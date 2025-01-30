A 10 legjobb fehér tábla szoftver Mac számítógéphez 2025-ben

Minden nagy ötlet egy összegyűrt papírlapon születik, csakhogy ez nem túl kényelmes.
Legtöbben vizuálisan gondolkodunk. A fehér táblák segítenek a „Ne mondd, mutasd!” elv gyakorlásában. Segítenek az ötletek diagramokban és formákban való kifejezésében, ahelyett, hogy hosszú szövegeket írnánk.
Ha Apple-felhasználó vagy, akkor a Mac-hez készült fehér táblák remek választásnak bizonyulnak, mivel ugyanazt a felületet és kényelmet kínálják, mint egy fizikai jegyzetfüzet vagy fehér tábla. Emellett a modern együttműködés előnyeit is biztosítják.
Akár távoli műhelymunkát szervez a csapatával egy konkrét probléma megoldására, akár napi állásfoglalást tart egy stand-up híváson, a digitális whiteboardok valóban a modern, távoli munkavégzés eszköztárának részét képezik.
Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb Mac-kompatibilis whiteboard eszközt, amelyek segítenek Önnek és csapatának a közös munkában és a sikerek elérésében.
Mi az a fehér tábla szoftver Mac-hez?
A Mac-hez készült fehér tábla szoftver egy olyan program, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy ötleteket gyűjtsön, gondolattérképeket készítsen és projektötleteket osszon meg egy digitális fehér táblán.
Íme néhány felhasználási lehetőség a Mac-hez készült whiteboard alkalmazásokhoz:
- Megkönnyíti a csapat tagjai közötti megbeszéléseket és valós idejű együttműködést Apple-eszközökön.
- Virtuális helyettesítője a fizikai fehér tábláknak, különösen, ha távoli csapatod van.
- Tervezze meg és szervezze meg a projektötleteket a csapat tagjai között
Mit kell keresni egy Mac-hez való fehér tábla szoftverben?
Íme, mire érdemes figyelni a legjobb táblaszámítógép-szoftvereknél:
- A csapat tagjai egyszerre vehetnek fel jegyzeteket a digitális táblákra.
- Táblázatok és térképek rajzolása, valamint ötletek megosztása prezentációk során késleltetés nélkül
- Hozzáférés-vezérlés, hogy eldöntse, ki láthatja és szerkesztheti a táblát
- Csatlakozzon más, a csapata által már használt eszközökhöz
- Csevegjen valós időben a fehér tábla használata közben – rendkívül praktikus megbeszélésekhez.
- A megbeszélés után mentse el a whiteboardokat, hogy később is felhasználhassa őket.
- A legtöbb whiteboard eszköz rugalmas árazást kínál, így megtalálhatja a költségvetéséhez leginkább megfelelőt.
A 10 legjobb fehér tábla szoftver Mac számítógéphez
Gondosan kiválasztottunk tíz vezető fehér tábla eszközt Mac felhasználók számára, figyelembe véve azok funkcióinak széles skáláját, a vásárlói értékeléseket és versenyképes pozíciójukat a piacon elérhető egyéb eszközökkel szemben.
Íme azok, amelyek felkerültek a listánkra:
1. ClickUp
A ClickUp Whiteboards egy virtuális együttműködési platform, amely modern csapatokat támogat azáltal, hogy az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítja, mindezt egy egységes munkaterületen belül. A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás részeként a Whiteboards zökkenőmentesen integrálódik a feladataidba, projektjeidbe, dokumentumaidba és csevegéseidbe, így hatékonyabbá és produktívabbá téve az együttműködést.
A ClickUp átfogó táblasablon- könyvtá rat kínál, amely bármilyen munkafolyamathoz illeszkedik. Egy ötlet előnyeit és hátrányait elemzi? Szervezeti ábrát készít? Az ügyfelek útját térképezi fel? A ClickUp sablonjai a brainstorming és a tervezés egyszerűsítésére lettek kialakítva, Gantt-diagramok, adatáramlási diagramok, értékesítési csatornák és még sok más opcióval.
