fejlesztéséhez, hogy csapata készen álljon a jövő munkáira

Hozzon magabiztos döntéseket az egységes pénzügyi, személyzeti és működési adatforrás segítségével, amely mindenki számára hozzáférést biztosít a valós idejű információkhoz.

A munkanap korlátai

A testreszabás és a meglévő rendszerekkel való integráció bonyolult lehet, és további támogatást igényelhet.

Kisvállalkozások számára ez nem feltétlenül megfizethető

Workday árak

Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (1514 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1349 értékelés)

7. Paycor

via Paycor

A Paycor átalakítja a munkaerő-menedzsment módszereit azáltal, hogy az HR és a bérszámfejtés minden aspektusát egyetlen hatékony platformba integrálja. Ez a átfogó megközelítés egyszerűsíti a folyamatokat és növeli a termelékenységet a rutin feladatok automatizálásával és stratégiai elemzésekkel.

A Paycor legjobb funkciói

Szerezzen be egy teljes eszközkészletet az HR minden területének kezeléséhez, a bérszámfejtéstől és a tehetségmenedzsmenttől a szabályozási előírások betartatásáig és a juttatások kezeléséig.

Optimalizálja toborzási folyamatát automatizált tehetségkutató és beilleszkedési szoftverrel, amely biztosítja, hogy a legjobb tehetségeket vonzza és megtartsa.

Irányítsa a munkaerőköltségeket és növelje a termelékenységet a munkaidő-nyilvántartó szoftverrel és a dinamikus ütemezési funkciókkal

Használja a Paycor tanulásmenedzsment-rendszereit és karriermenedzsment-szoftvereit a munkavállalók folyamatos fejlődésének és elégedettségének elősegítéséhez

A Paycor korlátai

A külső rendszerekkel való integráció néha további testreszabást igényel, ami többletköltségekkel vagy támogatással járhat.

A felhasználók elégedetlenek az ügyfélszolgálattal

Paycor árak

Egyedi árazás

Paycor értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (720 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2776 értékelés)

8. SAP SuccessFactors

az SAP közösségen keresztül

Az SAP SuccessFactors egy átfogó, AI-alapú eszközkészlettel emeli a humán tőke menedzsment színvonalát, amely a HR alapvető területeit fedi le, beleértve a bérszámfejtést, a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a képzést és fejlesztést, és még sok mást. Az SAP SuccessFactors adat alapú betekintést nyújt és javítja a munkaerő-tervezést, így segítve a szervezeteket az optimális munkavállalói élmény megteremtésében és a szervezeti rugalmasság növelésében globális szinten.

Az SAP SuccessFactors legjobb funkciói

Szerezzen be egy sor modult, amely az HR minden területét lefedi, a bérszámfejtéstől a teljesítménymenedzsmentig.

Használja a hatékony elemző eszközöket a munkaerő-adatok mélyreható elemzéséhez, a trendek feltárásához és a stratégiai döntéshozatalhoz szükséges információk felhasználásához.

Építsen be mesterséges intelligenciát a szoftvercsomagba a döntéshozatal és a hatékonyság javítása érdekében, és szerezzen előrejelző betekintést a proaktív HR-stratégiák előmozdításához

Az AI-alapú ajánlások segítségével hangolja össze az egyéni tehetségeket a szervezeti igényekkel, hogy elősegítse a karrierfejlesztést és a belső mobilitást

Az SAP SuccessFactors korlátai

Az értesítések a tehetségkutatási folyamat minden szakaszához kapcsolódnak, és akkor aktiválódnak, amikor egy jelölt új szakaszba lép.

Nincs ingyenes próbaidőszak, és az ügyfelek szerint az árak nem elég átláthatóak.

