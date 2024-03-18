Ügyfélkezelési stratégiák: Útmutató a kiváló ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez

Mi a közös a virágüzletekben, a szoftverfejlesztő cégekben és az építőipari vállalatokban? Az ügyfelek! A világ minden táján működő vállalkozások célja az ügyfél-elégedettség folyamatos javítása, ami végső soron biztosítja a piac fenntarthatóságát és a jövedelmezőséget.

Az ügyfelek elégedettségének fenntartása azonban nem könnyű feladat. Minden lépésnél akadályokba ütközik, például a kiélezett verseny, a folyamatosan fejlődő technológia és a piaci trendek, amelyek mind folyamatosan átalakítják az ügyfelek elvárásait.

Ahhoz, hogy bármely piacon elnyerje az ügyfelek tetszését, hatékony ügyfélkezelési stratégiákat kell elsajátítania. Ezek a stratégiák a ügyfélhűség növeléséről és a potenciális ügyfelek megnyeréséről szólnak, megvalósítható lépésekkel.

Ebben a cikkben a következőket magyarázzuk el:

Az ügyfélkapcsolatok kezelésének alapvető fogalmai

A kiegyensúlyozott ügyfélkezelési stratégia összetevői

10 hasznos stratégia értékesítési és marketing csapatok számára

Eszközök és megoldások a CRM-stratégiák megvalósításához

Az ügyfélkezelés és szerepe minden üzleti stratégiában

Az ügyfélkezelés, más néven ügyfélkapcsolat-kezelés vagy CRM, azokat a stratégiákat, gyakorlatokat, technológiákat és folyamatokat jelenti, amelyeket az ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez, elemzéséhez és fejlesztéséhez használ.

Az ügyfélkapcsolat-kezelésre való összpontosítás két fő módon alakítja üzleti stratégiáit:

Személyre szabottabb megközelítések kidolgozása új és meglévő ügyfelek számára Az ügyfél-elégedettség elemzése a felhasználói viselkedés és interakciók alapján

Nézzük meg ezeket a fogalmakat részletesen, példákkal illusztrálva. ?

Személyre szabott megközelítések a meglévő és potenciális ügyfelek kezeléséhez

A hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés segít megteremteni az ügyfelek hűségét, valamint új ügyfeleket vonzani a meglévő termékek és szolgáltatások módosításával és új marketingmegközelítések kidolgozásával.

Tegyük fel, hogy egy kis pékséget üzemeltet, amelynek korlátozott ügyfélköre van, és több versenytársa is van a környéken. Ebben az esetben egy hatékony CRM-stratégia lehet:

Demográfiai és pszichográfiai ügyfélprofilok azonosítása piackutatás segítségével

Minőségi alapanyagok és ingyenes ajándékok használata az ügyfélmegtartás növelése érdekében

Kedvezmények és házhozszállítás kínálata más városrészekből származó ügyfelek vonzása érdekében

A közösségi média vagy a digitális marketing eszközök kihasználása különböző profilokhoz tartozó tartalmak (pl. oktatóanyagok) létrehozásához?

A felhasználói élmény fontossága az ügyfél-elégedettség szempontjából

Az ügyfélkapcsolat-kezelés egyik fő célja a felhasználói élmény nyomon követése. A felhasználói panaszok és kérések nem megfelelő kezelése végül oda vezet, hogy ügyfélcsoportjai elhanyagoltnak érzik magukat, ami arra készteti őket, hogy alternatív termékeket és szolgáltatásokat keressenek.

Vegyük példának a streaming platformok rendkívül versenyképes piacát. Az olyan szolgáltatások, mint a Hulu, a Netflix és a Disney+, mind jól megalapozottak a piacon. Ennek ellenére ezek a vállalatok is időnként felhasználói bázisuk csökkenését tapasztalják olyan tényezők miatt, mint a versenytársak műsorai és a felhasználói élményt befolyásoló korlátozott előfizetési lehetőségek.

