10 ügyfélszerzési stratégia az üzleti növekedés elősegítésére

Az új ügyfélszerzési stratégiák a sikeres marketing és üzleti növekedés szuperhősei. Segítenek felszabadítani a hatékony ügyfélszerzés erejét, hogy vonzza a potenciális ügyfeleket és ugrásszerűen növelje hosszú távú megtartási arányát.

Ez az útmutató mindent tartalmaz, amit tudnia kell az ügyfélszerzési stratégiák alapjairól. Ezen felül különböző ügyfélszerzési módszerekkel, inspiráló sikertörténetekkel és a lehetséges kihívások leküzdésének módjaival is kiegészítettük. 📈🏆

Mi az ügyfélszerzés?

Az ügyfélszerzés egy vállalkozás számára új ügyfelek vagy kliensek vonzását és megszerzését jelenti. Hasonlóképpen, az ügyfélszerzési stratégia célja új fizető ügyfelek megszerzése és az üzleti növekedés elősegítése.

Íme a leghatékonyabb ügyfélszerzési stratégiák három alapvető lépése:

Vezető generálás: A vállalkozás piackutatás és olyan eszközök, mint A vállalkozás piackutatás és olyan eszközök, mint az ügyfélprofil-sablonok segítségével vonzza a célpiac potenciális ügyfeleit. Vezető ápolás: A vállalkozás gondos e-mailes marketinggel és olyan eszközök bevezetésével, mint A vállalkozás gondos e-mailes marketinggel és olyan eszközök bevezetésével, mint a vezető menedzsment szoftver , ápolja a vezetőket és építi a bizalmat. Vezető konverzió: A vállalkozás potenciális ügyfeleket új ügyfelekké alakít, ekkor pedig olyan eszközök használatát alkalmazhatja, mint például A vállalkozás potenciális ügyfeleket új ügyfelekké alakít, ekkor pedig olyan eszközök használatát alkalmazhatja, mint például az ügyfélmegtartó szoftver.

Bár minden lépésnél más-más részleteket is figyelembe kell venni, ez az alapvető folyamat.

Szervezze meg az új potenciális ügyfeleket, és tartsa őket mozgásban az értékesítési folyamatban a ClickUp automatizálási funkcióival.

Természetesen mindegyik lépésnek több változata is létezik, attól függően, hogy egy vállalat vagy szakember milyen marketingstratégiát választ. A legfontosabb, hogy a céljaidnak, a célközönségednek és a termékednek vagy szolgáltatásodnak leginkább megfelelő új ügyfélszerzési stratégiát alkalmazzad.

Az ügyfélszerzési tölcsér szerepe az üzleti növekedésben

Az ügyfélszerzési tölcsér, más néven értékesítési tölcsér, arra az útra utal, amelyet a potenciális ügyfelek bejárnak, mielőtt fizető ügyfelekké válnak.

Ez egy kifejezetten cselekvésre ösztönző marketing. 🏃

Az ügyfélszerzési folyamatba akkor lép be az ember, amikor megismeri a terméket vagy szolgáltatást, és akkor lép ki belőle, amikor először vásárol. Ettől kezdve belép a vásárlás utáni élménybe, de ezt a témát egy másik útmutatóban tárgyaljuk.

Íme néhány előnye a minőségi ügyfélszerzési csatornának:

Jobb márkaismertség a hatókör és a felismerhetőség bővítése érdekében

A vállalat növekedésének fokozása

Bevételek új ötletekbe és meglévő erőforrásokba történő befektetéshez

Bizonyított érték és vonzerő a külső érdekelt felek (pl. befektetők, partnerek vagy influencerek) számára.

Röviden: Az ügyfélszerzési stratégiák eljutnak a célközönségéhez és javítják az eredményét.

A ClickUp Dashboards segítségével folyamatosan tájékozódhat értékesítési és ügyfélszerzési stratégiáinak hatékonyságáról.

