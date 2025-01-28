Erősítse csapatát 2025-ben: 10 legjobban értékelt együttműködési eszköz kisvállalkozások számára

A sikeres együttműködés ereje nem titok a üzleti világban. Amikor az elmék összefognak, gyorsan új projektötletek születnek, és megoldásokra derül fény a legnehezebb kihívásokra. Tehát, amikor az egész csapat részt vesz a döntéshozatalban, az garantált sikerre vezet. ?‍?

Ennek a szintű összehangoltságnak az elérése azonban gyakran ijesztő feladatnak tűnhet, mivel a több csapat közötti projektek koordinálása aprólékos szervezést és tervezést igényel. Itt jönnek képbe a kiváló kisvállalkozásoknak szánt együttműködési eszközök.

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb együttműködési eszközről kisvállalkozások számára, amelyek célja a csapatkommunikáció javítása. Megismerheti azok előnyeit, hátrányait, felhasználói értékeléseit és árait, így a csapatának legmegfelelőbb választást hozhatja meg.

A kisvállalkozások számára készült együttműködési eszközök olyan szoftverplatformok, amelyek célja a partnerek, alkalmazottak és ügyfelek közötti együttműködés, kommunikáció és csapatmunka megkönnyítése. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a munkafolyamatok optimalizálásához és a termelékenység növeléséhez a kisvállalkozások környezetében. ?

Bár a kis- és nagyvállalatok számára készült együttműködési eszközök hasonló funkciókat kínálnak, a kifejezetten kisebb szervezetek számára tervezett együttműködési szoftverek használata számos előnnyel jár, például:

Egyszerűség: Ezek az eszközök gyakran egyszerűbbek, mivel általában kisebb csapatok és kevesebb felhasználó számára készültek. Költséghatékonyság: A kisvállalkozások általában szűkebb költségvetéssel és kevesebb IT-erőforrással rendelkeznek, ezért ezek az eszközök általában költséghatékonyak. Könnyű használat: Az együttműködési szoftver felülete felhasználóbarátabb, mivel a kisebb csapatok korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek a kiterjedt képzésekhez.

Kisvállalkozásához együttműködési eszközöket választva vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú tényezőket:

Együttműködés és testreszabás: Keresse meg az Önnek szükséges konkrét együttműködési szoftverfunkciókat, amelyek lehetnek valós idejű üzenetküldés, videokonferencia, dokumentummegosztás és : Keresse meg az Önnek szükséges konkrét együttműködési szoftverfunkciókat, amelyek lehetnek valós idejű üzenetküldés, videokonferencia, dokumentummegosztás és feladatkezelés , és nézze meg, hogy testreszabhatja-e őket a munkafolyamataihoz.

Fokozza az együttműködést és gyorsítsa fel a projekt végrehajtását a ClickUp átfogó munkaplatformjának segítségével.

Skálázhatóság : Gondoskodjon arról, hogy az eszköz az üzleti növekedéssel együtt bővíthető legyen, így a változó igényeknek megfelelően hozzáadhat vagy eltávolíthat felhasználókat és funkciókat.

Felhasználói támogatás és képzés : Ellenőrizze, hogy a szoftver kínál-e képzési erőforrásokat és dokumentációt, amelyek segítenek csapatának a gyors tanulásban és az eszköz könnyű kezelésében.

Integrációs képességek : Ellenőrizze, hogy az együttműködési eszközök zökkenőmentesen integrálhatók-e a meglévő szoftvertermékeibe, például e-mailekbe, naptárakba, : Ellenőrizze, hogy az együttműködési eszközök zökkenőmentesen integrálhatók-e a meglévő szoftvertermékeibe, például e-mailekbe, naptárakba, CRM-rendszerekbe és projektmenedzsment eszközökbe.

Biztonsági funkciók: Keressen olyan robusztus biztonsági funkciókat, mint az adat titkosítás, a felhasználói hitelesítés és a hozzáférés-vezérlés, hogy megvédje az érzékeny üzleti információkat.

Bár az együttműködési eszközök száma meghaladja a fagylaltozókban kapható ízek számát, mi gondosan kiválasztottuk a kisvállalkozások számára legalkalmasabb megoldásokat. ?

