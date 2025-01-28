A 10 legjobb munkarend-alkalmazás csapatok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A modern munkahelyeken a csapatok folyamatosan innovatív módszereket keresnek a termelékenység növelésére, a kommunikáció egyszerűsítésére és a zökkenőmentes koordináció biztosítására. Az ütemezési alkalmazások a legjobb megoldás a munkarend kaotikus helyzetének rendezésére és a csapat egészének hatékonyságának optimalizálására.

A zökkenőmentes feladatkiosztástól és valós idejű frissítésektől az intelligens értesítésekig és integrációs lehetőségekig, gondosan összeállított munkarend-alkalmazás listánk garantálja, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelő megoldást.

Ennek jegyében összeállítottuk ezt az átfogó összefoglalót a 10 leghatékonyabb és legfelhasználóbarátabb munkarend-alkalmazásról, amelyek minden csapatirányítási igényét kielégítik.

Mit kell keresni a munkarend-alkalmazásokban?

A csapatod számára megfelelő munkarend-alkalmazás kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni, hogy az zökkenőmentesen illeszkedjen a munkafolyamatba.

Könnyű használat: A bonyolult, nehezen megtanulható munkarend-alkalmazások ronthatják a termelékenységet és frusztrációt okozhatnak a csapat tagjai körében.

Robusztus kommunikációs funkciók: A hatékony csapatmunka elengedhetetlen minden sikeres projekthez. Keressen olyan eszközt, amely megkönnyíti a csapat tagjai közötti zökkenőmentes interakciót, lehetővé téve a fájlmegosztást, a megjegyzések hozzáadását és a valós idejű frissítéseket.

Testreszabási lehetőségek: Olyan alkalmazásra van szüksége, amely elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az alkalmazottak ütemtervéhez és egyedi igényeihez.

Zökkenőmentes integráció: A legjobb A legjobb feladatütemező szoftver együttműködik a csapatod által használt egyéb alapvető eszközökkel, például más ütemező szoftverekkel, projektmenedzsment platformokkal, naptáralkalmazásokkal és üzenetküldő alkalmazásokkal.

Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan munkarend-alkalmazást, amely megbízható mobilalkalmazást kínál, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy naprakészek maradjanak és útközben is elvégezhessék a szükséges változtatásokat a munkarendjükben.

Ezeket a tényezőket alaposan mérlegelve megalapozott döntést hozhat, és kiválaszthatja a legjobb alkalmazott-ütemező alkalmazásokat, amelyek illeszkednek az alkalmazottak ütemtervéhez, javítva a csapat termelékenységét, kommunikációját és együttműködését.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat és vállalkozás számára terveztek. A hatékony Naptár nézet tökéletes szervezési eszköz a csapat céljainak és munkarendjének központi helyen történő megjelenítéséhez. Ingyenes munkarend-tervező szoftverként egy ütemterv-sablonokból álló könyvtárat is biztosít, amelynek segítségével könnyedén testreszabhatók az alkalmazottak ütemtervének követelményei.

Egy olyan projektütemező eszköz bevezetése, mint a ClickUp, új szintre emeli vállalatának hatékonyságát és javítja az általános termelékenységet!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkcióinak elsajátítása némi időt vehet igénybe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak elérhetők

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Emberség

via Humanity

A Humanity egy ütemezési platform, amelyet több mint 175 000 vállalkozás használ önálló megoldásként az üzleti műveletek kezelésére, például az ütemezési folyamat, a munkaerőköltségek, a műszakok, a rendelkezésre állás és a szabadságkérelmek kezelésére.

A TCP Software által 2020-ban felvásárolt Humanity segít a vezetőknek a munkaerő-költségek nyomon követésében és a megfelelési kockázatok kezelésében. Az alkalmazás emellett lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy hatékonyan tervezhessék az idejüket, cseréljék a műszakokat és szabadságot kérjenek.

