A 10 legjobb ügyfélkövető szoftver, amellyel betekintést nyerhet és tökéletesítheti termékét

A folyamatosan változó üzleti környezetben az ügyféladatok nem csak hasznosak, hanem az innováció és a növekedés motorját is jelentik. Minden kattintás, vásárlás vagy interakció egy-egy értékes információt rejt, amelyet felhasználhat terméke fejlesztésére és versenyképességének megőrzésére.

Ahhoz, hogy megfeleljen az ügyfelek gyakran nehezen megfogható elvárásainak, mélyebben kell belelátnia a szívükbe és elméjükbe, mint valaha. Itt jönnek képbe az ügyfélkövető rendszerek. Ezek a csúcstechnológiás megoldások segítenek feltérképezni és értelmezni vásárlói bonyolult viselkedését és preferenciáit.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb ügyfélkövető szoftverét , hogy segítsünk Önnek az ajánlatát ügyfelei igényeihez igazítani. ?

Mi az ügyfélkövető szoftver?

Az ügyfélkövető szoftver egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy figyelemmel kísérjék, rögzítsék és elemezzék az ügyfelek interakcióit és viselkedését a különböző érintkezési pontokon. Értékes betekintést nyújt ügyfélkörébe, segítve megfejteni célközönségének preferenciáit, igényeit és elvárásait.

A szoftver weboldalakról, mobilalkalmazásokból, közösségi médiából és e-mailekből gyűjt adatokat, hogy átfogó ügyfélprofilt készítsen, így végső soron javíthatja az ügyfél-elégedettséget. ?

A ClickUp CRM-sablonjának használata a CRM-munkafolyamat automatizálásának megtervezéséhez a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

A legfontosabb funkciók közé általában tartozik a weboldal látogatások nyomon követése, a vásárlási előzmények elemzése, a közösségi média aktivitásának figyelemmel kísérése és az ügyfélszolgálati interakciók rögzítése. Az adatelemzés segítségével az ügyfélkövető szoftver azonosítja a trendeket, szegmentálja az ügyfélkört, és személyre szabja a marketing- és ügyfélszolgálati tevékenységeket.

Ez a szoftver kulcsfontosságú szerepet játszik az ügyfél-elégedettség és az élmény javításában, a marketingstratégiák optimalizálásában és végső soron a bevételek növekedésének elősegítésében. Lehetővé teszi Önnek és értékesítési csapatának, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, személyre szabott ajánlatokat készítsenek és tartós kapcsolatokat építsenek ki ügyfeleikkel azáltal, hogy minden interakciót értelmes és produktívvá tesznek.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő ügyfélkövető szoftvert?

Íme az öt legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni a legjobb ügyfélkövető szoftver kiválasztásakor:

Felhasználóbarát: A nyomon követő szoftvernek elég intuitívnak kell lennie ahhoz, hogy a különböző szintű technikai ismeretekkel rendelkező csapattagok is használni tudják. Integráció: Zökkenőmentesen kell kapcsolódnia a jelenlegi eszközeihez és rendszereihez, például az e-kereskedelemhez, a CRM-rendszerhez és az e-mail marketing platformokhoz. Elemzés és jelentések: Az összegyűjtött adatokból értelmes következtetéseket levonni elengedhetetlen a megalapozott döntéshozatal és a hatékony marketingstratégiák szempontjából. Skálázhatóság: Az ügyfélkövető szoftvernek képesnek kell lennie a növekvő adatmennyiség kezelésére és a változó követési igényekhez való zavartalan alkalmazkodásra. Biztonság: Győződjön meg arról, hogy a nyomonkövető szoftver megfelel az adatvédelmi előírásoknak, és hatékony biztonsági intézkedéseket kínál az érzékeny ügyféladatok védelme érdekében.