Nézzük meg, milyen egyedi funkciókat kínálnak!

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy kisvállalkozásának munkafolyamatát igényeihez igazítsa!

A ClickUp ékes bizonyíték arra, hogy nem kell mélyre ásni, hogy kincset találjunk! Ez a szoftver igazi gyöngyszem a kisvállalkozások számára készült együttműködési eszközök között, amely egyetlen platformon egyesíti a csapatcsevegéseket, az azonnali kommunikációt és az interaktív táblákat. ?

A csapatmunka gyerekjáték lesz a fejlett együttműködés-érzékelő funkcióval, amely értesíti Önt, ha egy csapattag megtekint egy feladatot vagy új megjegyzést fűz hozzá. Azonnali, automatikus visszajelzést kap a státuszváltozásokról, új megjegyzésekről és minden feladattal kapcsolatos tevékenységről, amint azok megtörténnek.

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet valós időben – szerkesztés közben megjegyzésekben címkézheti a csapattagokat, feladatokhoz rendelhet teendőket, és a szöveget végrehajtható feladatokká alakíthatja, hogy szervezett és hatékony maradjon.

Tartsa minden munkáját könnyen elérhetővé a Dokumentumok és feladatok összekapcsolásával. Építsen be widgeteket a műszerfalába, hogy megkönnyítse a munkafolyamatok frissítését, a projektállapot változásait és a feladatok kiosztását. Hozzon létre megosztható linkeket, és könnyedén kezelje a jogosultságokat, legyen szó csapat, vendég vagy nyilvános hozzáférésről.

A vizuális együttműködés területén a ClickUp Whiteboards áll a középpontban, amely csapatának kreatív játszóteréül szolgál. ?

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális központ, ahol a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakíthatja.

Ez a sokoldalú eszköz páratlan testreszabhatóságot és rugalmasságot kínál, így tökéletesen alkalmas:

Brainstorming, gondolattérképek és projekttervezés

Ossza meg ötleteit csapatával sticky note-ok, megjegyzések, dokumentumok, médiafájlok és linkek beágyazásával.

Együttműködés a kreatív problémamegoldásban diagramok, grafikonok és színkódolt alakzatok segítségével

Használja a ClickUp Chat nézetet, hogy az összes kommunikációt egy egységes munkaterületen tartsa, így elkerülheti a projektmenedzsment-dashboardok és üzenetküldő platformok közötti váltás okozta kellemetlenségeket. Kommunikáljon valós időben, ünnepelje az egyéni hozzájárulásokat, és tartsa a feladatspecifikus beszélgetéseket egyetlen szálon.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdőknek ez a folyamat meglehetősen nehéz lehet.

A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a webalkalmazás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Clarizen

A Clarizen, más néven Planview Adaptive Work, egy együttműködési munkamenedzsment szoftver, amely egyesíti a vállalatok közötti projektmenedzsmentet, a kontextusban történő együttműködést és a munkafolyamatok automatizálását. ?

Bár ez az eszköz leginkább nagyvállalatok számára alkalmas, a kisvállalkozások is profitálhatnak intuitív felhasználói felületéből és közösségi funkcióiból.

A szoftver kiválóan alkalmas vállalati szintű megbeszélések és bejelentések lebonyolítására. A kommunikációt strukturált munkafolyamatokká alakítja, jelentősen növelve a csapat teljesítményét. A felhasználók könnyedén létrehozhatnak megbeszélési csoportokat, amelyek automatikusan összekapcsolódnak a megbeszélési feeddel. A belső felhasználók az All Company Group (Teljes vállalati csoport) tagjai lesznek.

Az innovatív közösségi felület összekapcsolja a beszélgetéseket a projekt elemeivel, lehetővé téve a valós idejű megbeszéléseket, amelyek megvalósítható eredményekhez vezetnek. Ezenkívül a Hírfolyamban kényelmesen megjelölheti és bevonhatja a csapat tagjait.