Természetesen ez csak egy egyszerű példa. A nagyvállalatok általában átfogó CRM-rendszerekkel rendelkeznek, amelyek segítenek az ügyféladatok gyűjtésében és kezelésében, valamint a kínálatuk pozícionálásában, de még így is szinte lehetetlen minden felhasználót elégedetté tenni.

Profi tipp: Egyszerű megoldásra van szüksége az ügyfél-elégedettségi pontszámok nyomon követéséhez? Használja az ingyenes ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablont, amelyet úgy alakítottak ki, hogy mind a támogató csapatok, mind a vezetők számára hasznos legyen. Egyetlen oldalon rögzítheti a válaszokat, hogy felmérje a felhasználói preferenciákat, a problémás pontokat és a szolgáltatás értékeléseit. ⭐

Használja ezt a sablont, hogy 9 különböző egyéni mezőn keresztül részletes ügyfél-visszajelzéseket gyűjtsön.

A hatékony ügyfélkapcsolat-kezelés összetevői

Az ügyfélkapcsolatok ápolásához figyelembe kell vennie öt fontos elemet a CRM keretében. Nézzük meg, melyek ezek és hogyan kapcsolódnak egymáshoz:

1. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat minden CRM-kezdeményezés alapja. Ügyfélkezelési stratégiáinak középpontjában a felhasználókkal való hatékony kommunikáció fenntartása, a konkrét felhasználási esetekre vonatkozó kérdések megválaszolása és a problémák gyors megoldása kell állnia.

Ne feledje, hogy az ügyfélszolgálat nem csak a meglévő ügyfelek elégedettségének fenntartásáról szól, hanem új ügyfelek megnyeréséről is. A kiváló ügyfélszolgálat mind az új, mind a meglévő ügyfeleket megnyeri, akik aztán szájról szájra vagy online értékelésekben terjesztik a jó hírt a vállalatáról, és felhívják a potenciális ügyfelek figyelmét Önre.

A kiváló ügyfélszolgálat biztosítása érdekében meg kell határoznia CRM-stratégiáját és a támogató csapat számára a szabványos működési eljárásokat. Befektethet továbbá minőségi CRM-szoftverbe, amely támogatja a valós idejű ügyfélkommunikációt, az ügyféladatok összeállítását és az interakciók nyomon követését.

Bónusz: Használja a ClickUp SOP sablont az ügyfélszolgálati csapatok eljárásainak egységesítéséhez. Beépített ellenőrzőlistákkal rendelkezik, amelyek segítenek a fontos folyamatok dokumentálásában és az egyenletes teljesítmény biztosításában. ?

Hozzon létre, szervezzen és kezeljen SOP-kat a ClickUp SOP-sablonjával.

2. Értékesítési erő automatizálása

A legtöbb modern csapat számára az értékesítési erő automatizálása szerves része a CRM-stratégiának.

Akár termékeket értékesít, akár szolgáltatóiparban dolgozik, tudja, hogy az értékesítési folyamat tele van unalmas, ismétlődő tevékenységekkel, mint például az adatok bevitelével és a potenciális ügyfelek státuszának frissítésével. Az értékesítési erő automatizálása segít megszüntetni ezeket a manuális feladatokat, és lehetővé teszi a CRM-csapatoknak, hogy arra koncentráljanak, amiben a legjobbak: az ügyfelek igényeinek kielégítésére.

A CRM szoftverben található értékesítési erő automatizálási lehetőségek növelik a csapat termelékenységét és csökkentik a munkavállalók kiégésének kockázatát, elsősorban azzal, hogy lehetővé teszik az értékesítők számára, hogy kihagyják az ismétlődő (és gyakran unalmas) feladatokat, és inkább a vonzóbb, nagyobb értékű tevékenységekre koncentráljanak. Egyéb előnyök:

Központosított ügyfél-adatbázis létrehozása automatizált kapcsolattartási bejegyzésekkel

Részletes értékesítési jelentések készítése a múltbeli és aktuális adatok vizualizálása és az értékesítés előrejelzése érdekében

3. Marketing automatizálás

CRM-stratégiáinak fel kell vázolniuk a marketingkampányok során ismétlődő feladatokat, mint például üdvözlő üzenetek küldése vagy vélemények kérése, és itt jön be a képbe a marketing automatizálás.

