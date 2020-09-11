A 7 legjobb agilis projektmenedzsment tanúsítvány (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Mi az agilis projektmenedzsment tanúsítvány?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Az agilis projektmenedzsment tanúsítvány egy személy agilis környezetben történő hatékony projektmenedzsmenthez szükséges készségeinek és képességeinek hivatalos megerősítése. "}},{"@type":"Question","name":"Miért van szükséged agilis projektmenedzsment tanúsítványra?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Az agilis menedzsment tanúsítvány megszerzése bizonyítja elkötelezettségét e projektmódszertan iránt. Az egyéni képzés során megtanulja az agilis technikákat, amelyekkel hatékonyan irányíthatja és sikeresen végrehajthatja a projekteket. Ez segít fejleszteni készségeit, ismereteit és képességeit."}},{"@type":"Question","name":"Mi a legjobb agilis projektmenedzsment tanúsítvány?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Az agilis projektmenedzsment tanúsítványok a karrierút függvényében változnak, de leggyakrabban PMP és CSM tanúsítványokról van szó. A PMP jó választás, ha egy adott területen szeretnél menedzserként elismertségre szert tenni, míg a CSM ideális az agilis scrum keretrendszerhez. "}},{"@type":"Question","name":"A PMI-ACP jobb, mint a PMP? ","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Az ACP a projektmenedzsment agilis megközelítésére összpontosít, míg a PMP a hagyományos projektmenedzsment módszertanokra koncentrál, szélesebb körben. Mind az ACP, mind a PMP tanúsítványok a professzionális projektmenedzserek tudásának igazolására szolgálnak. "}}]}

Érdekel az agilis projektmenedzsment tanúsítvány megszerzése?

Az agilis módszertan számos előnnyel jár.

Magasabb minőségű termékek, jobb projektirányítás, megnövekedett ROI, és ami a legfontosabb: elégedettebb ügyfelek.

Mi lehetne jobb módja az agilis projektmenedzsmentről való tanulásnak, mint egy tanúsítvány megszerzése? Emellett tanúsított agilis szakemberré válsz, ami hozzáadott értéket jelent az önéletrajzodhoz.

De a megfelelő agilis tanúsítvány kiválasztása után is így érzi magát?

Nos, nem feltétlenül kell így lennie!

Ebben a cikkben megtudhatja, mi az az agilis projektmenedzsment tanúsítvány, és miért van rá szüksége. Emellett bemutatunk hét kiváló tanúsítványt, amelyeket megszerezhet, és azt is, hogyan használhatja fel tanúsítványát, hogy 2021-ben hatékony agilis projektmenedzsment szakemberré váljon.

Kezdjük is!

Mi az agilis projektmenedzsment tanúsítvány?

Az agilis projektmenedzsment tanúsítvány egy személy agilis környezetben történő hatékony projektmenedzsmenthez szükséges készségeinek és képességeinek hivatalos megerősítése.

Az agilis projektmenedzsment tanúsítvány megszerzése nemcsak hozzáadott értéket jelent az önéletrajzodhoz, hanem segít abban is, hogy egy lépéssel tovább haladj az agilis projektmenedzsment terén.

De mi is az agilis projektmenedzsment?

Az agilis projektmenedzsmentben a projektet sprintokban fejleszted.

Várjunk csak... „sprint” mint futás?

Természetesen nem!

Ez csak egy ügyes szóvicc az Agile alkotóitól.

A hagyományos projektmenedzsmenttel ellentétben az agilis megközelítésben egy nagy projektet kisebb fejlesztési ciklusokra, úgynevezett sprintekre bontanak.

Minden sprint végén összegyűjti az ügyfelek visszajelzéseit, a következő ciklusban végrehajtja a változtatásokat, majd leszállítja a terméket.

Mi az előnye?

Ez a folyamatos fejlesztés aktívan bevonja az ügyfeleket a fejlesztési folyamatba, segítve Önt abban, hogy olyan terméket fejlesszen, amely tökéletesen megfelel az ő igényeiknek.

