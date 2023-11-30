A 10 legnépszerűbb tervezői képesítés 2025-ben

Online jelenlétének vizuálisan vonzónak és zökkenőmentes felhasználói élményt nyújtónak kell lennie, hogy vonzza és megtartsa az ügyfeleket.

De mint minden más területen, a tervezésnél is meg kell tanulnia és használnia az új eszközöket, hogy folyamatosan a csúcson maradjon.

Ha szakmai fejlődését szeretné elősegíteni, a megfelelő tervezői képesítés megszerzése új lehetőségeket nyit meg Ön előtt, és elsajátíthatja a szakma fortélyait.

A piacon számos lehetőség közül választhat, ezért kritikus fontosságú az optimális tervezői tanúsítvány kiválasztása. A választási lehetőségek nagy száma azonban megnehezíti ezt a folyamatot. Elvégeztük az előkészítő munkát Ön helyett, és kiválasztottuk a 10 legjobb tervezői tanúsítványt, amelyek ígéretesek karrierje és kreativitása fejlesztése szempontjából.

Mi az a tervezői képesítés?

A tervezői tanúsítvány egy hivatalos elismerés, amelyet azoknak a személyeknek adnak, akik bizonyítottan magas szintű jártassággal rendelkeznek bizonyos tervezési területeken. Ez igazolja a tervező készségeit, tudását és képességét az iparági szabványok teljesítésére.

A tervezői képesítés megszerzéséhez strukturált tanulmányi programot kell elvégezni, vizsgákat kell letenni, és sok esetben gyakorlati követelményeket is teljesíteni kell.

Ezek a tanúsítványok különböző tervezési területeket fednek le, például grafikai tervezést, UI és UX tervezést, vizuális tervezést és webtervezést. Értékes képesítések, amelyek növelik a tervező szakmai hitelességét és új karrierlehetőségeket nyújtanak.

A tervezői képesítés megszerzésének karrierbeli előnyei

A versenyképes tervezői környezetben a tanúsítvány nem csupán egy képesítés, hanem egy stratégiai lépés, amely meghatározza karrierjét. Íme egy áttekintés arról, hogy a tervezői tanúsítványba való befektetés hogyan befolyásolhatja jelentősen szakmai fejlődését:

Jobb hitelesség: A tervezői tanúsítványok harmadik fél által hitelesített bizonyítékok képességeiről, amelyek bizalmat keltenek ügyfeleiben, munkáltatóiban és munkatársaiban grafikai tervezői készségeit és ismereteit illetően. Karrierfejlesztési lehetőségek: A tanúsítványok kiemelkednek a szakmai önéletrajzában, függetlenül attól, hogy előléptetésre pályázik, vagy szerepváltást fontolgat. Bemutatják elkötelezettségét a folyamatos fejlődés iránt. Bővített készségek: A tanúsítási programok általában bővítik a készségeit azáltal, hogy bemutatják a legújabb eszközöket és technológiákat, így segítve Önt abban, hogy lépést tartson az iparági trendekkel. Tegyük fel, hogy 3D-modellezés és animáció területén szerzett tanúsítványt, ahol megtanulta, hogyan keltheti életre a statikus koncepciókat. Ezzel a kiegészítő készségekkel sokoldalú tervezőként pozícionálhatja magát, aki képes megfelelni a dinamikus iparágak, például a játékipar és a virtuális valóság igényeinek. Hálózatépítési előnyök: Számos tanúsítási program hozzáférést biztosít hálózatokhoz és rendezvényekhez, ahol kapcsolatba léphet más tanúsított szakemberekkel, potenciális mentorokkal és iparági vezetőkkel. Fizetésnövekedési potenciál: A tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek gyakran magasabb fizetést kapnak, ami tükrözi szakértelmük és készségeik értékét. Ha például a digitális marketingtervezés területén szerezne tanúsítványt, olyan pozíciókba kerülhetne, ahol készségei közvetlenül hozzájárulnak a bevételek generálásához, ami indokolja a magasabb fizetést.

10 tervezői képesítés

Íme a 10 legjobb tervezői tanúsítvány listája, amelyet Önöknek állítottunk össze. A felhasználói felületek tervezésében való jártasság fejlesztésétől a vizuálisan lenyűgöző élmények megalkotásának művészetéig, ezek a tanúsítványok a tervezés különböző területeit fedik le.

