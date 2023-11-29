A 10 legjobb CRM-tanúsítvány, amelyek elősegítik a szakmai fejlődést 2025-ben

Az összes sikeres vállalkozást összekötő közös vonás a mély ügyfélkapcsolatok. Minden egészséges kapcsolat a bizalomra épül. Az emberek pedig azokkal üzletelnek, akikben megbíznak.

Az ügyfélkapcsolat-kezelők hidat képeznek vállalkozása és ügyfelei között. Ők azok a személyek, akikben ügyfelei megbíznak, hogy megoldják problémáikat és fejlesszék vállalkozásukat.

Az ügyfélkapcsolat-menedzsernek kezelnie kell az ügyfelek elvárásait, nyomon kell követnie a visszajelzéseket, meg kell értenie az értékesítési folyamatokat és a marketing automatizálást, kezelnie kell a kommunikációt és az adatokat, valamint biztosítania kell az ügyfelek elégedettségét. Nem is beszélve arról, hogy megfelelő elvárásokat kell felállítania, és tudnia kell, hogyan kell kezelni a nehéz embereket és helyzeteket.

Az ilyen magas elvárásoknak való megfeleléshez és az ügyfélkapcsolat-kezelőként való fejlődéshez folyamatos képzésre és továbbképzésre van szükség.

A CRM-tanúsítvány megszerzése kiváló módja a CRM-mel kapcsolatos szakértelem és ismeretek fejlesztésének. Szerencsére számos CRM-tanúsítvány segít abban, hogy elsajátítsa azokat a készségeket és ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szakosodott CRM-szakemberré váljon.

Mi az a CRM-tanúsítvány?

A ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) tanúsítvány igazolja az egyén ismereteit az ügyfélkapcsolatok kezelésében és a CRM-jelentések, platformok, értékesítés, marketingautomatizálás és adatkezelés fejlesztésében.

Ez a tanúsítvány az ügyféladatok elemzését, az ügyfélszolgálatot, az értékesítést és a marketing automatizálást fedi le. A CRM-tanúsítási programok segítségével átfogó ismereteket szerezhet a különböző CRM-stratégiákról, CRM-platformokról, felhasználási esetekről, technikákról és bevált gyakorlatokról.

A CRM-tanúsítvány megszerzésének előnyei

A szervezetek nagyra értékelik a CRM-tanúsítványokat, különösen azokat, amelyeket egy neves szervezet akkreditált. Ha rendelkezik ilyennel, akkor nagyra értékelt csapattag lesz, különösen az új ügyfél-elkötelezettségi stratégiák kidolgozása terén. És vannak még további előnyök is:

Fokozott termelékenység: A CRM-tanúsítvány tanfolyam olyan eszközöket és technikákat nyújt, amelyekkel a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban felhasználhatók és A CRM-tanúsítvány tanfolyam olyan eszközöket és technikákat nyújt, amelyekkel a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabban felhasználhatók és a termelékenység javítható . A teljesítmény javítása mellett a vállalat értékesítési és marketingtevékenységét, valamint az ügyfél-elégedettségi mutatókat is javítja.

Versenyelőny és alkalmazkodóképesség: A tanúsítvány segít abban, hogy előnyt szerezzen versenytársaival szemben. Emellett azt is jelzi, hogy Ön rendkívül alkalmazkodóképes a legújabb iparági trendekhez és technológiákhoz, valamint potenciális vezető a CRM területén.

Globális elismertség: Egyes CRM-tanúsítványok nemzetközi szinten is elismertek, ami segít Önnek külföldi lehetőségek feltárásában.

Hálózatépítési lehetőségek: Miután CRM-tanúsítvánnyal rendelkező szakemberré válik, egy exkluzív iparági szakértői közösség tagjává válik. Hálózatot építhet más CRM-szakértőkkel, akiknek tudását és kapcsolatait később, karrierje későbbi szakaszában is hasznosíthatja.

Üzleti növekedés: CRM-szakértőként változtassa meg a szervezet ügyfélkapcsolatok kezelésének módját, növelje az értékesítést és vezessen be marketingautomatizálást. Ez magasabb ügyfélmegtartási arányt és jobb bevételeket eredményez.

Karrierfejlesztés: A szervezetek szívesen alkalmaznak CRM-tanúsítvánnyal rendelkező munkatársakat, akik képesek hosszú távú CRM-megoldásokat nyújtani, zökkenőmentesebb munkafolyamatot kialakítani és maximalizálni az ügyfél-elégedettséget.