Miért van szüksége agilis projektmenedzsment tanúsítványra?

Az agilis menedzsment tanúsítvány megszerzése bizonyítja elkötelezettségét e projektmódszertan iránt. Az egyéni képzés során megtanulja az agilis technikákat, amelyekkel a projekteket sikeresen irányíthatja és végrehajthatja. Ez segít fejleszteni készségeit, ismereteit és képességeit.

Hogy elkerülje ezt, nézzük meg három fő okot, miért szüksége van agilis projektmenedzsment tanúsítványra:

1. Fejleszd agilis projektmenedzsment készségeidet

Az agilis projekt menedzseléséhez ismernie kell annak alapvető fogalmait, mint például:

Kétféle módon lehet ezeket elsajátítani:

Agilis projektek menedzselésével

Beiratkozás egy speciális tanúsítványprogramra

Bár a munkahelyi tanulás remek dolog, nehéz lehet megtalálni a megfelelő lehetőségeket. Végül is, miért alkalmazna egy vállalat agilis tapasztalatokkal nem rendelkező menedzsert egy agilis projekt vezetésére?

Ezenkívül, ha csak a munkád során szerzett ismeretekre támaszkodsz, hónapokba telhet, mire elsajátítod a szükséges tudást.

De egy speciális tanúsítványprogramban ezeket a fogalmakat sokkal gyorsabban elsajátíthatja!

Mi az előnye?

Az agilis koncepciók elsajátításával fejlesztheti készségeit és előnyt szerezhet az agilis környezetben történő projektmenedzsment terén.

2. Megmutatja elkötelezettségét a szerep iránt

Az agilis menedzsment tanúsítvány megszerzése bizonyítja elkötelezettségét e projektmódszertan iránt.

Az egyéni képzés során megtanulhatja az agilis technikákat, amelyekkel sikeresen irányíthatja és végrehajthatja a projekteket. Ez segít fejleszteni készségeit, ismereteit és képességeit.

Ez természetesen megmutatja a munkáltatóknak, hogy elkötelezett az Agile elsajátítása iránt, ami növeli az esélyeit, ha Agile projektmenedzser szeretne lenni.

3. Segít könnyedén kezelni az agilis projekteket

Az agilis projektmenedzsment szakembertől elvárják, hogy leküzdjön minden akadályt, amely a projekt sikeres befejezésének útjában áll. Ez lehet bármi, az agilis elvek megvalósításától egészen az agilis ceremóniák lebonyolításáig.

Hogyan lehet leküzdeni ezeket az akadályokat?

Egyszerű: egy agilis menedzsment tanfolyammal!

Ezek a projektmenedzsment képzések megtanítják Önnek a kihívások helyes kezelésének stratégiáit. Ez segít abban is, hogy jobban felkészüljön a problémák felismerésére, mielőtt azok felerősödnének, így időt és egyéb erőforrásokat takaríthat meg!

Mi a legjobb agilis projektmenedzsment tanúsítvány?

Az agilis projektmenedzsment tanúsítványok a karrierút függvényében változnak, de leggyakrabban PMP és CSM tanúsítványokról van szó. A PMP tanúsítvány egy adott területen menedzserként való elismertség megszerzéséhez jó, míg a CSM tanúsítvány ideális az agilis scrum keretrendszerhez.

A 7 legjobb agilis projektmenedzsment tanúsítvány 2021-ben

Mi a legjobb módszer a tanúsítványt adó tanfolyam kiválasztásához?

Valószínűleg nem a legjobb ötlet...

Olyat szeretnél választani, ami megfelel az igényeidnek, igaz?

Annak érdekében, hogy megtalálja a legmegfelelőbb tanúsítványt, itt van egy lista hét gondosan kiválasztott agilis projektmenedzsment tanúsítványról.