A 10 legjobb ügyfélkövető szoftver

Most, hogy már tudja, mi az ügyfélkövető szoftver és hogyan válassza ki a megfelelőt, itt az ideje, hogy megismerje a piacon elérhető 10 legjobb megoldást. Részletesen bemutatjuk azok funkcióit és előnyeit, és megmutatjuk, hogyan növelhetik ügyfelei elégedettségét és hatékonyabbá tehetik ügyfélkövetési tevékenységét, úgyhogy maradjon velünk!

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely leegyszerűsíti az ügyfélkapcsolat-kezelés ( CRM ) komplexitását, és lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kihasználja ügyféladatainak potenciálját. Zökkenőmentesen integrálja az értékesítési folyamatok nyomon követését, az ügyfélszámlák kezelését és a részlegek közötti együttműködés elősegítését.

A ClickUp különlegessége az ügyféladatok elemzésében megnyilvánuló sokoldalúságában rejlik. Több mint 15 rugalmas nézet áll rendelkezésére, amelyek segítségével betekintést nyerhet a potenciális ügyfelekkel való interakciókba, az ügyfelek útjába és még sok másba. Akár egyszerű listát vagy táblázatot preferál a nyomon követéshez, akár bonyolult információk vizualizálását Gantt-, Timeline- és Board-nézeteken keresztül, a ClickUp minden igényét kielégíti. ?

A ClickUp Goals és Dashboards funkciók segítségével meghatározhatja a kampány céljait, ütemtervét és célpontjait, miközben automatikusan nyomon követi az előrehaladást. Ezek a funkciók biztosítják, hogy marketingcsatornája, csapata ütemterve és munkaterhelésének kezelése tökéletesen összehangolt legyen, így könnyedén kezelheti marketingnaptárát.

A tesztváltozatok elemzése során a platform lehetővé teszi a felhasználói viselkedés „előtti” és „utáni” adatainak rögzítését, amelyeket a könnyű összehasonlítás érdekében áttekinthetően összevonhat a Lista vagy Tábla nézetben.

A ClickUp legjobb funkciói

Hatékony CRM funkciókat és ingyenes sablonokat kínál, amelyek megkönnyítik az ügyféladatbázis létrehozását és kezelését.

A ClickUp Forms segítségével minősítheti a potenciális ügyfeleket és rendszerezheti a fontos adatokat.

ClickUp Dashboards az ügyféladatok mélyebb megértéséhez és az összes ügyfélkapcsolati munkáról szóló teljes áttekintéshez.

Több mint 15 megjelenítési lehetőség áll rendelkezésre a munkafolyamatok kezeléséhez és az adatok feldolgozásához, beleértve a listát, táblázatot, naptárat és táblázatot.

Lehetővé teszi az automatikus előrehaladási jelentést a ClickUp Goals segítségével.

Több mint 1000 harmadik féltől származó alkalmazással és szolgáltatással integrálható a CRM-élmény javítása érdekében.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform lassú lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. HubSpot

via Hubspot

A HubSpot egy elismert és rendkívül sokoldalú eszköz az ügyfelek nyomon követéséhez és az üzleti kapcsolatok kezeléséhez. Átfogó funkciókészletet kínál, amely egyszerűsíti az automatikus adatbevitelt, a potenciális ügyfelek kezelését, a dokumentumok nyomon követését, a folyamatok kezelését és a jegyek kiadását – mindezt egyetlen, felhasználóbarát csomagban.

Ez a szoftver lehetővé teszi különböző CRM-aspektusok nyomon követését, beleértve a webes interakciókat új potenciális ügyfelek azonosítása érdekében, a meglévő célok elérését, valamint az ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos tevékenységeket a beépített jelentéskészítő funkciók segítségével.

A termelékenység növelésének kényelmes módja az integrációk használata – a HubSpot App Marketplace több mint 1000 integrációt kínál, köztük a ClickUp-hoz is. ?

A HubSpot legjobb funkciói

Könnyedén hozzáadhat, nyomon követhet és kapcsolatba léphet a kapcsolattartókkal az interakciók idővonalának és e-mail értesítéseknek köszönhetően.

