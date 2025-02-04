A 10 legjobb ügyfél-bevezetési szoftver 2025-re

Akár B2B, akár B2C ügyfelekkel dolgozik, a hatékony bevezetés több mint egy kellemes bónusz – a sikeres ügyfélkapcsolat fenntartásának elengedhetetlen eleme. A Wyzowl 2020-as tanulmánya szerint az új ügyfelek 86%-a hűséges marad azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek vásárlás utáni bevezető tartalmat kínálnak.

Hogyan biztosíthatja a lehető legjobb bevezetési élményt?

Örülök, hogy megkérdezte.

Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk a 10 legjobb ügyfél-bevezetési szoftvert, amelyek strukturálják és racionalizálják a belső folyamatokat, és jobb élményt nyújtanak az ügyfeleknek. ?

Mit kell keresnie az ügyfél-bevezetési szoftverben?

A rengeteg lehetőség közül a megfelelő ügyfél-bevezetési eszköz kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet. A döntés megkönnyítése érdekében vegye figyelembe az alábbi kulcsfontosságú tényezőket:

Felhasználóbarát: A bonyolult rendszer megtanulására fordított idő az ügyfelektől elvett idő. Csapatának gyorsan el kell sajátítania a szoftvert, akár önállóan, akár a szerszám tudásbázisának segítségével.

Automatizált munkafolyamatok : Válasszon olyan szoftvert, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, így felgyorsíthatja a belső folyamatokat, és több időt fordíthat Válasszon olyan szoftvert, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, így felgyorsíthatja a belső folyamatokat, és több időt fordíthat a jó ügyfélkapcsolatok kiépítésére.

Integrációk : Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen integrálható a jelenlegi Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen integrálható a jelenlegi ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszereivel projektmenedzsment eszközeivel és fizetési átjáróival. Ez biztosítja a zökkenőmentes adatáramlást, ami minimalizálja a kézi adatbevitelt és a hibák kockázatát.

Kommunikációs csatornák: Egyszerűsítse Egyszerűsítse kommunikációs terveit olyan szoftverrel, amely beépített kommunikációs eszközökkel rendelkezik, vagy integrálható a kommunikációs szoftverével.

Elemzés és jelentések: A szoftvernek lehetővé kell tennie az ügyfél-bevezetési folyamat hatékonyságának értékelését az eltöltött idő, az ügyfél-elkötelezettség és a konverziós mutatók nyomon követésével.

Visszajelzési eszközök: A választott szoftvernek lehetővé kell tennie a visszajelzések gyűjtését, hogy jobban megérthesse az ügyfelek igényeit és problémáit a jövőbeli fejlesztésekhez ?️

A ClickUp automatizálási funkciói segítik a szervezettséget és megkönnyítik az ügyfelek bevezetését.

A 10 legjobb ügyfél-bevezetési szoftver

Mindenhol kerestük a 10 legjobb ügyfél-bevezetési szoftvert, amelyek mindegyike egy adott felhasználási esetre van szabva. Bármi is legyen az üzleti igénye, biztosan talál olyan eszközt, amely egyszerűsíti és javítja a bevezetési folyamatot. Készüljön fel a sikeres és tartós ügyfélkapcsolatok kiépítésére! ?

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely tökéletesen alkalmas az ügyfelek bevezetésének és az ügyfélkapcsolatok kezelésének racionalizálására is.

A platform számos olyan funkciót kínál, amelyek megkönnyítik az ügyfelek bevonását, például a testreszabható ClickUp űrlapokat. Használja őket új ügyfelek bevonására azáltal, hogy a kezdetektől fogva összegyűjti a legfontosabb adatokat. Hatékonyak az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtésére is a kapcsolat során, lehetővé téve a szolgáltatások folyamatos kiigazítását és fejlesztését. ?

A ClickUp segítségével személyre szabott portálok létrehozásával barátságos légkört teremthet az onboarding során. Ezek megkönnyítik a képzési anyagokhoz és az onboarding ellenőrzőlistákhoz való hozzáférést, így új ügyfelei nem tévednek el.

Ráadásul a ClickUp CRM és praktikus CRM sablonjai segítségével könnyedén belekezdhet az ügyfélkezelésbe.

Optimalizálja a potenciális ügyfelek generálását a ClickUp Hubspot-vezérelt ügyfél-bevezetési útmutatóval, és vezesse végig az ügyfeleket a bevezetési folyamaton a ClickUp ügyfél-bevezetési sablon segítségével.