Minden agilis tanúsítványról a következőket ismertetjük:

Melyik projektmenedzsment intézet kínálja?

A tanúsítványok által lefedett területek

Melyek az előfeltételei?

Mennyibe kerül?

1. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Az Agilists által létrehozott PMI Agile Certified Practitioner tanúsítvány hivatalosan elismeri az egyén agilis elvekkel és technikákkal kapcsolatos ismereteit és készségeit. Különböző agilis megközelítésekkel foglalkozik, mint például a Scrum, a Kanban és az Extreme Programming (XP).

Az Agile Certified Practitioner vizsga 120 feleletválasztós kérdésből áll, és 3 óra áll rendelkezésre a megoldásukra.

Megjegyzés: A PMI Agile Certified Practitioner tanúsítvány megőrzéséhez 3 évente 30 szakmai fejlesztési egységet (PDU) kell szereznie agilis témákban.

A PMI-ACP jobb, mint a PMP?

Az ACP a projektmenedzsment agilis megközelítésére összpontosít, míg a PMP a hagyományos projektmenedzsment módszertanokra koncentrál, szélesebb körben. Mind az ACP, mind a PMP tanúsítványok a professzionális projektmenedzserek ismereteinek ellenőrzésére szolgálnak.

Mi az a PDU?

A PDU egy egység, amelyet a Projektmenedzsment Intézet hozott létre az egyének szakmai fejlődésének mérésére.

Kínálja:

Projektmenedzsment Intézet.

A tanúsítványok által lefedett területek

Az Agile Certified Practitioner tanúsítvány olyan témákat fed le, mint:

Agilis elvek és gondolkodásmód

Értékorientált teljesítés

Agilis becslés

Csapat teljesítmény

Folyamatos fejlesztés

A tanúsítvány megszerzésének előfeltételei

A tanúsítvány megszerzésének előfeltételei:

Másodlagos diploma

21 órányi képzés az agilis gyakorlatokról

12 hónap általános projekt tapasztalat az elmúlt 5 évben

Megjegyzés: A jelenlegi PMP (Project Management Professional) vagy PgMP ( Program Management Professional ) tanúsítványok megfelelnek ennek a követelménynek.

8 hónapos agilis projekt tapasztalat az elmúlt 3 évben

Árak

A Projektmenedzsment Intézet tagjai számára: 435 dollár

Nem tagok számára: 495 dollár

2. PRINCE2 Agile projektmenedzsment tanúsítványok

A PRINCE2 Agile projektmenedzsment tanúsítványok az Agile módszertan és a PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2) kombinációját jelentik. Céljuk, hogy megtanítsák a szakembereknek, hogyan kell projekteket menedzselni Agile környezetben.

A PRINCE2 Agile két szintű tanúsítványt kínál:

PRINCE2 Agile Foundation: alapszintű tanúsítvány, amely az agilis technikákat és keretrendszereket fedi le.

PRINCE2 Agile Practitioner: megtanítja az egyéneknek, hogyan kombinálják a projekt struktúráját, irányítását és ellenőrzését az Agile módszertannal és technikákkal.

A PRINCE2 Agile Foundation tanúsítvány vizsga 50 objektív típusú kérdésből áll, amelynek időtartama 1 óra. Az Agilepm Practitioner tanúsítvány vizsga 50 kérdésből álló, nyitott könyves vizsga, amelynek időtartama 150 perc.

Kínálja:

AXELOS Ltd.

A tanúsítványok által lefedett területek

Ez a tanúsító kurzus olyan modulokból áll, mint:

PRINCE2 Agile áttekintés

Témák és folyamatok agilis környezetben

Scrum, Kanban és Lean start-up

PRINCE2 Agile esettanulmány és tevékenységek

A tanúsítvány megszerzésének előfeltételei

Az Agilepm Foundation tanúsítvány megszerzéséhez nincsenek hivatalos előfeltételek.