A Humanity legjobb funkciói

Igényvezérelt megoldások az alkalmazottak ütemezéséhez

Testreszabható szabályok és azonnali ütközésfigyelmeztetések a munkaügyi jogszabályok betartásának biztosításához.

Mobil műszakkezelés az útközbeni ütemezéshez és a műszakok nyomon követéséhez

Integráció a legjobb ütemezési alkalmazásokkal, humán tőke menedzsment (HCM) platformokkal és naptáralkalmazásokkal , mint például a Google Naptár.

Időmérő funkció a munkavállalók jelenlétének figyelemmel kísérésére és a buddy punching (amikor a munkavállalók kollégáiknak bejelentkeznek helyettük) megelőzésére.

A tervezőszoftver ingyenes próbaverziója elérhető.

Az emberi korlátok

Nincs funkció a műszakok felosztására

A rövid, ismétlődő műszakok nehezebben ütemezhetők, mint a hosszabb műszakok.

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a desktop alkalmazás.

A push értesítések túlterhelőek lehetnek

Emberséges árazás

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Humanity-vel.

Humanity ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

3. Shiftboard ScheduleFlex

via Shiftboard ScheduleFlex

A munkavállalóbarát ütemezési szoftverek iránti igény növekedése miatt a Shiftboard maximalizálja a munkavállalók ütemezésének folyamatát azáltal, hogy megkönnyíti a műszakok lefedettségét és növeli a vállalatok általános hatékonyságát. A 2008-ban alapított munkarend-alkalmazás arra összpontosít, hogy segítse a szervezeteket rugalmas munkaerő felépítésében és a műszakok ütemezésében a maximális lefedettség és a munkavállalók elégedettsége érdekében.

A Shiftboard ScheduleFlex legjobb funkciói

Lehetővé teszi a rugalmas ütemterv automatizálását

Hatékony munkaerő-igény tervezési eszközöket kínál

Szabadság- és munkaidő-nyilvántartási megoldásokat kínál.

Agilis változáskezelés és proaktív munkavállalói elkötelezettség funkciók

Flat-file, nyílt API és előre elkészített integrációs rendszerek segítségével csatlakozik harmadik fél platformjaihoz.

Intelligens ütemezési javaslatok egy optimalizáló motor segítségével

Munkavállalói ütemezési szoftver ROI kalkulátor

A Shiftboard ScheduleFlex korlátai

A műszakok nem frissülnek automatikusan, ha nem frissíted őket külön-külön.

Nehézségek a hosszabb műszakok ütemezésében

Egyedi jelentések létrehozása kissé nehézkes lehet más munkarend-alkalmazásokhoz képest.

Shiftboard ScheduleFlex árak

Vállalatok: Kérjen bemutatót, hogy beszélhessen a Shiftboard ScheduleFlex csapatával, és árajánlatot kapjon.

Enterprise Plus: Kérjen bemutatót, hogy beszélhessen a Shiftboard ScheduleFlex csapatával, és árajánlatot kapjon.

Shiftboard ScheduleFlex ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

4. FindMyShift

via FindMyShift

A FindMyShift egy munkarend-eszköz, amely segít a szervezeteknek a műszakigénylések kezelésében, a kommunikációban és a személyzet irányításában bárhonnan. Az alkalmazás hasznos a jelenléti adatok nyomon követésében, a műszakok ütemezésében, a munkaerőköltségek nyomon követésében, a csapatmunkában és még sok másban.

A FindMyShift legjobb funkciói

Automatikus emlékeztetők és műszakértesítések, amelyek megkönnyítik a több alkalmazott munkarendjének összehangolását.

Időkövetési funkció az alkalmazottak munkaidejének nyomon követéséhez

Kérjen szabadságot egyszerűen a FindMyShift alkalmazásban

Drag-and-drop ütemezési folyamat áll rendelkezésre.

A FindMyShift korlátai

Megtanulása nehéz

Az ütemtervek optimalizálásához esetenként további táblázatkezelő kiterjesztésekre lehet szükség.

