ClickUp blog
A 10 legjobb munkaerő-elemző szoftver adat alapú döntésekhez

A 10 legjobb munkaerő-elemző szoftver adat alapú döntésekhez

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. január 29.

Ebben az adatközpontú világban a „tudás hatalom” nem csak egy mondás – ez a kiváló munkaerő-menedzsment titka. Ha célja a munkavállalók teljesítményének javítása, a jövőbeli munkaerő-tervezés finomhangolása és jobb üzleti eredmények elérése, akkor a munkaerő-elemző szoftver bevezetése stratégiai előnye lehet.

Ez az eszköz, amely a HR-elemző szoftverek egy alcsoportja, segít áttekintetni a belső és külső alkalmazotti adatokat, és komplex mutatókat alakít át adatbázisokká. A legjobb munkaerő-elemző szoftverrel optimalizálhatja az alkalmazottak termelékenységét, javíthatja az alkalmazottak megtartását és hatékony üzleti döntéseket hozhat.

Nézzük meg, hogyan használhatja a munkaerő-elemző eszközöket a szervezet jövőjének előrejelzéséhez és alakításához.

Mit kell keresnie a munkaerő-elemző szoftverekben?

A legjobb munkaerő-elemző szoftver keresésekor azokra a funkciókra kell összpontosítania, amelyek nemcsak nyomon követik, hanem valóban javítják a munkavállalók teljesítményét és az üzleti eredményeket. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell vennie:

  • Átfogó teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan elemző szoftvert, amely rendelkezik a munkavállalók termelékenységét nyomon követő eszközzel, így azonosíthatja a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat és pontosan meghatározhatja a fejlesztésre szoruló területeket.
  • Prediktív elemzés: Válasszon olyan szoftvermegoldásokat, amelyek a jelenlegi alkalmazotti adatok trendjei alapján előre jelezhetik a jövőbeli munkaerő-igényeket. Ez a prediktív képesség segít Önnek előre gondolkodni, és biztosítja, hogy soha ne legyen alul- vagy túlszemélyzet.
  • Testreszabható jelentések: Győződjön meg arról, hogy a munkaerő-csomag lehetővé teszi testreszabható napi jelentések készítését. Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy a legjobb üzleti eredmények elérése érdekében a legfontosabb HR-adatokra koncentrálhat, így könnyebben megoszthatja a hasznos információkat az érdekelt felekkel, és gyorsan megalapozott döntéseket hozhat.
  • A munkavállalók életciklusának nyomon követése: Optimalizálja az elkötelezettségi stratégiákat és a megtartási programokat egy olyan funkcióval, amely nyomon követi a munkavállalók teljes pályafutását – a felvételtől a kilépésig – a minták azonosítása érdekében. Ez felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújt a HR-csapatoknak a munkavállalói élménybe.
  • Szegmentálási képességek: Szegmentálja a munkaerő-adatokat demográfiai adatok, munkakörök vagy osztályok szerint. Ez segít a HR-vezetőknek és az üzleti vezetőknek mélyebb diagnosztikai elemzéseket végezni és stratégiákat kidolgozni a szervezeten belüli különböző csoportok számára. Ez pedig javítja a munkavállalói élményt és növeli a munkavállalói elégedettséget.
  • Benchmarking eszközök: Válasszon olyan szoftvert, amely robusztus benchmarking eszközöket kínál. Ezek segítségével összehasonlíthatja vállalatának legfontosabb teljesítménymutatóit és mérőszámokat az iparági szabványokkal vagy a versenytársakkal. A benchmarking elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hol áll vállalatunk a teljesítmény tekintetében, és hol lehetne javítani.
  • Munkavállalói elkötelezettség elemzése: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes mérni és elemezni a munkavállalók elkötelezettségi szintjét. Ez a funkció betekintést nyújt abba, hogy mi motiválja a munkavállalókat, mik a problémáik, és mennyire érzik magukat elkötelezettnek a munkájuk iránt.
  • Megtartási kockázatelemzés: Keressen olyan funkciókat, amelyek segítenek előre jelezni a munkavállalói fluktuációt és azonosítani a kockázatnak kitett munkavállalókat. A munkavállalói megtartási kockázatelemző eszközök HR-adatokat, például a munkavállalói teljesítményt, elégedettségi pontszámokat, munkavállalói aktivitást és személyes körülményeket használnak a trendek felismeréséhez és a potenciális távozások előrejelzéséhez.

