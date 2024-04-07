Monday vs. Airtable: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

A csapat tagjainak összehangolásától és a feladatok kiosztásától a határidők nyomon követéséig a projektmenedzsereknek mindent szemmel kell tartaniuk. 👀

De mivel nem lehet egyszerre mindenhol ott lenni, a projektmenedzsment szoftver elengedhetetlen.

Ha olyan eszközt keres, amely jelentősen egyszerűsíti az időkövetést, a feladatkezelést és a határidő-értesítéseket, akkor valószínűleg már rátalált a Monday.com és az Airtable weboldalakra. Mindkettő projektkezelő eszköz, de különböző funkciókkal, integrációkkal és jellemzőkkel rendelkeznek.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk az Airtable és a Monday.com összehasonlítását, hogy segítsünk a vállalkozásod számára legjobb döntés meghozatalában. Még egy meglepetés versenyzőt is bemutatunk, amely (nem dicsekedni akarunk) mindkét projektmenedzsment platformot felülmúlja. 🌊

Mi az a Monday?

A Monday egy munkamenedzsment platform, amely egyetlen irányítópulton egyesíti a projekteket, feladatokat és folyamatokat.

Kezelje az erőforrásokat, tekintse át az ügyfelek projektjeit magas szinten, és kezelje a kéréseket és jóváhagyásokat egy intuitív platformon. A Monday integrálható a Google Drive, a Slack, a Zoom, a Zapier és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így minden meglévő eszközét egyetlen munkafolyamatba vonhatja össze. ⚒️

Érdemes megjegyezni, hogy a Monday három különböző termékcsaláddal rendelkezik. Projektmenedzserként csak a munkamenedzsment funkcióval kell foglalkoznia. Ha azonban integráltabb megoldásra van szüksége, akkor jó tudni, hogy a Monday értékesítési CRM és projektmenedzsment funkciókkal is rendelkezik a fejlesztők számára.

A Monday funkciói

A Monday kreatív szakemberek, szoftverfejlesztők, HR-esek stb. számára készült eszközként hirdeti magát. Az alkalmazást tetszés szerint testreszabhatja, de ezek a Monday legfontosabb funkciói.

1. Célok és célkitűzések kezelése

Jól tudja, hogy a projekt céljai nem az egyetlenek, amelyeket a csapatának el kell érnie – a vállalat céljait is el kell érniük. 🎯

Csatlakoztassa ezeket a rosszfiúkat a Monday-hez, és a platform segít Önnek strukturált tervet készíteni a célok eléréséhez. A Monday célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR) nyomon követése automatikusan méri a teljesítményt, ahogy halad előre.

Via Monday

A portfóliókezelés segítségével átfogó képet kaphat az összes projekt és részleg teljesítményéről, függetlenül attól, hogy kisvállalkozásról vagy nagyvállalatról van szó. Ráadásul a Monday erőforrás-tervezési funkciójával gyerekjáték az ütemtervek készítése, az erőforrások elosztása és a csapat munkaterhelésének kezelése.

2. Folyamatkezelés

A Monday elsősorban projektmenedzsment eszköz, így folyamatkezelési funkciói sem elhanyagolhatóak. A Monday valós idejű projekt-dashboardjai különböző nézetekben strukturálják a munkáját – rengeteg szép színnel –, így mindig tudja, mi a teendője aznap.

Ha azonban személyre szabottabb nézetet szeretne, akkor a Monday a legjobb választás. A projekt ütemtervét több mint 10 különböző nézetben tekintheti meg, többek között:

Naptár nézet

Idővonal nézet

Kanban táblák

Gantt-diagramok

Hasonlítsa össze a jelenlegi projekt ütemét a tervezett ütemtervvel a Monday Gantt-alapvonal funkciójának segítségével.

Szeretné látni, min dolgozik a csapata? A Monday minden egyes személy tevékenységi naplóját megjeleníti, így mindig tudni fogja, ki mit csinál – ideális komplex projektekhez.

Ha minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési folyamaton megy keresztül, a Monday ehhez is kínál egy funkciót. Hozzon létre egy egyéni űrlapot az adatkezelés és -gyűjtés felgyorsításához, és automatizálja a projektjóváhagyásokat, amennyire csak lehetséges. Ahelyett, hogy kérésekre vagy jóváhagyásokra várna, a projektmenedzsment szoftver automatikusan végigvezeti Önt egy előre meghatározott munkafolyamaton, hogy jobb munkát végezzen, gyorsabban.

3. Feladatkezelés

Hozzon létre egy táblát a projektjeihez, a tulajdonosokhoz, a határidőkhöz és az egyes feladatok prioritási szintjeihez. PM eszközként a Monday lehetővé teszi a feladatokhoz való megjegyzések hozzáadását, fájlmellékletek csatolását és más projekt tagok megjelölését is.

