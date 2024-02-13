10 ügyfélkezelési sablon PowerPointban és ClickUpban

Elengedhetetlen a hatékony kommunikáció az ügyfelekkel, céljaik egyértelmű megértése és átlátható cselekvési tervek, hogy bevonódjanak a bevezetési folyamatba és az azt követő időszakba.

Ahogy portfóliója növekszik, egyre nagyobb kihívást jelent a projektmenedzsment és az ügyfélkapcsolatok kezelése közötti egyensúly megteremtése. Bár ez elsőre nyomasztónak tűnik, van egy egyszerű megoldás: ügyfélkezelési sablonok! ✨

Bemutatunk egy átfogó sablongyűjteményt, amelyet különböző funkciókhoz terveztek, hogy javítsák az ügyfélkezelési folyamatot. Ezek a sablonok hatékony eszközök, amelyek segítségével néhány kattintással tervet készíthet a projekt sikeres végrehajtásához, nyomon követheti a fontos információkat, és automatikusan frissítheti ügyfeleit.

Mi az ügyfélkezelési sablon?

Az ügyfélkezelés az a folyamat, amelynek során felügyelik, hogy egy vállalkozás hogyan lép kapcsolatba potenciális és meglévő ügyfeleivel a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítése és fenntartása érdekében. Ez magában foglalja a csapatával való szoros együttműködést a projektek időbeni befejezésének és az ügyfélvesztés minimalizálásának biztosítása érdekében.

Itt jönnek képbe az ügyfélkezelési sablonok . Előre elkészített vázlatot nyújtanak a potenciális és meglévő ügyfelek céljainak és igényeinek nyomon követéséhez, lehetővé téve az ügyfélmegtartás, az ügyfélszerzés és az ügyfélelégedettség javítását. Emellett testreszabható állapotok, automatizált mezők és személyre szabott ellenőrzőlisták segítségével nyomon követheti az egyes ügyfélprojektek előrehaladását.

Az ügyfélkezelési sablonok használatának fő előnyei a következők:

Időmegtakarítás: A sablonok előre megtervezett, de testreszabható elrendezéssel rendelkeznek, így időt takaríthat meg a dokumentumok vagy tervek nulláról történő elkészítéséhez képest. Következetesség: Biztosítják az ügyfelekkel való kapcsolattartás egységes megközelítését, lehetővé téve, hogy megossza az ügyfelekkel és a csapattal a haladás áttekintését, hogy : Biztosítják az ügyfelekkel való kapcsolattartás egységes megközelítését, lehetővé téve, hogy megossza az ügyfelekkel és a csapattal a haladás áttekintését, hogy azok minden projektfázisról tájékozottak legyenek. Hatékonyság: A sablonok használata egyszerűsíti a rutin feladatokat, így Ön a tudásigényes tevékenységekre koncentrálhat, például új ügyfelek megnyerésére irányuló ötletek kidolgozására vagy a jelenlegi ügyfelek problémáinak megoldására.

Mi jellemzi egy jó ügyfélkezelési sablont?

Egy kiváló minőségű ügyfélkezelési sablonnak rendelkeznie kell bizonyos kulcsfontosságú funkciókkal, mint például:

Egyszerűség : Egyszerű szerkezetűnek kell lennie, hogy csapata és ügyfelei könnyen megértsék és nyomon követhessék az egyes projektek céljait, prioritásait és előrehaladását.

Rugalmasság : Testreszabható, hogy megfeleljen a különböző ügyfelek és projektjeik üzleti igényeinek. Alkalmazkodnia kell az ügyfélkapcsolatok különböző szakaszaihoz, például az első kapcsolatfelvételhez, az ügyfélfelvételhez, a szerződésmegújításhoz és a folyamatos ügyfélkezeléshez.

Skálázhatóság : Alkalmazkodik az ügyfelek számának és/vagy projektjeik számának növekedéséhez

Integrációs lehetőségek : Lehetővé teszi más eszközök (e-mail, projektmenedzsment, naptár) integrálását a sablonba a kommunikáció egyszerűsítése, a haladás nyomon követése és a feladatok ütemezése érdekében.

Adatvédelem: Elsőbbséget biztosít az adatvédelemnek az adatvédelmi előírások betartásával, garantálva ügyfelei bizalmas adatainak biztonságát.