Világos áttekintést nyújt az értékesítési folyamat állapotáról, és hatékonyan rangsorolja a feladatokat.

Egyszerű jelentésekkel figyeli a webes és e-mailes interakciókat, a célok elérését és az ügyfelek tevékenységét.

A CRM eszköz több mint 1000 eszközzel integrálható, beleértve a ClickUp-ot is.

A HubSpot korlátai

A bejelentkezés időbe telik

Egyes felhasználók számára kissé drága más ügyfélszolgálati szoftverekhez képest.

HubSpot árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó (csak új ügyfelek számára)

Professzionális: 1600 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

3. EngageBay

Az EngageBay egy hatékony ügyfélkövető szoftver, amely egyszerűsíti a vállalkozások ügyfélkezelési módszereit. A CRM, a marketing automatizálás és a help desk funkciók kombinálásával lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy egyszerűsítsék az ügyfélkapcsolatokat, hatékonyan kövessék nyomon a potenciális ügyfeleket és javítsák az ügyfélszolgálatot.

A rendszer lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy szisztematikusan naplózzák és rögzítsék az ügyfelekkel folytatott kommunikációt. Ez a központosított megközelítés minden interakciót rögzít, értékes betekintést nyújtva az ügyfélkapcsolatokba. ?

A help desk segítségével könnyedén nyomon követheti az e-maileket és a webes csevegéseket, összevonva az ügyfelek kapcsolatait és interakcióit, beleértve a vásárlásokat és az űrlapok benyújtását. Eközben a szoftver az ügyféladatokat informatív jelentésekbe alakítja, lehetővé téve az adatokon alapuló döntések meghozatalát, a trendek azonosítását és az ügyfél-elkötelezettségi stratégiák finomítását.

Az EngageBay legjobb funkciói

Ötvözi a CRM, a marketing automatizálás és a help desk funkciókat.

A releváns adatokat a CRM-rendszerben tárolja, hogy átfogó képet kapjon az ügyfelekről.

Az ügyféladatokat jelentésekbe alakítja át az adatalapú döntéshozatal érdekében.

Robusztus ügyfélszolgálati funkciókat tartalmaz, beleértve az e-mail és a webes csevegés nyomon követését.

Az EngageBay korlátai

Meredek tanulási görbe

EngageBay árak

Örökre ingyenes

Alap : 13,79 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 45,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 91,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

EngageBay értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

4. Monday.com

A Monday.com segítségével nyomon követheti a különböző ügyfélinterakciókat, a vásárlási előzményektől és az e-mailes tevékenységektől kezdve az ajánlatkezelésig és a digitális aláírásokig. Ez a átfogó megközelítés 360 fokos rálátást biztosít az ügyfélkapcsolataira. ?

Több mint 50 integrációval a szoftver biztosítja, hogy csapata könnyedén nyomon követhesse az ügyfelek interakcióit a különböző csatornákon, összevonva az adatait és racionalizálva a munkafolyamatokat.

Bár a Monday.com számos funkciót kínál a projekt- és csapatmenedzsmenthez, egyes felhasználók szerint nem különösebben felhasználóbarát. Ha csapatának egyszerűbb eszközre van szüksége, megismerkedhet néhány népszerű alternatív megoldással.

Monday.com legjobb funkciói

Nyomon követi a vásárlási előzményeket, az e-mail tevékenységet, az ajánlatokat, az aláírásokat és még sok mást.

Több mint 50 integráció segítségével figyelemmel kíséri az ügyfelek több csatornán történő interakcióit.

Testreszabható irányítópulttal rendelkezik

Monday.com korlátai

Egyes értékelők szerint bonyolult a használata.

