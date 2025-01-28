Erősítse csapatát 2025-ben: 10 legjobban értékelt együttműködési eszköz kisvállalkozások számára

A sikeres együttműködés ereje nem titok a üzleti világban. Amikor az elmék összefognak, gyorsan új projektötletek születnek, és megoldásokra derül fény a legnehezebb kihívásokra. Tehát, amikor az egész csapat részt vesz a döntéshozatalban, az garantált sikerre vezet. ??
Ennek a szintű összehangoltságnak az elérése azonban gyakran ijesztő feladatnak tűnhet, mivel a több csapat közötti projektek koordinálása aprólékos szervezést és tervezést igényel. Itt jönnek képbe a kiváló kisvállalkozásoknak szánt együttműködési eszközök.
Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb együttműködési eszközről kisvállalkozások számára, amelyek célja a csapatkommunikáció javítása. Megismerheti azok előnyeit, hátrányait, felhasználói értékeléseit és árait, így a csapatának legmegfelelőbb választást hozhatja meg.
Mik azok a kisvállalkozások számára készült együttműködési eszközök?
A kisvállalkozások számára készült együttműködési eszközök olyan szoftverplatformok, amelyek célja a partnerek, alkalmazottak és ügyfelek közötti együttműködés, kommunikáció és csapatmunka megkönnyítése. Ezek az eszközök elengedhetetlenek a munkafolyamatok optimalizálásához és a termelékenység növeléséhez a kisvállalkozások környezetében. ?
Bár a kis- és nagyvállalatok számára készült együttműködési eszközök hasonló funkciókat kínálnak, a kifejezetten kisebb szervezetek számára tervezett együttműködési szoftverek használata számos előnnyel jár, például:
- Egyszerűség: Ezek az eszközök gyakran egyszerűbbek, mivel általában kisebb csapatok és kevesebb felhasználó számára készültek.
- Költséghatékonyság: A kisvállalkozások általában szűkebb költségvetéssel és kevesebb IT-erőforrással rendelkeznek, ezért ezek az eszközök általában költséghatékonyak.
- Könnyű használat: Az együttműködési szoftver felülete felhasználóbarátabb, mivel a kisebb csapatok korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek a kiterjedt képzésekhez.
Mit kell keresnie a kisvállalkozások számára készült együttműködési eszközökben?
Kisvállalkozásához együttműködési eszközöket választva vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú tényezőket:
- Együttműködés és testreszabás: Keresse meg az Önnek szükséges konkrét együttműködési szoftverfunkciókat, amelyek lehetnek valós idejű üzenetküldés, videokonferencia, dokumentummegosztás és feladatkezelés, és nézze meg, hogy testreszabhatja-e őket a munkafolyamataihoz.
- Skálázhatóság: Gondoskodjon arról, hogy az eszköz az üzleti növekedéssel együtt bővíthető legyen, így a változó igényeknek megfelelően hozzáadhat vagy eltávolíthat felhasználókat és funkciókat.
- Felhasználói támogatás és képzés: Ellenőrizze, hogy a szoftver kínál-e képzési erőforrásokat és dokumentációt, amelyek segítenek csapatának a gyors tanulásban és az eszköz könnyű kezelésében.
- Integrációs képességek: Ellenőrizze, hogy az együttműködési eszközök zökkenőmentesen integrálhatók-e a meglévő szoftvertermékeibe, például e-mailekbe, naptárakba, CRM-rendszerekbe és projektmenedzsment eszközökbe.
- Biztonsági funkciók: Keressen olyan robusztus biztonsági funkciókat, mint az adat titkosítás, a felhasználói hitelesítés és a hozzáférés-vezérlés, hogy megvédje az érzékeny üzleti információkat.
A kisvállalkozások számára legalkalmasabb 10 együttműködési eszköz
Bár az együttműködési eszközök száma meghaladja a fagylaltozókban kapható ízek számát, mi gondosan kiválasztottuk a kisvállalkozások számára legalkalmasabb megoldásokat. ?
Nézzük meg, milyen egyedi funkciókat kínálnak!
1. ClickUp
A ClickUp ékes bizonyíték arra, hogy nem kell mélyre ásni, hogy kincset találjunk! Ez a szoftver igazi gyöngyszem a kisvállalkozások számára készült együttműködési eszközök között, amely egyetlen platformon egyesíti a csapatcsevegéseket, az azonnali kommunikációt és az interaktív táblákat. ?
