ClickUp kontra Monday – melyik projektmenedzsment eszköz a jobb a csapatok számára 2025-ben?

A választás paradoxona áldás és átok egyben. Arra emlékeztet minket, hogy soha ne elégedjünk meg a legjobbal kevesebbel, de ez is az oka annak, hogy úgy tűnik, nem tudunk csak úgy kiválasztani egy filmet. 🎥

Szerencsére van egy egyszerű módszer, amellyel elkerülheti a döntéshozatal fáradalmait: válassza ki a legfontosabb csatákat. A konyhához megfelelő tojáshéj színárnyalat kiválasztása valószínűleg nem fogja meghatározza a napját. De a megfelelő projektmenedzsment szoftverbe való befektetés? Az már gondos megfontolást igényel.

Rengeteg szoftver árasztja el ezt a kategóriát, de a döntés gyakran két lehetőségre szűkül: a monday.com és a ClickUp. Ezek az eszközök papíron hasonlóaknak tűnhetnek, de használatuk során elképesztő különbségek mutatkoznak közöttük.

Ez az átfogó útmutató a monday és a ClickUp alapvető funkcióinak részletes összehasonlításával világít rá ezekre a különbségekre. Így biztos lehet benne, hogy a csapat számára a legjobb választást hozta meg. 🤓

Mi az a ClickUp?

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait a ClickUp-ban, beleértve a listát, a táblát és a naptárat.

A ClickUp egy teljesen testreszabható termelékenységi eszköz, amelynek célja bármilyen folyamat racionalizálása, az erőforrások maximális kihasználása és a csapatmunka javítása. Ez az egyetlen olyan szoftver, amely elég hatékony ahhoz, hogy az alkalmazásokban végzett munkáját egyetlen dinamikus platformba konszolidálja, és amelynek új frissítései hetente jelennek meg, hogy még jobb felhasználói élményt nyújtson.

Könnyű használhatósága és rugalmassága lehetővé teszi a ClickUp számára, hogy az Ön vállalkozásával együtt növekedjen, *így ideális megoldás bármilyen felhasználási esethez. A munkamenedzsment terén alkalmazott egyedi, mindent magában foglaló megközelítése mellett a ClickUp a platformjába közvetlenül beépített gazdag funkciókészlettel is kiemelkedik versenytársai közül, például:

A ClickUp szervezeti hierarchiája

Több mint 15 testreszabható munkamód

Kollaboratív ClickUp Docs

ClickUp fehér táblák

És a legújabb, nagy port kavaró termék, a ClickUp AI. ⚡️

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

Alapvető funkcióin túl a ClickUp hatalmas (és folyamatosan bővülő) sablonkönyvtárat kínál a munkaterületén bármely folyamat elindításához, több mint 1000 integrációt más munkaeszközökkel, valamint minden költségvetéshez illeszkedő árazási tervezeteket.

De a ClickUp-ról egy perc múlva többet is megtudhat. 🔥⏰

Mi az a Monday?

A marketingtől a HR-ig, a monday sokoldalú csapatkezelési funkciókat kínál, amelyek segítenek a csapatoknak az együttműködésben és a zökkenőmentes, átlátható folyamatok kialakításában. A több mint 200 munkafolyamatot támogató irányítópultokkal, többféle nézettel, automatizálásokkal és sablonokkal a monday erős versenyző a projektmenedzsment területén.

Mindez elég átlagosnak tűnhet a ClickUp által kínált szolgáltatásokhoz képest, egy feltűnő különbség kivételével: a monday nem követi a ClickUp all-in-one módszertanát.

A nagyvállalatokhoz, nonprofit szervezetekhez és kisvállalkozásokhoz tartozó csapatok jobb kiszolgálása érdekében a monday funkcióit számos, szűken szabott termékre osztja:

monday munkamenedzsment : Marketing- és PMO-csapatok számára : Marketing- és PMO-csapatok számára feladatok , projektek és folyamatok végrehajtásához , a közös célok elérése érdekében.

monday sales CRM : potenciális ügyfelek megszerzése, folyamatok kezelése, ügyfelek bevonása és még sok más

monday dev : Vezesse : Vezesse projektjeit a célba a kiadások tervezésére, a projektek kezelésére és a hibák nyomon követésére szolgáló funkciók segítségével.

WorkForms : Kérdőívek készítése kérések, visszajelzések és adatok gyűjtése és megosztása céljából

Canvas: A jelenleg béta verzióban lévő Canvas a monday digitális táblaszámítógép-szoftvere.

Dolgozzon együtt a csapattal a Canvas segítségével, a monday digitális táblaszámítógépes szoftverével.

Egyrészt a csapatok jobban elmélyülhetnek a feladataikban, ha a számukra legmegfelelőbb funkciókat használják. Másrészt viszont fennáll a veszélye, hogy szilárd határok alakulnak ki, és ez akadályozza a hatékony együttműködést. A tagok virtuális elszigetelése miatt a funkciók közötti projektek, a méretezhetőség és az általános hozzáférhetőség egyre nehezebbé válik.

Ennek ellenére a monday okkal számít nagyágyúnak ebben a kategóriában. Továbbra is segít a csapatoknak világszerte értelmet adni munkájuknak, és lehet, hogy Önnek is pont megfelel. A cikk végére biztosan meg fogja tudni.

A ClickUp és a Monday.com funkcióinak végső összehasonlítása

A funkciók és a működés hasonlóságai ellenére a ClickUp és a monday alapvetően különböző utakat jár be, hogy segítsen a csapatoknak elérni céljaikat.

Tartsa ezt szem előtt, valamint a munkastílusát, a technológiai háttérét, a csapat méretét, a költségvetést és a felhasználási eseteket, miközben végiglapozza a funkciók egymás melletti összehasonlítását. Mérlegelje a monday és a ClickUp előnyeit és hátrányait a szervezet igényeinek fényében, hogy megtudja, melyik eszköz szolgálja legjobban az Ön érdekeit.

Projekt- és feladatkezelés

A modern projektmenedzsment egy viszonylag új koncepció. A vezető projektmenedzsment eszközök többsége azon alapvető funkciókra összpontosít, amelyekre a menedzsereknek szükségük van a munkájuk hatékony elvégzéséhez. Ezért nem meglepő, hogy a ClickUp és a monday funkcióinak listája részben átfedi egymást.

Mindkét eszköz számos gondosan összeállított funkciót kínál, amelyekkel a projektek tervezése, végrehajtása és nyomon követése jelentősen könnyebbé válik:

Többféle nézet, például Kanban, Gantt, Lista, Idővonal és Naptár, hogy különböző módokon szervezze és értékelje munkáját.

