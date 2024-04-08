Airtable kontra Google Sheets: a táblázatkezelő programok végső összecsapása

A szükséges adatok megtalálása igazi termelékenységcsökkentő tényező lehet. Olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. A frusztráció szintje még tovább emelkedik, ha az adatok szétszórtak, rendezetlenek és kezelhetetlenek.

A hatékony adatkezelés világában a táblázatok a háttérben maradó hősök, amelyek oszlopokkal, sorokkal és mezőkkel strukturált menedéket nyújtanak az adatok rendezett tárolásához. 🧹

Két adatkezelési bajnokunk van: Airtable és Google Sheets. Ezek az eszközök arról híresek, hogy plusz erőfeszítéseket tesznek, segítenek az adatok bevitelében és a feladatok automatizálásában, egyszerűsítik a megosztást és megkönnyítik a közös szerkesztést. Ne tévesszen meg azonban a látszólagos hasonlóságuk – mindkettőnek megvannak a maga egyedi erősségei és funkciói.

Melyik szoftver kerül ki győztesen a végső összecsapásból? Az Airtable vagy a Google Sheets? Vessünk egy pillantást a kiemelkedő funkcióikra, mérlegeljük az előnyöket és hátrányokat, és adjunk hozzá egy vadkártya eszközt is a jó ízlés kedvéért!

Mi az Airtable?

Az Airtable egy táblázatkezelő és adatbázis dinamikus ötvözete, amely a két világ legjobbjait egyesíti egy felhasználóbarát felületen. Lehetővé teszi az adatok hatékonyság maximalizálását, a folyamatok egyszerűsítését és a megoldások egyedi igényekhez való igazítását. ✨

Ez az egyedülálló platform lehetővé teszi az Airtable felhasználók számára, hogy könnyedén komplex kapcsolatokat hozzanak létre az adatpontok között. Testreszabható nézetek, fejlett szűrési és együttműködési eszközök teszik tökéletessé a projektmenedzsmentet és a készletnyilvántartást.

Az Airtable olyan megoldásokkal nyújt többletértéket, mint a különböző mezőtípusok, a használatra kész táblázatkezelő sablonok könyvtára és a népszerű eszközökkel való integráció.

Az adat tárolásának lehetőségei szinte korlátlanok. Tároljon bármilyen adatot a rekordokban, hozzon létre keresztreferenciákat a táblázatok között, személyre szabhatja az információk megjelenítését, és akár automatizálhatja is a hatékony adatkezelést.

A platform naptárként és Kanban táblaként is működik, így egy all-in-one megoldás a feladatok elvégzéséhez.

Airtable funkciók

Mi teszi az Airtable-t számtalan vállalat számára a legnépszerűbb eszközzé? Fedezzük fel a választ az alkalmazás kiemelkedő funkcióinak bemutatásával. 🕵

1. Adatmegosztás és integrációk

Az Airtable kiválóan alkalmas a fájlok és adatok zökkenőmentes megosztására, és ez a praktikus funkció még az ingyenes verzióban is elérhető!

Az Airtable asztali és mobil alkalmazásaival iOS és Android rendszereken szinte bárhonnan hozzáférhet a fájlokhoz. A fájltárolási korlátok is igen nagyvonalúak. 🗃️

A táblázatkezelő adatok megosztása terén az Airtable többféle lehetőséget kínál. Lehetőséged van:

Készítsen megosztható linkeket különböző megtekintési jogosultságokkal Ágyazza be Airtable-adatbázisát a weboldalába Használja az Airtable API kulcsát az alkalmazás testreszabásához.

Turbózza fel meglévő munkafolyamatait az Airtable adatbázis-eszközben harmadik féltől származó alkalmazás-bővítmények integrálásával a Blocks segítségével. A funkciók bővítéséhez használhatja a Workato, Zapier, Automate. io vagy Integromat alkalmazásokat, amelyekkel az Airtable zökkenőmentesen összekapcsolható több mint 1000 webhelygel és alkalmazással.