Frissítse a feladatok állapotát és rangsorolja a teendőit a Monday feladatkezelő funkcióival.

A Monday néhány feladat automatizálási funkcióval rendelkezik. Nincs sok előre telepített opció, de a platform trigger-alapú automatizálást kínál az állapotváltozások, az ismétlődő feladatok, a függőségek és az elemek mozgatása esetén.

Szabadon létrehozhat saját, egyedi automatizálást egy adott felhasználási esethez, de mint mindig, alaposan ellenőrizze, mielőtt közzéteszi. 🤸

A Monday árai

Ingyenes csomag

Alapcsomag : 8 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Standard csomag : 10 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Pro csomag : 19 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az Airtable?

Az Airtable elsősorban munkafolyamat-kezelési és automatizálási megoldás. Ha kódolás nélküli eszközökkel rendelkező, csúcstechnológiás platformot keres, az Airtable pontosan az, amire szüksége van.

Az Airtable nagy hangsúlyt fektet a testreszabott munkafolyamatokra, amelyeket adatbázis létrehozásával, adatok összekapcsolásával és mindennek testreszabott nézetben történő megjelenítésével hozhat létre. A jó hír, hogy ez a platformot végtelenül testreszabhatóvá teszi.

A hátránya, hogy a kezdőknek könnyű eltévedni, ezért azoknak, akik bekapcsolódnak a munkafolyamatokba, alapvető adatbázis-ismeretekkel kell rendelkezniük. Az Airtable azonban intelligens eszközként hirdeti magát a fejlesztőcsapatok számára.

A megfelelő beállítással a legfontosabb funkcióit komplex projektekhez használhatja marketing, értékesítés, HR vagy üzemeltetés területén.

Emellett integrálható a Slack, a Gmail, a Google Sheets, a Salesforce, a Jira, a Basecamp és a Zendesk alkalmazásokkal, így technikai és nem technikai csapatok számára egyaránt tökéletes választás. ✨

Az Airtable funkciói

Az Airtable igazán akkor mutatja meg erejét, ha egyedi üzleti alkalmazások létrehozására használja, de van még néhány trükkje a tarsolyában.

1. AI munkafolyamatok

Tudta, hogy az Airtable generatív mesterséges intelligenciát integrál a platformjába? Ez a funkció jelenleg csak béta verzióban érhető el a jelenlegi felhasználók számára, de hamarosan minden előfizető számára elérhetővé válik.

Az Airtable-en keresztül

Nem kell tudnia, hogyan kell gépi tanulási modelleket építeni – amelyek általában nagyon technikaiak –, hogy saját egyéni AI táblát készítsen az Airtable-ben. A kódolás nélküli platform segítségével egyszerűen drag and drop módszerrel juthat el az AI-győzelemig. 🏆

A hátránya? Relációs adatbázisokra és valós idejű adatokra támaszkodik. Ez azt jelenti, hogy még mindig tudnia kell egy-két dolgot az adatokról, hogy kihasználhassa az Airtable AI előnyeit.

Ha nem tudja, mit csinál, könnyen elronthatja ezt a funkciót, ezért először egy kisebb projekten próbálja ki, és nézze meg, hogyan működik.

2. Bővítmények piaca

Az Airtable Extension Marketplace több mint 1000 sablon, szkript és alkalmazás közül választhat.

Ismétlem, a Marketplace-en található eszközök egy része kissé technikai jellegű, ezért óvatosan válassza ki, mit használ. A projektmenedzsment eszköz azonban rengeteg szkriptet tartalmaz a rekordok összekapcsolásához, a műszakok ütemezéséhez, diagramok készítéséhez és még sok máshoz. 📈

Még ha nem is szeretne egyéni szkriptet használni, az Airtable kész kiterjesztéseket kínál a következőkre:

Szervezeti ábra készítése

Az összes táblázat, mező és kapcsolat vizualizálása

Osztott, vonal-, kör- vagy pontdiagramok létrehozása

Pivot táblák tervezése

Példa az Airtable grafikonjaira

Vannak kiterjesztések olyan népszerű eszközökhöz is, mint a Pexels, a Miro és a Typeform, ha azokat be szeretné integrálni az Airtable-fiókjába.

3. Eszközkönyvtár

Segítségre van szüksége a digitális eszközök kezelésében (DAM)? Az Airtable eszközkönyvtárában olyan eszközöket tölthet fel, mint táblázatok, tartalmak, kódok és dokumentumok. Innen ezeket az eszközöket az Airtable-ben katalogizálhatja, és projektekhez, diagramokhoz és projektekhez kapcsolhatja.

