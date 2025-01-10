A 10 legjobb Calendly alternatíva és versenytárs 2025-ben

Ha már kellett valakivel találkozót egyeztetnie, akkor valószínűleg hallott már a Calendly-ről. Az elmúlt években az egyik legnépszerűbb időpont-egyeztető eszközzé vált, köszönhetően annak, hogy nagyon könnyű használni.

Ez azonban nem a Calendly egyedülálló funkciója. Számos Calendly alternatíva és versenytárs kínál hasonló vagy jobb élményt Önnek és potenciális ügyfeleinek egyaránt.

Ha Calendly alternatívát keres, jó helyen jár. Dőljön hátra, lazítson, és tekintse át a 2025-ben és azután kipróbálható legjobb lehetőségek rövid listáját. 📅

⏰ 60 másodperces összefoglaló Alternatívákat keres a Calendly helyett a találkozók és időpontok ütemezéséhez? Íme néhány lehetőség, amelyet érdemes megfontolni: ClickUp – Ez több mint egy ütemező eszköz: projektmenedzsmentet, naptárnézetet és integrációt kínál a Google Naptárral és az Outlookkal.

Google Naptár – Egyszerű választás azok számára, akik a Google ökoszisztémában dolgoznak, könnyű ütemezéssel és naptárkezeléssel.

Doodle – Lehetővé teszi a csoportok számára, hogy szavazással döntsenek a találkozók időpontjáról, így megkönnyítve az ütemezés folyamatát.

Setmore – Ingyenes ütemező szoftver kisvállalkozások számára, naptárkezeléssel és emlékeztető funkcióval.

Acuity Scheduling – Testreszabható ütemezés ügyfél önfoglalással, felvételi űrlapokkal és fizetési feldolgozással.

YouCanBookMe – Szinkronizálja a naptárával, hogy személyre szabott foglalási oldalt kapjon.

HubSpot Meeting Scheduler – A HubSpot CRM része, amely egyszerűsíti a találkozók ütemezését és a kapcsolattartók kezelését.

TimeTap – Fejlett ütemezés várólistákkal, órafoglalással és ügyfélkezeléssel.

Jotform – Űrlapkészítő eszköz, amely időpontfoglalási funkcióval is rendelkezik.

Picktime – Ingyenes ütemező szoftver osztályfoglalással, személyzetkezeléssel és naptárintegrációval.

Mi az a Calendly?

A Calendly egy népszerű online időpontfoglalási eszköz, amelynek segítségével telefonhívásokat, megbeszéléseket és találkozókat foglalhat. A szoftver segítségével könnyedén létrehozhat egy foglalási oldalt, szinkronizálhatja azt a naptárával, és megoszthatja potenciális vagy meglévő ügyfeleivel, hogy azok közvetlenül foglalhassanak.

A kisvállalkozások, ügynökségek és szabadúszók a legjobb ütemező alkalmazásokat, például a Calendly-t használják az időpontfoglalási folyamat egyszerűsítésére. Ez időt, energiát és felesleges kommunikációt takarít meg, így mindenki számára egyszerűsítheti a találkozó előtti folyamatot.

A Calendly emlékeztetőket is küld a találkozóütemező szoftveren keresztül, így senki sem marad le többé egy találkozóról. Ezenkívül vannak olyan Calendly-integrációk, amelyek összekapcsolják az ütemező alkalmazást más népszerű eszközökkel a találkozók és csoportos megbeszélések ütemezéséhez.

Mit kell keresnie egy Calendly alternatívában?

A Calendly-hez hasonló eszközök célja, hogy kiküszöböljék a találkozók vagy hívások ütemezésével járó oda-vissza levelezést. A Calendly alternatíváinak ugyanazokat az alapvető funkciókat kell tartalmazniuk, valamint azokat, amelyeket Ön szívesen hozzáadna az eszköztárához.

A Calendly alternatíváinak kiválasztásakor figyeljen az alábbiakra:

Funkciók: Az alkalmazás rendelkezik az Ön számára szükséges funkciókkal? Új funkciókat is tartalmaz?

Használhatóság: Könnyen kezelhető a szoftver? A csapat tagjai gyorsan megtanulhatják a használatát?

Integrációk : Az eszköz integrálható-e más, már használt eszközökkel? Bővítheti-e a funkcionalitást beépített vagy harmadik féltől származó integrációkkal?

Megosztás: Könnyen megoszthatja másokkal a foglalási oldalát vagy linkjét? Beágyazhatja a weboldalába?