Most már tudja, milyen értékes egy CRM-tanúsítvány. A következő feladat a megfelelő CRM-tanúsítási program megtalálása. Számos lehetőség közül választhat, a legfontosabb, hogy a megfelelőt válassza ki.

Hogyan találja meg a karrierjéhez legmegfelelőbb CRM-tanúsítványt?

Összeállítottunk egy listát a tíz legjobb CRM-tanúsítványról. Válassza ki a megfelelőt a következő szempontok alapján.

Karrier cél: Először határozza meg, mely konkrét készségeket szeretné fejleszteni. A CRM-tanúsítványok különböző területeken dolgozó szakembereknek szólnak, például marketingeseknek, ügyfélszolgálati munkatársaknak, értékesítőknek és adatkezelőknek. Válasszon olyan programot, amely pótolja a karrierje során felmerülő hiányosságokat.

Szakterület: Válasszon olyan CRM-tanúsítási programot, amely az Ön által elsajátítani kívánt területre összpontosít. Ha a marketing automatizálást szeretné elsajátítani, válasszon egy erre szakosodott programot.

Piaci hírnév: Keressen olyan CRM-tanúsítási programot, amely magas ajánlásokkal rendelkezik, jó értékeléseket kapott, és jó hírnevet szerzett az iparágban.

Alkalmazás az üzleti életben: Tekintse át a program tananyagát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tanított eszközök és technikák alkalmazhatók-e az Ön vállalkozásában és iparágában. Például egyes tanúsítványok csak az értékesítési szakértelem fejlesztésére összpontosítanak, míg más programok az adatkezelésre koncentrálnak. Ahelyett, hogy két különálló tanfolyamot végezne, fontolja meg egy olyan tanfolyamot, amely mindkettőre összpontosít, ha ez az, amire vállalkozásának szüksége van.

A program tartalma és formátuma: Tekintse át a program tartalmát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a tanterv olyan készségeket tanít-e, amelyekre nagy szükség van. Egy jó programnak elméleti és gyakorlati órákat egyaránt tartalmaznia kell, amelyeket tapasztalt iparági szakemberek tartanak.

További források: Gondold át, hogy a tanúsítvány és a tananyag mellett mit kínál még a program. Válassz olyan tanúsítványokat, amelyek globális közösséget, fórumokat stb. kínálnak a tanúsított vezetők számára.

Ár és időtartam: Értékelje a programba fektetett idő és pénz megtérülését, és hogy ez a befektetés jelentősen növeli-e profilja értékét.

Tanúsítási követelmények: Ellenőrizze, hogy jogosult-e a programra, mivel egyesekhez bizonyos kötelező készségek megléte szükséges.

10 CRM-tanúsítvány

Íme 10 CRM-tanúsítvány, amelyet érdemes megnéznie. Bemutattuk az árakat, a tanfolyamok szintjét, időtartamát és a tanúsítványok legfontosabb témáit, hogy segítsünk kiválasztani a legmegfelelőbb programot.

1. Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

via Microsoft

Ez a tanúsítás bemutatja a Microsoft 365 alapjait és azok alkalmazhatóságát a CRM-funkciók, például a marketing, az ügyfélszolgálat és az értékesítés kezelésében. Inkább azoknak ajánlott, akik alapvető ismeretekkel rendelkeznek az üzleti funkciókról, például az értékesítésről, a marketingről és az ügyfélszolgálatról.

A program segít a CRM alapjainak elsajátításában és a projektmenedzsment készségek fejlesztésében. Ez a tanúsítvány egy évig érvényes, és további egy évvel meghosszabbítható. A megújítás ingyenes.

Tanfolyam szintje: kezdőtől haladóig

Főbb témák: Értékesítés, ügyfélszolgálat, helyszíni szolgáltatás, ügyfél-elemzések

A vizsga időtartama: 65–140 perc

Ár: 99 dollár

Ez a program azoknak a szakembereknek szól, akik funkcionális tanácsadóknak készülnek, és marketing- és értékesítési programokat állítanak össze. A tanfolyam tananyaga olyan funkciókat tartalmaz, mint a potenciális ügyfelek konverziója, omnichannel kommunikációs stratégiák és márkaépítés. Ez a program megtanítja Önt a Dynamics 365 platform használatára a marketingfunkciók automatizálása és az értékesítés növelése érdekében.

Az IT-szolgáltató cégek körében nagyra értékelik, ha a jelöltek rendelkeznek ezzel a CRM-tanúsítvánnyal. A tanúsítvány egy évig érvényes, és további egy évre meghosszabbítható. A megújítás ingyenes.