A 10 legjobb munkaerő-elemző szoftver, amelyet 2024-ben érdemes használni

Fedezze fel a legjobb eszközöket, amelyek a munkaerő-adatokat hasznos információkká alakítják, és ezzel segítik a vállalatokat az üzleti siker elérésében.

1. ClickUp

A ClickUp HR-menedzsment platformja
Egyszerűsítse a HR-rel kapcsolatos folyamatokat a ClickUp HR-menedzsment platformjával

A ClickUp egy sokoldalú munkaerő-elemző eszköz, amelynek célja az üzleti műveletek racionalizálása és a termelékenység növelése. A ClickUp Dashboards funkció központi csomópontként működik, amely segít nyomon követni és racionalizálni a műveleteket, valamint gyorsan hozzáigazítani az erőforrásokat az üzleti igények változásaihoz. Segít átfogó képet kapni az erőforrásokról és a munkaterhelésről.

A ClickUp Brain integrált AI asszisztens felgyorsítja a döntéshozatalt és élesíti stratégiai rálátását azáltal, hogy azonosítja a munkaerő-adatokban rejlő trendeket és lehetőségeket. Ezen túlmenően a ClickUp Project Time Tracking alkalmazás segít biztosítani, hogy projektjei a terv szerint haladjanak, és hogy minden erőforrása hatékonyan legyen felhasználva. A ClickUp célkitűzési funkciói segítenek nyomon követni a haladást valós időben, és szükség szerint módosítani a célokat, hogy fenntartsák a lendületet és elősegítsék a sikert.

A ClickUp HR-menedzsment funkcióival könnyedén kezelheti a munkavállalói adatokat, a toborzást és az új munkavállalók beillesztését. Ez biztosítja a zökkenőmentesebb munkafolyamatot és a szervezeti irányelvek jobb betartását. Használja a ClickUp előre megtervezett sablonjainak sokszínű választékát a műveletek felgyorsításához – testreszabhatja őket az üzleti igényekhez, növelheti a termelékenységet és összehangolhatja az üzleti célokkal.

A ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonjával azonosíthatja a termelékenységi hiányosságokat és áttekinthetővé teheti a folyamatokat.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonjával azonosíthatja a termelékenységi hiányosságokat és áttekinthetővé teheti a folyamatokat.

Használja a ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablonját a napi tevékenységek hatékony nyomon követéséhez, és részletes képet kaphat arról, hogy az alkalmazottak hogyan osztják be idejüket a munkaidő alatt. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

  • Kövesse nyomon a teljesítményt, a jelenlétet és a határidőket, hogy azonosítsa a munkavállalók fejlődési területeit
  • Figyelje a munkafolyamatokat a csapat hatékonyságának és az egyéni fejlődésnek az optimalizálása érdekében
  • Elemezze a munka minőségét és az ütemtervek betartását, hogy pontosan meghatározza a fejlesztési lehetőségeket