Fizetési lehetőségek: Beállíthat fizetős időpontokat? Kompatibilis a Stripe, PayPal, Square vagy más fizetési szolgáltatóval?

Végfelhasználói élmény: Az alkalmazás könnyen kezelhető az ügyfelei vagy kliensei számára?

Árazási tervek: Van-e ingyenes terv? Használhatja-e az ingyenes verziót, vagy prémium tervre van szüksége a kívánt funkciókhoz?

Az Ön számára legjobb naptáralkalmazás attól függ, hogy mi a célja vagy szándéka. Döntse el, mi a legfontosabb Önnek, majd tekintse át a legjobb Calendly alternatívákat, hogy megtalálja az ideális megoldást.

A 10 legjobb Calendly alternatíva és versenytárs 2025-ben

Több száz olyan eszköz létezik, amely naptárat, online űrlapokat vagy a kettő kombinációját kínálja, és állítólag megkönnyíti a foglalási folyamatot.

Íme a legjobbak legjobbjai – válogatásunk a legjobb Calendly alternatívákból, amelyeket érdemes megfontolnia az idei üzleti tevékenységéhez.

Ütemezés a ClickUp segítségével A ClickUp Calendar View segítségével egy helyen szervezheti, ütemezheti és nyomon követheti a találkozókat nap, hét vagy hónap szerint.

Az egyik legjobb Calendly alternatíva a ClickUp. A termelékenységi erőműként ismert ClickUp sokat kínál azoknak a csapatoknak is, amelyek egyszerűbb módszert keresnek a találkozók, megbeszélések és hívások szervezésére és megtekintésére.

A ClickUp naptárnézetével a webes verzióban vagy a mobilalkalmazásban szemmel tarthatja a menetrendjét. Egy helyen láthatja az összes feladatát, időpontját és találkozóját. Megtekintheti az ütemterveket, vizualizálhatja a munkaterhelés-kezelést, és nyilvánosan megoszthatja a naptárát a csapattagokkal vagy a szélesebb közönséggel.

A ClickUp naptárnézete zökkenőmentesen kapcsolódik a Google Naptárhoz, így semmiről sem marad le.

A foglalások és a találkozók ütemezésével kapcsolatban használja a ClickUp Forms szolgáltatást, amely megkönnyíti a munkát. Hozzon létre felhasználóbarát űrlapokat, amelyek automatikusan továbbítják a válaszokat a megfelelő csapattagnak. Testreszabhatja az adatgyűjtési mezőket, és feltételes logikát használhat a foglalási élmény javítása érdekében.

Váltson a sokoldalú ClickUp 3. 0 táblázatos nézet és a naptár nézet között, hogy a legjobban láthassa az összes munkáját.

Miután megérkeztek a válaszok, automatikusan átalakíthatja őket ClickUp feladatokká. A ClickUp feladata a feladatütemezés és az időgazdálkodás, így Ön és csapata egy helyen kezelheti a találkozókat és az egész ügyfélfolyamatot.

A ClickUp használatának egyik legnagyobb előnye a platform testreszabhatósága, de ha gyorsan szeretne elkezdeni, akkor hatalmas előre elkészített sablonkönyvtárunk is rendelkezésre áll, amely időgazdálkodási sablonokat is tartalmaz.

Az integrációs könyvtár lehetőséget nyújt arra is, hogy a ClickUp használatának előnyeit kiterjessze más, eszköztárában található alkalmazásokra is, például a HubSpotra, a Google Naptárra, az Outlookra, a Slackre és a Zoomra. A Zapier segítségével még több alkalmazáshoz csatlakozhat, és több mint 1000 eszközzel fejlett funkciókat vehet igénybe.

Ha még nem áll készen arra, hogy teljesen elbúcsúzzon a Calendlytől, akkor örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp beépített Calendly integrációval rendelkezik, így egy helyen élvezheti mindkét eszköz előnyeit. 🤩

A ClickUp legjobb funkciói

Tervezze meg a naptárában a menetrendjét, majd ossza meg másokkal egyszerűen.

Tervezze, szervezze és kövesse nyomon a haladást a beépített feladatkezelő szoftverrel.

A ClickUp Forms segítségével testreszabott foglalási és időpontfoglalási űrlapokat hozhat létre.

Konvertálja az űrlapválaszokat feladatokká, hogy csapata ne szalasszon el egyetlen lehetőséget sem.

Élvezze a zökkenőmentes integrációt más eszközökkel a találkozó-munkafolyamatában.