Tanfolyam szintje: középhaladó és haladó szakemberek

Főbb témák: Lead menedzsment, szegmentálás, e-mail marketing, ügyfélút

A vizsga időtartama: 65–140 perc

Ár: 165 dollár

3. Microsoft Dynamics 365 ügyfélszolgálati funkcionális tanácsadó

via Microsoft

Ez a három Microsoft által kínált CRM-tanúsítvány közül a legrelevánsabb, mivel az ügyfélszolgálatra, a minőségre, a megbízhatóságra, a hatékonyságra és az ügyfélelégedettségre összpontosít. Ez a CRM-tanúsítvány segít Önnek az ügyfélszolgálattal kapcsolatos CRM-eszközök és technikák terén való specializálódásban.

Az üzleti intelligencia, az automatizálás és az esetkezelés moduljai többek között elengedhetetlenek az ügyfélszolgálat és a támogatás szempontjából. A programra való jelentkezéshez azonban legalább egy-három év tapasztalat szükséges.

Tanfolyam szintje: középhaladó és haladó szakemberek

Főbb témák: Tudásmenedzsment, adatelemzés és betekintés, ügyfélszolgálat

A vizsga időtartama: 65–140 perc

Ár: 165 dollár

4. Bevezetés a CRM-be a HubSpot segítségével

via Coursera

Tanfolyam szintje: kezdő

Ez a CRM-tanúsítvány a legalapvetőbb, amely bemutatja az ügyfélkapcsolat-kezelés alapjait.

A Coursera projekt hálózat szakértői által tartott kurzuson megtanulhatja, hogyan kell HubSpot-fiókot létrehozni, értékesítési folyamatokat kezelni, e-mailes kommunikációt folytatni és jelentési irányítópultot testreszabni.

Főbb témák: Ügyfélszolgálat, CRM, értékesítési tevékenységek, marketing, adatkezelés

Időtartam: 2 óra

Ár: Ingyenes

5. HubSpot CRM implementációs akkreditáció

Ez a vállalati szintű akkreditáció igazolja, hogy szervezete az elmúlt évben sikeresen implementálta a HubSpot CRM platformot nagyvállalatok számára. Az akkreditációra való jelentkezés előtt teljesítenie kell bizonyos előfeltételeket szervezeti szinten.

A HubSpot segít Önnek a megfelelő ügyfelekkel való kapcsolatfelvételben, miután az akkreditáció révén megalapozta szervezeti hitelességét. A jelentkezési folyamat három fordulóból áll, és a HubSpot Platinum, Diamond és Elite partnerei számára nyitott.

Tanfolyam szintje: Vállalati szintű vagy haladó

Főbb témák: előadások a valós üzleti problémák megoldásáról, videós esettanulmány benyújtása, interjú és kérdések-válaszok.

Időtartam: 3 hónap az alkalmazás felülvizsgálatára

Ár: Platinum, Diamond vagy Elite előfizetők számára elérhető

6. Salesforce tanúsított rendszergazda

via Salesforce

A Salesforce Administrator Certification program CRM-hez kapcsolódó területeken szakosodott szakemberek számára alkalmas. A tanfolyam tananyaga haladó szintű, a tanulási anyag pedig kiterjedt.

Ez egy nagy hírű CRM-tanúsítvány, amely lehetőséget kínál arra, hogy csatlakozzon egy tanulótársakból álló közösséghez (Trailblazers). A tanfolyam tanterve testreszabható.

Tanfolyam szintje: kezdő és középhaladó

Főbb témák: A Salesforce CRM alkalmazások megértése

Időtartam: Saját tempóban

Ár: Vizsga regisztrációs díja 200 USD + adók; Újra vizsga díja 100 USD + adók

7. NetSuite rendszergazda tanúsítvány

A NetSuite Administrator tanúsítvány igazolja az egyén NetSuite megoldások kezelésében szerzett készségeit és tapasztalatát. De először meg kell szereznie a NetSuite SuiteFoundation tanúsítványt, amely igazolja a NetSuite jellemzőinek, funkcióinak és képességeinek ismeretét.

A tanúsítvány megszerzéséhez legalább egy évig igazolt tapasztalattal kell rendelkeznie a NetSuite fiókok kezelésében.