Az Agilepm Practitioner tanúsítvány megszerzéséhez azonban az alábbi tanúsítványok egyikével kell rendelkeznie:

PRINCE2 Foundation (vagy magasabb szintű)

PRINCE2 Agile Foundation

Projektmenedzsment képesítés (PMQ)

Projektmenedzsment tanúsított munkatárs (CAPM)

IPMA (Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség) A, B, C és D szintek

Árak

Online PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner: 1555 dollár

Kombinált csomag: 1860 dollár

3. Certified Scrum Master (CSM)

A Certified Scrum Master tanúsítvány ideális azok számára, akik Scrum csapatot szeretnének vezetni.

Ez a tanúsítvány a Scrum keretrendszer teljes egészét bemutatja: a projektcsapat különböző szerepeit, eseményeit és eredményeit. Ez az agilis tanfolyam segíthet abban, hogy tökéletes vezetővé válj egy Scrum csapat irányításában.

Ahhoz, hogy Certified Scrum Master tanúsítványt szerezzen, osztálytermi képzésen kell részt vennie. A képzés végén nyitott könyves vizsgát kell tennie. A vizsga 50 feleletválasztós kérdésből áll, és 1 óra időtartamú.

Kínálja:

A Scrum Alliance.

A tanúsítványok által lefedett területek

A Certified Scrum Master tanúsítvány olyan témákat fed le, mint:

Agilis és Scrum keretrendszer

A Scrum csapat szerepei

A Scrum értéke és eseményei

Scrum artefaktumok

Előfeltételek

Ennek az agilis tanúsítványnak nincsenek előfeltételei.

Árak

1000–1400 dollár.

4. Certified SAFe Agilist (Scaled Agile)

A Certified SAFe ( Scaled Agile Framework ) Agilist egy alapszintű tanúsítvány, amely megtanítja az egyénnek, hogyan kell a SAFe-et implementálni az agilis fejlesztés méretezése érdekében egy szervezetben.

A tanúsító vizsga egy 45 kérdéses, zárt könyves vizsga, amelynek időtartama 90 perc. A vizsga letétele előtt kötelező részt venni egy 2 napos Leading SAFe képzésen.

Kínálja:

Scaled Agile.

A tanúsítványok által lefedett területek

Ez az agilis projektmenedzsment tanúsítvány olyan területeket fed le, mint:

A Scaled Agile keretrendszer alapjai

Üzleti agilitás

Programnövekedés tervezése

Lean portfóliókezelés

A tanúsítvány megszerzésének előfeltételei

5+ év tapasztalat szoftverfejlesztés , tesztelés, üzleti elemzés, termék- vagy projektmenedzsment területén

Tapasztalat a Scrum keretrendszerben

Árak

725 dollártól kezdődik.

Megjegyzés: Az első vizsga a tanfolyam regisztrációs díjában benne van, feltéve, hogy a tanfolyam befejezése után 30 napon belül teszed le. Minden ismételt vizsga 50 dollárba kerül.

5. Professzionális Scrum Master tanúsítványok (PSM)

A Professional Scrum Master három szintű tanúsítványt kínál:

Professional Scrum Master I: a Scrum keretrendszer és annak alkalmazásának ismereteinek igazolására

Professional Scrum Master II: tanulja meg a Scrum keretrendszer használatát a valós életben

Professional Scrum Master III: azoknak, akik már teljesítették a PSM I és II értékeléseket, és el akarják sajátítani a Scrum módszertant.

A tanúsítvány vizsga:

A PSM I 80 kérdést tartalmaz, a rendelkezésre álló idő 60 perc.

A PSM II 30 kérdést tartalmaz, a rendelkezésre álló idő 90 perc.

A PSM III 33 kérdést tartalmaz, a rendelkezésre álló idő 120 perc.

Kínálja:

Scrum.org

A tanúsítványok által lefedett területek

A Professional Scrum Master tanúsítványok olyan területeket fednek le, mint:

Scrum keretrendszer

Mentorálási csapatok

Folyamatos fejlesztés és teljesítés

Portfóliótervezés

A tanúsítvány megszerzésének előfeltételei

Ezeknek a tanúsítványoknak nincsenek hivatalos előfeltételei.