10 ügyfélkezelési sablon a fontos részletek egyszerűsítéséhez

Vessünk egy közelebbi pillantást a PowerPoint és ClickUp legjobb 10 ügyfélkezelési sablonjára, amelyek teljesen új szintre emelik az új és meglévő ügyfelekkel való kapcsolatait. ⚡

1. ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon

Kövesse nyomon az értékesítési folyamat frissítéseit ezzel a ClickUp tanácsadási sablonnal.

A ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon célja, hogy elősegítse a szervezeten belüli és a csapatok közötti együttműködést, végső célja pedig a kifogástalan ügyfélélmény biztosítása. Ez a kezdőknek is könnyen használható lista sablon úgy lett kialakítva, hogy összehangolja csapataid erőfeszítéseit a zökkenőmentes ügyfélélmény biztosítása érdekében, az értékesítéstől és az ügyfelek bevonásától a gyártásig.

A sablon Endorsement Pipeline Board view (Ajánlási folyamat táblázata) nézetében kényelmesen áttekintheti ügyfélszerzési erőfeszítéseit, az ügyfeleket a folyamatban elfoglalt helyük szerint kategorizálva. Könnyedén nyomon követheti az ügyfelek helyét a folyamatban az olyan egyéni állapotok segítségével, mint Új ügyfél, Ütemezés, Találkozó és Ajánlott. Az állapotot egyszerűen frissítheti az ügyfél kártyájának a táblán a megfelelő helyre történő áthúzásával.

A zökkenőmentes ügyfélélmény érdekében összegyűjtse az értékesítési és bevezetési fázisban gyűjtött összes releváns információt az ajánló dokumentumban. Ehhez válaszoljon előre meghatározott, de testreszabható kérdésekre, például:

Melyek az ügyfél fő üzleti céljai?

Hogyan segíthetünk megoldani az ügyfél akadályait?

Hogyan dönti el az ügyfél, hogy segítőkészek vagyunk-e?

Milyen mutatókat kell használnunk annak megállapításához, hogy az ügyfél elégedett-e?

Mi az ügyfél preferált kommunikációs stílusa?

A potenciális akvizíciók nyilvántartásához használja az Új ügyfél ajánló űrlapot, amelybe beírhatja az alapvető információkat, mint például a vállalat nevét, méretét és szektorát. Ezután folytassa a részletekkel, mint például az üzleti megállapodás dátuma és időtartama, az ügyfélkapcsolati menedzser neve és egyebek.

2. ClickUp ügynökség/ügyfél-felfedező dokumentum sablon

Az ügyféladatok összegyűjtése gyerekjáték ezzel az ügynökségi/ügyfél-felfedező dokumentumsablonnal a ClickUp-tól.

A ClickUp Ügynökség/Ügyfélfelfedező dokumentum sablon kiváló megoldást kínál az ügyfelek céljainak és igényeinek egy helyen történő összegyűjtésére , miközben a kapcsolat még kialakulóban van.

A sablon egy hívásforgatókönyvet tartalmaz, amely segít az értékesítési csapatnak hatékonyabban kezelni az ügyfelek hívásait. Ez a dokumentum egy előre megírt forgatókönyv az ügyfelekkel való első kapcsolatfelvételhez, amelynek célja, hogy segítse a hívókat a kis beszélgetésekben és a releváns kérdések feltevésében, hogy meghatározzák a minősített és nem minősített potenciális ügyfeleket.

Használja a Kérdésbankot, hogy többet megtudjon a potenciális ügyfelek céljairól és motivációiról, és eldöntse, hogy alkalmasak-e az Ön vállalatához.

Az összes potenciális ügyfél adatainak nyomon követéséhez töltse ki a Discovery Call Form űrlapot minden egyes potenciális ügyfél esetében külön-külön, az első kapcsolatfelvétel során. Az űrlapon meg kell adni a nevüket, cégüket, telefonszámukat, a legfontosabb adatokat, valamint azt, hogy végső döntésként alkalmasnak tartja-e az ügyfelet.

3. ClickUp ügyfélsiker-sablon

Adja meg a telefonszámokat és más fontos ügyféladatokat a gyors hozzáférés érdekében.