Az Airtable-en keresztül

Ez a funkció lényegében egy DIY tudásbázis, amely minden dokumentumát és eljárását tárolja. Ha gyakran vált egy különálló digitális eszközkezelő platform és a projektkezelő eszköz között, az Airtable eszközkönyvtára mindkét funkciót ugyanazon a platformon egyesíti.

Airtable árak

Ingyenes csomag

Csapatcsomag: 20 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Üzleti terv: 45 USD/hó/felhasználó, éves számlázással

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Airtable és Monday.com: a funkciók összehasonlítása

Az Airtable és a Monday.com közötti küzdelemben melyik platform a legnépszerűbb?

Nincs egyértelmű győztes, mert ezek a projektmenedzsment eszközök különböző igényeket szolgálnak ki. Részletezzük a legnagyobb különbségeket, hogy eldönthesse, melyiket érdemes regisztrálnia.

Feladatok kontra táblázatok

A Monday szinte bármilyen típusú vállalat vagy részleg számára megfelelő. Funkciói annyira általánosak, hogy HR, marketing, értékesítés és más területeken is használhatók. Az Airtable viszont inkább a fejlesztőknek szól.

Használhatja-e nem fejlesztőként? Természetesen. Az Airtable egyes funkciói azonban annyira technikaiak, hogy komoly bajba kerülhet, ha nem tudja, mit csinál. 🤷

Az Airtable a munkafolyamatokat adatcentrikus táblázatokban jeleníti meg. Használhatja projektek nyomon követésére, de a két projektmenedzsment platform közül az Airtable inkább az adatokra helyezi a hangsúlyt. A Monday viszont inkább a munkafolyamatokra koncentrál, és több projektmenedzsment eszközt tartalmaz a csapatok közötti együttműködéshez.

Győztes: Ez valóban az Ön konkrét igényeitől függ

Mobil élmény

Mind a Monday, mind az Airtable rendelkezik reszponzív, könnyen használható mobilalkalmazásokkal Android és iOS rendszerekhez.

Az Airtable azonban kissé nehézkesebb a mobil eszközökön, mert nagyon sok adatot tartalmaz. (Végül is egy hatalmas adatbázisról van szó, emlékszik?) Az Airtable mobil verziójában számos funkció hiányzik, ezért meg kell várnia, amíg asztali számítógépet használ, hogy a projektmenedzsment szoftvert teljes mértékben kihasználhassa.

Véleményünk szerint a Monday alkalmazás intuitívabb és hasznosabb a mozgásban lévő csapatok számára.

Győztes: Monday

Könnyű használat

Ha olyan projektmenedzsment szoftvert szeretne, amelybe könnyen be tud jelentkezni és használni tud, anélkül, hogy sokat kellene tanulnia, akkor válassza a Monday-t. Felhasználóbarát munkafolyamat-beállítása hasonló más projektmenedzsment platformokhoz, mint az Asana vagy a Trello – ha már használta azokat korábban.

Az Airtable fejlettebb funkciókkal rendelkezik, ami megnehezíti a használatát. De a fejlett funkciók nagyszerűek lehetnek, ha a csapatának szüksége van a különleges funkciókra. 🔔

A nagyobb komplexitás nem mindig rossz dolog, de ha az Airtable-re regisztrál, akkor figyelembe kell vennie a képzési időt is.

Győztes: Monday

Árak

A Monday.com és az Airtable összehasonlításában mindenképpen figyelembe kell vennünk az árkülönbséget. A Monday prémium csomagja felhasználónként évente mindössze 8 dollárba kerül, amelyet évente számlázunk. Az Airtable felhasználónként évente 20 dollárba kerül, amelyet évente számlázunk. 💰

Az Airtable több mint kétszer olyan drága, mint a Monday, és ez az árkülönbség gyorsan összeadódik, ha sok licencet szeretne vásárolni. A prémium áron hozzáférhet az Airtable AI-hez, de még így is magas a költség.

Ha az ár szempontjából dönt, akkor a Monday a kedvezőbb választás.

Győztes: Monday

AI kontra automatizálás

A jó hír, hogy mind a Monday, mind az Airtable olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek könnyítik a munkaterhelését. A Monday trigger-alapú automatizálást használ, míg az Airtable generatív mesterséges intelligenciát.

Az automatizálással nincs semmi baj, de ahhoz, hogy megfelelően működjön, még mindig sok manuális beavatkozásra van szükség a csapat részéről. Az automatizálás nem „tanul” az idő múlásával, mint az AI – addig folytatja ugyanazt a tevékenységet, amíg másképp nem utasítja. 💡

Az Airtable AI jelenleg csak béta verzióban érhető el, de valódi mesterséges intelligenciát használ, hogy komplexebb feladatokat végezzen el Ön helyett. Ha egyedi mesterséges intelligencia eszközöket szeretne létrehozni anélkül, hogy meg kellene tanulnia a gépi tanulási modellek működését, akkor az Airtable a legjobb választás.