Feladatok közötti kapcsolatok és függőségek a munkafolyamat eseményeinek sorrendjének közléséhez

Egyedi feladatállapotok a cselekvési tételek pontosabb frissítéséhez

Több felelős nagyobb feladatok esetén, valamint a komplex feladatok kisebb alfeladatokra bontásának lehetősége.

Mérföldkövek a határidők betartásához és a projektben fontos események nyomon követéséhez

A ClickUp Gantt-nézetével mutassa be a feladatok és a mérföldkő feladatok közötti kapcsolatokat.

A személyes listája a nélkülözhetetlen funkciókról egyre pontosabbá válik, ahogy egyre jobban megismeri a preferált projektmenedzsment módszertant. Hasonlóképpen, a monday és a ClickUp is rendelkezik saját speciális funkciókkal. Íme, miben jeleskedik az egyes eszközök:

A ClickUp legfontosabb funkciói

1. funkció: Szervezeti hierarchia

A ClickUp projekt hierarchiája az alapja minden ClickUp-projektnek, egészen az utolsó ellenőrzőlista elemig.

A ClickUp egyedülálló hierarchiája rugalmasságot biztosít bármilyen méretű csapatok szervezéséhez.

Ez az egyetlen projektmenedzsment megoldás, amely képes átlátni a nagy képet és a legfontosabb részleteket is. Így a platformon végzett összes munkát madártávlatból tekintheti át, vagy belemélyedhet az egyes feladatokba.

2. funkció: Alfeladatok több listában

A több listában szereplő alfeladatok a ClickUp következő legnagyobb előnye. Ez a funkció tökéletes azoknak az agilis csapatoknak, amelyek komplex projektekben rengeteg mozgó elemet kezelnek, mivel lehetővé teszi alfeladatok és beágyazott alfeladatok hozzáadását további listákhoz anélkül, hogy ez hatással lenne azokra a nagyobb feladatokra, amelyekhez tartoznak.

A ClickUp több listában szereplő feladatok (TIML) funkciója lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy összekapcsolják a feladatokat a szervezet más csapataival.

3. funkció: ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards egyedülálló módon beépül a platformba, és kritikus fontosságú segítséget nyújt a vezetőknek:

Összegyűjtse a legjobb ötleteket a csapatával brainstorming üléseken

Készítsen és dolgozzon együtt minden típusú munkafolyamat-diagramon

Bemutassa a vizuálisan vonzó projektterveket az érdekelt feleknek beágyazott folyamatdokumentumokkal, webkártyákkal, feladatokkal és médiával.

És ami a legfontosabb: a ClickUp Whiteboards az egyetlen digitális táblaszoftver, amely bármely ötletet közvetlenül megvalósítható feladattá alakít.

A ClickUp Docs élő dokumentumait közvetlenül a Whiteboards-ba ágyazhatja, így a tábláról el sem kell hagynia, hogy hozzáférjen a fontos projektdokumentumokhoz, kutatásokhoz és kontextusokhoz.

Ez a forradalmian új funkció biztosítja, hogy a táblája releváns, naprakész és értékes maradjon a projekt teljes folyamata alatt. Több mint 90 ingyenes táblasablon segítségével pedig azonnal rögzítheti és megvalósíthatja ötleteit, amint az ihlet megérkezik.

Miért szeretjük még a Whiteboardokat? Mert a ClickUp felhasználók számára bármelyik árazási opcióban elérhetők – még az ingyenes csomagban is. 💸

A monday legfontosabb funkciói

1. funkció: Feladatok prioritása

A monday feladatprioritásai segítenek a napirend betartásában és a nap leghatékonyabb stratégiájának kidolgozásában. A teendőlistán lévő feladatokat áthúzhatja, hogy először a legfontosabbakra koncentrálhasson, majd szükség szerint kijelölheti a felelősöket és módosíthatja a határidőket, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Frissítse a feladatok állapotát és rangsorolja a teendőit a monday feladatkezelési funkcióival.

2. funkció: Időkövetés

A monday natív időkövető funkciójával nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt, ami egy másik módja a hét pontos előrejelzésének. Bármely táblán (pl. egyedi projektek, feladatcsoportok, folyamatok stb.) hozzáadhat egy időkövető oszlopot, hogy jobban lássa, mire fordítja a napja nagy részét. Ez a funkció segít a vezetőknek azonosítani a csapat munkájában fellépő szűk keresztmetszeteket, illetve biztosítani, hogy a tagok pontosan megkapják a számlázható óráikért járó díjazást.

Adjon hozzá egy időkövetési oszlopot a monday táblájához, hogy lássa, hova is kerülnek valójában a napi erőfeszítései.

3. funkció: Gantt-alapvonal

A Gantt alapvonali funkció a második kedvenc monday-eszközünk a projektmenedzsmenthez. Ez az eszköz az aktuális projekt pillanatképet rétegezi az eredeti tervre, hogy megmutassa, mely elemek haladnak a terv szerint, melyek késnek, és melyek még nem kezdődtek el. Ez a funkció két oszlopot ad hozzá a projekt táblájához:

Egy másodlagos idővonal oszlop, amely az egyes elemek állapotát mutatja a pillanatfelvétel készítésének időpontjában.

Egy képlet oszlop, amely kiszámítja, hogy az elem mennyivel marad el az eredeti tervtől.

Hasonlítsa össze a jelenlegi projekt ütemét a tervezett ütemtervvel a monday Gantt-alapvonal funkciójának segítségével.

Melyik eszköz kínál jobb projektmenedzsment-testreszabási lehetőségeket?

Attól függően, hogy mit vársz el a projektmenedzsment szoftvertől – döntetlen! 👔

Vagy valami hasonló.

Ha alapszintű rutinprojekteket és feladatokat kezel, akkor egyik eszközzel sem foghat mellé. De ha...

Agilis csapat vezetése

Komplex projektek kezelése

Rendkívül vizuális munkafolyamatok kialakítása

…Akkor a ClickUp a nyertes. 🏆

Rögzítsd az időt menet közben, vagy add meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A legfőbb különbség az, hogy míg a monday rengeteg projektmenedzsment funkcióval rendelkezik a rutin munkafolyamatok felügyeletéhez, a ClickUp mindegyiket felülmúlja – és még többet is kínál.