A ClickUp legjobb funkciói:
Fehér táblák: A ClickUp Whiteboards végtelen vásznat biztosít, amelyen kreatív módon kifejezheti magát rajzolással, alakzatok hozzáadásával, diagramok készítésével és még sok mással. A ClickUp-ba teljes mértékben integrált Whiteboards a vizuális elemeket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolja, lehetővé téve a tervezés és a végrehajtás közötti zökkenőmentes átmenetet.
AI-támogatott képalkotás a ClickUp Brain segítségével: Vidd a brainstormingot egy új szintre a ClickUp Brain segítségével, egy AI-alapú eszközzel, amely a szöveget közvetlenül a Whiteboard vásznán vizuális elemekké alakítja. Könnyedén hozhatsz létre diagramokat, táblázatokat vagy képeket, hogy ötleteidet megvalósítsd anélkül, hogy eszközt kellene váltanod.
Valós idejű együttműködés: Dolgozzon együtt csapatával valós időben, függetlenül attól, hogy hol vannak. A ClickUp fejlett együttműködés-érzékelő funkciója értesíti Önt, amikor a csapat tagjai gépelnek, feladatokat néznek meg vagy tartalmakat szerkesztenek a Whiteboards vagy a Docs alkalmazásban. A csapatok élőben dolgozhatnak együtt, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt és a gyorsabb döntéshozatalt.
Feladatintegráció: Valósítsa meg ötleteit úgy, hogy új vagy meglévő feladatokat ad hozzá közvetlenül a Whiteboardhoz. Ez biztosítja, hogy a brainstorming és a feladatkezelés szinkronban maradjon, anélkül, hogy platformot kellene váltania.
Testreszabható formázási lehetőségek: A ClickUp Whiteboards sokoldalú formázási eszközöket kínál, például jegyzeteket, szöveget, alakzatokat, hangulatjeleket és képeket. Létrehozhat folyamatábrákat, diagramokat és vizuális terveket, amelyek a csapata igényeihez igazodnak.
Érintőképernyős felület: Természetes mozdulatokkal vázolhat, rajzolhat és manipulálhat objektumokat közvetlenül a Whiteboard vásznán. Ez az intuitív felület megkönnyíti az ötleteivel való interakciót.
Fókusz mód: Csökkentse a zavaró tényezőket azáltal, hogy kiemeli a fehér tábla bizonyos részeit, így biztosítva, hogy csapata a legfontosabb területekre koncentráljon.
Sötét mód: Váltson sötét módra a hosszú brainstorming üléseken való kényelmes vizuális élmény érdekében, csökkentve a szem fáradását és javítva a tisztaságot.
Mobil hozzáférés: Maradjon produktív útközben is a ClickUp mobilalkalmazással. Hozzáférhet a fehér táblákhoz, kezelheti a feladatokat és együttműködhet a csapatával bárhonnan. Az olyan funkciók, mint a Gyors műveletek menü, lehetővé teszik a feladatok létrehozását és az idő nyomon követését.
Zökkenőmentes megosztás: Ossza meg whiteboardjait közvetlenül a ClickUp-ban, ágyazza be őket a Docs-ba, vagy exportálja őket PDF-ként, hogy könnyedén megoszthassa őket a csapatok között.
Előre elkészített sablonok: Gyorsítsa fel az együttműködést különböző testreszabható sablonokkal, például útiterv-táblákkal, Gantt-diagramokkal, halcsontdiagramokkal és gondolattérképekkel. Ezek a sablonok egyszerűsítik a tervezést és segítenek a csapatoknak a gyors indulásban.
Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp Whiteboards szoftvert több mint 1000 alkalmazáshoz és eszközhöz, biztosítva ezzel a zökkenőmentes munkafolyamatokat és a folyamatos termelékenységet.