A ClickUp Client Success Collaboration Template segítségével több csapatot is összehozhat, amelynek célja az általános ügyfélélmény javítása.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

Az ingyenes csomagban a űrlapok száma korlátozott.

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Megjegyzés: A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. ChurnZero

via ChurnZero

A ChurnZero egy ügyfél-siker szoftver, amelyet előfizetéses alapú vállalkozások (például SaaS-szolgáltatók) számára terveztek, hogy betekintést nyerjenek a termékhasználatba, ösztönözzék a termék elfogadását és hatékonyan csökkentsék az ügyfélelvándorlási arányt.

Csatlakoztassa a SaaS platformjához, és kövesse nyomon a használati szokásokat, például azt, hogy az ügyfelek milyen gyakran jelentkeznek be, és mely funkciókat használják. Ez segít megérteni, hogy a termék mely részei okozhatnak nehézséget számukra, így személyre szabott támogatást nyújthat (például a ChurnZero alkalmazáson belüli bemutató funkciójával). ?

A ChurnZero tökéletes eszköz azoknak a SaaS-vállalkozásoknak, amelyek aktív ügyfélkapcsolatok ápolásával, az ügyfelek igényeinek proaktív kielégítésével és a megtérülés idejének csökkentésével szeretnék növelni az ügyfélmegtartást.

A ChurnZero legjobb funkciói:

Kövesse nyomon az ügyfelek adatait, például a kezdő dátumot, a következő megújítási dátumot, a licencszámot, az utolsó tevékenységet és az NPS pontszámot.

Szerezzen ügyfélelvándorlási pontszámokat, hogy azonosítsa az elégedett fiókokat és azokat, amelyekre figyelmet kell fordítani.

Hozzon létre korlátlan számú ügyfélszegmenst (hasonló jellemzőkkel és igényekkel rendelkező felhasználói csoportokat) a használati minták elemzéséhez és a megközelítési stratégiák testreszabásához.

Állítson be automatikus riasztásokat és műveleteket, amelyeket az ügyfélút bizonyos szakaszai váltanak ki, például a bevezetés vagy az ügyféladatok változása.

A ChurnZero korlátai:

A műszerfal nem testreszabható

A csapattagok megjelölése és a valós idejű interakciók nem elérhetők.

Nem lehet törölni az ügyfélfiókokat – ehhez kapcsolatba kell lépni a ChurnZero ügyfélszolgálatával.

ChurnZero árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ChurnZero értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (1091 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (126 értékelés)

3. Clientary

via Clientary

A Clientary egy all-in-one projekt- és ügyfélkezelő, valamint bevezetési szoftver, amely alkalmas potenciális ügyfelek megszerzésére, egyszerű feladatok és számlázható órák nyomon követésére, valamint ajánlatok, becslések és számlák kezelésére. Ráadásul a natív Stripe integráció lehetővé teszi az online fizetések elfogadását hitelkártyával vagy ACH banki átutalással.

Akár szabadúszó, tanácsadó vagy ügynökség tulajdonos, a Clientary úgy lett kialakítva, hogy megszüntesse a stresszt, amit az ügyfelek fizetése és az üzleti pénzügyek kezelése okoz.

A Clientary legjobb funkciói:

Könnyen karbantartható adatbázis az összes ügyfélről , beleértve a kapcsolattartási információkat, a ki nem fizetett számlák összegét és a vevői sikerhez fontos megjegyzéseket.

Testreszabhatja a számlasablonokat a márka logójával és színeivel, több pénznemmel és adókkal.

Hozzon létre egy portált az ügyfelek számára, ahol megtekinthetik a becsléseket, számlákat és a projekt előrehaladását.

Készítsen munkaidő-nyilvántartást, fizetési és költségjelentéseket egy adott ügyfél vagy az összes ügyfél számára egy adott időtartamra, vagy segítsen az általános ügyfél-bevezetésben.

Ügyfélkapacitás korlátai:

Nincsenek fejlett projektmenedzsment funkciók, mint például az egyéni mezők és a több nézet.

A felhasználói felület testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Korlátozott integráció a főbb fizetési átjárókkal és más harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Clientary árak:

Solo: 19 USD/hó (1 alkalmazott felhasználó)

Csapat: 39 USD/hó (3 felhasználó)

Ügynökség: 59 USD/hó (5 felhasználó)

Megjegyzés: Az Agency csomagban további felhasználók is rendelkezésre állnak, havi 10 dollár/felhasználó áron.

Ügyfélértékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (37 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (45 értékelés)

4. Demio

via Demio

A Demio egy könnyen használható ügyfél-bevezetési szoftver online események, például webináriumok, workshopok és konferenciák szervezéséhez. Különböző interaktív elemeket kínál, például szavazásokat, kéziszövegeket, képernyőmegosztást, csevegést és kiemelt műveleteket (más néven cselekvésre ösztönző elemeket). Mivel ez egy böngészőalapú eszköz, a résztvevőknek nem kell semmilyen szoftvert vagy bővítményt letölteniük a webináriumokon való részvételhez. ?‍?

A Demio kiválóan alkalmas egyéni vállalkozók, marketingcsapatok és SaaS startupok számára, akik webináriumokat szeretnének használni potenciális ügyfelek szerzésére, új felhasználók bevonására és termékbemutatók tartására a jobb ügyfél-siker érdekében.

A Demio legjobb funkciói:

Készítsen webináriumokat, regisztrációs oldalakat és e-mailes emlékeztetőket a vállalata logójával és színeivel.

A webinárium végén irányítsa át a résztvevőket egy egyedi URL-re

A webináriumokat automatikusan rögzítheti, így az események után megoszthatja a felvételeket a résztvevőkkel és másokkal.

Integrálja a Zapierrel és más népszerű alkalmazásokkal, mint például a Hubspot, a Salesforce, a Mailchimp és a ConvertKit.

A Demio korlátai:

Nincs asztali vagy mobil alkalmazás

Korlátozott natív integrációk

A képernyőmegosztás funkció csak a teljes képernyőt osztja meg, nem pedig egy adott ablakot vagy lapot.

Demio árak:

Starter: 59 USD/hó (egy host)

Növekedés: 109 USD/hó/host áron kezdődik

Prémium: 2200 USD/év/gazdagép áron

Unlimited: 22 000 USD/évtől

Demio értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (139 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (240 értékelés)

5. Moovila

via Moovila

A Moovila egy autonóm projektfigyelő és -kezelő eszköz, amely központosítja a projektadatokat, elemzi a munkafolyamatokat és csökkenti a projekt kockázatait. Valós idejű betekintést nyújt a projekt állapotaiba, felveti a potenciális problémákat, és megvalósítható lépéseket javasol azok megoldására, hogy a projekt visszatérjen a tervezett pályára.

A Moovila leginkább projektmenedzsereknek és projektmenedzsment irodáknak (PMO) ajánlott, akik aktívan szeretnék kezelni a projektkockázatokat, hogy biztosítsák a zökkenőmentes ügyfél-bevezetési folyamatot és a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat.

A Moovila legjobb funkciói:

A projekttervek többféle nézetben is megjeleníthetők: lista, Kanban, Gantt, naptár és miniatűr.

Azonosítsa és rangsorolja a kritikus feladatokat és a projekt eredményeit , amelyek hatással vannak a projekt ütemtervének befejezési dátumára.

Értesítést kap, ha potenciális problémákat észlelnek, vagy a mérföldkövek veszélybe kerülnek?

Integrálja a gyakran használt alkalmazásokkal, mint például a Google Drive, a Dropbox, a Microsoft Teams, a Hubspot és a Salesforce.

A Moovila korlátai:

Más ügyfél-bevezetési szoftverekhez képest nehézkes felület

Korlátozott integrációs és testreszabási lehetőségek

A projektjelentések exportálásához csak JPG formátum áll rendelkezésre.

Moovila árak:

Starter: 31,25 USD/hó felhasználónként

Sapphire: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Diamond: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MSP-k számára: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Aktiválás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Moovila értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (13 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (39 értékelés)

6. Notion

via Notion

A Notion egy sokoldalú munkaterület és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző tartalmakat – jegyzetektől adatbázisokig és feladatlapokig – központosítsanak. Használja ezt az ügyfél-bevezetési szoftvert ügyféladatok tárolására, projektadatok rögzítésére, feladatok kiosztására a csapat tagjai között és a haladás nyomon követésére. ?

A Notion engedélybeállításai részletes ellenőrzést tesznek lehetővé a munkaterület oldalak ügyfelekkel való megosztásakor. Válassza ki, hogy az ügyfelek csak megtekintési, megjegyzés- vagy szerkesztési jogot kapnak, vagy teljes hozzáférést.