Egyes felhasználók számára drága

Monday.com árak

Örökre ingyenes

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

5. Zoho CRM

A Zoho CRM hatékony elemzési és automatizálási funkcióival egyszerűsíti az ügyfélkövetést. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, előre jelezzék az ügyfelek viselkedését és racionalizálják működésüket, így elengedhetetlen eszközzé válik az ügyfélkapcsolatok ápolásában. A fejlett elemzési eszközökkel értékes betekintést nyerhet, és személyre szabott ügyfélutakat hozhat létre a különböző kommunikációs csatornákon.

A Zoho mesterséges intelligenciával működő asszisztense, Zia, segíti értékesítési csapatát a CRM-adatbázisban való navigálásban és keresésben. Azáltal, hogy előre megjósolja, mikor fog egy ügyfél valószínűleg újabb vásárlást végrehajtani, proaktív módon léphet kapcsolatba vele, releváns termékeket vagy szolgáltatásokat kínálhat neki, és javíthatja az élményét.

Kiemelkedő funkciója a Zoho CRM mobilalkalmazása, amely lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy útközben is kapcsolatba lépjenek a potenciális ügyfelekkel, hozzáférjenek a fontos ügyféladatokhoz és figyelemmel kísérjék a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket).

A Zoho CRM ésszerű választás, de azok számára, akik nem túl jártasak az ilyen típusú szoftverekben, kissé megnehezítheti a tanulást. Ha méltó helyettesítőt keres, fedezze fel Zoho alternatíváink választékát.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Betekintést nyújt a potenciális ügyfelek tevékenységébe, az ügyfelek preferenciáiba és a tájékozott döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokba.

Fejlett elemző eszközöket tartalmaz, amelyekkel hasznos információkat szerezhet a személyre szabott ügyfélélmény kialakításához.

Vegye fel a kapcsolatot ügyfeleivel különböző kommunikációs csatornákon keresztül

AI asszisztens az ügyfelek viselkedésének előrejelzéséhez

A Zoho CRM korlátai

A CRM eszköz új felhasználók számára bonyolult lehet.

Nehéz letölteni és összegyűjteni az adatokat

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 14 €/hó felhasználónként

Professzionális: 23 €/hó felhasználónként

Vállalati: 40 €/hó felhasználónként

Ultimate: 52 €/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

6. Salesforce

A Salesforce egy felhőalapú szoftver, amely átfogó központként szolgál az ügyfélkapcsolatok különböző aspektusainak kezeléséhez, a kapcsolattartási információktól az értékesítési adatokig és az ügyfélszolgálati interakciókig.

Az egyik kiemelkedő funkciója az intuitív irányítópult, amely gyors és áttekinthető képet nyújt az értékesítési adatokról. Ez a vizuális ábrázolás egyszerűsíti az ügyfelekkel való interakciók és az értékesítés előrehaladásának nyomon követését. ?

A kapcsolattartási funkcióval egyszerűsítheti az ügyféladatokat, és az összes adatot egy könnyen elérhető helyen központosíthatja. Ez megkönnyíti az ügyfelekkel való interakciók nyomon követését és javítja a kapcsolattartást.

A Salesforce automatizálási funkcióival támogatja a felhasználókat, amelyek egyszerűsítik a rutin feladatokat, például a nyomon követő e-maileket és a személyre szabott értesítéseket az ügyfelek viselkedése és preferenciái alapján. Ez a funkció nemcsak csökkenti a kézi munkát, hanem javítja a kampányok végrehajtását és az ügyfelek elkötelezettségét is.

A Salesforce-t integrálhatja a ClickUp-pal is, így hatékony szinergiát teremtve, amely elősegíti az adatmegosztást, a csapatok közötti együttműködést és az ügyfélkapcsolatok kezelését.

A Salesforce legjobb funkciói

Nyomon követi az ügyfelek elérhetőségeit, az értékesítési adatokat és a szolgáltatásokkal kapcsolatos interakciókat.

Gyors áttekintést nyújt az értékesítési információkról a hatékony nyomon követés érdekében.