🗂️ Sablonarchívum:
Fedezze fel ezeket a sokoldalú sablonokat, amelyekkel egyszerűsítheti tervezését és végrehajtását:
Cselekvési terv sablon: A könnyen követhető sablon segítségével a célokat megvalósítható lépésekre bontja, biztosítva az összhangot és a felelősségvállalást.
Strategic Plan Whiteboard: Tervezze meg szervezetének hosszú távú céljait és stratégiáit egy világos, együttműködésen alapuló formátumban.
A ClickUp korlátai:
- Tanulási görbe: A kiterjedt funkciók zavarba ejthetik a kezdőket, akiknek a szoftver kezelése bonyolultnak tűnhet.
ClickUp árak:
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (9800+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)
2. Microsoft Whiteboard
A Microsoft Whiteboard egy olyan eszköz, amely a Microsoft 365 képességeit használja ki, hogy segítsen Önnek a digitális együttműködésben. Tegye hatékonyabbá és vonzóbbá a megbeszéléseit!
A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói:
- Szabad formájú együttműködés: Ötletelés, alkotás és vizuális együttműködés
- Különböző tartalmi elemek: Fejezze ki ötleteit szövegekkel, képekkel, jegyzetekkel vagy jegyzetrácsokkal, amelyek bármilyen nagyítási szinten élesek maradnak.
- Valós idejű együttműködés: A vászon egyidejű szerkesztése, függetlenül a fizikai helyétől.
- Integrációk: Integrálja a whiteboardját a Microsoft 365 csomag egyéb eszközeivel.
- Hozzáférhetőség: Windows-eszköz vagy webalkalmazás segítségével bárhonnan hozzáférhet a Whiteboardhoz.
- Többféle beviteli mód kompatibilitás: Az érintéses, billentyűzetes és tollas bevitelre tervezett Whiteboard sokféle preferenciának megfelel.
- Sablonok és formák könyvtára: Használjon előre elkészített sablonokat egy hatalmas sablon- és formakönyvtárból.
A Microsoft Whiteboard korlátai:
- Microsoft megbízhatóság: A Whiteboards használatához a Microsoft csomagra van szükség.
- Kevesebb testreszabási lehetőség: A fehér tábla testreszabása bonyolult, mivel kevesebb vizuális lehetőség áll rendelkezésre.
A Microsoft Whiteboard árai:
Megjegyzés: A következő árak más integrációkra is vonatkoznak, mivel a Microsoft Whiteboard a Microsoft 365 része:
- Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/fő havonta
- Microsoft 365 Family: 9,99 dollár havonta hat fő részére
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/felhasználó havonta
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta
- Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD/felhasználó havonta
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/felhasználó havonta
Microsoft Whiteboard értékelések és vélemények:
- G2: 4. 1/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)
3. Miro
A Miro egy interaktív táblás alkalmazás Mac számítógépekhez, amely lehetővé teszi Önnek és csapataiknak, hogy kapcsolatba lépjenek, együttműködjenek és alkossanak, függetlenül a munkakörnyezettől.
A Miro a Miro munkahely segítségével integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal. A Miro az Ön whiteboard szoftvere, ha brainstormingot szeretne végezni és hagyományos whiteboard megjelenésű prezentációkat szeretne készíteni.
A Miro legjobb funkciói:
- Sokoldalú munkamódok: Különböző munkakörülményekhez alkalmazkodik, testreszabott megoldásokat kínál brainstorminghoz, diagramok készítéséhez, értekezletek hez, workshopok hoz, Scrum események hez, térképek készítéséhez, kutatáshoz, tervezéshez és stratégiai tervezéshez.
- Brainstorming funkciók: Eszközök és sablonok, például post-it cetlik, képek, gondolattérképek, videók és rajzolási funkciók, amelyek segítenek Önnek és csapatának a közös brainstormingban.
- Zökkenőmentes eszközintegrációk: Több mint 100 integráció népszerű eszközökkel, mint a Google Docs, a Jira és a Zoom, lehetővé teszi, hogy csatlakozzon kedvenc alkalmazásaihoz, egyszerűsítse munkafolyamatát és csökkentse a több alkalmazás közötti váltást.
