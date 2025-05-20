Hogyan használhatja a Google Táblázatokat CRM-ként (sablonokkal)

Legtöbben már mindennap használunk táblázatokat. A havi költségvetés elkészítésétől az értékesítési adatok feldolgozásáig a Google Táblázatok könnyű használatáról, együttműködési funkcióiról, globális hozzáférhetőségéről és testreszabási lehetőségeiről híresek.

De ki gondolta volna, hogy egy üres Google Táblázat is teljes értékű CRM-gé válhat? 🤯

Igaz – a Google Táblázatok segítségével számtalan sablont hozhat létre vagy használhat táblázatos projektmenedzsmenthez, marketingkampányokhoz, tömeges e-mailekhez, előrejelzésekhez, nyomon követéshez, utánkövetéshez és még sok máshoz.

Vessünk egy közelebbi pillantást a Google Sheets CRM használatára – egy hatékony új eszközzel, amely teljesen megváltoztathatja az ügyfélkapcsolat-kezelést!

A CRM funkciók megértése a Google Táblázatokban

Bár nem egy hagyományos CRM-platform, a Google Sheets meglepően hatékony módszert kínál az ügyfélkapcsolatok kezelésére, különösen kisebb vállalkozások vagy költséghatékony megoldást keresők számára.

A Google Táblázatok néhány fontos CRM funkciója:

1. Kapcsolatkezelés: Szervezze a kapcsolatokat egy strukturált adatbázisban, ellenőrizze az adatok hitelességét, szűrje és rendezze őket célcsoportok szerint, és alkalmazzon feltételes formázást a fontos információk elkülönítésére.

2. Értékesítési folyamat nyomon követése: Vizuálisan kövesse nyomon az üzletkötések előrehaladását az értékesítés minden szakaszában, rendeljen hozzá feladatokat és kövesse nyomon azok teljesítését, számítsa ki a mutatókat és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket.

3. Feladatok és tevékenységek kezelése: Kövesse nyomon az ügyfelekkel való interakciókat, állítson be határidőket és emlékeztetőket, delegáljon feladatokat és kövesse nyomon az előrehaladást, valamint használjon szűrőket, hogy a fejlesztendő területekre koncentrálhasson.

4. Jelentések és elemzések: Alakítsa át az adatokat betekintéssé, készítsen jelentéseket, kövesse nyomon a teljesítményt, és ossza meg a jelentéseket a könnyű döntéshozatal érdekében.

5. Integrációk és automatizálás: Integrálja a Google Táblázatokat népszerű CRM alternatívákkal a funkciók bővítése érdekében : rögzítse az e-mailekből és űrlapokból származó potenciális ügyfeleket, automatizálja a nyomon követési e-mail listáját, és szinkronizálja a naptárakkal a találkozók ütemezéséhez és nyomon követéséhez.

De ez még nem minden. A Google Táblázatok számos CRM-sablont is kínál, így Ön a CRM-ek létrehozásának fárasztó munkája helyett az ügyfélkapcsolatok ápolására koncentrálhat.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használna? A ClickUp , mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

A Google Táblázatok CRM-sablonjainak típusai és használatuk

Az alapvető ügyféladatok szervezésétől az értékesítéskezelés automatizálásáig a Google Táblázatok CRM-sablonjai számos felhasználási lehetőséget kínálnak az ügyfélkezelés területén. Íme néhány a legszélesebb körben használt Google Táblázatok CRM-sablonok közül.

1. Projektmenedzsment CRM sablon

Ez az ingyenesen használható Google Táblázatok Gantt-diagram sablon ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy projekt során folyamatos ügyfélkapcsolatokkal rendelkeznek.

Ezek a sablonok ötvözik az ügyfelek elérhetőségeit olyan projektkövetési funkciókkal, mint a projektterv, az érdekelt felek adatai, az ütemtervek, a feladatok, a határidők és a költségvetés elosztása.

Minden kategóriát testre szabhat, együttműködhet a projektmenedzsment csapat tagjaival, és elmentheti a Google Drive-ra. Mostantól minden valós idejű frissítés elérhető útközben is!

2. Alapvető CRM-sablon

Ez az alapvető CRM táblázatkezelő sablon tökéletes értékesítési menedzsment eszköz kisvállalkozások tulajdonosai és startupok alapítói számára.

