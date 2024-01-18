Hogyan kezeljük az agilis scrum-artefaktokat: meghatározás és fontosság

Az agilis scrum módszertan úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon a változásokhoz, és olyan szoftvereket hozzon létre, amelyek kényelmesen fejlődnek az üzleti igényekkel együtt. Amikor ez a változás gyors lesz, a csapatok kaotikus helyzetbe kerülhetnek, amelyben félreértések és összehangolatlanságok alakulhatnak ki.

Ahhoz, hogy mindig a terv szerint haladjanak, a mérnöki csapatoknak közös szókincsre van szükségük, amit pontosan az agilis scrum artefaktumok tesznek lehetővé.

Ebben a blogbejegyzésben a scrum-artefaktumokat, azok hasznosságát és a csapat előnyére történő kezelésük módját tárgyaljuk.

Mik azok a scrum-artefaktumok?

A scrum-artefaktumok olyan elemek, jelentések vagy folyamatok, amelyek segítenek a projektmenedzsereknek a fontos információk megosztásában az összes érdekelt féllel.

Ezek egyértelműen meghatározott agilis scrum kifejezések, amelyek elsődleges célja, hogy mindenki számára átláthatóvá tegyék a termékfejlesztést, a tervezett tevékenységeket, az elvégzett feladatokat és a csapat teljesítményét.

A három scrum-artefaktum a következő:

Termék-backlog

Sprint backlog

Növekmény

Ezeket és azok agilis projektmenedzsmentben való felhasználását később, ebben a blogbejegyzésben vizsgáljuk meg.

Mielőtt azonban elkezdené létrehozni a scrum-artefaktokat, meg kell ismernie azok vezérelvét: a átláthatóságot.

Az artefaktumok átláthatóságának fontossága az Agile Scrumban

Az agilis/scrum szoftverfejlesztési gyakorlatban a átláthatóság alapvető irányadó elv, amely minden döntésre és cselekvésre hatással van. Az agilis scrum csapat tagjai az átláthatóságot többek között az artefaktumok segítségével valósítják meg.

A scrum útmutató szerint a scrum artefaktumok elsődleges célja „a kulcsfontosságú információk átláthatóságának maximalizálása”, hogy mindenki, aki azokat megvizsgálja, ugyanazon alapon tudjon alkalmazkodni.

Lényegében a scrum-artefaktumok segítenek megteremteni a csapat számára egy közös kontextust, amelynek segítségével a projektet a megfelelő irányba terelhetik. Ez több szempontból is előnyös a csapat számára.

Bizalomteremtés: Amikor mindenki hozzáférhet a projekt előrehaladásáról szóló legfrissebb információkhoz, akkor megbíznak egymásban.

Elősegíti az együttműködést: A csapat által közösen létrehozott agilis scrum-artefaktumok láthatóvá teszik a hiányosságokat és az akadályokat. Így a többfunkciós csapat tagjai segítséget és tanácsot nyújtanak a projekt nagyobb érdekeit szem előtt tartva.

Kockázatok csökkentése: A scrum-artefaktumok lehetővé teszik a problémák előrejelzését, a hibák felismerését és azok megoldását, mielőtt azok problémává válnának.

Támogatja a problémamegoldást: Amikor a scrum csapat akadályba ütközik, az artefaktumok útmutatóként szolgálnak, és fontos információkat nyújtanak a hatékony döntések meghozatalához.

Lehetővé teszi a folyamatos fejlesztést: A csapatok folyamatos fejlesztésre törekszenek – az agilis scrum-artefaktumok pontos és időszerű adatokkal támogatják a felülvizsgálatokat és a visszatekintéseket.

Így a scrum-artefaktumok képezik a keretrendszer alapját. Segítenek a csapat minden tagjának, hogy holisztikusan és hatékonyan alkalmazza az agilis scrum-keretrendszert. Íme, hogyan.

A scrum-artefaktumok típusai

A Scrum folyamatkeret három fő artefaktummal rendelkezik: termékbacklog, sprintbacklog és terméknövelés. Az idő múlásával azonban a scrum csapatok további artefaktumokat fejlesztettek ki, mint például a termékvízió, a burn-down diagram, a befejezettség definíciója stb. Nézzük meg mindet!