A ClickUp legjobb funkciói

  • Mesterséges intelligenciával támogatott tudásmenedzsment: A ClickUp Brain segítségével azonnali, kontextusalapú válaszokat adhat a feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos kérdésekre.
Használja a ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM szoftvert, hogy azonnali választ kapjon minden kérdésére a munkával, feladatokkal, dokumentumokkal és egyebekkel kapcsolatban
  • Valós idejű teljesítménykövetés: Tartsa szemmel szervezetének teljesítménymutatóit a testreszabható vezetői irányítópultok segítségével
ClickUp 3.0 műszerfalcsomag csapatcélokkal
Kezelje a csapat céljait a ClickUp Dashboards segítségével
  • Különböző sablonok: Egyszerűsítse projektmenedzsmentjét és munkaerő-tervezését a ClickUp előre megtervezett keretrendszereivel, amelyek testreszabhatók az Ön üzleti igényeinek megfelelően.
  • Részletes projektidő-nyomon követés: Ismerje meg, hogy az egyes projektfázisok mennyi időt vesznek igénybe, hogy optimalizálja a csapat termelékenységét és biztosítsa a projektek ütemterv szerinti haladását.
ClickUp 3.0 Feladatnézet Időkövetés
Kövesse nyomon projektje ütemtervét a ClickUp Task View segítségével
  • Célkitűzés és összehangolás: Kövesse nyomon a haladást valós időben, és szükség szerint módosítsa a célokat, hogy fenntartsa a lendületet és elősegítse a sikert.
célok a ClickUp célokban
Állítson fel célokat és kövesse nyomon őket a ClickUp Goals segítségével
  • Átfogó HR-menedzsment: Kezelje a munkavállalói adatokat, a toborzást és az új munkavállalók beillesztését, hogy biztosítsa a zökkenőmentesebb munkafolyamatot és a szervezeti irányelvek jobb betartását.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver első bevezetésekor meredek tanulási görbe volt tapasztalható.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Acendre (HireRoad)

Az Acendre/HireRoad toborzói teljesítményt bemutató irányítópultja
via Hire Road

Az Acendre, amely nemrég HireRoad névre változtatta nevét, átfogó tehetségszerzési platformot kínál, amely egyszerűsített toborzási, beilleszkedési és elemzési megoldásokat nyújt. A névváltoztatás elsősorban az Ausztrálián kívüli felhasználókat érinti, ahol a termék továbbra is Acendre néven marad.

Az Acendre/HireRoad legjobb funkciói

  • Tartsa a jelöltek érdeklődését és tájékozottságát konzisztens, márkának megfelelő és időszerű üzenetekkel. A mobilbarát irányítópult lehetővé teszi a toborzók számára, hogy bárhonnan figyelemmel kísérjék a folyamatot, és gyorsan alkalmazkodjanak a változásokhoz.
  • Időt és pénzt takaríthat meg az ismétlődő folyamatok automatizálásával. Az ütemezett értesítések segítenek a megfelelő pillanatban megszólítani a jelölteket, így zökkenőmentes munkafolyamatokat teremtve.
  • Szerezzen betekintést egyértelmű, megvalósítható mutatók segítségével, amelyek lehetővé teszik a megfontolt döntések meghozatalát és az adatok egyszerű megosztását.
  • Biztonságos és átfogó megoldások kormányzati szervek számára, amelyek egyszerűsítik a szabályozott iparágakban történő toborzást és beilleszkedést, így ideálisak a közszféra szervezetei számára.

Az Acendre/HireRoad korlátai

  • A vélemények szerint az ügyfélszolgálat válaszait néha lassabban adja meg, mint kellene, ami akadályozza a sürgős műveletek végrehajtását.

Acendre/HireRoad árak

  • Egyedi árazás

Acendre/HireRoad értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,6/5 (46 értékelés)

3. Értelmes

Értékes információkat nyújtó irányítópult
via Insightful

Az Insightful úgy lett kialakítva, hogy növelje csapata termelékenységét egy gazdag funkciókészlet segítségével, amely elősegíti a tájékozottabb és hatékonyabb munkakörnyezet kialakítását, akár irodában, akár távoli munkavégzéssel, akár hibrid munkavégzéssel. Használja ki a termelékenységi trendeket, tevékenységeket/idővonalakat stb., hogy mélyreható betekintést nyerjen a munkavállalók munkafolyamataiba és javítsa a működési hatékonyságot.