2. Több feladat nézet

Az Airtable nyolc projektnézetet kínál, amelyek segítségével gyorsan megváltoztathatja az adatok megjelenítését.

Kezdje a Lista nézettel, hogy áttekinthető és átfogó képet kapjon a munkájáról. Ez olyan, mintha az összkép és a legapróbb részletek egy helyen lennének, ami jelentősen növeli a csapat hatékonyságát.

Szeretné látni, hogyan illeszkednek egymáshoz munkájának különböző elemei? A Timeline view (Idővonal nézet) testreszabható segédeszköz az erőforrások, események és projektek nyomon követéséhez.

Az Airtable rendelkezik Kanban nézettel is, így könnyedén nyomon követheted a haladást, az érdekelt feleket és más fontos eredményeket egy felhasználóbarát, testreszabható felületen. Ez a nézet kártyák formájában jeleníti meg a feladataidat, és egyszerű drag-and-drop műveletekkel kezelheted őket. 🖱️

Használja a Gantt nézetet, hogy nyomon követhesse a folyamatokat és betarthassa a határidőket. Ezzel megtervezheti a tevékenységeket, a feladatok függőségét és a mérföldköveket, egyszerűsítve ezzel a több lépésből álló projektek kezelését.

3. Alkalmazáskészítés

Az Airtable lehetővé teszi, hogy kódolás nélkül egyedi alkalmazásokat készítsen a meglévő adatai alapján. Akár a natív platformot használva szeretne teljesen új alkalmazást készíteni, akár a praktikus alkalmazássablonokat szeretné használni, a választás az Öné.

Az Interface Designer segítségével könnyedén készíthet hibátlan alkalmazásokat. Mindenki számára elérhető, függetlenül a technikai ismereteitől. A drag-and-drop komponensek segítségével könnyedén létrehozhat egyedi felületeket, amelyek megfelelnek vállalatának igényeinek, és a követelmények változásával másodpercek alatt frissítheti a felületet. 🎨

Az Airtable előre elkészített sablonjaival könnyedén beállíthat egyedi munkafolyamatokat, amelyek olyan felhasználási esetekre vannak szabva, mint a projektkövetés, az eseménytervezés vagy egy új termék bevezetése. A sablonkönyvtár számos kategóriát lefed, a marketingtől és a HR-től a nonprofit szervezetekig és az ingatlanokig.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat : 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Google Sheets?

A Google Sheets a hagyományos táblázatkezelő stílusát követi. Gondoljon rá úgy, mint a Microsoft Excel online változatára – talán nem büszkélkedhet látványos megjelenéssel, de egyszerűen használható. A megszokott sor/oszlop/cella elrendezést követi, így tökéletes választás alapvető feladatokhoz, mint például az adatgyűjtés és az egyszerű számítások.

A platform akkor nyújt kiemelkedő teljesítményt, ha több felhasználó és együttműködő csapat vesz részt a munkában. Lehetővé teszi, hogy több ember egyszerre dolgozzon ugyanazon a táblázaton, és Ön láthatja a szerkesztéseket, amint azok megtörténnek, minden változás automatikusan mentésre kerül.

A Google Sheets az automatikusan kitöltés és képletjavaslatok funkcióival, amelyek segítségével hatékonyabban kezelheted az adatokat, megkönnyíti az adatelemzést és csökkenti a hibalehetőségeket. ⚡

Emellett zökkenőmentesen integrálódik a Google alkalmazásokkal, így könnyedén elemezheti a Google Forms adatokat a Sheets alkalmazásban, vagy beillesztheti a Sheets diagramokat a Google Slides és Docs alkalmazásokba.

Nézze meg a Google Sheets és az Excel összehasonlítását!

