A 10 legjobb fehér tábla szoftver Mac számítógéphez 2025-ben

Minden nagy ötlet egy összegyűrt papírlapon születik, csakhogy ez nem túl kényelmes.

Legtöbben vizuálisan gondolkodunk. A fehér táblák segítenek a „Ne mondd, mutasd!” elv gyakorlásában. Segítenek az ötletek diagramokban és formákban való kifejezésében, ahelyett, hogy hosszú szövegeket írnánk.

Ha Apple-felhasználó vagy, akkor a Mac-hez készült fehér táblák remek választásnak bizonyulnak, mivel ugyanazt a felületet és kényelmet kínálják, mint egy fizikai jegyzetfüzet vagy fehér tábla. Emellett a modern együttműködés előnyeit is biztosítják.

Akár távoli műhelymunkát szervez a csapatával egy konkrét probléma megoldására, akár napi állásfoglalást tart egy stand-up híváson, a digitális whiteboardok valóban a modern, távoli munkavégzés eszköztárának részét képezik.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb Mac-kompatibilis whiteboard eszközt, amelyek segítenek Önnek és csapatának a közös munkában és a sikerek elérésében.

Mi az a fehér tábla szoftver Mac-hez?

A Mac-hez készült fehér tábla szoftver egy olyan program, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy ötleteket gyűjtsön, gondolattérképeket készítsen és projektötleteket osszon meg egy digitális fehér táblán.

Íme néhány felhasználási lehetőség a Mac-hez készült whiteboard alkalmazásokhoz:

Megkönnyíti a csapat tagjai közötti megbeszéléseket és valós idejű együttműködést Apple-eszközökön.

Virtuális helyettesítője a fizikai fehér tábláknak, különösen, ha távoli csapatod van.

Tervezze meg és szervezze meg a projektötleteket a csapat tagjai között

Mit kell keresni egy Mac-hez való fehér tábla szoftverben?

Íme, mire érdemes figyelni a legjobb táblaszámítógép-szoftvereknél:

A csapat tagjai egyszerre vehetnek fel jegyzeteket a digitális táblákra. Táblázatok és térképek rajzolása, valamint ötletek megosztása prezentációk során késleltetés nélkül Hozzáférés-vezérlés, hogy eldöntse, ki láthatja és szerkesztheti a táblát Csatlakozzon más, a csapata által már használt eszközökhöz Csevegjen valós időben a fehér tábla használata közben – rendkívül praktikus megbeszélésekhez. A megbeszélés után mentse el a whiteboardokat, hogy később is felhasználhassa őket. A legtöbb whiteboard eszköz rugalmas árazást kínál, így megtalálhatja a költségvetéséhez leginkább megfelelőt.

A 10 legjobb fehér tábla szoftver Mac számítógéphez

Gondosan kiválasztottunk tíz vezető fehér tábla eszközt Mac felhasználók számára, figyelembe véve azok funkcióinak széles skáláját, a vásárlói értékeléseket és versenyképes pozíciójukat a piacon elérhető egyéb eszközökkel szemben.

Íme azok, amelyek felkerültek a listánkra:

1. ClickUp

Kezdje el használni a ClickUp Whiteboards szoftvert! Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

A ClickUp Whiteboards egy virtuális együttműködési platform, amely modern csapatokat támogat azáltal, hogy az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítja, mindezt egy egységes munkaterületen belül. A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás részeként a Whiteboards zökkenőmentesen integrálódik a feladataidba, projektjeidbe, dokumentumaidba és csevegéseidbe, így hatékonyabbá és produktívabbá téve az együttműködést.

A ClickUp átfogó táblasablon- könyvtá rat kínál, amely bármilyen munkafolyamathoz illeszkedik. Egy ötlet előnyeit és hátrányait elemzi? Szervezeti ábrát készít? Az ügyfelek útját térképezi fel? A ClickUp sablonjai a brainstorming és a tervezés egyszerűsítésére lettek kialakítva, Gantt-diagramok, adatáramlási diagramok, értékesítési csatornák és még sok más opcióval.

A ClickUp legjobb funkciói:

Fehér táblák: A ClickUp Whiteboards végtelen vásznat biztosít, amelyen kreatív módon kifejezheti magát rajzolással, alakzatok hozzáadásával, diagramok készítésével és még sok mással. A ClickUp-ba teljes mértékben integrált Whiteboards a vizuális elemeket közvetlenül a feladatokhoz kapcsolja, lehetővé téve a tervezés és a végrehajtás közötti zökkenőmentes átmenetet.

AI-támogatott képalkotás a ClickUp Brain segítségével: Vidd a brainstormingot egy új szintre a ClickUp Brain segítségével, egy AI-alapú eszközzel, amely a szöveget közvetlenül a Whiteboard vásznán vizuális elemekké alakítja. Könnyedén hozhatsz létre diagramokat, táblázatokat vagy képeket, hogy ötleteidet megvalósítsd anélkül, hogy eszközt kellene váltanod.

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon együtt csapatával valós időben, függetlenül attól, hogy hol vannak. A ClickUp fejlett együttműködés-érzékelő funkciója értesíti Önt, amikor a csapat tagjai gépelnek, feladatokat néznek meg vagy tartalmakat szerkesztenek a Whiteboards vagy a Docs alkalmazásban. A csapatok élőben dolgozhatnak együtt, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt és a gyorsabb döntéshozatalt.

Feladatintegráció: Valósítsa meg ötleteit úgy, hogy új vagy meglévő feladatokat ad hozzá közvetlenül a Whiteboardhoz. Ez biztosítja, hogy a brainstorming és a feladatkezelés szinkronban maradjon, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Testreszabható formázási lehetőségek: A ClickUp Whiteboards sokoldalú formázási eszközöket kínál, például jegyzeteket, szöveget, alakzatokat, hangulatjeleket és képeket. Létrehozhat folyamatábrákat, diagramokat és vizuális terveket, amelyek a csapata igényeihez igazodnak.

Érintőképernyős felület: Természetes mozdulatokkal vázolhat, rajzolhat és manipulálhat objektumokat közvetlenül a Whiteboard vásznán. Ez az intuitív felület megkönnyíti az ötleteivel való interakciót.

Fókusz mód: Csökkentse a zavaró tényezőket azáltal, hogy kiemeli a fehér tábla bizonyos részeit, így biztosítva, hogy csapata a legfontosabb területekre koncentráljon.

Sötét mód: Váltson sötét módra a hosszú brainstorming üléseken való kényelmes vizuális élmény érdekében, csökkentve a szem fáradását és javítva a tisztaságot.

Mobil hozzáférés: Maradjon produktív útközben is a ClickUp mobilalkalmazással. Hozzáférhet a fehér táblákhoz, kezelheti a feladatokat és együttműködhet a csapatával bárhonnan. Az olyan funkciók, mint a Gyors műveletek menü, lehetővé teszik a feladatok létrehozását és az idő nyomon követését.

Zökkenőmentes megosztás: Ossza meg whiteboardjait közvetlenül a ClickUp-ban, ágyazza be őket a Docs-ba, vagy exportálja őket PDF-ként, hogy könnyedén megoszthassa őket a csapatok között.

Előre elkészített sablonok: Gyorsítsa fel az együttműködést különböző testreszabható sablonokkal, például útiterv-táblákkal, Gantt-diagramokkal, halcsontdiagramokkal és gondolattérképekkel. Ezek a sablonok egyszerűsítik a tervezést és segítenek a csapatoknak a gyors indulásban.

Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa a ClickUp Whiteboards szoftvert több mint 1000 alkalmazáshoz és eszközhöz, biztosítva ezzel a zökkenőmentes munkafolyamatokat és a folyamatos termelékenységet.

🗂️ Sablonarchívum: Fedezze fel ezeket a sokoldalú sablonokat, amelyekkel egyszerűsítheti tervezését és végrehajtását: Cselekvési terv sablon: A könnyen követhető sablon segítségével a célokat megvalósítható lépésekre bontja, biztosítva az összhangot és a felelősségvállalást. Strategic Plan Whiteboard: Tervezze meg szervezetének hosszú távú céljait és stratégiáit egy világos, együttműködésen alapuló formátumban.

A ClickUp korlátai:

Tanulási görbe: A kiterjedt funkciók zavarba ejthetik a kezdőket, akiknek a szoftver kezelése bonyolultnak tűnhet.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

2. Microsoft Whiteboard

via Microsoft Whiteboard

A Microsoft Whiteboard egy olyan eszköz, amely a Microsoft 365 képességeit használja ki, hogy segítsen Önnek a digitális együttműködésben. Tegye hatékonyabbá és vonzóbbá a megbeszéléseit!

A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói:

Szabad formájú együttműködés: Ötletelés, alkotás és vizuális együttműködés

Különböző tartalmi elemek: Fejezze ki ötleteit szövegekkel, képekkel, jegyzetekkel vagy jegyzetrácsokkal, amelyek bármilyen nagyítási szinten élesek maradnak.

Valós idejű együttműködés: A vászon egyidejű szerkesztése, függetlenül a fizikai helyétől.

Integrációk: Integrálja a whiteboardját a Microsoft 365 csomag egyéb eszközeivel.

Hozzáférhetőség: Windows-eszköz vagy webalkalmazás segítségével bárhonnan hozzáférhet a Whiteboardhoz.

Többféle beviteli mód kompatibilitás: Az érintéses, billentyűzetes és tollas bevitelre tervezett Whiteboard sokféle preferenciának megfelel.

Sablonok és formák könyvtára: Használjon előre elkészített sablonokat egy hatalmas sablon- és formakönyvtárból.

A Microsoft Whiteboard korlátai:

Microsoft megbízhatóság: A Whiteboards használatához a Microsoft csomagra van szükség.

Kevesebb testreszabási lehetőség: A fehér tábla testreszabása bonyolult, mivel kevesebb vizuális lehetőség áll rendelkezésre.

A Microsoft Whiteboard árai:

Megjegyzés: A következő árak más integrációkra is vonatkoznak, mivel a Microsoft Whiteboard a Microsoft 365 része:

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/fő havonta

Microsoft 365 Family : 9,99 dollár havonta hat fő részére

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 USD/felhasználó havonta

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/felhasználó havonta

Microsoft 365 Business Premium : 22,00 USD/felhasználó havonta

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/felhasználó havonta

Microsoft Whiteboard értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

3. Miro

via Miro

A Miro egy interaktív táblás alkalmazás Mac számítógépekhez, amely lehetővé teszi Önnek és csapataiknak, hogy kapcsolatba lépjenek, együttműködjenek és alkossanak, függetlenül a munkakörnyezettől.

A Miro a Miro munkahely segítségével integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal. A Miro az Ön whiteboard szoftvere, ha brainstormingot szeretne végezni és hagyományos whiteboard megjelenésű prezentációkat szeretne készíteni.

A Miro legjobb funkciói:

Sokoldalú munkamódok: Különböző munkakörülményekhez alkalmazkodik, testreszabott Különböző munkakörülményekhez alkalmazkodik, testreszabott megoldásokat kínál brainstorminghoz , diagramok készítéséhez , értekezletek hez , workshopok hoz , Scrum események hez , térképek készítéséhez, kutatáshoz, tervezéshez és stratégiai tervezéshez.

Brainstorming funkciók: Eszközök és sablonok, például post-it cetlik, képek, gondolattérképek, videók és rajzolási funkciók, amelyek segítenek Önnek és csapatának a közös brainstormingban.

Zökkenőmentes eszközintegrációk : Több mint 100 integráció népszerű eszközökkel, mint a Google Docs, a Jira és a Zoom, lehetővé teszi, hogy csatlakozzon kedvenc alkalmazásaihoz, egyszerűsítse munkafolyamatát és csökkentse a több alkalmazás közötti váltást.

Közös tervezés: Vonja be az érdekelt feleket a tervezési folyamatba, biztosítva a közös megközelítést a tervezés és a döntéshozatal terén.

A Miro korlátai:

Korlátozott ingyenes verzió: Korlátozott lehetőségek az ingyenes felhasználók számára

Sablonok mentése nem lehetséges: A felhasználók nem hozhatnak létre és menthetnek el saját sablonokat.

Miro árak:

Ingyenes

Starter : 8,00 dollár havonta

Üzleti: 16,00 USD havonta

Vállalati: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

4. Táblák

via Kitestack Boards

A Boards egy rugalmas Kanban szervező és tervező, amelyet a Kitestack Software fejlesztett ki. Ez a projektmenedzsment rendszer integrálódik a munkafolyamatába, és drag-and-drop eszközeivel segít könnyedén nyomon követni az előrehaladást.

A funkciók többsége offline is működik, ami kiváló; így internetkapcsolat nélkül is folytathatja a munkát.

A táblák legjobb funkciói:

Rugalmas feladatkezelés: Gyűjtsd össze hatékonyan gondolataidat, ötleteidet és feladataidat. Tervezd meg a hetedet, szervezd meg feladataidat, vagy hozz létre táblákat különböző célokra.

Kanban Workflow: Minden tábla több listából áll, amelyeket feladatkártyák, listaelemek vagy jegyzetek létrehozásával lehet rendszerezni.

Részletes feladatbejegyzések: Rendeljen minden feladatlaphoz egy saját borítókép, link és megjegyzések

Drag and Drop: Képek, linkek és új bejegyzések hozzáadása a könnyen használható felhasználói felületen

Offline mód: Adatbiztonság és offline hozzáférhetőség, így offline is dolgozhat

A táblák korlátai:

Nem alkalmas intenzív felhasználóknak: Nem a legalkalmasabb üzleti vagy vállalati használatra.

Inkább személyes használatra alkalmas: Leginkább személyes projektekhez ajánlott

A táblák árai:

Örökre ingyenes

Boards standard : 29,99 USD

Boards Lifetime : 49,99 dollár

Boards Extended : 39,99 USD

Egyéves funkciófrissítések: 14,99 USD

Táblák értékelései és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. MioCreate

via MioCreate

A MioCreate egy online fehér tábla platform, amely megkönnyíti a különböző iparágakban dolgozó csapatok együttműködését és kommunikációját.

Készítsen folyamatábrákat, diagramokat, prototípusokat és még sok mást! A MioCreate segít racionalizálni a munkáját és elősegíti a kreativitást a csapatában.

A MioCreate legjobb funkciói:

Felhasználóbarát funkciók: Hozzáférés 200 sablonhoz és rajzhoz, vonalakhoz, ceruzához és alakzatokhoz

Folyamatábrák és diagramok: Készítsen könnyedén folyamatábrákat, diagramokat és munkafolyamatokat előre beállított alakzatok, szimbólumok és elemek segítségével.

Online hangtalálkozók: Az azonnali online hangtalálkozók lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy részt vegyenek a megbeszéléseken.

A MioCreate korlátai:

Nincs felhőalapú tárolás az ingyenes felhasználók számára

Csak kis projektekhez alkalmas

MioCreate árak:

Ingyenes csomag

Pro: 4,95 USD havonta

MioCreate értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Explain Everything Whiteboard

via Explain Everything

Az Explain Everything Whiteboard egy all-in-one megoldást kínál vonzó oktatóanyagokhoz, feladatokhoz és a meglévő eszközökkel és rendszerekkel való zökkenőmentes integrációhoz.

Az Explain Everything Whiteboard legjobb funkciói:

Interaktív prezentációk: Készíts vonzó, interaktív prezentációkat a semmiből, vagy importálj meglévőket, rajzokkal és diákkal kiegészítve, hogy lekösd a közönség figyelmét.

Whiteboard videók és oktatóanyagok: Alakítsd át tananyagodat gyors, oktató videókká és oktatóanyagokká, amelyek ideálisak azonnali megosztásra csapatoddal vagy ügyfeleiddel.

Közös projektek: Támogatás közös projektfeladatokhoz vagy csoportos házi feladatokhoz

Integrációs rugalmasság: Integrálja kedvenc tanulásmenedzsment rendszerét (LMS) vagy mobil eszközkezelő (MDM) eszközeit.

Explain Everything Whiteboard korlátai:

Nincs munkafolyamat-beállítás: Nincs projektkezelési funkció a munkafolyamatok, projektelemek és feladatok kezeléséhez.

Nem kompatibilis az Apple TV-vel.

Explain Everything Whiteboard árak:

Ingyenes

Teache r: 34,99 USD/felhasználó/év

Osztály és iskola: 130 dollár tanáronként és 30 diákonként évente

Explain Everything Whiteboard értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (5+ értékelés)

7. Lucidspark

A Lucidspark segít az együttműködésben, az ötletek kidolgozásában és azok megvalósítható tervekké alakításában. Akár távoli munkavégzésről, akár fizikai térben végzett munkáról van szó, vállalati szintű skálázhatóságot és biztonsági funkciókat kínál.

A Lucidspark legjobb funkciói:

Korlátlan ötletelés: Végtelen vászon, ahol a csapatok ötletelhetnek, kapcsolatokat építhetnek és megoszthatják gondolataikat.

Vállalati felhasználásra alkalmas: Vállalati felhasználásra is alkalmas, biztonságos kapcsolatokat biztosít, védi az érzékeny adatokat, és méretezhető, hogy megfeleljen az Ön vállalkozásának egyedi igényeinek.

Sablonok a gyors indításhoz: Különböző sablonok, többek között döntési fák, 2×2 mátrixok, ügyfélút térképek, útitervek és még sok más, hogy beindítsa csapata kreativitását.

A Lucidspark korlátai:

Megbízhatóság: Nehéz megosztani a munkádat a platformon kívüli személyekkel.

Nincs hívásfunkció: Az eszközön belül nem lehet videohívást vagy hanghívást kezdeményezni.

Lucidspark árak:

Ingyenes

Egyéni : 7,95 USD havonta

Team : 9 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal.

Lucidspark értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 1500 funkció)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

8. OmniGraffle

Via OmniGraffle

Az OmniGraffle a csapatod számára ideális eszköz, ha komplex ötleteket szeretnél hatékonyan közvetíteni vizuálisan vonzó diagramok, vázlatok és vektorgrafikák segítségével.

Az OmniGraffle legjobb funkciói:

Sokoldalú diagramkészítés: Készítsen részletes diagramokat, amelyekkel a bonyolult információk is könnyen érthetővé válnak.

Gyors prototípus-készítés: A Wireframes segít gyorsan és pontosan feltárni A Wireframes segít gyorsan és pontosan feltárni az ötleteket és koncepciókat.

Professzionális szintű tervezés: Hatékony eszközök professzionális szintű vektorgrafikák tervezéséhez

Platformok közötti kompatibilitás: Mac, iPad és iPhone eszközökön is elérhető, így az eszközök közötti együttműködés és folytonosság biztosított.

Az OmniGraffle korlátai:

Drága: Magasabb ár, mint más Mac-hez készült whiteboard eszközök

Nincs visszafelé kompatibilitás

OmniGraffle árak:

Ingyenes próba

Előfizetési díj : 12,49 USD havonta

Egyszeri fizetés : 149,99 USD a standard licencért, 249,99 USD a Pro licencért.

149,99 dollár a standard licencért

249,99 dollár a Pro licencért

149,99 dollár a standard licencért

249,99 dollár a Pro licencért

OmniGraffle értékelések és vélemények:

G2: 4,0/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

9. Milanote

A Milanote egy platform kreatív csapatok számára, akik együttműködésre alkalmas és szervezett munkaterületet keresnek, ahol összegyűjthetik ötleteiket, brainstormingot folytathatnak és kreatív projektjeiket megvalósíthatják.

A Milanote legjobb funkciói:

Átfogó kreatív munkaterület: Központi hely, ahol kreatív projektje minden aspektusát összegyűjtheti és rendszerezheti.

Sokoldalú hangulat táblák: Rendezze el inspirációit hangulat táblákba, adjon hozzá magyarázó jegyzeteket, szerezzen ügyfél visszajelzéseket, és tervezze meg a projekt feladatait – mindezt egyetlen munkaterületen belül.

Keresztfunkcionális együttműködés: Együttműködési tér tervezők, fejlesztők, projektmenedzserek és ügyfelek számára a zökkenőmentes közös munkához.

Rugalmas munkaterület: Beépített teendőlisták Beépített teendőlisták a feladatok nyomon követéséhez , valamint különböző képformátumok támogatása, beleértve a JPG, PNG, GIF, SVG és más formátumokat.

A Milanote korlátai:

Nincs offline hozzáférés

Fejlett funkciók hiánya: A felhasználók szerint hiányoznak a fejlett funkciók és a sablonopciók.

Milanote árak:

Ingyenes

Fizetés személyenként : 9,99 USD havonta

Frissítse csapatát: 49,99 dollár havonta (két felhasználó – 10 felhasználó)

Milanote értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Notability

A Notability egy all-in-one diagramos whiteboard szoftver Mac OS-hez, amely lehetővé teszi jegyzetek készítését, könyvek kommentálását és ötleteinek vizualizálását.

A Notability jegyzetelési, vázlatkészítési és prezentációs funkciókat kínál, miközben segít a szervezettségben és a papírmentes munkavégzésben.

A Notability legjobb funkciói:

Sokoldalú jegyzetelés: jegyzetelje le gondolatait, importálja és kommentálja a tankönyveket, szinkronizálja a jegyzeteket az audióval, és engedje szabadjára kreativitását az Apple Pencil segítségével történő vázlatkészítéssel.

Multimédiás eszközök: Készíts jegyzeteket különböző multimédiás eszközökkel, például digitális ceruzával, ideiglenes kiemelővel, szöveggel és hanggal.

Természetes kézírás és vázlatkészítés: A Notability élethű digitális ceruzát kínál, amely finoman hangolt, így érzékeny és pontos írási élményt biztosít.

Audiolejátszás: Lejátszási módban a jegyzet bármely pontjára koppintva a találkozó tartalma valós időben életre kel.

Importálás, megjegyzések hozzáadása és megosztás: A Notability támogatja különböző fájltípusok importálását és megjegyzések hozzáadását, beleértve a PDF-eket, DOC-okat, PPT-ket, képeket és egyebeket.

A Notability korlátai:

Nem vállalkozásoknak: Inkább hobbi felhasználóknak vagy diákoknak ajánlott, mint vállalkozásoknak.

Jegyzetelési funkciók: Elsősorban jegyzeteléshez

Nincs sötét mód támogatása

Notability árak:

Ingyenes csomag

Plus csomag: 2,99 USD/hó

Notability értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Válassza ki a megfelelő fehér tábla szoftvert Mac számítógépéhez

Nehéz megtalálni a megfelelő whiteboard szoftvert, amely segít egyensúlyt teremteni a kreatív ötletek és a produktív munkafolyamat között. Számos whiteboard alkalmazás elérhető, de a ClickUp whiteboard szoftvere kiemelkedik a többi közül.

A ClickUp segítségével csapata közös erőfeszítései és innovatív ötletei zökkenőmentesen átalakulhatnak vizuálisan lenyűgöző eredményekké. Az alakzatok és objektumok életre kelnek, a teendőlisták pedig valós idejű feladatokká és folyamatokká alakulnak.

A lehetőségek végtelenek. Fedezze fel még ma a ClickUp Whiteboardot!