1. Adobe Certified Professional (ACP)

via Adobe Certified Professional

Az Adobe Certified Professional tanúsítvány, korábban Adobe Certified Associate néven ismert, igazolja az Adobe Creative Cloud eszközökkel kapcsolatos jártasságát. Bemutatja szakértelmét a lenyűgöző grafikák, illusztrációk és elrendezések létrehozásában.

Ezek a tanúsítványok bizonyítják az adott Adobe szoftverrel kapcsolatos szakértelmet, valamint a tervezés alapelveinek és készségeinek, például a projektmenedzsment képességeinek ismeretét.

Ár : ~180 dollár

Időtartam : A vizsga időtartama körülbelül 50 perc.

Tanfolyam szintje: középhaladó és haladó

2. UX Design Professional Certificate – Google

via Coursera

A Google a Coursera-val együttműködésben kínálja a Google UX Design Professional Certificate nevű, az iparágban elismert programot.

A tananyag az UX alapvető aspektusait fedi le, beleértve a felhasználói kutatást, a prototípus-készítést és a használhatósági tesztelést, így átfogó képet ad az UX-tervezési folyamatról.

Ár : 234 dollár

Időtartam : Saját tempóban (a becsült befejezési idő hat hónap)

Tanfolyam szintje: kezdő és középhaladó

3. UX karrierpálya – Springboard

via Springboard

A Springboard UX Career Track egy online oktatási program azok számára, akik UX-tervezői karriert szeretnének építeni.

Az átfogó tananyag a UX vizuális tervezés alapvető elveit, módszereit és gyakorlati készségeit fedi le, amelyek elengedhetetlenek a területen való sikerhez.

A karrierprogram résztvevői valós projektekben vesznek részt, és tapasztalt UX-szakemberek személyre szabott mentorálásának előnyeit élvezhetik.

A Springboard emellett munkavállalási garanciát is nyújt. Ha a diploma megszerzésétől számított hat hónapon belül nem sikerül megfelelő állást találnia, a program teljes visszatérítést biztosít.

Ár : 7900–14 500 dollár

Időtartam : 6 hónap

Tanfolyam szintje: kezdő és középhaladó

4. UX tanúsítvány – Nielsen Norman Group

via Nielsen Norman Group

A vezető használhatósági kutató és tanácsadó cég, a Nielsen Norman Group által kidolgozott grafikai tervezői tanúsítványt az iparág nagyra értékeli.

A program különböző UX témákat fed le, beleértve a használhatósági elveket, az interakciós tervezést, az információs architektúrát és a felhasználói kutatási módszertanokat.

A program két szintből áll. Az első az UX tanúsítvány, amely öt tanfolyamból és öt megfelelő vizsgából áll. A második szint az UX Master tanúsítvány, amely 15 tanfolyamból és vizsgából áll.

A tanulók a tanúsítvány megszerzésének részeként bármelyik három területre specializálódhatnak: interakciós tervezés, kutatás vagy menedzsment.

Ár : 5650–16 950 dollár

Időtartam : 30-100 óra

Tanfolyam szintje: középhaladó és haladó

5. UX/UI Design Bootcamp – Ironhack

A gyakorlati és projektalapú megközelítéséről híres Ironhack UX/UI Design Bootcamp átfogó tananyagot kínál a résztvevőknek. A tananyag a legfontosabb tervezési elveket, prototípus-készítési technikákat és használhatósági tesztelési módszereket fedi le.

A résztvevők valós projektekben vesznek részt, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy portfóliót állítsanak össze, amely bemutatja képességeiket és kreativitásukat. A program emellett együttműködésen alapuló tanulási környezetet is kínál, elősegítve a tapasztalt oktatókkal és társaikkal való interakciót.

Ár : 12 500 dollár teljes munkaidős hallgatóknak; 13 000 dollár részmunkaidős hallgatóknak

Időtartam : 9 hét teljes munkaidőben vagy 24 hét részmunkaidőben

A kurzus szintje: kezdőknek is alkalmas

6. UX Design Immersive Bootcamp – General Assembly

Gyakorlatias módszertanáról híres program gazdag tananyaggal rendelkezik. Fedezi az alapvető UX-tervezési elveket, beleértve olyan bonyolult aspektusokat is, mint a vázlatkészítés, a prototípus-készítés, a felhasználói kutatás és a használhatósági tesztelés.

A programot a gyakorlati alkalmazás hangsúlyozása teszi különlegessé. A projektek segítenek a résztvevőknek konkrét készségek elsajátításában és az elméleti fogalmak megértésében.

Idén a tanfolyam kiegészült egy AI-fókuszú résszel, amely a tervezésben az AI használatának alapelveit tárgyalja. A hallgatók megismerkednek a bevált gyakorlatokkal, megtanulják a különböző AI-eszközök hatékony használatát a tervezők számára, és megismerik az AI használatának etikai és jogi következményeit az UX-tervezés területén.

Ár : 16 450 USD

Időtartam : 12 hét

Tanfolyam szintje: kezdő és középhaladó

7. UX tanúsítási program – Bentley Egyetem

A Bentley Egyetem felhasználói élmény tanúsítvány programja az egyik legrégebbi program az iparágban.

A tanúsítvány kilenc tanfolyamot (3 kötelező és 6 választható tanfolyamot) tartalmaz, amelyek a viselkedésdizájn, a felhasználói élmény kutatása és dizájn, valamint a projektmenedzsment terén való szakértelem fejlesztésére összpontosítanak.

Ez a tanúsítvány lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy javítsák terméktervezéseik hatékonyságát és erősítsék versenyképességüket. A résztvevők emellett értékes lehetőséget kapnak arra, hogy kapcsolatba lépjenek a UX-szakemberek globális hálózatával.

Ár : 13 500 dollár a kilenc kurzusért

Időtartam : 6 hónap

Tanfolyam szintje: középhaladó és haladó

8. Grafikai tervezés szakirány – CalArts

via C oursera

A CalArts átfogó grafikai tervezési szakirányt kínál a Coursera platformon. A CalArts oktatói által vezetett program olyan készségeket mutat be a hallgatóknak, mint a tervezési folyamat megértése, a történelmi kontextus és a hatékony kommunikáció képalkotás és tipográfia segítségével.

A specializáció egy záróprojektbe torkollik, amely integrálja az egyes kurzusokban megszerzett készségeket és beépíti a társak visszajelzéseit. Ennek eredményeként egy végleges branding projekt születik, amelyet lehetőséged lesz hozzáadni szakmai portfóliódhoz.

Ez a specializáció a résztvevőknek olyan alapvető készségeket nyújt, amelyekkel professzionális tervezői karriert indíthatnak el különböző területeken, például interfésztervezés, mozgóképes grafikák és szerkesztői tervezés.

Ár : 59 USD/hó a Coursera Plus szolgáltatással

Időtartam : 2 hónap

A kurzus szintje: kezdőknek is alkalmas

9. Grafikai és digitális tervezői tanúsítvány (online) – Parsons School of Design

A Parsons grafikai és digitális tervezői tanúsítványa olyan alapvető tervezői készségeket fed le, mint a koncepció kidolgozása, a tipográfia, az elrendezés és a grafikai tervezés elméleti alapjai, például a színelmélet.

A program hangsúlyozza a fotózás, a betűtípusok, a színek és más grafikai elemek közötti összefüggéseket, hogy olvasható és vonzó kompozíciókat lehessen létrehozni.

Segít a résztvevőknek elsajátítani az iparági szabványnak megfelelő szoftverek használatát, különös tekintettel az Adobe Illustrator, az Adobe Photoshop és az Adobe Creative Cloud csomagra. Ez biztosítja, hogy a tanulók átfogó készségeket szerezzenek, amelyekkel készen állnak a grafikai és digitális tervezés komplexitásának kezelésére.

Ár : 7480 dollár

Időtartam : 18 hónap

Tanfolyam szintje: kezdő és középhaladó

10. Grafikai tervező bootcamp (online) – Shillington

A Shillington Graphic Design Bootcamp egy intenzív és gyakorlatias online tanulási lehetőség grafikai tervezőnek készülő hallgatók számára.

A program gyakorlatias megközelítéséről ismert. A résztvevőket alapvető tervezési ismeretekkel látja el, beleértve a koncepció kidolgozását, az elrendezést és a tipográfiát.

A tananyag a valós alkalmazásokra helyezi a hangsúlyt, lehetővé téve a hallgatók számára, hogy iparági projektekben vegyenek részt és szilárd portfóliót építsenek ki.

Ár : 12 950 USD

Időtartam : három hónap teljes munkaidőben vagy kilenc hónap részmunkaidőben

Tanfolyam szintje: kezdők

Hogyan kezelje és irányítsa a tervezési projekteket a ClickUp segítségével

Miután megismerkedett a legnépszerűbb tervezői tanúsítványokkal, érdemes megtanulnia a tervezési projektek kezelését és irányítását is.

A tervezési projektek irányítása kreativitás és szervezés közötti egyensúlyozást igényel, ezért a hatékony projektmenedzsment elengedhetetlen.

A projektmenedzsment segít abban, hogy szervezettebbé váljon, és lehetővé teszi az együttműködést és a zökkenőmentes koordinációt a tervezési folyamat során.

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-technológia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével kezelheti tervezési projektjeit.

A ClickUp tervezési projektmenedzsment szoftvere egyszerűsíti a munkáját, mivel mindent egy hozzáférhető helyre gyűjt össze.

Központi csomópontként szolgál, amely összefogja kreatív munkád minden elemét. Az ötletek brainstormingjának kezdeti szakaszától a végső kivitelezésig a ClickUp együttműködési környezetet biztosít csapatod számára.

Íme néhány egyedi funkció, amelyek értékes eszközök a tervezési projektek kezeléséhez és szervezéséhez:

ClickUp kreatív és tervezési sablon

A ClickUp Design Review Template pontosan az, amire szüksége van ahhoz, hogy zökkenőmentes, modern felhasználói élményt nyújtson ügyfeleinek.

A ClickUp kreatív és tervezési sablonja olyan funkciókat kínál, mint az ötletek megvalósítható feladatokba rendezése, vizuális ütemtervek készítése és a projektben való együttműködés megkönnyítése.

Akár weboldal-tervezésen, akár hirdetési kampányon dolgozik, ez a sablon időt takarít meg a gyors létrehozás, a jobb márkafelismerés és az üzenet következetessége, valamint az általánosan egyszerűsített tervezési folyamat révén.

A ClickUp számos sablont is kínál, például munkavégzési utasítások, hangulatlapok, hirdetések és előrehaladási jelentések sablonjait.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit együttműködve koordinált cselekvésekbe alakíthatja.

Mutassa meg, ne csak mondja el – pontosan ebben segít a ClickUp Whiteboards.

Bár a piacon nincs hiány whiteboard szoftverekből, a ClickUp kiemelkedik az egyik ritka projektmenedzsment platformként, amely natív támogatást nyújt a whiteboardokhoz. Ezzel nincs szükség további integrációkra.

A G2 szerint a ClickUp Mac és Windows rendszerekhez készült whiteboard eszköze a 2023 tavaszának legjobb kollaboratív whiteboard eszközei közé tartozik.

Vizuálisan együttműködhet a csapat tagjaival a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, hogy ötleteket gyűjtsön és azokat megvalósítható tételekké alakítsa.

Ez a dinamikus eszköz gyorsan rögzíti és integrálja az ötleteket a munkafolyamatokba. Az intuitív menük, a kényelmes billentyűparancsok és a számos sablon fokozzák a brainstorming üléseinek hatását.

Ha a ClickUp Whiteboards alkalmazást használja diagramok és vázlatok készítéséhez, valós időben láthatja, ki nézi meg és ki járul hozzá a táblához.

Ez biztosítja a csapaton belüli zökkenőmentes együttműködést, minimalizálva az átfedéseket és a zavart.

Kapcsolódó cikkek:

Amikor megkezdi tervezői pályafutását, ne feledje, hogy a tanúsítványok elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel látják el.

Akár továbbképzésre, karrierfejlesztésre vagy tervezési projektjeinek racionalizálására törekszik, a kulcs a folyamatos tanulás.

És ha már itt tart, használja ki az olyan innovatív eszközöket, mint a ClickUp, hogy sikeres és kielégítő tervezői karriert építsen. Ez a projektmenedzsment és együttműködési eszköz segítséget nyújt a tervezési projektek kezelésében, mivel mindent egy helyen szervez és időt takarít meg Önnek.

Érdemes kipróbálni. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!