A Google Sheets funkciói

Kíváncsi vagy, mi teszi a Google Sheets-et olyan népszerűvé a felhasználók körében? Csatlakozz hozzánk, és nézzük meg közelebbről a legkiemelkedőbb funkcióit! 👀

1. Fedezze fel

Az Explore funkció a gépi tanulás erejét használja ki, hogy könnyedén Gantt-diagramokat és táblázatokat generáljon, és válaszokat adjon az adatokkal kapcsolatos kérdéseire. Ezenkívül lehetővé teszi a kiválasztott adatok automatikus frissítését.

Képzelje el, hogy havi értékesítési adatait követi nyomon, és a táblázata tele van adatokkal. Az Explore funkcióval olyan kérdéseket tehet fel, mint „Mennyi a termék A, termék B vagy termék C teljes bevétele?”, és a funkció gyorsan megadja a válaszokat, így az adatokból hasznos információkhoz juthat.

Az oldalsávon található szövegmezőbe beírhatja kérdéseit, és a rendszer megadja a válaszokat. Ha tovább görget az Explore panelen, megjelenik az adatokhoz kapcsolódó javasolt grafikonok listája. Akár pivot táblára, kördiagramra vagy oszlopdiagramra van szüksége, kiválaszthatja a követelményeinek megfelelőt. 📊

2. Online és offline szerkesztés

Ahelyett, hogy a régi módszer szerint több embernek küldözgetnénk e-mailben a dokumentumokat, a Google Sheets lehetővé teszi, hogy több felhasználó egyszerre nyissa meg és szerkessze ugyanazt a dokumentumot. Mindenki láthatja a többiek által végzett módosításokat, és az összes változtatás automatikusan elmentésre kerül a Google szervereire.

A Google Sheets egy praktikus oldalsávos csevegő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a közreműködőknek, hogy valós időben megbeszéljék a szerkesztéseket és véleményt mondjanak az egyes változtatásokról. Ha pedig vannak olyan szerkesztések, amelyeket át szeretnél nézni vagy visszavonni, akkor a Revision History funkció segít neked.

A platform támogatja az offline szerkesztést is, függetlenül attól, hogy asztali számítógépet vagy mobilalkalmazást használsz. Csak a Google Docs Offline Chrome kiterjesztésre van szükséged asztali számítógéphez, vagy a Google Sheets mobilalkalmazásra, és máris indulhatsz. 👌

3. Automatikus kitöltés

A Google Sheets az automatikus kitöltés funkcióval egyszerűsíti az adatbevitel folyamatát. Ezzel automatikusan bevihetők a mintát követő adatok, vagy referenciapontként felhasználhatók a korábban bevitt értékek. 👨🏻‍💻

Tegyük fel, hogy van egy listád a hét napjairól: hétfő, kedd, szerda és így tovább. Ahelyett, hogy minden napot manuálisan beírnál, automatikusan kitöltheted őket. Így kell csinálni:

Írja be a hét első két napját a táblázatba Válassza ki ezt a két cellát, és amikor az egérmutatót a jobb alsó sarok fölé viszi, figyelje, hogy az egérmutató fekete pluszjelre (+) változik-e. Miután megnézte, kattintson és húzza lefelé vagy oldalra a cellákat, hogy megadja a hét napjainak tartományát. Amikor elengedi az egérgombot, a Google Sheets automatikusan kitölti a szomszédos cellákat, mindezt a mintázatfelismerésnek köszönhetően.

Az automatikus kitöltés számok és más szövegbejegyzések esetén is remekül működik. Használhatja számozott listákhoz, az év hónapjaihoz, vagy akár számításokhoz is.

A Google Sheets árai

Ingyenes

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Airtable kontra Google Sheets: a funkciók összehasonlítása

A Google Sheets és az Airtable praktikus táblázatkezelő eszközök, amelyek megkönnyítik az egyének és a csapatok életét. Bár vannak közös jellemzőik, mint például az automatizálás és a felhőalapú adattárolás, mindkettőnek megvannak a maga egyedi erősségei. Az Airtable inkább egy dinamikus adatbázis, míg a Google Sheets egyszerű táblázatkezelőként működik.

Most pedig nézzük meg közös funkcióikat, és lássuk, melyik érdemli meg a koronát. 👑

1. Adatbázisok és táblázatok

A Google Sheets a táblázatok online létrehozásához, szerkesztéséhez és közös szerkesztéséhez elengedhetetlen táblázatkezelő szoftver. Az adatkezeléshez szükséges összes alapvető funkcióval rendelkezik, az alapvető funkcióktól, mint az adatbevitel, a képletek és a cellák formázása, egészen az elemzést egyszerűsítő adatvizualizációs eszközökig, mint a diagramok és grafikonok.

A ring másik oldalán az Airtable áll, amely táblázatkezelő és adatbázis funkciókat ötvöz. Különböző üzleti igényeket elégít ki, például készletnyilvántartást, rendezvénytervezést és projektmenedzsmentet. Különlegessége, hogy nagy mennyiségű adatot képes kezelni, és olyan nézeteket kínál, mint a Naptár, Kanban és Rács nézet. Ezenkívül relációs adatbázisokat is létrehozhat komplex adatkapcsolatokhoz. 🔗

Ebben a párharcban döntetlennek nyilvánítjuk az eredményt. Az Airtable táblázatkezelő adatbázis-hibridként remekel, míg a Google Sheets a hagyományos táblázatkezelés terén nyer.

2. Feladat- és projektmenedzsment

Az Airtable a feladatok és projektek kezelésének nehézsúlyú bajnoka. Robusztus funkciókkal rendelkezik, és sablonok galériáját kínálja a projekttervezéstől a haladás nyomon követéséig és a csapatkommunikációig terjedő feladatokhoz. Ráadásul különböző nézőpontokat kínál, így a feladatok figyelemmel kísérése és a haladás nyomon követése gyerekjáték.

A másik oldalon a Google Sheets áll, amelyet elsősorban nagy adathalmazok kezelésére fejlesztettek ki, de némi testreszabással megfelelő projektmenedzsment táblázatkezelőként is használható. Létrehozhat egy projektet, és beállíthat oszlopokat a feladatok, az állapot, a megbízottak és a határidők számára, valamint legördülő menüket adhat hozzá az állapot egyszerű megváltoztatásához. ✅

Ennek ellenére ebben a körben az Airtable kerül ki győztesen, köszönhetően fejlettebb feladat- és projektkezelési funkcióinak.

3. Együttműködési funkciók

Az Airtable és a Google Sheets egyaránt fantasztikus eszközök a csapatmunka terén.

A Google Sheets kiválóan alkalmas a kommunikáció fenntartására. Hozzászólásokat adhat hozzá, válaszolhat, szerkeszthet, megoldhat problémákat és cseveghet munkatársaival, miközben ugyanazon a táblázaton dolgoznak együtt. A beépített revíziós előzményekben minden változást nyomon követ, így szabadon visszatérhet a korábbi verziókhoz. A kényelem érdekében az oldalsávon egy csevegőablak is található. 💬

Az Airtable-ben is van egy hasonló együttműködési felület. Hozzászólásokat lehet írni, fájlokat csatolni, sőt másokat is megemlíteni a hozzászólásokban, hogy a kommunikációs csatornák nyitva maradjanak. Ráadásul a praktikus Revíziós előzmények funkcióval nyomon lehet követni az adatokban végzett minden változtatást. Beállíthatók jogosultságok, hogy ki férhet hozzá az adatokhoz.

Bár mindkét eszköz rendelkezik olyan közös együttműködési funkciókkal, mint a valós idejű szerkesztés, kommentelés és a módosítási előzmények, az Airtable nyeri a kört, mivel együttműködési funkciói valamivel robusztusabbak. Olyan extra előnyöket kínál, mint a megemlítések és a fájlmellékletek, amelyek megkönnyítik a csapatmunkát.

Airtable kontra Google Sheets a Redditen

A Reddit oldalon megkérdeztük a táblázatkezelő programok lelkes felhasználóit, hogy mit gondolnak az Airtable és a Google Sheets összehasonlításáról. Egyetértés van abban, hogy mindkét platform jól teljesít, de eltérő fő funkcióval rendelkeznek: a Google Sheets egy klasszikus táblázatkezelő program, míg az Airtable egy dinamikus adatbázis.

Egy felhasználó rámutatott, miért kedveli az Airtable-t:

„Az Airtable egy hatékonyabb módszer a strukturált adatok szervezésére, tárolására és rendezésére. Ez természetesen magában foglalja azt a képességét is, hogy relációs adatbázisként működjön. De még enélkül is a nézetek, csoportok és szűrők használata sokkal gyorsabb, tisztább és intuitívabb, mint a Google Sheets vagy más versenytárs termékek esetében.”

Egy másik felhasználó a Google Sheets mellett állt ki:

„Az Airtable nem helyettesíti a hagyományos táblázatkezelő eszközöket, nem lehet könnyen színekkel jelölni a cellákat vagy bizonyos szakaszokat vastag betűvel kiemelni. A képletek bonyolultak és nem olyan egyszerűek, mint a Zoho Sheets vagy a Google Sheets táblázatkezelő programokban. Az adatokat sem lehet könnyen aloldalakra tömöríteni vagy a táblák nézetének meghatározott határain kívül rendezni.”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva az Airtable és a Google Sheets között

A Google Sheets és az Airtable közötti választásnál a legfontosabb az optimális megoldás megtalálása. A Google Sheets egyszerűséget kínál felhasználóbarát táblázatkezelő funkcióival. Az Airtable viszont sokoldalú adatbázis szerepét tölti be, könnyű adatmegosztást és többféle feladatnézetet kínálva.

De mi van, ha nem akarsz egyik közül sem választani? A ClickUp egy olyan all-in-one megoldás, amely mindkét szerepet betölti, sokoldalú adatbázisként és hatékony táblázatkezelőként is működik. Akár egy központi helyet keresel az adatok tárolásához, akár egy módszert a részletes táblázatok mélyreható elemzéséhez, a ClickUp mindkettőt biztosítja!

Szervezze meg munkáját, kezelje projektjeit és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp segítségével.

Ez a felhasználóbarát platform automatizálással és pontos feladatkövetéssel egyszerűsíti az adatok szervezését. Ráadásul támogatja a valós idejű együttműködést, és egy hasznos AI-asszisztenssel is rendelkezik!

Fedezzük fel néhányat a felhasználók kedvenc funkciói közül, amelyek megerősítik a ClickUp pozícióját az Airtable és a Google Sheets legkiválóbb alternatívájaként.

1. Mesteradatok kezelése a ClickUp táblázati nézettel

Húzza át a feladatokat a ClickUp táblázati nézetére az egyszerű szervezés érdekében.

Legyen adatkezelési profi a ClickUp Table view segítségével – ez olyan, mintha a legjobb táblázatok és dinamikus vizuális adatbázisok állnának az Ön rendelkezésére. Akár készletkezelésről, ügyféladatok nyomon követéséről vagy részletes teendőlista kezeléséről van szó, ez a funkció mindig a segítségére lesz! 💪

Köss össze feladatokat, dokumentumokat és függőségeket, hogy munkád zökkenőmentesen szervezett maradjon. Gyors változtatásokra van szükséged? Tömeges feladatmódosítás, táblázatadatok exportálása vagy megosztásra alkalmas linkek generálása a külső partnerekkel való biztonságos együttműködés érdekében.

Hozzon létre egyéni mezőket a szükséges információk rögzítéséhez, legyen szó feladat előrehaladásáról, prioritásokról, termékértékelésekről vagy fájlcsatolmányokról.

Akár csapatfeladatokat, akár személyes projekteket kezel, a különféle szűrési és csoportosítási lehetőségek segítségével profi érzés fogja eltölteni. Finomítsa a nézetet az oszlopok elrejtésével vagy rögzítésével, hogy egyszerűsítse a nyomon követést. A maximális rugalmasság érdekében pedig használja ki a drag-and-drop oszlopok előnyeit, hogy megalkossa a tökéletes nézetet.

2. Valós idejű csapatmunkát támogat a ClickUp Docs

Valós időben együttműködhet és adatait biztonságosan tárolhatja egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén kezelheti feladatait, szervezett maradhat és elősegítheti az együttműködést – ez a platform egyedülálló dokumentumkezelő funkciója.

A Docs segítségével létrehozhat, szerkeszthet és megoszthat feladat- és projektspecifikus dokumentumokat a csapatával és az érdekelt felekkel.

Lehetővé teheti a csapat tagjai számára, hogy szerkesszék a feladatokkal kapcsolatos dokumentumokat és valós időben együttműködjenek, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak. Ossza meg gondolatait és ötleteit a megjegyzésekben, rendeljen feladatokhoz csapat tagokat, és alakítsa át a szöveget nyomon követhető feladatokká, hogy minden rendezett legyen. Ezenkívül widgeteket is hozzáadhat a projekt állapotának módosításához és feladatok hozzárendeléséhez anélkül, hogy el kellene hagynia a dokumentumot. 🎯

Miután elkészítette a dokumentumot, zökkenőmentesen összekapcsolhatja egy feladattal, így javítva a szervezettséget és központosítva a munkafolyamatokat. A ClickUp Docs minden eleme testreszabható, így a dokumentumokat a feladatokhoz, projektekhez és a csapat általános dinamikájához igazíthatja.

3. Időt takaríthat meg a ClickUp Automations segítségével

Takarítson meg időt az ismétlődő feladatokkal a ClickUp Automations segítségével

Búcsúzzon el az időigényes feladatoktól, és merüljön el az igazán fontos dolgokban a ClickUp Automations segítségével. Több mint 100 automatizálási lehetőség közül választhat, amelyekkel egyszerűen racionalizálhatja a munkafolyamatokat, kezelheti a rutin feladatokat és zökkenőmentesen irányíthatja a projektátadást.

Használja ki az előre elkészített automatizálási funkciókat, vagy testreszabhatja azokat, hogy tökéletesen megfeleljenek az Ön igényeinek. Ezen felül könnyedén létrehozhat új feladatokat és egyértelmű SOP-kat állíthat be a csapatában, anélkül, hogy megizzadna.

Automatikusan hozzárendelhet feladatokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és státuszokat módosíthat. Tartsa mozgásban a munkáját azáltal, hogy automatikusan módosítja a feladatok hozzárendelését és prioritásait, vagy címkéket és sablonokat alkalmaz, amikor a státusz megváltozik. 🤩

Ráadásul a ClickUp Automations jól integrálható külső alkalmazásokkal, mint például a Google Sheets és az Airtable, így minden feladatod és műveleted egyetlen, megosztott munkaterületen található.

ClickUp: Az egyszerűsített munkafolyamatok egy helyen

A táblázatkezelő platform kiválasztásakor nem szabad megelégedni a legjobbal – a ClickUp pedig a Google Sheets és az Airtable legpraktikusabb alternatívája. Forradalmasította a piacot azzal, hogy a legkiválóbb funkciókat felhasználóbarát kialakításban egyszerűsítette.

Több mint 1000 integrációval, 15+ projektnézettel és számos előre megtervezett sablonnal a ClickUp teljesen új szintre emeli az adat tárolását és kezelését. 📈

Készen állsz a merülésre? Iratkozz fel a ClickUp ingyenes csomagjára és fedezd fel annak végtelen lehetőségeit!