Kezdje a „Beállítások” fül testreszabásával. Meghatározhat olyan kategóriákat, mint a személyek kapcsolattartási típusa és az Önnel kapcsolatos lehetőségek szakasza. Az ügyfélkapcsolat-kezelés mostantól még könnyebb lesz.

Használja a „Dashboard” (Műszerfal) fület mini vezérlőpultként. Ez megjeleníti a lehetőségek összértékét, az emberek, cégek és lehetőségek teljes számát, valamint a lehetőségek számát szakaszonként, azok értékével együtt.

A „Személyek” fülön azok az ügyfelek adatai találhatók, akikkel üzletet szeretne kötni. Használjon előre beállított címkéket, például „követés”, „forró” és „upsell”, hogy meghatározza az ügyfelekkel kialakított kapcsolatát.

Hasonlóképpen, a „Vállalatok” fülön találhatóak az aktuális és potenciális szervezeti leadekre vonatkozó információk.

Az „Opportunity” (Lehetőség) fülön minden olyan üzletfejlesztési tevékenységet megtalál, amelyet nyomon szeretne követni.

3. Értékesítési folyamat nyomon követése CRM sablon

Ezzel a kényelmes Google Sheets CRM sablonnal vizualizálhatja és rögzítheti teljes értékesítési folyamatát, beleértve a leadkezelést, az értékesítés nyomon követését és a bevételek jelentését.

A sablon ingyenesen letölthető a HubSpot webhelyéről. Egyszerűsíti az értékesítéskezelést azáltal, hogy az egyes lapok összes adatát grafikonok és táblázatok formájában jeleníti meg a fő irányítópulton.

Ezen a táblázaton kezdheti el beállítani vállalkozása értékesítési csatornáját. Olvassa el az „Utasítások” fület, hogy megértse, mi is az a CRM-táblázat, és hogyan kell kitölteni.

4. Marketingmenedzsment CRM-sablon

Ha már meghatároztad a szervezeted marketingcéljait, akkor mostantól könnyedén nyomon követheted őket ezzel az ingyenes marketingmenedzsment CRM táblázattal.

A potenciális ügyfelek generálására és ápolására összpontosító CRM-sablon tartalmaz potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló űrlapokat, e-mailes nyomonkövetési sorozatokat, kampányteljesítmény-követést és érdeklődés vagy elkötelezettség szintjén alapuló szegmentációs eszközöket.

A potenciális ügyfeleket forrásuk alapján kategorizálhatja, például Facebook-kampányból származó potenciális ügyfelek, hideg e-mail kampányból származó potenciális ügyfelek, LinkedIn-ből származó potenciális ügyfelek stb.

5. Eseménymarketing CRM sablon

Ez a sablon különösen hasznos a reklám- és közösségi média marketing ügynökségek ügyfélkezelő csapatai számára. Segít a marketing ütemterv megfelelő ügyfélprofilokhoz való illesztésében a tartalom nyomon követésével és ütemezésével.

Kezelheti, figyelemmel kísérheti és ütemezheti a nemzeti marketingkampányokat, a helyi marketingkampányokat, a közkapcsolatokat, a tartalommarketinget, a blogokat, a weboldalakat stb.

A sablon segít fenntartani a márka következetes kommunikációját minden platformon, és elkerülni a duplikációt.

Használja úgy, mint egy kéznél lévő számológépet az elért eredményekhez, és készítsen jelentéseket a marketingkampányok sikeréről.

CRM beállítása a Google Táblázatokban: lépésről lépésre

Ha nem szeretne bonyolult CRM-eszközökkel foglalkozni, ez a lépésről lépésre bemutató útmutató végigvezeti Önt a szerény Google Táblázatok CRM-eszközként való használatán! 🙌

1. lépés: Válasszon egy CRM-sablont

Először is meg kell találnia egy olyan CRM-sablont, amely megfelel az üzleti igényeinek. A Google Táblázatok beépített sablonokat kínál, de más webhelyeken is találhat ingyenes vagy kedvezményes sablonokat.

2. lépés: Importálja a sablont

Nyissa meg a Google Táblázatokat, és kattintson a „Fájl > Új > Sablonból” menüpontra. Keressen CRM-sablonokat, vagy használjon egy előre letöltött sablont.

3. lépés: A CRM táblázat testreszabása

Oszlopokat és sorokat adhat hozzá vagy távolíthat el, hogy csak a nyomon követni kívánt információk jelenjenek meg.

