A 10 legjobb munkarend-alkalmazás csapatok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A modern munkahelyeken a csapatok folyamatosan innovatív módszereket keresnek a termelékenység növelésére, a kommunikáció egyszerűsítésére és a zökkenőmentes koordináció biztosítására. Az ütemezési alkalmazások a legjobb megoldás a munkarend kaotikus helyzetének rendezésére és a csapat egészének hatékonyságának optimalizálására.
A zökkenőmentes feladatkiosztástól és valós idejű frissítésektől az intelligens értesítésekig és integrációs lehetőségekig, gondosan összeállított munkarend-alkalmazás listánk garantálja, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelő megoldást.
Ennek jegyében összeállítottuk ezt az átfogó összefoglalót a 10 leghatékonyabb és legfelhasználóbarátabb munkarend-alkalmazásról, amelyek minden csapatirányítási igényét kielégítik.
Mit kell keresni a munkarend-alkalmazásokban?
A csapatod számára megfelelő munkarend-alkalmazás kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni, hogy az zökkenőmentesen illeszkedjen a munkafolyamatba.
- Könnyű használat: A bonyolult, nehezen megtanulható munkarend-alkalmazások ronthatják a termelékenységet és frusztrációt okozhatnak a csapat tagjai körében.
- Robusztus kommunikációs funkciók: A hatékony csapatmunka elengedhetetlen minden sikeres projekthez. Keressen olyan eszközt, amely megkönnyíti a csapat tagjai közötti zökkenőmentes interakciót, lehetővé téve a fájlmegosztást, a megjegyzések hozzáadását és a valós idejű frissítéseket.
- Testreszabási lehetőségek: Olyan alkalmazásra van szüksége, amely elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az alkalmazottak ütemtervéhez és egyedi igényeihez.
- Zökkenőmentes integráció: A legjobb feladatütemező szoftver együttműködik a csapatod által használt egyéb alapvető eszközökkel, például más ütemező szoftverekkel, projektmenedzsment platformokkal, naptáralkalmazásokkal és üzenetküldő alkalmazásokkal.
- Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan munkarend-alkalmazást, amely megbízható mobilalkalmazást kínál, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy naprakészek maradjanak és útközben is elvégezhessék a szükséges változtatásokat a munkarendjükben.
Ezeket a tényezőket alaposan mérlegelve megalapozott döntést hozhat, és kiválaszthatja a legjobb alkalmazott-ütemező alkalmazásokat, amelyek illeszkednek az alkalmazottak ütemtervéhez, javítva a csapat termelékenységét, kommunikációját és együttműködését.
A 10 legjobb munkarend-alkalmazás és eszköz
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat és vállalkozás számára terveztek. A hatékony Naptár nézet tökéletes szervezési eszköz a csapat céljainak és munkarendjének központi helyen történő megjelenítéséhez. Ingyenes munkarend-tervező szoftverként egy ütemterv-sablonokból álló könyvtárat is biztosít, amelynek segítségével könnyedén testreszabhatók az alkalmazottak ütemtervének követelményei.
Egy olyan projektütemező eszköz bevezetése, mint a ClickUp, új szintre emeli vállalatának hatékonyságát és javítja az általános termelékenységet!
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp naptár nézetével teljes áttekintést kaphat a menetrendjéről és a munkaerő-költségekről, szűrheti a feladatok nézetét, és prioritásokat rendelhet a feladatokhoz.
- A ClickUp alkalmazásban a csapat tagjai emlékeztetőket állíthatnak be a fontos feladatokhoz, így soha többé nem kell lekésniük a kritikus határidőket.
- A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy előre megtervezzék a heti műszakokat, és megkönnyíti a fizetési órák kiszámítását a ClickUp alkalmazottak ütemterv sablonjának segítségével.
- A ClickUp zökkenőmentesen integrálódik a Google Naptárral és más eszközökkel, amelyek egyszerűsítik az időtervezést és a munkaterhelés elosztását.
- A ClickUp többféle munkarend-sablont kínál, amelyek az Ön konkrét ütemezési folyamatához igazodnak, a csapat ütemezésétől a napi tervezőkig és a személyes cselekvési tervekig.