A csapatmunka gyerekjáték lesz a fejlett együttműködés-érzékelő funkcióval, amely értesíti Önt, ha egy csapattag megtekint egy feladatot vagy új megjegyzést fűz hozzá. Azonnali, automatikus visszajelzést kap a státuszváltozásokról, új megjegyzésekről és minden feladattal kapcsolatos tevékenységről, amint azok megtörténnek.
A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet valós időben – szerkesztés közben megjegyzésekben címkézheti a csapattagokat, feladatokhoz rendelhet teendőket, és a szöveget végrehajtható feladatokká alakíthatja, hogy szervezett és hatékony maradjon.
Tartsa minden munkáját könnyen elérhetővé a Dokumentumok és feladatok összekapcsolásával. Építsen be widgeteket a műszerfalába, hogy megkönnyítse a munkafolyamatok frissítését, a projektállapot változásait és a feladatok kiosztását. Hozzon létre megosztható linkeket, és könnyedén kezelje a jogosultságokat, legyen szó csapat, vendég vagy nyilvános hozzáférésről.
A vizuális együttműködés területén a ClickUp Whiteboards áll a középpontban, amely csapatának kreatív játszóteréül szolgál. ?
Ez a sokoldalú eszköz páratlan testreszabhatóságot és rugalmasságot kínál, így tökéletesen alkalmas:
- Brainstorming, gondolattérképek és projekttervezés
- Ossza meg ötleteit csapatával sticky note-ok, megjegyzések, dokumentumok, médiafájlok és linkek beágyazásával.
- Együttműködés a kreatív problémamegoldásban diagramok, grafikonok és színkódolt alakzatok segítségével
Használja a ClickUp Chat nézetet, hogy az összes kommunikációt egy egységes munkaterületen tartsa, így elkerülheti a projektmenedzsment-dashboardok és üzenetküldő platformok közötti váltás okozta kellemetlenségeket. Kommunikáljon valós időben, ünnepelje az egyéni hozzájárulásokat, és tartsa a feladatspecifikus beszélgetéseket egyetlen szálon.
A ClickUp legjobb funkciói
- Nagylelkű ingyenes csomag
- Valós idejű kommunikáció és szerkesztés
- Könnyű vizuális együttműködés testreszabható Whiteboard sablonokkal
- Projektmenedzsment funkció az idő nyomon követéséhez és a munkafolyamatok kialakításához
- Támogatja az aszinkron együttműködést
- Több mint 15 ClickUp nézet az egyszerűbb együttműködésért
- Növekvő vállalkozások számára méretezhető
- Több mint 1000 platformmal integrálható, például a Slackkel és a Zoommal.
- Felhasználóbarát távoli együttműködési eszközök
- Kiválóan alkalmas funkciók közötti csapatmunkához
- Könnyen megosztható ClickUp űrlapok az ügyfelekkel való együttműködéshez
A ClickUp korlátai
- A kezdőknek ez a folyamat meglehetősen nehéz lehet.
- A mobilalkalmazás kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a webalkalmazás.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Clarizen
A Clarizen, más néven Planview Adaptive Work, egy együttműködési munkamenedzsment szoftver, amely egyesíti a vállalatok közötti projektmenedzsmentet, a kontextusban történő együttműködést és a munkafolyamatok automatizálását. ?
Bár ez az eszköz leginkább nagyvállalatok számára alkalmas, a kisvállalkozások is profitálhatnak intuitív felhasználói felületéből és közösségi funkcióiból.
A szoftver kiválóan alkalmas vállalati szintű megbeszélések és bejelentések lebonyolítására. A kommunikációt strukturált munkafolyamatokká alakítja, jelentősen növelve a csapat teljesítményét. A felhasználók könnyedén létrehozhatnak megbeszélési csoportokat, amelyek automatikusan összekapcsolódnak a megbeszélési feeddel. A belső felhasználók az All Company Group (Teljes vállalati csoport) tagjai lesznek.
Az innovatív közösségi felület összekapcsolja a beszélgetéseket a projekt elemeivel, lehetővé téve a valós idejű megbeszéléseket, amelyek megvalósítható eredményekhez vezetnek. Ezenkívül a Hírfolyamban kényelmesen megjelölheti és bevonhatja a csapat tagjait.