Az időkövetés, a feladatok prioritásai és a Gantt-diagramok a monday legerősebb projektmenedzsment funkciói közé tartoznak, de a ClickUp teljes funkciólistájához képest meglehetősen átlagosak. Annyira, hogy ezek a funkciók a ClickUp felhasználói számára ingyenesen elérhetők, ráadásul a monday-ben egyszerűen nem található számos funkcióval együtt. A ClickUp hierarchiája, több listában szereplő alfeladatok és táblák tökéletes példák erre – és még mindig csak a felszínt kapargáltuk meg annak, amit a ClickUp kínál.

Bár a projektmenedzsment a ClickUp fő tevékenységi területe, ezeket a hatékony eszközöket még rengeteg más módon is lehet használni. Vessünk egy pillantást néhány más módszerre, amellyel a monday és a ClickUp segíti a csapatokat munkájuk elvégzésében.

Munkafolyamat-automatizálás és mesterséges intelligencia

A rutinmunkák automatizálása nem új keletű, de a generatív mesterséges intelligencia mindenképpen az.

Ha máris szereti a munkafolyamat-automatizálást a folyamatok felgyorsítására, akkor az AI bevezetése természetes következő lépésnek tűnik. A munkafolyamat-automatizálás és az AI kéz a kézben járnak, és mindkettő bevezetése a mindennapi munkába új szintre emeli a termelékenységet.

A ClickUp legfontosabb funkciói

1. funkció: ClickUp AI

Kezdjük a ClickUp legújabb és legjobb kiadásával ebben a kategóriában: a ClickUp AI-vel. 🤖

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

A ClickUp AI az egyetlen szerepköralapú AI-megoldás, amely segít gyorsabban elérni a kívánt eredményeket, kutatásokon alapuló, az Ön részlegének és csapatának funkciójához pontosan illeszkedő utasításokkal. Az értékesítéstől a marketingig, a mérnöki munkáig és még sok másig, a ClickUp minden felhasználási esethez testreszabott AI-eszközt kínál, amelynek képességei a következők:

Értékelje írásait

Feladatok, szövegek és kommentek összefoglalása

Tartalom fordítása és generálása több nyelven

És még több is várható, beleértve a feladatok és alfeladatok létrehozását, a standup összefoglalásokat és a mobil hozzáférést.

A ClickUp AI Translate funkciójával több mint 10 nyelven készíthetsz szinte tökéletes fordításokat a tartalmaidról.

Az AI szorosan integrálva van a ClickUp platformjába, hogy javítsa a termelékenységét a munkaterületének bármely pontján – nem csak a ClickUp Docs-ban. Ez azt jelenti, hogy a ClickUp AI ott találkozik Önnel, ahol éppen van, beleértve a beérkező levelek mappáját vagy egy feladatot, hogy átadja a legfontosabb pontokat.

2. funkció: Automatizálás

A ClickUp Automations a ClickUp legújabb funkciója, amelynek célja, hogy gondoskodjon az Ön állandó folyamatairól, így Ön a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

Az automatizálások automatikusan eredményeket váltanak ki, amikor egy művelet történik a ClickUp-ban.

Válasszon a kész automatizálási példák közül, vagy hozzon létre sajátot a semmiből, hogy több mint 100 módon automatizálja a napját. Testreszabhatja a munkaterületén megjelenő összes eredményt, amikor ismétlődő feladatokat rendel hozzá vagy állít be, frissíti az állapotot, módosítja a prioritásokat, betartja a határidőket és még sok mást. A lehetőségek végtelenek!

Ez kritikus funkció azoknak a vezetőknek, akik több csapatot, projektet vagy komplex munkafolyamatot felügyelnek. A projektfázisok közötti értelmetlen műveletek kiküszöbölésével a csapat minden tagja értékes időt takarít meg.

Még a külső alkalmazásokkal kapcsolatos munkádat is automatizálhatod, hogy a napi folyamatok nagyobb részét egyetlen, megosztott munkaterületen egyesíthesd a ClickUp-ban. Az automatizálási feltételek segítségével pedig részletesen beállíthatod a kiváltó feltételeket, így minden művelet pontosan a terv szerint fog végrehajtódni.

3. funkció: Slash parancsok

A ClickUp AI és a munkafolyamat-automatizálás nem az egyetlen eszköz, amely segít a vezetőknek gyorsabban elérni végső céljaikat. A Slash Commands egy másik hasznos (és meglepően hatékony) funkció, amelynek segítségével testreszabott gyorsbillentyűket hozhat létre a munkaterületén.

Akár egy régi feladatot keres az első negyedévből, akár rich text szerkesztő eszközöket szeretne megnyitni a ClickUp Doc-ban, akár alakzatokat szeretne hozzáadni a Whiteboards-hoz, mindezt egyetlen billentyűleütéssel megteheti.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb működését.

A monday legfontosabb funkciói

1. funkció: monday AI asszisztens

A ClickUp-hoz hasonlóan a monday is nemrég bejelentette, hogy platformját AI-vel bővíti.

A jelenleg béta verzióban lévő monday AI asszisztens képes e-maileket írni a monday sales CRM szoftverben, dokumentumokat összefoglalni, képleteket létrehozni és feladatokat generálni. A monday egyik legfontosabb előnye az alkalmazás-piactér, ahol külső fejlesztők kiegészítő AI alkalmazásokat hozhatnak létre és oszthatnak meg a szoftver kiegészítéseként.

Feladatok, tartalmak és egyebek létrehozása a monday AI asszisztensével

Barátként emlékeztetünk arra, hogy míg a monday piacterén számos alkalmazás ingyenes próbaverziót kínál az új felhasználóknak, a fejlettebb alkalmazások általában további fizetést igényelnek. Ha pedig a monday AI eszköze jelentősen befolyásolja a döntését, győződjön meg arról, hogy a megfelelő monday termékbe fektet be, hogy megkapja a kívánt AI funkciókat.

2. funkció: Automatizálás

A mondayben kódmentes automatizálási funkciókat is talál, amelyekkel a napi folyamatok nehézkes feladatait is elvégezheti. A monday automatizálási eszközével testreszabhatja a táblázat oszlopainak kiváltó tényezőit, feltételeit és műveleteit, hogy felgyorsítsa a következő kézi feladatokat:

Emlékeztető e-mailek küldése meghatározott csapattagoknak fontos dátumokról

A tulajdonosok értesítése az elemek befejezéséről

A feladatok esedékességének elérése esetén a státusz automatikusan megváltozik.

Csak hogy néhány ötletet adjak. 🧠

Hozzon létre egyedi automatizálásokat a monday-ben, hogy megszabaduljon a felesleges munkától.