Az ezek eléréséhez szükséges stratégiák és eszközök vállalkozásonként eltérőek lehetnek. Hasonlóképpen, a marketing szakemberek számos különböző ügyfélsiker-szoftvert és eszközt használhatnak az ügyfélszerzési folyamat javítására.

Az ügyfélszerzési módszerek típusai

Számos ügyfélszerzési módszer létezik – nem kell csak egyet választania. Néha hatékonyabb, ha két vagy több módszert is beépít az új ügyfélszerzési stratégiájába.

Az alábbiakban személyes és digitális lehetőségeket is talál, amelyek hatékonysága az Ön vállalkozásától, iparágától és célközönségétől függ.

Most nézzük meg a leggyakoribb módszereket az új ügyfelek vonzására és megszerzésére, valamint azt, hogy mely típusú vállalkozások számára lehetnek a legalkalmasabbak.

Digitális tartalommarketing

A következő iparágak számára ideális: szolgáltatás, gyártás, technológia, pénzügy, oktatás, energia, kiskereskedelem, e-kereskedelem

Összpontosítson olyan tartalmak közzétételére és terjesztésére, amelyek relevánsak és hasznosak a célközönség számára. A magas színvonalú tartalom vonzza és lekötözi a potenciális ügyfeleket, érzelmi kötődést teremtve, amely végül a potenciális ügyfeleket vásárlásra ösztönzi.

Íme néhány digitális marketing ötlet, amelyekkel elindulhat:

Közösségi média: Közzétegyen olyan közösségi média bejegyzéseket, amelyek vonzzák a közönségét, legyenek azok mémek, iparági hírek, valami köztes vagy mindegyik.

Videók: Készítsen olyan videotartalmakat, amelyek oktatást, szórakozást vagy termékbemutatókat nyújtanak olyan platformokon, mint a YouTube.

Podcastok : Készíts folyamatos podcastot, amely értékes információkat tartalmaz a célpiacod számára; plusz pontokat kapsz, ha közben influencerekkel is együttműködsz.

Infografikák : Készítsen informatív infografikákat; az ügyfelek gyakran kedvelik és megosztják a kiváló minőségű infografikákat, hogy később újra megnézhessék őket.

Blogbejegyzések: Tegyen közzé megbízható, praktikus tartalmakat vállalata blogján vagy híroldalán.

Keresőmotor-optimalizálás

A következő iparágak számára ideális: szolgáltatások, élelmiszer- és italipar, technológia, ingatlan, építőipar, közlekedés

A keresőmotor-optimalizálás (SEO) javítja vállalkozásának megjelenését a keresőmotorok találati oldalain (SERP).

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy összekapcsolja a gondolattérképeket a feladatokkal, és hozzon létre egy hatékony SEO-tervezési teret.

A SEO szakemberek ezt a céloldalak, a blogtartalmak és a közösségi média bejegyzéseinek optimalizálásával érik el, hogy a tartalom magasabb rangsort kapjon, amikor a közönség kapcsolódó kulcsszavakat keres.

A vállalkozások számára ez azt jelenti, hogy gyakrabban jelennek meg az organikus keresésekben, organikus forgalmat generálnak, hitelességet építenek és növelik a márka ismertségét.

Fizetett hirdetések

A következő iparágak számára ideális: technológia, közlekedés, oktatás, kiskereskedelem, szolgáltatások, élelmiszer- és italgyártás, gyártás, pénzügy, vendéglátás, autóipar

A hagyományos, display és pay-per-click (PPC) hirdetések fizetése növelheti bármely vállalkozás láthatóságát.

Az iparágához és a célközönségéhez leginkább megfelelő marketingcsatornák kiválasztásával növelheti az ügyfélszerzési csatornába belépő ügyfelek számát. Ez pedig mindig jó dolog.