Központosítja az ügyféladatokat a hatékony nyomon követés és kapcsolattartás érdekében.

A Salesforce korlátai

Időbe telik a potenciális ügyfél megnyerése

Egyes felhasználók számára drága

Salesforce árak

Starter : 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Salesforce értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 17 000 értékelés)

7. Pipedrive

A Pipedrive az út a kiváló hatékonysághoz és az ügyfelek jobb megértéséhez, forradalmasítva az ügyfélkapcsolatok nyomon követésének, kezelésének és javításának módját. Ezzel a szoftverrel hatalmas kapcsolati és szervezeti adatbázist építhet, miközben részletes interakciós előzményeket tárol, így biztosítva, hogy egyetlen részlet sem maradjon figyelmen kívül.

Az automatizálás kerül a középpontba, az e-mailes marketingtől a nyomon követésig, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat: az erős ügyfélkapcsolatok ápolására. Az AI Sales Assistant segítségével nemcsak az ismétlődő feladatokat automatizálhatja, hanem azt is meghatározhatja, hogy ügyfelei mikor lehetnek készek a következő vásárlásra.

De ez még nem minden! ?

A Pipedrive vizuális irányítópultjai és testreszabható jelentései személyes elemzési központként működnek, amelyek segítségével azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, figyelemmel kísérheti a teljesítménymutatókat, reális célokat tűzhet ki és megalapozott döntéseket hozhat.

Ha nehezen használható, akkor bármikor kipróbálhatja a Pipedrive alternatíváit.

A Pipedrive legjobb funkciói

Automatizálást és betekintést biztosít az ügyfélkapcsolatok javítása érdekében.

Kiterjedt kapcsolattartói és szervezeti adatbázist hoz létre az interakciók történetével együtt.

Vizuális irányítópultokkal és testreszabható jelentésekkel rendelkezik a tájékozott döntéshozatalhoz.

AI értékesítési asszisztens az ügyfelek következő vásárlásainak előrejelzéséhez

A Pipedrive korlátai

Meredek tanulási görbe

Korlátozott integrációk

Pipedrive árak

Alapvető: 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39,90 USD/hó felhasználónként

Ár: 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

8. Churn360

A Churn360 az Ön ideális ügyfélsiker-szoftvere, amely az ügyfelek viselkedésének figyelemmel kísérésére, a potenciális elvándorlási kockázatok jelzésére és a megtartási erőfeszítések fokozására szolgál. A CRM-rendszer, a kommunikációs csatornák és a pénzügyi jelentések adatait integrálva 360 fokos kilátást biztosít az ügyfeleiről, teljes áttekintést nyújtva az ügyfélútvonalról.

Ez a szoftver az ügyfelek életciklusát követi nyomon, és a CX-képviselőket fontos háttérinformációkkal látja el a kontextus szerinti támogatáshoz. Emellett automatizálja az ügyfelek sikerességét biztosító folyamatokat, így racionalizálva a munkafolyamatot.

A Churn360 viselkedésalapú szegmentációja lehetővé teszi személyre szabott kampányok indítását a termékek elfogadásának és az elégedettség növelése érdekében. Ezen felül megosztott irányítópultokat, push értesítéseket és robusztus ügyfélkövetési funkciókat is kínál. Ez az eszköz könnyen integrálható olyan népszerű SaaS eszközökkel, mint az Intercom, a HubSpot, a Gmail és mások.

A Churn360 legjobb funkciói

Nyomon követi az ügyfelek viselkedését, hogy azonosítsa a potenciális elvándorlási kockázatokat.

A CRM-rendszerek, kommunikációs csatornák és pénzügyi jelentések adatait integrálja, így átfogó áttekintést nyújt.

