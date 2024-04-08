Coda és Airtable összehasonlítása: melyik eszköz a jobb? 2025

Higgye vagy ne, az adatbázis-kezelés ma már sokkal szórakoztatóbb, mint régen.

A tegnapi táblázatok elavult és bonyolult felületeinek ideje lejárt – ma már olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, mint a Coda és az Airtable, amelyek intuitívabbá, értékesebbé és vonzóbbá teszik az adatok és a tudásbázisok használatát.

Míg a Coda inkább dokumentumalapú, az Airtable pedig táblázatokra összpontosít, mindkét szoftver segít a csapatoknak hasonló célok elérésében.

Akár távolról, akár személyesen dolgoznak, a csapatok a Coda és az Airtable adatbázis-kezelő eszközeivel, integrációival, jelentéseivel és egyéb funkcióival kezelhetik a projekteket, frissítéseket, hibákat és egyebeket.

De melyiket válasszon?

Ezzel a részletes útmutatóval szeretnénk segíteni Önnek a döntés meghozatalában. 🙂

Kövesse nyomon, ahogy a Coda és az Airtable egymásnak feszülnek a végső összecsapásban. Összehasonlítjuk legfontosabb funkcióikat, árazási terveiket, biztonsági eszközeiket, és még egy másik szoftver alternatívát is bemutatunk, amely olyan területeken nyújt kiemelkedő teljesítményt, ahol a Coda és az Airtable elmarad.

Mi az a Coda?

A Coda átfogó szerkesztőeszközökkel és testreszabható Coda-sablonokkal segíti az összes adattípus gyors létrehozását és közös szerkesztését. Minden elem – például táblázatok, feladatlisták, ütemtervek és képek – kényelmesen elérhető a dokumentumon belül, így a projektmenedzserek könnyen nyomon követhetik a változásokat. 🪄

A Coda dokumentumalapú felülete hatékony navigációval lett kialakítva, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szükség szerint testre szabják munkafolyamataikat. Ráadásul a felhasználók bármilyen eszközről és helyről hozzáférhetnek projektadataikhoz, köszönhetően a Slack és a Google Drive platformokkal való zökkenőmentes integrációnak!

via Coda

Mi az Airtable?

Az Airtable egy táblázatkezelő szoftver, amelynek célja a projektmenedzsment és a szervezés javítása. Intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, amelynek segítségével a csapat tagjai könnyedén tárolhatják és rendezhetik az információkat, nyomon követhetik a projekt előrehaladását és együttműködhetnek másokkal. 🤝

Az Airtable segítségével a projektmenedzserek néhány kattintással könnyedén különböző nézetekbe rendezhetik feladataikat, és munkafolyamatokat és folyamatokat hozhatnak létre a projektek hatékonyabb kezelése érdekében. A szoftver valós idejű frissítéseket is kínál a projektfeladatokról és az előrehaladásról, így a projektmenedzserek jobban átláthatják feladataikat.

Olvassa el teljes Airtable-áttekintésünket !

via Airtable

A Coda és az Airtable összehasonlítása olyan, mintha a gyerekkori kedvenc fagylalt íz és a forró karamellás fagyi között kellene választani: mindkettő finom, de végül is minden a nem megkerülhető funkciók listáján múlik. Tehát gondosan mérlegeljük a lehetőségeket, mielőtt eldöntenénk, melyik fogja kielégíteni az étvágyunkat! 🍨

Coda kontra Airtable: funkciók összehasonlítása

A Coda mindent kínál – a felhőalapú dokumentumoktól az adatbázisokig, mindezt egyetlen platformon. Az Airtable viszont inkább egy lenyűgöző, automatizált Google Sheets. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a két relációs adatbázis.

1. funkció: Adatbázis létrehozása és kezelése

A Coda tökéletes eszköz elfoglalt projektmenedzserek számára, akiknek naprakészen kell tartaniuk a dokumentumadatbázisokat. Elegáns felületének köszönhetően gyors billentyűparancsokkal könnyedén csoportosíthatja és rendezheti a dokumentumokban található adatokat. Így akár mély brainstorming ülésen vesz részt, akár komplex projektütemterveket készít, a dokumentumon belül tetszés szerint strukturálhatja a tartalmat! 🎨

Így működik: A Coda dokumentumok formázása projekttervek készítéséhez olyan, mint a LEGO-val építkezni. Először meg kell határoznia, melyik darabokra van szüksége a szerkezethez. Gondoljon rá úgy, mint célok, ütemtervek és költségvetési információk összegyűjtésére. Miután megvannak az összes darabok, rendezze őket adatblokkokba, például ellenőrzőlistákba, táblázatokba és Gantt-diagramokba. Ezután igazítsa a blokkokat a dokumentumban, amíg meg nem tervezi a tökéletes projekttervet.

Tanulja meg, hogyan hozhat létre tartalomadatbázist !

via Coda

Az Airtable munkaterületei és adatbázisai olyanok, mint a projektcsapatok irattárolói. Minden adatbázis úgy működik, mint egy különálló fiók, amelyben különböző típusú projektek és erőforrások vannak elhelyezve. A szervezett felépítés megkönnyíti a szükséges információk megtalálását, míg a testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy olyan egyedi rendszereket hozzon létre, amelyek a legjobban megfelelnek a csapatának. Az Airtable relációs adatbázisának legnagyobb hátránya azonban, hogy az egyes adatbázisok egyedi rekordjai nem szinkronizálhatók.

via Airtable

Győztes: A játékosok választása! ♠️

Vannak, akik dokumentumalapú felületeken dolgoznak jobban, mások pedig táblázatokban.

Van valami a fejedben? Ha a feladatok több adatbázisban való megtekintése elengedhetetlen funkció a mindennapi munkádhoz, akkor nézd meg a ClickUp-ot! A „Feladatok több listában” funkció ugyanazt a feladatot hozzáadja a munkaterületen belüli különböző listákhoz. Így amikor többfunkciós csapatok ugyanazon a feladaton dolgoznak, nem kell digitális hidakat átkelniük, hogy elérjék a feladatot! ⚡️

2. funkció: Integrációk

A Coda más alkalmazásokkal és eszközökkel való integrálásával a csapatok számos hatékony funkciót tudnak kihasználni. A Coda integrációs képességei lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a tárolt adataikat saját igényeikhez igazítsák, kihasználva az előre elkészített gombokhoz hasonló testreszabási lehetőségeket.

Ezt a Coda Pack kiterjesztés teszi lehetővé. A Pack kiterjesztés lehetőséget nyújt a dokumentumok megjelenésének, működésének és integrációjának testreszabására. Ez kulcsfontosságú, ha jelenleg projektmenedzsment szoftvert használ, és szeretné, ha a csapattagok lekérdezéseket végeznének a projektkövetőből, vagy hozzáférnének az élő adatokhoz a Coda dokumentumlinkekről. A feladatok gyorsabban és zökkenőmentesebben haladhatnak, késleltetés és késedelem nélkül! 🔌

via Coda

Az Airtable más szoftverekkel és eszközökkel való integrálása hatékony módja az üzleti adatok bővítésének. Például az Airtable és a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer) integrálásával a szervezetek kezelhetik a napi ügyfélkommunikációt. Ez az integráció lehetővé teszi a szervezetek számára automatizált folyamatok létrehozását is, így a feladatok és frissítések hatékonyan kezelhetők.

Ezenkívül a felhasználók más alkalmazásokból is hozzáférhetnek az Airtable-ben tárolt adatokhoz, így könnyebben kezelhetik munkafolyamataikat egy helyen.

Íme néhány kód nélküli és alacsony kódigényű integrációs lehetőség:

Az Airtable csapata által karbantartott partnerkiterjesztések

CSV import/export adatok hozzáadásához a táblához

API és külső rendszerek a ütemezett feladatok végrehajtásához

via Airtable

Győztes: Döntetlen! 🏅

Mindkettő sokféle integrációs lehetőséget kínál kedvenc alkalmazásainak és eszközeinek összekapcsolásához.

3. funkció: Jelentések és vizualizáció

A Coda segítségével a csapatok könnyedén vizualizálhatják teljesítményüket különböző mutatók alapján, így mindenki naprakész információkat kap a haladásról és a teljesítményről, és könnyen azonosíthatók azok a területek, ahol intézkedni kell – mindezt egyetlen irányítópulton belül.

Hagyományos értelemben a műszerfalak a csapat, az osztály vagy a projekt munkájának magas szintű áttekintései. A Coda testreszabható műszerfala azonban furcsának tűnhet a szűrőlogikájának köszönhetően. Ehhez alapvető ismeretekre van szükség a Coda képletnyelvéről (további olvasmányok) és alapos ismeretekre a referenciapontokról és beállításokról (további erőfeszítések). ⌛️

via Coda

Bár a Coda és az Airtable egyaránt rendelkezik hasznos eszközökkel az adatok összefoglalásához, az Airtable megközelítése egyszerűbb, mivel a platform felülete úgy lett kialakítva, hogy a csapatok közös táblázatadat-nézeten tudjanak együttműködni.

Az ugyanazon projekten, például egy esemény vagy termékbemutató szervezésén dolgozó csapatok gyorsan elvégezhetik a szükséges változtatásokat anélkül, hogy teljesen új nézetet kellene beállítaniuk.

Győztes: Airtable! 📊

via Airtable

Coda kontra Airtable: árak és biztonság

Bár az árak és a biztonság kissé unalmas és technikai témának tűnhetnek, mindkettő fontos a szervezet növekedése és skálázhatósága szempontjából. A Coda és az Airtable funkciókban gazdag eszközöket kínálnak, amelyek megkönnyítik a munkát, de itt van a lényeg: biztonsági szintjük és fizetési módszereik eltérőek, ezért döntés előtt mindenképpen érdemes értékelni őket! ⚖️

Árazási tervezetek

A szoftverek lehetnek költségmegtakarítók vagy költségnövelők, attól függően, hogy hogyan használjuk őket. A vállalkozások szoftverválasztása drasztikusan befolyásolhatja az eredményüket. Az ismétlődő feladatok automatizálásával és a műveletek racionalizálásával a minőségi szoftverek csökkenthetik a általános költségeket. Ha azonban egy vállalat a szükségleteinek nem megfelelő szoftvert választ, az magas költségekkel járhat. A rosszul kezelt szoftverek – és a csapatok képzésének hiánya – költséges következményekkel járhat. 💸

via Coda

A Coda árai

Ingyenes csomag : 0 USD Összekapcsolt táblázatok, diagramok, Kanban táblák és űrlapok Harmadik féltől származó eszközök és szolgáltatások csomagok formájában Hatékony képletek és automatizálás, valamint még sok más

Összekapcsolt táblázatok, diagramok, Kanban táblák és űrlapok

Harmadik féltől származó eszközök és szolgáltatások a Packs-en keresztül

Hatékony képletek és automatizálás, és még sok más

Pro csomag : 10 USD/hó Doc Maker-enként Korlátlan dokumentumméret Hozzáférés dedikált ügyfélszolgálathoz 30 napos verziótörténet és még sok más

Korlátlan dokumentumméret

Hozzáférés dedikált ügyfélszolgálathoz

30 napos verziótörténet és még sok más

Csapatcsomag : 30 USD/hó Doc Maker-enként Korlátlan automatizálás Korlátlan verziótörténet Dokumentumzár és még sok más

Korlátlan automatizálás

Korlátlan verziótörténet

Dokumentumzár, és még sok más

Vállalati csomag : Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Codával. Fejlett hozzáférés-vezérlés, fejlett felhasználókezelés, prioritásos támogatás és még sok más.

Fejlett hozzáférés-vezérlés

Fejlett felhasználókezelés

Prioritásos támogatás és még sok más

Összekapcsolt táblázatok, diagramok, Kanban táblák és űrlapok

Harmadik féltől származó eszközök és szolgáltatások a Packs-en keresztül

Hatékony képletek és automatizálás, és még sok más

Korlátlan dokumentumméret

Hozzáférés dedikált ügyfélszolgálathoz

30 napos verziótörténet és még sok más

Korlátlan automatizálás

Korlátlan verziótörténet

Dokumentumzár, és még sok más

Fejlett hozzáférés-vezérlés

Fejlett felhasználókezelés

Prioritásos támogatás és még sok más

Airtable árak

Ingyenes csomag : 0 USD Legfeljebb 5 alkotó vagy szerkesztő Korlátlan számú kommentelő és csak olvasási joggal rendelkező felhasználó Interfésztervező és még sok más

Legfeljebb 5 alkotó vagy szerkesztő

Korlátlan számú kommentelő és csak olvasási joggal rendelkező felhasználó

Interface Designer és még sok más

Plus csomag : 10 USD/hó/felhasználó, éves számlázással Automatikus táblázatszinkronizálás 5000 rekord/adatbázis 5 GB melléklet/adatbázis, és még sok más

Automatikus táblázatszinkronizálás

5000 rekord adatbázisonként

5 GB melléklet alaponként, és még több

Pro csomag : 20 USD/hó/felhasználó, éves számlázással Részletes felületi jogosultságok Mező- és táblaszerkesztési jogosultságok Gantt- és idővonal-nézetek, és még sok más

Részletes felületi jogosultságok

Mező- és táblaszerkesztési jogosultságok

Gantt- és idővonal-nézetek, és még sok más

Vállalati : Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Airtable-lel Fejlett felületvezérlés Korlátlan munkaterületek szervezetenként 250 000 rekord adatbázisonként, és még sok más

Fejlett felületvezérlés

Korlátlan számú munkaterület szervezetenként

250 000 rekord adatbázisonként, és még több

Legfeljebb 5 alkotó vagy szerkesztő

Korlátlan számú kommentelő és csak olvasási joggal rendelkező felhasználó

Interface Designer és még sok más

Automatikus táblázatszinkronizálás

5000 rekord adatbázisonként

5 GB melléklet alaponként, és még több

Részletes felületi jogosultságok

Mező- és táblaszerkesztési jogosultságok

Gantt- és idővonal-nézetek, és még sok más

Fejlett felületvezérlés

Korlátlan számú munkaterület szervezetenként

250 000 rekord adatbázisonként, és még több

Fedezze fel a legjobb ingyenes adatbázis-szoftvert !

Biztonság

Ha nagy vásárlásra készül, fontos, hogy elolvassa az apró betűs részt. A SaaS termékek esetében ez azt jelenti, hogy mielőtt meghozza a döntést, győződjön meg arról, hogy megértette a biztonsági irányelveket. 🔐

Végül is, amikor szoftvert vásárol, bizalmas információkat bízik rá. Tehát mielőtt felkészíti a csapatot az új szoftverre való áttérésre, győződjön meg arról, hogy ellenőrizte a szervezet biztonsági szabványait és azok nem megkerülhető biztonsági követelményeinek listáját minden vásárlás esetében.

IT-, beszerzési és pénzügyi csapatai értékelni fogják alaposságát! 🔎

A Coda és az Airtable webhelyein is található egy-egy biztonsági oldal, amely általános áttekintést nyújt az adatok biztonságának rendszeres biztosítása érdekében tett aktív lépésekről.

via Airtable

Ha olyan adatbázis-megoldást keresel, amely a legjobb tulajdonságokat egyesíti – rugalmasságot a csapatok és adatok kezelésében, valamint testreszabhatóságot és teljes körű biztonságot –, akkor ne keress tovább, a ClickUp a megoldás! 🦄

Bónusz: Adatbázis-szoftver Mac-hez!

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb Coda és Airtable alternatívát!

A táblázatokkal vagy dokumentumokkal történő projektmenedzsment terén nem kell megelégednie az egyikkel vagy a másikkal. Inkább válassza azt a szoftvert, amely mindkettőt támogatja, és még többet is!

A Coda és az Airtable közötti küzdelemben a győztes egyértelmű: a ClickUp. ✅

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp egy hatékony termelékenységi szoftver, több száz dinamikus funkcióval, amely segít a többfunkciós csapatoknak munkájukat egy együttműködési és biztonságos platformra központosítani. Úgy tervezték, hogy minden felhasználó testreszabhassa, lehetővé téve a csapatok, a tagok és akár egész vállalatok számára a folyamatok strukturálását, testreszabását és kezelését az utolsó alfeladatig.

A ClickUp intuitív és természeténél fogva rendkívül vizuális, színekkel jelölt feladatállapotokkal, több mint 15 egyedi projektnézettel és testreszabható irányítópultokkal, amelyek egyetlen pillantással teljes képet adnak az előrehaladásról. Több mint 1000 más munkaeszközzel való integrációjának köszönhetően soha nem kell másik lapot megnyitnia vagy frissítenie az ablakot a legfrissebb frissítések megtekintéséhez.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy átfogó képet kapjon az összes munkájáról.

Minden árazási csomagban fejlett eszközök találhatók, beleértve egy ingyenes digitális táblaszoftvert, beépített csevegőfunkciót, képernyőfelvételt és még sok mást. De ami a ClickUp-ot ideális választássá teszi a Coda és az Arirtable között, az a dinamikus dokumentumszerkesztő, a táblázatos nézet és az előre elkészített sablonok.

Dinamikus ClickUp Docs

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a slash parancsok hatékonyabb használatát.

Ha a Coda intuitív dokumentumszerkesztőjét és integrációit kedveli, akkor a ClickUp Docs-ot még jobban fogja szeretni! A dokumentumok csapatmunkában történő szerkesztésére szolgáló élő felismerés, a megjegyzések delegálása és a Docs-ot közvetlenül a munkafolyamatokhoz kapcsoló widgetek révén a ClickUp Docs ugyanolyan együttműködésorientált, mint produktív!

Készítsen mindent az egyszerű teendőlistáktól a gyönyörűen strukturált, beágyazott oldalakkal rendelkező wikikig, hogy vizuális hierarchiát hozzon létre. Ezután használja a Slash parancsokat és a gazdag formázási lehetőségeket, hogy stílust és funkcionalitást adjon hozzá, beleértve a szalagcímeket, táblázatokat, gombokat, mellékleteket, kódblokkokat és még sok mást.

Szerkessz együtt a csapattal, tegyél megjegyzéseket, és oszd ki a feladatokat más tagoknak közvetlenül a ClickUp Doc-ból.

Bízhat abban, hogy a ClickUp-ban a dokumentumai mindig védve vannak, mivel fejlett és testreszabott jogosultságokkal bármikor szabályozhatja, hogy ki láthatja, szerkesztheti vagy érheti el az adatait. Ha pedig készen áll arra, hogy megossza munkáját a ClickUp-on belül vagy kívül, akkor ez olyan egyszerű, mint egy URL másolása.

Villámgyors táblázatos nézet

Rendezze el összes feladatát egy rácsban a legfontosabb részletekkel együtt, beleértve az állapotot, a határidőt, a megbízottakat és egyebeket a ClickUp táblázatos nézetével.

A ClickUp több mint 15 projektnézete közül a Táblázat nézet az, amelyik az Airtable-nek komoly versenytársa lehet.

Hozzon létre intuitív és hatékony vizuális adatbázisokat a ClickUp-ban, hogy hatékonyan kezelhesse az erőforrásokat, az ügyfélkapcsolatokat, a feladatok előrehaladását és egyebeket táblázatos formátumban.

Összekapcsolhat bármit, a feladatoktól a dokumentumokig, a függőségekig, a hibajelentésekig és az ügyfélmegrendelésekig, hogy több kontextust hozzon a táblázat minden sorába és oszlopába, majd a ClickUp robusztus szűrési és csoportosítási opcióival kezelheti munkáját. Akár oszlopokat is áthúzhat, hogy kiválassza a dátumok rendezését, vagy elrejtheti és rögzítheti az oszlopokat, hogy gyorsabban hozzáférjen az információkhoz!

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázatos nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

A táblázatos nézet a hatékonyságról szól – még akkor is, ha még soha nem használtad! Indítsd el adatbázisodat a ClickUp sablonkönyvtárából származó előre elkészített sablon segítségével, vagy más eszközökből másold és illeszd be az információkat közvetlenül a ClickUpba.

És a ClickUp Docs-hoz hasonlóan, amikor készen állsz arra, hogy bemutasd az előrehaladásodat az ügyfeleknek, az érdekelt feleknek vagy más részlegeknek, megoszthatod a ClickUp táblázatos nézetét exportálással vagy egy egyszerű link segítségével.

Vagyonkezelési sablon a ClickUp-tól

Kezelje összes berendezését, erőforrásait és eszközeit egy kényelmes helyen a ClickUp segítségével.

A dokumentumszerkesztő vagy táblázat segítségével történő tudásbázis vagy adatbázis létrehozásának egyik legnagyobb kihívása egyszerűen a kezdés. Ezeknek az átfogó erőforrásoknak a létrehozása rengeteg adatot, együttműködést és tanulást igényel, ezért is olyan fontos szerepet játszanak a sablonok a projektmenedzsment szoftverek használatában.

Szerencsére a ClickUp hatalmas sablonkönyvtára több száz előre elkészített sablont kínál minden felhasználási esethez, beleértve a ClickUp eszközkezelési sablonmappáját is, amely segítségével minden szempontból kezelheti erőforrásait, eszközeit és berendezéseit.

Három egyedi nézet közül válogathat, beleértve a ClickUp dinamikus naptár- és lista nézetét, hogy láthatóvá tegye feladatait, határidőit és minden releváns információt. Ezután mutassa meg az egyes feladatok előrehaladását a sablonhoz tartozó 10 előre elkészített feladatállapot segítségével. De elég a beszédből – próbálja ki maga!

Dokumentumok, táblázatok és még sok más a ClickUp-ban

A ClickUp ezen fejlett funkcióinak legjobb része, hogy teljesen ingyenesek a ClickUp Free Forever Plan csomagjában!

Tehát ahelyett, hogy kénytelen lenne a Coda és az Airtable dokumentumai vagy táblázata között választani, válassza mindkettőt! Csak akkor, ha a ClickUp-ot választja. 🙂

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és hozzáférhet a ClickUp Docs-hoz, a táblázatos nézethez, több száz előre elkészített sablonhoz, több mint 1000 integrációhoz és még sok máshoz!