Tanfolyam szintje: középhaladó és haladó

Főbb témák: Adatbiztonság, beállítás és adminisztráció, a NetSuite használata

Időtartam: 90 perc

Ár: 250 dollár

8. Freshdesk termék szakértői tanúsítvány

A Freshdesk termék szakértői tanúsítványt tanfolyamok elvégzése nélkül is megszerezheti. A vizsga letételéhez azonban gyakorlati tapasztalatra van szükség a Freshdesk platform kezelésében, beállításában és a munkafolyamatok problémáinak megoldásában.

Tanfolyam szintje: kezdőtől haladóig

Főbb témák: Freshdesk beállítása, ügyfélszolgálat, munkafolyamatok és automatizálás

Időtartam: 60 perc

Ár: Ingyenes

9. Tanúsítás: Zendesk Support Administrator Expert vizsga

via Zendesk

Ha rendelkezik Zendesk Support Administrator szakértelemmel és legalább három hónapig dolgozott ezzel, akkor ez a tanúsítás Önnek szól. Emellett el kell végeznie az alapvető támogatási tanulási útvonalat is. A tanfolyam online képzéssel kezdődik, amelyet előkészítő vizsga és záróvizsga követ, amelynek sikeres teljesítése után megkapja a tanúsítványt.

A tanúsítvány megszerzésével elmélyítheti a Zendesk Support rendszerrel kapcsolatos ismereteit, így szakosodott csapattagként javíthatja karrierlehetőségeit.

Tanfolyam szintje: középhaladó

Főbb témák: A Zendesk támogatás teljes elsajátítása

Időtartam: 105 perc

Ár: 350 dollár

10. Marketingcsatorna-stratégia és B2B2C piacra lépési útvonalak specializációja

via C oursera

Ez a Coursera platformon elérhető CEM tanúsítvány megtanítja, hogyan lehet értéket teremteni a megfelelő marketingstratégia kidolgozásával. Ez a tanfolyam néhány éves tapasztalattal rendelkező CRM szakemberek számára hasznos.

Ismerje meg, hogyan teremthet értéket a megfelelő csatornapartnerekkel való együttműködés, a többcsatornás marketing és menedzsment, valamint az egyedi árazási és csomagolási stratégiák alkalmazásával.

Tanfolyam szintje: középhaladó

Főbb témák: Értékteremtés, disztribúció, B2B, partnerkapcsolatok

Időtartam: 6 óra

Ár: 100 dollár három hónapra

Külön említést érdemel a Zoho CRM Certified Consultant tanúsítás, amelyet a Zoho tanúsított partnerei kínálnak. A Zoho egy népszerű CRM szoftver, amelyet világszerte több millió kisvállalkozás használ.

Hogyan kezelje a CRM-feladatokat és projekteket a ClickUp segítségével

Ügyfélkapcsolatok figyelése a ClickUp listanézetben ClickUp projektmenedzsment szoftver: pillantás a felhasználói felületre

Most, hogy már ismeri a legjobb CRM-tanúsítványokat, a következő lépés annak megértése, hogyan állítsa be a számára legmegfelelőbb CRM-szoftvert.

Egy jó ügyfélkapcsolat-kezelő kiválóan fogja kezelni a CRM-t: naprakészen tartja kapcsolatait, frissíti az üzletek helyes státuszát, jelzi a kapcsolati kockázatokat stb.

Ehhez rugalmasságra és alkalmazkodóképességre van szükség, valamint egy olyan platformra, amely kielégíti CRM-igényeit, kezeli az ügyfélkapcsolatokat és ápolja az ügyfélkapcsolatokat.

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

Szüksége van egy all-in-one eszközre, míg egy CRM eszköz minden projektmenedzsment szoftver funkcióval rendelkezik. De létezik ilyen eszköz? Igen, a ClickUp mindezt és még többet is megtesz!

A ClickUp mint CRM és projektmenedzsment platform

A ClickUp projektmenedzsment szoftverként segít a projektek teljes körű nyomon követésében. A ClickUp javítja a csapatok közötti kommunikációt és együttműködést, tájékoztatja az alkalmazottakat a projektek állásáról, racionalizálja a munkafolyamatokat és automatizálja a feladatokat.

CRM-platformként a ClickUp segít Önnek a CRM-funkciók zökkenőmentes integrálásában egy helyen, hogy jobb áttekinthetőséget biztosítson az ügyfelek és a feladatok, az adatkezelés és a munkafolyamatok terén.

A ClickUp CRM szoftvere megoldásokat kínál az ügyfelek és potenciális ügyfelek nyomon követésére és ápolására. A következőket kapja:

Több mint 15 rendkívül rugalmas nézet: Zökkenőmentesen Zökkenőmentesen kezelheti ügyfélkapcsolatait , megrendeléseit és értékesítési folyamatát azáltal, hogy értékesítési és marketingcsapatainak többféle nézetet biztosít, például listanézetet, Kanban táblákat, táblázatos nézetet és még sok mást.

Mérföldkövek: Kövesse nyomon feladatait. A ClickUp segít feladatok kisebb projektekre bontásában, amelyeket figyelemmel kísérhet, hogy biztosítsa a határidőre történő teljesítést a költségkereten belül.

ClickUp CRM sablonok : Hozza létre CRM-beállításait, és használja a ClickUp platformon található előre elkészített CRM-sablonok egyikét. Több mint 12 előre elkészített sablon áll rendelkezésre, amelyek konkrét üzleti célokat szolgálnak, például Hozza létre CRM-beállításait, és használja a ClickUp platformon található előre elkészített CRM-sablonok egyikét. Több mint 12 előre elkészített sablon áll rendelkezésre, amelyek konkrét üzleti célokat szolgálnak, például Google Sheets CRM sablon, Értékesítési CRM sablon , Jutaléknyomkövető CRM sablon és Ingatlan CRM sablon.

Több mint 50 ügyféladat-megjelenítés: Hozzáférés magas szintű nézetekhez az ügyféladatok, például az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos ügyletméretek elemzéséhez.

Központosított ügyfélkapcsolatok: Gyorsítsa fel marketing automatizálását, beleértve az új üzleteket és Gyorsítsa fel marketing automatizálását, beleértve az új üzleteket és ügyfélprofilokat , mindezt egy központosított e-mail hubon keresztül.

Egyszerűsített ügyféladatbázis: tárolja és elemezze az összes ügyféladatot egy helyen

Integrációk: Köszönhetően a ClickUp natív és harmadik féltől származó integrációinak, búcsút inthet a több lap megnyitásával járó rendetlenségnek.

Hozzáférés útközben: Erősítse meg csapatát azzal, hogy bármikor és bárhol hozzáférhetnek az adatokhoz, így gyorsabban tudják Erősítse meg csapatát azzal, hogy bármikor és bárhol hozzáférhetnek az adatokhoz, így gyorsabban tudják elvégezni feladataikat

Portfóliók: Rögzítse az összes ügyfélkapcsolatot és az ügyfelek bevonására indított folyamatokat. Mivel az összes információ ugyanazon a platformon elérhető, más érdekelt felek is hozzáférhetnek azokhoz, és megtervezhetik stratégiáikat.

Akár egy fiatal vállalkozás, amely bővíteni szeretné ügyféladatbázisát, akár egy tapasztalt cég, amely tovább kívánja fejleszteni tevékenységét, CRM szoftverünk minden igényt kielégít.

Kapcsolódó cikkek:

ClickUp CRM-sablonok

CRM-sablonjaink előre megtervezett formátumok vagy keretrendszerek a CRM-szoftveren belül, amelyek egyszerűsítik és egységesítik az ügyfélkapcsolat-kezeléssel kapcsolatos folyamatokat. Testreszabhatja ezeket a sablonokat az üzleti igényeinek megfelelően.

A ClickUp több, azonnal használható, előre elkészített sablont kínál, amelyeket igényeinek megfelelően testreszabhat.

Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakrabban használt ClickUp sablonokat.

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával a Lista nézetben

Értékesítési folyamat CRM sablon: Ez a sablon kezeli az értékesítési folyamat összes részletét és frissítését. Ez a CRM sablon kiválóan alkalmas az összes értékesítési információ szervezésére és kezelésére, a potenciális ügyfelektől az ügyfelek megújításáig. A sablon néhány remek funkciója: négy nézet, hét ClickApp és 30 feladatállapot, például „Megújításra vár”, „Bemutató” és „Bevezetés”. Integrált automatizálás a feladatállapotok és a feladatok felelőseinek kezeléséhez. Drag-and-drop felület, amely megkönnyíti az ügyféladatok kezelését. A potenciális ügyfelek egyszerű prioritásba rendezése sürgősség, érték és potenciál alapján.

Négy nézet, hét ClickApp és 30 feladatállapot, például „Megújításra vár”, „Bemutató” és „Bevezetés”.

Integrált automatizálás a feladatok állapotának és a feladatok felelőseinek kezeléséhez

Drag-and-drop felület, amely megkönnyíti az ügyféladatok kezelését

A potenciális ügyfelek egyszerű rangsorolása sürgősség, érték és potenciál alapján

Négy nézet, hét ClickApp és 30 feladatállapot, például „Megújításra vár”, „Bemutató” és „Bevezetés”.

