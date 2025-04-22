10 ingyenes munkarend-sablon Excelben és ClickUpban

Az időzítés. Minden. ⏰

Ez igaz, amikor elmagyarázzuk, miért nem működött a legutóbbi kapcsolatunk, és mindenképpen igaz, amikor megpróbáljuk beosztani a megfelelő számú csapattagot az éjszakai műszakba.

A jól időzített munkarend – legyen az projektütemterv, napi ütemterv vagy alkalmazotti műszakbeosztás – olyan, mint egy jól összehangolt zenekar. Minden harmonikusan működik. 🎶

Ha a munkarendje összezavarodik, az dühös ügyfelekhez, kiégett alkalmazottakhoz és elmulasztott határidőkhöz vezethet. És ezek mind fájdalmasabbak, mint egy összehangolatlan hegedű. 🎻

De egy testreszabható munkarend-sablon segítségével is biztosíthatja kisvállalkozása zavartalan működését. Vannak olyan munkarend-sablonok, amelyek segítenek megtervezni mindent, a munkavállalók műszakjaitól a projekt határidőin át a saját napi munkamenetéig.

Megosztjuk tíz kedvenc sablonunkat, amelyek segítségével pillanatok alatt elsajátíthatja az alkalmazottak beosztásának kezelését.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A munkahelyi káosz kizökkentette Önt a ritmusból? A szilárd ütemterv a titka annak, hogy az egész csapatot összehangolja. 🎶 Ez a blog 10 legjobb munkarend-sablont gyűjt össze, amelyek tökéletesen alkalmasak a munkavállalók műszakjainak tervezésére, a munkaterhelés kezelésére, a projektek nyomon követésére, sőt, a saját napi feladatok elvégzésére is. Akár kisvállalkozást vezet, akár a személyes munkanapját szervezi, ezek a sablonok gyorsabbá, okosabbá és sokkal kevésbé stresszesé teszik az ütemezést. A legnépszerűbbek: ClickUp munkarend-sablon – egyszerű műszaktervezéshez – egyszerű műszaktervezéshez

ClickUp munkavállalói munkaterhelés-sablon – a munkaterhelés kiegyensúlyozására – a munkaterhelés kiegyensúlyozására

ClickUp 24 órás ütemterv-sablon – célorientált időbeosztáshoz – célorientált időbeosztáshoz

Excel és Google Sheets sablonok – a klasszikusokat kedvelő csapatok számára 📌 Miért vezeti a ClickUp a mezőnyt? A ClickUp sablonjai teljes mértékben testreszabhatók, könnyen másolhatók és bármilyen munkafolyamathoz igazíthatók – az alkalmazottak ütemtervétől a személyes termelékenységig. Tervezze meg munkáját, hangolja össze csapatát, és tartsa fenn a harmóniát a ClickUp segítségével. 🎻

Mi az a munkarend-sablon?

Többféle munkarend-sablon létezik, de mindegyik segít kitalálni, hogy mennyi munka van, ki fogja elvégezni, és mikor.

⭐ Kiemelt sablon Káosz a beosztásban? A ClickUp ingyenes műszakbeosztási sablonja megkönnyíti a tervezést, a nyomon követést és a szervezettséget – mindenféle fejfájás nélkül. Próbálja ki most! Ingyenes sablon letöltése A ClickUp műszakbeosztási sablonja az alkalmazottak beosztásának és műszakjainak kezelésében nyújt segítséget.

A legismertebb munkarend-sablon talán a heti munkarend. De még ha olyan csapata van, amely hagyományos 9-5-ös munkarendben dolgozik, akkor is használhat munkarend-sablont a feladatok és a határidők kiosztásához. A szabadúszók és az egyének pedig a napi munkarendet használhatják személyes időgazdálkodási stratégiájuk részeként.

Lényegében egy munkarend-sablon bármelyik munkanapot, hetet vagy hónapot megszervezhet bármilyen számú alkalmazott számára. Íme a különböző típusú munkarend-sablonok, hogy könnyebben elképzelhesse őket. 📸

Alkalmazotti ütemterv sablon : Több részmunkaidős alkalmazottal rendelkező vagy a 9-5-ös munkaidőn túl is dolgozó vállalkozások számára ez a típusú ütemterv jelzi a csapat tagjainak, mikor vannak szolgálatban 🫡

Projektütemterv: A projektütemterv egy alapvető projektmenedzsment eszköz, amely a célokat egyedi feladatokra és határidőkre bontja. Segítségével meghatározza a projekt mérföldköveit és beállíthatja a fontos ellenőrzések ütemezését

Napi munkarend: A szabadúszók és az egyéni munkavállalók számára a A szabadúszók és az egyéni munkavállalók számára a napi tervező sablon lehetővé teszi, hogy minden nap produktívabbak legyenek.