Nem kompatibilis Apple eszközökkel

FindMyShift árak

Ingyenes: 0 dollár

Starter: 21 USD/csapat/hónap

Üzleti: 33 USD/csapat/hónap

Vállalati: 59 USD/csapat/hónap

FindMyShift ügyfélértékelések

G2: 4,8/5 (2+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

5. Deputy

via Deputy

A Deputy segítségével könnyedén közölheti a munkaterhelést, beoszthatja az alkalmazottakat és szervezett maradhat. A szoftver néhány kattintással egyszerűsíti az adminisztratív munkát, így Ön és csapata a fontos feladatokra koncentrálhat.

A Deputy legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható több POS, HR, bérszámfejtési és munkavállalói ütemezési szoftverrel.

Mobilalkalmazás-verzió az úton lévő alkalmazottak ütemezéséhez

Intuitív felület, amely megkönnyíti az alkalmazottak ütemezését

Valós idejű kommunikáció a csapatok között

Munkaidő-nyilvántartó és időmérő eszközök műszakbeosztáshoz

31 napos ingyenes próbaidőszakot kínál.

A Deputy korlátai

Nem felhasználóbarát színpaletta, amely megterhelheti a szemet.

A bevételalapú ütemezés funkció időnként hibásan működik.

Deputy árak

Ütemezés: 3,50 USD/felhasználó/hónap

Idő és jelenlét: 3,50 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 4,90 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy ügyfélszolgálati részleggel a személyre szabott árakért.

Deputy ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (680+ értékelés)

6. ZoomShift

via ZoomShift

A ZoomShift egy alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazás, amely megváltoztatja a vállalkozások alkalmazottaik kezelésének módját. A szabadságkérelmek, az ütemtervek és a műszakbeosztások automatizálására szolgáló funkcióknak köszönhetően a menedzserek, akik ezt az ütemezési alkalmazást használják, időt takaríthatnak meg a manuális feladatvégzéshez képest.

A ZoomShift legjobb funkciói

Könnyen módosítható és cserélhető műszakbeosztás

Mobil ütemező alkalmazás verzióval is rendelkezik.

Hozzon létre és kezeljen munkavállalói ütemterveket egyszerre

Ébresztő emlékeztetők a megbeszélésekhez

Robusztus ingyenes próba

Időmérő funkció

A ZoomShift korlátai

Más alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazásokhoz képest nem sok testreszabható funkcióval rendelkezik.

Ehhez az ütemező alkalmazáshoz nem elérhető ingyenes csomag.

ZoomShift árak

Starter: 2 USD/csapat tag/hónap

Prémium: 4 USD/csapat tag/hónap

Vállalatok: Kérjen bemutatót, hogy egyedi árajánlatot kapjon!

ZoomShift ügyfélértékelések

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

7. Calendly

via Calendly

A Calendly egy munkatervező alkalmazás, amely segít a csapatoknak a találkozók hatékony megtervezésében és ütemezésében. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén lefoglalják a találkozókat azáltal, hogy ellenőrizhetik a másik fél naptárában a munkatársak rendelkezésre állását, így csökken a tökéletes időpont keresése érdekében váltott e-mailek száma. A Calendly lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátozzák a napra ütemezett események számát, puffert időt adjanak hozzá, és szabályozzák a találkozók hosszát.

A Calendly legjobb funkciói

Személyre szabott ütemezési linkek

Zökkenőmentes integráció különböző munkaeszközökkel , mint például a Zoom, a Salesforce, a Hubspot és még sok más.

Lehetőség a találkozók alkalmazkodására az alkalmazottak rendelkezésre állása alapján

Könnyű találkozók lefoglalása megosztott naptár segítségével

Erős integráció a Google Naptárral

Ingyenes próba és ingyenes alapcsomag elérhető.

A Calendly korlátai

Egyes funkciók a mobil verzióban nem elérhetők.