Legjobb funkciók

  • Részletes termelékenységi elemzéseket kap, amelyekből megértheti, hogyan működik csapata a mindennapokban. Használja ezeket az adatokat a koncentrációs idő javítására, a termelékenységi minták felismerésére, a kiégés megelőzésére és csapata teljesítményének dinamikus támogatására.
  • Egységesítse munkaerő-állományát a helyszíntől függetlenül olyan eszközökkel, amelyek mérik a különböző munkakörnyezetek teljesítményre gyakorolt hatását. Szerezzen betekintést a távmunka dinamikájába, és zökkenőmentesen kezelje az időt és a jelenlétet.
  • Egyszerűsítse az időkövetést és a műszakbeosztást, hogy tisztán láthassa, mikor és hogyan dolgozik a csapata. Ez az automatizálás adminisztratív időt takarít meg, és zökkenőmentesen integrálható a bérszámfejtési rendszerekbe.
  • Használja ki a feladat- és folyamatelemzési funkciókat a szűk keresztmetszetek azonosításához és a munkafolyamatok optimalizálásához. Ezek az információk segítenek a források hatékonyabb kezelésében és a működési rugalmasság növelésében.

Értelmes korlátozások

  • Az ügyfelek kérdéseire adott válaszok ideje lassabb, mint amennyire az sürgős üzleti igények megkövetelik
  • Az Insightful hétnapos várakozási ideje a deaktivált fiókok újraaktiválásához akadályozza a működést, különösen a magas fluktuációjú esetekben.

Áttekinthető árak

  • Termelékenység-menedzsment: 6,40 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
  • Időkövetés: 8 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
  • Folyamatfejlesztés: 12 USD/hó/felhasználó 50 felhasználónál nagyobb csapatok számára (éves számlázás)
  • Vállalati megoldás: Egyedi árak 100 felhasználónál nagyobb csapatok számára

Értékes értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (183 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (96 értékelés)

4. ActivTrak

ActivTrack alkalmazottak nyomon követésére szolgáló irányítópult
az ActivTrack segítségével

Az ActivTrak modern megoldást kínál az alkalmazottak termelékenységének és elkötelezettségének azonnali áttekintéséhez. Az ActivTrak olyan funkciókkal rendelkezik, amelyekkel összehasonlítható a távoli és az irodai termelékenység, gyorsan felismerhető a kiégés és az elkötelezettség csökkenése, valamint optimalizálhatók a folyamatok és a technológia használata. Az ActivTrak biztosítja azokat az információkat, amelyekre szükség van a magabiztos döntéshozatalhoz.

Akár kapacitástervezést végez, a munkaterhelést egyensúlyozza, vagy csak megpróbálja megérteni a munkavállalói termelékenység finom árnyalatait, az ActivTrak olyan eszközökkel látja el, amelyekkel megalapozott, adatalapú döntéseket hozhat.

Az ActivTrak legjobb funkciói

  • Hatékonyan figyelje és kezelje munkaerő-állományát az egyes helyszínek termelékenységi eltéréseinek és a munkavállalók munkamódszereinek megértése révén.
  • Vezessen be termelékenységi mutatókat, hogy támogassa és javítsa csapata munkáját, segítve a termelékenység mérését és növelését, a trendek azonosítását és a kiégés megelőzését.
  • Részletes betekintést nyerhet abba, hogy az alkalmazottak hogyan töltik munkanapjaikat, ami segít a folyamatok finomításában és az általános hatékonyság növelésében.
  • Használja az adatokon alapuló betekintést a megbízható munkaerő-tervezéshez, hogy a jelenlegi termelékenységi és elkötelezettségi adatok alapján felkészülhessen a jövőbeli munkaerő-igényekre.
  • Kövesse nyomon és elemezze a munkavállalók elkötelezettségének csökkenését és kiégését, hogy időben be tudjon avatkozni és egészséges munkahelyi környezetet tudjon fenntartani

Az ActivTrak korlátai

  • Az ActivTrak adatainak értelmezése gondos megfontolást igényel, hogy elkerülhetőek legyenek a munkavállalók termelékenységével kapcsolatos elfogult feltételezések.
  • Az eszközök a produktív tevékenységeket tévesen „nem produktívnak” minősíthetik, ami torzítja az adatok pontosságát.

ActivTrak árak

  • Ingyenes
  • Alapvető szolgáltatások: 10 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 17 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árazás

ActivTrak értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (246 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (547 értékelés)

5. Paylocity

Paylocity HRIS integrációs felület
via JobScore

A Paylocity ötvözi az alapvető HR-funkciókat és a modern technológiát, így egy egységes szoftvercsomagot kínál, amely egyszerűsíti az HR- és bérszámfejtési folyamatokat. Ez a platform nem csak a működési hatékonyságra lett tervezve, hanem nagy hangsúlyt fektet a munkavállalói élmény javítására is.

A Paylocity legjobb funkciói

  • Konszolidálja HR-tevékenységeit a Paylocity integrált csomagjával, amely többek között bérszámfejtést, juttatások kezelését, HR-elemzést és tehetségmenedzsmentet tartalmaz.
  • Növelje az alkalmazottak általános interakcióját a platformmal az intuitív kialakítás és a felhasználóbarát funkciók segítségével, amelyek elősegítik az elkötelezettséget és az elégedettséget.
  • Vonzza, fejlessze és tartsa meg a legjobb tehetségeket olyan eszközökkel, amelyek támogatják a munkavállalói életciklus minden szakaszát, a toborzástól a nyugdíjazásig.
  • Egyszerűsítse a munkavállalói juttatások kezelését egy áramvonalas felülettel, amely megkönnyíti a regisztrációt és a frissítéseket mind az adminisztrátorok, mind a munkavállalók számára

A Paylocity korlátai

  • Egyes felhasználók alkalmi késéseket tapasztaltak az adatok szinkronizálásában és a jelentések generálásában a csúcsforgalmi időszakokban.
  • Nem tud kifizetéseket teljesíteni független vállalkozóknak

Paylocity árak

  • Egyedi árazás

Paylocity értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (2537 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (832 értékelés)

6. Workday

Workday termékpélda
a Workday segítségével

A Workday a pénzügyi és humán tőke menedzsment területén a legjobb alkalmazásokat ötvözi olyan fejlett technológiákkal, mint a mesterséges intelligencia, hogy elősegítse a vállalati hatékonyságot és növekedést. Az „Enterprise Management Cloud” platformjuk úgy lett kialakítva, hogy segítse szervezetét a változó üzleti igényekhez való gyors alkalmazkodásban, elősegítve az együttműködést és a folyamatos tervezést.

A Workday legjobb funkciói

  • Hajtsa előre vállalkozását egy olyan platformmal, amely támogatja a folyamatos, együttműködésen alapuló tervezést, lehetővé téve a gyors alkalmazkodást az üzleti környezet változásaihoz.
  • Integrálja pénzügyi és HR-tervezését a beágyazott mesterséges intelligenciával, amely növeli a teljesítményt és valós idejű betekintést nyújt.
  • Használja ki az AI előnyeit a munkaerő készségeinek feltérképezéséhez és fejlesztéséhez, hogy csapata készen álljon a jövő munkáira
  • Hozzon magabiztos döntéseket az egységes pénzügyi, személyzeti és működési adatforrás segítségével, amely mindenki számára hozzáférést biztosít a valós idejű információkhoz.

A munkanap korlátai

  • A testreszabás és a meglévő rendszerekkel való integráció bonyolult lehet, és további támogatást igényelhet.
  • Kisvállalkozások számára ez nem feltétlenül megfizethető

Workday árak

  • Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

  • G2: 4,0/5 (1514 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (1349 értékelés)

7. Paycor

A Paycor bérszámfejtési felülete
via Paycor

A Paycor átalakítja a munkaerő-menedzsment módszereit azáltal, hogy az HR és a bérszámfejtés minden aspektusát egyetlen hatékony platformba integrálja. Ez a átfogó megközelítés egyszerűsíti a folyamatokat és növeli a termelékenységet a rutin feladatok automatizálásával és stratégiai elemzésekkel.