Fontolja meg a CRM-céljai alapján a legfontosabb mezőket. Ezek között szerepelhetnek a kapcsolattartási adatok (név, e-mail, telefonszám, cég), a lead forrása, az értékesítési szakasz, a feladatok és tevékenységek előzményei, vagy megjegyzések és kommentek.

4. lépés: Az adatok integritásának védelme

A Google Spreadsheets CRM adatai minden vállalkozás számára aranybányának számítanak!

A kapcsolattartási adatok pontosságának és konzisztenciájának fenntartása érdekében adatellenőrzési szabályokat alkalmazhat. Mostantól a CRM-sablonja még a testreszabott CRM-eszközökkel is felveheti a versenyt.

Az érzékeny adatok védelme érdekében fontolja meg a táblázat szintű jogosultságok beállítását, hogy ellenőrizhesse, ki tekintheti meg és szerkesztheti az egyes információkat.

5. lépés: Állítsa be értékesítési folyamatát

Állítsa be értékesítési csatornáját, hogy nyomon követhesse a releváns értékesítési leadeket minden egyes szakaszban. Hozzon létre oszlopokat vagy lapokat a különböző szakaszok ábrázolásához (pl. Lead, Minősített, Ajánlat elküldve, Zárt nyert/vesztett).

Használja a feltételes formázást, hogy kiemelje a különböző szakaszokban lévő vagy figyelmet igénylő lehetőségeket. Ezzel grafikonok és táblázatok segítségével világos képet kap az értékesítés előrehaladásáról.

A Google Sheets CRM egyszerűsíti a jelentések készítését és az adatok ügyfeleinek történő bemutatását. Pivot táblázatokat hozhat létre az ügyféladatok elemzéséhez, a trendek azonosításához és a teljesítménymutatók nyomon követéséhez.

6. lépés: Feladatok és tevékenységek nyomon követése

A Google Táblázatok CRM-jével létrehozhatja saját feladatkezelő rendszerét, és oszlopok, lapok vagy külön táblázatok segítségével nyomon követheti az egyes kapcsolatokhoz kapcsolódó feladatokat és tevékenységeket.

Feladatokat rendelhet ügyfélkapcsolat-kezelő csapatához, valós időben együttműködhet velük, és nyomon követheti az előrehaladást.

Tippek és trükkök a termelékenység növeléséhez a Google Táblázatok CRM-ként való használatával

A Google Táblázatok a legsokoldalúbb CRM-eszköz, amely számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek növelik a termelékenységet, miközben a marketingköltségeket kezelhető szinten tartják. Fedezzük fel néhány hasznos tippet és trükköt!

1. Intelligens képletjavaslatok

Amint elkezdi beírni a képletet, a Sheets elemzi a környező adatokat, hogy megértse azok relevanciáját. Felismeri a mintákat, például a számokat, dátumokat, szövegeket vagy tartományokat, és figyelembe veszi a legutóbbi képleteit és a leggyakoribb táblázatkezelési feladatokat.

A Google Táblázatok gépi tanulási technikákat használ a kontextus megértéséhez, és idővel javítja a képletjavaslatokat. A képletneveket automatikusan kiegészíti, miközben gépel, így csökkentve a gépelési hibák számát.

2. Projektkezelés idővonal nézetben

A Sheets interaktív idővonal-nézete kihasználja az intelligens vászon erejét. Segít könnyedén kezelni a projektinformációkat, marketingkampányokat, projektmérföldköveket, csapatok közötti együttműködést és még sok mást.

A CRM-jelentéseket és eredményeket ötletesebb módon mutathatja be szervezetének vagy ügyfeleinek.

3. Használja a Google Táblázatok kiegészítőit

Lépjen az „Extensions > Add-Ons > Get Add-Ons” (Bővítmények > Kiegészítők > Kiegészítők beszerzése) menüpontra, hogy a külső forrásból letöltött további eszközöket használhassa. Ezek segíthetnek a Google Táblázatokban végzett feladatok automatizálásában.

Különböző AI-központú alkalmazások közül választhat, amelyekkel néhány parancs segítségével automatikusan megírhatja és kitöltheti a táblázatokat. Az űrlapkészítő eszközök segítségével összevonhatja az e-mailjeiben található Google Forms űrlapokat a táblázatával.