Figyelemmel kíséri az ügyfeleket az egész utazásuk során

A Churn360 korlátai

Korlátozott számú ügyfélkapcsolat

Churn360 árak

Startup : 199 USD/hó

Professzionális : 499 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Churn360 értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 5/5 (5+ értékelés)

9. Bitrix24

A Bitrix24 CRM nem csupán egy ügyfélkövető rendszer, hanem a személyre szabott e-mail kampányok és potenciális ügyfelek generálásának kapuja is. A névjegyek bevitelének vagy importálásának lehetőségével a platform az Ön adatraktárává válik, amely minden interakciót rögzít, legyen az telefonhívás, találkozó vagy e-mail. Ez a gondos nyomon követés élénk képet ad az egyes ügyfelekkel való kapcsolata állapotáról.

A CRM-megoldás kiváló irányítópulttal rendelkezik, amely az értékesítési csatorna figyelemmel kísérésének központja. Ezzel betekintést nyerhet, megjelölheti a különös figyelmet igénylő területeket, és biztosíthatja, hogy ügyfeleivel a helyes úton halad. ?️

A Bitrix24 legjobb funkciói

A telefonhívások, találkozók és e-mailek adatait tárolja, hogy teljes áttekintést nyújtson az ügyfelekről.

Személyre szabott e-mail kampányokat hoz létre, hogy hatékonyan vonzza be potenciális ügyfeleit.

Elősegíti a csapat együttműködését és a kommunikációt a platformon belül a zökkenőmentes ügyfélkövetés érdekében.

A Bitrix24 korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Bitrix24 árak

Örökre ingyenes

Alap : 49 USD/hó öt felhasználó esetén

Standard : 99 USD/hó 50 felhasználónként

Professzionális : 199 USD/hó 100 felhasználónként

Vállalati: 399 USD/hó 250 felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (700+ értékelés)

10. Hiver

A Hiver elsősorban egy e-mail jegyrendszer szoftver, amely kulcsfontosságú szerepet játszik a hatékony és megbízható ügyfélszolgálatban, közvetlenül a Gmail-fiókjából. Könnyedén nyomon követheti a beérkező ügyfélkérdéseket, amíg azok kielégítő megoldást nem nyernek. ?

A Hiver segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, fejlett elemzéseket végezhet, és szorosan figyelemmel kísérheti a fontos támogatási mutatókat, mint például az átlagos megoldási idő és az első válaszadási idő, mindezt a Gmail felületén belül. De nem csak az e-mailekkel foglalkozik. Chrome-bővítményt kínál a fejlesztőknek és élő csevegő widgetet a webhely látogatóival való valós idejű interakciókhoz. Emellett CSAT-felmérések segítségével értékes ügyfél-visszajelzéseket is gyűjthet a webhelyén.

A Hiver legjobb funkciói

A folyamatok automatizálása az ügyfélszolgálat racionalizálása érdekében

Értékes visszajelzéseket gyűjt a webhelyén végzett CSAT-felmérések segítségével.

Valós idejű adatok és mutatók nyomon követésével javítja az ügyfélszolgálatot

A Hiver korlátai

Hosszú betöltési idő

Alacsony színvonalú mobilalkalmazás

Hiver árak

Lite : 15 USD/hó felhasználónként

Pro : 39 USD/hó felhasználónként

Elite: 59 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Hiver értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Készüljön fel a sikerre a legjobb ügyfélkövető rendszerrel

Az ügyfélkövető szoftverek kulcsot jelentenek az ügyfeleiről szóló értékes információkhoz. Ezek az eszközök számos előnyt kínálnak, a potenciális ügyfelek kezelésétől a valós idejű adatelemzésig, biztosítva, hogy az ügyfelekkel való mélyebb kapcsolatok és az üzleti siker felé vezető út egyértelmű és egyszerű legyen.

Ha könnyedén szeretné kezelni ügyfélkapcsolatait, nyomon követni a potenciális ügyfeleket és tanulni az ügyfelekkel való interakciókból, regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el igazítani termékét vagy szolgáltatását ügyfelei igényeihez és elvárásaihoz. ?