Hogyan készítsünk OKR-irányítópultot (sablonokkal)

A kulcsfontosságú teljesítménymutatóktól (KPI) eltérően a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) általában kvalitatívak és nyomon követésük kihívást jelenthet. Ez megnehezíti a feladatok tengerében való eligazodást és annak biztosítását, hogy a megfelelő irányba haladjon. Szerencsére egy jó OKR-irányítópultra támaszkodhat iránytűként. 🧭

Egy jól felépített irányítópult részletes vizuális áttekintést nyújt az előrehaladásról és a teljesítményről, így az egész csapatot egy irányba tudja terelni, és adatokon alapuló döntéseket hozhat ahelyett, hogy vakon lövöldözne.

Ebben az útmutatóban mindent elmondunk, amit az OKR-dashboardokról tudni kell, és megtanítjuk, hogyan hozhat létre egyet a semmiből. Javaslatokat adunk a bevált gyakorlatokra és az OKR-szoftverekre, amelyek nem terhelik meg a pénztárcáját, ugyanakkor minden szükséges információt könnyen elérhetővé tesznek.

Mi az OKR-műszerfal?

Az OKR irányítópult egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely grafikonok, táblázatok és hasonló dinamikus elemek segítségével lehetővé teszi a célok előrehaladásának és a feladatoknak a könnyű nyomon követését. Fő célja az OKR módszertan felhasználásával nagy mennyiségű adat összefoglalása, hogy olyan hasznos információkat nyújtson, amelyekkel tovább haladhat vállalata céljai felé. 🎯

Kezdje el Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

Bár a műszerfal elsősorban projekt-/termékmenedzsereknek és felsővezetőknek szól, a hierarchia minden szintjén dolgozó alkalmazottak számára hasznos lehet. Segít lebontani az OKR-eket nyomon követhető kezdeményezésekre, hogy a projekt könnyebben érthető legyen, és mindenki tisztában legyen a saját hozzájárulásával és szerepével.

Emellett nem minden OKR-dashboard tartalmaz vállalati szintű projekteket és célokat. Használhat egyéni dashboardokat is az egyes alkalmazottak személyes OKR-jainak nyomon követésére, ami segít nekik motiváltak maradni, és Önnek pedig jobban megismerni őket.

A jól kidolgozott irányítópult használatától függetlenül biztosítja, hogy ne kelljen több táblázatot és dokumentumot böngésznie a projekt aktuális állásának és a csapat teljesítményének megértéséhez. Az összes fontos információ világos, vizuálisan vonzó módon jelenik meg, így több idő marad a döntéshozatalra.

Az OKR-dashboard legfontosabb jellemzői

A jelentések egyszerűsítése és az adatokon alapuló döntések megkönnyítése érdekében az OKR-dashboardnak a következő kulcsfontosságú elemeket kell tartalmaznia:

Vizualizációs eszközök – A célok néha homályosak lehetnek, mert azokat a kulcsfontosságú eredmények és kezdeményezések konkretizálják, ezért az OKR-irányítópultnak ezt figyelembe vevő vizuális elemeket kell tartalmaznia. Ha nem haladja meg az alapvető kördiagramokat és numerikus célokat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően – A célok néha homályosak lehetnek, mert azokat a kulcsfontosságú eredmények és kezdeményezések konkretizálják, ezért az OKR-irányítópultnak ezt figyelembe vevő vizuális elemeket kell tartalmaznia. Ha nem haladja meg az alapvető kördiagramokat és numerikus célokat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja megfelelően vizualizálni a haladás nyomon követéséhez szükséges adatokat Felhasználóbarát felület – Mint már említettük, az OKR-dashboard a szervezet minden tagjának hasznára válhat, ezért a felhasználó technikai ismereteitől függetlenül könnyen kezelhetőnek kell lennie. Minden fontos információt világosan kell elrendezni, hogy a csapatnak ne kelljen keresgélnie a szükséges OKR-adatokat. Ideális esetben a dashboardnak mobilbarátnak is kell lennie, hogy útközben is nyomon követhesse a fontos frissítéseket. Valós idejű adatok – Nem kaphat pontos képet az elért előrehaladásról, ha a műszerfala nem valós időben frissül (vagy legalábbis elég gyakran ahhoz, hogy minden jelentős változást figyelembe vegyen). Győződjön meg arról, hogy a műszerfala zökkenőmentesen kapcsolódik az adatforrásokhoz és az egyéb alkalmazásokhoz, amelyeket a cél eléréséhez használ. Mérföldkövek és ütemtervek – Egyes célok eléréséhez időre van szükség, ezért a mérföldkövek kiválóan alkalmasak a csapat moráljának javítására, ha az a projekt felénél megcsappan. Az ütemtervek is hasznosak lehetnek, mivel mindenki számára átfogó útitervet adnak, amelyet követni lehet. Testreszabási lehetőségek – Ideális esetben a műszerfal képes lesz alkalmazkodni a különböző csapatokhoz, és releváns információkat nyújtani anélkül, hogy a csapat tagjainak figyelmét elterelné a számukra nem releváns adatokkal. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy több műszerfalat kell létrehoznia ugyanazon OKR-hez.