- Közös tervezés: Vonja be az érdekelt feleket a tervezési folyamatba, biztosítva a közös megközelítést a tervezés és a döntéshozatal terén.
A Miro korlátai:
- Korlátozott ingyenes verzió: Korlátozott lehetőségek az ingyenes felhasználók számára
- Sablonok mentése nem lehetséges: A felhasználók nem hozhatnak létre és menthetnek el saját sablonokat.
Miro árak:
- Ingyenes
- Starter: 8,00 dollár havonta
- Üzleti: 16,00 USD havonta
- Vállalati: Egyedi árak
Miro értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)
4. Táblák
A Boards egy rugalmas Kanban szervező és tervező, amelyet a Kitestack Software fejlesztett ki. Ez a projektmenedzsment rendszer integrálódik a munkafolyamatába, és drag-and-drop eszközeivel segít könnyedén nyomon követni az előrehaladást.
A funkciók többsége offline is működik, ami kiváló; így internetkapcsolat nélkül is folytathatja a munkát.
A táblák legjobb funkciói:
- Rugalmas feladatkezelés: Gyűjtsd össze hatékonyan gondolataidat, ötleteidet és feladataidat. Tervezd meg a hetedet, szervezd meg feladataidat, vagy hozz létre táblákat különböző célokra.
- Kanban Workflow: Minden tábla több listából áll, amelyeket feladatkártyák, listaelemek vagy jegyzetek létrehozásával lehet rendszerezni.
- Részletes feladatbejegyzések: Rendeljen minden feladatlaphoz egy saját borítókép, link és megjegyzések
- Drag and Drop: Képek, linkek és új bejegyzések hozzáadása a könnyen használható felhasználói felületen
- Offline mód: Adatbiztonság és offline hozzáférhetőség, így offline is dolgozhat
A táblák korlátai:
- Nem alkalmas intenzív felhasználóknak: Nem a legalkalmasabb üzleti vagy vállalati használatra.
- Inkább személyes használatra alkalmas: Leginkább személyes projektekhez ajánlott
A táblák árai:
- Örökre ingyenes
- Boards standard: 29,99 USD
- Boards Lifetime: 49,99 dollár
- Boards Extended: 39,99 USD
- Egyéves funkciófrissítések: 14,99 USD
Táblák értékelései és vélemények:
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. MioCreate
A MioCreate egy online fehér tábla platform, amely megkönnyíti a különböző iparágakban dolgozó csapatok együttműködését és kommunikációját.
Készítsen folyamatábrákat, diagramokat, prototípusokat és még sok mást! A MioCreate segít racionalizálni a munkáját és elősegíti a kreativitást a csapatában.
A MioCreate legjobb funkciói:
- Felhasználóbarát funkciók: Hozzáférés 200 sablonhoz és rajzhoz, vonalakhoz, ceruzához és alakzatokhoz
- Folyamatábrák és diagramok: Készítsen könnyedén folyamatábrákat, diagramokat és munkafolyamatokat előre beállított alakzatok, szimbólumok és elemek segítségével.
- Online hangtalálkozók: Az azonnali online hangtalálkozók lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy részt vegyenek a megbeszéléseken.
A MioCreate korlátai:
- Nincs felhőalapú tárolás az ingyenes felhasználók számára
- Csak kis projektekhez alkalmas
MioCreate árak:
- Ingyenes csomag
- Pro: 4,95 USD havonta
MioCreate értékelések és vélemények:
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Explain Everything Whiteboard
Az Explain Everything Whiteboard egy all-in-one megoldást kínál vonzó oktatóanyagokhoz, feladatokhoz és a meglévő eszközökkel és rendszerekkel való zökkenőmentes integrációhoz.
Az Explain Everything Whiteboard legjobb funkciói:
- Interaktív prezentációk: Készíts vonzó, interaktív prezentációkat a semmiből, vagy importálj meglévőket, rajzokkal és diákkal kiegészítve, hogy lekösd a közönség figyelmét.