A Clarizen legjobb funkciói
- Egyszerűsített kontextusban történő kommunikáció
- Címkék és említések az elkötelezettség növelése érdekében
- E-mail értesítések a beszélgetési csoportok tagjainak
- Üzenetek rögzítése és kiemelése
A Clarizen korlátai
- A szoftver megfelelő konfigurálása némi erőfeszítést igényelhet.
- Nincs asztali kliens
Clarizen árak
- Kapcsolatfelvétel után elérhető
Clarizen értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (170+ értékelés)
3. Airtable
Az Airtable egy szervezési és együttműködési eszköz, amely minden méretű csapat számára központi platformot biztosít a projektek, ügyfelek és innovatív ötletek hatékony kezeléséhez. ?
Kétféle együttműködő játszik szerepet az Airtable-en belüli együttműködés előmozdításában:
- Alapszintű együttműködők: Azok a felhasználók, akik egy adott alapon belül együttműködésre jogosultak.
- Munkahelyi együttműködők: Azok a felhasználók, akik hozzáféréssel rendelkeznek az összes munkaterülethez.
Az Airtable-adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításával több csapattag is szervezetten dolgozhat együtt egy közös adatbázison vagy projekten.
Az adminisztrátorok engedélyezhetik a csapat tagjainak olyan feladatokat, mint a rekordok megtekintése, szerkesztése, hozzáadása vagy törlése. Emellett engedélyezhetik a kollaboránsoknak táblák, nézetek és egyéb alapelemek létrehozását vagy módosítását is.
Az Airtable asztali és mobil alkalmazásokkal rendelkezik iOS és Android rendszerekhez, így bárhonnan hozzáférhet a fájlokhoz.
Az Airtable legjobb funkciói
- Közös adatbázisok az egyszerű projektmenedzsment együttműködéshez
- Testreszabható együttműködői jogosultságok
- Megjegyzések és jegyzetek valós idejű megbeszélésekhez
- Értesítések frissítésekről és említésekről
- Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és a Facebook.
Az Airtable korlátai
- Eleinte nehéz lehet a tanulási folyamat.
- A megjegyzések funkció szervezhetősége javítható lenne.
Airtable árak
- Ingyenes
- Csapat: 20 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Airtable értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
4. monday. com
Az online együttműködési eszközök között kiemelkedő monday.com könnyedén ötvözi a kommunikációs alkalmazás és a projektmenedzsment csapatok számára kifejlesztett speciális megoldás szerepét. ⭐
Fedezze fel a kisvállalkozások csapatmunkájának teljes potenciálját a monday. com workdocs segítségével. Valós időben együtt szerkesztheti a dokumentumokat, megoszthatja észrevételeit, és zökkenőmentesen áthúzhatja a szöveget anélkül, hogy megzavarná a csapat munkáját.
Tervezze meg a folyamatokat, és ossza meg ötleteit és képeit egy rugalmas munkaterületen, amely ösztönzi a kreatív csapatmunkát.
A teendőlisták és feladatok segítségével mindig naprakész információkat kaphat a feladatok előrehaladásáról és az ütemtervről. Szervezze meg a munkaterhelést úgy, hogy egy megosztott dokumentumban heti feladatlistát készít, így biztosítva, hogy projektjei a terv szerint haladjanak.
monday.com legjobb funkciói
- Felhasználóbarát felület
- Központi irányítópult az összes kommunikáció és dokumentáció számára
- Csapat tagok megjelölési lehetősége a beszélgetések során
- GitHub és GitLab integrációk a szoftverfejlesztési terv együttműködéséhez
- Integrációk a Zoom, Slack, Outlook, Gmail stb. alkalmazásokkal.
monday.com korlátozások
- A főképernyő testreszabása javításra szorul
- A jelentéskészítési funkciók javításra szorulnak
monday.com árak
- Ingyenes
- Alap 8 USD/hó felhasználónként
- Standard: 10 USD/hó felhasználónként
- Pro: 16 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Olvassa el teljes összehasonlításunkat az Airtable és a Monday.com között
5. Podio
A Podio olyan, mint egy vészhelyzeti eszközkészlet a csapattagok számára, mivel segít a feladatkezelésben, az automatizált munkafolyamatokban, a közösségi együttműködésben, a naptárintegrációban, a csevegési funkciókban és a találkozók ütemezésében. ?