Ahogy a folyamatok változnak, az automatizálások is változhatnak. Bármikor szerkesztheti, törölheti, másolhatja vagy kikapcsolhatja az automatizálásokat, hogy munkafolyamatai mindig naprakészek legyenek.

Melyik eszköz alkalmasabb a munkafolyamatok automatizálására?

Bár a monday hasonló AI- és automatizálási funkciókat kínál, a ClickUp ebben a tekintetben egyértelműen jobb. 🎂

A ClickUp hetente frissítésekkel és új funkciók bevezetésével folyamatosan fejleszti platformját, hogy munkád friss és produktívabb legyen. Ezeknek a fejlesztéseknek nagy része a ClickUp saját felhasználói bázisának kérésére történik, és gyakran az automatizálásokra koncentrál. Ennek eredményeként a ClickUp automatizálásai teljes mértékben testreszabhatók, megbízhatók és hihetetlenül könnyen használhatók.

De a robusztus automatizálási funkciók ellenére a ClickUp AI volt az a funkció, amely igazán döntőnek bizonyult ebben a kategóriában.

A Reprompting funkciók lehetővé teszik, hogy nagy mennyiségű tartalmat átírjon, hogy az megfeleljen az Ön saját hangvételének.

A ClickUp szerepköralapú AI-eszközei folyamatosan optimalizálódnak, hogy a szervezeteken belüli csapatok már a kezdetektől fogva személyre szabott eredményeket érjenek el. A konkrét részlegéhez és felhasználási esetéhez kapcsolódó, gondosan összeválogatott promptok listájával bárki használhatja a ClickUp AI-t, hogy másodpercek alatt értékes és kifinomult tartalmat hozzon létre. Ráadásul a ClickUp AI közvetlenül a platformba van beépítve, hogy pontosan ott találkozzon a tagokkal, ahol éppen tartanak a munkájukban – nincs szükség kiegészítőkre.

Együttműködés és kommunikáció

Az együttműködés az egyik legmakacsabb problémakör, amellyel a projektmenedzserek nap mint nap szembesülnek. A legjobb projektmenedzsment eszközök ezt a problémát olyan funkciók kombinációjával próbálják megoldani, amelyek ösztönzik a csapatmunkát, a konstruktív beszélgetéseket és a projektmenedzserek és a kulcsszereplők közötti érdemi kommunikációt.

Ideális esetben a projektmenedzsment szoftver minden követelménynek megfelel, ami a valós idejű és aszinkron kommunikációt illeti. Így elkerülheti az egycélú alkalmazásokba való befektetést, és ugyanazon az eszközön keresztül léphet kapcsolatba az érdekelt felekkel, ahol új ötleteket, projektfrissítéseket és betekintéseket mutathat be.

Nézzük meg, hogyan valósítják meg a ClickUp és a monday az együttműködést a platformjaikon. 👀

A ClickUp legfontosabb funkciói

1. funkció: Csevegés nézet

Ha több alkalmazást is használsz, hogy nyomon kövesd a konkrét beszélgetéseket, vagy az azonnali üzenetküldő hangja hivatalosan is beköltözött az álmaidba, akkor szükséged van a ClickUp Chat nézetre az életedben.

A csevegés nézet minden megjegyzését a ClickUp-ban tárolja, így gyorsan megtalálhatja a kívánt beszélgetést.

A ClickUp csevegőablaka a legjobb azonnali üzenetküldő megoldás. Az @mentions segítségével közvetlenül bevonhatja a tagokat a beszélgetésbe, és akár weboldalakat, táblázatokat és videókat is beágyazhat az üzenetekbe, hogy azok kontextusban is érthetőek legyenek. Ez azonban nem egy átlagos DM-eszköz. A csevegőablak minden csapatbeszélgetést egy központi helyen, projekt vagy kategória szerint rendezve tárol, így soha nem fogja érezni, hogy lemaradna valamiről.

A feladatok frissítése, brainstorming ülések, szerkesztés és visszajelzések esetén a szálakba rendezett és hozzárendelt megjegyzések segítenek Önnek a tagokkal való kapcsolattartásban.

A ClickUp-ban gyakorlatilag bármit kommentálhat, függetlenül attól, hogy a Docs, a Whiteboards, a feladatok vagy az alfeladatok között dolgozik. A kommenteket egyszerűen hozzáadhatja úgy, hogy kijelöl egy szövegsort, vagy közvetlenül beírja a kommentmezőbe, majd megjelöl egy-egy tagot, hogy üzenetét cselekvési tétellé alakítsa.

A hozzárendelt megjegyzések biztosítják, hogy a teendők ne vesszenek el, függetlenül attól, hogy hol lettek létrehozva.

Kampányokat vagy tervezési projekteket készítő ügynökségek számára a hozzárendelt megjegyzések és a ClickUp Docs és Whiteboards alkalmazásokban található együttműködési érzékelő funkciójának párosítása a kulcs a ügyfél-visszajelzések feldolgozásának egyszerűsítéséhez. Ezek a funkciók lehetővé teszik a megosztási beállítások testreszabását, a munkádat bármikor megtekintő személyek megtekintését, valamint a csapat tagjainak egyidejű szerkesztését anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

3. funkció: Képernyőfelvétel a Clip segítségével

Most pedig fordítsuk figyelmünket az egyik kedvenc ClickUp funkciónkra, amelyet talán még nem próbált ki: a ClickUp Clipre. 🎞️

Ossza meg videóüzenetét egy közvetlen böngésző linkkel, amely nem igényel letöltést, és rögtön megtekinthető a felvétel után.

A Clip az egyik leggyorsabb és legérthetőbb módja annak, hogy közölje véleményét a ClickUp-ban. Tegyen fel kérdéseket, tartson termékbemutatókat vagy vezessen képzéseket úgy, hogy rögzíti a képernyőjét, és közben a készülék mikrofonját használva kommentálja az eseményeket.

Amikor befejezte az üzenet rögzítését, a ClickUp automatikusan létrehoz egy megosztható linket, amelyet közvetlenül a böngészőjében lejátszhat, vagy elmenthet későbbre. Nincs szükség letöltésre.

De ez még nem minden, amit a Clip tud. A ClickUp ezt a funkciót még egy lépéssel továbbfejlesztette azzal, hogy lehetőséget biztosít felvételekből feladatokat létrehozni, leírást írni, és akár csapattagokat is hozzárendelni, hogy bármilyen bonyolult helyzetben is biztos legyen a tisztánlátás.