- Whiteboard videók és oktatóanyagok: Alakítsd át tananyagodat gyors, oktató videókká és oktatóanyagokká, amelyek ideálisak azonnali megosztásra csapatoddal vagy ügyfeleiddel.
- Közös projektek: Támogatás közös projektfeladatokhoz vagy csoportos házi feladatokhoz
- Integrációs rugalmasság: Integrálja kedvenc tanulásmenedzsment rendszerét (LMS) vagy mobil eszközkezelő (MDM) eszközeit.
Explain Everything Whiteboard korlátai:
- Nincs munkafolyamat-beállítás: Nincs projektkezelési funkció a munkafolyamatok, projektelemek és feladatok kezeléséhez.
- Nem kompatibilis az Apple TV-vel.
Explain Everything Whiteboard árak:
- Ingyenes
- Teacher: 34,99 USD/felhasználó/év
- Osztály és iskola: 130 dollár tanáronként és 30 diákonként évente
Explain Everything Whiteboard értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (5+ értékelés)
7. Lucidspark
A Lucidspark segít az együttműködésben, az ötletek kidolgozásában és azok megvalósítható tervekké alakításában. Akár távoli munkavégzésről, akár fizikai térben végzett munkáról van szó, vállalati szintű skálázhatóságot és biztonsági funkciókat kínál.
A Lucidspark legjobb funkciói:
- Korlátlan ötletelés: Végtelen vászon, ahol a csapatok ötletelhetnek, kapcsolatokat építhetnek és megoszthatják gondolataikat.
- Vállalati felhasználásra alkalmas: Vállalati felhasználásra is alkalmas, biztonságos kapcsolatokat biztosít, védi az érzékeny adatokat, és méretezhető, hogy megfeleljen az Ön vállalkozásának egyedi igényeinek.
- Sablonok a gyors indításhoz: Különböző sablonok, többek között döntési fák, 2×2 mátrixok, ügyfélút térképek, útitervek és még sok más, hogy beindítsa csapata kreativitását.
A Lucidspark korlátai:
- Megbízhatóság: Nehéz megosztani a munkádat a platformon kívüli személyekkel.
- Nincs hívásfunkció: Az eszközön belül nem lehet videohívást vagy hanghívást kezdeményezni.
Lucidspark árak:
- Ingyenes
- Egyéni: 7,95 USD havonta
- Team: 9 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.
Lucidspark értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 1500 funkció)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
8. OmniGraffle
Az OmniGraffle a csapatod számára ideális eszköz, ha komplex ötleteket szeretnél hatékonyan közvetíteni vizuálisan vonzó diagramok, vázlatok és vektorgrafikák segítségével.
Az OmniGraffle legjobb funkciói:
- Sokoldalú diagramkészítés: Készítsen részletes diagramokat, amelyekkel a bonyolult információk is könnyen érthetővé válnak.
- Gyors prototípus-készítés: A Wireframes segít gyorsan és pontosan feltárni az ötleteket és koncepciókat.
- Professzionális szintű tervezés: Hatékony eszközök professzionális szintű vektorgrafikák tervezéséhez
- Platformok közötti kompatibilitás: Mac, iPad és iPhone eszközökön is elérhető, így az eszközök közötti együttműködés és folytonosság biztosított.
Az OmniGraffle korlátai:
- Drága: Magasabb ár, mint más Mac-hez készült whiteboard eszközök
- Nincs visszafelé kompatibilitás
OmniGraffle árak:
- Ingyenes próba
- Előfizetési díj: 12,49 USD havonta
- Egyszeri fizetés: 149,99 USD a standard licencért, 249,99 USD a Pro licencért.
OmniGraffle értékelések és vélemények:
- G2: 4,0/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
9. Milanote
A Milanote egy platform kreatív csapatok számára, akik együttműködésre alkalmas és szervezett munkaterületet keresnek, ahol összegyűjthetik ötleteiket, brainstormingot folytathatnak és kreatív projektjeiket megvalósíthatják.