- A ClickUp Gantt-diagram nézetet kínál a munka vizualizálásához és az alkalmazottak ütemezéséhez, egyszerű drag-and-drop művelettel.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp kiterjedt funkcióinak elsajátítása némi időt vehet igénybe.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árak elérhetők
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Emberség
A Humanity egy ütemezési platform, amelyet több mint 175 000 vállalkozás használ önálló megoldásként az üzleti műveletek kezelésére, például az ütemezési folyamat, a munkaerőköltségek, a műszakok, a rendelkezésre állás és a szabadságkérelmek kezelésére.
A TCP Software által 2020-ban felvásárolt Humanity segít a vezetőknek a munkaerő-költségek nyomon követésében és a megfelelési kockázatok kezelésében. Az alkalmazás emellett lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy hatékonyan tervezhessék az idejüket, cseréljék a műszakokat és szabadságot kérjenek.
A Humanity legjobb funkciói
- Igényvezérelt megoldások az alkalmazottak ütemezéséhez
- Testreszabható szabályok és azonnali ütközésfigyelmeztetések a munkaügyi jogszabályok betartásának biztosításához.
- Mobil műszakkezelés az útközbeni ütemezéshez és a műszakok nyomon követéséhez
- Integráció a legjobb ütemezési alkalmazásokkal, humán tőke menedzsment (HCM) platformokkal és naptáralkalmazásokkal, mint például a Google Naptár.
- Időmérő funkció a munkavállalók jelenlétének figyelemmel kísérésére és a buddy punching (amikor a munkavállalók kollégáiknak bejelentkeznek helyettük) megelőzésére.
- A tervezőszoftver ingyenes próbaverziója elérhető.
Az emberi korlátok
- Nincs funkció a műszakok felosztására
- A rövid, ismétlődő műszakok nehezebben ütemezhetők, mint a hosszabb műszakok.
- A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a desktop alkalmazás.
- A push értesítések túlterhelőek lehetnek
Emberséges árazás
- Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Humanity-vel.
Humanity ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
3. Shiftboard ScheduleFlex
A munkavállalóbarát ütemezési szoftverek iránti igény növekedése miatt a Shiftboard maximalizálja a munkavállalók ütemezésének folyamatát azáltal, hogy megkönnyíti a műszakok lefedettségét és növeli a vállalatok általános hatékonyságát. A 2008-ban alapított munkarend-alkalmazás arra összpontosít, hogy segítse a szervezeteket rugalmas munkaerő felépítésében és a műszakok ütemezésében a maximális lefedettség és a munkavállalók elégedettsége érdekében.
A Shiftboard ScheduleFlex legjobb funkciói
- Lehetővé teszi a rugalmas ütemterv automatizálását
- Hatékony munkaerő-igény tervezési eszközöket kínál
- Szabadság- és munkaidő-nyilvántartási megoldásokat kínál.
- Agilis változáskezelés és proaktív munkavállalói elkötelezettség funkciók
- Flat-file, nyílt API és előre elkészített integrációs rendszerek segítségével csatlakozik harmadik fél platformjaihoz.
- Intelligens ütemezési javaslatok egy optimalizáló motor segítségével
- Munkavállalói ütemezési szoftver ROI kalkulátor
A Shiftboard ScheduleFlex korlátai
- A műszakok nem frissülnek automatikusan, ha nem frissíted őket külön-külön.
- Nehézségek a hosszabb műszakok ütemezésében
- Egyedi jelentések létrehozása kissé nehézkes lehet más munkarend-alkalmazásokhoz képest.
Shiftboard ScheduleFlex árak
- Vállalatok: Kérjen bemutatót, hogy beszélhessen a Shiftboard ScheduleFlex csapatával, és árajánlatot kapjon.
- Enterprise Plus: Kérjen bemutatót, hogy beszélhessen a Shiftboard ScheduleFlex csapatával, és árajánlatot kapjon.
Shiftboard ScheduleFlex ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
4. FindMyShift
A FindMyShift egy munkarend-eszköz, amely segít a szervezeteknek a műszakigénylések kezelésében, a kommunikációban és a személyzet irányításában bárhonnan. Az alkalmazás hasznos a jelenléti adatok nyomon követésében, a műszakok ütemezésében, a munkaerőköltségek nyomon követésében, a csapatmunkában és még sok másban.
A FindMyShift legjobb funkciói
- Automatikus emlékeztetők és műszakértesítések, amelyek megkönnyítik a több alkalmazott munkarendjének összehangolását.
- Időkövetési funkció az alkalmazottak munkaidejének nyomon követéséhez
- Kérjen szabadságot egyszerűen a FindMyShift alkalmazásban
- Drag-and-drop ütemezési folyamat áll rendelkezésre.
A FindMyShift korlátai
- Megtanulása nehéz
- Az ütemtervek optimalizálásához esetenként további táblázatkezelő kiterjesztésekre lehet szükség.
- Nem kompatibilis Apple eszközökkel
FindMyShift árak
- Ingyenes: 0 dollár
- Starter: 21 USD/csapat/hónap
- Üzleti: 33 USD/csapat/hónap
- Vállalati: 59 USD/csapat/hónap
FindMyShift ügyfélértékelések
- G2: 4,8/5 (2+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
5. Deputy
A Deputy segítségével könnyedén közölheti a munkaterhelést, beoszthatja az alkalmazottakat és szervezett maradhat. A szoftver néhány kattintással egyszerűsíti az adminisztratív munkát, így Ön és csapata a fontos feladatokra koncentrálhat.
A Deputy legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen integrálható több POS, HR, bérszámfejtési és munkavállalói ütemezési szoftverrel.
- Mobilalkalmazás-verzió az úton lévő alkalmazottak ütemezéséhez
- Intuitív felület, amely megkönnyíti az alkalmazottak ütemezését
- Valós idejű kommunikáció a csapatok között
- Munkaidő-nyilvántartó és időmérő eszközök műszakbeosztáshoz
- 31 napos ingyenes próbaidőszakot kínál.
A Deputy korlátai
- Nem felhasználóbarát színpaletta, amely megterhelheti a szemet.
- A bevételalapú ütemezés funkció időnként hibásan működik.
Deputy árak
- Ütemezés: 3,50 USD/felhasználó/hónap
- Idő és jelenlét: 3,50 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 4,90 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy ügyfélszolgálati részleggel a személyre szabott árakért.
Deputy ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (680+ értékelés)
6. ZoomShift
A ZoomShift egy alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazás, amely megváltoztatja a vállalkozások alkalmazottaik kezelésének módját. A szabadságkérelmek, az ütemtervek és a műszakbeosztások automatizálására szolgáló funkcióknak köszönhetően a menedzserek, akik ezt az ütemezési alkalmazást használják, időt takaríthatnak meg a manuális feladatvégzéshez képest.
A ZoomShift legjobb funkciói
- Könnyen módosítható és cserélhető műszakbeosztás
- Mobil ütemező alkalmazás verzióval is rendelkezik.
- Hozzon létre és kezeljen munkavállalói ütemterveket egyszerre
- Ébresztő emlékeztetők a megbeszélésekhez
- Robusztus ingyenes próba
- Időmérő funkció
A ZoomShift korlátai
- Más alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazásokhoz képest nem sok testreszabható funkcióval rendelkezik.
- Ehhez az ütemező alkalmazáshoz nem elérhető ingyenes csomag.
ZoomShift árak
- Starter: 2 USD/csapat tag/hónap
- Prémium: 4 USD/csapat tag/hónap
- Vállalatok: Kérjen bemutatót, hogy egyedi árajánlatot kapjon!
ZoomShift ügyfélértékelések
- G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)
7. Calendly
A Calendly egy munkatervező alkalmazás, amely segít a csapatoknak a találkozók hatékony megtervezésében és ütemezésében. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén lefoglalják a találkozókat azáltal, hogy ellenőrizhetik a másik fél naptárában a munkatársak rendelkezésre állását, így csökken a tökéletes időpont keresése érdekében váltott e-mailek száma. A Calendly lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátozzák a napra ütemezett események számát, puffert időt adjanak hozzá, és szabályozzák a találkozók hosszát.
A Calendly legjobb funkciói
- Személyre szabott ütemezési linkek
- Zökkenőmentes integráció különböző munkaeszközökkel, mint például a Zoom, a Salesforce, a Hubspot és még sok más.
- Lehetőség a találkozók alkalmazkodására az alkalmazottak rendelkezésre állása alapján
- Könnyű találkozók lefoglalása megosztott naptár segítségével
- Erős integráció a Google Naptárral
- Ingyenes próba és ingyenes alapcsomag elérhető.