A Podio Facebook-szerű értesítéseivel és felhasználóbarát felületével tűnik ki. A platform segít a kommunikáció egyszerű szervezésében és nyomon követésében, mivel az összes beszélgetés egy helyen van tárolva, így a felhasználók könnyedén nyomon követhetik és kezelhetik azokat. Ezenkívül fájlokat csatolhat, a feladatok állapotát ellenőrizheti és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk.
A feladatok valós idejű kezelése gyerekjáték, mivel a feladatok kiosztása és a részletek megbeszélése kommentek segítségével történik. Ez a racionalizált megközelítés világos áttekintést nyújt a folyamatban lévő munkákról, így nincs szükség állandó állapotjelentő e-mailekre, és elkerülhetők a felesleges késések.
A felhasználók olyan funkciók előnyeit is élvezhetik, mint a testreszabási lehetőségek, a személyre szabott irányítópultok, a hozzáférés-vezérlés és a CRM-integráció.
A Podio legjobb funkciói
- Központi hub tartalmak, beszélgetések, projektek és fájlok számára
- Közös fájlszerkesztés
- Integrációk olyan népszerű eszközökkel, mint a ShareFile, a Dropbox és a GoToMeeting
- iOS és Android alkalmazások
- Kényelmes feladatkezelési funkciók
A Podio korlátai
- Az ingyenes verzió nem feltétlenül felel meg a szervezet igényeinek.
- Egyes alapvető jelentési feladatok nem feltétlenül felelnek meg teljes mértékben a felhasználói követelményeknek.
Podio árak
- Ingyenes
- Plus: 11,20 USD/hó
- Prémium: 19,20 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Podio értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)
6. Hive
A Hive egyszerűsíti a felhőalapú együttműködési projektmenedzsmentet, támogatást nyújtva az irodai, távoli vagy hibrid csapatoknak. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a feladatkezelés, a fájlmegosztás és a csevegés, amelyek célja, hogy csapata folyamatosan naprakész legyen.
Használja a Hive chat funkciót, hogy egyénileg, csoportosan vagy projekt szálakban lépjen kapcsolatba kollégáival, és jelezze elérhetőségi állapotát, hogy csapata tudjon róla, ha elfoglalt vagy távol van.
A platformon belül videotalálkozók is elérhetők, amelyek lehetővé teszik, hogy közvetlenül a csevegésből csatlakozzon, jegyzeteket készítsen és perceken belül utólagos feladatokat rendeljen hozzá. Ha a szöveges csevegés nem elegendő, átválthat videocsevegésre, vagy gyorsbillentyűkkel elindíthatja a Zoom és a Google Meet alkalmazásokat. ?
Használja a Hive Notes alkalmazást valós idejű közös szerkesztéshez a megbeszélések előtt, alatt és után. Az alkalmazás zökkenőmentesen szinkronizálódik a naptárával, így könnyen hozzáférhet az összes megbeszéléssel kapcsolatos dokumentumhoz.
Ezenkívül egyszerűsítse az adatbevitel folyamatát az információk központosításával a Hive Forms segítségével, amely zökkenőmentesen integrálható a projektekbe és feladatokba, így egyszerűen hozzárendelhető a csapat tagjaihoz.
A Hive legjobb funkciói
- Csoportos csevegés funkció
- Integrálható a Zoom és a Google Meet alkalmazásokkal
- Jegyzetek valós idejű szerkesztési lehetőséggel
- Videocsevegés a platformon belül
- Fájlmegosztás a csevegésben
A Hive korlátai
- A desktop és mobil alkalmazások javításra szorulnak
- A jogosultságok és a projekt hierarchiájának kezelése nehézkes
Hive árak
- Solo: Örökre ingyenes
- Teams: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Hive értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (180+ értékelés)
7. Workplace a Meta-tól
A Meta Workplace egy magánszemélyek és vállalkozások számára tervezett zárt közösségi hálózat. A Facebook formátumát tükrözi, és olyan funkciókat kínál, mint a személyre szabott profilok és csoportok létrehozása, események szervezése és információk megosztása. A platform kommunikációs és üzenetküldő eszközei teszik kiemelkedővé, amelyek racionalizálják a csapatmunkát. ?