A digitális marketing ügynökségek és tanácsadó cégek számára, akik rugalmas felületet keresnek az ügyfélprojektek egyszerűsítéséhez és az azokhoz való együttműködéshez, a Notion a megfelelő eszköz.

A Notion legjobb funkciói:

Kezdje el használni az 5000-nél is több sablon egyikét, amelyek olyan felhasználási eseteket fednek le, mint a projekt ütemtervek, irányítópultok és költségvetés-nyomkövetők.

Valós időben együttműködhet csapatával a vállalati wikiken és adatbázisokban.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Drive, Canva, Calendly, Zoom és Slack.

Több nyelvet támogat, többek között az angolt, a spanyolt, a portugált, a japánt és a koreait.

A Notion korlátai:

A vevőfelvételi szoftverben nincs natív időkövetési funkció.

Lassul, ha nagy projektekkel dolgozik

Nem támogatja a ütemezett feladatokra vonatkozó értesítéseket.

Notion árak:

Ingyenes csomag

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (4766 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1782 értékelés)

7. GuideCX

via GuideCX

A GuideCX projektmenedzsment és ügyfél-bevezetési szoftvere javítja a valós idejű láthatóságot és a csapatok közötti együttműködést. Emellett segít az ügyfelek kezelésében az egész ügyfél-életciklus során. Használja a testreszabható sablonjait az ügyfél-bevezetési folyamat szabványosításához és időmegtakarításhoz a jövőbeli projektekben.

Ha gyakran előfordul, hogy ügyfeleire kell várnia, amíg befejezik a projektben rájuk eső feladatokat, vagy hosszú órákat tölt projektfrissítő megbeszéléseken, a GuideCX segítségével egyszerűsítheti az együttműködést és a projekteket a terv szerint haladhat.

A GuideCX legjobb funkciói:

Hívja meg csapattagjait, ügyfeleit és más érdekelt feleket, hogy megtekintsék és elvégezzék a feladatokat.

A haladási sáv segítségével láthatóvá teheti a projektfeladatok százalékos arányát a különböző szakaszokban, például „Még nem kezdődött el”, „Folyamatban”, „Megakadt” és „Befejeződött”.

Kapjon alkalmazáson belüli vagy e-mailes értesítést, amikor feladatot kap, vagy amikor a feladatok határideje közeledik.

Gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket ügyfél-elégedettségi (CSAT) felmérésekkel, amikor egy mérföldkőhöz érkezik.

A GuideCX korlátai:

A feladatok frissítésekor lassúbb, mint a listán szereplő többi ügyfél-bevezetési szoftver.

A CSAT-felmérések nem testreszabhatók, ami megnehezítheti az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtését.

GuideCX árak:

Starter: 100 USD/hó

Professzionális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Haladó: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

GuideCX értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (329 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (29 értékelés)

8. Pipefy

via Pipefy

A Pipefy egy folyamatkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy csöveken (más néven Kanban munkafolyamatokon) keresztül szervezzék és automatizálják működésüket.

A vezetékek használatával különböző folyamatokhoz, például a potenciális ügyfelek minősítéséhez, az értékesítéshez és az ügyfelek bevezetéséhez, a csapatok nyomon követhetik a feladatok különböző teljesítési szakaszait. Ráadásul könnyű automatizálni az ismétlődő feladatokat, például új Kanban-kártyák létrehozását, áthelyezését és mezőik frissítését.

Ezek a funkciók ideálisak azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek Kanban-szerű megközelítést keresnek az onboarding munkafolyamatok vizuális szervezéséhez és nyomon követéséhez.

A Pipefy legjobb funkciói:

A kiterjedt sablonkönyvtár bármely sablonját testreszabhatja a különböző üzleti folyamatok kezeléséhez.

Használjon űrlapokat az információk rögzítéséhez és tárolásához Kanban kártyákon.

Kövesse nyomon az egyes feladatok (más néven Kanban-kártyák) történetét, beleértve a munkafolyamat szakaszait, a megosztott fájlokat és a megjegyzéseket.

Tekintse meg a folyamat egyes fázisainak feladatainak összefoglalását, és nézze meg, melyek vannak határidőre, késésben vagy már befejezve.

A Pipefy korlátai:

Kevés natív integráció az ügyfél-bevezetési platformon

Csak listás és Kanban nézeteket kínál.

A Pipefy automatikus nyomonkövetési e-mailjei gyakran a Spam mappába kerülnek.