Győztes: Airtable

Tartalomkezelés

Az Airtable és a Monday.com közötti nagy különbség az Airtable digitális eszközkezelő rendszere. Természetesen a Monday-n is tárolhat dokumentumokat és fájlokat, de ez nem működik megfelelő DAM-rendszerként.

Az Airtable Asset Library funkciója megkönnyíti az összes eszköz keresését, szervezését és kezelését. Ez a kész keretrendszer az Airtable-t ideális választássá teszi minden olyan vállalkozás számára, amelynek segítségre van szüksége a sok digitális eszköz kezelésében.

Győztes: Airtable

Monday vs Airtable a Redditen

Mint látható, a Monday bizonyos szempontból jobb, míg az Airtable más kategóriákban nyer. Hogy kiderítsük, melyik platform a legjobb, a Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek az Airtable és a Monday összehasonlításáról.

Az r/ProjectManagers csoportban egy felhasználó így fogalmazott:

„Az Airtable inkább adatbázis, mint projektkezelő eszköz. Úgy vélem, hogy az Airtable korlátozásokkal jár és egyszerű feladatok elvégzéséhez nehézkes.”

Az r/Airtable szálban egy másik felhasználó így kommentált:

„A Monday.com azoknak ajánlott, akik nem igényelnek sok testreszabást, és kedvelik a standard szintű, azonnal használható funkciókat. Ha magasabb szintű testreszabást szeretne, vagy további opciókra van szüksége, akkor az Airtable a megfelelő választás.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Monday és az Airtable legjobb alternatíváját

Természetesen a Monday és az Airtable is megvan a maga előnye, de próbáltad már a ClickUp-ot a munkaterhelésed kezelésére?

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

A ClickUp leginkább projektmenedzsment alkalmazásként ismert, de ez csak a jéghegy csúcsa. Minden, amire a munkádhoz szükséged van (igen, minden), egy platformon található, így kevesebb időt kell töltened a lapok közötti váltással, és több időd marad a tényleges munkádra. 🙌

Nem akarunk dicsekedni, de a projektmenedzsment a ClickUp kenyerét és vaját jelenti. Projektmenedzsment funkcióink elvégzik a nehéz munkát, így Önnek ideje marad a csapat irányítására, a projektek előrehaladására, a költségvetés kezelésére és egyebekre.

Feladatok

Tegyük egy kicsit ésszerűbbé a projektmenedzsmentet, rendben? A ClickUp Tasks segítségével könnyedén megtervezheti, megszervezheti és együttműködhet minden projektjén egy helyen.

A ClickUp feladatok szintén 100%-ban testreszabhatók. Adjon hozzá automatizálásokat, egyéni adatokat és még sok mást a több mint 35 készen használható ClickApp segítségével.

Táblázat nézet

Szüksége van a projektjei vizualizálására? Mi segítünk. A ClickUp számos projektkezelési nézetet kínál, így áttekintheti az összes releváns változó elemet anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. 🧘

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

Váltson a Feladatnézetre, hogy táblázatos formában tekintse meg feladatait. Kezelje a készleteket, az ügyféladatokat, a költségvetéseket és egyebeket ezen az egyszerűsített platformon. (Excel, mi az?) Készítsen kód nélküli adatbázisokat, és kapcsolja össze azokat feladatokkal, dokumentumokkal, függőségekkel és egyebekkel.

ClickUp AI

Elárulunk egy kis titkot: a ClickUp AI az egyetlen munkakör-specifikus AI eszköz a piacon. Egyszerűen mondd el a barátságos chatbotnak, hogy projektmenedzser vagy, és a robotok onnan átveszik a dolgot. 🤖

Használja a ClickUp AI-t projektleírás készítéséhez

Használja a ClickUp AI-t a következőkre:

Összefoglalja a találkozó jegyzeteket

Helyezzen el tennivalókat a Docs-ból vagy a feladatokból

Projektjelentések szerkesztése

Tartalom formázása

A legjobb az egészben, hogy ehhez nem kell programozni vagy modellezni. Csak adjon meg néhány adatot, és pillanatok alatt megkapja a szükséges segítséget.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Az Airtable és a Monday.com közötti választás nem olyan egyszerű, mint a legolcsóbb platform kiválasztása. Különböző funkciókkal és célokkal rendelkeznek, ezért válassza azt a lehetőséget, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Ennek ellenére tudjuk, hogy a Monday és az Airtable sem tökéletesek. Ha olyan platformra van szüksége, amely mindent megcsinál, és még annál is többet, akkor válassza a ClickUp-ot. Testreszabható platformunk és szerepkörökön alapuló AI eszközünkkel a projektmenedzsment gyerekjáték lesz. 🥧

Gyűjtsd össze az összes munkádat egy helyen.