A marketing automatizálással gyorsabban feltárhatja potenciális ügyfeleit, és a gyűjtött adatok alapján megtalálhatja a megfelelő megközelítési módszert. A legtöbb CRM szoftvereszköz lehetővé teszi a közösségi média platformokkal való integrációt is, így bejegyzéseket ütemezhet, és segíthet marketingcsapatának egy következetes online jelenlét kialakításában.

Emellett egyszerűsítheti az e-mailes marketinget is: testreszabhatja az automatizálást, hogy e-maileket küldjön meglévő és potenciális ügyfelei meghatározott cselekedetei után, és optimalizálhatja a potenciális ügyfelek kezelését.

Erre jó példa a ClickUp e-mail automatizálási sablon. Ezzel személyre szabhatja és automatikusan elküldheti az e-maileket az ügyfélút minden szakaszában, manuális beavatkozás nélkül. Az automatizálási beállítások mind kódolás nélkül elvégezhetők, és jelentősen csökkentik az adminisztratív munkát. ?

Állítson be paramétereket, és küldjön automatikus e-maileket a ClickUp e-mail automatizálási sablonjával.

4. Ügyfélkapcsolati pontok (fizikai és digitális)

Az ügyfélkapcsolati pontok az ügyfelek és a vállalat közötti összes ügyfélinterakciót jelentik. Ezek nem lineárisak, és az ügyfélút bármely szakaszában előfordulhatnak, például:

A potenciális ügyfelek hallanak a vállalkozásáról, érdeklődni kezdenek, és kapcsolatba lépnek Önnel, hogy többet tudjanak meg a termékéről.

Egy újonnan konvertált potenciális ügyfél első weboldal-látogatása megrendelés leadés céljából

Egy jelenlegi ügyfél kapcsolatba lép, hogy megoldjon egy szolgáltatási problémát.

Az ügyfélkapcsolati pontokat fizikai és digitális pontokra oszthatja.

A személyes ügyfélkapcsolatok a fizikai (vagy hagyományos) érintkezési pontok legkiemelkedőbb példái közé tartoznak. De ne hagyja figyelmen kívül más fizikai érintkezési pontok, például konferenciák, vásárok, nyomtatott brosúrák és köszönőlevelek jelentőségét sem.

A digitális érintkezési pontok segítenek elemezni az ügyfelekkel való interakciókat virtuális források, például a webhelye, ügyfél-felmérések, közösségi média, online hirdetések és e-mail kampányok segítségével.

A márkák érintési pontjaikat használják annak biztosítására, hogy minden ügyfélkommunikáció és interakció sikeres legyen. Az elképzelés az, hogy az egyes érintési pontokhoz igazítsák a tartalmat és az eszközöket, és már a kezdetektől erős ügyfélkapcsolatokat építsenek ki.

5. Elemzések az ügyféladatok kezeléséhez

A CRM-rendszer nem véletlenszerűen találgatja, hogy vállalata mennyire sikeres az ügyfélkapcsolatok kezelésében – hanem adatok alapján működik. Ezért játszik az analitika központi szerepet minden CRM-stratégiában. ?

A legtöbb csapat CRM-eszközökkel kezeli az ügyféladatokat, amelyek feltárják az ügyfelek viselkedésével, interakcióival és érdeklődési köreivel kapcsolatos trendeket. Képesnek kell lennie arra, hogy az adatokat hasznosítható jelentésekbe alakítsa, és azokat különböző táblázatok és grafikonok segítségével vizualizálja.