A monday legfontosabb funkciói

A megjegyzéseket a kiemelt szövegre kattintva vagy a monday workdocs oldalsávján keresztül tekintheti meg.

A monday dokumentumszerkesztő eszközében, a workdocs-ban, a frissítések részben megjegyzéseket és általános információkat adhat meg, vagy szövegkiemeléssel konkrét visszajelzéseket fűzhet hozzá. A megjegyzéseket akár a dokumentumokban található képek vagy fájlok kommentálására is felhasználhatja. A ClickUp-hoz hasonlóan itt is megjelölhet más tagokat a megjegyzésekben, csatolhat fájlokat, hozzáadhat médiát, és emojikkal is kifejezheti véleményét.

A workdocs-ban található megjegyzések a monday elsődleges együttműködési funkciói, de Önnek lehetősége van a feladatokon keresztül is kapcsolatba lépni a csapattal. Egyszerűen nyissa meg bármelyik feladatot, lépjen a megjegyzések fülre, válassza ki a szövegmezőt, és voilá.

Jelölje ki a szöveget, hogy megjegyzéseket adjon hozzá és rendeljen hozzájuk a monday workdocs-ban.

2. funkció: Vendégek

A monday vendégei megkönnyítik a projektmenedzserek számára, hogy bemutassák a frissítéseket az érdekelt feleknek, kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel és megosszák a betekintést. Míg a csapat tagjai teljes hozzáféréssel rendelkeznek a monday terv minden funkciójához, a vendégek e-mailben kapnak meghívást egy adott táblára, és egyszerűbb nézetet kapnak. Vagyis csak azt láthatják, amit Ön megenged nekik. 🔎

Ez mind a projektcsapat, mind az ügyfelek számára előnyös. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megvédjék az érzékeny információkat a külső szereplőktől, miközben az ügyfeleknek szabadságot adnak, hogy beleszóljanak magába a projektbe.

Bár nem hozhatnak létre saját táblákat és nem adhatnak hozzá más tagokat, a monday vendégei szinte minden mást megtehetnek, beleértve új elemek, oszlopok és megjegyzések hozzáadását.

Melyik eszköz ösztönzi jobban a csapatmunkát?

Nézzük meg a statisztikákat! 🧮

Az olyan funkciók, mint a feladatállapotok és prioritások, mind a monday, mind a ClickUp esetében kiválóan alkalmasak a projekt előrehaladásának vizuális kommunikálására. De ahhoz, hogy az egyes eszközökkel értelmes csapatmunkát lehessen elősegíteni, a fent említett funkciók kétségkívül a leghatékonyabbak.

A ClickUp segítségével gyakorlatilag bárhonnan együttműködhet ötleteken, hogy részletes ütemterveket, tudásbázisokat és egyebeket hozzon létre.

Mivel nincs olyan alkalmazáson belüli alternatíva, amely helyettesítené a Chat view és a Clip által nyújtott funkciókat, a monday nem tud versenyezni a ClickUp együttműködési képességeivel . További integrációk és kiegészítők használatával megoldható ez a probléma, de akkor fennáll a kockázata, hogy többet kell fizetnie olyanért, amit a ClickUp ingyenesen biztosít.

Hasonlóan ahhoz, amit a projektmenedzsment kategóriában tapasztaltunk, ez egy másik terület, ahol a ClickUp rendelkezik az összes olyan együttműködési eszközzel, amely a monday funkcióinak listáján szerepel, de a monday nem támogatja ugyanazokat a funkciókat. Ez újabb győzelmet jelent a ClickUp számára a mi könyveinkben. 📚

Jelentések és célkövetés

Az olyan funkciók, mint az egyéni feladatállapotok, megjegyzések és mérföldkövek, fontos betekintést nyújtanak egy adott cselekvési tétel vagy összetett feladat előrehaladásába, de a műszerfalak segítségével mérheti a projekt általános állapotát.

Így ha egy érdekelt fél valaha is megkérdezi, hogyan teljesít egy adott kampány, csak annyit kell tennie, hogy megnézi a praktikus irányítópultját.

A ClickUp és a monday egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújt ebben a kategóriában. Mindkét eszköz bizonyos mértékben kínálja a következőket:

Beágyazás más alkalmazásokból az adatok könnyebben hozzáférhető és átfogóbb olvasásához

Tevékenységfigyelés, hogy lássa, mely feladatok a legnépszerűbbek az egyes tagok napja során

Rugalmas jelentéskészítés, amely több szempontból is átfogó képet ad a projektjéről.

De nézzük meg, hogyan valósítják meg ezek a két projektmenedzsment rendszer ezeket a funkciókat. 👀

A ClickUp legfontosabb funkciói

1. funkció: Műszerfalak

Használja a ClickUp-ot, hogy robusztus monitoring és elemzési funkciókkal fokozza folyamatos fejlesztési erőfeszítéseit.

Tekintse a ClickUp Dashboards-t bármely projekt irányítóközpontjának. A Dashboards teljes mértékben testreszabható, és létrehozásához csak egy egyszerű drag and drop műveletre van szükség. Válasszon a ClickUp használatra kész Dashboards-jai közül, hogy azonnal lekérdezze a legfontosabb mutatókat néhány leggyakoribb felhasználási esethez, vagy készítse el a sajátját.

Több mint 50 Dashboard-kártyát böngészhet sprintjeihez, erőforrás-kezeléséhez, számításaihoz, diagramjaihoz és egyebekhez, majd ezeket építőelemekként egymásra rakva konfigurálhatja a projektjéhez tökéletesen illeszkedő erőforrásokat. Beágyazhat más munkaeszközökből származó élő pillanatképeket is, és közvetlenül a Dashboardról léphet velük interakcióba.

Ez a magas szintű vizualizáció és betekintés segít a csapatoknak azonnal felismerni a szűk keresztmetszeteket, valós időben gyűjteni a mutatókat és gyorsabban megalapozott döntéseket hozni – minden projektmenedzser és érdekelt fél álma valóra válik. 💜

Készen áll arra, hogy többet megtudjon arról, hogyan segíthetnek a Dashboardok a projektjei nyomon követésében? Olvassa el ezt az átfogó kezdőknek szóló útmutatót, amely több mint 15 felhasználási példát tartalmaz.

2. funkció: Célok és OKR-ek

Üdvözöljük a célok funkcióban, amiről nem is tudta, hogy szüksége van rá. A ClickUp célok nyomon követhetők, rugalmasak és – merjük mondani – SMART. 😉

Használja a ClickUp Célok funkcióját, hogy világos ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatizált haladáskövetéssel tartsa a lépést céljai elérésével.

