A 10 legjobb munkarend-alkalmazás csapatok számára 2025-ben (ingyenes és fizetős)

2025. január 28.

A modern munkahelyeken a csapatok folyamatosan innovatív módszereket keresnek a termelékenység növelésére, a kommunikáció egyszerűsítésére és a zökkenőmentes koordináció biztosítására. Az ütemezési alkalmazások a legjobb megoldás a munkarend kaotikus helyzetének rendezésére és a csapat egészének hatékonyságának optimalizálására.

A zökkenőmentes feladatkiosztástól és valós idejű frissítésektől az intelligens értesítésekig és integrációs lehetőségekig, gondosan összeállított munkarend-alkalmazás listánk garantálja, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelő megoldást.

Ennek jegyében összeállítottuk ezt az átfogó összefoglalót a 10 leghatékonyabb és legfelhasználóbarátabb munkarend-alkalmazásról, amelyek minden csapatirányítási igényét kielégítik.

Mit kell keresni a munkarend-alkalmazásokban?

A csapatod számára megfelelő munkarend-alkalmazás kiválasztásakor több fontos tényezőt is figyelembe kell venni, hogy az zökkenőmentesen illeszkedjen a munkafolyamatba.

  • Könnyű használat: A bonyolult, nehezen megtanulható munkarend-alkalmazások ronthatják a termelékenységet és frusztrációt okozhatnak a csapat tagjai körében.
  • Robusztus kommunikációs funkciók: A hatékony csapatmunka elengedhetetlen minden sikeres projekthez. Keressen olyan eszközt, amely megkönnyíti a csapat tagjai közötti zökkenőmentes interakciót, lehetővé téve a fájlmegosztást, a megjegyzések hozzáadását és a valós idejű frissítéseket.
  • Testreszabási lehetőségek: Olyan alkalmazásra van szüksége, amely elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az alkalmazottak ütemtervéhez és egyedi igényeihez.
  • Zökkenőmentes integráció: A legjobb feladatütemező szoftver együttműködik a csapatod által használt egyéb alapvető eszközökkel, például más ütemező szoftverekkel, projektmenedzsment platformokkal, naptáralkalmazásokkal és üzenetküldő alkalmazásokkal.
  • Mobil hozzáférhetőség: Keressen olyan munkarend-alkalmazást, amely megbízható mobilalkalmazást kínál, lehetővé téve a csapat tagjainak, hogy naprakészek maradjanak és útközben is elvégezhessék a szükséges változtatásokat a munkarendjükben.

Ezeket a tényezőket alaposan mérlegelve megalapozott döntést hozhat, és kiválaszthatja a legjobb alkalmazott-ütemező alkalmazásokat, amelyek illeszkednek az alkalmazottak ütemtervéhez, javítva a csapat termelékenységét, kommunikációját és együttműködését.

A 10 legjobb munkarend-alkalmazás és eszköz

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet minden méretű csapat és vállalkozás számára terveztek. A hatékony Naptár nézet tökéletes szervezési eszköz a csapat céljainak és munkarendjének központi helyen történő megjelenítéséhez. Ingyenes munkarend-tervező szoftverként egy ütemterv-sablonokból álló könyvtárat is biztosít, amelynek segítségével könnyedén testreszabhatók az alkalmazottak ütemtervének követelményei.

Egy olyan projektütemező eszköz bevezetése, mint a ClickUp, új szintre emeli vállalatának hatékonyságát és javítja az általános termelékenységet!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

  • A ClickUp kiterjedt funkcióinak elsajátítása némi időt vehet igénybe.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árak elérhetők
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Emberség

Humanity Dashboard
via Humanity

A Humanity egy ütemezési platform, amelyet több mint 175 000 vállalkozás használ önálló megoldásként az üzleti műveletek kezelésére, például az ütemezési folyamat, a munkaerőköltségek, a műszakok, a rendelkezésre állás és a szabadságkérelmek kezelésére.

A TCP Software által 2020-ban felvásárolt Humanity segít a vezetőknek a munkaerő-költségek nyomon követésében és a megfelelési kockázatok kezelésében. Az alkalmazás emellett lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy hatékonyan tervezhessék az idejüket, cseréljék a műszakokat és szabadságot kérjenek.