A ClickUp ügyfélsiker-sablon segítségével könnyedén nyomon követheti az egyes ügyfeleket, és kezelheti fizetéseiket, projektfeladataikat és kapcsolati egészségi pontszámaikat. ?

A sablon Engagement view (Elkötelezettség nézet) funkciója az összes ügyfelét azok „egészségi állapotának” (Nagyon jó, Átlagos, Veszélyben) szerint jeleníti meg, így mindig tudja, melyik kapcsolatot kell előnyben részesítenie. Ügyfelei külön listákba vannak rendezve, a szintek alapján. A magasabb szintek a jobb egészségi állapotú ügyfelek számára vannak fenntartva, míg az alacsonyabbak azokat az ügyfélkapcsolatokat jelzik, amelyeken javítani kell.

Az NPS (Net Promoter Score) táblázat segítségével megtekintheti, hogy az egyes ügyfelek hogyan teljesítenek a vállalati lojalitási skálán. A pontszámot az egyes ügyfelek által a sablon Visszajelzési űrlapján megadott adatok alapján számolják ki.

Van egy külön lista nézet is a megújítás előtt álló ügyfelek számára, valamint egy Ügyfélsiker-útmutató dokumentum oldal, ahol felvázolhatja az ügyfél-bevonás, az upselling és a lemorzsolódás megelőzése szakaszokban ajánlott intézkedéseket.

4. ClickUp jogi ügyfélkezelési sablon

A ClickUp jogi ügyfélkezelési sablonjával könnyedén nyilvántarthatja az összes ügyfél esetét.

Akár ügyvédi irodát vezet, akár vállalati jogtanácsosként dolgozik, a ClickUp jogi ügyfélkezelési sablonja fantasztikus eszköz az ügyfelei ügyeinek előrehaladásának nyomon követéséhez. Használjon ellenőrzőlistákat, és könnyedén kövesse nyomon az eseményeket, feladatokat és határidőket, biztosítva, hogy az eredmények időben elkészüljenek.

Ez a mappa sablon lista nézetet tartalmaz, amely egyéni állapotok alapján világosan megjeleníti az ügyfelekkel kapcsolatos munkákat. Használja őket, hogy könnyen azonosíthassa, mely feladatok vannak aláírt, tervezet, folyamatban vagy végleges állapotban. Emellett egyéni mezőket is létrehozhat minden feladathoz, hogy nyomon követhesse a megbízottakat, a prioritásokat és a határidőket.

A sablon Naptár nézet megmutatja a nem ütemezett és lejárt feladatokat. A feladatok ütemezése az intuitív drag-and-drop funkcióval gyerekjáték.

A Fizetési lista nézetben nyomon követheti a fizetések állapotát és típusát is, ha minden ügyfélhez külön egyéni állapotokat ad hozzá.

A sablon Doc nézet funkcióval rendelkezik, amelyben ügyfelei fontos adatait tárolhatja. Készítsen minden ügyfélről egy dokumentumot, amelyben nyomon követheti az ügyüket, elérhetőségüket, e-mail címüket és egyéb adataikat. Ezen felül van egy Csevegés oldal is, amelyet csapattársai használhatnak a problémák megbeszélésére és megoldására, valamint ötletek megosztására. ?

5. ClickUp ügyfélszolgálati sablon

Rendezze az összes potenciális ügyfelet egy ClickUp listába, hogy nyomon követhesse az összes tevékenységet és kommunikációt.

A ClickUp ügyfélszolgálati sablon egy átfogó keretrendszer, amely egyszerűsíti a projektmenedzsmentet külön listákkal és dokumentumokkal az ügyfélszámlák, a portfólióban szereplő egyes projektek előrehaladásának nyomon követéséhez és egyebekhez.

Annak ellenére, hogy egy egész teret elfoglal, ez egy gyorsindító sablon, amelynek célja, hogy segítsen gyorsabban eligazodni a ClickUp-ban. Használja az „Első lépések” dokumentumot és a képzési feladatokat, hogy megismerkedjen a platform funkcióival. A dokumentum tartalmaz egy ClickUp-tanulási listát, amely részletes utasításokat és leírásokat tartalmaz az egyéni mezőkről és állapotokról, így pontosan megértheti, hogyan és mikor kell őket használni.