A Clarizen legjobb funkciói

Egyszerűsített kontextusban történő kommunikáció

Címkék és említések az elkötelezettség növelése érdekében

E-mail értesítések a beszélgetési csoportok tagjainak

Üzenetek rögzítése és kiemelése

A Clarizen korlátai

A szoftver megfelelő konfigurálása némi erőfeszítést igényelhet.

Nincs asztali kliens

Clarizen árak

Kapcsolatfelvétel után elérhető

Clarizen értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)

3. Airtable

Az Airtable egy szervezési és együttműködési eszköz, amely minden méretű csapat számára központi platformot biztosít a projektek, ügyfelek és innovatív ötletek hatékony kezeléséhez. ?

Kétféle együttműködő játszik szerepet az Airtable-en belüli együttműködés előmozdításában:

Alapszintű együttműködők: Azok a felhasználók, akik egy adott alapon belül együttműködésre jogosultak. Munkahelyi együttműködők: Azok a felhasználók, akik hozzáféréssel rendelkeznek az összes munkaterülethez.

Az Airtable-adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításával több csapattag is szervezetten dolgozhat együtt egy közös adatbázison vagy projekten.

Az adminisztrátorok engedélyezhetik a csapat tagjainak olyan feladatokat, mint a rekordok megtekintése, szerkesztése, hozzáadása vagy törlése. Emellett engedélyezhetik a kollaboránsoknak táblák, nézetek és egyéb alapelemek létrehozását vagy módosítását is.

Az Airtable asztali és mobil alkalmazásokkal rendelkezik iOS és Android rendszerekhez, így bárhonnan hozzáférhet a fájlokhoz.

Az Airtable legjobb funkciói

Közös adatbázisok az egyszerű projektmenedzsment együttműködéshez

Testreszabható együttműködői jogosultságok

Megjegyzések és jegyzetek valós idejű megbeszélésekhez

Értesítések frissítésekről és említésekről

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és a Facebook.

Az Airtable korlátai

Eleinte nehéz lehet a tanulási folyamat.

A megjegyzések funkció szervezhetősége javítható lenne.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat : 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

4. monday. com

Az online együttműködési eszközök között kiemelkedő monday.com könnyedén ötvözi a kommunikációs alkalmazás és a projektmenedzsment csapatok számára kifejlesztett speciális megoldás szerepét. ⭐

Fedezze fel a kisvállalkozások csapatmunkájának teljes potenciálját a monday. com workdocs segítségével. Valós időben együtt szerkesztheti a dokumentumokat, megoszthatja észrevételeit, és zökkenőmentesen áthúzhatja a szöveget anélkül, hogy megzavarná a csapat munkáját.

Tervezze meg a folyamatokat, és ossza meg ötleteit és képeit egy rugalmas munkaterületen, amely ösztönzi a kreatív csapatmunkát.

A teendőlisták és feladatok segítségével mindig naprakész információkat kaphat a feladatok előrehaladásáról és az ütemtervről. Szervezze meg a munkaterhelést úgy, hogy egy megosztott dokumentumban heti feladatlistát készít, így biztosítva, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.

monday.com legjobb funkciói

Felhasználóbarát felület

Központi irányítópult az összes kommunikáció és dokumentáció számára

Csapat tagok megjelölési lehetősége a beszélgetések során

GitHub és GitLab integrációk a szoftverfejlesztési terv együttműködéséhez

Integrációk a Zoom, Slack, Outlook, Gmail stb. alkalmazásokkal.

monday.com korlátozások

A főképernyő testreszabása javításra szorul

A jelentéskészítési funkciók javításra szorulnak

monday.com árak

Ingyenes

Alap 8 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Olvassa el teljes összehasonlításunkat az Airtable és a Monday.com között

5. Podio

A Podio olyan, mint egy vészhelyzeti eszközkészlet a csapattagok számára, mivel segít a feladatkezelésben, az automatizált munkafolyamatokban, a közösségi együttműködésben, a naptárintegrációban, a csevegési funkciókban és a találkozók ütemezésében. ?