A Workplace-en belül a felhasználók könnyedén küldhetnek üzeneteket, rögzíthetnek videókat és tervezhetnek eseményeket. Az azonnali üzenetküldő funkció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy másodpercek alatt kapcsolatba lépjenek egymással, míg a csoportok létrehozása lehetővé teszi a közös részlegek munkatársainak együttműködését.
Az üzleti kommunikáció egyszerűsödik a Workplace Groups segítségével, amely lehetővé teszi, hogy annyi csoportot hozzon létre, amennyire szüksége van, testreszabja azok nevét, kiválassza a adatvédelmi beállításokat, és meghívja a kívánt tagokat.
A Facebookhoz hasonlóan a Workplace lehetővé teszi, hogy csoportokon belül kommenteljen vagy közvetlenül a profiljára tegyen közzé bejegyzéseket. Ossza meg fotóit, szavazásait és fájljait, hogy kifejezze gondolatait és ötleteit a csapatának.
A Meta Workplace legjobb funkciói
- A Q&A-bejegyzések lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy kedvenc tartalmaikat feljebb szavazzák.
- Integrálható a OneDrive, SharePoint, Dropbox vagy Google Drive szolgáltatással.
- Videokonferencia és csevegési funkció csoportos megbeszélésekhez
- Lehetőség a bejelentések rögzítésére a Hírek tetején
- Kérdőívek és felmérések a csapat véleményének összegyűjtéséhez
A Meta korlátai a munkahelyen
- A nagy számú csoportok rendezetlen munkakörnyezetet eredményezhetnek.
- Az egyéb Facebook-termékekkel való integráció némileg korlátozott.
Workplace from Meta árak
- Alapcsomag: 4 USD/hó felhasználónként
- Továbbfejlesztett adminisztrációs és támogatási kiegészítő: 2 USD/hó felhasználónként
- Enterprise Live Add-On: 2 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Workplace from Meta értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
8. Samepage
A Samepage kifejezetten kisvállalkozások számára készült – egy sor eszközzel segíti az együttműködést, többek között azonnali üzenetküldéssel, beszélgetésekkel, időbeosztással, fájlmegosztással és feladatlistákkal.
A megoldás elősegíti az együttműködést azáltal, hogy hatékonyan szervezi és tárolja a legkülönbözőbb fájlokat, például videókat, képeket és térképeket, mindezt egyetlen oldalon. Az oldalakat megoszthatja bármelyik csapattaggal, így biztosítva a munka szinkronizálását és a valós idejű frissítéseket.
Néhány kattintással videó- vagy hanghívásokat kezdeményezhet a szervezet többi tagjával és vendégeivel. A desktop alkalmazás segítségével megoszthatja a képernyőjét is, hogy ötleteit világosabban kifejezhesse.
Ha magánjellegűbb beszélgetéseket szeretne folytatni, vegyen részt egyéni csevegésekben a szervezeten belüli tagokkal vagy vendégekkel. Ha szélesebb körű megbeszéléseket szeretne elősegíteni, hozzon létre csoportos csevegéseket, és hozza össze mindenkit közös beszélgetésekre. ?️
A Samepage legjobb funkciói
- Integrálja a Dropbox, Google Drive és OneDrive platformokon tárolt fájlokat.
- Mobilalkalmazás az egyszerű hozzáféréshez bárhol, bármikor
- Felhasználóbarát keresési funkció üzenetek, események, feladatok vagy mellékletek megkereséséhez
- Privát vagy csoportos azonnali üzenetküldés
- Videohívások és képernyőmegosztás
A Samepage korlátai
- A videó minősége nem mindig megbízható.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a munkaterület mappákhoz
Samepage árak
- Ingyenes
- Standard: 7,50 USD/hó felhasználónként
- Pro: 9 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Samepage értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
- Crozdesk: 4,5/5 (200+ értékelés)
9. Microsoft Loop
A Microsoft Loop az aszinkron kommunikáció és a zökkenőmentes kapcsolatok eszköze, függetlenül attól, hogy hol dolgozik. Mobilalkalmazással és sokféle komponenssel rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a csapatmunkát, biztosítva a projektek sikeres végrehajtását. ✅
Fedezze fel a Loop lehetőségeit ezekkel a kulcsfontosságú összetevőkkel:
- Társszerzőség: Könnyedén együttműködhet csapatával a tartalom finomításában, legyen szó közösségi média bejegyzés vagy ügyfélnek szóló e-mail megírásáról.
