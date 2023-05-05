Az 5 legjobb termékmenedzsment-tanúsítvány (2025)

Érdekli a termékmenedzsment tanúsítvány megszerzése?

A tanúsított termékmenedzsernek képesnek kell lennie egyedi termékvízió és termékstratégia kidolgozására, amely értéket is nyújt az ügyfeleknek.

De honnan tudják, hogyan kell ezt csinálni?*

Az agilis tanúsítvánnyal rendelkező termékmenedzserré válás az egyik legjobb módja annak, hogy megszerezze a projekt sikeréhez szükséges ismereteket és készségeket, és szilárd alapot építsen.

Szerencsére a termékmenedzser képesítés megszerzése meglehetősen egyszerű folyamat, és a képesített termékmenedzserek iránt mindig nagy a kereslet!

Ahhoz, hogy tanúsított termékmenedzserré válj, csak annyit kell tenned, hogy regisztrálsz egy olyan digitális termékmenedzser-tanúsítvány vizsgára, amelyre jogosult vagy, és sikeresen teljesíted azt.

De ennyi termékmenedzsment-tanúsítvány közül hogyan tudhatja, melyik termékmenedzsment-tanúsítási program a legmegfelelőbb az Ön számára?

*Ne aggódjon!

Ebben a cikkben megtudhatja, mik a helyi és nemzetközi termékmarketing és termékmenedzsment tanúsítványok, és miért van szüksége rájuk. Emellett bemutatjuk az öt legfontosabb tanúsítványt, amelyet megszerezhet, és azt is, hogyan használhatja fel tanúsítványát, hogy 2021-ben hatékony termékmenedzsment szakemberré váljon.

Gyertek, leendő termékmenedzserek, szerezzétek meg a tanúsítványt!

Mi az a termékmenedzsment-tanúsítvány?

A termékmenedzsment tanúsítvány hivatalos igazolás arról, hogy az adott személy rendelkezik a termékfejlesztési folyamat sikeres irányításához szükséges készségekkel, ismeretekkel és képességekkel.

Ezek a termékmenedzsment képzési programok olyan alapvető menedzsmentelemeket tanítanak, mint a termékmarketing alapjai, a termékstratégia kidolgozása és az agilis termékfejlesztés.

Ezek a termékmenedzsment-készségek jól jöhetnek, ha ötleteket kell gyűjtenie a termékcsapatával, és új stratégiát kell kidolgoznia a projektjének a következő szintre emeléséhez.

3 ok, amiért szüksége van termékmenedzsment tanúsítványokra

Valószínűleg azon tűnődik, hogy miért van szüksége termékmenedzsment képesítésre.

Nos, amellett, hogy segít fejleszteni készségeit és bővíteni tudását a termékmenedzsment karrierje fejlődése érdekében, íme néhány egyéb ok, amiért érdemes most beszállnia a termékmenedzsment tanúsítvány programba.

1. A termékmenedzsment tanúsítvány segít abban, hogy kiemelkedjen a tömegből

Termékmenedzsment tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazottként a többi csapattag és osztály kissé nagyobb hitelt tulajdoníthat Önnek és véleményének. Ez segíthet abban, hogy a magasabb szintű termékmenedzserek, a cégtulajdonosok és a csapattagok egyaránt elfogadják Önt.

Ezzel nemcsak csapattársaid közül emelkedhetsz ki, hanem önéletrajzodban is kiemelkedhetsz, amikor új állásra pályázol vagy előléptetést próbálsz szerezni!

2. Hatékonyabbá válik az alapvető feladatok elvégzésében

A tanúsító tanfolyamok során a dolgokat kontextusban tanulod meg.

Mit értünk ez alatt?

A termékmenedzsment képesítések szélesítik a szerepedről alkotott ismereteidet, és megismertetnek a szakértők által alkalmazott valódi stratégiákkal.

Ezek az igény szerinti tanfolyamok segítenek Önnek olyan hasznos alapvető készségek elsajátításában, mint az időgazdálkodás, az ütemterv-tervezés és a termékstratégia-tervezés.