A Humanity legjobb funkciói

  • Igényvezérelt megoldások az alkalmazottak ütemezéséhez
  • Testreszabható szabályok és azonnali ütközésfigyelmeztetések a munkaügyi jogszabályok betartásának biztosításához.
  • Mobil műszakkezelés az útközbeni ütemezéshez és a műszakok nyomon követéséhez
  • Integráció a legjobb ütemezési alkalmazásokkal, humán tőke menedzsment (HCM) platformokkal és naptáralkalmazásokkal, mint például a Google Naptár.
  • Időmérő funkció a munkavállalók jelenlétének figyelemmel kísérésére és a buddy punching (amikor a munkavállalók kollégáiknak bejelentkeznek helyettük) megelőzésére.
  • A tervezőszoftver ingyenes próbaverziója elérhető.

Az emberi korlátok

  • Nincs funkció a műszakok felosztására
  • A rövid, ismétlődő műszakok nehezebben ütemezhetők, mint a hosszabb műszakok.
  • A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a desktop alkalmazás.
  • A push értesítések túlterhelőek lehetnek

Emberséges árazás

  • Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Humanity-vel.

Humanity ügyfélértékelések

  • G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

3. Shiftboard ScheduleFlex

Shiftboard ScheduleFlex Dashboard
via Shiftboard ScheduleFlex

A munkavállalóbarát ütemezési szoftverek iránti igény növekedése miatt a Shiftboard maximalizálja a munkavállalók ütemezésének folyamatát azáltal, hogy megkönnyíti a műszakok lefedettségét és növeli a vállalatok általános hatékonyságát. A 2008-ban alapított munkarend-alkalmazás arra összpontosít, hogy segítse a szervezeteket rugalmas munkaerő felépítésében és a műszakok ütemezésében a maximális lefedettség és a munkavállalók elégedettsége érdekében.

A Shiftboard ScheduleFlex legjobb funkciói

  • Lehetővé teszi a rugalmas ütemterv automatizálását
  • Hatékony munkaerő-igény tervezési eszközöket kínál
  • Szabadság- és munkaidő-nyilvántartási megoldásokat kínál.
  • Agilis változáskezelés és proaktív munkavállalói elkötelezettség funkciók
  • Flat-file, nyílt API és előre elkészített integrációs rendszerek segítségével csatlakozik harmadik fél platformjaihoz.
  • Intelligens ütemezési javaslatok egy optimalizáló motor segítségével
  • Munkavállalói ütemezési szoftver ROI kalkulátor

A Shiftboard ScheduleFlex korlátai

  • A műszakok nem frissülnek automatikusan, ha nem frissíted őket külön-külön.
  • Nehézségek a hosszabb műszakok ütemezésében
  • Egyedi jelentések létrehozása kissé nehézkes lehet más munkarend-alkalmazásokhoz képest.

Shiftboard ScheduleFlex árak

  • Vállalatok: Kérjen bemutatót, hogy beszélhessen a Shiftboard ScheduleFlex csapatával, és árajánlatot kapjon.
  • Enterprise Plus: Kérjen bemutatót, hogy beszélhessen a Shiftboard ScheduleFlex csapatával, és árajánlatot kapjon.

Shiftboard ScheduleFlex ügyfélértékelések

  • G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

4. FindMyShift

FindMyShift Dashboard
via FindMyShift

A FindMyShift egy munkarend-eszköz, amely segít a szervezeteknek a műszakigénylések kezelésében, a kommunikációban és a személyzet irányításában bárhonnan. Az alkalmazás hasznos a jelenléti adatok nyomon követésében, a műszakok ütemezésében, a munkaerőköltségek nyomon követésében, a csapatmunkában és még sok másban.

A FindMyShift legjobb funkciói

  • Automatikus emlékeztetők és műszakértesítések, amelyek megkönnyítik a több alkalmazott munkarendjének összehangolását.
  • Időkövetési funkció az alkalmazottak munkaidejének nyomon követéséhez
  • Kérjen szabadságot egyszerűen a FindMyShift alkalmazásban
  • Drag-and-drop ütemezési folyamat áll rendelkezésre.