A sablon öt listát tartalmaz, amelyek a következők:

Ügyfélszámlák: Áttekintést nyújt az összes ügyfélszámláról, olyan egyéni státuszokkal, mint Aktív, Lehetséges ügyfél, Korábbi ügyfél, Kockázatos stb. Van egy külön lista is a Kockázatos számlák megtekintéséhez, amely segít megelőzni az ügyfelek elvándorlását.

Kérés hatókörének meghatározása: Lehetővé teszi az összes kérés hatókörének meghatározását, hogy segítsen az értékesítési csapatnak az üzletek lezárásában. Új kérések létrehozásához töltse ki a Kérés hatókörének meghatározása űrlapot .

Projektportfólió: Figyelje nyomon az összes projektjét és azok állapotát az egyéni állapotok és mezők segítségével.

Ezen felül a sablon tartalmaz egy Team Wiki Doc dokumentumot is, amelynek meghatározott szakaszaiban Ön és csapata rögzítheti a csapat adatait, erőforrásait, SOP-jait és egyebeket, biztosítva ezzel a csapat tagjai közötti jobb együttműködést és kommunikációt. ?

6. ClickUp Ügyfélhang sablon

Gyűjtse össze és osztályozza az ügyfelek elvárásait és reakcióit a termékével/szolgáltatásával kapcsolatban, hogy megértse, mit tehet annak javítása érdekében.

A Voice of the Customer (VoC) vagy Voice of the Customer Translation Matrix egy olyan technika, amelynek segítségével jobban megértheti ügyfelei gondolatait és érzéseit vállalkozásával és termékeivel kapcsolatban. ?️

Ezen a technikán alapuló ClickUp Voice of the Customer Template segít összegyűjteni, elemezni és rendszerezni az ügyfelek visszajelzéseit a termékek optimális fejlesztése érdekében.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy listát az ügyfelek visszajelzéseiből, amelyeket felmérések, weboldal-elemzések és termékajánlások révén gyűjtött össze. A Lista nézet tartalmazza a Vásárlói igények és a Vásárlói követelmények oszlopokat is. Itt konkrét problémákat kezelhet és lehetséges megoldásokat javasolhat.

A sablon tartalmaz egy táblázatos nézetet is, amely VoC-források szerint csoportosítva mutatja be az ügyfelek visszajelzéseit. Ez segít vizualizálni a különböző forrásokból érkező visszajelzések hasonlóságait és különbségeit.

7. ClickUp CRM sablon

Ügyfelek, értékesítési folyamatok, teendők és egyebek kezelése a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával listanézetben.

A fiókok kezelése, az üzleti lehetőségek nyomon követése és a szilárd ügyfélkapcsolatok fenntartása megfelelő ügyfélkezelési eszközök nélkül túl nagy feladat lehet. ⚒️

Ahelyett, hogy számtalan táblázatot és listát készítene, használja ki a ClickUp CRM sablon előnyeit. Ez az all-in-one megoldás minimális erőfeszítéssel segít kezelni az értékesítést, a potenciális ügyfeleket és az ügyfélkapcsolatokat.

Ez egy mappasablon, amely öt előre elkészített nézet segítségével lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok felügyeletét:

Értékesítési útmutató Doc nézet : Segít az értékesítési célok, az időgazdálkodás, a fiókmodulok, az árak és kedvezmények, az ügyfélkapcsolatok és egyebek feletti ellenőrzés fenntartásában.

Fiókadatok lista nézet : A fiókokat állapotuk szerint csoportosítja, például Ajánlat, Bemutató, Minősített potenciális ügyfél és Zárt [Elvesztett].

Táblázatos nézet : Áttekinthető képet ad az összes fiókról egy vizuálisan vonzó, Kanban-stílusú táblán, egyéni státuszok szerint csoportosítva.

Naptár nézet : Kövesse nyomon a nem ütemezett és lejárt feladatokat a képernyő jobb oldalán.

Zárt ügyletek listája: Az összes zárt [nyert] ügyfelet egy helyen jeleníti meg.

8. PowerPoint ügyfélkapcsolat-kezelési sablon a SlideTeam-től

Állítson be CRM-célokat és készítsen sikeres cselekvési tervet a SlideTeam PowerPoint ügyfélkapcsolat-kezelési sablonjával.

Az ügyfelek hűségének életciklusának elemzése elengedhetetlen a gyümölcsöző és tartós partnerségek fenntartásához. A SlideTeam PowerPoint ügyfélkapcsolat-sablonjával ezt és még sok mást is megtehet.