Integrált automatizálás a feladatok állapotának és a feladatok felelőseinek kezeléséhez

Drag-and-drop felület, amely megkönnyíti az ügyféladatok kezelését

A potenciális ügyfelek egyszerű rangsorolása sürgősség, érték és potenciál alapján

Szervezze ügyfeleit, visszajelzéseit és prioritásait szakértői szintű hatékonysággal ezzel a sablonnal.

Ügyfélszolgálati menedzsment CRM sablon: Az ügyfeleknek páratlan ügyfélszolgálati élmény biztosítása az első lépés a sikeres ügyfélkapcsolatok kiépítése felé. Ez a sablon segít Önnek ebben, mivel minden beérkező jegyet, csevegést és problémát kezel. A sablon néhány remek funkciója: Hat alapvető feladatállapot, öt egyéni mező, hét nézet és automatizálási lehetőségek az összes ügylet kezeléséhez és nyomon követéséhez. Az ügyfelek, visszajelzések és prioritási feladatok pontos szervezése. Előre elkészített ügyfélszolgálati kérelem-felmérések küldése és az ügyfelek és partnerek elégedettségi értékeléseinek nyomon követése. A csapatok közötti Az ügyfeleknek páratlan ügyfélszolgálati élmény biztosítása az első lépés a sikeres ügyfélkapcsolatok kiépítése felé. Ez a sablon segít Önnek ebben, mivel minden beérkező jegyet, csevegést és problémát kezel. A sablon néhány remek funkciója: Hat alapvető feladatállapot, öt egyéni mező, hét nézet és automatizálási lehetőségek az összes ügylet kezeléséhez és nyomon követéséhez. Az ügyfelek, visszajelzések és prioritási feladatok pontos szervezése. Előre elkészített ügyfélszolgálati kérelem-felmérések küldése és az ügyfelek és partnerek elégedettségi értékeléseinek nyomon követése. A csapatok közötti egyszerű együttműködés lehetővé tétele a jegyekkel kapcsolatos problémák megoldása közben.

Hat alapvető feladatállapot, öt egyéni mező, hét nézet és automatizálási funkciók az összes ügylet kezeléséhez és nyomon követéséhez a folyamat során.

Ügyfelek, visszajelzések és prioritási feladatok precíz szervezése

Előre elkészített ügyfélszolgálati kérelemfelmérések küldése és az ügyfelek és partnerek elégedettségi értékeléseinek nyomon követése

Könnyű együttműködés a csapatok között a jegyekkel kapcsolatos problémák megoldása közben

Hat alapvető feladatállapot, öt egyéni mező, hét nézet és automatizálási funkciók az összes ügylet kezeléséhez és nyomon követéséhez a folyamat során.

Ügyfelek, visszajelzések és prioritási feladatok precíz szervezése

Előre elkészített ügyfélszolgálati kérelemfelmérések küldése és az ügyfelek és partnerek elégedettségi értékeléseinek nyomon követése

Könnyű együttműködés a csapatok között a jegyekkel kapcsolatos problémák megoldása közben

Szerezzen tanúsítványt és építsen ki jobb ügyfélkapcsolatokat

Az ügyfelei a legjobb reklámozói. Ha azt szeretné, hogy más potenciális ügyfeleknek is ajánlják Önt, elengedhetetlen, hogy befektessen abba, hogy ügyfelei továbbra is elégedettek legyenek a márkájával.

Az ügyfelek elégedettségének fenntartása önmagában is egy művészet, amely sokféle készséget igényel – ezekkel a tanúsítványokkal pedig megtanulhatja, fejlesztheti és csiszolhatja ezeket a készségeket.

Egy jó kapcsolattartó tudja, hogyan használja a megfelelő eszközöket a saját javára. Használjon olyan eszközt, mint a ClickUp, hogy megkönnyítse CRM-munkafolyamatait és javítsa projektmenedzsment képességeit. A ClickUp CRM kiváló kiegészítője lehet vállalkozásának, különösen mivel ötvözi a CRM és a projektmenedzsment két kritikus funkcióját.

Ha olyan projektmenedzsment megoldással rendelkezik, amely CRM-platformként is működik, időt, erőfeszítést és költségeket takaríthat meg, és hosszú távon javíthatja a haszonkulcsot és a hatékonyságot.

Regisztrálj, és kezdj el még ma a ClickUp használatát!