A FindMyShift korlátai

  • Megtanulása nehéz
  • Az ütemtervek optimalizálásához esetenként további táblázatkezelő kiterjesztésekre lehet szükség.
  • Nem kompatibilis Apple eszközökkel

FindMyShift árak

  • Ingyenes: 0 dollár
  • Starter: 21 USD/csapat/hónap
  • Üzleti: 33 USD/csapat/hónap
  • Vállalati: 59 USD/csapat/hónap

FindMyShift ügyfélértékelések

  • G2: 4,8/5 (2+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

5. Deputy

Deputy Dashboard
via Deputy

A Deputy segítségével könnyedén közölheti a munkaterhelést, beoszthatja az alkalmazottakat és szervezett maradhat. A szoftver néhány kattintással egyszerűsíti az adminisztratív munkát, így Ön és csapata a fontos feladatokra koncentrálhat.

A Deputy legjobb funkciói

  • Zökkenőmentesen integrálható több POS, HR, bérszámfejtési és munkavállalói ütemezési szoftverrel.
  • Mobilalkalmazás-verzió az úton lévő alkalmazottak ütemezéséhez
  • Intuitív felület, amely megkönnyíti az alkalmazottak ütemezését
  • Valós idejű kommunikáció a csapatok között
  • Munkaidő-nyilvántartó és időmérő eszközök műszakbeosztáshoz
  • 31 napos ingyenes próbaidőszakot kínál.

A Deputy korlátai

  • Nem felhasználóbarát színpaletta, amely megterhelheti a szemet.
  • A bevételalapú ütemezés funkció időnként hibásan működik.

Deputy árak

  • Ütemezés: 3,50 USD/felhasználó/hónap
  • Idő és jelenlét: 3,50 USD/felhasználó/hónap
  • Prémium: 4,90 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési vagy ügyfélszolgálati részleggel a személyre szabott árakért.

Deputy ügyfélértékelések

  • G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (680+ értékelés)

6. ZoomShift

ZoomShift Dashboard
via ZoomShift

A ZoomShift egy alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazás, amely megváltoztatja a vállalkozások alkalmazottaik kezelésének módját. A szabadságkérelmek, az ütemtervek és a műszakbeosztások automatizálására szolgáló funkcióknak köszönhetően a menedzserek, akik ezt az ütemezési alkalmazást használják, időt takaríthatnak meg a manuális feladatvégzéshez képest.

A ZoomShift legjobb funkciói

  • Könnyen módosítható és cserélhető műszakbeosztás
  • Mobil ütemező alkalmazás verzióval is rendelkezik.
  • Hozzon létre és kezeljen munkavállalói ütemterveket egyszerre
  • Ébresztő emlékeztetők a megbeszélésekhez
  • Robusztus ingyenes próba
  • Időmérő funkció

A ZoomShift korlátai

  • Más alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazásokhoz képest nem sok testreszabható funkcióval rendelkezik.
  • Ehhez az ütemező alkalmazáshoz nem elérhető ingyenes csomag.

ZoomShift árak

  • Starter: 2 USD/csapat tag/hónap
  • Prémium: 4 USD/csapat tag/hónap
  • Vállalatok: Kérjen bemutatót, hogy egyedi árajánlatot kapjon!

ZoomShift ügyfélértékelések

  • G2: 4,8/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

7. Calendly

Calendly Dashboard
via Calendly

A Calendly egy munkatervező alkalmazás, amely segít a csapatoknak a találkozók hatékony megtervezésében és ütemezésében. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén lefoglalják a találkozókat azáltal, hogy ellenőrizhetik a másik fél naptárában a munkatársak rendelkezésre állását, így csökken a tökéletes időpont keresése érdekében váltott e-mailek száma. A Calendly lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátozzák a napra ütemezett események számát, puffert időt adjanak hozzá, és szabályozzák a találkozók hosszát.

A Calendly legjobb funkciói

  • Személyre szabott ütemezési linkek
  • Zökkenőmentes integráció különböző munkaeszközökkel, mint például a Zoom, a Salesforce, a Hubspot és még sok más.
  • Lehetőség a találkozók alkalmazkodására az alkalmazottak rendelkezésre állása alapján
  • Könnyű találkozók lefoglalása megosztott naptár segítségével
  • Erős integráció a Google Naptárral
  • Ingyenes próba és ingyenes alapcsomag elérhető.