A Calendly korlátai
- Egyes funkciók a mobil verzióban nem elérhetők.
- Nehézségek az egyszeri találkozók szerkesztésében
A Calendly árai
- Alap: Mindig ingyenes
- Essential: 8 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 12 USD/felhasználó/hónap
- Csapatok: 16 USD/felhasználó/hónap
Calendly ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)
Nézze meg ezeket a Calendly alternatívákat!
8. WorkTime
A WorkTime egy munkarend-alkalmazás, amely prioritásként kezeli az alkalmazottak adatainak védelmét, miközben zökkenőmentesen nyomon követi a csapat tevékenységét és figyelemmel kíséri a sikereket. A WorkTime segítségével a munkáltatók javíthatják a termelékenység nyomon követését és távolságtól függetlenül irodai hangulatot teremthetnek.
A WorkTime legjobb funkciói
- A munkavállalók tétlen és aktív idejének nyomon követése
- Más ütemező alkalmazásokhoz képest megfizethető árak
- Növeli az alkalmazottak adatvédelmét azáltal, hogy megakadályozza a naptáralkalmazás képernyőképeinek és tartalmának rögzítését.
- Ranglistás jelentések a munkavállalói elkötelezettség növelése érdekében
- Tevékenységkövetés – különösen távoli munkavállalók számára
WorkTime korlátozások
- Megtanulása nehéz
- A munkavállalók munkarendjéről szóló jelentések testreszabása nehéznek bizonyulhat.
A WorkTime árai
- Ingyenes: 0 dollár
- Alap: 5,99 USD/hó/alkalmazott
- Prémium: 7,99 USD/hó/alkalmazott
- Vállalati: 9,99 USD/hó/alkalmazott
WorkTime ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (15+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)
9. Sling
A Sling egy alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazás, amely segít a szervezeteknek nyomon követni alkalmazottaik műszakjait, növelni a termelékenységet és csökkenteni a hiányzást. A belső csapatkommunikációs funkciójának köszönhetően alkalmazottai jelentős termelékenységnövekedést fognak elérni.
A Sling legjobb funkciói
- Alkalmazáson belüli üzenetküldés a csapat tagjai számára
- Rendkívül intuitív platform
- A feladatok könnyű delegálása
- A munkavállalók munkaidejének zökkenőmentes nyomon követése
A Sling korlátai
- Értesítések túlterhelése
- Nehézség a beszélgetések szűrésében
Sling árak
- Ingyenes: 0 dollár
- Prémium: 1,70 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 3,40 USD/felhasználó/hónap
Sling ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)
10. 7shifts
A 7Shifts egy éttermek számára készült ütemezési alkalmazás, amely intuitív ütemezéssel és időkövetéssel segít hatékonyabban működni, egyszerűsítve a kommunikációt és optimalizálva az eredményeket. A 7Shifts egy all-in-one éttermi alkalmazotti menedzsment platformként működik – a személyzet felvételétől és képzésétől a munkarend ütemezéséig és menedzsmentjéig.
A 7shifts legjobb funkciói
- Alkalmazáson belüli kommunikáció
- Reagáló ügyfélszolgálat
- Nyomon követhető munkavállalói ütemtervek
- Könnyű műszakok és szabadságkérelmek ütemezése
A 7shifts korlátai
- Nincs szerkesztés gomb
- Korlátozott munkarend-funkciók az ingyenes csomagban
7shifts árak
- Comp: Ingyenes
- Entrée: 29,99 USD/hó/helyszín (maximum 30 alkalmazott)
- The Works: 69,99 USD/hó/helyszín korlátlan számú alkalmazott számára
- Gourmet: 135 USD/hó/helyszín korlátlan számú alkalmazott számára
7shifts ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1100+ értékelés)
Használjon munkarend-alkalmazást a csapat termelékenységének növelése érdekében
A munkarend-alkalmazások világában a ClickUp a király! Intuitív felülete egyszerűsíti a feladatokat, zökkenőmentes együttműködést biztosít és páratlan munkarend-tervezést tesz lehetővé. A ClickUp segítségével a szervezetek felszabadíthatják termelékenységüket és harmonizálhatják munkafolyamataikat. Kezdje el még ma a ClickUp használatát!