Az Ön által generált adatok és jelentések segítenek azonosítani a piaci szegmenseket az elkötelezett és nem elkötelezett ügyfelek alapján, valamint személyre szabni a marketingtevékenységeket.

Tipp: Gyorsabban hozhat adat alapú döntéseket – a ClickUp Analysts CRM sablon segítségével egyetlen helyről nyomon követheti és kezelheti az ügyféladatokat, azonosíthatja a trendeket, vizualizációkat készíthet és zökkenőmentesen együttműködhet a CRM-csapatokkal.

Használja a ClickUp Analysts CRM sablont az ügyféladatok szervezéséhez és kezeléséhez, valamint az értékesítési folyamat vizualizálásához.

3 lehetséges kihívás az ügyfélkezelésben

Bár egyetlen vállalkozás sem akar szándékosan udvariatlan vagy közömbös lenni az ügyfelekkel szemben, az ügyfélkezelés nem mindig egyszerű. Íme néhány kihívás, amely megakadályozhatja az ügyfélélmény javítását:

Nem megfelelő alkalmazotti képzés: Az alkalmazottai képviselik márkája identitását, és ha nem kapnak megfelelő képzést olyan területeken, mint az ügyfélkezelés és az értékesítési előrejelzés, az negatívan befolyásolhatja CRM-tevékenységeit. Csökkentse ezt a kihívást az alábbiakkal: Részletezze a belső folyamatokat az ideális ügyfélélmény érdekében. Jelentkezzen be alkalmazottai számára Az alkalmazottai képviselik márkája identitását, és ha nem kapnak megfelelő képzést olyan területeken, mint az ügyfélkezelés és az értékesítési előrejelzés, az negatívan befolyásolhatja CRM-tevékenységeit. Csökkentse ezt a kihívást az alábbiakkal: Részletezze a belső folyamatokat az ideális ügyfélélmény érdekében. Jelentkezzen be alkalmazottai számára CRM-tanúsítványokra A belső folyamatok részletezése az ideális ügyfélélmény érdekében Alkalmazottai CRM-tanúsítványok megszerzésére való jelentkezése Alacsony minőségű CRM-megoldás: A gyenge CRM-eszköz funkciói és testreszabási lehetőségei korlátozottak, felhasználói felülete gyenge, és nem integrálható jól a meglévő üzleti folyamatokba. Ez csak hátráltatja Önt céljai elérésében. Túlzott összpontosítás az új ügyfelekre: Sok vállalat annyira az új ügyfelek megszerzésére koncentrál, hogy elfeledkezik az ügyfélmegtartásról. Ha nem sikerül növelni az ügyfelek lojalitását, hosszú távon bevételkiesés kockázatát vállalja.

A belső folyamatok részletezése az ideális ügyfélélmény érdekében

Alkalmazottai CRM-tanúsítványok megszerzésére való jelentkezése

Beszéljünk a megoldásokról: 10 hatékony ügyfélkezelési stratégia

Hatékony CRM-stratégia kidolgozása teljesen megvalósítható – nézzük át 10 bevált módszert a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez és az ügyfél-elkötelezettség növeléséhez. ?

1. Használjon hatékony CRM rendszert

Még a legjobb ügyfélkapcsolat-kezelési stratégia is kudarcot vallhat, ha olyan CRM-rendszert használ, amely nem felel meg a vállalkozása méretének.

A piacon elérhető termékek alapján egy magas színvonalú CRM eszköz a következő hét funkcióval segít:

CRM-adatok elemzése és vizualizálása Vizualizálja az ügyfél utazását, és gondolkodjon el a megfelelő CRM stratégián! Támogassa az ügyfélszolgálati csapatok munkafolyamatait Kommunikáljon az ügyfelekkel a különböző csatornákon keresztül Automatizálja az értékesítési és marketing munkafolyamatokat Az ügyfél-visszajelzések egyszerűsítése Dokumentáció készítése és kezelése

Szerencsére mindezt és még többet megkaphat a ClickUp segítségével! Ez a marketing- és ügyfélkezelési platform minden szükséges eszközzel rendelkezik a sikeres CRM-stratégia kidolgozásához és több ügyfélprojekt lebonyolításához.