Pipefy szöveges árak:

Starter: Ingyenes

Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 38 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pipefy értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (214 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (303 értékelés)

9. Userflow

via Userflow

A Userflow egy digitális bevezetési és ügyfél-bevezetési platform, amely egyszerűsíti a szoftvercégek ügyfeleinek bevezetését. Lehetővé teszi számukra, hogy kód írása nélkül lépésről lépésre készítsenek alkalmazáson belüli termékbemutatókat, ellenőrzőlistákat és felméréseket.

A felhasználói bevezetési funkcióknak köszönhetően az ügyfelek gyorsan megismerhetik a termék legfontosabb funkcióit, ami növeli az elkötelezettséget és javítja az általános ügyfél-elégedettséget. ✨

A Userflow különösen hasznos azoknak a SaaS-vállalkozásoknak, amelyek zökkenőmentes felhasználói élményt szeretnének nyújtani, ösztönözni szeretnék a felhasználók áttérését és növelni szeretnék a megtartási arányt.

A Userflow legjobb funkciói:

Készítsen és testreszabjon ügyfél-bevezetési folyamatokat kódolási tapasztalat nélkül

Használja a szegmentálást, hogy az ügyfél-bevezetési élményt az egyes felhasználói csoportok igényeihez igazítsa.

Automatizálja a folyamatokat olyan események alapján, mint a regisztráció, az oldal látogatások és a funkciók használata.

Képzelje el, hogyan haladnak a felhasználók a folyamatokon keresztül olyan mutatók segítségével, mint a megtekintési és befejezési arányok, hogy javítsa az ügyfelek sikerességi arányát.

A Userflow korlátai:

Csak webalkalmazásokkal működik.

Kevés natív integráció

A felmérések más ügyfél-bevezetési szoftverekhez képest korlátozottan testreszabhatók.

Userflow szöveges árak:

Startup: 300 dollár/hó

Előny: 850 dollár/hó áron elérhető

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Userflow értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (95 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (12 értékelés)

10. Jotform

via Jotform

A Jotform egy kódolás nélküli online űrlapkészítő, amely regisztrációs űrlapok, felmérések, megrendelőlapok és egyéb eszközök segítségével gyűjti az ügyféladatokat. Feltételes logikai funkciójával az űrlapokat a felhasználói bevitelek függvényében bizonyos mezők megjelenítésével, frissítésével vagy elrejtésével testreszabhatja.

Ezenkívül a Jotform táblázatok megkönnyítik az űrlapok beküldésének szervezését és kezelését. Váltson a Táblázat, Naptár, Kártya és Feltöltés nézetek között, hogy az adatok megjelenítését saját preferenciái szerint állítsa be.

A Jotform legjobb funkciói:

Készítsen űrlapokat a semmiből vagy a Jotform sablonjaiból egy intuitív, drag-and-drop felületen.

Fordítsa le az űrlapokat több mint 130 nyelvre, beleértve az angolt, franciát, spanyolt, hollandot, olaszt és portugált.

Ossza meg űrlapjait linkek, QR-kódok és weboldalakba ágyazott elemek segítségével, vagy töltse le őket kitölthető PDF-fájlként.

Több mint 100 eszközzel integrálható, beleértve olyan fizetési átjárókat, mint a PayPal, Google Pay, Stripe, CashApp Pay, Square és Apple Pay.

A Jotform korlátai:

Az ingyenes csomagban a Jotform márkajelzés szerepel, és 5 űrlapra és 100 havi beküldésre korlátozódik.

A szoftver néha lassan és hibásan működik, különösen hosszú és összetett űrlapok kitöltésekor.

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük

Jotform árak:

Ingyenes csomag

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Arany: 129 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jotform értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (204 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1559 értékelés)

Tegyen tartós első benyomást a tökéletes ügyfél-bevezetési platformmal

A legjobb ügyfél-bevezetési megoldás kiválasztása kulcsfontosságú a sikeres bevezetés és a pozitív ügyfélkapcsolatok szempontjából – és mi összeállítottuk a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb lehetőséget. ?

Mely funkciók a legfontosabbak Önnek? Automatizált munkafolyamatok? Csapatmunka? Integráció a jelenlegi technológiai rendszerével? Ügyfél-visszajelzések gyűjtése? Platformok közötti kompatibilitás?

Ha olyan eszközt keres, amely mindezeket a funkciókat és még többet is tartalmaz, akkor nézze meg a ClickUp-ot. Regisztráljon még ma, és ingyenesen hozzáférhet a hatékony funkcióihoz.