Nézze meg ezeket a munkarend-alkalmazásokat!

📮ClickUp Insight: A gyengén teljesítő csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a jól teljesítő csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp , mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapatnak megfelel, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

Mi jellemzi a jó munkarend-sablont?

Amit most elmondani fogunk, paradoxnak tűnhet (rejtélybe burkolva és titokzatos cukormázzal bevonva), de hallgassa végig. 🙉

A legjobb munkarend-sablonoknak plug-and-play jellegűeknek és könnyen testreszabhatóknak kell lenniük. Higgyen nekünk: a sablonok mindkettő lehetnek. Valójában a jó sablonok mindig azok.

Tervezzen jobban a ClickUp egyéni mezőkkel A ClickUp Custom Fields fejlett képleteivel megismerheti a teljes kampányok költségét, a számlázható órákat és még sok mást.

A sablont megnyitva azonnal elkezdheti beírni az információkat, például az órákat, a feladatokat és az alkalmazottak nevét. De a sablont bővítheti (vagy részeket eltávolíthat belőle) is, hogy az ütemterv az Ön vállalkozásának egyedi igényeihez igazodjon.

Könnyűnek kell lennie további alkalmazottak, órák vagy speciális alfeladatok hozzáadásának. Ha kisebb vállalkozást vezet, akkor ezeket a mezőket egyszerűsítenie is kell tudnia.

Végül pedig minden sablonnak könnyen másolhatónak kell lennie. A napi és heti ütemterv-naptárak gyakran hasonló ritmust követnek. Ezért ha a sablont testreszabás után könnyen másolhatja, az segít a jövőbeni ütemezési folyamatok egyszerűsítésében.

10 munkarend-sablon

Plug-and-play, testreszabható és könnyen másolható sablonok, amelyek rejtélyes módon nagyon hatékonyak. 🕵️

És ami még jobb: ingyenesek.

Fedezze fel ezt a tíz ingyenes munkarend-sablont, és találjon megoldásokat csapattagjai és saját munkarendjének szervezésére.

1. ClickUp munkarend-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkarend-sablon

Ha úgy gondolja, hogy a „egyszerűség” a legvonzóbb szó a világon, akkor a ClickUp munkarend-sablonnal kell megterveznie a műszakokat.

Az adatmezők a legfontosabbakra lettek lecsökkentve. Csak annyit kell tennie, hogy megadja a műszakok kezdési és befejezési idejét, az egyes műszakokhoz szükséges szerepköröket, valamint azt, hogy ki fogja betölteni ezeket a szerepköröket.

A heti munkarend-sablon színekkel van jelölve, így egy pillantással könnyen megkülönböztethetők a különböző műszakok, például a nappali és az éjszakai műszak. Az egyetlen extra mező a csapat tagjainak távollétét jelzi, és a távollét okát is megadhatja.

Ha a skandináv stílusú belsőépítészet sablon lenne, akkor ez lenne az. Ez a minimalizmus a munkahelyen, ami miatt ez az elrendezés olyan kellemes a szemnek. 👀

Ez a heti munkarend-sablon megkíméli csapatát az információtúlterheléstől. És mivel a ClickUp nem csak egy ütemezési szoftver – hanem egy csapatkommunikációs alkalmazás, célkövető, projektmenedzsment-alkalmazás, költségvetés-követő és még sok más is –, könnyen megoszthatja a műszakbeosztást a csapatával, amikor elkészült.

2. ClickUp munkavállalói munkarend-sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg alkalmazottai műszakjait és számolja ki munkaerő-költségeit ezzel a ClickUp sablonnal.

Akárcsak kedvenc Broadway-színészed (feltételezzük, hogy mindenkinek van ilyen), ez az ingyenes munkarend-sablon is háromszoros fenyegetést jelent. 🎭

Használhatja őket az alkalmazottak műszakjainak ütemezéséhez, a műszakok alatti feladatok kiosztásához és a munkaerőköltségek kiszámításához. ✅

A ClickUp alkalmazott munkarend-sablonja cellákat tartalmaz, amelyekbe be lehet írni az alkalmazottak szerepkörét és óradíját. Lehetővé teszi továbbá, hogy műszakvezetőt rendeljen hozzá, és nyomon kövesse a műszak előrehaladását, miközben a csapat tagjai kipipálják a teendőlistájukat.