Ez a CRM-sablon professzionális elrendezéssel és 50 kész, de teljes mértékben testreszabható diával rendelkezik. Megváltoztathatja a dizájnt, a színeket és a betűtípusokat, hogy személyre szabott megjelenéssel nyűgözze le ügyfeleit. Tegye prezentációját könnyen követhetővé kulcsszavakat és idézeteket tartalmazó diákkal, vagy ábrázolja ötleteit grafikonok, képek és alakzatok segítségével.

Például könnyen érthető grafikonokkal és táblázatokkal gazdagíthatja diáit, hogy bemutassa CRM-céljait vagy elmagyarázza az analitikai CRM-et. A sablon standard és széles képernyős formátumban is elérhető, és kompatibilis a Google Slides programmal.

9. Ügyfél-üdvözlő csomag bemutató sablon a Poweredtemplate-től

Mutassa be új ügyfeleinek küldetését és jövőképét a Poweredtemplate ügyfél-üdvözlő csomag bemutató sablonjával.

Ahhoz, hogy azonnal elnyerje az ügyfél bizalmát, a lehető legjobb fényben kell bemutatnia vállalkozását. Ebben segít a Poweredtemplate ügyfél-üdvözlő csomag bemutató sablonja, amely 20 professzionális megjelenésű, előre elkészített diát tartalmaz.

Testreszabhatja a diákat képek hozzáadásával, a színséma megváltoztatásával, valamint a márkájához illő betűtípus és betűméret kiválasztásával. Segítsen ügyfeleinek megismerkedni a munkaterületével, és mutassa be nekik a csapat tagjait képek és rövid leírások beillesztésével.

A szolgáltatásaira, munkamoráljára, együttműködési eszközeire és egyebekre vonatkozó diák szerkesztésével még részletesebben is belemélyedhet a témába. A sablon standard formátumban érhető el, és kompatibilis a Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign és Adobe Acrobat programokkal.

10. PowerPoint ügyfélprezentációs sablon a Slidesgo-tól

Győzze meg bármely ügyfelet, hogy az Ön szolgáltatásait válassza a Slidesgo teljesen testreszabható PowerPoint ügyfélprezentációs sablonjával.

Ha kifogytál az ötletekből, hogyan nyűgözd le a potenciális ügyfeleket, a Slidesgo PowerPoint ügyfélprezentációs sablonja remek kiindulási pont lehet.

Ez a sablon gondosan úgy lett kialakítva, hogy széles körű képek, elrendezések és textúrák beépítésével felkeltse az ügyfelek érdeklődését. Segít felkelteni és fenntartani a potenciális ügyfelek figyelmét, miközben végigmegy a diákon és bemutatja ötleteit.

Tűnjön ki a tömegből azáltal, hogy több mint 30 diát testreszab a képek, formák, betűtípusok, színséma és egyéb elemek tekintetében. Az elemeket tetszés szerint mozgathatja, törölheti a narratívájához nem illő diákat, és újakat adhat hozzá az ötleteihez leginkább illő elrendezés kiválasztásával. ?

A sablon egyik egyedülálló funkciója a Storyset Slide, ahol olyan illusztrációkat talál, amelyeket saját elképzeléseihez igazíthat. Válassza ki a kívánt stílust, állítsa be a színeket, válassza ki a háttérképet és a rétegeket, majd az animátor panelen könnyedén animálja őket.

Emelje magasabb szintre ügyfélkapcsolatait ügyfélajándékokkal!

Növelje az ügyfél-elégedettséget az ügyfélkezelési sablonokkal

Akár új ügyfelek megnyerésével, akár a meglévőkkel való kapcsolatok javításával szeretné bővíteni vállalkozását, az ügyfélkezelési sablonok felhasználóbarát megoldást kínálnak, amelyek minden lépésnél segítenek Önnek.

Tegyen minden projektet sikeressé, és minimalizálja az ügyfélvesztést azzal, hogy kihasználja a listánkon szereplő sokoldalú sablonok teljes potenciálját. Használja azok testreszabható funkcióit, hogy garantálja a tökéletes szervezést a vállalatán belül, és erősítse az ügyfeleivel való kapcsolatait. ?