A Calendly korlátai

  • Egyes funkciók a mobil verzióban nem elérhetők.
  • Nehézségek az egyszeri találkozók szerkesztésében

A Calendly árai

  • Alap: Mindig ingyenes
  • Essential: 8 USD/felhasználó/hónap
  • Professzionális: 12 USD/felhasználó/hónap
  • Csapatok: 16 USD/felhasználó/hónap

Calendly ügyfélértékelések

  • G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

8. WorkTime

WorkTime Dashboard
via WorkTime

A WorkTime egy munkarend-alkalmazás, amely prioritásként kezeli az alkalmazottak adatainak védelmét, miközben zökkenőmentesen nyomon követi a csapat tevékenységét és figyelemmel kíséri a sikereket. A WorkTime segítségével a munkáltatók javíthatják a termelékenység nyomon követését és távolságtól függetlenül irodai hangulatot teremthetnek.

A WorkTime legjobb funkciói

  • A munkavállalók tétlen és aktív idejének nyomon követése
  • Más ütemező alkalmazásokhoz képest megfizethető árak
  • Növeli az alkalmazottak adatvédelmét azáltal, hogy megakadályozza a naptáralkalmazás képernyőképeinek és tartalmának rögzítését.
  • Ranglistás jelentések a munkavállalói elkötelezettség növelése érdekében
  • Tevékenységkövetés – különösen távoli munkavállalók számára

WorkTime korlátozások

  • Megtanulása nehéz
  • A munkavállalók munkarendjéről szóló jelentések testreszabása nehéznek bizonyulhat.

A WorkTime árai

  • Ingyenes: 0 dollár
  • Alap: 5,99 USD/hó/alkalmazott
  • Prémium: 7,99 USD/hó/alkalmazott
  • Vállalati: 9,99 USD/hó/alkalmazott

WorkTime ügyfélértékelések

  • G2: 4,6/5 (15+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

9. Sling

Sling Dashboard
via Sling

A Sling egy alkalmazottak ütemezésére szolgáló alkalmazás, amely segít a szervezeteknek nyomon követni alkalmazottaik műszakjait, növelni a termelékenységet és csökkenteni a hiányzást. A belső csapatkommunikációs funkciójának köszönhetően alkalmazottai jelentős termelékenységnövekedést fognak elérni.

A Sling legjobb funkciói

  • Alkalmazáson belüli üzenetküldés a csapat tagjai számára
  • Rendkívül intuitív platform
  • A feladatok könnyű delegálása
  • A munkavállalók munkaidejének zökkenőmentes nyomon követése

A Sling korlátai

  • Értesítések túlterhelése
  • Nehézség a beszélgetések szűrésében

Sling árak

  • Ingyenes: 0 dollár
  • Prémium: 1,70 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 3,40 USD/felhasználó/hónap

Sling ügyfélértékelések

  • G2: 4,4/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (130+ értékelés)

10. 7shifts

7shifts Dashboard
via 7shifts

A 7Shifts egy éttermek számára készült ütemezési alkalmazás, amely intuitív ütemezéssel és időkövetéssel segít hatékonyabban működni, egyszerűsítve a kommunikációt és optimalizálva az eredményeket. A 7Shifts egy all-in-one éttermi alkalmazotti menedzsment platformként működik – a személyzet felvételétől és képzésétől a munkarend ütemezéséig és menedzsmentjéig.

A 7shifts legjobb funkciói

  • Alkalmazáson belüli kommunikáció
  • Reagáló ügyfélszolgálat
  • Nyomon követhető munkavállalói ütemtervek
  • Könnyű műszakok és szabadságkérelmek ütemezése

A 7shifts korlátai

  • Nincs szerkesztés gomb
  • Korlátozott munkarend-funkciók az ingyenes csomagban

7shifts árak

  • Comp: Ingyenes
  • Entrée: 29,99 USD/hó/helyszín (maximum 30 alkalmazott)
  • The Works: 69,99 USD/hó/helyszín korlátlan számú alkalmazott számára
  • Gourmet: 135 USD/hó/helyszín korlátlan számú alkalmazott számára

7shifts ügyfélértékelések

  • G2: 4,5/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1100+ értékelés)

Használjon munkarend-alkalmazást a csapat termelékenységének növelése érdekében

A munkarend-alkalmazások világában a ClickUp a király! Intuitív felülete egyszerűsíti a feladatokat, zökkenőmentes együttműködést biztosít és páratlan munkarend-tervezést tesz lehetővé. A ClickUp segítségével a szervezetek felszabadíthatják termelékenységüket és harmonizálhatják munkafolyamataikat. Kezdje el még ma a ClickUp használatát!