1. Termék-backlog

A termékbacklog a befejezendő feladatok listája

Ez a hivatalos Scrum-artefaktum a termékben szükséges funkciók, fejlesztések és hibajavítások rendezett listája. Az ügyfélszolgálat és a versenytársak/piaci elemzések kutatásai alapján állítják össze.

A termékbacklog néhány legfontosabb jellemzője:

Élő dokumentum: frissül, amint új ötletek/követelmények merülnek fel.

Emergent: Rendszeresen felülvizsgálják, hogy töröljék vagy háttérbe szorítsák azokat az elemeket, amelyek már nem kritikusak.

Csapatok közötti: üzleti és mérnöki csapatok egyaránt használják a jövőbeli tevékenységek tervezéséhez.

A termék tulajdonos kezeli: bár különböző csapatok használják, a frissítés és az átláthatóság fenntartásának felelőssége a termék tulajdonosát terheli.

A termékbacklog a scrum csapat által végzett munka egyetlen forrása.

Azonban nem minden termék-backlog elem azonnal készen áll a sprinthez való hozzáadásra. A termék-backlog finomításon megy keresztül, hogy biztosítsa, hogy az elem elérje a szükséges átláthatóságot vagy egyértelműséget.

Itt a fejlesztők lebontják és definiálják a termék-backlog elemeket kisebb, pontosabb történetekre, amelyek egy sprint alatt elvégezhetők.

A termékbacklog iránti elkötelezettség a termékcél felé irányul. A scrum csapatok meghatározzák a termékcélt (a termék jövőbeli állapotát) és strukturálják a backlog elemeket a cél eléréséhez.

Amint a termékbacklogban szereplő elemek készen állnak a következő sprint kiválasztására, bekerülnek a sprintbacklogba.

2. Sprint backlog

A sprint backlog a termék backlog egy része, amelyet a következő sprintben fejlesztenek. Emellett felvázolja a funkció megvalósításának és a sprint céljának elérésének tervét is.

A sprint backlog a sprint tervezési megbeszélés során jön létre, ahol a mérnöki csapat a prioritás alapján kiválasztja a termék backlog elemeit, hozzáadja őket a sprint backloghoz, és felosztja őket fejlesztendő feladatokra.

A sprint backlog valós idejű képet ad a sprintről. Tehát:

Valós időben frissül: a csapatok szorosan nyomon követik a sprint backlogban szereplő elemeket, rendszeresen hozzáadnak megjegyzéseket és frissítik az állapotot.

Frissesség megőrzése: A sprint backlogból a felesleges elemek törlésre kerülnek.

Részletes: A sprint backlog minden elemének elegendő információval kell rendelkeznie ahhoz, hogy a napi scrum során ellenőrizhető legyen.

Miután a csapat elvégezte a sprint backlogban szereplő feladatokat, termékfejlesztéseket hajt végre.

3. Termékfejlesztés

Az inkrementum a termék működőképes, szállítható verziója, amely megfelel a fejlesztőcsapat „kész definíciójának”, azaz a termékbacklogban meghatározott összes elfogadási kritériumnak (minőségi kritériumok, korlátozások vagy nem funkcionális/üzleti követelmények).

Minden sprint végén a fejlesztőcsapat által elvégzett munkának egy inkrementumban kell csúcsosodnia, amely egy teljesen tesztelt és jóváhagyott kiegészítés a meglévő termékhez.

Minden sprintnek van egy inkrementuma, de ez magában foglalja az összes korábbi sprint inkrementumát is. Ezek kiegészítik a folyamatos integráció/folyamatos telepítés (CI/CD) folyamatot a verziókövetésben és szükség esetén a visszavonásokban.

4. A „kész” fogalmának meghatározása

A „kész” definíciója egy hivatalos szabványokból álló lista, amelynek minden új inkrementumnak meg kell felelnie, mielőtt hivatalosan befejezettnek tekinthető.

A scrum útmutató szerint a „kész” definíciója a termékfejlesztés iránti elkötelezettség, és nem egy artefaktum. Azonban az egész scrum csapat számára előnyös, ha van egy világos, dokumentált „kész” definíciója, hogy a fejlesztést eljuttathassa az ügyfélhez.

A scrum csapatok általában rendelkeznek egy ellenőrzőlistával, amely tartalmazza a „kész” fogalmát meghatározó elemeket. Ez például a következőket tartalmazhatja:

Kódfelülvizsgálat befejezve

Funkcionális tesztek elvégzése

Biztonsági tesztek elvégzése

Megfelel a szabályozási előírásoknak

A „kész” fogalmának meghatározása minden felhasználói történet esetében eltérő lehet. A csapat legfrissebb üzleti ismereteinek megfelelően változhat. A sprint retrospektívák során ismételten felülvizsgálják, hogy a jövőbeli fejlesztésekhez még hatékonyabbá váljon.

Az inkrementum nem kerül kiadásra, ha egy termék-backlog elem nem felel meg a „kész” definíciónak. Ehelyett visszaküldik a backlogba felülvizsgálatra. Megvizsgálják a problémákat és azok kiváltó okait, hogy a scrum mesterek racionalizálhassák a folyamatokat, és elkerülhessék az ilyen eseteket a jövőben.

Amikor egy elem megfelel a „kész” definíciónak, akkor lezárják a burndown nyomon követéshez, és a csapat továbblép a következő nyitott feladatra.

5. Termékvízió

A termékvízió a termék jövőbeli állapotának közös megértése. Felvázolja a termék által az ügyfeleknek nyújtott értéket.

A termékvízió irányt mutat a funkcióközi csapatoknak céljaik eléréséhez. Segít nekik a helyes döntések meghozatalában. Például, amikor két termékbacklog-elem verseng a figyelemért, a termékvízió és a célok segítenek a fejlesztőknek a fontos dolgok fontossági sorrendjének megállapításában.

6. Kiadási terv

Scrum kiadási terv prioritással, erőfeszítéssel és időtartammal

A kiadási terv felvázolja, hogy a csapat milyen feladatokon fog dolgozni (termék-backlog elemek), mikor fogják azokat kiadni (ütemterv) és hogyan fogják azokat végrehajtani (erőforrás-terv).

A kiadási terv nem egy hivatalos, a scrum útmutatóban meghatározott artefaktum. Ugyanakkor népszerű a scrum mesterek és a termék tulajdonosok körében, mert iránymutatást ad a projektmenedzsmenthez és struktúrát biztosít számukra.

A scrum tervezési fázisában gyakran elkészített kiadási terv segít megválaszolni az alábbi kérdéseket:

Mennyi ideig tart az egyes következő sprintek?

Mely elemek kerülnek befejezésre az egyes sprintek során, és mi a prioritásuk?

Ki felelős mely tevékenységekért?

Milyen erőforrások szükségesek az egyes sprintek teljesítéséhez?

Mennyi a költségvetés minden egyes sprintre?

A termékvízióval együtt a kiadási terv segít a csapatnak tisztább képet kapni a jövőről.

A kiadási terv általában Gantt-diagram formájában jelenik meg, amelyen a feladatok időbeli elrendezése és függőségei láthatók. Néhány példát ezekben a Gantt-diagram projekt sablonokban találhat.

7. Burndown diagram

A kiadási burndown diagramok (vagy sprint burndown diagramok) kiemelik a befejezett termék-backlog elemeket és a jelenlegi sprintben még hátralévő feladatokat. A burndown diagram a következőkre hasznos:

A jelenlegi teljesítmény összehasonlítása a kiadási tervvel

Előrejelzés, hogy a munka a terv szerint befejeződik-e

A sprint során felmerülő esetleges hatókör-eltéréseket azonosítani

A csapat teljesítményéről való tanulás

Kapacitástervezés

Most, hogy már ismeri a három alapvető és egyéb kiegészítő scrum-artefaktumot, itt találhat további információkat azok létrehozásáról és használatáról.

Hogyan kezeljük a scrum-artefaktokat?

A naprakész, világos és átlátható scrum-artefaktumok alapvető fontosságúak minden agilis scrum-mérnöki projekt hatékonysága szempontjából. Ehhez hatékony módszerre van szükség az artefaktumok létrehozásához és kezeléséhez.

Egy jó scrum projektmenedzsment szoftver, mint például a ClickUp, ezt lehetővé teszi. Íme, hogyan.

Feladatnézet scrum csapatok számára

ClickUp feladatnézet

A scrum projekt minden elemét egyértelműen és átláthatóan kell meghatározni. Ehhez állítson be minden backlog elemet vagy felhasználói történetet feladatként a ClickUp-ban.

Osztályozza bármilyen feladat típusba, például mérföldkő, funkció, hiba vagy visszajelzés

Részletes leírás, állapot, prioritás és címkék megadása

Szükség esetén bontsa őket alfeladatokra

Használjon ellenőrzőlistákat a „kész” fogalmának meghatározásához

Használja a Csevegés nézetet a feladat kontextusában zajló beszélgetésekhez. Lehetővé teszi a csapatának, hogy egy helyen tegyenek fel kérdéseket, kapjanak válaszokat és ötleteljenek lehetséges megoldásokról.

Használja a több mint 15 ClickUp nézet bármelyikét a feladatkezeléshez, a projektkövetéshez és a munkafolyamatok vizualizálásához.

Időkövetés a sprint sebesség kiszámításához

Kövesse nyomon az időt bárhonnan a ClickUp segítségével

Mi történik, ha a termék tulajdonos rájön, hogy a burndown diagram azt jelzi, hogy a feladatok nem lesznek elvégezve a jelenlegi sprintben? Elvégzik a kiváltó okok elemzését.

Mi vett el annyi időt, hogy a munka elhalasztásra került? Ahhoz, hogy ezt megtudják, a scrum csapatoknak nyomon kell követniük az idejüket. A ClickUp beépített, AI-alapú időkövető alkalmazása pontosan ezt teszi lehetővé.

A csapatok a ClickUp segítségével elindíthatják/leállíthatják a munkát, manuálisan hozzáadhatnak időt, szerkeszthetik a rögzített időt, jegyzeteket adhatnak hozzá és még sok mást. A scrum master a ClickUp Dashboardon közvetlenül megtekintheti az időjelentéseket. Szűrheti, rendezheti és összesítheti az időjelentéseket a sprint sebességének kiszámításához, ami segít a jövőbeli sprintok folyamatainak optimalizálásában.

Kanban táblák a hátralékokhoz

A termék- és sprint-backlogok olyan elemek, amelyek egy sor szakaszon mennek keresztül. Például a termék-backlog elemei lehetnek újak, finomítottak és sprintre készek. A sprint-backlog elemei átmehetnek a teendők, fejlesztés, tesztelés, telepítés stb. szakaszokon.

A backlog elemek állapotuk alapján történő rendezése – azaz egy scrum tábla létrehozása – remek módszer arra, hogy láthatóvá tegye, milyen messzire jutott a csapat a projektben. Bármelyik ingyenes Kanban tábla szoftver segítségével létrehozhat egy scrum táblát.

ClickUp Kanban táblája

A ClickUp még egy lépéssel tovább megy. A ClickUp Kanban táblája automatikusan megjeleníti a státusz szerint csoportosított feladatokat. Ez a teljesen testreszabható Kanban tábla a prioritás, a felelős személy vagy a határidő alapján csoportosítható a jobb projektmenedzsment érdekében. Az egyes listákhoz az igényeinek megfelelően egyedi státuszokat is beállíthat.

Gantt-diagram a hátralékok kezeléséhez

ClickUp Gantt-diagram nézet

A sprint tervezéshez a projekt tulajdonosoknak átfogó képet kell kapniuk a termék backlogjáról, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges időbecslésekről. Ennek ábrázolásához a projektmenedzserek és a scrum mesterek ingyenes Gantt-diagram szoftvert használnak, amelyben a feladatokat egymás mellé helyezik.

A ClickUp Gantt-diagram nézet átfogó áttekintést nyújt a backlog kezeléséhez. A ClickUp segítségével:

Több projektet egyszerre vagy egyenként tekinthet meg

Számítsa ki a kritikus utat a szűk keresztmetszetek előrejelzéséhez

A projekt változásainak megfelelően módosítsa az ütemterveket, prioritásokat és feladatokat

Kezelje a függőségeket

Vizualizálja a sprint előrehaladását, és mozgassa a feladatokat a határidők gyors átütemezéséhez

Készítse fel csapatát a scrum sikerére a ClickUp segítségével

A gyorsan változó mérnöki csapatoknál a káosz, a félreértések és az összehangolatlanság elkerülhetetlen. Kivéve, ha rendelkeznek a megfelelő eszközökkel és folyamatokkal, amelyeket gondosan a scrum gyakorlatok és értékek alapján terveztek.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a scrum csapatok munkamódszerének. Automatikusan létrehozza az agilis scrum artefaktokat, és valós idejű műveleti irányítópultot biztosít. Automatizálja az ismétlődő folyamatokat és felgyorsítja a dokumentációt a ClickUp AI segítségével.

Növelje scrum csapatának teljesítményét. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.