Milyen előnyei vannak az OKR-dashboardnak?

Ha olyan irányítópultot hoz létre, amely az összes fenti követelménynek megfelel, számos előnyt élvezhet. Nézzük át a leghatásosabbakat. 🌟

A stratégiai OKR-ek egyszerűsített kommunikációja

Az OKR-ek általában ambiciózusak és a vállalat egészét érintő, több csapatot bevonó projektek. Ha nincs központi rendszer a vizualizálásukra, akkor fennáll a félreértések kockázata, és a projektek szilárdulhatnak.

A ClickUp Item Hubs nézet segítségével könnyedén rendezheti a dokumentumokat, irányítópultokat és táblákat a legutóbbi, kedvencek vagy „Általam létrehozott” kategóriák szerint.

Az OKR-dashboard összehozza az összes érintett felet, hogy biztosítsa az áttekinthetőséget és a szükséges kezdeményezések átfogó áttekintését. Ennek eredményeként az emberek láthatják, hogy munkájuk hogyan illeszkedik a nagyobb képbe, és megkapják a hatékony elvégzéséhez szükséges kontextust.

Egy átfogó irányítópult-platform beépített együttműködési funkciókkal is rendelkezhet, így nincs szükség további termelékenységi alkalmazásokra. Ez központosíthatja a munkafolyamatot és megszüntetheti az időrabló hatékonysági hiányosságokat.

Egyszerű tevékenységfigyelés

Amíg csapataid a legfontosabb eredmények elérése érdekében dolgoznak, te is szeretnél folyamatosan tájékozott maradni. Az OKR-dashboard segítségével ez számtalan megbeszélés és ellenőrzés nélkül is lehetséges. Pontosan láthatod, mennyi munka van elvégezve egy adott pillanatban, és egy pillantással áttekintheted az összes szükséges frissítést.

Ne feledje, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a műszerfal szoftvere integrálva van a ütemező eszközökkel, hogy lehetővé tegye a feladatok valós idejű nyomon követését. Ez nem minden megoldás esetében lehetséges, ezért az alábbiak egyikét kell tennie:

Keressen olyan alkalmazást, amely összekapcsolható a munkafolyamatában már meglévő alkalmazásokkal.

Válasszon egy robusztusabb platformot, amely túlmutat az egyszerű OKR-jelentéseken és vizualizáción.

Gamification lehetőségek

Az OKR-dashboardok nem csak adatelemzésre használhatók, hanem segítenek szórakoztatóbbá tenni a munkafolyamatot és gamifikációval fenntartani az alkalmazottak elkötelezettségét. Egy felmérés szerint ez bölcs ötlet, mivel az alkalmazottak 89%-a szerint a gamifikáció növelte a termelékenységüket, 88%-uk pedig arról számolt be, hogy boldogabbak lettek a munkahelyükön.

Számtalan gamification lehetőséget lehet felfedezni, és az OKR irányítópultja itt kulcsszerepet játszik. Beállíthat egy jutalmazási rendszert a mérföldkövek, kezdeményezések és legfontosabb eredmények alapján, hogy munkatársai lelkesek és motiváltak maradjanak. 🥇

Mutassa meg a feladatok és a mérföldkő feladatok közötti kapcsolatokat a ClickUp Gantt nézetében.

Pontrendszerek, ranglisták és hasonló elemek hozzáadásával egészséges versenyt is bevezethet. Ne vigye azonban túlzásba, mert nem szeretné, hogy a verseny az együttműködés rovására menjen.

Jobb csapatmunka és felelősségvállalás

Ami az együttműködést illeti, az OKR irányítópultok számos csapatmunkát gátló tényezőt kiküszöbölnek, például:

Nem egyértelmű feladatok

Kommunikációs szűk keresztmetszetek

A nagy kép hiányzik

Az OKR-ek mellett általában a kapcsolódó kulcsfontosságú kezdeményezéseket is megmutatják, így mindenki felelőssége egyértelműen meghatározásra kerül. Ezzel elkerülhető a zavar, és minden kezdeményezés egy csapattaghoz rendelhető, így a hatékonyság hiányának forrása azonnal azonosítható. 🔍

A műszerfal teljes átláthatóságot biztosít, ami csodákat tehet a vállalaton belüli bizalom építésében. Ráadásként, ha mindenki láthatja csapattársai feladatait, az ösztönözheti az alkalmazottakat a tudás megosztására és egymás segítésére.

Hogyan hozhat létre OKR-irányítópultot?

Egy megbízható OKR-irányítópult nem készülhet el egyik napról a másikra – több lépést kell végigjárnia, és különböző döntéshozókkal kell konzultálnia, hogy minden szükséges adat rendelkezésre álljon. Emellett meg kell találnia a megfelelő irányítópult-szoftvert, amely rendelkezik az útmutatóban korábban ismertetett összes funkcióval, és számos lehetőség közül választhat.

Hogy megkönnyítsük a keresést, javasoljuk a ClickUp alkalmazást, egy all-in-one projektmenedzsment megoldást, amellyel könnyedén nyomon követheti a munkafolyamatokat és az előrehaladást. 🤩

Kezdés Vizualizálja csapata előrehaladását és kövesse nyomon az OKR-eket a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével létrehozhatja az ideális OKR-dashboardot, amely kulcsfontosságú betekintést nyújt az összes szükséges adatra. Mutatjuk, hogyan kell ezt megtenni, miközben végigmegyünk a dashboard létrehozásának minden lépésén.

1. lépés: Válassza ki céljait

Az OKR-dashboard egy vagy több célra is összpontosíthat. Magában foglalhatja az egész vállalatra vonatkozó célokat vagy az egyes alkalmazottakra vonatkozó célokat is. A sok lehetőség miatt nehéz lehet kiválasztani a dashboardhoz megfelelő célokat. Ennek ellenére fontos, hogy elegendő időt és figyelmet szánjon erre a döntésre, mivel ez hatással lesz az összes jövőbeli lépésre.

Ha kiindulási pontra van szüksége a célok meghatározásához, kezdje a vállalat küldetésével és jövőképével. Az OKR-eknek ambiciózusnak és inspirálónak kell lenniük, ezért ne habozzon nagy célokat kitűzni. 💯

Mivel nem kell számszerűsíteni, ne aggódjon, ha egy célkitűzés homályosnak tűnik. A „márkaismertség növelése” tökéletes példa egy érvényes célkitűzésre, még akkor is, ha első pillantásra kétértelműnek tűnik. Később lebontja azt kulcsfontosságú eredményekre és kezdeményezésekre, így továbbra is konkrét módszere lesz az előrehaladás mérésére.

Miután átgondolta céljait, a ClickUp Goals segítségével megvalósíthatja azokat. A különböző vizualizációs lehetőségeknek köszönhetően minden cél típushoz megtalálhatja a megfelelő grafikont.

Használja a ClickUp céljait az OKR keretrendszer létrehozásához, és kövesse nyomon azokat számos vizuális elem segítségével.

A ClickUp rugalmas célmegosztási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével minden csapatnak áttekintést adhat a releváns célokról, felesleges információk nélkül. A célokat mappákba is csoportosíthatja a nagyobb áttekinthetőség érdekében.

Az előrehaladás nyomon követése automatikusan, valós időben történik, így nem kell adatcsúszásokkal bajlódnia. Amikor ránéz a műszerfalra, pontosan tudja, milyen közel áll a céljai eléréséhez.

2. lépés: Határozza meg a legfontosabb eredményeket és kezdeményezéseket

Miután meghatároztad a céljaidat, itt az ideje részletesebben megvizsgálni, hogyan fogod azokat elérni. Más szavakkal, meg kell határoznod az egyes célokhoz tartozó kulcsfontosságú eredményeket és a hozzájuk tartozó kezdeményezéseket.

Célonként két-öt kulcsfontosságú eredmény a legideálisabb, bár ez a szám nem kőbe vésett. Az egyetlen fontos dolog, hogy a kulcsfontosságú eredményeket a célokhoz igazítsa, és egyértelmű útitervet készítsen, amelyet a csapata követhet.

Ha visszatérünk a márkaismertség példájához, a legfontosabb eredmények a következők lehetnek:

Írjon és tegyen közzé 30 vendégposztot a második negyedév végéig. Az első negyedévben öt partnerséget köt az iparág befolyásos szereplőivel. 40 podcast elkészítése az év végéig

Ezek a kulcsfontosságú eredmények tovább bonthatóak konkrét kezdeményezésekre. Például a 30 vendégposzt megírására irányuló kezdeményezések a következőket tartalmazhatják:

A hónap végéig készítsen témákat és vázlatokat mind a 30 cikkhez. Írjon három cikket hetente Keressen 15 hiteles weboldalt, ahol vendégposztokat tehet közzé.

Rendkívül fontos, hogy ezek a kulcsfontosságú eredmények és kezdeményezések egy központi helyen legyenek, különben nem tudja őket hatékonyan nyomon követni. Éppen ezért a ClickUp Tasks lehetővé teszi, hogy ezeket egy helyen összegyűjtse és rendezett formában tárolja. 🗓️

Az intuitív drag-and-drop felület megkönnyíti a feladatok kezelését, és több nézet segítségével áttekinthető képet kaphat a munkafolyamatról.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a legfontosabb eredmények és kezdeményezések összefoglalásához, anélkül, hogy rendetlenséget okozna a táblázatokban.

A ClickUp emellett különféle automatizálási funkciókat, ismétlődő feladatokat és hasonló szolgáltatásokat is kínál, amelyek minimalizálják a papírmunkát és több időt szabadítanak fel a döntéshozatalra.

3. lépés: Határozza meg az irányítópult elrendezését

Miután meghatároztad az OKR-eket és a kezdeményezéseket, itt az ideje kiválasztani, hogyan fogod őket strukturálni a műszerfalon. Itt nincs korlát, különösen, ha kihasználod a ClickUp több mint 50 widgetjét és számos testreszabási lehetőségét.

Ha nem tudja, hol kezdje, használjon OKR-dashboard-sablont inspirációként. Például a ClickUp OKR-sablon minden elemet tartalmaz, amire szüksége van az OKR-ek szervezéséhez. Öt egyéni mezőt és nézetet, valamint hét állapotot kap az OKR-ek pontos nyomon követéséhez.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az OKR-ekhez viszonyított előrehaladást, hogy a csapatok a ClickUp OKR-sablon segítségével a terv szerint haladjanak.

Az univerzális OKR-sablon mellett kihasználhatja az olyan speciális sablonokat is, mint a ClickUp stratégiai marketingterv-sablon. Ez előre meghatározott mezőkkel és elemekkel rendelkezik, amelyek a marketingtervezéshez vannak igazítva, így minimális kézi munkával hatékony stratégiát dolgozhat ki.

Végül megnézhet néhány irányítópult-példát, hogy képet kapjon arról, hogyan kellene kinéznie az OKR irányítópultjának. A ClickUp irányítópultjának minden eleme teljes mértékben testreszabható, így az OKR-jeihez és egyéb sajátosságaihoz igazíthatja.

A műszerfal elrendezésének megtervezésekor összpontosítson a felhasználóbarát kialakításra, hogy minden érintett csapattag zökkenőmentesen tudjon navigálni a műszerfalon. Meg kell találnia az egyensúlyt a forma és a funkció között, ezért próbáljon ki különböző kialakításokat, hogy kiderüljön, melyik működik a legjobban. 🧪

4. lépés: Adatforrások összekapcsolása

Nem minden OKR-haladás nyomon követhető konkrét kezdeményezések és azok befejezése révén. Ha például egy klinikát vezet, és a fő célként a betegek élményének javítását tűzte ki, akkor az átlagos várakozási idő elérése lehet az egyik legfontosabb eredmény. Ebben az esetben az OKR-dashboardnak kapcsolódnia kell egy olyan platformhoz, amely méri a várakozási időt, hogy kézzel történő beírás nélkül is megkapja a szükséges információkat.

Valószínűleg már kialakított munkafolyamatokkal rendelkezik, és az irányítópultnak ezekbe kell illeszkednie, ahelyett, hogy jelentős folyamatváltozásokat kellene végrehajtania. Ezért van szüksége egy olyan irányítópult-megoldásra, amely zökkenőmentesen integrálódik a kritikus adatforrásaiba.

A műszerfalak drill down funkcióival mélyedjen el az adatok részletes részleteiben.

A ClickUp háromféle módon teszi ezt lehetővé:

Natív integrációk (Slack, Everhour, Front és még sok más)

Integráció a Zapierrel , amely lehetővé teszi a ClickUp összekapcsolását több száz további alkalmazással.

ClickUp API , amely lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását

Teljes szabadságot kapsz, hogy a ClickUp-ot az igényeidhez igazítsd, és biztosíthasd, hogy az irányítópultod mindenre kiterjedjen. 🪨

Természetesen a műszerfal adatokat is lekérhet a ClickUp egyéb megoldásaiból (feladatok, célok stb.), így mindig naprakész lehet a frissítésekkel kapcsolatban.

5. lépés: Az OKR-dashboard felülvizsgálata és módosítása

Az, hogy az irányítópultja már működik, még nem jelenti azt, hogy a munkája befejeződött. Az OKR-ek nyomon követése során javítandó területeket vehet észre. Például egyes felhasználóknak nem tűnik intuitívnak, vagy fontos adatok hiányát észlelik.

Az OKR-ek idővel jelentősen változnak, ezért fontos, hogy rendszeresen felülvizsgálja és módosítsa őket . Ha hosszú távú OKR-ekkel rendelkezik, elegendő lehet egy negyedéves felülvizsgálat. Ez nem feltétlenül igaz, ha a műszerfalat kisebb projektekhez vagy egyes alkalmazottak nyomon követéséhez használja, mivel ebben az esetben valószínűleg gyakrabban kell ellenőriznie az adatokat.

Az üzleti világ villámgyorsan változik, ezért nyitottnak kell lennie a meglepetésekre, amelyek miatt módosítania kell az OKR-jeit vagy át kell értékelnie a prioritásait. Mindenesetre ügyeljen arra, hogy ne állítsa be a műszerfalat, majd felejtse el, hanem szükség szerint frissítse azt.

Végül használja a műszerfalat az eredmények és a fontosabb mérföldkövek ünneplésére. A vállon veregetés sokat segít a munkavállalók elégedettségének növelésében, és a műszerfal megmutatja, ki érdemli meg leginkább. 🤓

Készítsen kiváló minőségű OKR-irányítópultot a ClickUp segítségével

OKR-dashboard-sablon nélkül az OKR-dashboard beállítása némi munkát igényelhet, de ez kritikus eleme a jelentéstételnek. Teljes ellenőrzést gyakorolhat a csapat OKR-jei felett, és sokkal magabiztosabban hozhat döntéseket.

Csapatod is értékelni fogja az irányítópultot, mivel segítségével nyomon követhetik a munkafolyamatot, és szükség esetén motivációs lökést kaphatnak. 💨

A ClickUp segítségével a fenti előnyök mellett még sok más előnyt is élvezhet. Ez az egyik legintuitívabb és legköltséghatékonyabb módszer robusztus OKR-dashboardok létrehozására és a projektek hatékonyabb kezelésére. Ha jelentősen javítani szeretné jelentéstételi tevékenységét, és élvezni szeretné a valós idejű adatok erejét, hozzon létre még ma egy ClickUp-fiókot.