Igen.

Árak

Professional Scrum Master I értékelés: 150 dollár

Professional Scrum Master II értékelés: 250 dollár

Professional Scrum Master III értékelés: 350 dollár

6. Minősített agilis projektmenedzser (IAPM)

A Certified Agile Project Manager tanúsítvány azoknak a vezetőknek szól, akik fejleszteni szeretnék az agilis projektmenedzsment terén szerzett ismereteiket és készségeiket.

A tanúsítvány megszerzéséhez regisztrálnia kell az International Association of Project Managers (Nemzetközi Projektmenedzserek Szövetsége) oldalán. A fizetés és a regisztráció után e-mailt kap, amelyben megtalálja a vizsgához szükséges bejelentkezési adatokat.

Megjegyzés: Ezek a képesítések csak hat hónapig érvényesek.

Kínálja:

Nemzetközi Projektmenedzserek Szövetsége.

A tanúsítványok által lefedett területek

Ez a tanúsítvány az Agile PM Guide 2. 0 alapján készült.

Mi az a Agile PM Guide 2. 0?

Ez egy átfogó útmutató, amely bemutatja az egyes agilis keretrendszerek (Scrum, Kanban és Extreme Programming) fogalmait.

A tanúsítvány megszerzésének előfeltételei

Ennek az agilis projektmenedzsment tanfolyamnak nincsenek formális előfeltételei.

A projektmenedzsment terén szerzett korábbi tapasztalatok rendkívül hasznosak lehetnek.

Árak

Az árak az Ön állampolgársága alapján kerülnek kiszámításra:

Az Egyesült Államokban: 650,00 CHF (689,414 USD)

Az Egyesült Királyságban: 562,00 CHF (475,85 font)

7. ICAgile Certified Professional – Agile Certified Coaching (ICP-ACC)

Az Agile Certified Coaching tanúsítvány segít az egyéneknek elsajátítani az agilis coach alapjait. Emellett olyan fogalmakat is bemutat, amelyek segítségével könnyedén irányíthat egy agilis csapatot .

Ehhez a tanúsítványhoz nincs külön vizsga. Az ICAgile által akkreditált képzés sikeres elvégzése után megkapod a tanúsítványt.

Ezek a képzések megadják a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges ismereteket és tudást. A képzés általában 21 órányi oktatási tevékenységet jelent három nap alatt.

Kínálja:

Az Agile Nemzetközi Konzorcium.

A tanúsítványok által lefedett területek

Ez az agilis tanúsítvány elsősorban a következőkre összpontosít:

Agilis elvek és módszertan

Agilis gondolkodásmód

Az agilis coach szerepe

Az agilis coach feladatkörök

A tanúsítvány megszerzésének előfeltételei

Ennek a tanúsítványnak nincsenek előfeltételei.

Árak

A tanúsítvány ára a képzési szolgáltatótól függ.

Hogyan használhatja fel agilis projektmenedzsment tanúsítványát?

Kiválasztotta a számára megfelelő tanúsítványt, és most már tanúsított agilis projektmenedzser lett.

De ez elég?

Miért?

Az agilis projektek menedzselése nem könnyű feladat.

Feladatai, megbeszélései, mérföldkövei, dokumentációja és még sok minden más van.

A tanúsítvány felkészít ezek kezelésére, de szükséged van egy platformra is a zökkenőmentes végrehajtáshoz.

Következtetés

Most már ismered a különböző agilis projektmenedzsment tanúsítványokat.

Így nem lesz nehéz döntés, igaz?

Csak nézd át az itt felsorolt tanúsítványokat, és válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet.

De ne feledd, a tanúsítvány megszerzése önmagában nem elég.

Ezt is jól kell kihasználnia!