Ha segítségre van szüksége a kezdéshez, az alábbiakban kiemeltünk néhány lehetséges helyet, ahol hirdetéseket fizethet:

Hagyományos: TV, rádió és nyomtatott média

Megjelenítés: Közösségi média platformok, weboldalak és alkalmazások

PPC: Keresőmotorok és közösségi média platformok

E-mail marketing

A következő iparágak számára ideális: kiskereskedelem, pénzügy, szórakoztatóipar, nonprofit, szolgáltatások, kiskereskedelem, e-kereskedelem

Célzott e-mailek küldése az e-mail listáján szereplő potenciális ügyfeleknek ápolja a potenciális ügyfeleket és ösztönzi őket a cselekvésre.

Persze, mindannyian rengeteg marketinges e-mailt kapunk, amelyeket minden nap törlünk, de az e-mailes marketing egy olcsó módja annak, hogy növelje a közönségével való kapcsolattartás lehetőségeit. Soha nem lehet tudni, mikor fogja az egyik tárgya egy potenciális ügyfelet vásárlásra ösztönözni! 💡🤑

Könnyítse meg az e-mailek írását a ClickUp AI segítségével – másodpercek alatt személyre szabott e-maileket generálhat, és üzleti kapcsolatait fenntarthatja a közönségével.

Influencer marketing

A következő iparágak számára ideális: Élelmiszer- és italgyártás, vendéglátás, szórakoztatás, autóipar, kiskereskedelem

Az iparágában befolyásos személyekkel való együttműködés növeli a hitelességét és kiterjeszti marketingjének hatókörét egy szélesebb közönségre. Emellett növeli a vírusos terjedés esélyét is, ami hatalmas előnyökkel jár, mindezt minimális munkával az Ön részéről.

A megfelelő influencer segíthet Önnek a hitelesség megteremtésében, a közösségi média követőinek számának növelésében, az értékesítés növelésében és visszajelzések gyűjtésében, amelyek segítenek vállalatának fejlődésében.

Affiliate marketing

A következő iparágak számára ideális: e-kereskedelem, vendéglátás, pénzügy, technológia, szórakoztatás, marketing

A termékeit vagy szolgáltatásait szerény jutalékért népszerűsítő külső partnerekkel való együttműködés növeli az eladásokat, és szélesebb közönséghez juttatja el termékeit.

Egyes vállalkozások a PPC-marketing és más csatornák helyett az affiliate marketinget választják, mert ez egy másik hatékony stratégia, amely nem zavarja meg a pénzforgalmat. Az affiliate partnerek akkor kapnak fizetést, amikor egy ügyfél vásárol, így Ön csak akkor fizet, ha a stratégia működik.

A következő iparágak számára ideális: gyártás, oktatás, szórakoztatás, energia, élelmiszer- és italgyártás

Az eseményekben való részvétel vagy azok szponzorálása növeli a márka ismertségét és a vállalkozásával kapcsolatba kerülő potenciális ügyfelek számát. Ezeknek az eseményeknek nem feltétlenül kell személyes részvételt igényelniük; a webináriumok és más online események is hatékonyak lehetnek.

A ClickUp feladatnézetével, prioritásaival és ellenőrzőlistáival gondoskodhat arról, hogy mindenki tudja, mit kell tennie az esemény tervezése és végrehajtása során.

Ahhoz, hogy eredményeket érjen el, olyan eseményeket érdemes választania, amelyek valóban relevánsak és érdekesek a közönsége számára. Ez azt jelentheti, hogy felméréseket kell végeznie a meglévő ügyfelek körében, hogy képet kapjon arról, hol érdemes kezdeni, és hogy ez jó ötlet-e a márkájának.

Partnerségek és együttműködések

A következő iparágak számára ideális: Élelmiszer- és italipar, vendéglátás, szórakoztatóipar, autóipar

Más vállalkozásokkal vagy szervezetekkel való együttműködés egy egyszerű módja a keresztpromóciónak és a szélesebb közönség elérésének.

Egy másik szervezettel való együttműködés a közös cél elérése érdekében nem csak a láthatóságot növeli. Növeli annak esélyét is, hogy időben elérje célját, miközben a pénzügyeket és a feladatokat úgy osztja el, hogy az mindkét (vagy valamennyi) fél számára előnyös legyen.