Hozzáadhatja az alkalmazottak heti kapacitását, vagy nullára állíthatja, ha valaki szabadságon van. Az alkalmazotti ütemterv-sablonok közül ez messze felülmúlja az alapvető heti ütemterv-sablont, ami igazán kiemeli a többi közül. 🌟

3. ClickUp havi munkarend-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp havi munkarend-sablon

Ez a havi naptárszerű munkarend-sablon megmutatja, hogy a csapat tagjai milyen feladatokat kell elvégezniük egy hónap alatt. Az információkat naptár, idővonal vagy Gantt-diagram formájában is megtekintheti, így minden csapattag a saját szemszögéből láthatja a dolgokat. 🤩

Kiváló választás azoknak a teljes munkaidőben dolgozó csapatoknak, amelyeknek nem kell a műszakokat nyomon követniük, de a feladatokat és a projektcélokat igen. A feladatok csapatok szerint vannak rendszerezve, így áttekintheti, hogy az egyes részlegek milyen feladatokon dolgoznak. 🦅

Ez a munkavállalói ütemterv-sablon segít abban, hogy minden csapata ugyanazon átfogó vállalati cél felé haladjon, és egyik csapata se térjen el a tervtől (és ne kezdjen el a negyedik negyedévi célok megvalósításán dolgozni, amikor még a második negyedévet sem fejezte be).

A ClickUp havi munkarend-sablonja segít a csapatának és a projektjeinek a terv szerint haladni, hogy mindannyian együtt érjék el a célt. 🏁

4. ClickUp alkalmazott munkaterhelés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazott munkaterhelés sablon

A humán erőforrások a vállalat legfontosabb erőforrásai. A csapat tagjainak munkaterhelésének nyomon követése elengedhetetlen az erőforrás-gazdálkodáshoz.

A ClickUp az ideális alkalmazott-figyelő szoftver ehhez a feladathoz. A ClickUp alkalmazott munkaterhelés sablonjával láthatja, hogy csapattagjai munkarendje túl könnyű, túl zsúfolt vagy éppen megfelelő-e a hét bármely napján.

Ez segíthet abban, hogy jobb döntéseket hozzon arról, kinek osszon új feladatokat, és lehetővé teszi a feladatok újraelosztását, így senki munkája vagy műszakbeosztása nem lesz túlzsúfolt. (Mert ellentétben egy túltömött bőrönddel, nem ülhet csak úgy a munkarendre, és varázslatos módon nem tömhet bele még több dolgot a napjába. ) 🧳

Megtekintheti a csapat munkaterhelését is, ami segít Önnek a jövőbeli stratégiai munkaerő-felvételi döntések meghozatalában. Ez a munkavállalói ütemterv-sablon biztosítja, hogy a vállalatában mindenki elegendő szabad idővel rendelkezzen a munkarendjében. 😮‍💨

5. ClickUp 24 órás ütemterv-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp 24 órás ütemterv sablon

Ha készen állsz arra, hogy szuper teljesítményt nyújts, a ClickUp 24 órás ütemterv-sablon segíthet abban, hogy minden napodat a legjobban kihasználd. 💪

Használja ezt a napi munkarend-sablont, hogy a napra kitűzött összes feladatot egyszerű feladatokra bontsa, mindegyikhez időkerettel. A projekt áttekintésétől a munka utáni edzésig mindent beoszthat.

A naponta időblokkos naptár alkalmazás segíthet abban, hogy több célját elérje a munkahelyén és azon kívül is. Ne felejtsen el nyolc órát szánni egy jó éjszakai alvásra. (Jól kell kipihenni magát, ha meg akarja hódítani a világot. ) 😴

6. ClickUp havi csapatütemterv-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp havi csapatütemterv-sablon

Amikor egy új projekt érkezik, nem lehet csak úgy belevágni. Szükség van egy tervre. A ClickUp csapat ütemezési sablonja olyan, mint egy projektmenedzser egy-kettő ütése. 🥊

Használhatja a projekt tevékenységeinek felvázolásához és a feladatok kiosztásához a csapat tagjai között, hogy mindenki tisztában legyen azzal, ki melyik feladatért felelős. Ezután adja hozzá az egyes feladatokhoz az órákat és a határidőket, és tekintse meg azokat heti ütemtervként, amelyen a csapatnak a héten elvégzendő összes munka látható, vagy csapat tagok ütemterveként, amelyen a munka személyenkénti bontásban látható.

Beépített munkaterhelés-nézet is rendelkezésre áll, így biztos lehet benne, hogy senki munkarendje nem túlterhelt. Számos nézettel, színkódokkal és rendezett sorokkal és oszlopokkal ellátott munkarend-sablonunk több szempontból is kiemelkedő.

7. ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablon

Általában nem vagyunk olyanok, akiket elárasztanak az érzelmek. Még a legutóbbi Pixar-filmnél sem sírtunk. De a ClickUp projektmenedzsment-ütemterv-sablon annyira gyönyörű, hogy mindannyiunknak könnyek szöknek a szemébe. 🥹

Beállíthatja a projektmunkát feladatokkal, kezdési és befejezési dátumokkal, valamint felelősökkel, és ez a sablon státusz táblázatba, Gantt-diagramba és idővonal nézetbe rendezi azokat. A projektet szakaszokra is feloszthatja, és hozzáadhat kockázatokat és problémákat.

