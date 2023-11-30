A karrierjét elősegítő 10 legjobb marketing tanúsítvány

Nem könnyű felkelteni a célközönség figyelmét, ha sok versenytárs van. Ezért kell a mai marketingeseknek megtanulniuk a hagyományos és nem hagyományos marketingtechnikákat, hogy helyet szerezzenek maguknak.

Naprakésznek és a trendek előtt járónak lenni rendkívül fontos lett. Készségeinek fejlesztésére és szakértelmének bizonyítására egy hatékony módszer a marketinges képesítések megszerzése, függetlenül attól, hogy Ön kezdő vagy tapasztalt marketinges.

Ebben a marketingtanúsítványokról szóló útmutatóban megvizsgáljuk a tanúsítvány megszerzésének előnyeit, a rendelkezésre álló tanúsítványok különböző típusait, a 10 legkiemelkedőbb tanúsítványt, amelyeket érdemes megkeresni, és még sok mást.

A marketinges képesítések karrierbeli előnyei

Íme néhány a marketinges képesítés megszerzésének legfontosabb karrierelőnyei közül.

Versenyelőny: A munkaerőpiacon, ahol több jelölt is pályázik, a marketinges tanúsítványok versenyelőnyt biztosítanak a többi pályázóval szemben. Használja ki ezeket a tanúsítványokat, hogy pályázata kiemelkedjen a többi közül, és a leendő munkáltatók figyelmét felkeltse. Karrierfejlesztés: A marketingesekből álló csapaton belül azok, akik marketinges képesítésekkel fejlesztik képességeiket, szakmai előnyt élveznek csapattársaikkal szemben. Ez pedig hosszú távon gyorsabb előléptetést és jobb karrierlehetőségeket eredményez. Jobb foglalkoztathatóság: Amikor a toborzók és a marketingvezetők marketingtehetségeket keresnek, a marketingtanúsítvánnyal rendelkező jelöltek kiemelkednek a többiek közül, és nagyobb eséllyel keltik fel érdeklődésüket. A toborzók nagyobb érdeklődése több foglalkoztathatósági lehetőséget jelent. Hálózatépítés: A legtöbb marketing tanúsító program kiváló lehetőséget kínál hasonló érdeklődésű emberekkel való kapcsolatépítésre. Tanárai és osztálytársai egyben szakmai hálózatát is képezik, amikor a következő nagy karrierlépésre készül, vagy szakértői tanácsra van szüksége. Jobb fizetés: Egy vagy több marketinges képesítés és egy szakmai diploma javítja az oktatási képesítését, és magasabb rangot biztosít a profiljának, ami jobb fizetést eredményez. Emellett jobb alkupozíciót biztosít a toborzók számára a fizetésről szóló tárgyalások során.

Marketing tanúsítványok típusai

A marketinges tanúsítványokat nagyjából négy kategóriába sorolhatjuk. Íme egy rövid áttekintés a marketinges tanúsítványok típusairól, valamint arról, hogyan segítenek a szakmai fejlődésben és a hosszú távú karrierépítésben.

Digitális marketing tanúsítványok

A digitális marketing egy keresett terület, amely sok technikai ismeretet igényel, és a toborzók mindig a megfelelő tehetségeket keresik. A digitális marketing tanúsítvány megszerzése az egyik legjobb módja annak, hogy kiemelkedjen a tömegből, és megmutassa, hogy felkészült mindenre, amit egy marketingügynökség vagy egy gyorsan növekvő SaaS-vállalat elvárhat Öntől.

A teljes munkaidős digitális marketing tanúsító tanfolyam valószínűleg minden témát lefed, a keresőmotor-optimalizálástól (SEO), a keresőmotor-marketingtől (SEM), a kattintásonkénti fizetéses (PPC) hirdetésektől és a Google Ads-től a közösségi média marketingig és a közösségi média hirdetésekig.

A digitális marketing tanúsítvány megtanítja, hogyan készítsen jobb marketing terveket, érjen el magasabb ROI-t a kampányokban, állítson be célzottabb közönségeket, javítsa a konverziós arányokat, és hozza meg adat alapú döntéseket viselkedéselemzés segítségével.

Tartalommarketing-tanúsítványok

A vállalatok weboldalain vagy közösségi médiában közzétett tartalom hatékonyan vonzza a célközönséget és potenciális ügyfeleket. A marketingben, bármit is csináljon, „a tartalom a király”. Ezért világszerte mindig van igény tartalom-marketingesekre.

A tartalommarketing-tanúsítványok segítségével kidolgozhatja tartalmi stratégiáját. Ezután útmutatást kap ahhoz, hogyan hozhat létre olyan tartalmat, amely vonzza a közönségét, hogyan írhat magával ragadó hirdetési szövegeket, hogyan optimalizálhatja közösségi média profiljait, hogyan szerezhet ügyfélkezelési készségeket és még sok mást.

E-mail marketing tanúsítványok

A digitális reklámozás világában az e-mail marketing továbbra is versenyelőnyt élvez a felhasználók nagy száma miatt. 2024-ben világszerte körülbelül 4,3 milliárd e-mail felhasználó van, és ez a szám folyamatosan növekszik.

Egy elismert e-mail marketing tanúsítvány mindenre kiterjed, ami segít növelni e-mailes közönségének számát. A tanfolyam megtanítja, hogyan kell használni az e-mail marketinghez rendelkezésre álló különböző eszközöket, hogyan kell megtervezni az e-mail marketing naptárat, hogyan kell drag-and-drop e-mail sablonokat készíteni, hogyan kell szegmentálni a közönség listáit, tippeket ad a vonzó tartalom írásához, e-mail marketing munkafolyamatok létrehozásához és az e-mailes elemzésekhez.

Inbound marketing tanúsítványok

Az inbound marketing tartalmak segítségével személyre szabott marketingüzeneteket hoz létre, amelyekkel vonzza a potenciális ügyfeleket. Brian Halligan, a HubSpot társalapítója és volt vezérigazgatója alkotta meg az „inbound marketing” kifejezést.

Az inbound marketing tanúsítványok segítenek stratégiákat kidolgozni az ügyfelek vonzása, elkötelezése és elégedettsége érdekében – ezek a vállalkozás három fő pillére.

Megtanulhatja, hogyan készítsen olyan tartalmakat, amelyek végigkísérik potenciális ügyfeleit a vásárlási folyamat során, hogyan írjon lead-nurturing tartalmakat, hogyan kezelje kampányait, hogyan hozzon létre automatizálási stratégiákat, és hogyan használja az AI marketing eszközöket.

10 marketing tanúsítvány, amelyet érdemes megszerezni

Íme 10 marketinges tanúsítvány, amelyekkel előreléphet a karrierjében. Válasszon egyet, amely illeszkedik a céljaihoz.

1. Google Ads tanúsítás

A Google Ads tanúsítás a Google hivatalos elismerése arról, hogy Ön szakértő a Google online hirdetési eszközeinek használatában. Jelenleg a következő 11 Google Ads tanúsítás érhető el.

Google Ads keresés

Google Ads Display

Google Ads videó

Vásárlási hirdetések

Google Ads alkalmazások

Google Ads mérése

Google Ads Search Professional

Google Ads Display Professional

Google Ads Video Professional

Google Ads Creative

Növelje offline értékesítését

Szerezzen Google Ads tanúsítványokat a Google platformján, a Skillshopon keresztül, hogy hozzáférjen a tanulási forrásokhoz és értékelésekhez. Ezek a tanúsítványok azoknak szólnak, akik digitális marketinges karrierjüket kezdik.

A középfokú szakemberek, akiknek frissíteniük kell a Google Ads legújabb trendjeit és funkcióit, szintén részt vehetnek a Google Ads tanúsításokon.

Ezek a tanúsítványok egy évig érvényesek, utána rendszeresen meg kell újítani őket. Javasoljuk, hogy évente újítsa meg tanúsítványát, hogy naprakész legyen a jelenlegi trendekkel.

Érdekes téma: Digitális marketing szakemberek

Kínálja: Google

Tanúsítási díj: Ingyenes

Érvényesség: Egy év után megújításra szorul.

2. HubSpot bejövő marketing tanúsítás

David Meerman Scott marketingstratéga szerint az inbound marketing lehetővé teszi a marketingszakembereknek, hogy „megérdemeljék” a vásárlók figyelmét, ahelyett, hogy fizetett hirdetésekkel támadnák meg őket.

A HubSpot Inbound Marketing Certification segít Önnek az ideális vásárlói profil létrehozásában, a marketingfolyamatok optimalizálásában, a marketingmunkafolyamatok automatizálásában és az AI-eszközök használatában.

A HubSpot az egyik legjobb hely, ahol elsajátíthatja az inbound marketing művészetét és megszerezheti az inbound marketing tanúsítványt.

Érdeklődési kör: digitális marketingesek, inbound marketingesek és kezdő marketingvezetők

Kínálja: HubSpot

Tanúsítási díj: Ingyenes

Érvényesség: 2 év után megújítás szükséges.

3. Szakmai minősítéssel rendelkező marketinges (PCM®)

Az AMA három tanfolyamot kínál a Professional Certified Marketer (PCM®) számára.

Digitális marketing

Marketing menedzsment

Tartalommarketing

Ezek a tanfolyamok mindegyike mélyreható ismereteket nyújt a megfelelő területeken. Ez a tanúsítás további értéket jelent, ha Ön már tagja az AMA-nak.

A Professional Certified Marketer (PCM®) tanúsítvány három évig érvényes, ezt követően továbbképzésben kell részt vennie Continuing Education Units (CEU) formájában, hogy az AMA újra tanúsítsa.

Érdekes téma: Minden marketing szakember számára

Kínálja: American Marketing Association (AMA)

Tanúsítási díj: AMA-tagok számára 249 dollártól, nem tagok számára 349 dollártól.

Érvényesség: 3 év

4. HubSpot tartalommarketing-tanúsítás

A HubSpot Academy tartalommarketing-tanúsító tanfolyama lehetővé teszi, hogy vonzó, megosztásra érdemes tartalmakat írjon, amelyek lekötik a közönség figyelmét és javítják a konverziót.

Megtanulhat mindent a hosszú távú tartalommarketing-stratégia kidolgozásától a tartalom hatékony promóciójáig és teljesítményének méréséig.

Érdekes téma: Belépő szintű tartalom-marketingesek

Kínálja: HubSpot

Tanúsítási díj: Ingyenes

Érvényesség: 2 év után megújítás szükséges.

5. Haladó digitális marketing tanúsítás

Az IIDE Advanced Digital Marketing Certification (Fejlett digitális marketing tanúsítvá ny) gyakorlati képzést nyújt több mint 20 digitális marketing eszköz használatáról. A tanfolyam a digitális marketing alapjait, a kereső- és közösségi média marketinget, a növekedést és az elemzést, a tervezést és a stratégiát, valamint a legfontosabb üzleti készségeket, például a marketingkampányok menedzsmentjét fedi le.

Az Advanced Digital Marketing Certification egy öt hónapos program, amely egyéni mentorálási foglalkozásokat is tartalmaz. A továbbképzésre vágyó marketingesek számára ez a kurzus nagy előnyt jelent.

Érdekes téma: Digitális marketing intézet és szakemberek

Kínálja: Indiai Digitális Oktatási Intézet (IIDE)

Tanúsítási díj: 1400 USD

Érvényesség: örökre

6. SEO eszközkészlet tanfolyam

A marketingipar vezető szakértői fejlesztették ki a Semrush Academy SEO Toolkit tanfolyamát. A Semrush által kiadott tanúsítvány a digitális marketing közösségben világszerte elismert SEO tanfolyamok egyike, és azoknak a pályakezdőknek szól, akik be akarnak lépni ebbe a területbe.

A tanfolyam olyan témákat fed le, mint az organikus keresés, a kulcsszóelemzés, a visszalinkelések, az organikus forgalomra vonatkozó betekintés, a Google Analytics, a kulcsszó-varázseszközök, a SEO-tartalom sablonok, az on-page SEO-ellenőrzők, a visszalinkelés-auditok és még sok más.

Érdekes téma: Digitális marketing kezdők

Kínálja: Semrush

Tanúsítási díj: Ingyenes

Érvényesség: 1 év

7. Közösségi média marketing tanúsítvány

A Hootsuite által kínált közösségi média marketing tanúsítvány mindenre kiterjed, a közösségi média stratégia kidolgozásától a tartalommarketing segítségével történő organikus közönségépítésig.

Más tanúsítványokkal ellentétben ez nem jár le, és egész életében érvényes. A kezdő közösségi média marketingesek és a középvezetők egyaránt profitálhatnak ebből a tanfolyamból.

Érdekes téma: közösségi média marketingesek

Kínálja: Hootsuite

Tanúsítási díj: 199 USD

Érvényesség: örökre

8. OMCP digitális marketing tanúsítás

az OMCP-n keresztül.

Az OMCP digitális marketing tanúsítvány olyan szakembereknek szól, akik változatos marketing tapasztalattal, átfogó képzéssel és a digitális marketing legjobb gyakorlataival kapcsolatos technikai ismeretekkel rendelkeznek.

Az OCMP tanúsítás a digitális marketing tanúsítások arany standardja. Ehhez meg kell szerezni az OMCP digitális marketing tanúsítást, és teljesíteni kell bizonyos jogosultsági feltételeket, például minimális munkaórák számát, posztgraduális diplomát vagy megfelelő marketing tanfolyamot.

Érdeklődési kör: digitális marketingmenedzserek, marketingvezetők

Kínálja: OMCP

Tanúsítási díj: 395 USD

Érvényesség: 2 év

9. Tartalommarketing-tanúsítás

A CMI tartalommarketing-tanúsítása képzést kínál tartalommarketing-stratégia, tartalom életciklusának kezelése, tartalommarketing-elemzés és márka hangjának kialakítása témákban.

Ez a tanúsítás tökéletes azoknak a marketing szakembereknek, akik a tartalommarketingre szeretnének specializálódni, a területre belépni kívánó pályakezdőknek, íróknak és közösségi média marketingeseknek, akik a tartalmat a marketingstratégiával szeretnék ötvözni.

Érdekes téma: Tartalommarketing

Kínálja: Content Marketing Institute (CMI) és American Marketing Association

Tanúsítási díj: 995 USD

Érvényesség: 12 hónapos hozzáférés

10. Haladó e-mail marketing tanfolyam

A Simplilearn Advanced Email Marketing tanfolyama megtanítja, hogyan készítsen célzott e-mail kampányokat, hogyan írjon vonzó tárgyakat és e-mail szövegeket, hogyan építse fel e-mail marketing listáját, és hogyan kövesse nyomon az e-mailek elemzését.

A Simplilearn folyamatosan felülvizsgálja és frissíti ezt az ingyenes tanfolyamot, hogy az mindig megfeleljen a jelenlegi e-mail marketing trendeknek.

Érdeklődési kör: növekedési marketingesek és e-mail marketinges újoncok

Kínálja: Simplilearn

Tanúsítási díj: Ingyenes

Érvényesség: örökre