A Paycor legjobb funkciói

  • Szerezzen be egy teljes eszközkészletet az HR minden területének kezeléséhez, a bérszámfejtéstől és a tehetségmenedzsmenttől a szabályozási előírások betartatásáig és a juttatások kezeléséig.
  • Optimalizálja toborzási folyamatát automatizált tehetségkutató és beilleszkedési szoftverrel, amely biztosítja, hogy a legjobb tehetségeket vonzza és megtartsa.
  • Irányítsa a munkaerőköltségeket és növelje a termelékenységet a munkaidő-nyilvántartó szoftverrel és a dinamikus ütemezési funkciókkal
  • Használja a Paycor tanulásmenedzsment-rendszereit és karriermenedzsment-szoftvereit a munkavállalók folyamatos fejlődésének és elégedettségének elősegítéséhez

A Paycor korlátai

  • A külső rendszerekkel való integráció néha további testreszabást igényel, ami többletköltségekkel vagy támogatással járhat.
  • A felhasználók elégedetlenek az ügyfélszolgálattal

Paycor árak

  • Egyedi árazás

Paycor értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (720 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (2776 értékelés)

8. SAP SuccessFactors

Az SAP SuccessFactors álláshirdetési felülete
az SAP közösségen keresztül

Az SAP SuccessFactors egy átfogó, AI-alapú eszközkészlettel emeli a humán tőke menedzsment színvonalát, amely a HR alapvető területeit fedi le, beleértve a bérszámfejtést, a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a képzést és fejlesztést, és még sok mást. Az SAP SuccessFactors adat alapú betekintést nyújt és javítja a munkaerő-tervezést, így segítve a szervezeteket az optimális munkavállalói élmény megteremtésében és a szervezeti rugalmasság növelésében globális szinten.

Az SAP SuccessFactors legjobb funkciói

  • Szerezzen be egy sor modult, amely az HR minden területét lefedi, a bérszámfejtéstől a teljesítménymenedzsmentig.
  • Használja a hatékony elemző eszközöket a munkaerő-adatok mélyreható elemzéséhez, a trendek feltárásához és a stratégiai döntéshozatalhoz szükséges információk felhasználásához.
  • Építsen be mesterséges intelligenciát a szoftvercsomagba a döntéshozatal és a hatékonyság javítása érdekében, és szerezzen előrejelző betekintést a proaktív HR-stratégiák előmozdításához
  • Az AI-alapú ajánlások segítségével hangolja össze az egyéni tehetségeket a szervezeti igényekkel, hogy elősegítse a karrierfejlesztést és a belső mobilitást

Az SAP SuccessFactors korlátai

  • Az értesítések a tehetségkutatási folyamat minden szakaszához kapcsolódnak, és akkor aktiválódnak, amikor egy jelölt új szakaszba lép.
  • Nincs ingyenes próbaidőszak, és az ügyfelek szerint az árak nem elég átláthatóak.
  • Nem kínál sok lehetőséget a testreszabásra

SAP SuccessFactors árak

  • Egyedi árazás

SAP SuccessFactors értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (664 értékelés)
  • Capterra: 4/5 (274 értékelés)

9. Lattice

A Lattice testreszabott adatmegjelenítő felülete
via Lattice

A Lattice forradalmasítja a HR-tevékenységeket az AI-alapú platformjával, amelynek célja a teljesítménymenedzsment folyamat javítása és a munkavállalók fejlődésének felgyorsítása. A teljesítményértékelések, a javadalmazáskezelés és a munkavállalói elkötelezettség zökkenőmentes integrálásával a Lattice segít azonosítani a legjobb tehetségeket és összehangolni a csapatokat a legfontosabb üzleti célok körül.