Nem kínál sok lehetőséget a testreszabásra

SAP SuccessFactors árak

Egyedi árazás

SAP SuccessFactors értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (664 értékelés)

Capterra: 4/5 (274 értékelés)

9. Lattice

via Lattice

A Lattice forradalmasítja a HR-tevékenységeket az AI-alapú platformjával, amelynek célja a teljesítménymenedzsment folyamat javítása és a munkavállalók fejlődésének felgyorsítása. A teljesítményértékelések, a javadalmazáskezelés és a munkavállalói elkötelezettség zökkenőmentes integrálásával a Lattice segít azonosítani a legjobb tehetségeket és összehangolni a csapatokat a legfontosabb üzleti célok körül.

A Lattice legjobb funkciói

Kövesse nyomon és értékelje szisztematikusan az alkalmazottak teljesítményét, hogy azonosítsa a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat, és stratégiailag támogassa a gyengébben teljesítőket

Hangolja össze szervezeti céljait az egyes alkalmazottak céljaival, biztosítva, hogy mindenki az üzleti siker szempontjából legfontosabb dolgokra koncentráljon.

Használja ki az AI-alapú betekintést, hogy hatékonyan reagáljon a munkavállalók visszajelzéseire, és elősegítse a teljesítményt és az elégedettséget előtérbe helyező kultúrát.

Hozzon méltányos és hatékony döntéseket a javadalmazás terén azáltal, hogy a fizetést közvetlenül a teljesítményhez köti, elősegítve ezzel a csapat átláthatóságát és motivációját.

Alakítsa át a vezetőket karrier-tanácsadókká olyan eszközökkel, amelyek támogatják és nyomon követik a munkavállalók fejlődését, elősegítve ezzel a szakmai növekedést és a munkavállalók megtartását.

A Lattice korlátai

A felmérések és az év végi értékelések jelentése nehézkes és nehezen értelmezhető

Az adatok megosztása előtt gyakran további tisztításra és előkészítésre van szükség

Lattice árak

Teljesítménymenedzsment + OKR-ek és célok: 11 USD/hó felhasználónként

Elkötelezettség: további 4 USD/hó felhasználónként

Grow: további 4 USD/hó felhasználónként

Jutalom: további 6 USD/hó felhasználónként

Lattice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (3823 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (121 értékelés)

10. Visier

via Visier

A Visier kiemelkedik hatékony munkaerő-elemző megoldásaival, amelyek kritikus információkat nyújtanak közvetlenül azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk – a HR-szakemberektől a vezetőkig. A szervezeten belüli adatok integrálásával a Visier megalapozott döntéshozatalt tesz lehetővé, amely jelentős üzleti hatással jár.

A Visier legjobb funkciói

Használja a Vee-t, az AI-alapú digitális asszisztenst, amely a komplex adatelemzést mindenki számára elérhetővé teszi a szervezetében, így a betekintés csak egy beszélgetésnyire van.

Kombinálja HR-adatait üzleti adataival, hogy átfogó képet kapjon szervezetéről, és a vezetők megalapozott és hatékony döntéseket hozhassanak.

Használja ki a Visier kiterjedt adatbázisát, amely több mint 15 millió alkalmazotti adatot tartalmaz, hogy összehasonlítsa szervezetének teljesítményét az iparági referenciaértékekkel, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Integrálja a különböző forrásokból származó adatokat egy egységes rendszerbe, hogy átfogó elemzéseket készíthessen, amelyekből fontos információkat nyerhet a munkaerő-stratégiájának kidolgozásához.

A Visier korlátai

További képzésre lehet szükség a felhasználók adatelemzési ismereteinek javítása érdekében, hogy jobban megértsék az elemzéseket.

Egyes felhasználók késedelmet jelentettek a megvalósításban

Visier árak

Egyedi árazás

Visier értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (126 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Amint megismerkedik ezekkel a legjobb munkaerő-elemző eszközökkel, fontos megfontolni, hogy melyikük igazítható leginkább a szervezet igényeihez. A megfelelő szoftver racionalizálja a HR-folyamatokat, javítja a döntéshozatalt és növeli a munkaerő általános hatékonyságát. Itt az ideje a következő lépésnek: értékelje ezeket az eszközöket a saját igényei alapján, hogy megtalálja a szervezetének leginkább megfelelőt.