A Podio Facebook-szerű értesítéseivel és felhasználóbarát felületével tűnik ki. A platform segít a kommunikáció egyszerű szervezésében és nyomon követésében, mivel az összes beszélgetés egy helyen van tárolva, így a felhasználók könnyedén nyomon követhetik és kezelhetik azokat. Ezenkívül fájlokat csatolhat, a feladatok állapotát ellenőrizheti és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk.

A feladatok valós idejű kezelése gyerekjáték, mivel a feladatok kiosztása és a részletek megbeszélése kommentek segítségével történik. Ez a racionalizált megközelítés világos áttekintést nyújt a folyamatban lévő munkákról, így nincs szükség állandó állapotjelentő e-mailekre, és elkerülhetők a felesleges késések.

A felhasználók olyan funkciók előnyeit is élvezhetik, mint a testreszabási lehetőségek, a személyre szabott irányítópultok, a hozzáférés-vezérlés és a CRM-integráció.

A Podio legjobb funkciói

Központi hub tartalmak, beszélgetések, projektek és fájlok számára

Közös fájlszerkesztés

Integrációk olyan népszerű eszközökkel, mint a ShareFile, a Dropbox és a GoToMeeting

iOS és Android alkalmazások

Kényelmes feladatkezelési funkciók

A Podio korlátai

Az ingyenes verzió nem feltétlenül felel meg a szervezet igényeinek.

Egyes alapvető jelentési feladatok nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben a felhasználói követelményeknek.

Podio árak

Ingyenes

Plus : 11,20 USD/hó

Prémium: 19,20 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Podio értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

6. Hive

A Hive egyszerűsíti a felhőalapú együttműködési projektmenedzsmentet, támogatást nyújtva az irodai, távoli vagy hibrid csapatoknak. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a feladatkezelés, a fájlmegosztás és a csevegés, amelyek célja, hogy csapata folyamatosan naprakész legyen.

Használja a Hive chat funkciót, hogy egyénileg, csoportosan vagy projekt szálakban lépjen kapcsolatba kollégáival, és jelezze elérhetőségi állapotát, hogy csapata tudjon róla, ha elfoglalt vagy távol van.

A platformon belül videotalálkozók is elérhetők, amelyek lehetővé teszik, hogy közvetlenül a csevegésből csatlakozzon, jegyzeteket készítsen és perceken belül utólagos feladatokat rendeljen hozzá. Ha a szöveges csevegés nem elegendő, átválthat videocsevegésre, vagy gyorsbillentyűkkel elindíthatja a Zoom és a Google Meet alkalmazásokat. ?

Használja a Hive Notes alkalmazást valós idejű közös szerkesztéshez a megbeszélések előtt, alatt és után. Az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizálódik a naptárával, így könnyen hozzáférhet az összes megbeszéléssel kapcsolatos dokumentumhoz.

Ezenkívül egyszerűsítse az adatbevitel folyamatát az információk központosításával a Hive Forms segítségével, amely zökkenőmentesen integrálható a projektekbe és feladatokba, így egyszerűen hozzárendelhető a csapat tagjaihoz.

A Hive legjobb funkciói

Csoportos csevegés funkció

Integrálható a Zoom és a Google Meet alkalmazásokkal

Jegyzetek valós idejű szerkesztési lehetőséggel

Videocsevegés a platformon belül

Fájlmegosztás a csevegésben

A Hive korlátai

A desktop és mobil alkalmazások javításra szorulnak

A jogosultságok és a projekt hierarchiájának kezelése nehézkes

Hive árak

Solo : Örökre ingyenes

Teams : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Hive értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (180+ értékelés)

A Meta Workplace egy magánszemélyek és vállalkozások számára tervezett zárt közösségi hálózat. A Facebook formátumát tükrözi, és olyan funkciókat kínál, mint a személyre szabott profilok és csoportok létrehozása, események szervezése és információk megosztása. A platform kommunikációs és üzenetküldő eszközei teszik kiemelkedővé, amelyek racionalizálják a csapatmunkát. ?

A Workplace-en belül a felhasználók könnyedén küldhetnek üzeneteket, rögzíthetnek videókat és tervezhetnek eseményeket. Az azonnali üzenetküldő funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy másodpercek alatt kapcsolatba lépjenek egymással, míg a csoportok létrehozása lehetővé teszi a közös részlegek munkatársainak együttműködését.