Ez az eszköz úgy lett kialakítva, hogy segítse Önt céljainak közvetlen összekapcsolásában a munkájával, így még gyorsabban elérheti a sikert. A világos ütemtervek meghatározásának lehetőségével, a célok kitűzésének különböző módjaival és az automatikus haladás nyomon követésével a ClickUp Célok funkciója gyakorlatilag páratlan a hasonló kategóriájú projektmenedzsment rendszerek között.

Bármikor mérheti az előrehaladását és a sikereit numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladathoz kötött célokkal, hogy lássa, milyen közel áll a sikerhez. Tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek heti sprintekkel vagy értékesítési kvótákkal dolgoznak. Ha pedig konkrét teendőket ad hozzá közvetlenül a céljaihoz, akkor a feladattal kapcsolatos bármilyen változás azonnal frissíti az OKR-jeit.

Ráadásul a ClickUp céljai rendkívül szervezettek és vizuálisan is jól áttekinthetők. Könnyen használható mappákkal rendezheti a célokat több részleg között, vagy szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá a céljaihoz, így személyes fejlődését nem kell megosztania a nem szükséges tagokkal.

A monday legfontosabb funkciói

1. funkció: Műszerfalak

Widgetek hozzáadása a monday-ben a műszerfalak létrehozásához

A monday irányítópultjai adat alapú betekintést nyújtanak, hogy a platform segítségével eredményeket érjen el. Ezek a valós idejű jelentések képesek előrehaladási jelentéseket, összefoglalókat és magas szintű áttekintéseket készíteni konkrét projektekről, vagy akár az egész szervezetről.

Hasonló építőelem-widgetek segítségével a monday kódolás nélküli irányítópultjai ábrázolhatják és vizualizálhatják a bevételekkel, értékesítéssel, ütemtervekkel, munkaterheléssel és egyebekkel kapcsolatos mutatókat, hogy a csapatok okosabban tudják prioritásba rendezni munkájukat.

2. funkció: Célkövetés

A monday kicsit másképp kezeli a célokat. 💡

Míg a ClickUp rendelkezik egy kijelölt Célok funkcióval, a monday egy cél widgetet kínál a műszerfalához vagy egy célkövető sablont – egy előre elkészített munkafolyamatot, amelynek segítségével a monday egyéb funkcióit felhasználva vizualizálhatja, prioritásba rendezheti és lebontja céljait.

Kövesse nyomon céljait a monday cél widgetjével

A ClickUp Goals-hoz hasonlóan a monday cél widgetje lehetővé teszi célok kitűzését és számítások, például összegek vagy átlagok létrehozását. Mivel a cél widget a műszerfalhoz van kapcsolva, valós idejű információkat tud lekérni a feladat előrehaladásáról, hogy automatikusan frissüljön.

A hátránya? Elég korlátozott a számalapú eredmények tekintetében. Tehát ha az éves adománygyűjtéshez kapcsolódó adományokat figyelemmel kíséri, vagy a projekt költségvetését tartja szemmel, akkor ez a widget nagyon hasznos lesz Önnek! De ha negyedéves OKR-eket, százalékos célkitűzéseket vagy bármilyen igen-nem típusú feladatot kezel, akkor más megoldást kell találnia.

Melyik eszköz kiemelkedő a jelentések és a célok nyomon követése terén?

Bár a monday irányítópultjának funkciói könnyen testreszabhatók, felhasználóbarátok és számos más eszközzel integrálhatók, a ClickUp is képes ugyanezre. A ClickUp és a monday irányítópultjának funkciói közötti különbségek meglehetősen minimálisak, de mivel a monday nem rendelkezik hasonló célorientált funkcióval, ebben a kategóriában elmarad.

Használja a ClickUp Goal funkcióját a haladás nyomon követéséhez numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok segítségével.

A ClickUp irányítópultjai a madártávlatból nyert betekintés legjobb forrásai, de mi a helyzet a személyes fejlődéssel? A ClickUp tisztában van az egyéni és projektalapú sikerek nyomon követésének fontosságával. Ráadásul a célok összekapcsolódnak a többi munkáddal, így mindig a legfrissebb és valós idejű eredményeket tükrözik, anélkül, hogy frissítened kellene az oldalt.

Alkalmazások konszolidálása és integrációja

Ha nem biztos benne, hogy egy projektmenedzsment szoftver rendelkezik-e az Ön által keresett összes funkcióval, böngésszen az integrációi között. 😎

Az integrációkat úgy tekintse, mint két alkalmazás közötti kommunikációs csatornát. Bővítik az eszközök funkcionalitását, és megkímélik Önt attól, hogy több száz különböző lapot kelljen megnyitnia a folyamatok végrehajtásához. Többféle feladatot automatizálhat, és átfogóbb képet kaphat a munkájáról, így pillanatok alatt okosabb döntéseket hozhat.

Minél több alkalmazással integrálható a szoftver, annál értékesebbé válik – a monday és a ClickUp közül melyik szoftver kínál többet?

A ClickUp legfontosabb funkciói

Soha nem fogunk belefáradni abba, hogy ezt mondjuk: a ClickUp a termelékenység növelésének végső, mindent magában foglaló eszköze. 🙌🏼

A ClickUp, amelynek küldetése, hogy több időt takarítson meg a világnak azáltal, hogy csökkenti a napi szinten szükséges lapok, alkalmazások és kontextusváltások számát, valóban úttörő szerepet játszik az alkalmazások konszolidációja terén. Gazdag funkciókészlete és árszintje pontosan ezt az elképzelést tükrözi. Függetlenül a költségvetésétől, a csapat méretétől, az alkalmazási esettől vagy az iparágtól, a ClickUp egy folyamatosan bővülő, rugalmas és intuitív eszközkészlettel, amely egy hatékony platformba van csomagolva, gyakorlatilag minden kihívásra megoldást kínál.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 másik munkaeszközhöz, hogy minden folyamatot racionalizáljon.

De ez még nem minden! Az integrációk hatalmas szerepet játszanak ebben a folyamatban. Éppen ezért a ClickUp több mint 1000 más munkaeszközzel integrálható, hogy a folyamatok optimalizálásával maximálisan kihasználhassa az idejét.

Ezen a téren nehéz lesz legyőzni a ClickUp-ot, de nézzük meg, hogyan teljesít a monday az alkalmazások konszolidációja és integrációja terén.