A Lattice legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon és értékelje szisztematikusan az alkalmazottak teljesítményét, hogy azonosítsa a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat, és stratégiailag támogassa a gyengébben teljesítőket
  • Hangolja össze szervezeti céljait az egyes alkalmazottak céljaival, biztosítva, hogy mindenki az üzleti siker szempontjából legfontosabb dolgokra koncentráljon.
  • Használja ki az AI-alapú betekintést, hogy hatékonyan reagáljon a munkavállalók visszajelzéseire, és elősegítse a teljesítményt és az elégedettséget előtérbe helyező kultúrát.
  • Hozzon méltányos és hatékony döntéseket a javadalmazás terén azáltal, hogy a fizetést közvetlenül a teljesítményhez köti, elősegítve ezzel a csapat átláthatóságát és motivációját.
  • Alakítsa át a vezetőket karrier-tanácsadókká olyan eszközökkel, amelyek támogatják és nyomon követik a munkavállalók fejlődését, elősegítve ezzel a szakmai növekedést és a munkavállalók megtartását.

A Lattice korlátai

  • A felmérések és az év végi értékelések jelentése nehézkes és nehezen értelmezhető
  • Az adatok megosztása előtt gyakran további tisztításra és előkészítésre van szükség

Lattice árak

  • Teljesítménymenedzsment + OKR-ek és célok: 11 USD/hó felhasználónként
  • Elkötelezettség: további 4 USD/hó felhasználónként
  • Grow: további 4 USD/hó felhasználónként
  • Jutalom: további 6 USD/hó felhasználónként

Lattice értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (3823 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (121 értékelés)

10. Visier

A Visier havi vezetői irányítópultja
via Visier

A Visier kiemelkedik hatékony munkaerő-elemző megoldásaival, amelyek kritikus információkat nyújtanak közvetlenül azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk – a HR-szakemberektől a vezetőkig. A szervezeten belüli adatok integrálásával a Visier megalapozott döntéshozatalt tesz lehetővé, amely jelentős üzleti hatással jár.

A Visier legjobb funkciói

  • Használja a Vee-t, az AI-alapú digitális asszisztenst, amely a komplex adatelemzést mindenki számára elérhetővé teszi a szervezetében, így a betekintés csak egy beszélgetésnyire van.
  • Kombinálja HR-adatait üzleti adataival, hogy átfogó képet kapjon szervezetéről, és a vezetők megalapozott és hatékony döntéseket hozhassanak.
  • Használja ki a Visier kiterjedt adatbázisát, amely több mint 15 millió alkalmazotti adatot tartalmaz, hogy összehasonlítsa szervezetének teljesítményét az iparági referenciaértékekkel, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.
  • Integrálja a különböző forrásokból származó adatokat egy egységes rendszerbe, hogy átfogó elemzéseket készíthessen, amelyekből fontos információkat nyerhet a munkaerő-stratégiájának kidolgozásához.

A Visier korlátai

  • További képzésre lehet szükség a felhasználók adatelemzési ismereteinek javítása érdekében, hogy jobban megértsék az elemzéseket.
  • Egyes felhasználók késedelmet jelentettek a megvalósításban

Visier árak

  • Egyedi árazás

Visier értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (126 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Fejlessze munkaerő-elemzési tevékenységét a megfelelő eszközökkel

Amint megismerkedik ezekkel a legjobb munkaerő-elemző eszközökkel, fontos megfontolni, hogy melyikük igazítható leginkább a szervezet igényeihez. A megfelelő szoftver racionalizálja a HR-folyamatokat, javítja a döntéshozatalt és növeli a munkaerő általános hatékonyságát. Itt az ideje a következő lépésnek: értékelje ezeket az eszközöket a saját igényei alapján, hogy megtalálja a szervezetének leginkább megfelelőt.

Készen áll arra, hogy forradalmasítsa munkaerő-menedzsmentjét hasznosítható betekintésekkel? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot! Sokoldalú projektmenedzsment funkcióival és robusztus elemző eszközeivel a ClickUp segít optimalizálni a termelékenységet és hatékonyabban irányítani a csapatát. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp