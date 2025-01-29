A 10 legjobb munkaerő-elemző szoftver adat alapú döntésekhez

Ebben az adatközpontú világban a „tudás hatalom” nem csak egy mondás – ez a kiváló munkaerő-menedzsment titka. Ha célja a munkavállalók teljesítményének javítása, a jövőbeli munkaerő-tervezés finomhangolása és jobb üzleti eredmények elérése, akkor a munkaerő-elemző szoftver bevezetése stratégiai előnye lehet.
Ez az eszköz, amely a HR-elemző szoftverek egy alcsoportja, segít áttekintetni a belső és külső alkalmazotti adatokat, és komplex mutatókat alakít át adatbázisokká. A legjobb munkaerő-elemző szoftverrel optimalizálhatja az alkalmazottak termelékenységét, javíthatja az alkalmazottak megtartását és hatékony üzleti döntéseket hozhat.
Nézzük meg, hogyan használhatja a munkaerő-elemző eszközöket a szervezet jövőjének előrejelzéséhez és alakításához.
Mit kell keresnie a munkaerő-elemző szoftverekben?
A legjobb munkaerő-elemző szoftver keresésekor azokra a funkciókra kell összpontosítania, amelyek nemcsak nyomon követik, hanem valóban javítják a munkavállalók teljesítményét és az üzleti eredményeket. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell vennie:
- Átfogó teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan elemző szoftvert, amely rendelkezik a munkavállalók termelékenységét nyomon követő eszközzel, így azonosíthatja a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat és pontosan meghatározhatja a fejlesztésre szoruló területeket.
- Prediktív elemzés: Válasszon olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a jelenlegi alkalmazotti adatok trendjei alapján előre jelezhetik a jövőbeli munkaerő-igényeket. Ez a prediktív képesség segít Önnek előre gondolkodni, és biztosítja, hogy soha ne legyen alul- vagy túlszemélyzet.
- Testreszabható jelentések: Győződjön meg arról, hogy a munkaerő-csomag lehetővé teszi testreszabható napi jelentések készítését. Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy a legjobb üzleti eredmények elérése érdekében a legfontosabb HR-adatokra koncentrálhat, így könnyebben megoszthatja a hasznos információkat az érdekelt felekkel, és gyorsan megalapozott döntéseket hozhat.
- A munkavállalók életciklusának nyomon követése: Optimalizálja az elkötelezettségi stratégiákat és a megtartási programokat egy olyan funkcióval, amely nyomon követi a munkavállalók teljes pályafutását – a felvételtől a kilépésig – a minták azonosítása érdekében. Ez felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújt a HR-csapatoknak a munkavállalói élménybe.
- Szegmentálási képességek: Szegmentálja a munkaerő-adatokat demográfiai adatok, munkakörök vagy osztályok szerint. Ez segít a HR-vezetőknek és az üzleti vezetőknek mélyebb diagnosztikai elemzéseket végezni és stratégiákat kidolgozni a szervezeten belüli különböző csoportok számára. Ez pedig javítja a munkavállalói élményt és növeli a munkavállalói elégedettséget.
- Benchmarking eszközök: Válasszon olyan szoftvert, amely robusztus benchmarking eszközöket kínál. Ezek segítségével összehasonlíthatja vállalatának legfontosabb teljesítménymutatóit és mérőszámokat az iparági szabványokkal vagy a versenytársakkal. A benchmarking elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hol áll vállalatunk a teljesítmény tekintetében, és hol lehetne javítani.
- Munkavállalói elkötelezettség elemzése: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes mérni és elemezni a munkavállalók elkötelezettségi szintjét. Ez a funkció betekintést nyújt abba, hogy mi motiválja a munkavállalókat, mik a problémáik, és mennyire érzik magukat elkötelezettnek a munkájuk iránt.
- Megtartási kockázatelemzés: Keressen olyan funkciókat, amelyek segítenek előre jelezni a munkavállalói fluktuációt és azonosítani a kockázatnak kitett munkavállalókat. A munkavállalói megtartási kockázatelemző eszközök HR-adatokat, például a munkavállalói teljesítményt, elégedettségi pontszámokat, munkavállalói aktivitást és személyes körülményeket használnak a trendek felismeréséhez és a potenciális távozások előrejelzéséhez.
A 10 legjobb munkaerő-elemző szoftver, amelyet 2024-ben érdemes használni
Fedezze fel a legjobb eszközöket, amelyek a munkaerő-adatokat hasznos információkká alakítják, és ezzel segítik a vállalatokat az üzleti siker elérésében.
1. ClickUp
A ClickUp egy sokoldalú munkaerő-elemző eszköz, amelynek célja az üzleti műveletek racionalizálása és a termelékenység növelése. A ClickUp Dashboards funkció központi csomópontként működik, amely segít nyomon követni és racionalizálni a műveleteket, valamint gyorsan hozzáigazítani az erőforrásokat az üzleti igények változásaihoz. Segít átfogó képet kapni az erőforrásokról és a munkaterhelésről.
A ClickUp Brain integrált AI asszisztens felgyorsítja a döntéshozatalt és élesíti stratégiai rálátását azáltal, hogy azonosítja a munkaerő-adatokban rejlő trendeket és lehetőségeket. Ezen túlmenően a ClickUp Project Time Tracking alkalmazás segít biztosítani, hogy projektjei a terv szerint haladjanak, és hogy minden erőforrása hatékonyan legyen felhasználva. A ClickUp célkitűzési funkciói segítenek nyomon követni a haladást valós időben, és szükség szerint módosítani a célokat, hogy fenntartsák a lendületet és elősegítsék a sikert.
A ClickUp HR-menedzsment funkcióival könnyedén kezelheti a munkavállalói adatokat, a toborzást és az új munkavállalók beillesztését. Ez biztosítja a zökkenőmentesebb munkafolyamatot és a szervezeti irányelvek jobb betartását. Használja a ClickUp előre megtervezett sablonjainak sokszínű választékát a műveletek felgyorsításához – testreszabhatja őket az üzleti igényekhez, növelheti a termelékenységet és összehangolhatja az üzleti célokkal.
Használja a ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonját a napi tevékenységek hatékony nyomon követéséhez, és részletes képet kaphat arról, hogy az alkalmazottak hogyan osztják be idejüket a munkaidő alatt. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Kövesse nyomon a teljesítményt, a jelenlétet és a határidőket, hogy azonosítsa a munkavállalók fejlődési területeit
- Figyelje a munkafolyamatokat a csapat hatékonyságának és az egyéni fejlődésnek az optimalizálása érdekében
- Elemezze a munka minőségét és az ütemtervek betartását, hogy pontosan meghatározza a fejlesztési lehetőségeket
A ClickUp legjobb funkciói
- Mesterséges intelligenciával támogatott tudásmenedzsment: A ClickUp Brain segítségével azonnali, kontextusalapú válaszokat adhat a feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos kérdésekre.
- Valós idejű teljesítménykövetés: Tartsa szemmel szervezetének teljesítménymutatóit a testreszabható vezetői irányítópultok segítségével
- Különböző sablonok: Egyszerűsítse projektmenedzsmentjét és munkaerő-tervezését a ClickUp előre megtervezett keretrendszereivel, amelyek testreszabhatók az Ön üzleti igényeinek megfelelően.
- Részletes projektidő-nyomon követés: Ismerje meg, hogy az egyes projektfázisok mennyi időt vesznek igénybe, hogy optimalizálja a csapat termelékenységét és biztosítsa a projektek ütemterv szerinti haladását.
- Célkitűzés és összehangolás: Kövesse nyomon a haladást valós időben, és szükség szerint módosítsa a célokat, hogy fenntartsa a lendületet és elősegítse a sikert.
- Átfogó HR-menedzsment: Kezelje a munkavállalói adatokat, a toborzást és az új munkavállalók beillesztését, hogy biztosítsa a zökkenőmentesebb munkafolyamatot és a szervezeti irányelvek jobb betartását.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver első bevezetésekor meredek tanulási görbe volt tapasztalható.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Acendre (HireRoad)
Az Acendre, amely nemrég HireRoad névre változtatta nevét, átfogó tehetségszerzési platformot kínál, amely egyszerűsített toborzási, beilleszkedési és elemzési megoldásokat nyújt. A névváltoztatás elsősorban az Ausztrálián kívüli felhasználókat érinti, ahol a termék továbbra is Acendre néven marad.
Az Acendre/HireRoad legjobb funkciói
- Tartsa a jelöltek érdeklődését és tájékozottságát konzisztens, márkának megfelelő és időszerű üzenetekkel. A mobilbarát irányítópult lehetővé teszi a toborzók számára, hogy bárhonnan figyelemmel kísérjék a folyamatot, és gyorsan alkalmazkodjanak a változásokhoz.
- Időt és pénzt takaríthat meg az ismétlődő folyamatok automatizálásával. Az ütemezett értesítések segítenek a megfelelő pillanatban megszólítani a jelölteket, így zökkenőmentes munkafolyamatokat teremtve.
- Szerezzen betekintést egyértelmű, megvalósítható mutatók segítségével, amelyek lehetővé teszik a megfontolt döntések meghozatalát és az adatok egyszerű megosztását.
- Biztonságos és átfogó megoldások kormányzati szervek számára, amelyek egyszerűsítik a szabályozott iparágakban történő toborzást és beilleszkedést, így ideálisak a közszféra szervezetei számára.
Az Acendre/HireRoad korlátai
- A vélemények szerint az ügyfélszolgálat válaszait néha lassabban adja meg, mint kellene, ami akadályozza a sürgős műveletek végrehajtását.
Acendre/HireRoad árak
- Egyedi árazás
Acendre/HireRoad értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,6/5 (46 értékelés)
3. Értelmes
Az Insightful úgy lett kialakítva, hogy növelje csapata termelékenységét egy gazdag funkciókészlet segítségével, amely elősegíti a tájékozottabb és hatékonyabb munkakörnyezet kialakítását, akár irodában, akár távoli munkavégzéssel, akár hibrid munkavégzéssel. Használja ki a termelékenységi trendeket, tevékenységeket/idővonalakat stb., hogy mélyreható betekintést nyerjen a munkavállalók munkafolyamataiba és javítsa a működési hatékonyságot.
Legjobb funkciók
- Részletes termelékenységi elemzéseket kap, amelyekből megértheti, hogyan működik csapata a mindennapokban. Használja ezeket az adatokat a koncentrációs idő javítására, a termelékenységi minták felismerésére, a kiégés megelőzésére és csapata teljesítményének dinamikus támogatására.
- Egységesítse munkaerő-állományát a helyszíntől függetlenül olyan eszközökkel, amelyek mérik a különböző munkakörnyezetek teljesítményre gyakorolt hatását. Szerezzen betekintést a távmunka dinamikájába, és zökkenőmentesen kezelje az időt és a jelenlétet.
- Egyszerűsítse az időkövetést és a műszakbeosztást, hogy tisztán láthassa, mikor és hogyan dolgozik a csapata. Ez az automatizálás adminisztratív időt takarít meg, és zökkenőmentesen integrálható a bérszámfejtési rendszerekbe.
- Használja ki a feladat- és folyamatelemzési funkciókat a szűk keresztmetszetek azonosításához és a munkafolyamatok optimalizálásához. Ezek az információk segítenek a források hatékonyabb kezelésében és a működési rugalmasság növelésében.
Értelmes korlátozások
- Az ügyfelek kérdéseire adott válaszok ideje lassabb, mint amennyire az sürgős üzleti igények megkövetelik
- Az Insightful hétnapos várakozási ideje a deaktivált fiókok újraaktiválásához akadályozza a működést, különösen a magas fluktuációjú esetekben.
Áttekinthető árak
- Termelékenység-menedzsment: 6,40 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
- Időkövetés: 8 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
- Folyamatfejlesztés: 12 USD/hó/felhasználó 50 felhasználónál nagyobb csapatok számára (éves számlázás)
- Vállalati megoldás: Egyedi árak 100 felhasználónál nagyobb csapatok számára
Értékes értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (183 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (96 értékelés)
4. ActivTrak
Az ActivTrak modern megoldást kínál az alkalmazottak termelékenységének és elkötelezettségének azonnali áttekintéséhez. Az ActivTrak olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel összehasonlítható a távoli és az irodai termelékenység, gyorsan felismerhető a kiégés és az elkötelezettség csökkenése, valamint optimalizálhatók a folyamatok és a technológia használata. Az ActivTrak biztosítja azokat az információkat, amelyekre szükség van a magabiztos döntéshozatalhoz.
Akár kapacitástervezést végez, a munkaterhelést egyensúlyozza, vagy csak megpróbálja megérteni a munkavállalói termelékenység finom árnyalatait, az ActivTrak olyan eszközökkel látja el, amelyekkel megalapozott, adatalapú döntéseket hozhat.
Az ActivTrak legjobb funkciói
- Hatékonyan figyelje és kezelje munkaerő-állományát az egyes helyszínek termelékenységi eltéréseinek és a munkavállalók munkamódszereinek megértése révén.
- Vezessen be termelékenységi mutatókat, hogy támogassa és javítsa csapata munkáját, segítve a termelékenység mérését és növelését, a trendek azonosítását és a kiégés megelőzését.
- Részletes betekintést nyerhet abba, hogy az alkalmazottak hogyan töltik munkanapjaikat, ami segít a folyamatok finomításában és az általános hatékonyság növelésében.
- Használja az adatokon alapuló betekintést a megbízható munkaerő-tervezéshez, hogy a jelenlegi termelékenységi és elkötelezettségi adatok alapján felkészülhessen a jövőbeli munkaerő-igényekre.
- Kövesse nyomon és elemezze a munkavállalók elkötelezettségének csökkenését és kiégését, hogy időben be tudjon avatkozni és egészséges munkahelyi környezetet tudjon fenntartani
Az ActivTrak korlátai
- Az ActivTrak adatainak értelmezése gondos megfontolást igényel, hogy elkerülhetőek legyenek a munkavállalók termelékenységével kapcsolatos elfogult feltételezések.
- Az eszközök a produktív tevékenységeket tévesen „nem produktívnak” minősíthetik, ami torzítja az adatok pontosságát.
ActivTrak árak
- Ingyenes
- Alapvető szolgáltatások: 10 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 17 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
ActivTrak értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (246 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (547 értékelés)
5. Paylocity
A Paylocity ötvözi az alapvető HR-funkciókat és a modern technológiát, így egy egységes szoftvercsomagot kínál, amely egyszerűsíti az HR- és bérszámfejtési folyamatokat. Ez a platform nem csak a működési hatékonyságra lett tervezve, hanem nagy hangsúlyt fektet a munkavállalói élmény javítására is.
A Paylocity legjobb funkciói
- Konszolidálja HR-tevékenységeit a Paylocity integrált csomagjával, amely többek között bérszámfejtést, juttatások kezelését, HR-elemzést és tehetségmenedzsmentet tartalmaz.
- Növelje az alkalmazottak általános interakcióját a platformmal az intuitív kialakítás és a felhasználóbarát funkciók segítségével, amelyek elősegítik az elkötelezettséget és az elégedettséget.
- Vonzza, fejlessze és tartsa meg a legjobb tehetségeket olyan eszközökkel, amelyek támogatják a munkavállalói életciklus minden szakaszát, a toborzástól a nyugdíjazásig.
- Egyszerűsítse a munkavállalói juttatások kezelését egy áramvonalas felülettel, amely megkönnyíti a regisztrációt és a frissítéseket mind az adminisztrátorok, mind a munkavállalók számára
A Paylocity korlátai
- Egyes felhasználók alkalmi késéseket tapasztaltak az adatok szinkronizálásában és a jelentések generálásában a csúcsforgalmi időszakokban.
- Nem tud kifizetéseket teljesíteni független vállalkozóknak
Paylocity árak
- Egyedi árazás
Paylocity értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2537 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (832 értékelés)
6. Workday
A Workday a pénzügyi és humán tőke menedzsment területén a legjobb alkalmazásokat ötvözi olyan fejlett technológiákkal, mint a mesterséges intelligencia, hogy elősegítse a vállalati hatékonyságot és növekedést. Az „Enterprise Management Cloud” platformjuk úgy lett kialakítva, hogy segítse szervezetét a változó üzleti igényekhez való gyors alkalmazkodásban, elősegítve az együttműködést és a folyamatos tervezést.
A Workday legjobb funkciói
- Hajtsa előre vállalkozását egy olyan platformmal, amely támogatja a folyamatos, együttműködésen alapuló tervezést, lehetővé téve a gyors alkalmazkodást az üzleti környezet változásaihoz.
- Integrálja pénzügyi és HR-tervezését a beágyazott mesterséges intelligenciával, amely növeli a teljesítményt és valós idejű betekintést nyújt.
- Használja ki az AI előnyeit a munkaerő készségeinek feltérképezéséhez és fejlesztéséhez, hogy csapata készen álljon a jövő munkáira
- Hozzon magabiztos döntéseket az egységes pénzügyi, személyzeti és működési adatforrás segítségével, amely mindenki számára hozzáférést biztosít a valós idejű információkhoz.
A munkanap korlátai
- A testreszabás és a meglévő rendszerekkel való integráció bonyolult lehet, és további támogatást igényelhet.
- Kisvállalkozások számára ez nem feltétlenül megfizethető
Workday árak
- Egyedi árazás
Workday értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (1514 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1349 értékelés)
7. Paycor
A Paycor átalakítja a munkaerő-menedzsment módszereit azáltal, hogy az HR és a bérszámfejtés minden aspektusát egyetlen hatékony platformba integrálja. Ez a átfogó megközelítés egyszerűsíti a folyamatokat és növeli a termelékenységet a rutin feladatok automatizálásával és stratégiai elemzésekkel.
A Paycor legjobb funkciói
- Szerezzen be egy teljes eszközkészletet az HR minden területének kezeléséhez, a bérszámfejtéstől és a tehetségmenedzsmenttől a szabályozási előírások betartatásáig és a juttatások kezeléséig.
- Optimalizálja toborzási folyamatát automatizált tehetségkutató és beilleszkedési szoftverrel, amely biztosítja, hogy a legjobb tehetségeket vonzza és megtartsa.
- Irányítsa a munkaerőköltségeket és növelje a termelékenységet a munkaidő-nyilvántartó szoftverrel és a dinamikus ütemezési funkciókkal
- Használja a Paycor tanulásmenedzsment-rendszereit és karriermenedzsment-szoftvereit a munkavállalók folyamatos fejlődésének és elégedettségének elősegítéséhez
A Paycor korlátai
- A külső rendszerekkel való integráció néha további testreszabást igényel, ami többletköltségekkel vagy támogatással járhat.
- A felhasználók elégedetlenek az ügyfélszolgálattal
Paycor árak
- Egyedi árazás
Paycor értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (720 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (2776 értékelés)
8. SAP SuccessFactors
Az SAP SuccessFactors egy átfogó, AI-alapú eszközkészlettel emeli a humán tőke menedzsment színvonalát, amely a HR alapvető területeit fedi le, beleértve a bérszámfejtést, a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a képzést és fejlesztést, és még sok mást. Az SAP SuccessFactors adat alapú betekintést nyújt és javítja a munkaerő-tervezést, így segítve a szervezeteket az optimális munkavállalói élmény megteremtésében és a szervezeti rugalmasság növelésében globális szinten.
Az SAP SuccessFactors legjobb funkciói
- Szerezzen be egy sor modult, amely az HR minden területét lefedi, a bérszámfejtéstől a teljesítménymenedzsmentig.
- Használja a hatékony elemző eszközöket a munkaerő-adatok mélyreható elemzéséhez, a trendek feltárásához és a stratégiai döntéshozatalhoz szükséges információk felhasználásához.
- Építsen be mesterséges intelligenciát a szoftvercsomagba a döntéshozatal és a hatékonyság javítása érdekében, és szerezzen előrejelző betekintést a proaktív HR-stratégiák előmozdításához
- Az AI-alapú ajánlások segítségével hangolja össze az egyéni tehetségeket a szervezeti igényekkel, hogy elősegítse a karrierfejlesztést és a belső mobilitást
Az SAP SuccessFactors korlátai
- Az értesítések a tehetségkutatási folyamat minden szakaszához kapcsolódnak, és akkor aktiválódnak, amikor egy jelölt új szakaszba lép.
- Nincs ingyenes próbaidőszak, és az ügyfelek szerint az árak nem elég átláthatóak.
- Nem kínál sok lehetőséget a testreszabásra
SAP SuccessFactors árak
- Egyedi árazás
SAP SuccessFactors értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (664 értékelés)
- Capterra: 4/5 (274 értékelés)
9. Lattice
A Lattice forradalmasítja a HR-tevékenységeket az AI-alapú platformjával, amelynek célja a teljesítménymenedzsment folyamat javítása és a munkavállalók fejlődésének felgyorsítása. A teljesítményértékelések, a javadalmazáskezelés és a munkavállalói elkötelezettség zökkenőmentes integrálásával a Lattice segít azonosítani a legjobb tehetségeket és összehangolni a csapatokat a legfontosabb üzleti célok körül.
A Lattice legjobb funkciói
- Kövesse nyomon és értékelje szisztematikusan az alkalmazottak teljesítményét, hogy azonosítsa a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat, és stratégiailag támogassa a gyengébben teljesítőket
- Hangolja össze szervezeti céljait az egyes alkalmazottak céljaival, biztosítva, hogy mindenki az üzleti siker szempontjából legfontosabb dolgokra koncentráljon.
- Használja ki az AI-alapú betekintést, hogy hatékonyan reagáljon a munkavállalók visszajelzéseire, és elősegítse a teljesítményt és az elégedettséget előtérbe helyező kultúrát.
- Hozzon méltányos és hatékony döntéseket a javadalmazás terén azáltal, hogy a fizetést közvetlenül a teljesítményhez köti, elősegítve ezzel a csapat átláthatóságát és motivációját.
- Alakítsa át a vezetőket karrier-tanácsadókká olyan eszközökkel, amelyek támogatják és nyomon követik a munkavállalók fejlődését, elősegítve ezzel a szakmai növekedést és a munkavállalók megtartását.
A Lattice korlátai
- A felmérések és az év végi értékelések jelentése nehézkes és nehezen értelmezhető
- Az adatok megosztása előtt gyakran további tisztításra és előkészítésre van szükség
Lattice árak
- Teljesítménymenedzsment + OKR-ek és célok: 11 USD/hó felhasználónként
- Elkötelezettség: további 4 USD/hó felhasználónként
- Grow: további 4 USD/hó felhasználónként
- Jutalom: további 6 USD/hó felhasználónként
Lattice értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (3823 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (121 értékelés)
10. Visier
A Visier kiemelkedik hatékony munkaerő-elemző megoldásaival, amelyek kritikus információkat nyújtanak közvetlenül azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk – a HR-szakemberektől a vezetőkig. A szervezeten belüli adatok integrálásával a Visier megalapozott döntéshozatalt tesz lehetővé, amely jelentős üzleti hatással jár.
A Visier legjobb funkciói
- Használja a Vee-t, az AI-alapú digitális asszisztenst, amely a komplex adatelemzést mindenki számára elérhetővé teszi a szervezetében, így a betekintés csak egy beszélgetésnyire van.
- Kombinálja HR-adatait üzleti adataival, hogy átfogó képet kapjon szervezetéről, és a vezetők megalapozott és hatékony döntéseket hozhassanak.
- Használja ki a Visier kiterjedt adatbázisát, amely több mint 15 millió alkalmazotti adatot tartalmaz, hogy összehasonlítsa szervezetének teljesítményét az iparági referenciaértékekkel, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.
- Integrálja a különböző forrásokból származó adatokat egy egységes rendszerbe, hogy átfogó elemzéseket készíthessen, amelyekből fontos információkat nyerhet a munkaerő-stratégiájának kidolgozásához.
A Visier korlátai
- További képzésre lehet szükség a felhasználók adatelemzési ismereteinek javítása érdekében, hogy jobban megértsék az elemzéseket.
- Egyes felhasználók késedelmet jelentettek a megvalósításban
Visier árak
- Egyedi árazás
Visier értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (126 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Fejlessze munkaerő-elemzési tevékenységét a megfelelő eszközökkel
Amint megismerkedik ezekkel a legjobb munkaerő-elemző eszközökkel, fontos megfontolni, hogy melyikük igazítható leginkább a szervezet igényeihez. A megfelelő szoftver racionalizálja a HR-folyamatokat, javítja a döntéshozatalt és növeli a munkaerő általános hatékonyságát. Itt az ideje a következő lépésnek: értékelje ezeket az eszközöket a saját igényei alapján, hogy megtalálja a szervezetének leginkább megfelelőt.
Készen áll arra, hogy forradalmasítsa munkaerő-menedzsmentjét hasznosítható betekintésekkel? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot! Sokoldalú projektmenedzsment funkcióival és robusztus elemző eszközeivel a ClickUp segít optimalizálni a termelékenységet és hatékonyabban irányítani a csapatát. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!