Vessünk egy pillantást a ClickUp CRM-re és annak funkcióira, amelyek segítségével könnyedén megvalósíthatja CRM-stratégiáit.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

Figyelje nyomon a teljes értékesítési folyamatot és az ügyfél-pipeline-t a ClickUp segítségével.

A ClickUp segítségével beállíthatja teljes ügyfélpipeline-jét, ami megkönnyíti az ügyfélkapcsolatok elemzését és a személyre szabott CRM-stratégiák kidolgozását. Ráadásul a ClickUp nézetek segítségével több mint 15 különböző perspektívából figyelheti az ügyfélkapcsolatokat.

Például a Lista vagy Táblázat nézet segítségével rendezheti és osztályozhatja a kapcsolatokat, a potenciális ügyfeleket, a megrendeléseket és az ügyféladatokat, vagy kipróbálhatja a Tábla nézetet, hogy az adatokat a folyamat szakasza szerint rendezze.

A ClickUp beépített naptárával olyan ügyfél-munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek összehangoltak az értékesítési és marketing csapatok között. Ezenkívül:

Használja a ClickUp Docs alkalmazást ügyféladatok, wikik és SOP-k tárolására.

Adjon hozzá linkeket, fájlokat és dokumentumokat, hogy kontextust biztosítson az egyes feladatokhoz.

Használja ki a ClickUp Brain platform mesterséges intelligenciával működő asszisztensét és tudásmenedzserét az ügyfélválaszok és állapotjelentések létrehozásához.

Használja a beépített Csevegés nézetet a gyors csapatközi interakciókhoz.

Vizualizálja az ügyféladatokat az egyedi ClickUp Dashboard és annak több mint 50 kártyájával – importálhat CRM-adatokat más eszközökből, és grafikonok és táblázatok segítségével nagyíthatja az olyan KPI-ket, mint az ügyfélmegtartási arány és az átlagos üzletméret.

Zökkenőmentesen együttműködhet és nyomon követheti teljesítményét a ClickUp Dashboards segítségével.

Csökkentse a marketing- és értékesítési csapatok munkaterhelését

A ClickUp számos funkcióval segíti a belső folyamatok hatékonyságának növelését. Például integrálhatja e-mailjeit a ClickUp-ba, és egyszerűsítheti az ügyfelekkel való kommunikációt, így az interakciók központosítottak és szervezettek maradnak.

Egy másik lehetőség, amelyet imádni fog, a ClickUp Automations, amely időigényes és ismétlődő feladatokhoz használható, például prioritások, határidők és ügyfélstátuszok módosításához. Válasszon előre elkészített lehetőségek közül a ClickUp Automation könyvtárából, vagy néhány kattintással hozza létre a sajátját.

Hozzon létre egyedi automatizálást, hogy csapatai mentesüljenek a manuális munkaterhelés alól a ClickUp Automation segítségével.

De ez még nem minden: vonja be marketing- és értékesítési csapatait a ClickUp Whiteboards élő felületére. Használja a digitális vásznat, hogy ötleteket gyűjtsön a tökéletes ügyfélkapcsolat-kezelési stratégiához, vizualizálja a marketingkampányokat, és elemezze az ügyfelek viselkedését olyan praktikus segédeszközökkel, mint a csatlakozók, a post-it cetlik és a kiemelő tollak.

Valósítsa meg ötleteit a ClickUp tábláival!

Végül, a ClickUp segít időt megtakarítani, minimalizálni a hibákat és racionalizálni az ügyfélkapcsolatokat szakértők által kidolgozott CRM-sablonokkal. Ajánlásaink a következők:

2. Személyre szabott online és e-mail marketing az üzleti növekedés elősegítésére

A második stratégiánk a célzott marketingkampányokról szól.