- Szervezett ötletelés: Használjon felsorolt vagy számozott listákat, hogy rendezett és hatékony módon ötleteljen a csapatával.
- Valós idejű együttműködés: A táblázatok és listák lehetővé teszik a változások azonnali szerkesztését és megtekintését a csevegésen belül. Hozzon létre és osszon meg táblázatokat világos oszlopokkal és sorokkal, megadva a csapattól szükséges adatokat.
- Hatékony feladatkezelés: rendeljen hozzá határidőket a feladatokhoz, és értesítse a csapattagokat említésekkel. A feladatok elvégzése után azok befejezettként jelölhetők meg, így biztosítva a zökkenőmentes előrehaladás nyomon követését.
- Célzott megbeszélések: Lehetővé teszi, hogy a csevegési szálon belül konkrét témákra koncentráljon, ami különösen előnyös a gyors döntéshozatalhoz.
A Microsoft Loop legjobb funkciói
- Valós idejű kommunikáció és szerkesztés
- Megjegyzések, emlékeztetők, reakciók és hangulatjelek, hogy kifejezze gondolatait
- A mobilalkalmazás értesítései nyomon követik a feladatait, említéseit és válaszait.
- Integrálható a Microsoft 365-tel
- Egyszerű oldal megosztás
A Microsoft Loop korlátai
- Nincs elérhető értékelés (mivel ez egy viszonylag új kiadás)
A Microsoft Loop árai
- Ingyenes
Microsoft Loop értékelések és vélemények
- Nincs elérhető értékelés
10. Spike
A Spike egy all-in-one megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek zökkenőmentes kommunikációt és hatékony projektnaptár-kezelést keresnek egyetlen platformon belül.
Könnyedén együttműködhet a Docs-ban szövegek, képek vagy videók segítségével. Csatolhat fájlokat, hozzáadhat teendőket, sőt emlékeztetőket is beállíthat a könnyű projektmenedzsment érdekében. Szerkesztéskor a megjegyzések automatikusan a bejelentésekkel együtt az egységes hírcsatorna tetejére kerülnek, így nem kell másokat értesíteni a változásokról. ?
A Spike beszélgetős e-mail funkciója lehetővé teszi, hogy az összes korábbi és jelenlegi kommunikációját egyedi névjegyek alatt rendszerezze, beleértve az e-maileket, szálakat, fájlokat, közösségi profilokat és mellékleteket.
Ösztönözze a csapatmunkát a Spike Channels segítségével, amely a projektekkel kapcsolatos megbeszéléseknek szentelt felület. Használja a csapatmunkát támogató eszközöket fájlok megosztásához, csapatbeszélgetésekhez való csatlakozáshoz, és gondoskodjon arról, hogy mindenki naprakész legyen.
A Spike legjobb funkciói
- Közös naptár
- Integrálható felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal, mint például a Google Drive és a Dropbox.
- Fájlkezelés és keresési funkciók
- Videokonferencia értekezletekhez
- Együttműködési dokumentumok valós idejű szerkesztéshez
Spike korlátozások
- A felhasználók csak egyes e-maileket továbbíthatnak, nem pedig teljes e-mail szálakat.
- Nincs lehetőség a csapat tagjainak megjelölésére a jegyzetekben
Spike árazás
- Ingyenes
- Csapat: 6 USD/hó felhasználónként
- Business+: 9 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Spike értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)
Fedezze fel a csapatmunka erejét a kisvállalkozások számára elengedhetetlen együttműködési eszközökkel
Növelje vállalatának potenciálját a csapatmunka előmozdításával, a zökkenőmentes együttműködés megkönnyítésével és a racionalizált projektmenedzsment biztosításával. Ez a 10 kisvállalkozások számára készült együttműködési eszköz egységesítő erőként szolgálhat a sikerhez vezető úton. ?
Átfogó projektmenedzsment és csapatmunkát támogató szoftverhez regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra! Az ingyenes verzió praktikus funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével hatékonyabban kommunikálhat és jobban átláthatja a feladatok közötti projektelőrehaladást, mint valaha!