A ClickUp korlátai

A rendelkezésre álló testreszabási lehetőségek száma miatt egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találhatják a ClickUp alkalmazást.

Bár a ClickUp segítségével foglalásokat fogadhat és naptárát kezelheti, ez nem pontosan ugyanúgy működik, mint a Calendly. Ha tehát a Calendly foglalási folyamatát részesíti előnyben, akkor Calendly-fiókját integrálhatja a ClickUp-ba.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Google Naptár

Szinte mindenki ismeri a Google Naptárat, amely mára az egyik legnépszerűbb eszközzé vált mind személyes, mind üzleti használatra. A Google Workspace-en belül a Google Naptár még hasznosabbá válik – olyan eszközökkel és funkciókkal, amelyek beépített időpontfoglalási rendszerré alakíthatják, amely felveszi a versenyt a Calendly-vel. 📆

A találkozóütemező szoftver azoknak a vállalkozásoknak ideális, amelyek népszerű, csapatok között is használható ütemezési eszközöket keresnek.

A Google Naptár legjobb funkciói

Állítsa be a rendelkezésre állását a Google Naptár beállításai alapján.

Testreszabhatja az időintervallumokat és a találkozók időtartamát (ideális csoportos megbeszélésekhez).

Ossza meg professzionális megjelenésű foglalási oldalát egy linkkel, vagy ágyazza be webhelyére.

A Google Naptár korlátai

A találkozó-foglalási oldalak jelenleg nem érhetők el a Google Workspace legolcsóbb csomagjában, a Business Starterben.

Ha már egy másik ökoszisztémát használ, például a Microsoft Office 365-öt, akkor felesleges lehet a Google Workspace-be is befektetni.

A Google Naptár árai

A Google Naptár a Google Workspace csomagok részét képezi:

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Naptár értékelések és vélemények

A Google Naptárhoz nincs külön értékelési rendszer, de itt láthatja, hogyan értékelik a felhasználók a Google Workspace-t összességében:

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 100 értékelés)

3. Doodle

A Doodle egy online eszköz, amely csoportos találkozók ütemezésére szolgáló funkciójával gyorsan népszerűvé vált, de most már rendelkezik egy foglalási oldallal is, amely helyettesítheti a Calendly-t. A csoportos ütemezésre és időpontfoglalásra szolgáló eszköz integrálható a választott naptáraddal, hogy megjelenítsd a rendelkezésre álló időpontokat és a találkozók típusait, és mások is foglalhassanak időpontot veled. ✏️

A Doodle legjobb funkciói

Állítsa be a foglalási oldalon, hogy mikor érhető el.

Testreszabhatja a naponta fogadható foglalások számát, vagy puffertartalékot adhat hozzá.

Küldjön emlékeztetőket ügyfeleinek, hogy ne hagyják ki a találkozót.

A Doodle korlátai

Egyes felhasználók frusztrációjuknak adnak hangot, amikor különböző időzónákban élő emberekkel próbálnak megbeszéléseket vagy telefonhívásokat ütemezni.

A Doodle nem rendelkezik beépített naptárral, ezért azt a Google Naptárhoz vagy a Microsoft Office 365 Naptárhoz kell kapcsolnia.

A Doodle árai

Ingyenes

Pro: 6,95 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Csapat: 8,95 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

4. Setmore

A Setmore egy ingyenes online időpontfoglalási szoftver, amely a Calendly alternatívájaként működik. Az alkalmazás lehetővé teszi online foglalások felvételét, emlékeztető küldését és a fizetések kezelését, így kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, ügynökségeknek és szabadúszóknak, akik fizetős hívásokat vagy találkozókat szeretnének szervezni. 📞

A Setmore legjobb funkciói

Hozzon létre és testreszabhatja online foglalási oldalát logókkal, közösségi média streamekkel és véleményekkel.

Egy kattintással hozzáadhat online értekezleteszközöket , például Zoom vagy Teleport videóértekezlet-linkeket a találkozókhoz.

Fogadjon online fizetéseket találkozói vagy hívásaiért

A Setmore korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a testreszabási lehetőségek rugalmasabbak lennének – például ha a rendelkezésre állás nem az egész hétre, hanem csak az egyes napokra lenne látható.

Lehet, hogy egyes felhasználók számára nem elégséges a jogosultsági szintek testreszabása, akik szeretnék, ha asszisztenseik foglalnának helyettük, de nem szeretnék, ha elutasíthatnák vagy visszatéríthetnék a foglalásokat.

Setmore árak

Ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel (maximum két felhasználó)

Csapat: 5 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel (korlátlan számú felhasználó)

Setmore értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

5. Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling egy népszerű ügyfél-ütemező eszköz a Squarespace csapattól. Az Acuity Scheduling segítségével foglalásokat vehet fel, biztonságosan kezelheti a fizetéseket, és a munkafolyamat-automatizálás segítségével javíthatja a foglalási folyamatot az elejétől a végéig. 📝

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Állítsa be elérhetőségét, és testreszabhatja, hogy az ügyfelek mikor és hogyan foglalhatnak időpontot, így prioritásokat állíthat fel munkájában.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy saját maguk foglaljanak, módosítsanak vagy töröljenek időpontokat, és SMS-ben emlékeztetőket küldjön nekik.

Kínáljon ismétlődő előfizetéseket tagságokra vagy órákra, fogadjon előlegeket, és tárolja biztonságosan a kártyaadatokat.

Acuity Scheduling korlátai

A felhasználók szerint a naptárba felvett eseményeket nem automatikusan kell elfogadni, hanem kattintással kell elfogadni a naptárba felvett meghívókat.

Egyes felhasználók szeretnék, ha a foglalási oldal könnyebben testreszabható lenne, hogy megfeleljen az ütemezési igényeiknek.

Acuity Scheduling árak

Új: 16 USD/hó egy felhasználó számára, éves fizetéssel

Növekvő: 27 USD/hó legfeljebb hat felhasználó számára, éves fizetéssel

Powerhouse: 49 USD/hó, legfeljebb 36 felhasználó számára, éves fizetéssel

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5500+ értékelés)

6. YouCanBookMe

A YouCanBookMe egy online ütemező eszköz, amely azt állítja, hogy a felhasználói élményt helyezi tevékenységének középpontjába. A platform lehetővé teszi személyre szabott foglalási űrlapok létrehozását, a rendelkezésre álló időintervallumok kezelését és az automatizálás használatát az ügyfélélmény javítása érdekében. 🙌

A YouCanBookMe legjobb funkciói

Foglaljon időpontokat egyedi módon, beleértve az egyszeri használatú linkeket, a kizárólag kérésre történő foglalásokat és a foglalási korlátozásokat.

Testreszabhatja foglalási oldalának megjelenését a különböző rendelkezésre állási nézetek, pénznemek, időzónák és nyelvek támogatásával.

Küldjön emlékeztetőket, nyomon követő e-maileket és nem megjelenésről szóló e-maileket, amelyek illeszkednek vállalatának arculatához.

A YouCanBookMe korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz testreszabni a foglalási oldal megjelenését, például a céglogók hozzáadását.

A YouCanBookMe már nem integrálható az Apple naptárakba.

YouCanBookMe árak

Ingyenes

Fizetős: 10,80 USD/hónap naptáronként, éves fizetéssel

YouCanBookMe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

7. HubSpot Meeting Scheduler

A HubSpot számos ingyenes eszközt és funkciót kínál marketing- és értékesítési csapatok számára, és a találkozóütemezőjük is ezek közé tartozik.

A HubSpot ingyenes találkozóütemező megoldásával megjelenítheti a rendelkezésre állást, oda-vissza levelezés nélkül foglalhat találkozókat, kezelheti a körbejáró találkozókat, és egyszerűsítheti az ütemezési folyamatot. 🐦

A HubSpot Meeting Scheduler legjobb funkciói

Ágyazza be naptárát vagy időpontfoglalóját weboldalára

Automatikusan szinkronizálja a foglalásokat és az adatokat a HubSpot CRM-mel.

Integrálja a Google Naptárral és a Microsoft Office 365 Naptárral

A HubSpot Meeting Scheduler korlátai

A felhasználók szerint a naptár csak a „szabad” és a „foglalt” állapotokat különbözteti meg, és nem veszi figyelembe az egyéb állapotokat, például a „nem elérhető” állapotot.

Egyes felhasználók szerint a HubSpot logó elrejtésének lehetősége a foglalási oldalon csak a drágább pro csomagoknál elérhető.