Az általános marketing nem vonzza a célközönséget – elemezze az ügyfelek viselkedését, és dolgozzon ki innovatív módszereket a tartalom személyre szabására az Ön által megcélzott vásárlói személyiségek számára.

Ehhez a közönségét releváns kritériumok, például demográfiai adatok vagy vásárlási előzmények alapján kell szegmentálnia.

Bónusz olvasmány: A legjobb felhasználói személyiség sablonok!

3. Interaktív tartalom létrehozása

Az interaktív tartalom megköveteli a közönségtől, hogy valamilyen cselekvésre lépjen, ami szórakoztatóvá teszi – gondoljon csak a szavazásokra, kvízekre és felmérésekre. Nem mindig kell csúcsminőségű tartalmat kínálnia – még a közepes minőségű anyagok is csodákat tehetnek a márka láthatóságát illetően.

Az ügyfél-elkötelezettség mellett a személyre szabott ügyfélkapcsolatok egy másik fontos szerepet is betöltenek: az adatgyűjtést. Az összegyűjtött ügyfélválaszok alakíthatják CRM-stratégiáját és tartalmi tervét.

Vezesse be ezt a stratégiát a ClickUp tartalomterv-sablon segítségével. Ez lehetővé teszi a tartalomkészítés és -terjesztés hatékony feladatainak szervezését.

Kezelje munkáját profi módon a ClickUp tartalomterv-sablon segítségével

4. Használja a közösségi médiát az ügyfelek bevonására

A mai világban a közösségi médiában való hallgatás gyakorlatilag egyenesen CRM-katasztrófához vezet. Használja a közösségi hálózatokat az ügyfelekkel való kommunikációra, gyakorlati válaszok adására a termékekkel kapcsolatos kérdésekre és a problémák megoldására. Ez a megközelítés értékesnek fogja érezni a célközönségét, ami idővel lehetővé teszi az ügyfélhűség kiépítését.

5. Személyre szabott céloldalak fejlesztése

A céloldalak képesek vonzani és lekötni a potenciális ügyfeleket. Sajnos azonban elriaszthatják az ügyfeleket, ha a kialakításuk és a felhasználói élmény nem elég vonzó.

Gondoskodnia kell arról, hogy a céloldalak tartalma optimalizálva legyen, hogy kommunikálja, miért szükséges a terméke a potenciális ügyfelek számára. Ehhez használhatja a ClickUp céloldal sablonját, hogy összeállítsa a kutatási és tervezési feladatokat, megszervezze a prioritásokat (például a navigáció javítása vagy cselekvésre ösztönző linkek létrehozása), és meghatározza az egyes feladatok becsült időtartamát.

Kezelje munkáját profi módon a ClickUp tartalomterv-sablon segítségével

6. Használjon élő chatbotokat az ügyfélszolgálathoz

Az élő chatbotok minden hatékony CRM-stratégia elengedhetetlen részévé váltak. Ez nem meglepő, mivel az automatizált támogatás gyors, 24 órás válaszokat jelent az ügyfelek kérdéseire. Az élő chatbotok javíthatják az ügyfélélményt és csökkenthetik a munkavállalói költségeket, így mindenki számára előnyösek.

7. Ösztönözze az ügyfelek hűségét egy jutalom alapú üzleti modellel

Növelje az ügyfélmegtartást és a lojalitást egy olyan CRM-stratégia kidolgozásával, amely jutalomprogramokra, hűségkártyákra, különleges kedvezményekre, ingyenes ajánlatokra és hasonló ösztönzőkre épül. Ezeknek köszönhetően törzsvásárlói elégedettek lesznek ahhoz, hogy visszatérjenek Önhöz.

