A 11 legjobb Airtable alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az Airtable népszerű választás az adatok kezeléséhez. Egyszerű, rugalmas és hatékony relációs adatbázis-eszköz.

De nincs olyan eszköz, amely mindenre alkalmas lenne. Akár elérted az Airtable korlátait, akár egy adott munkafolyamatra szabott megoldásra van szükséged, az alternatívák feltárása új lehetőségeket nyithat meg előtted.

A Wellingtone felmérése szerint a szakemberek közel fele küzd azzal, hogy valós időben hozzáférjen a projekt KPI-jeihez, még akkor is, ha órákat tölt a jelentések összeállításával.

Nyilvánvaló, hogy vannak jobb projektmenedzsment eszközök, amelyek szintén racionalizálják az adatkezelést, miközben hasznos információkat nyújtanak.

Számos ilyen lehetőséget teszteltem – mind személyes projektekben, mind a ClickUp csapattal –, hogy olyan alternatívákat találjak, amelyek többet tudnak, jobban illeszkednek, vagy egyszerűen csak megkönnyítik az életet. Ennek alapján összeállítottam a legjobb Airtable alternatívákat. Akár több automatizálásra, erősebb integrációkra van szüksége, akár csak egy olyan eszközre, amelyik jól illeszkedik az Ön igényeihez, itt biztosan megtalálja a megfelelőt.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Szeretne hatékony adatbázisokat létrehozni egyszerű táblázataiból? Íme a 11 legjobb Airtable alternatíva, amelyek segítenek ebben: ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

Stackby (A legjobb testreszabható adatbázisokhoz és API-integrációkhoz)

Google Sheets (A legjobb gyors, megszokott táblázatkezeléshez)

Coda (A legjobb interaktív dokumentumokhoz és csapatmunkához)

Spreadsheet.com (A legjobb táblázatok és adatbázis-funkciók ötvözéséhez)

Zapier Tables (a legjobb automatizált munkafolyamatokhoz)

Asana (A legjobb feladatkezeléshez és csapatmunkához)

Smartsheet (A legjobb adatvezérelt projekttervezéshez)

Monday.com (A legjobb egyedi munkafolyamatokhoz)

Trello (A legjobb egyszerű feladatkövetéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Basecamp (A legjobb csapatkommunikációhoz és együttműködéshez)

Mit kell keresnie az Airtable alternatíváiban?

A legjobb Airtable alternatíva kiválasztása egy kulcsfontosságú kérdéssel kezdődik: Mi a prioritása? Ismétlődő feladatokat szeretne automatizálni és időt megtakarítani? Olyan eszközre van szüksége, amely intuitívabbá teszi a csapatmunkát és az együttműködést? Vagy talán a meglévő technológiai eszközökkel való zökkenőmentes táblázatkezelő integrációt szeretné elérni.

Miután azonosította a valódi problémát, vegye figyelembe ezeket a legfontosabb funkciókat:

Testreszabási lehetőségek : Keressen olyan platformokat, amelyek rugalmas nézeteket (táblázat, Kanban, naptár, galéria) és egyszerű testreszabási lehetőségeket kínálnak, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamataihoz. Nem szeretné minden alkalommal eszközt váltani, amikor a munkafolyamatai és az alkalmazási esetek megváltoznak.

Együttműködési funkciók : Ellenőrizze a beépített csapatmunkát segítő eszközöket, mint például az üzenetküldés, a feladatokhoz fűzött megjegyzések és a valós idejű szerkesztés, hogy csapata teljes kontextust tudjon megőrizni a megosztott projektekhez.

Automatizálási képességek : Értékelje az eszköz képességét, hogy levegye a terhet a válláról, és integrálódjon más alkalmazásokkal a platformok közötti munkafolyamatok automatizálásának zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

Integrációs lehetőségek : Győződjön meg arról, hogy az alternatíva összekapcsolható a meglévő eszközeivel és munkafolyamataival, így nem kell átalakítania a folyamatokat.

Skálázhatóság : Válasszon olyan platformot, amely az üzleti növekedéssel együtt bővíthető és alkalmazkodik a változó követelményekhez.

Könnyű használat: Vegye figyelembe a tanulási görbét és a felhasználói felület intuitív voltát, hogy csapata könnyen áttérhessen az eszközre és alkalmazkodhasson hozzá.

💡Profi tipp: Mielőtt megvizsgálná az egyes platformokat, készítsen egy prioritási listát a szükséges és a kívánatos funkciókról. Ez segít gyorsan leszűkíteni a lehetőségeket, és elkerülni, hogy olyan funkciók vonzzák a figyelmét, amelyekre valójában nincs szüksége.

A 11 legjobb Airtable alternatíva és versenytárs

Íme egy lista az Airtable alternatíváiról, amelyeket a fenti kritériumok alapján válogattam össze Önnek:

1. ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

Kezdje el Kezelje összes adatát, projektjét és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp for Project Management segítségével.

A ClickUp, mint mindenre kiterjedő alkalmazás, amely feladatait, kommunikációját és tudását egy platformra hozza, ideális azok számára, akik több struktúrát szeretnének vinni projektmenedzsment folyamataikba.

Fontolja meg ezt: a ClickUp projektmenedzsment platformja mindent lefed, a feladatkiosztástól és a nyomon követéstől a részletes ütemtervekig és a munkaterhelés vizualizálásáig, segítve a csapatokat a szervezettség és a proaktivitás fenntartásában.

Használja a ClickUp Goals funkciót ambiciózus célok kitűzéséhez, a ClickUp Tasks funkciót pedig nagy projektjeinek kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontásához. Válasszon a ClickUp több mint 15 egyéni nézetéből, hogy munkáját Kanban táblákon követhesse nyomon az előrehaladás nyomon követése érdekében, illetve Gantt-diagramokon, hogy a határidők és a függőségek felett mindig kézben tartsa az irányítást.

A ClickUp mindenható Table View funkciója az Airtable multifunkcionális táblázatait utánozza. Ideális a feladatok, határidők és csapatfeladatok egy helyen történő megjelenítéséhez. A ClickUp egyéni mezői egyedi oszlopokként működnek, ahová dátumokat, legördülő menüket, szám- és pénznem mezőket, képleteket adhat hozzá, sőt fájlokat is csatolhat. Ezzel rendkívül egyszerűvé válik az információk rendezése, szűrése és testreszabása, így gyorsan áttekintheti az összes projektjét, függetlenül attól, hogy azok mennyire összetettek vagy hatalmasak.

A ClickUp Table View segítségével hatékonyan szervezheti, rendezheti és szűrheti a feladatokat.

A lényeg? A ClickUp az Airtable első számú kódolásmentes alternatívája, amelynek hatalmas funkciói a projekt minden aspektusát megkönnyítik.

Mintha ez még nem lenne elég, a ClickUp Automations tovább egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, lehetővé téve a munkafolyamatok zökkenőmentes futtatását manuális beavatkozás nélkül. Hozzon létre feltételes munkafolyamatokat, amelyek automatikusan elindulnak – a feladatok állapotának valós idejű frissítésétől a kritikus értesítések küldéséig. Az automatizálás segít a projektek ütemezett végrehajtásában és csökkenti az adminisztratív feladatokra fordított időt.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

Hasonlóképpen, a ClickUp Brain, a ClickUp saját AI asszisztense kiváló segítője az ötletek kezelésének, a tartalom tervezésének és a tudás megszerzésének. Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és a Brain betekintést nyer a munkaterület feladataiból, dokumentumaiból, sőt még az emberekből is, így tökéletes brainstorming ülésekhez és folyamatos tanuláshoz.

Automatizálja a tartalomkészítést, a tudásmenedzsmentet és a projektfrissítéseket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain legnagyobb előnye, hogy teljes mértékben integrálható a projektmenedzsment rendszerébe. Ez megkönnyíti az ötletek közvetlen összekapcsolását a feladatokkal, dokumentumokkal és munkafolyamatokkal anélkül, hogy platformot kellene váltani.

Ez a zökkenőmentes integráció csökkenti az eszközök közötti információátvitelre fordított időt, minimalizálja az adatok fragmentáltságát, és biztosítja, hogy az Ön betekintései, erőforrásai és ötletei összhangban maradjanak az aktív projektekkel.

Mivel a ClickUp Brain javaslatai a tényleges munkaterületi adatokon alapulnak, azok rendkívül relevánsak a folyamatban lévő munkához és a csapat dinamikájához – ez pedig olyasmi, ami a külső eszközökből gyakran hiányzik.

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínálhat, amelyekről még elképzelni sem tudtam, hogy milyen előnyökkel járhatnak számunkra.

Projektmenedzsment platformot kerestem, és megtaláltam a legjobbat. Azonnal éreztem, hogy a ClickUp megoldhatja minden problémánkat, és olyan innovatív megoldásokat kínálhat, amelyekről még elképzelni sem tudtam, hogy milyen előnyökkel járhatnak számunkra.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Chat funkciót , hogy a projektbeszélgetéseket a ClickUp munkaterületen belül a feladatok mellé helyezze. Jelölje meg a releváns csapattagokat, és kapcsolja össze a projekteket, hogy a beszélgetések egyszerűek és kontextusban gazdagok maradjanak.

Több mint 1000 alkalmazással, például a Google Workspace-szel, a Slackkel és a Zoommal zökkenőmentesen integrálható, így egyszerűsítheti munkafolyamatát.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást , hogy vizuális áttekintést kapjon a projektekről és a csapat teljesítményéről. Adjon hozzá feladatállapot- és munkaterhelés-kezelési kártyákat a csapat kapacitásának figyelemmel kíséréséhez és a feladatok újraelosztásához, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket.

Használjon előre elkészített projektmenedzsment sablonokat a projekttervekhez, a találkozók jegyzetéhez és a munkafolyamatokhoz, hogy felgyorsítsa a beállítási folyamatot. Szükség szerint testreszabhatja a sablonokat, hogy azok megfeleljenek csapata speciális folyamataival és követelményeivel.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a kiterjedt funkciók miatt tanulási görbéről számoltak be.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: Testreszabhatja az értesítési beállításokat, hogy csak a legfontosabb frissítésekre koncentráljon, csökkentve ezzel a munkaterület zaját és javítva az általános termelékenységet.

2. Stackby (A legjobb testreszabható adatbázisok és API-integrációkhoz)

via Stackby

A Stackby egy olyan eszköz, amelyet akkor ajánlok, ha olyan táblázatra van szüksége, amely nem csak statikus adatokat tárol. A táblázatkezelő funkciókat a relációs adatbázisok erejével ötvözi, hogy hatékonyan strukturálja az információkat.

A Stackby testreszabási lehetőségei lehetővé teszik, hogy minden projekt pontos igényeihez igazodó táblázatokat készítsen, ami életmentő lehet a valós idejű frissítéseket igénylő, nagy adatmennyiséget kezelő munkafolyamatok kezelése során.

A Stackby legjobb funkciói

Húzza át az oszlopokat és sorokat a drag-and-drop funkcióval, hogy könnyedén testreszabhassa az adatok elrendezését.

Válasszon az iparág-specifikus sablonok széles választékából a marketing, a projektmenedzsment és az értékesítés nyomon követése területén.

Az API-integrációk segítségével élő adatokat tölthet le közvetlenül olyan platformokról, mint a YouTube és a Google Analytics.

A Stackby korlátai

A ClickUp vagy a Smartsheethez képest korlátozott jelentéskészítési és elemzési lehetőségek

A felhasználói felület nagy adatállományok esetén nehézkesnek tűnhet.

Stackby árak

Ingyenes

Személyes: 6 USD/hely havonta

Gazdaságosság: 10 USD/hely havonta

Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 35 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Stackby értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)

Miért érdemes az Airtable helyett a Stackby-t választani?

Szüksége van testreszabható adatbázisokra, amelyek hatékony API-integrációkkal rendelkeznek.

Adatokat szeretne beolvasni olyan szolgáltatásokból, mint a YouTube, a Facebook Ads vagy a Google Analytics.

Ön inkább a kódolás nélküli megközelítést részesíti előnyben a táblázatokból történő munkafolyamatok létrehozásához.

Ön egy költséghatékonyabb Airtable alternatívát keres, amely erős automatizálási funkciókkal rendelkezik.

3. Google Sheets (A legjobb gyors, megszokott táblázatkezeléshez)

a Google Táblázatokon keresztül

Ha ingyenes Airtable alternatívát keres, a Google Sheets ideális, könnyen hozzáférhető választás. Ajánlom azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyors, egyszerű hozzáférést igényelnek a táblázatszerű, együttműködésen alapuló adatkezeléshez, hatékony megosztási lehetőségekkel és felhasználóbarát felülettel.

Számomra az a legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy szorosan integrálódik a Google Workspace-be. Könnyedén szinkronizálhatja az adatokat a Google Docs, a Slides és még a Gmail között is, így tökéletes azokhoz a munkafolyamatokhoz, amelyeknél fontos a könnyű megosztás és a gyors visszajelzés.

A Google Sheets egyszerűnek tűnhet, de én rendkívül hasznosnak találom olyan gyors projektekhez, amelyek nem igényelnek kiterjedt testreszabást vagy beállítást.

A Google Táblázatok legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal megjegyzések és szerkesztés segítségével.

Használja ki a Google Workspace Marketplace kiterjedt harmadik féltől származó kiegészítőit!

Készítsen komplex számításokat és automatizálásokat hatékony képletek és a Google Apps Script segítségével.

A Google Sheets korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a fejlett projektmenedzsmenthez

Nincs beépített automatizálási vagy adatbázis-kezelő eszköz

A Google Sheets árai

Ingyenes Google-fiókkal

Google Sheets értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

Miért érdemes a Google Sheets-et választani az Airtable helyett?

Olyan ingyenes és ismerős eszközt szeretne, amely zökkenőmentesen működik együtt a Google Workspace-szel.

Egyszerű táblázatkezelő funkciókra van szüksége, amelyek használatának elsajátítása nem igényel nagy erőfeszítést.

Ön a Google Drive segítségével történő egyszerű együttműködést és megosztást részesíti előnyben.

Nagyban támaszkodik a képletekre és az adatok manipulálására, minimális felületi terheléssel.

👀 Tudta? A Google Sheets beépített „GOOGLETRANSLATE” funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a szöveg közvetlen fordítását a táblázatban. Megadhatja a szöveget tartalmazó cellát, valamint az eredeti és a célnyelvet, így gyorsan és egyszerűen fordíthat anélkül, hogy el kellene hagynia a dokumentumot.

4. Coda (A legjobb interaktív dokumentumokhoz és csapatmunkához)

via Coda

A Coda egy egyedülálló platform, amely a dokumentumokat interaktív alkalmazásokká alakítja. Összevonja a szöveget, a táblázatokat és a vizuális elemeket, hogy testreszabható munkaterületet hozzon létre, és jó alternatívája az Airtable egyedi, kódolás nélküli alkalmazáskészítő funkcióinak.

A Coda, amelynek célja a táblázatok és a projektmenedzsment szoftverek közötti szakadék áthidalása, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dinamikus dokumentumokat hozzanak létre gombokkal és feladat táblázatokkal, amelyek mindenki számára egységes információkat biztosítanak.

A Coda legjobb funkciói

Használja ki a kétirányú szinkronizálást olyan külső eszközökkel, mint a Salesforce és a Jira a projektek kezeléséhez.

Fedezze fel a táblázatsablonok széles választékát, a találkozói jegyzetektől a projektkövetőkig, hogy kielégítse a csapat változatos igényeit.

Könnyedén szinkronizálhat olyan eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és a Google Naptár, így zökkenőmentes projekt-együttműködést biztosíthat.

A Coda korlátai

A moduláris dokumentumokkal nem ismerős felhasználók számára nehéz lehet megtanulni

Az Airtable-hez képest korlátozott adatmegjelenítési lehetőségek

Coda árak

Ingyenes

Előny: 12 dollár/hó áron elérhető a Doc Maker számára

Csapat: 36 USD/hó/Doc Maker áron

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Miért érdemes a Coda-t választani az Airtable helyett?

Össze szeretné vonni az adatokat, dokumentumokat és alkalmazásokat egy interaktív térben.

Ön inkább a rugalmas építőelemeket, például gombokat, csomagokat és beágyazott automatizálásokat részesíti előnyben.

Szüksége van olyan fejlett logikára és képletekre, amelyek túlmutatnak a szokásos táblázatokon.

Olyan együttműködési dokumentumokat hoz létre, amelyek minialkalmazásokként működnek a csapata számára.

5. Spreadsheet.com (A legjobb táblázatok és adatbázis-funkciók ötvözéséhez)

Azok számára, akik szeretnének megismerkedni a táblázatokkal és az azokhoz hozzáadott adatbázis-funkciókkal, a Spreadsheet.com jó alternatíva az Airtable-hez.

A tesztelés során nagyra értékeltem, hogy megtartotta a megszokott cellák és sorok formátumot, de hozzáadott adattípusokat és egyedi munkafolyamatokat, mint például a Kanban és a Gantt nézetek.

A Spreadsheet.com egyensúlyt teremt a könnyű használat és a rugalmasság között, így rendkívül hatékony komplex vagy nagyszabású projektek esetén.

Spreadsheet.com legjobb funkciói

Határozzon meg fejlett adattípusokat az információk hatékony szervezéséhez

Használja ki a Zapierrel való integrációját, hogy több ezer más alkalmazáshoz csatlakozhasson.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat automatizált triggerekkel, amelyek biztosítják a projektek zökkenőmentes előrehaladását.

Spreadsheet.com korlátai

Korlátozott natív integrációs lehetőségek a listán szereplő egyéb eszközökhöz képest

Lassabb teljesítmény nagy adathalmazok esetén

Spreadsheet.com árak

Standard Enterprise: 60 USD/hó licencelt felhasználónként

Non-profit vállalkozás: 30 USD/hó licencelt felhasználónként

Spreadsheet.com értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Miért érdemes a Spreadsheet.com-ot választani az Airtable helyett?

Az Excel vagy a Google Sheets ismerős felületét szeretné adatbázis-szerű funkciókkal kiegészítve.

Ön inkább a natív támogatást részesíti előnyben a projektmenedzsment eszközök, például a Gantt-diagramok és a Kanban-táblák esetében.

Szüksége van fejlett jogosultság-vezérlésre és rekordszintű hozzáférésre.

Szeretné strukturált adatokat kezelni, miközben megtartja a táblázatos felületet.

6. Zapier Tables (a legjobb automatizált munkafolyamatokhoz)

a Zapier Tables segítségével

A Zapier Tables ideális, ha az automatizálás a legfontosabb prioritás. Az adatokat manuálisan viheti be a táblázatba, vagy automatikusan töltheti ki a Zapier munkafolyamatok (Zaps) segítségével. Például beállíthat egy Zap-ot, hogy új bejegyzéseket adjon hozzá egy űrlap beküldéséből, vagy frissítse a meglévő sorokat, amikor egy kiváltó esemény bekövetkezik.

A Zapier Tables egyszerűsíti a strukturált adatok kezelését és használatát, különösen akkor, ha már használja a Zapier-t a folyamatok automatizálására. Ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egyszerű adatbázis-megoldást keresnek, amely közvetlenül integrálható az automatizált munkafolyamataikba.

A Zapier Tables legjobb funkciói

Használja ki a gyors adatkezelési funkciókat, amelyek a Zapier ökoszisztémába vannak beépítve.

Használjon előre elkészített automatizálási sablonokat a feladatkezelés egyszerűsítéséhez és a beállítás felgyorsításához.

Integrálja közvetlenül több mint 6000 alkalmazással

A Zapier Tables korlátai

Nem alkalmas komplex projektmenedzsmenthez

Nincs natív projektkövetési funkciója, például irányítópult és jelentéskészítés.

Zapier Tables árak

Örökre ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Haladó: 100 USD/hó

Zapier Tables értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Miért érdemes az Airtable helyett a Zapier Tables-t választani?

Az automatizálásnak az adatbázis-munkafolyamatok középpontjában kell állnia.

A Zapier segítségével több ezer alkalmazással való zökkenőmentes integrációt szeretne.

Ön egy könnyű, háttér adatbázist preferál, amely automatizált feladatait támogatja.

Olyan belső eszközöket fejleszt, amelyek dinamikus, eseményvezérelt frissítéseket igényelnek.

7. Asana (A legjobb feladatkezeléshez és csapatmunkához)

via Asana

Az Asana egy jól ismert projektmenedzsment eszköz, amely vizuális munkafolyamatokat és feladatkövetési funkciókat kínál. Intuitív felületet biztosít különböző projektnézetekkel, beleértve a listát, a táblát és az idővonalat, hogy megfeleljen a különböző munkafolyamatoknak. Nincs natív táblázatos nézet, de a listanézet lehetővé teszi a feladatok csoportosítását, rendezését és szűrését sorokként, valamint egyéni mezők hozzáadását oszlopokként a feladat részleteinek rögzítéséhez.

Az Asana könnyen használható adatbázis-sablonjai és függőségkövetési funkciói alkalmassá teszik olyan csapatok számára, amelyeknek strukturált és átlátható projektmenedzsmentre van szükségük, de ugyanakkor rugalmasságra is szükségük van, hogy a munkafolyamatokat a csapat egyedi igényeihez igazíthassák.

Az Asana legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú munkafolyamat-funkciókat, mint például a Smart Projects

Használja ki az Airtable-hez képest egyszerűbb tanulási görbét és az egyértelmű feladatkezelési funkciókat.

Használja a beépített kommunikációs eszközöket a zökkenőmentes projektmenedzsmenthez.

Az Asana korlátai

A tárolási korlátozások túlterhelőek lehetnek

A megfelelő feladat sablonok hiánya

Nincs dedikált táblázatos nézet

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter: 8,50 USD/felhasználó havonta

Haladó: 19,21 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Miért érdemes az Asanát választani az Airtable helyett?

Olyan, feladatokra összpontosító platformot szeretne, amely intuitív munkakövetési funkcióval rendelkezik.

Szüksége van megbízható projektütemtervre és a munkaterhelés átláthatóságára.

Ön a strukturált projektsablonokat és a célkövetést részesíti előnyben.

Ön inkább a csapat feladatait kezeli, mint az adattáblákat.

8. Smartsheet (A legjobb adatvezérelt projekttervezéshez)

via Smartsheet

A Smartsheet ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a projektfeladatok mellett adatokat is kezelniük kell. A programmal fejlett irányítópultok hozhatók létre, felvételi űrlapok állíthatók be és KPI-k figyelhetők, ezért olyan iparágakban népszerű, mint az építőipar és a gyártás.

Ötvözi a megszokott projektmenedzsment táblázatkezelő formátumot olyan fejlett funkciókkal, mint a Gantt-diagramok és a testreszabható kártyák, amelyek elengedhetetlenek az adatközpontú tervezéshez.

A Smartsheet legjobb funkciói

Használja hosszú távú, összetett projektekhez, ahol a költségvetés és az ütemterv nyomon követése kritikus fontosságú.

Kezdje gyorsan az iparág-specifikus, könnyen használható sablonokkal!

Használja ki a szabályalapú automatizálási eszközt, amely intuitívabb, mint az Airtable-é.

A Smartsheet korlátai

Korlátozott műszerfal-stíluszbeállítási lehetőségek

Más eszközökhöz képest magasabb tanulási görbe

Smartsheet árak

Előny: 12 USD/tag havonta

Üzleti: 24 USD/tag havonta

Vállalati : Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Miért érdemes az Airtable helyett a Smartsheet-et választani?

Vállalati szintű projektmenedzsmentet szeretne egy táblázatkezelő-szerű felületen.

Szüksége van fejlett jelentésekre, irányítópultokra és adatvizualizációra.

Ön a portfóliókezeléshez és a költségvetéshez igazított funkciókat részesíti előnyben.

Ön olyan iparágakban dolgozik, mint az építőipar, az informatika vagy a pénzügy, ahol komplex munkafolyamatok vannak.

9. Monday.com (A legjobb egyedi munkafolyamatokhoz)

A Monday.com az egyik legvonzóbb projektmenedzsment szoftver, amit teszteltem, csak a ClickUp után. Imádom, hogy a rugalmas táblázatelrendezés segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhatunk létre és egy pillanat alatt nyomon követhetjük az előrehaladást. Minden tábla központi csomópontként működik a feladatok, projektek vagy munkafolyamatok kezelésében. A táblák sorokból (elemek) és oszlopokból (mezők) állnak, ahová olyan részleteket adhatunk hozzá, mint a feladat állapota, határidők, felelősök és prioritások.

Automatizálási és integrációs képességei lehetővé teszik a feladatok egyszerűsítését, biztosítva, hogy a csapat minden tagja a terv szerint haladjon.

Monday.com legjobb funkciói

Használja ki a fejlett feladatfüggőségeket és nyomon követést a haladás valós idejű frissítéseihez.

Használja az alkalmazáson belüli üzenetküldést és a valós idejű csapatkommunikációt, hogy mindenki a terv szerint haladjon.

Váltson a különböző nézetek között, például Kanban, Gantt és Naptár, a rugalmasság érdekében.

Monday.com korlátai

Az Airtable-hez képest korlátozott adatkezelési funkciók

Nagyobb csapatok számára drága lehet

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Előny: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

Miért érdemes az Airtable helyett a Monday.com-ot választani?

Vizuálisan szeretné felépíteni és testreszabni a munkafolyamatokat kódolás nélkül.

Szüksége van skálázható automatizálásra és integrációra az osztályok között.

Ön inkább a marketing-, HR- és operációs csapatok számára előre elkészített sablonokat részesíti előnyben.

Olyan csapatokat irányít, amelyek inkább a műszerfalakra támaszkodnak, mint az adatbázis-nézetekre.

🧠 Érdekesség: A Monday.com eredetileg „Dapulse” néven indult, és a Wix.com izraeli vállalat belső eszközeként működött. A vállalat szándékosan választotta a „Monday” nevet, hogy senki ne tudjon könnyen kitalálni, mit jelent.

Olvassa el még: ClickUp kontra Monday – Melyik projektmenedzsment eszköz a jobb a csapatok számára?

10. Trello (A legjobb egyszerű feladatkövetéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Trello

A Trello egy rendkívül vizuális projektmenedzsment eszköz, amelynek középpontjában az egyszerűség áll. Kanban tábláival és kártyarendszerével azoknak a csapatoknak ideális, amelyeknek könnyű, egyszerűen használható eszközre van szükségük a projektfeladatok nyomon követéséhez.

Minden táblázat listákat tartalmaz, amelyek oszlopként szolgálnak a kapcsolódó feladatok munkafolyamatok szerinti csoportosításához (pl. Teendők, Folyamatban, Befejezettek). A kártyák a listákon belüli feladatok vagy elemek. A kártyákat hozzárendelheti a csapat tagjaihoz, határidőket állíthat be, címkéket és ellenőrzőlistákat adhat hozzá, vagy fájlokat csatolhat.

A Trello drag-and-drop funkciója megkönnyíti a kártyák listák közötti áthelyezését a munka előrehaladtával.

Személyes szervezéshez vagy kisebb projektmérföldkövekhez is hasznosnak találtam. A vizuális táblaszerkezetnek köszönhetően minden könnyen érthető.

A Trello legjobb funkciói

A feladatok vizuális szervezése drag-and-drop táblák segítségével a könnyű projektmenedzsment érdekében.

Növelje a funkcionalitást a Power-Ups segítségével, olyan funkciók hozzáadásával, mint a naptárnézetek és a harmadik féltől származó integrációk.

Hatékonyan együttműködhet fájlok csatolásával, megjegyzések hozzáadásával és a csapattagok kártyákon való megjelölésével.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a Butler segítségével, a Trello beépített automatizálási eszközével, amely képes olyan műveletek végrehajtására, mint a kártyák áthelyezése vagy emlékeztető küldése.

A Trello korlátai

Korlátozott háttérbeállítások

Több projekt esetén a navigáció bonyolulttá válhat.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 12,50 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 17,5 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Miért érdemes a Trellót választani az Airtable helyett?

Szüksége van egy egyszerű Kanban-stílusú táblára a feladatok és projektek nyomon követéséhez.

Minimális beállítást szeretne azoknak a csapatoknak, amelyek könnyű munkafolyamatokra koncentrálnak.

A komplex adattáblák helyett inkább a drag-and-drop feladatkezelést részesíti előnyben.

Power-Upokat keres, hogy szükség szerint bővítse a funkcionalitást.

Olvassa el még: Munkafolyamat-automatizálás: automatizálja a munkafolyamatokat a termelékenység növelése érdekében

11. Basecamp (A legjobb csapatkommunikációhoz és együttműködéshez)

via Basecamp

A Basecamp ideális választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek prioritásként kezelik a projektek és feladatok központi irányítását. Felülete egyszerű és felhasználóbarát, és nem terheli túl a felhasználókat túl sok funkcióval. Minden projekt saját, dedikált teret kap, ahol kezelheti a feladatokat, fájlokat, megbeszéléseket és ütemterveket. Így minden, ami egy projekthez kapcsolódik, központosítva és könnyen megtalálható.

Kedvenc funkcióim a üzenőfalak és az automatikus bejelentkezések, amelyek segítenek a csapatoknak a folyamatos megbeszélések nélkül is összehangoltan dolgozni.

Ez egy egyszerű eszköz, de a Basecamp egyszerűsített, aszinkron munkamódszere üdítően hat azoknak a csapatoknak, amelyeknek át kell vágniuk a zajt, és a lényegre kell koncentrálniuk.

A Basecamp legjobb funkciói

Központosítsa a csapat kommunikációját üzenőfalak, teendőlisták és fájlmegosztás segítségével.

Kövesse nyomon a feladatokat és a határidőket egyszerű, könnyen használható menedzsment eszközökkel.

Kapjon automatikus jelentéseket a csapat előrehaladásáról, hogy gyorsan tájékozódhasson a fejleményekről.

A Basecamp korlátai

Egyes felhasználóknak az alapértelmezett megjelenítés nem tetszik, és nehezen módosítható.

Basecamp árak

Ingyenes próbaverzió

Basecamp plus: 15 USD/felhasználó/hónap

Basecamp Pro Unlimited: 349 USD/felhasználó havonta

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Miért érdemes a Basecamp-et választani az Airtable helyett?

Egy olyan all-in-one kommunikációs központra van szüksége, amely csapatok és ügyfelek számára egyaránt alkalmas.

Egyszerűségre és struktúrára van szüksége, a bonyolult funkciók nélkül.

Ön inkább a beépített eszközöket részesíti előnyben, mint például a üzenőfalak, a teendőlisták és a dokumentumok egy helyen.

Olyan projekteket irányít, amelyek inkább az emberekre és a megbeszélésekre támaszkodnak, mint az adatokra.

Olvassa el még: Hogyan exportálhat adatokat az Airtable-ből más alkalmazásokba?

A legjobb Airtable-alternatíva az, amelyik Önnek a legjobban megfelel! (De a ClickUp áll hozzá a legközelebb)

A legjobb Airtable alternatíva kiválasztásakor az a legfontosabb, hogy mi működik a legjobban Önnek és csapatának. Az Ön igényei egyediek, és a megfelelő eszköz az, amelyik könnyedén illeszkedik a munkafolyamatához.

Ha azonban olyan megoldást keres, amely minden igényét kielégíti, akkor a ClickUp kínálja a legteljesebb szolgáltatást: testreszabható nézetek, hatékony adatbázisok és feladatkapcsolatok, valamint felhasználóbarát felület.

Ami azonban igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot, az az alkalmazkodóképessége. Akár strukturált térre van szükségem nagy csapatprojektekhez, akár egyszerű, testreszabható funkciókkal rendelkező felületre a személyes feladataim kezeléséhez, a ClickUp az én igényeimhez igazodik.

Ha olyan Airtable alternatívát keres, amely túlmutat a táblázatokon, és teljes projektmenedzsment ökoszisztémát kínál, próbálja ki még ma a ClickUp-ot.