4. Google App Scripts a Google Táblázatokhoz

Az Apps Script teljesen új CRM-lehetőségek világát nyitja meg. Gondoljon egyedi menükre, felugró párbeszédpanelekre és praktikus oldalsávokra – mindezzel pontosan az Ön igényeinek megfelelően alakíthatja Google Táblázatát. Elhagyhatja az általános képleteket, és olyan egyedi funkciókat tervezhet, amelyek pontosan azt teszik, amire szüksége van.

A Sheets-et zökkenőmentesen integrálhatja a Naptárral, a Drive-val, a Gmail-lel és más alkalmazásokkal. Képzelje el, hogy közvetlenül a táblázatából ütemezhet meg találkozókat vagy küldhet e-maileket! Készítsen automatikusan űrlapokat a táblázat adatai alapján, vagy töltse ki a táblázatot új válaszokkal.

5. Intelligens chipek az együttműködés és a szervezés érdekében

A Smart Chips segítségével dokumentumokat, táblázatokat, diákat vagy képeket ágyazhat be közvetlenül a táblázatába. Csak vigye az egérmutatót az „@” szimbólumra, és a rendszer megjeleníti az összes javasolt fájlt a legutóbbi tevékenysége és a kulcsszavak alapján.

A közös Google Táblázatokban megosztott adatlapok segítségével minden érintett fél könnyedén hozzáférhet a releváns információkhoz anélkül, hogy el kellene hagynia a táblázatot.

A Google Táblázatok CRM-ként való használatának korlátai

Bár a Google Táblázatok meglepő rugalmasságot kínálnak a CRM-hez, a dedikált CRM-platformokhoz képest vannak korlátai.

1. Adatkezelés

Nincs beépített adatintegritási funkció: Nincs automatikus adatellenőrzés vagy duplikátumok megelőzése, ami növeli a hibák és az inkonzisztenciák kockázatát.

Korlátozott adatkapacitás: Lehet, hogy nem képes hatékonyan kezelni a rendkívül nagy adatbázisokat, ami teljesítményproblémákhoz vezethet.

Nincs fejlett jelentéskészítés: Csak alapvető jelentéskészítő eszközöket kínál, de hiányoznak belőle a dedikált CRM-ek kiterjedt jelentéskészítési és elemzési funkciói.

2. Funkcionalitás

Nincs beépített értékesítési folyamatkezelés: A komplex értékesítési folyamatok nyomon követése szakaszokkal és függőségekkel nehézkes lehet, és manuális megoldásokat igényel.

Korlátozott automatizálási lehetőségek: Az automatizálás kiegészítőkre és integrációkra támaszkodik, és nem biztos, hogy olyan zökkenőmentes és robusztus, mint a dedikált CRM-ek beépített funkciói.

E-mail marketing és kampánykezelés hiánya: Nincsenek beépített eszközök e-mail marketing kampányokhoz és potenciális ügyfelek ápolásához.

3. Biztonság és skálázhatóság

Adatbiztonsági aggályok: Az érzékeny ügyféladatok tárolása a felhőalapú Google Táblázatokban egyes vállalkozások számára biztonsági aggályokat vethet fel.

Korlátozott skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, egy nagy, komplex CRM kezelése a Sheets-ben kezelhetetlenné válhat, és akadályozhatja a további terjeszkedést.

Együttműködési korlátozások: Míg a közös szerkesztés kis csapatoknál jól működik, nagyobb csapatoknál a hozzáférés és a jogosultságok kezelése kihívást jelenthet.

A Google Sheets tökéletes megoldás kisvállalkozások és startupok számára, akik ingyenes, rugalmas és könnyen használható CRM-megoldást keresnek.

Azonban a korlátai nyilvánvalóvá válhatnak, ahogy vállalkozása növekszik és az adatok egyre összetettebbé válnak.

Gondoljon rá úgy, mint egy kezdő kerékpárra. Remekül alkalmas a kerékpározás elsajátítására és az alapok megismerésére. De hosszabb utakhoz és nehezebb terhek szállításához egy dedikált CRM-platform vagy annak alternatívái lehetnek a praktikusabb megoldás!

Lehet, hogy itt az ideje fontolóra venni egy dedikált CRM szoftverre való áttérést, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, a fejlett funkcionalitást és a zökkenőmentes skálázhatóságot a jövőbeli növekedéshez.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Google Sheets CRM jobb alternatívája

Kövesse nyomon, kezelje és ápolja ügyfélkapcsolatait a ClickUp projektmenedzsment szoftverrel.

De egy alkalmazás helyettesítheti az összes CRM-eszközét? Igen, ha az a ClickUp!

A ClickUp robusztus CRM-eszközeivel könnyedén együttműködhet és cseveghet a csapatával a különböző részlegek között, legyen szó marketingről, értékesítésről vagy pénzügyekről.

Ez egyben egy all-in-one munka- és termelékenységi platform is, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében és a vevői elégedettség növelésében.

CRM nézetek

Tekintse meg összes ügyfélkapcsolatát a rendkívül rugalmas ClickUp CRM nézetekkel.

Használja a ClickUp CRM vizuális együttműködési eszközeit az üzletek előrehaladásának nyomon követéséhez, a csapatok felelősségi körének meghatározásához, a visszajelzések figyelemmel kíséréséhez és az üzletek lezárásának várható időpontjának előrejelzéséhez.

Több mint 10 rugalmas és testreszabható nézettel ábrázolhatja az előrehaladást Kanban táblák, táblázatok, listák, gondolattérképek és egyéb eszközök segítségével, hogy az ügyfelek sikere gyerekjáték legyen!

ClickUp műszerfalak

Gyűjtse össze az ügyfelekkel kapcsolatos információkat és elemezze az adatokat a ClickUp Dashboard widgetekkel.

Állítson be egy testreszabott CRM-dashboardot a ClickUp segítségével, és szerezzen részletes értékesítési jelentéseket, amelyek segítenek Önnek és ügyfeleinek elkerülni a költséges hibákat. Pontosan meghatározhatja értékesítési erőfeszítéseit, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, megelőzheti az ügyfelek elvándorlását és elemezheti a konverziókat.

A ClickUp hozzáférést biztosít egy központi ügyfél-adatbázishoz; csak azok a személyek tekinthetik meg ezt az aranybányát, akiknek Ön engedélyt ad rá.

ClickUp automatizálás

Hozzon létre egyedi automatizálást, hogy időt takarítson meg a ClickUp Automation segítségével.

Válasszon több mint 100 automatizálási lehetőség közül, hogy rutinfeladatokat automatizáljon, munkafolyamatokat egyszerűsítsen, projekteket átadjon és még sok mást.

Automatikusan hozzárendelhet feladatokat a folyamat minden egyes szakaszához, tevékenységek alapján állapotfrissítéseket indíthat el, és prioritásokat válthat, hogy jelezze csapatának, mire kell legközelebb összpontosítaniuk.

A ClickUp Automation segít Önnek egyértelmű SOP-k bevezetésében és új feladatok létrehozásában, anélkül, hogy megizzadna.

ClickUp CRM sablonok

Ingyenes sablon letöltése Próbálja ki a ClickUp CRM sablont, és kezelje értékesítési ciklusát egyetlen platformon!

A ClickUp CRM sablon struktúrát biztosít az ügyfélkapcsolat-kezeléshez, időt takarít meg, elősegíti a bevált gyakorlatok alkalmazását, és lehetővé teszi a CRM testreszabását az üzleti igényeinek megfelelően.

Ezek az előre elkészített keretrendszerek készen használható alapot biztosítanak a gyakori CRM-feladatokhoz. Különböző, konkrét iparágakra vagy üzleti folyamatokra tervezett sablonok közül választhat, így biztosítva, hogy azok jól illeszkedjenek az Ön tevékenységéhez.

ClickUp egyéni mezők

Hozzon létre ClickUp egyéni mezőket gyakorlatilag bármilyen típusú információhoz, és adja hozzá azokat feladatokhoz, dokumentumokhoz, irányítópultokhoz és egyebekhez.

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy a munkaterületet pontosan az Ön adatigényeihez igazítsa, elősegítve ezzel a hatékonyabb és áttekinthetőbb projektmenedzsmentet.

A különböző egyéni mezőtípusokkal különböző típusú információkat rögzíthet és felhasználhat a feladatok szervezéséhez és a következetesség fenntartásához. Például hozzon létre egy egyéni telefonmezőt az ügyfelek telefonszámainak rögzítéséhez, vagy használjon képletmezőket a számításokhoz.

Állítsa be még ma saját CRM-rendszerét!

A CRM-rendszer hatékonyságának növelése érdekében a Google Táblázatokat könnyedén integrálhatja a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverébe. Ezzel hozzáférést kap a valós idejű csapatmunkához, a Google Drive kiterjesztett tárhelyéhez, több mint 1000 integrációhoz és számos CRM-sablonhoz, amelyek közül választhat.

Regisztráljon, és próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!

Gyakori kérdések

1. Milyen előnyei vannak a Google Táblázatok CRM-ként való használatának?

A Google Táblázatok meglepően hatékony eszköz lehet az alapvető CRM-igények kielégítésére, különösen kisvállalkozások vagy induló cégek számára. Bár vannak korlátai a dedikált CRM-szoftverekhez képest, előnyei is jelentősek:

Költséghatékonyság: Nem igényel fizetős előfizetést vagy licencet. Ezért kiváló választás azoknak a vállalatoknak, amelyek pénzügyi forrásai korlátozottak.

Hozzáférhetőség és könnyű használat: Egyszerű felülettel és felhasználóbarát funkciókkal rendelkezik. Az alapvető CRM beállítása és kezelése még a nem technikai felhasználók számára is egyszerű.

Testreszabás: Lehetővé teszi egyedi mezők, képletek és jelentések létrehozását, hogy a rendszert az adott üzleti igényekhez igazítsa és nyomon kövesse a releváns ügyféladatokat.

Együttműködés és valós idejű frissítések: Többfelhasználós hozzáférés, hogy mindenki szerkeszthesse és elérhesse a CRM-et útközben is.

Skálázhatóság és migráció: Adatait később könnyedén áthelyezheti egy dedikált CRM-be. Így soha nem kell nulláról kezdenie, ha vállalkozása kinövi a Sheets-et.

2. Hogyan tudom hatékonyan kezelni a CRM-et a Google Táblázatok segítségével?

Ez szinte olyan egyszerű, mint egy alapvető Excel-fájl létrehozása.

Kezdjen egy sablonnal : Keressen egy ingyenes CRM-sablont az interneten, vagy készítsen sajátot olyan kulcsfontosságú mezőkkel, mint a név, a kapcsolattartó, a szakasz és az üzleti lehetőség értéke.

Testreszabás és automatizálás : Adjon hozzá releváns mezőket, használjon képleteket a számításokhoz, és fedezze fel az olyan kiegészítőket, mint az űrlapok és az e-mailek rögzítése.

Összpontosítson az együttműködésre : ossza meg táblázatát csapatával, használjon feltételes formázást a vizuális jelzésekhez, és kövesse nyomon a frissítéseket a verziótörténet segítségével.

Tiszta adatok és világos betekintés: rendszeresen távolítsa el az ismétlődéseket, használjon szűrőket az ügyfélszegmensek elemzéséhez, és készítsen grafikonokat a vizuális összefoglalókhoz.

Az integrálás legjobb módja attól függ, hogy mire van szüksége és milyen technikai ismeretekkel rendelkezik. A legtöbb CRM lehetővé teszi az adatok CSV formátumban történő importálását és exportálását. Így exportálhatja Google Táblázatok adatait CSV fájlként, majd importálhatja azokat a CRM-be, és fordítva.

A Google Workspace Marketplace-ről kiegészítőket is letölthet, amelyeket integrálhat a Google Táblázatok CRM-jével.

A Google Táblázatok a megfelelő CRM az Ön számára?

Bár a Google Sheets funkcionális CRM-eszközként szolgálhat kisvállalkozások és startupok számára, komplexebb CRM-igények esetén vannak korlátai. Beépített CRM-funkciók hiánya, az adatkezelés korlátai és a potenciális biztonsági aggályok kihívást jelenthetnek vállalkozása növekedésével.

Szerencsére vannak olyan eszközök, mint a ClickUp, amelyek ötvözik a Google Táblázatok egyszerűségét a fejlettebb CRM funkciókkal, és átfogó platformot kínálnak az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Akár csak most kezded, akár fejlettebb funkciókat keresel, a legfontosabb, hogy olyan eszközt találj, amely hatékonyan és eredményesen megfelel az üzleti igényeidnek.

A Google Sheets CRM felfedezése mindenképpen érdemes vállalkozás, de ne feledje, hogy mindig van hely a fejlődésre és a javulásra! Regisztráljon a ClickUp-ra, és próbálja ki a csapatának szóló mindent magában foglaló alkalmazást.