Az üzleti kommunikáció egyszerűsödik a Workplace Groups segítségével, amely lehetővé teszi, hogy annyi csoportot hozzon létre, amennyire szüksége van, testreszabja azok nevét, kiválassza a adatvédelmi beállításokat, és meghívja a kívánt tagokat.

A Facebookhoz hasonlóan a Workplace lehetővé teszi, hogy csoportokon belül kommenteljen vagy közvetlenül a profiljára tegyen közzé bejegyzéseket. Ossza meg fotóit, szavazásait és fájljait, hogy kifejezze gondolatait és ötleteit a csapatának.

A Meta Workplace legjobb funkciói

A Q&A-bejegyzések lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy kedvenc tartalmaikat feljebb szavazzák.

Integrálható a OneDrive, SharePoint, Dropbox vagy Google Drive szolgáltatással.

Videokonferencia és csevegési funkció csoportos megbeszélésekhez

Lehetőség a bejelentések rögzítésére a Hírek tetején

Kérdőívek és felmérések a csapat véleményének összegyűjtéséhez

A Meta korlátai a munkahelyen

A nagy számú csoportok rendezetlen munkakörnyezetet eredményezhetnek.

Az egyéb Facebook-termékekkel való integráció némileg korlátozott.

Workplace from Meta árak

Alapcsomag : 4 USD/hó felhasználónként

Továbbfejlesztett adminisztrációs és támogatási kiegészítő : 2 USD/hó felhasználónként

Enterprise Live Add-On: 2 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Workplace from Meta értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

8. Samepage

A Samepage kifejezetten kisvállalkozások számára készült – egy sor eszközzel segíti az együttműködést, többek között azonnali üzenetküldéssel, beszélgetésekkel, időbeosztással, fájlmegosztással és feladatlistákkal.

A megoldás elősegíti az együttműködést azáltal, hogy hatékonyan szervezi és tárolja a legkülönbözőbb fájlokat, például videókat, képeket és térképeket, mindezt egyetlen oldalon. Az oldalakat megoszthatja bármelyik csapattaggal, így biztosítva a munka szinkronizálását és a valós idejű frissítéseket.

Néhány kattintással videó- vagy hanghívásokat kezdeményezhet a szervezet többi tagjával és vendégeivel. A desktop alkalmazás segítségével megoszthatja a képernyőjét is, hogy ötleteit világosabban kifejezhesse.

Ha magánjellegűbb beszélgetéseket szeretne folytatni, vegyen részt egyéni csevegésekben a szervezeten belüli tagokkal vagy vendégekkel. Ha szélesebb körű megbeszéléseket szeretne elősegíteni, hozzon létre csoportos csevegéseket, és hozza össze mindenkit közös beszélgetésekre. ?️

A Samepage legjobb funkciói

Integrálja a Dropbox, Google Drive és OneDrive platformokon tárolt fájlokat.

Mobilalkalmazás az egyszerű hozzáféréshez bárhol, bármikor

Felhasználóbarát keresési funkció üzenetek, események, feladatok vagy mellékletek megkereséséhez

Privát vagy csoportos azonnali üzenetküldés

Videohívások és képernyőmegosztás

A Samepage korlátai

A videó minősége nem mindig megbízható.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a munkaterület mappákhoz

Samepage árak

Ingyenes

Standard : 7,50 USD/hó felhasználónként

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Samepage értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Crozdesk: 4,5/5 (200+ értékelés)

9. Microsoft Loop

A Microsoft Loop az aszinkron kommunikáció és a zökkenőmentes kapcsolatok eszköze, függetlenül attól, hogy hol dolgozik. Mobilalkalmazással és sokféle komponenssel rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a csapatmunkát, biztosítva a projektek sikeres végrehajtását. ✅

Fedezze fel a Loop lehetőségeit ezekkel a kulcsfontosságú összetevőkkel:

Társszerzőség: Könnyedén együttműködhet csapatával a tartalom finomításában, legyen szó közösségi média bejegyzés vagy ügyfélnek szóló e-mail megírásáról. Szervezett ötletelés: Használjon felsorolt vagy számozott listákat, hogy rendezett és hatékony módon ötleteljen a csapatával. Valós idejű együttműködés: A táblázatok és listák lehetővé teszik a változások azonnali szerkesztését és megtekintését a csevegésen belül. Hozzon létre és osszon meg táblázatokat világos oszlopokkal és sorokkal, megadva a csapattól szükséges adatokat. A táblázatok és listák lehetővé teszik a változások azonnali szerkesztését és megtekintését a csevegésen belül. Hozzon létre és osszon meg táblázatokat világos oszlopokkal és sorokkal, megadva a csapattól szükséges adatokat. Hatékony feladatkezelés: rendeljen hozzá határidőket a feladatokhoz, és értesítse a csapattagokat említésekkel. A feladatok elvégzése után azok befejezettként jelölhetők meg, így biztosítva a zökkenőmentes előrehaladás nyomon követését. Célzott megbeszélések: Lehetővé teszi, hogy a csevegési szálon belül konkrét témákra koncentráljon, ami különösen előnyös a gyors döntéshozatalhoz.

A Microsoft Loop legjobb funkciói

Valós idejű kommunikáció és szerkesztés

Megjegyzések, emlékeztetők, reakciók és hangulatjelek, hogy kifejezze gondolatait

A mobilalkalmazás értesítései nyomon követik a feladatait, említéseit és válaszait.

Integrálható a Microsoft 365-tel

Egyszerű oldal megosztás

A Microsoft Loop korlátai

Nincs elérhető értékelés (mivel ez egy viszonylag új kiadás)

A Microsoft Loop árai

Ingyenes

Microsoft Loop értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

10. Spike

A Spike egy all-in-one megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek zökkenőmentes kommunikációt és hatékony projektnaptár-kezelést keresnek egyetlen platformon belül.

Könnyedén együttműködhet a Docs-ban szövegek, képek vagy videók segítségével. Csatolhat fájlokat, hozzáadhat teendőket, sőt emlékeztetőket is beállíthat a könnyű projektmenedzsment érdekében. Szerkesztéskor a megjegyzések automatikusan a bejelentésekkel együtt az egységes hírcsatorna tetejére kerülnek, így nem kell másokat értesíteni a változásokról. ?

A Spike beszélgetős e-mail funkciója lehetővé teszi, hogy az összes korábbi és jelenlegi kommunikációját egyedi névjegyek alatt rendszerezze, beleértve az e-maileket, szálakat, fájlokat, közösségi profilokat és mellékleteket.

Ösztönözze a csapatmunkát a Spike Channels segítségével, amely a projektekkel kapcsolatos megbeszéléseknek szentelt felület. Használja a csapatmunkát támogató eszközöket fájlok megosztásához, csapatbeszélgetésekhez való csatlakozáshoz, és gondoskodjon arról, hogy mindenki naprakész legyen.

A Spike legjobb funkciói

Közös naptár

Integrálható felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal, mint például a Google Drive és a Dropbox.

Fájlkezelés és keresési funkciók

Videokonferencia értekezletekhez

Együttműködési dokumentumok valós idejű szerkesztéshez

Spike korlátozások

A felhasználók csak egyes e-maileket továbbíthatnak, nem pedig teljes e-mail szálakat.

Nincs lehetőség a csapat tagjainak megjelölésére a jegyzetekben

Spike árazás

Ingyenes

Csapat : 6 USD/hó felhasználónként

Business+: 9 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Spike értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Növelje vállalatának potenciálját a csapatmunka előmozdításával, a zökkenőmentes együttműködés megkönnyítésével és a racionalizált projektmenedzsment biztosításával. Ez a 10 kisvállalkozások számára készült együttműködési eszköz egységesítő erőként szolgálhat a sikerhez vezető úton. ?

Átfogó projektmenedzsment és csapatmunkát támogató szoftverhez regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra! Az ingyenes verzió praktikus funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével hatékonyabban kommunikálhat és jobban átláthatja a feladatok közötti projektelőrehaladást, mint valaha!