Ingyenes próbaverziók és minták

A következő iparágak számára ideális: E-kereskedelem, SaaS, szórakoztatás, előfizetéses csomagok, oktatás, vendéglátás, pénzügyek

Az ingyenes próbaverziók és minták nem csupán marketingeszközök, hanem aprócska ízelítők és interaktív bemutatók, amelyekkel megismertetheti kínálatát.

Ez olyan, mintha a potenciális ügyfeleknek VIP-hozzáférést biztosítana termékének vagy szolgáltatásának varázslatos világához, mielőtt elkötelezik magukat, hatékonyan felkeltve kíváncsiságukat és izgalmukat, hogy fizető ügyfelekké váljanak. 🎉

Hűség- és ajánlói programok

A következő iparágak számára ideális: szolgáltatások, e-kereskedelem, vendéglátás, pénzügyek, előfizetéses csomagok

Az ügyfélmegtartási stratégiákban gyakran találkozhat hűség- és ajánlóprogramokkal, és erre jó okuk van: működnek!

Legtöbben közülünk legalább néhányszor vásároltunk már extra terméket vagy tettünk lépéseket, hogy kedvenc márkánktól jutalmat kapjunk. Próbálja meg tehát megjutalmazni a meglévő ügyfeleket a visszatérő vásárlásokért és az ajánlásokért olyan ösztönzőkkel, mint a jövőbeli vásárlásokra vonatkozó kedvezmények, tervfrissítések vagy exkluzív termékek.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp List view alkalmazásban.

Ügyfélvélemények és ajánlások

A következő iparágak számára ideális: E-kereskedelem, egészségügy, közlekedés, építőipar, előfizetéses csomagok, pénzügyek

Az elégedett ügyfelek ösztönzése vagy motiválása arra, hogy pozitív értékeléseket és ajánlásokat hagyjanak, befolyásolja és építi a potenciális ügyfelek bizalmát.

Sok tapasztalt vásárló órákat tölt azzal, hogy különböző márkákról szóló véleményeket és ajánlásokat böngész, mielőtt megköti a nehezen megkeresett pénzét. Ön azt szeretné, hogy az Ön cége legyen az, amelyik kiemelkedik elégedett ügyfeleivel, őszinte visszajelzéseivel és magas értékeléseivel.

Gyakori ügyfélszerzési kihívások

Valószínűleg néhány akadályba ütközik majd a hatékony ügyfélszerzés útján, de ez nem baj!

Az a fontos, hogy hogyan reagál az egyes kihívásokra. Mi ebben szeretnénk segíteni. Az alábbiakban kiemeltük azokat a gyakori kihívásokat, amelyekkel szembesülhet, valamint a lehetséges megoldásokat, amelyekkel ügyfélszerzési stratégiáját újra a helyes útra terelheti.

Tanulmányozza át most, vagy jelölje meg könyvjelzővel ezt az útmutatót, és térjen vissza hozzá, amikor már tudja, mivel kell szembenéznie.

A célközönség azonosítása

Kihívás: Határozza meg célközönségét, alakítson ki pontos ügyfélprofilokat, és ezeknek megfelelően alakítsa ki marketingtevékenységeit.

Megoldás: Végezzen alapos piackutatási kampányt az ügyfelek viselkedésének, preferenciáinak és demográfiai adataiknak a feltérképezése érdekében. Elemezze ezeket az adatokat a célközönség azonosítása érdekében. 🔍🎯

Verseny

Kihívás: Tűnjön ki a versenytársak közül, és hatékonyan versenyezzen a figyelemért és a megkülönböztetésért.

Megoldás: Fókuszáljon a niche piacokra, emelje ki, mi különbözteti meg vállalatát, és dolgozzon ki egyedi értékajánlatot. Figyelje a versenyt, hogy előnyben maradjon.

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeivel és perjelparancsaival könnyedén rendszerezheti a versenytársaival kapcsolatos információkat.

Ügyfélszerzési költség

Kihívás: Egyensúlyozza ki az ügyfélszerzési költségeket (CAC) és az egyes ügyfelek életre szóló értékét, hogy javítsa eredményét.