A monday legfontosabb funkciói

Mára már tudjuk, hogy a monday nem hisz az „all-in-one-place” módszertanban. Bár több terméke is felülmúlja számos versenytársát a saját kategóriájában, ez a stratégia olyan megoldásokat hoz létre, amelyekkel azok a vállalatok küszködnek, amelyek folyamatosan bővülő technológiai eszköztárukat szeretnék leépíteni.

A monday azonban számos integrációjával némileg kompenzálja ezt a hátrányt. A monday több mint 200 integrációja segítségével elkerülheti az alkalmazások közötti váltogatást, hiszen olyan népszerű munkaeszközökkel integrálható, mint a Google Workspace, a Microsoft Office, a GitHub, a Slack, a Zoom és még sok más. Így ugyan nem tud lecsökkenteni a nélkülözhetetlen eszközök számát, de legalább a munkájának nagy részét napi egy-két böngészőfülen belül tud tartani. 😇

Melyik eszköz biztosít jobb technológiai konszolidációt?

A ClickUp forradalmasította a technológiai konszolidáció fogalmát a legmodernebb, mindent magában foglaló megközelítésével. Ez egy olyan megközelítés, amelyet a monday következetesen elutasít, még akkor is, ha a modern projektmenedzsment igényei folyamatosan fejlődnek.

Bár nincs semmi baj a nagyobb technológiai háttérrel vagy azzal, hogy több termékre kell támaszkodni, ez eltér a modernebb munkamódszerektől, és biztosan nem a leghatékonyabb megoldás. Értékes időt veszítesz azzal, hogy különböző eszközök között váltogatsz, több ablakot kezelesz, és nyomon követed a sok kedvenc nevedről elnevezett jelszavadat. Vagy ami még rosszabb: a havi költségvetésed jelentős részét elveszíted olyan eszközökre költve, amelyekre egyszerűen nincs szükséged.

A ClickUp választásával növeli technológiai eszközeinek hatását, bevételét és megtérülését, miközben:

Minden szükséges funkció fenntartása

A munkafolyamatok egységesítése és az adminisztrációs költségek csökkentése

Integrálható gyakorlatilag bármely más eszközzel

Frissítés felhasználóbarátabb környezetre

A szervezeti összehangoltság és teljesítmény javítása

Tehát igen, a ClickUp egyértelműen a győztes ebben a kategóriában. 🏆

Már Monday.com felhasználó? Importálja a feladatokat a Monday.com-ról a ClickUp-ba!

Ügyfélszolgálat

Mi értelme van annyi dinamikus funkciónak, ha nem tudja, hogyan kell azokat megfelelően használni? Vagy még jobb kérdés: mit tesz, ha problémába ütközik a csapat bevezetése vagy egy új funkció elsajátítása során?

Itt kulcsszerepet játszik az ügyfélszolgálat. 🔑

A ClickUp legfontosabb funkciói

A ClickUp elkötelezett amellett, hogy a legjobb minőségű, 24 órás ügyfélszolgálatot nyújtsa, teljesen ingyenesen. Akár tapasztalt felhasználó, akár új tagot vesz fel a csapatba, akár a projektmenedzsment lehetőségeit mérlegeli, a ClickUp mindig készen áll, hogy segítsen.

Minden a ClickUp súgóközpontjában kezdődik – ez az Ön központja mindenhez, ami a támogatással, oktatással, útmutatókkal és egyebekkel kapcsolatos. Előre nem látható kihívások bárhol és bármikor felmerülhetnek, és a ClickUp ezt megérti. A megoldás? Az ügyfelek igényeinek kielégítése ott, ahol éppen vannak, azzal a lehetőséggel, hogy másodpercek alatt eljuthatnak a súgóközponthoz. Akár a munkaterületükön belül, a böngészőjükből, akár bármely ClickUp weboldalról.

Legyen saját munkaterület-szakértő több száz tanfolyam, képzés és webinárium segítségével, hogy még produktívabbá váljon a ClickUp használatával.

Innen beírhatja kérdését a keresősávba, kapcsolatba léphet a támogatási csapattal csevegésen keresztül, vagy felfedezheti a ClickUp négy további dokumentációs forrását:

ClickUp API : Gyorsan hozzáférhet értékes dokumentációhoz, hogy egyedi integrációkat hozzon létre és javítsa a ClickUp platformmal kapcsolatos élményét a nyilvános alkalmazásprogramozási interfész (API) segítségével.

ClickUp University : Függetlenül a funkciótól, az alkalmazási esettől vagy a kategóriától, a ClickUp University mindenre kínál kurzust! Keresse meg a gondosan összeállított kurzusokat, amelyek segítenek elsajátítani a munkaterület minden aspektusát, így növelheti termelékenységét és fejlesztheti készségeit.

Webináriumok : A ClickUp-ot most ismerkedő csapatok számára ideális webináriumok kiegészítik az on-demand megoldásokat, hogy teljes mértékben kihasználhassa munkaterületének potenciálját. Ezeket az ingyenes forrásokat kényelmesen megnézheti (és újra megnézheti) vizuális felhasználási példákkal, hogy még átfogóbb tanulási élményben részesüljön.

ClickUp sablonkönyvtár : Indítson el bármilyen folyamatot a ClickUp-ban a teljesen testreszabható, bármilyen felhasználási esethez igazított sablonokkal. Ezek a sablonok biztos kiindulási pontként szolgálnak a következő lépéseihez, időt és energiát takarítva meg, miközben biztosítják a hatékonyságot.

Nem vagy egyedül! A ClickUp számos ügyfélszolgálati lehetőségével a saját személyes sikersegéded mindig csak egy kattintásra van tőled.

A monday legfontosabb funkciói

A ClickUp-hoz hasonlóan a monday is rendelkezik egy kiterjedt súgó központtal, amely gyakorlatilag minden kérdésre választ ad. A ClickUp-tól eltérően azonban az olyan támogatási források, mint az azonnali élő csevegés, csak a fizető ügyfelek számára elérhetők, és azokhoz a fiókján keresztül kell hozzáférnie.

Ezen túlmenően a monday súgója szinte minden más támogatási formát is kínál. Akár részletes dokumentációt, oktatóvideókat, felhasználási példákat, vagy akár egy közösségi fórumot keres, ahol kapcsolatba léphet más felhasználókkal.

Még mindig nem találja a szükséges szolgáltatást? Írja be kérdését közvetlenül a monday súgó központjának keresőjébe, és megkapja a kapcsolódó eredmények listáját. Ne lepődjön meg, ha a keresési eredmények valahogy ugyanahhoz az értékesítési kapcsolattartói laphoz vezetnek. 💸

Melyik eszköz rendelkezik jobb ügyfélszolgálattal?