Nehézségek az egyszeri találkozók szerkesztésében

A Calendly árai

Alap: Mindig ingyenes

Essential: 8 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 12 USD/felhasználó/hónap

Csapatok: 16 USD/felhasználó/hónap

Calendly ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

Nézze meg ezeket a Calendly alternatívákat!

8. WorkTime

via WorkTime

A WorkTime egy munkarend-alkalmazás, amely prioritásként kezeli az alkalmazottak adatainak védelmét, miközben zökkenőmentesen nyomon követi a csapat tevékenységét és figyelemmel kíséri a sikereket. A WorkTime segítségével a munkáltatók javíthatják a termelékenység nyomon követését és távolságtól függetlenül irodai hangulatot teremthetnek.

A WorkTime legjobb funkciói

A munkavállalók tétlen és aktív idejének nyomon követése

Más ütemező alkalmazásokhoz képest megfizethető árak

Növeli az alkalmazottak adatvédelmét azáltal, hogy megakadályozza a naptáralkalmazás képernyőképeinek és tartalmának rögzítését.

Ranglistás jelentések a munkavállalói elkötelezettség növelése érdekében

Tevékenységkövetés – különösen távoli munkavállalók számára

WorkTime korlátozások

Megtanulása nehéz

A munkavállalók munkarendjéről szóló jelentések testreszabása nehéznek bizonyulhat.

A WorkTime árai

Ingyenes: 0 dollár

Alap: 5,99 USD/hó/alkalmazott

Prémium: 7,99 USD/hó/alkalmazott

Vállalati: 9,99 USD/hó/alkalmazott

WorkTime ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

9. Sling

via Sling

A Sling egy alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazás, amely segít a szervezeteknek nyomon követni alkalmazottaik műszakjait, növelni a termelékenységet és csökkenteni a hiányzást. A belső csapatkommunikációs funkciójának köszönhetően alkalmazottai jelentős termelékenységnövekedést fognak elérni.

A Sling legjobb funkciói

Alkalmazáson belüli üzenetküldés a csapat tagjai számára

Rendkívül intuitív platform

A feladatok könnyű delegálása

A munkavállalók munkaidejének zökkenőmentes nyomon követése

A Sling korlátai

Értesítések túlterhelése

Nehézség a beszélgetések szűrésében

Sling árak

Ingyenes: 0 dollár

Prémium: 1,70 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 3,40 USD/felhasználó/hónap

Sling ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

10. 7shifts

via 7shifts

A 7Shifts egy éttermek számára készült ütemezési alkalmazás, amely intuitív ütemezéssel és időkövetéssel segít hatékonyabban működni, egyszerűsítve a kommunikációt és optimalizálva az eredményeket. A 7Shifts egy all-in-one éttermi alkalmazotti menedzsment platformként működik – a személyzet felvételétől és képzésétől a munkarend ütemezéséig és menedzsmentjéig.

A 7shifts legjobb funkciói

Alkalmazáson belüli kommunikáció

Reagáló ügyfélszolgálat

Nyomon követhető munkavállalói ütemtervek

Könnyű műszakok és szabadságkérelmek ütemezése

A 7shifts korlátai

Nincs szerkesztés gomb

Korlátozott munkarend-funkciók az ingyenes csomagban

7shifts árak

Comp: Ingyenes

Entrée: 29,99 USD/hó/helyszín (maximum 30 alkalmazott)

The Works: 69,99 USD/hó/helyszín korlátlan számú alkalmazott számára

Gourmet: 135 USD/hó/helyszín korlátlan számú alkalmazott számára

7shifts ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1100+ értékelés)

Használjon munkarend-alkalmazást a csapat termelékenységének növelése érdekében

A munkarend-alkalmazások világában a ClickUp a király! Intuitív felülete egyszerűsíti a feladatokat, zökkenőmentes együttműködést biztosít és páratlan munkarend-tervezést tesz lehetővé. A ClickUp segítségével a szervezetek felszabadíthatják termelékenységüket és harmonizálhatják munkafolyamataikat. Kezdje el még ma a ClickUp használatát!