A haladási ütem és a késedelmes vagy felfüggesztett feladatok állapotát is jelzi, így mindig kézben tarthatja a munkarendjét, és gyorsan megoldhatja a határidőket veszélyeztető problémákat. Ezzel a munkavállalói ütemterv-sablonnal ezek a veszélyek hamarosan semlegesítve lesznek. 🦹

8. ClickUp munkarend-blokkoló sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkarend-blokkoló sablon

Az időblokkolás az egyik legjobb módszer a nap szervezésére és a termelékenység növelésére. Ezzel a technikával időtartamokat blokkolhat le egyes tevékenységekhez vagy tevékenységtípusokhoz (például egy időtartamot egy adott projektre, egy másikat e-mailekre, egy harmadikat pedig megbeszélésekre szánhat).

Ez egy remek stratégia azoknak a szabadúszóknak és egyéni munkavállalóknak, akik jobban szeretnék kézben tartani a munkarendjüket, de nem tudnak jól teljesíteni, ha minden nap minden percét beosztják. Az időblokkok tematizálása egy rugalmasabb módja a munkanap beosztásának, így ez a technika a beosztás jógiként is felfogható.

És akárcsak a jóga, ez is segít abban, hogy nyugodtabbnak érezze magát. 🧘

A ClickUp munkarend-blokkoló sablon segít elkezdeni a napok időblokkolását, hogy megszervezze munkarendjét és életét. A nap blokkolása mellett beállíthatja elérhetőségét is, így koncentrált maradhat és kevesebb zavaró tényező mellett dolgozhat ezzel a munkarend-sablonnal.

9. Havi Excel munkarend-sablon a Vertex42-től

via Vertex42

Azoknál a csapatoknál, amelyek már régóta használják a Microsoft Excel programot, ez az Excel naptár és munkavállalói ütemterv sablon illeszkedik a már használt folyamatokhoz. Használata egyszerű, rácsos szerkezetű, amelynek tetején a hét napjai, oldalán pedig a napszakok vannak feltüntetve.

Csak be kell írnia a munkavállalók nevét, hogy lássa, ki mikor dolgozik, így jobb áttekintést kap a heti munkarend-sablonról.

Ezenkívül ez a műszakbeosztási sablon leginkább olyan kisvállalkozások számára ideális, amelyek egyszerű műszakos munkarendre támaszkodnak, és egyszerre csak néhány alkalmazott dolgozik. Lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak műszakjait két hétenként ütemezze, így jól illeszkedik a kéthetes bérszámfejtési rendszerhez.

Miután kitöltötte az információkat, kinyomtathatja, így kifüggesztheti, hogy a csapattagok is láthassák. Letöltheti Excel-munkaütem-terv sablonként vagy Google Sheets-munkaütem-terv sablonként.

10. Napi Excel munkarend-sablon

via Microsoft

Ez a könnyen használható sablon segít hatékonyan szervezni és fontossági sorrendbe állítani a feladatait. Akár több projektet is egyszerre kezel, akár egy csapatot irányít, ez a sablon világos áttekintést nyújt a napi teendőkről.

A testreszabható funkcióknak köszönhetően az Ön egyedi igényeihez igazíthatja, nyomon követheti az előrehaladást, és biztos lehet benne, hogy semmi sem marad ki. Változtassa meg munkamódszerét az Excel napi munkarend-sablonunkkal.

Kezelje munkaterhelését a munkarend-sablonokkal

A beosztások lényege az idő hatékony kihasználása, és a munkavállalói beosztás sablonok segítségével hatékonyabban oszthatja be az időt. Tehát gondoskodjon arról, hogy csapata munkaszakaszai megfelelően legyenek ütemezve.

Válassza ki a kedvenc alkalmazotti ütemterv-sablonját vagy műszakbeosztás-sablonját a fenti listából, és töltse le ingyenesen, hogy megkezdhesse alkalmazottai ütemtervének, projektjei ütemtervének vagy napi ütemtervének tervezését.

A ClickUp segítségével több ezer ingyenes sablon közül választhat, amelyekkel mindenre kiterjedően megtervezheti az életét – a munkanapjától a következő nyaralásáig. Minden sablonunk testreszabható, így tetszés szerint rendezheti őket. Ön a karmester – mi csak segítünk, hogy a projektjei dallamosan szóljanak. 🎼

Ne hagyja, hogy tovább teljen az idő! Kezdje el ingyen!