Megoldás: Összpontosítson a magas konverziós arányú marketingcsatornák optimalizálására és olyan stratégiák megvalósítására, amelyek javítják az ügyfélmegtartást. Rendszeresen értékelje és módosítsa CAC-stratégiáját.

Hatékony marketingcsatornák

Kihívás: Azonosítsa a legjobb marketingcsatornákat, hogy elérje célközönségét, és hatékonyan használja erőforrásait.

Megoldás: Kísérletezzen különböző marketingcsatornákkal, elemezze a meglévő közönség preferenciáin alapuló adatokat, és ennek megfelelően fektessen be.

Konverziós arányoptimalizálás

Kihívás: Több potenciális ügyfelet fizető ügyféllé alakítani.

Megoldás: Folyamatosan tesztelje webhelyét és céloldalait A/B teszteléssel és hasonló stratégiákkal, hogy meghatározza, mi találja meg a közönségét. Adjon egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívásokat (CTA-kat), és finomítsa az ügyfélútvonalat.

Használja a ClickUp Whiteboards rugalmasságát az ügyfélút feltérképezéséhez és a konverziós arány optimalizálásához.

Bizalomépítés

Kihívás: Érzelmi kapcsolat és megbízhatóság érzésének kialakítása a potenciális ügyfelekkel (ez egy gyakori kihívás a kis- és új vállalkozások számára).

Megoldás: Építsen ki erős online jelenlétet, használjon társadalmi bizonyítékokat (pl. ügyfélvélemények), biztosítson átlátható kommunikációt, és kínáljon garanciákat vagy próbaidőszakokat, hogy csökkentse a potenciális ügyfelek által érzékelt kockázatot.

Skálázási stratégiák

Kihívás: Az ügyfélszerzési erőfeszítések növelése a hatékonyság fenntartása mellett.

Állítson be és kövessen nyomon célokat vállalkozása számára a ClickUp Goals segítségével, hogy tudja, mikor és hogyan bővítsen.

Megoldás: Vezessen be skálázható marketingeszközöket kisvállalkozások számára, bővítse a sikeres stratégiákat, és fektessen be olyan technológiába, amely képes kezelni a megnövekedett ügyfélforgalmat.

Alkalmazkodás a piaci változásokhoz

Kihívás: Az állandóan változó ügyfélviselkedéshez és preferenciákhoz való alkalmazkodás.

Megoldás: Kövesse az iparági trendeket, vizsgálja meg az ügyfelek visszajelzéseit, és szükség esetén módosítsa stratégiáit. Legyen hajlandó fejleszteni megközelítését és szükség szerint újítani.

Hatékony és sikeres ügyfélszerzési stratégiák 10 lépésben

Most pedig jöjjön az a rész, amelyre mindannyian vártunk! Bemutatjuk Önnek a sikeres ügyfélszerzési stratégiákról szóló lépésről lépésre szóló útmutatónkat.

1. Határozza meg a célközönségét

A demográfiai adatok, viselkedés és preferenciák alapján azonosítsa ideális ügyfeleit. Használja ezeket az adatokat ügyfélprofilok létrehozásához, és igazítsa marketingjét az ügyfelek érdeklődési köréhez és igényeihez.

Az olyan átfogó ügyfélkezelő eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsítik ezt a lépést, és kiterjedt adatokat és elemzéseket nyújtanak a jelenlegi ügyfelekről.

2. Készítsen vonzó tartalmakat

A célközönséget megszólító, értékes tartalom marketing szempontból aranyat ér. Használjon blogokat, videókat, infografikákat és egyéb tartalmakat, hogy bemutassa szakértelmét és vonzza a potenciális ügyfeleket.

A ClickUp AI egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot.

3. Vezessen be SEO stratégiát

Készítsen SEO stratégiát a láthatóság és az organikus webes forgalom javítása érdekében. Használjon releváns kulcsszavakat és építsen visszautaló linkeket a keresőmotorok rangsorában való előrelépés érdekében.