Papíron a monday és a ClickUp ügyfélszolgálati erőforrásai látszólag hasonlóak:

Átfogó súgó központok

Tanulási lehetőségek, például élő műhelyek, online tanfolyamok és webináriumok

Kész sablonok különböző felhasználási esetekhez

Élő csevegés kijelölt ügyfélszolgálati szakemberekkel

A döntő tényező ebben az esetben az inkluzivitás.

A ClickUp mindenki számára ugyanolyan magas színvonalú és támogató segítséget kínál. Nem csak a fizető ügyfeleinek. Ez nem csak a ClickUp Free Forever Plan felhasználóinak segít kihasználni ugyanazt a termelékenységet, mint bármely más csapatnak, hanem az új és potenciális ügyfeleknek is segít abban, hogy magabiztosabb döntést hozzanak arról, hogy a ClickUp megfelelő-e számukra.

A ClickUp a nyertes! 🥇

Árak

A költségvetés az egyik legfontosabb döntési tényező a következő projektmenedzsment szoftver kiválasztásánál. Az árnak megfelelőnek kell lennie. Ellenkező esetben valószínűleg nem ez a legjobb választás.

Mégis, az árazási terv kiválasztásakor fontos, hogy ne csak az árra figyeljen. A ClickUp és a monday önmagukban is erős projektmenedzsment eszközök, de győződjön meg róla, hogy a költségvetéséhez illő tervből megkapja a szükséges funkciókat.

A ClickUp árazási lehetőségei

A ClickUp öt árkategóriát kínál, amelyek minden csapat számára elérhető funkciókkal rendelkeznek, függetlenül azok felhasználási területtől vagy költségvetésétől.

Örökre ingyenes csomag : Hozzáférés a ClickUp sablonkönyvtárához, korlátlan feladatok, rengeteg integráció, időkövetés, ClickUp Docs, Whiteboards, Everything nézet, valós idejű csevegés és még sok más.

Korlátlan csomag (7 USD/felhasználó/hónap): Űrlapnézet, célok, korlátlan számú irányítópult, korlátlan számú egyéni mező és még sok más

Üzleti terv (12 USD/felhasználó/hónap): (12 USD/felhasználó/hónap): Munkafolyamat-kezelés , gondolattérképek, egyedi exportálás, fejlett automatizálás és még sok más

Business Plus (19 USD/felhasználó/hónap): alfeladatok több listában, feltételes logika az űrlapokban, egyéni jogosultságok, kibővített automatizálás és API, és még sok más.

Enterprise tervezet (egyedi árakért vegye fel a kapcsolatot a ClickUp értékesítési csapatával): fehér címkézés, MSA és HIPAA, alapértelmezett személyes nézetek és még sok más

Ráadásul a ClickUp minden új és meglévő felhasználó számára ingyenes próbaverziót kínál, hogy kipróbálhassa a ClickUp AI-t, és megnézhesse, hogyan teheti még produktívabbá a munkáját. Ha pedig készen áll a döntésre, bármely fizetős csomaghoz hozzáadhatja a ClickUp AI-t, mindössze 5 dollárért felhasználónként, havonta. 🦾

monday árazási lehetőségek

A monday számos árazási lehetőséget kínál minden termékéhez. Az egyszerűség kedvéért a projektmenedzsment oldalára koncentrálunk.

Ingyenes (legfeljebb két felhasználó): Legfeljebb három táblázat, korlátlan számú dokumentum, több mint 200 sablon, több mint 20 oszlop típus és még sok más

Alap (8 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú néző, korlátlan számú elem (hasonló a ClickUp feladatokhoz), 5 GB tárhely, egy irányítópult és még sok más

Standard (10 USD/felhasználó/hónap): Idővonal, Gantt-diagram és naptár nézetek, vendég hozzáférés, automatizálás, integrációk, további irányítópult funkciók és még sok más.

Pro (16 USD/felhasználó/hónap): Időkövetés, további automatizálások és integrációk, diagramnézet, függőségek és még sok más

Enterprise (egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot): Fejlett jelentéskészítés és elemzés, többszintű jogosultságok, vállalati szintű biztonság és még sok más

Ha a monday munkamenedzsment, CRM, fejlesztői, WorkForms vagy Canvas szolgáltatásait szeretné igénybe venni, győződjön meg róla, hogy a termék konkrét oldalán van, és a megfelelő csomagot választja, mielőtt elkötelezi magát.

Melyik a jobb eszköz – Monday vagy ClickUp?

Megvannak az eredmények! A monday és a ClickUp végső összecsapásában ki viszi haza az aranyérmet?

Frissítsük fel az ismereteinket!

A ClickUp és a Monday egyértelműen élen járnak a projektmenedzsment területén, de a növekedést, az együttműködést és a termelékenységet előtérbe helyező csapatok számára csak egy választás lehetséges. Ez a választás pedig a ClickUp. 🥇

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

Bár mindkét eszköznek vannak közös vonásai, a ClickUp all-in-one megközelítése, hozzáférhetősége, funkcionalitása és támogatása átfogó megoldásokat kínál a különböző iparágakban működő csapatok számára. Anélkül, hogy további termékek, kiegészítők vagy frissítések vásárlására kényszerítené Önt.

Ez nem azt jelenti, hogy a monday nem kiváló projektmenedzsment eszköz csapatok számára, de különálló termékstratégiája nem biztosít ugyanolyan szintű személyre szabhatóságot és könnyű használhatóságot, mint a ClickUp.

És ne feledkezzünk meg a ClickUp AI-ről, az egyetlen szerepköralapú AI eszközről, amely sokkal több, mint egy írási asszisztens. A célzottabb eredményekért testreszabott promptokkal, újbóli promptolással, feladatösszefoglalással és fordítási funkciókkal bárhonnan hozzáférhet a ClickUp AI erejéhez a munkaterületén.

A legjobb munkát a ClickUp-ban végzi

Készen áll arra, hogy visszanyerje termelékenységét és forradalmasítsa munkamódszereit? Akkor készen áll a ClickUp-ra. ✅

A ClickUp segítségével a szükséges funkciók azonnal elérhetők, még a Free Forever Plan csomagban is. Nem is beszélve arról, hogy minden felhasználó hozzáférhet a ClickUp sablonkönyvtárához, integrációihoz, súgójához és heti funkciófrissítéseihez, hogy még jobban testreszabhassa és finomítsa munkakörülményeit.