HubSpot Meeting Scheduler árak

A találkozóütemező a következő HubSpot Sales Hub csomagok részeként érhető el:

Ingyenes

Starter: 18 USD/hó két felhasználó számára, éves fizetéssel (9 USD/hó minden további felhasználó után)

CRM Suite Starter: 240 USD/év két felhasználó számára, éves fizetéssel

Professional: 450 USD/hó öt felhasználó számára, éves fizetéssel (90 USD/hó minden további felhasználó után)

Vállalati: 10 felhasználó esetén havi 1500 dollártól, éves fizetéssel

HubSpot Meeting Scheduler értékelések és vélemények

A HubSpot találkozóütemezője a Sales Hub részében található. Íme a HubSpot Sales Hub jelenlegi pontszámai:

G2: 4,4/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

8. TimeTap

A TimeTap egy online találkozóütemező eszköz, amellyel kezelheti a munkatársak közötti, az ügyfelekkel való és több helyszínen történő foglalásokat. A platform célja, hogy csökkentse az adminisztratív feladatokat, például a találkozók szervezését, és olyan hasznos funkciókat tartalmaz, mint az automatikus időpont-emlékeztetők. ⚒️

A TimeTap legjobb funkciói

Használja ki a kétirányú naptárszinkronizálás előnyeit, így nem kell manuálisan frissítenie a TimeTap vagy a munka naptárát.

Hozzon létre automatikus várólistát, amely segít pótolni a last minute lemondásokat.

Használja ki a Google Maps integrációjának köszönhetően a becsült utazási időket!

A TimeTap korlátai

Egyes felhasználók csalódottan fogadták, hogy a valós idejű értesítések nem voltak olyan hatékonyak, mint remélték.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak, különösen összehasonlítva más, hasonló területen működő eszközökkel.

TimeTap árak

Professional: 22,45 dollártól/hó

Üzleti: 40,45 dollártól/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

TimeTap értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

9. Jotform

A Jotform egyszerű, de hatékony űrlapkészítő funkcióiról ismert, de a találkozóütemező funkciójával a Calendly alternatívájaként is használható. Használja a sablont online foglalások fogadására, a találkozók időpontjainak testreszabására és emlékeztető küldésére az ügyfeleknek. 👀

A Jotform legjobb funkciói

Testreszabhatja a találkozók időtartamát és időközét.

Küldjön automatikus emlékeztető e-maileket az ügyfeleknek

Bővítse a Jotform képességeit a beépített Google Naptár integrációval.

A Jotform korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a Jotform egy robusztusabb beépített naptárrendszerrel rendelkezne.

A rengeteg sablon és a Jotform Apps alkalmazásokkal testreszabható felhasználói élmény miatt egyes felhasználóknak ez a felület túlterhelőnek tűnhet.

Jotform árak

Ingyenes

Bronz: 34 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Silver: 39 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Gold: 99 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1600 értékelés)

10. Picktime

A Picktime egy online időpontfoglalási platform, amely számlázási, értékesítési jelentéskészítési, ügyfélkezelési és csapatkezelési funkciókat is tartalmaz. A csapatok a Picktime segítségével online foglalási oldalon keresztül fogadhatnak időpontfoglalásokat, osztályfoglalásokat és felszerelésigényeket. 🌻

A Picktime legjobb funkciói

Hozzon létre egy naptárat, majd testreszabhatja a szabályokat, hogy azok megfeleljenek az Ön rendelkezésre állásának.

Automatikusan értesítse ügyfeleit a közelgő foglalásokról, hogy elkerülje a meg nem jelenéseket.

Integrálja népszerű videokonferencia-szolgáltatókkal, mint a Google Meet, a Microsoft Teams és a Zoom.

Picktime korlátozások

Egyes felhasználók ügyfelei szerint a dátumok vagy időpontok változásáról korlátozott értesítési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének a foglalási rendszerben.

Picktime árak

Ingyenes

Starter: 3 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Előny: Havi 2,25 dollártól, felhasználónként, éves számlázással.

Picktime értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

Egyszerűsítse a foglalási folyamatot ezekkel a Calendly alternatívákkal

A Calendly talán az egyik legismertebb online ütemező platform, de rengeteg alternatíva létezik, amelyek ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, vagy még vonzóbb módszert kínálnak a foglalások kezelésére.

Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a tökéletes megoldást, így egyszerűsítheti a találkozók ütemezését és jobb felhasználói élményt biztosíthat ügyfeleinek.

Ha olyan eszközt keres, amely többet tud, mint egy egyszerű időpontfoglalási szoftver, próbálja ki ingyen a ClickUp-ot. Az all-in-one platform tele van olyan hatékony eszközökkel , amelyek időt takarítanak meg és növelik a termelékenységet, mint például a feladatkezelés, a célkövetés és a projektmenedzsment. ✨