A Milanote legjobb funkciói:
- Átfogó kreatív munkaterület: Központi hely, ahol kreatív projektje minden aspektusát összegyűjtheti és rendszerezheti.
- Sokoldalú hangulat táblák: Rendezze el inspirációit hangulat táblákba, adjon hozzá magyarázó jegyzeteket, szerezzen ügyfél visszajelzéseket, és tervezze meg a projekt feladatait – mindezt egyetlen munkaterületen belül.
- Keresztfunkcionális együttműködés: Együttműködési tér tervezők, fejlesztők, projektmenedzserek és ügyfelek számára a zökkenőmentes közös munkához.
- Rugalmas munkaterület: Beépített teendőlisták a feladatok nyomon követéséhez, valamint különböző képformátumok támogatása, beleértve a JPG, PNG, GIF, SVG és más formátumokat.
A Milanote korlátai:
- Nincs offline hozzáférés
- Fejlett funkciók hiánya: A felhasználók szerint hiányoznak a fejlett funkciók és a sablonopciók.
Milanote árak:
- Ingyenes
- Fizetés személyenként: 9,99 USD havonta
- Frissítse csapatát: 49,99 dollár havonta (két felhasználó – 10 felhasználó)
Milanote értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
10. Notability
A Notability egy all-in-one diagramos whiteboard szoftver Mac OS-hez, amely lehetővé teszi jegyzetek készítését, könyvek kommentálását és ötleteinek vizualizálását.
A Notability jegyzetelési, vázlatkészítési és prezentációs funkciókat kínál, miközben segít a szervezettségben és a papírmentes munkavégzésben.
A Notability legjobb funkciói:
- Sokoldalú jegyzetelés: jegyzetelje le gondolatait, importálja és kommentálja a tankönyveket, szinkronizálja a jegyzeteket az audióval, és engedje szabadjára kreativitását az Apple Pencil segítségével történő vázlatkészítéssel.
- Multimédiás eszközök: Készíts jegyzeteket különböző multimédiás eszközökkel, például digitális ceruzával, ideiglenes kiemelővel, szöveggel és hanggal.
- Természetes kézírás és vázlatkészítés: A Notability élethű digitális ceruzát kínál, amely finoman hangolt, így érzékeny és pontos írási élményt biztosít.
- Audiolejátszás: Lejátszási módban a jegyzet bármely pontjára koppintva a találkozó tartalma valós időben életre kel.
- Importálás, megjegyzések hozzáadása és megosztás: A Notability támogatja különböző fájltípusok importálását és megjegyzések hozzáadását, beleértve a PDF-eket, DOC-okat, PPT-ket, képeket és egyebeket.
A Notability korlátai:
- Nem vállalkozásoknak: Inkább hobbi felhasználóknak vagy diákoknak ajánlott, mint vállalkozásoknak.
- Jegyzetelési funkciók: Elsősorban jegyzeteléshez
- Nincs sötét mód támogatása
Notability árak:
- Ingyenes csomag
- Plus csomag: 2,99 USD/hó
Notability értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
Válassza ki a megfelelő fehér tábla szoftvert Mac számítógépéhez
Nehéz megtalálni a megfelelő whiteboard szoftvert, amely segít egyensúlyt teremteni a kreatív ötletek és a produktív munkafolyamat között. Számos whiteboard alkalmazás elérhető, de a ClickUp whiteboard szoftvere kiemelkedik a többi közül.
A ClickUp segítségével csapata közös erőfeszítései és innovatív ötletei zökkenőmentesen átalakulhatnak vizuálisan lenyűgöző eredményekké. Az alakzatok és objektumok életre kelnek, a teendőlisták pedig valós idejű feladatokká és folyamatokká alakulnak.
A lehetőségek végtelenek. Fedezze fel még ma a ClickUp Whiteboardot!