4. Használja ki a közösségi média marketing előnyeit

Vonzza be célközönségét és meglévő ügyfélkörét olyan közösségi média platformokon, mint a Facebook, a TikTok, a LinkedIn és az Instagram. Osszon meg vonzó tartalmakat, lépjen kapcsolatba követőivel, és használjon célzott hirdetéseket, hogy minél több embert érjen el.

Szeretné megkönnyíteni a közösségi média marketinget? A ClickUp Automations megkönnyíti a közösségi bejegyzések ütemezését és nyomon követését.

5. Indítson e-mail marketing kampányokat

Célzott e-mail kampányok segítségével építsen ki és ápoljon kapcsolatokat potenciális ügyfelekkel, amelyek értékes tartalmat, exkluzív ajánlatokat és személyre szabott kommunikációt nyújtanak. Plusz pontokat szerezhet, ha olyan eszközt használ, mint a ClickUp!

Készítsen és mentse el e-mail sablonokat a ClickUp-ban, hogy marketingtevékenysége gyerekjáték legyen.

A ClickUp és hasonló eszközök lehetővé teszik, hogy kihasználja a projektmenedzsment funkciókat az ügyfélszerzés stratégiájának javítása érdekében. Emellett olyan praktikus funkciókhoz is hozzáférhet, mint a marketing- és értékesítési csatorna sablonok.

6. Fektessen be fizetett hirdetésekbe

Költségvetést különítsen el marketingköltségekre olyan csatornákon, mint a Google vagy a Facebook hirdetések. A ClickUp for Sales Teams javítja marketingkampányai sikerességi arányát a mai legnépszerűbb marketingeszközökkel való integráció, a részletes elemzések és a költségvetési eszközök révén.

A demográfiai adatok, érdeklődési körök és online viselkedés alapján célzott hirdetések hatékonyak, különösen akkor, ha retargetinget is alkalmaz. A retargeting olyan fizetett hirdetéseket jelent, amelyek azoknak a vásárlóknak szólnak, akik korábban már meglátogatták a közösségi média profiljait vagy weboldalát.

7. Ösztönözze az ajánlásokat

Vezessen be ajánlóprogramokat, hogy motiválja hűséges ügyfeleit arra, hogy ajánlják Önt családtagjaiknak, barátaiknak, munkatársaiknak és közösségi média kapcsolataiknak.

Kínáljon ösztönzőket, például kedvezményeket, nyereményjátékokat, hűségpontokat vagy exkluzív hozzáférést egyedi tartalmakhoz vagy termékekhez.

8. Kínáljon ingyenes próbaverziókat vagy mintákat

Adjon lehetőséget a potenciális ügyfeleknek, hogy ingyenes próbaverziókkal vagy mintákkal kipróbálják termékét vagy szolgáltatását. Ez csökkenti az érzékelt kockázatot, és első kézből nyújt betekintést az Ön által kínált áruk vagy szolgáltatások minőségébe, ami vonzza a potenciális ügyfeleket, és többet akarnak majd.

9. Fókuszáljon az ügyfélkapcsolat-kezelésre

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) javítja az ügyfélmegtartást és a bizalmat. A startupok számára hatékony CRM gyakran magában foglalja a hűségprogramokat, a személyre szabott ajánlatokat és a minőségi ügyfélszolgálatot.

A ClickUp CRM megkönnyíti az ügyfelekkel való üzenetváltást és javítja az ügyfélélményt. Minden szükséges funkcióval rendelkezik az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, így Ön:

Frissítse és rendszerezze az ügyféladatokat

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket

Javítsa az ügyfélkapcsolatokat

Automatizálja a munkafolyamat-kezelést

Növelje sikerét adatok és elemzések segítségével

Vizualizálja folyamatát, egyszerűsítse az ügyfél-munkafolyamatokat, és működjön együtt csapatával a ClickUp CRM-jében.

10. Adatok figyelése és elemzése

Használjon mérőszámokat és adatelemző eszközöket, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek viselkedésébe, és ezáltal megalapozott döntéseket hozhasson, finomítsa stratégiáit, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

A ClickUp ügyféladatok nyomon követésére és elemzésére szolgáló funkciói mindent megkönnyítenek. Minden megtalálható benne, amire szüksége van:

Adatok gyűjtése és rendszerezése

Feladatok és tevékenységek nyomon követése

Automatizálja a munkafolyamatokat

Teljesítménymutatók figyelemmel kísérése

Védje az ügyféladatokat

Hogyan mérjük az ügyfélszerzést?

Miután elindította az ügyfélszerzési stratégiát, itt az ideje megnézni, mennyire hatékony. A folyamatosan változó fogyasztói környezetben a folyamatos siker érdekében folyamatosan szükséges a jelenlegi mutatók alapján történő fejlesztések végrehajtása. Mi pedig itt vagyunk, hogy segítsünk.

Íme néhány mutató, amelyet érdemes nyomon követnie:

Ügyfélszerzési költség

A CAC az új ügyfelek megszerzésének teljes költségét jelenti, amely a marketing- és értékesítési csapat költségein alapul.

Íme egy egyszerű képlet a CAC kiszámításához:

CAC = (marketing és értékesítés teljes költsége) / (megszerzett új ügyfelek száma)

Konverziós arányok

Az ügyfélút különböző szakaszaiban mért konverziós arányok segítségével azonosíthatja, mi működik és mi nem.

Nyomon követheti, hogy hány potenciális ügyfél vagy webhely-látogató jut el az ügyfélút következő szakaszába az egyes forrásokból (pl. webhely-látogatások, hírlevél-feliratkozások).

Szervezze meg CRO-stratégiáját a ClickUp több mint 15 nézetével, beleértve a Listát, a Táblát és a Naptárat.

Íme egy gyors képlet a konverziós arányok kiszámításához:

Konverziós arány = (konverziók száma / látogatók vagy potenciális ügyfelek száma) x 100.

Ügyfélélettartam-érték

Az ügyfél életre szóló értéke (LTV) az az árbevétel, amelyet egy ügyfél várhatóan generál az Ön vállalkozásával való kapcsolatának kezdetétől a végéig.

Íme egy alapvető képlet az ügyfelek LTV-jének kiszámításához:

LTV = (átlagos vásárlási érték x átlagos vásárlások száma)

Befektetés megtérülése

A befektetés megtérülése (ROI) az új ügyfélszerzési stratégiák jövedelmezőségét méri.

Íme egy egyszerű módszer a ROI kiszámítására:

ROI = (az ügyfélszerzésből származó nettó nyereség – az ügyfélszerzés költsége) / (az ügyfélszerzés költsége) x 100

Ügyfélelvándorlási arány

Az ügyfélelvándorlási arány arra utal, hogy egy adott időszakon belül hány fizető ügyfél szünteti meg termékének vagy szolgáltatásának vásárlását. Minél alacsonyabb az elvándorlási arány, annál kedvezőbb hatással van az ügyfélszerzési stratégiájának sikerére.

A ClickUp Dashboards teljes mértékben testreszabható, így betekintést nyerhet az ügyfelek viselkedésébe, az elvándorlási arányokba és minden másba, amit tudnia kell az üzletéről.

A lemorzsolódási arányt ezzel az egyszerű képlettel számíthatja ki:

Elvándorlási arány = (az adott időszakban elvesztett ügyfelek száma / az adott időszak elején regisztrált ügyfelek száma) x 100

Ügyfélszerzési csatornák

A különböző ügyfélszerzési csatornák teljesítményének nyomon követése rávilágít az egyes módszerek hatékonyságára az ügyfélszerzési stratégiájában.

Az egyes akvizíciós csatornák konverziós arányainak és ROI-jának összehasonlításával könnyen azonosíthatja, hol találja a legtöbb (és a legértékesebb) ügyfelet.

Valós példák a sikeres ügyfélszerzési stratégiákra

Stratégiáit tovább finomíthatja az esettanulmányokból és sikertörténetekből való tanulással is.

Az alábbiakban bemutatunk néhány, a valós életből vett példát a sikeres ügyfélszerzési stratégiákra, hogy inspiráljuk marketingcsapatát. Készen áll az inspirációra (és talán egy kis irigységre)?

1. Airbnb

Kiemelt módszer: Ajánlói program

Az Airbnb jelentősen növelte növekedését ajánlóprogramokkal, ezzel új szabványt teremtve. A márka ösztönözte a meglévő felhasználókat, hogy ajánlják barátaikat, utazási krediteket kínálva nekik, amelyeket felhasználhattak a szállásfoglalás költségeinek csökkentésére, és ez bevált.

A sikeres stratégia arra ösztönözte a meglévő felhasználókat, hogy népszerűsítsék a platformot, így szájról szájra terjedő reklámmal új felhasználókat vonzottak, bizalmat építettek és lelkesedést keltettek.

2. Dollar Shave Club

Kiemelt módszer: Vírusvideó

A Dollar Shave Club nemzetközi figyelmet keltett, ügyfélkörét bővítette és sikere az egekbe szökött egy vírusvideóval, amely remekül kiemelte termékének előnyeit.

A ClickUp Integrations segítségével a legkiválóbb projektmenedzsment szoftvert kombinálhatja a már bevált eszközökkel, így a vírusos tartalmak is elérhetővé válnak.

Más szavakkal, egy szórakoztató és őszinte videót készítettek, amely bemutatta az egyedi értékesítési pontokat, miközben megnevettette az ügyfeleket. Ezzel több millió új ügyfelet és még több megtekintést generáltak.

3. Warby Parker

Kiemelt módszer: Otthoni próbaprogram

Az e-kereskedelmi óriás Warby Parker felforgatta a szemüvegipart azzal, hogy új otthoni próbaprogramjával az online vásárlásba is bevezette a próbavásárlás élményét.

Jelenleg ez talán nem tűnik nagy dolognak, de ez egy merész lépés volt, amely lehetővé tette a vállalat számára, hogy versenyezzen a designer márkákkal. A Warby Parker ingyenes szállítással és azzal a lehetőséggel tette még vonzóbbá az ajánlatot, hogy a vásárlók több keretet is kipróbálhatnak, mielőtt döntést hoznak – mindezt anélkül, hogy el kellene hagyniuk otthonukat.

4. Casper

Kiemelt módszer: Tartalommarketing

Ez a mára híressé vált matrac-dobozos cég a jó öreg digitális tartalommarketingbe való befektetéssel vált híressé. Sikerük bizonyítja a hasznos, releváns tartalom erejét.

A Casper szórakoztató, könnyed tartalmakat tett közzé, amelyek felvilágosították a fogyasztókat a minőségi alvás és (természetesen) a matracok előnyeiről. Ezzel a vállalat az iparág tekintélyes szereplőjévé vált, és bizalmat épített ki a fogyasztók körében.

A márka egy ideig még egy Woolly nevű nyomtatott magazint is kiadott, mielőtt újra a digitális tartalmakra helyezte a hangsúlyt.

Vonzza az új ügyfeleket az üzleti növekedés érdekében

Akár most kezdte, akár már régóta foglalkozik ezzel, minden vállalat profitálhat egy szilárd új ügyfélszerzési stratégiából, amely új ügyfeleket hoz a céghez.

A titkos összetevő a elégedett ügyfelek. Ez azt jelenti, hogy ki kell dolgoznia ügyfélkapcsolat-stratégiáját, és kiváló termékeket vagy szolgáltatásokat kell nyújtania.

Profi tipp: Ha talál valamit, ami működik, akkor duplázzon rá! ✅🙌

Készen áll arra, hogy fellendítse vállalkozását, csökkentse ügyfélszerzési költségeit és növelje ügyfelei életre szóló értékét? Mi a legjobb eszközökkel segítünk Önnek!

Mire vár még? Szálljon fel a ClickUp vonatra – ingyenes! 🚂