8. Visszajelzések gyűjtése

Ha új funkció hozzáadását fontolgatja média streaming platformjához, vagy költséghatékony változatot szeretne készíteni csúcsminőségű bőrápolási termékcsaládjához, először meg kell tudnia, mit gondolnak erről ügyfelei. Az ötlet az, hogy a visszajelzési űrlapokon keresztül az ügyfelek kifejezhessék véleményüket a meglévő termékekről és a javasolt újításokról.

Ehhez hasznos lesz a ClickUp űrlapnézet, amely lehetővé teszi olyan űrlapok létrehozását, amelyeket elküldhet ügyfeleinek. Ezek segítségével gyűjtheti össze visszajelzéseiket a vásárlási folyamatról, szegmentálhatja az ügyfélprofilokat és mérheti az ügyfélelégedettséget.

Készítsen részletes űrlapokat a ClickUp 3.0-ban, ahol drag-and-drop funkcióval mezőket illeszthet be és feltételes logikát adhat hozzá a jobb visszajelzések gyűjtése érdekében.

9. Legyen átlátható a szolgáltatás hiányosságait illetően

Alig van olyan vállalkozás, amely tökéletes szolgáltatást nyújt. A helyzet a következő: egy jó CRM-stratégia megköveteli a vállalattól vagy a vezetőségtől, hogy vállalja a felelősséget a hiányosságokért, elmagyarázza a saját nézőpontját, és törekedjen a helyzet orvoslására. Nem az ügyfél empátiájának elnyerése a cél, hanem az Ön elkötelezettségének hangsúlyozása a szolgáltatás iránt.

A rossz CRM-gyakorlat pedig csak a hibák eltussolását vagy az ügyfeleket frusztráló problémák figyelmen kívül hagyását jelenti. ?

10. Folyamatosan finomítsa CRM-stratégiáját

Lehet, hogy CRM-stratégiája ma még működik, de nem lesz örökké sikeres. Szokássá tegye, hogy időről időre felülvizsgálja stratégiája hatékonyságát. Végezzen változtatásokat, hogy alkalmazkodjon az új ügyféligényekhez, technológiákhoz és piaci változásokhoz, és ennek megfelelően valósítsa meg módosított CRM-stratégiáját.

Az ügyfélút megértése és az ahhoz való alkalmazkodás

Az ügyfelei nem fognak alkalmazkodni Önhöz – Önnek kell megértenie az ügyfelek útját és viselkedését a különböző szakaszokban, és hozzá kell igazítania a megközelítését, hogy kielégítse az igényeiket. A McKinsey 2021-es kutatása szerint az ügyfelek 76%-a frusztrált lesz, ha egy márka nem kínál személyre szabott interakciókat.

Az ügyfélviselkedés elemzése ügyfélszegmentáláshoz vezet, amely minden CRM-stratégia alapját képezi. A szegmentálás után a legtöbb csapat omnichannel marketing elveket alkalmaz, hogy az egész felhasználói utazás során személyre szabott ügyfélélményt nyújtson és javítsa az ügyfélmegtartást.

Az ötlet az, hogy az ügyfelek szabadon fedezhessék fel termékeit a különböző csatornákon. Ugyanakkor márkájának üzenete, hangvétele és identitása minden érintkezési ponton következetesnek kell lennie.

Hozzon létre sikeres CRM stratégiát a ClickUp segítségével

A hatékony és sikeres CRM-stratégia kidolgozásához adatokat kell gyűjtenie és elemeznie, ügyfélszolgálati csapatokat kell kiképeznie, célközönségeket kell azonosítania, valamint személyre szabott kampányokat kell kidolgoznia a vásárlók vonzása és megtartása érdekében.

Szerencsére a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy támogassa CRM-tevékenységeit és bármilyen nagyságrendű ügyfélszolgálati folyamatokat racionalizáljon, így értékes kiegészítője lehet csapatának.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma kidolgozni a legjobb CRM-stratégiákat. ?