A legjobb az egészben, hogy egy termékmenedzsment tanúsítvány programmal ezeket a dolgokat rövidebb idő alatt elsajátíthatja.

Komolyan mondjuk: egyes tanfolyamok akár egy hét alatt is elvégezhetők.

Ez pontosan annyi idő, amennyi alatt az emberek feladják újévi fogadalmaikat!

3. Növeli önbizalmát, mint tanúsított termékmenedzser

A tanúsítvány megszerzésével bizonyíthatja, hogy gyakorlati és elméleti szempontból is képes megérteni a munkát.

Mivel ismeri a munkakörének minden részletét, magabiztosabbnak és felkészültebbnek fogja érezni magát, hogy helyesen végezze el a feladatokat, mint tanúsított termékmenedzser.

Emellett egyes képzések megtanítják, hogyan kell kezelni a nehéz helyzeteket és hatékonyan irányítani a többfunkciós csapatokat.

Így legközelebb, amikor kockázatos helyzetbe kerül, vagy nehéz csapat taggal kell foglalkoznia:

Az 5 legnépszerűbb termékmenedzsment-tanúsítvány

Íme az öt legjobb termékmenedzsment-tanúsítvány, amelyet ma megszerezhet:

1. Minősített termékmarketing-menedzser – Karrier a termékmenedzsment területén

A Certified Product Marketing Manager egy AIPMM tanúsítvány, amely segít megérteni a termékmarketing alapvető funkcióit.

Emellett útmutatást nyújt a termékmenedzsereknek a termék sikerének biztosításához a piacon.

Kínálja:

AIPMM

Milyen területeket fed le a vizsga?

Melyek az előfeltételei?

Bárki letette ezt a tanúsító vizsgát, de ajánlott termékmenedzsereknek és marketingeseknek, akik legalább 3 év tapasztalattal rendelkeznek (vagy MBA diplomával).

A tanfolyam időtartama

15–20 óra

Árak

125 dollár egyéves AIPMM tagságért

395 dollár az önálló tanulásért

2. Agilis tanúsított termékmenedzser és termék tulajdonos

Az Agile Certified Product Manager és Product Owner tanfolyamok bemutatják az Agile termékmenedzsment tanúsítványok programjaiban és a termék tulajdonosi képzésben szereplő stratégiai és taktikai fogalmakat.

A képesítéssel rendelkezők képesek lesznek az agilis módszertan elveit a valós életben is alkalmazni, és zökkenőmentesen kezelni a projektekben felmerülő nehézségeket. Az agilis termékmenedzsment képesítés, tapasztalattal és felhasználói kutatással párosítva, hatalmas előnyt jelent! Megtanulhatja, hogyan célozza meg az ügyfeleket, személyesen képezheti a csapat tagjait, és átfogó ismereteket szerezhet a termék teljes életciklusáról.

Kínálja:

AIPMM

Milyen területeket fed le a vizsga?

Üzleti tervek írása az egyes főbb funkciókhoz

Piaci tervezés

Versenyelemzés elvégzése

Projekttervezés a termék életciklusának minden fontosabb tevékenységéhez

Termékbevezetési tervek kidolgozása

Melyek az előfeltételei?

A tanúsítványt bárki megszerezheti, még azok a termékmenedzserek is, akik jelenleg tanúsítvány nélkül dolgoznak, de ajánlott tanúsított termékmenedzsereknek, valamint 3 évnél hosszabb tapasztalattal rendelkező marketingeseknek (vagy MBA diplomával rendelkezőknek).

A tanfolyam időtartama

15–20 óra

Árak

125 dollár egyéves AIPMM tagságért

395 dollár önálló tanulás

3. Szoftvertermék-menedzsment

A Szoftvertermék-menedzsment tanfolyam felkészít a szoftvertermék-menedzserként előtted álló kihívásokra.

Ez egy kiváló szoftvertermék-menedzsment tanfolyam, tekintve, hogy a tanúsítvány birtokosainak 60%-a új karriert kezdett, 27%-uk pedig előléptetést vagy fizetésemelést kapott.

Kínálja:

Albertai Egyetem (Coursera)

Milyen területeket fed le a vizsga?

Bevezetés a szoftvertermék-menedzsmentbe

Szoftverfolyamatok és agilis gyakorlatok

Ügyféligények és szoftverkövetelmények

Agilis tervezés szoftvertermékekhez

Agilis termékfejlesztés

Melyek az előfeltételei?

Ennek a tanúsítványprogramnak nincsenek előfeltételei.

A tanfolyam időtartama

24 hét

Árak

Az árakról részletes információkat közvetlenül a tanfolyamok szervezőitől kaphat, de pénzügyi támogatás is igényelhető.

4. Digitális termékmenedzsment

A digitális termékmenedzsment MicroMasters program a képesítéssel rendelkezőknek ismereteket nyújt a digitális termékek fejlesztési ütemterveiről és az agilis termékfejlesztés technikáiról .

Ez gyakorlatilag minden, amire szüksége van, ha díjnyertes vezetője szeretne lenni egy digitális termékekkel foglalkozó vállalatnak.

Kínálja:

EdX és a Bostoni Egyetem

Milyen területeket fed le a vizsga?

Termékfejlesztési tervek kidolgozása

Agilis termékmenedzsment gyakorlatok szoftverek és digitális termékek számára

A termékek fejlesztésének irányítása a kezdetektől a legfontosabb folyamatokig (kutatás, gyors prototípus-készítés stb.)

Közösségi média marketing

Melyek az előfeltételei?

Ennek a CPM tanúsítványnak nincsenek előfeltételei.

A tanfolyam időtartama

8 hónapig heti 4–7 óra

Árak

1995 dollár a teljes programért

5. Egyhetes technikai termékmenedzser

A One Week Technical Product Manager tanfolyamot Dhaval Bhatt, díjnyertes technikai termékmenedzser tervezte.

A program alkalmas pályakezdő technikai termékmenedzsereknek vagy azoknak, akik kritikus technikai ismereteket szeretnének elsajátítani. A tanfolyam arra is megtanít, hogyan válaszoljon bármely technikai termékmenedzser interjúkérdésre.

Kínálja:

Product Manager HQ

Milyen területeket fed le a vizsga?

A projektek felállításához szükséges technikai ismeretek

Hogyan biztosíthatja termékének és felhasználói adatainak titkosságát?

Rendszertervezési keretrendszer és esettanulmányok

Platform termékmenedzsment

Melyek az előfeltételei?

A programnak nincsenek előfeltételei.

A tanfolyam időtartama

Egy hét

Árak

297 dollárért több mint 140 előadás, összesen 6 órányi tartalom.

Gyakran ismételt kérdések a termékmenedzsment-tanúsítványról

Mennyire hasznos egy termékmenedzsment tanúsítvány?

Bár a termékmenedzsment karrierhez nem feltétlenül szükséges termékmenedzsment tanúsítvány, a termékmenedzsereknek ajánlott megszerezni egyet. A Pragmatic Marketing Inc. felmérése szerint a megkérdezett termékmenedzserek 71%-a rendelkezik legalább egy szakmai tanúsítvánnyal a diplomája mellett.

Mennyi időbe telik megszerezni a termékmenedzsment tanúsítványt?

A termékmenedzsment-tanúsítvány megszerzéséhez szükséges idő hossza a tanúsítványtól függően változik. Ez néhány órától akár hónapokig is tarthat!

Hogyan használhatja termékmenedzsment tanúsítványát?

Az egyik dolog megszerezni a termékmenedzsment tanúsítványt, de egy másik dolog jól felhasználni a termékmenedzsment képzés során megszerzett ismereteket.

Hogyan lehet ezt megtenni?

Használjon egy hatékony termékmenedzsment eszközt, mint például a ClickUp!

A ClickUp segítségével könnyedén alkalmazhatja termékmenedzsment ismereteit a munkában.

Így segíthet a ClickUp:

Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp segíthet abban, hogy hatékony termékvezetőként teljesítsd szerepedet:

1. Gondolattérképek

Termékmenedzserként fantasztikus termékek kitalálása a siker felé vezető fontos lépés.

Szerencsére a ClickUp beépített gondolattérképekkel segít Önnek „elképesztő” ötletek kitalálásában!

A ClickUp Mind Maps segítségével tervezhet, új termékstratégiát dolgozhat ki vagy tervezheti a közelgő termékbevezetéseket.

Mind Mapek létrehozása üres módban

A Feladatok mód segítségével a munkaterületén található meglévő feladatokból gondolattérképeket hozhat létre. Ezenkívül közvetlenül a nézetből is létrehozhat, szerkeszthet és törölhet feladatokat (és alfeladatokat)!

Szeretne egy gondolattérképet készíteni a semmiből?

Válassza a Blank módot.

Ezután létrehozhat egy egyedi gondolattérképet, és amikor készen áll, a csomópontokat feladatokká alakíthatja át a termékéhez.

A Mind Map-et nyilvános megosztáson keresztül is megoszthatja, hogy termékcsapatát és ügyfeleit is tájékoztassa.

2. Idővonal nézet

Használja az Idővonal nézetet a túlórák tervezéséhez és az erőforrások kezeléséhez.

Az Idővonal nézet tökéletes egy részletes, belső termékterv elkészítéséhez, amelyet fejlesztői és más termékmenedzserei követhetnek egy új termék létrehozásához, egy tényleges termékstratégia támogatásával.

Még azt is lehetővé teszi, hogy minden csapattagnak feladatokat rendeljen, és egy gyors drag-and-drop művelettel módosítsa az ütemtervüket.

Feladatok áthúzása az Idővonal nézetben

3. Feladatok

Egy termék fejlesztési szakaszából a végső piacra dobásig rengeteg feladatot kell elvégezni.

Ezért a ClickUp lehetővé teszi, hogy feladatok létrehozását és kiosztását, valamint a feladatok közötti kapcsolatok kezelését teljes egészében az alkalmazáson belül végezd.

A feladatkapcsolatok lehetővé teszik a feladatok összekapcsolását az egész munkaterületen. A kapcsolódó feladatokat lazán összekapcsolhatja, hogy gyorsan hivatkozhasson rájuk, vagy felhasználhatja őket az Ön és csapata számára fontos elemek kiemelésére.

Kapcsolatok hozzáadása a feladatokhoz a ClickUp-ban

Próbálja ki a Kapcsolatok funkciót olyan feladatokhoz, amelyek elindításához egy másik feladat elvégzése szükséges.

Ezenkívül búcsút inthetsz a rettegett „Elfelejtettem azt a feladatot!” mondatnak a ClickUp Reminders segítségével 👋.

Az emlékeztetők tájékoztatják Önt arról, mikor kell elkezdenie egy feladatot, vagy választhatja azt is, hogy öt perccel vagy akár három nappal a feladat esedékességét megelőzően kapjon emlékeztetőt.

De ez még nem minden!

A emlékeztetőhöz mellékleteket is csatolhat, beállíthatja az emlékeztető ütemezését, és testreszabhatja az emlékeztető értesítést.

4. Egyéni állapotok

Használja az egyéni állapotokat a teljes termékéletciklus minden szakaszának kezeléséhez.

A ClickUp segítségével egyedi állapotokat hozhat létre a következőkre:

Tervezés

Fejlesztés

Tesztelés

Marketing

Márkastratégia

Márkamenedzsment

Minden rajtad múlik!

5. Űrlap nézet

Szeretné tudni, mire van szüksége ügyfeleinek?

Egyszerűen használja a ClickUp űrlapnézetét!

Az Űrlap nézet segítségével összegyűjtheti és elemezheti az ügyfelek által benyújtott információkat. Például összegyűjtheti azoknak az ügyfeleknek a visszajelzéseit, akik kipróbálták a minimálisan életképes termékét.

Emellett rengeteg egyéni mezőt is hozzáadhat az űrlapjaihoz, és amikor készen áll, az űrlapok válaszai alapján feladatokat hozhat létre.

6. Mérföldkövek és Gantt-nézet

A mérföldkövek egy nagy feladatcsoport befejezését jelzik, például egy új termékfunkció kiadását. Ez egy remek módszer a nagy eredmények nyomon követésére, ami motiválja a csapatot!

Feladat jelölése mérföldkőként a ClickUp-ban

A ClickUp Gantt-nézetében a mérföldkövek hatalmas sárga gyémántokként 💎 jelennek meg, hogy másodpercek alatt könnyen felismerhesd őket.

Mérföldkövek azonosítása a ClickUp Gantt-nézetében

A Gantt-nézet segítségével nyomon követheti a termék előrehaladását az idő függvényében, így hetek, hónapok, sőt órák alatt is figyelemmel kísérheti projektjét!

7. Célok

Egyetlen termékmenedzser sem szeretné, hogy csapata így érezzen:

A Goals segítségével biztosíthatja, hogy minden csapattag tudja, mit kell tennie, miközben nyomon követheti a csapat előrehaladását is.

Először állítsa be célját a ClickUp-ban, majd bontsa kisebb, mérhető célokra.

Mérhető célok kitűzése a ClickUp-ban

Tehát ha termékmenedzserként az a célja, hogy növelje a termék iránti napi érdeklődést, akkor a céljait a következőképpen lehet mérni:

Szám : a weboldal napi kattintásainak száma

Igaz/Hamis : elérték-e a havi elkötelezettségi célt vagy sem

Pénznem : előfizetőktől származó bevétel

Feladatok: 35 ügyfél vagy felhasználó megkérdezése visszajelzés céljából

Miután elkészült a céljaid és a célkitűzéseid, a ClickUp segítségével nyomon követheted a céljaid elérésének folyamatát!

De ez még nem minden, amit ez a fantasztikus kapus tud 🥅.

Itt találsz további információkat arról, hogyan használhatja csapatod a ClickUp-ot a célok kitűzéséhez.

De ennél is több van!

Tudjuk, hogy termékmenedzserként soha nem lehet elég funkcionalitásod.

Ezért kapsz más fantasztikus funkciókat is, mint például:

Több mint 50 feladat automatizálása : automatizálja projektmenedzsment folyamatait

Dokumentumok: valós időben együttműködhetsz és szerkesztheted a projekteket a csapattagokkal

Hozzárendelt megjegyzések: hozzárendelhet megjegyzéseket a csapat tagjaihoz, hogy semmi ne maradjon ki.

Csevegés nézet: munkahelyi vagy informális beszélgetéseket folytathatsz a csapattagokkal a munkád mellett.

Jegyzettömb: személyes jegyzettömb, amelyben gyorsan leírhatja ötleteit vagy listáit.

Global Time Tracker: kövesse nyomon, mennyi időt töltenek a csapatok a feladatok és projektek elvégzésével

Prioritások: rendeljen prioritásokat a feladatokhoz , hogy csapata tudja, mely feladatokat kell elsőként elvégeznie.

Sablonok: használjon kész sablonokat az egységesség érdekében és hogy lépést tartson a projektekkel

Mobilalkalmazások: kezelje a projekteket profi módon, akár útközben is

Ideje megszerezni a tanúsítványt ✅

A termékmenedzsment tanúsítvány hozzáadott értéket jelent mind a munkád teljesítményéhez, mind a önéletrajzodhoz a jövőbeli álláslehetőségek szempontjából. Az ezeken a tanfolyamokon megszerzett ismeretek és készségek segíthetnek abban, hogy kiváló termékmenedzserré válj.

Csak annyit kell tennie, hogy átnézi az itt felsorolt öt tanfolyamot, és kiválasztja a karrierútjához leginkább illeszkedő tanúsítványt.

De ne feledje, hogy a megfelelő termékmenedzsment eszköz nélkül még egy tapasztalt termékmenedzser sem tudja maximálisan kihasználni képzését.

Az Agile Dashboards-tól a fejlett Team Reporting-ig terjedő funkcióival a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy a képzését a lehető legjobban kihasználhassa.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, hogy úgy érezhesse magát, mint egy tanúsított termékmenedzser: