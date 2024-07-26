A 15 legjobb CRM-rendszer startupok számára 2025-ben (vélemények és árak)

A startupok vezetése néha olyan, mint egy cirkusz.

A nap folyamán több feladatot kell egyszerre ellátnia, többek között a pénzügyek kezelését, a legjobb munkatársak megtartását és, ami a legfontosabb, a hűséges ügyfélkör biztosítását. ?

És ha tényleg el akarja indítani a dolgokat, akkor meg kell találnia a módját, hogy részt vegyen az ügyfélmegbeszéléseken, és foglalkozzon a visszajelzésekkel, miközben ápolja az ügyfélkapcsolatokat!

De hogyan kezelheti mindezeket az elemeket, miközben bővíti vállalkozását?

Egyszerű: a megfelelő CRM ( ügyfélkapcsolat-kezelő ) szoftver használatával.

Ebben a cikkben bemutatjuk, mi is az a CRM szoftver, és kiemeljük a 15 legjobb CRM-et startupok számára, amelyeket már ma is használhat.

Mi az a CRM szoftver?

A CRM szoftver segít a startup vállalkozásoknak minden kapcsolattartójukat egy helyen tárolni, az értékesítési folyamat minden lépését nyomon követni és hosszú távú kapcsolatokat építeni ügyfeleikkel. Manapság számos ingyenes CRM szoftver elérhető a piacon.

De mi is pontosan a CRM?

A CRM a ügyfélkapcsolat-kezelés rövidítése.

A CRM segít a startupoknak elmélyíteni kapcsolataikat az ügyfelekkel, partnerekkel és beszállítókkal. Ez különösen fontos, mert jó kapcsolatok nélkül szinte lehetetlen egy startupnak növekedni. ?

Valójában ez az egyik legfontosabb eszköz a startupok számára, mert rengeteg dolgot segít nekik megvalósítani.

Íme néhány funkció, amely megtalálható a startupok számára készült CRM szoftverekben:

Értékesítési folyamatok kezelése

Műszerfalak és jelentések

E-mail integráció

Marketing automatizálás

Vezető menedzsment

Ezek a funkciók biztosítják, hogy a startupban mindenki hozzáférjen a legfrissebb ügyféladatokhoz. Így az értékesítési csapat a legjobb ügyfélélményt tudja nyújtani. Egy tanulmány becslése szerint a fogyasztók 65%-a válik egy márka hosszú távú ügyfelévé, ha jó ügyfélélményt kap.

Ezenkívül a megfelelő CRM szoftver segítségével csapata elkerülheti a értékesítési és marketing csapatok közötti kommunikációs problémákat, a korlátozott adat-hozzáférést és az elszalasztott lehetőségeket. Az adatok szerint a CRM rendszer használata 39%-kal növelheti a vállalkozás keresztértékesítési és felértékesítési bevételeit.

A 15 legjobb értékesítési CRM-rendszer startupok számára

Íme a tizenöt legjobb CRM-eszköz startupok számára:

1. ClickUp

Próbálja ki a ClickUp CRM-jét! Tartsa projektmenedzsment eszközeit és CRM-jét egy platformon, a ClickUp-on.

A ClickUp a világ egyik legjobban értékelt projektmenedzsment szoftvere és startup menedzsment szoftvere, amelyet kis- és nagyvállalatok csapata is használ.

A ClickUp segítségével címkékkel rendezheti fiókjait, a Térkép nézet segítségével földrajzi áttekintést kaphat ügyfeleiről, és automatikusan hozzárendelhet feladatokat az értékesítési folyamat minden szakaszához.

Ezen felül a ClickUp ingyenes Forever Plan csomagjával startup vállalkozása a szoftverre költött pénzt a vállalkozásába fektetheti!

Íme, miért a ClickUp a legjobb ingyenes CRM a startupok számára:

Rugalmas CRM-nézetek: vizualizálja fiókjait, ügyfelei megrendeléseit vagy értékesítési folyamatát listában, táblázatban, táblázatban és még sok más formában.

Műszerfalak : tartsa szemmel ügyfelei életre szóló értékét, az átlagos üzletkötések méretét, az értékesítési csapat teljesítményét és még sok mást. tartsa szemmel ügyfelei életre szóló értékét, az átlagos üzletkötések méretét, az értékesítési csapat teljesítményét és még sok mást.

Egyéni állapotok : hozzon létre egyedi állapotokat, amelyek az Ön egyedi értékesítési folyamatához illeszkednek.

Egyéni mezők : adjon hozzá egyéni részleteket a : adjon hozzá egyéni részleteket a CRM munkafolyamatához , hogy nyomon követhesse a megrendeléseket, a legfontosabb potenciális ügyfeleket, a pontszámokat és egyebeket.

Email ClickApp: tartsa a beszélgetéseket egy helyen azáltal, hogy e-maileket küld és fogad közvetlenül a ClickUp feladatokból. tartsa a beszélgetéseket egy helyen azáltal, hogy e-maileket küld és fogad közvetlenül a ClickUp feladatokból.

Űrlapnézet: gyorsan gyűjtsön ügyféladatokat, és automatikusan hozzon létre feladatokat a válaszokból.

Adatvédelem, vendégek és jogosultságok : szabályozza, hogy ki férhet hozzá a munkaterületéhez szabályozza, hogy ki férhet hozzá a munkaterületéhez

Ellenőrzés és megjegyzések : dolgozzon együtt ügyfeleivel projektekben és szerződésekben dolgozzon együtt ügyfeleivel projektekben és szerződésekben

Képletmezők : automatikusan kiszámítják egy új termék megrendelésének költségét vagy egy új potenciális ügyfél pontszámát.

Emlékeztetők: állítson be emlékeztetőket, hogy soha ne felejtse el a közelgő ügyfélmegbeszéléseket.

Sablonok: használja a sablonokat CRM-hez , fiókkezeléshez, ügyfélszolgálathoz és egyebekhez.

Munkafolyamat-automatizálás : hagyja, hogy a ClickUp automatikusan alkalmazza az új sablont, hozzászólásokat tegyen közzé, állapotokat mozgasson és még sok mást, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat. : hagyja, hogy a ClickUp automatikusan alkalmazza az új sablont, hozzászólásokat tegyen közzé, állapotokat mozgasson és még sok mást, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Zoom integráció: indítson Zoom-találkozót ügyfeleivel közvetlenül a ClickUp feladaton belül.

Még nem győződött meg?

Itt találsz további információkat a ClickUp CRM-ként való használatáról.

ClickUp előnyei

A ClickUp korlátai

A platform hatékony funkcióinak elsajátításához rövid tanulási folyamatra lehet szükség.

Kiterjedt testreszabási lehetőségek, amelyek eleinte túlnyomóak lehetnek

Örökre ingyenes csomag (legalkalmasabb személyes használatra)

Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára (7 USD/tag/hónap)

Üzleti terv (legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára (12 USD/tag/hónap)

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés) 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

ClickUp értékelések

„CRM-ként használjuk – egy egyszerű, általunk készített űrlapon keresztül gyorsan hozzáadhatunk új potenciális ügyfeleket. Számviteli célokra is használjuk, hogy kezeljük az ügyfelek és beszállítók számláit. Minden zökkenőmentesen működik, és egy helyről kezelhető.” — G2Crowd

„Nagyon könnyen megtanulható, a szoftver rengeteg segítséget nyújt. Az online oktatóanyagok is könnyen megtalálhatók. Nagyon testreszabható CRM, kezdőknek is barátságos, sok iparágban használható.” — Capterra hitelesített értékelés

2. HubSpot CRM

A HubSpot CRM egy ingyenes CRM startupok számára. Számos hasznos értékesítési eszközt is tartalmaz startupok számára, amelyek segítenek a csapatoknak hatékonyabban kezelni a folyamatokat.

De vajon ez a (Hub)pontos eszköz a startup vállalkozásod számára?

Nézzük meg:

Főbb jellemzők

Részletes betekintést nyerhet az egész értékesítési folyamatba a vizuális irányítópultok és a potenciális ügyfelek pontozása segítségével.

Lépjen kapcsolatba ügyfeleivel az ütemezési eszköz, az élő csevegés vagy az e-mail segítségével.

Kezelje a dokumentumokat, és hozzon létre egy hasznos tartalmakat tartalmazó könyvtárat az egész csapat számára.

Slack, Integrálható a Microsoft Dynamic Jira és más programokkal.

Árak

A Hubspot CRM ingyenes csomaggal rendelkezik, a fizetős csomagok ára pedig 50 dollár/hónap két felhasználó számára.

Ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 7000 értékelés)

Hubspot CRM értékelések

„Egy CRM-re volt szükségünk az összes kapcsolatunk és potenciális ügyfelünk kezeléséhez. A Hubspot segített nekünk az összes értékesítési folyamatunk kezelésében és olyan marketingtevékenységek végrehajtásában, mint kiváló e-mailek és céloldalak készítése, valamint marketingtevékenységek automatizálása.” — Capterra hitelesített értékelés

„Összességében a HubSpot hihetetlenül pozitív élmény volt számunkra. Nem fogok hazudni és azt mondani, hogy nem voltak frusztrációk, de a szoftverváltás vagy új folyamatok bevezetése során mindig vannak frusztrációk. Végül a HubSpot segített nekünk csodálatos módon előrelépni a folyamatainkban, és a támogatásuk valóban, valóban felülmúlja minden más termék támogatását, amit valaha kaptam.” — Capterra hitelesített értékelés

Nézze meg a Hubspot integrációk listáját!

3. Agile CRM

Az Agile CRM egy all-in-one CRM-megoldás, amely néhány projektmenedzsment funkció val is rendelkezik. Az Agile CRM segítségével feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, nyomon követheti az e-mail kampányokat, és játékossá teheti az értékesítési folyamatot. ?

Nézzük meg, hogyan segíthet az Agile CRM az értékesítési tevékenységének fejlesztésében:

Főbb jellemzők

Kövesse nyomon az értékesítési ügyleteinek szakaszait és mérföldköveit

Vegye fel a kapcsolatot ügyfeleivel az egy kattintásos hívásfunkció és a hangposta automatizálás segítségével.

Automatizálja az ütemezést, a meghívókat és a nyomon követést

Rendezze a feladatokat prioritás, határidő, tulajdonos vagy állapot szerint

Árak

Az Agile CRM ingyenes csomaggal rendelkezik, a fizetős csomagok ára pedig 14,99 dollár/hónap-tól kezdődik.

Ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

Agile CRM értékelések

„Jó értékesítési CRM kis- és középvállalkozások számára. Jó felülettel rendelkezik és nagyon könnyen megtanulható. Az automatizálási funkciók és az ügyfélszolgálat javításra szorul.” — Capterra hitelesített értékelés

„Könnyen használható CRM, amely többféle funkcióval rendelkezik. A kapcsolattartók idővonala minden interakciót megjeleníti, így könnyű a haladás. Az automatizálás és a kampányok egyszerűek és jól működnek.” — Capterra hitelesített értékelés

4. Salesforce

A Salesforce segít a csapatoknak az értékesítési ciklus minden szakaszának kezelésében. Ezzel a CRM-platformmal nyomon követheti a legjobban teljesítő csapat tagokat, árajánlatokat készíthet és még sok mást.

Nézzük meg, hogy ez az értékesítési CRM eszköz képes-e az Ön értékesítési csapatát olyan erővé tenni, amellyel számolni kell:

Főbb jellemzők

Kövesse nyomon csapata teljesítményét a műszerfalak segítségével

Egy közösségi feed funkció, ahol a csapatok együttműködhetnek az ügyfelek projektjein.

A potenciális ügyfeleket automatikusan rendelje hozzá a megfelelő csapattaghoz

Szerezzen betekintést népszerű közösségi oldalakról, mint a Facebook és a Twitter, anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

Árak

A Salesforce árazási tervei havi 25 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 11 000 értékelés)

Salesforce értékelések

„A lehetőségek végtelenek, ami ijesztő is lehet. Az első konfigurálás időigényes, és sok ismeret szükséges a beállításhoz. Megbízható harmadik fél segítsége nélkül nagyon nehéz elvégezni. Természetesen drága is, de valójában ez az a kategória, ahol „megkapod, amit fizetsz”. — Capterra hitelesített értékelés

„Van egy kis tanulási görbe, mivel ez a szoftver nagyon sok funkcióval rendelkezik és nagyon robusztus. Ettől eltekintve a szoftver korlátlan lehetőségeket kínál az értékesítési csapatának.” — Capterra hitelesített értékelés

Nézze meg ezeket a Salesforce alternatívákat!

5. Zoho CRM

A Zoho CRM segítségével hosszú távú teljesítménymutatókat (KPI-ket) állíthat be, és a műszerfalakon keresztül figyelemmel kísérheti az értékesítők teljesítményét. Így ösztönözheti az alkalmazottakat, hogy az üzletek lezárása után is tartsák fenn a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat.

Főbb jellemzők

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mailek küldése az ügyfeleknek, a potenciális ügyfelek nyomon követése és még sok más.

Hozzon létre ügyfélportálokat, hogy ügyfelei továbbra is elkötelezettek maradjanak

Válaszoljon a Gmail, Yahoo, Outlook e-mailekre közvetlenül az alkalmazáson belül.

A műszerfalak segítségével áttekintést kaphat az összes értékesítési tevékenységről.

Árak

A Zoho CRM ingyenes csomaggal rendelkezik, a fizetős csomagok ára pedig havi 20 dollár/felhasználó-tól kezdődik.

Ügyfélértékelések

G2: 4/5 (1000+ értékelés)

Zoho ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer értékelések

„Nonprofit szervezetünk teljes működését a Zoho CRM Enterprise Edition segítségével kezeljük. Az 50-nél is több felhasználó visszajelzései alapján a felhasználói élmény nagyon kiegyensúlyozott. Természetesen nem minden igényt lehet kielégíteni, de a termék és a felhasználási esetek közötti illeszkedés meglehetősen magas, több mint 95%.” — Capterra hitelesített értékelés

„A ZOHO beüzemelése és üzembe helyezése egy kis időt vett igénybe, de az élő csevegés, az e-mailes ügyfélszolgálat és a YouTube-csatorna nagyon egyszerűvé tette a folyamatot. Összességében nagyon elégedettek vagyunk a ZOHO CRM-mel. Ez a legjobb all-in-one platform.” — Capterra hitelesített értékelés

Nézze meg ezeket a Zoho alternatívákat!

6. SugarCRM

A SugarCRM egy CRM-platform, amely marketingautomatizálást, e-mail sablonokat és AI-alapú prediktív elemzéseket kínál.

De mennyire jó ez az eszköz? ?

Nézzük meg:

Főbb jellemzők

Áttekintést kaphat az ügyfelekkel való interakciókról, így az értékesítési képviselők tudni fogják, mikor és hogyan vegyék fel a kapcsolatot velük.

Segítsen az ügyfeleknek a szükséges válaszok megszerzésében az önkiszolgáló portálon keresztül.

A problémafigyelő és a műszerfal segítségével azonosítsa a problémás területeket, mielőtt azok problémává válnának.

Hozzon létre egyedi céloldalakat, e-maileket és konverziós űrlapokat

Árak

A SugarCRM professzionális csomagja havi 52 dollárba kerül felhasználónként.

Ügyfélértékelések

G2: 3,7/5 (500+ értékelés)

SugarCRM értékelések

„Összességében nagyon jó tapasztalataim vannak ezzel a CRM-mel. Naponta használom, és elmondhatom, hogy nélküle nem lenne teljes a mindennapi munkám. Nagyon egyszerűen használható, és elképesztő eredményeket nyújt a jelentések és a műszerfalak terén, ügyfélszolgálati csapatuk pedig nagyon segítőkész.” — Capterra hitelesített értékelés

„Összességében nagyon tetszett a Sugar, és úgy gondolom, hogy kiválóan alkalmas (főleg az alacsonyabb ár miatt!) azoknak a marketing- és reklámügynökségeknek, amelyek egyedi folyamatokat szeretnének kialakítani. Ügyfélszolgálati csapatuk rendkívül segítőkész és hozzáértő volt, és nagyon élveztem a velük való együttműködést.” — Capterra hitelesített értékelés

7. Pipedrive

A Pipedrive egy SaaS CRM eszköz, amelynek egyik remek funkciója, hogy értesíti Önt, ha egy meglévő ügyfél a közelében tartózkodik. Ezzel a funkcióval „véletlenszerűen” találkozhat ügyfeleivel, és megőrizheti velük a jó kapcsolatot. ?

Főbb jellemzők

Kövesse nyomon csapata előrehaladását vizuális irányítópultokkal és egyedi jelentésekkel.

Állítson be egyéni és csapat OKR-eket , hogy nyomon követhesse az azok elérésében elért haladást.

Tekintse meg napi feladatait naptár nézetben vagy teendőlistaként.

Készítsen e-mail sablonokat, vagy válasszon a kész sablonok közül, hogy felgyorsítsa az ügyfelekkel való kommunikációt.

Árak

A Pipedrive fizetős csomagjai havi 15 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Pipedrive értékelések

„Kiváló platform az összes ügyféllel való kapcsolat kezeléséhez.” — Capterra hitelesített értékelés

„Csapatunk eddig elégedett a Pipedrive-val, mert ez az egyetlen eszköz, amelyik megteszi azt, amire szükségünk van. Örülnénk, ha további funkciókkal bővítenék, de jelenleg is jól működik számunkra.” — Capterra hitelesített értékelés

Nézze meg ezeket a Pipedrive alternatívákat!

8. Insightly

Az Insightly egy CRM-rendszer, amelynek célja a marketing, az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a projektcsapatok összehangolása egyetlen ügyfél-információs forrás köré.

Nézzük meg, milyen ismereteket szerezhet ez a CRM-alkalmazás:

Főbb jellemzők

A potenciális ügyfeleket automatikusan a megfelelő csapattaghoz irányítja

Készítsen és küldjön tömeges e-maileket közvetlenül az alkalmazásból

Kövesse nyomon értékesítési KPI-jeit és céljait egyedi irányítópultokkal.

Kezelje projektjeit útközben az Android és iOS mobilalkalmazásokkal.

Árak

Az Insightly fizetős csomagjai havi 29 dollártól kezdődnek felhasználónként, éves számlázás esetén.

Ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (500+ értékelés)

Insightly értékelések

„Az Insightly megkönnyítette a Gmailen belüli kapcsolattartásainkat és a más alkalmazásokkal való szinkronizálást. Úgy találtuk, hogy segített növelni csapatunk termelékenységét. Végül azonban túl egyszerűnek bizonyult igényeinkhez képest.” — Capterra hitelesített értékelés

„Az Insightly kétségkívül remek kiegészítője lett a tökéletes ügyfélkapcsolat-kezeléshez használt eszközeinknek. Olcsó előfizetéssel nyomon követhetjük az ügyfeleket, az e-maileket, a potenciális ügyfeleket és a projekteket, és remek, praktikus funkciókat vehetünk igénybe.” — Capterra hitelesített értékelés

9. Close CRM

A Close CRM egy kiváló CRM startup cégek számára. Az alkalmazás lehetővé teszi a hívások rögzítését, és ha elkövettél egy hibát, visszavonhatod az e-mailek elküldését.

De vajon ez a platform segít-e Önnek több üzletet kötni?

Nézzük meg:

Főbb jellemzők

Egy beérkező levelek funkció, amely megmutatja a határidőre esedékes feladatokat. Amint egy feladatot elvégzett vagy egy nem fogadott hívást visszahívott, azok a feladatok eltávolításra kerülnek a listából.

E-mailek automatikus elküldésének ütemezése

Indítsa el és tekintse át Zoom videohívásait közvetlenül az alkalmazáson belül

Kövesse nyomon csapata teljesítményét a ranglistával!

Árak

A Close CRM fizetős csomagjai 1–3 felhasználó esetén havi 29 dollártól kezdődnek.

Ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Zárja be a CRM-értékeléseket

„Kicsit meredek a tanulási görbe, de ha egyszer megérted a lényegét, minden nagyon egyszerűvé válik.” — Capterra hitelesített értékelés

„Összességében jó, de nem kiváló élmény volt. A CRM alapvető funkciói megvannak, de néhány alapvetőnek tűnő funkció még mindig hiányzik.” — Capterra hitelesített értékelés

A Bitrix24 egy csapatmunkát támogató eszköz CRM funkciókkal . A beépített időkövető, értékesítési automatizálás és részletes jogosultságok segítségével hatékonyan irányíthatja értékesítési csapatát.

Ez a CRM szoftver videohívás funkcióval is rendelkezik, amely akár 24 résztvevőt is támogat.

Főbb jellemzők

A sales funnel elemző eszközzel azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket és az értékesítési lehetőségeket.

Használja az e-mail és SMS automatizálást az értékesítés növelése és az ügyfélmegtartás javítása érdekében.

A Gantt-diagram nézet segítségével ütemezheti és nyomon követheti az értékesítési tevékenységek előrehaladását.

Hozzon létre kapcsolatokat az értékesítési tevékenységek és a feladatfüggőségek között

Árak

A Bitrix24 ingyenes csomagot kínál, a fizetős csomagok ára pedig 24 dollár/hó két felhasználó számára.

Ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

Bitrix24 értékelések

„A Bitrix24 minőségi szolgáltatást és támogatást nyújt a feladatkezelés, az együttműködés, a nyomon követés és a tervezés területén, és mindezt nyomon követhető módon valósítja meg. Ez a platform minden szakember számára rendkívül hasznos és produktív.” — Capterra hitelesített értékelés

„A Bitrix24 minőségi szolgáltatást és támogatást nyújt a feladatkezelés, az együttműködés, a nyomon követés és a tervezés területén, és mindezt nyomon követhető módon valósítja meg. Ez a platform minden szakember számára rendkívül hasznos és produktív.” — Capterra hitelesített értékelés

11. Kevesebb bosszantó CRM

A Less Annoying CRM nagyon komolyan veszi a nevét.

Ez a kapcsolattartó szoftver kifejezetten kisvállalkozások számára lett kifejlesztve. Az alkalmazás árazási modellje egyszerű, és perceken belül beállíthatja a folyamatokat.

Főbb jellemzők

Tekintse meg egy képernyőn az összes jegyzetet, fájlt, feladatot, eseményt és folyamatot, amely egy kapcsolattartóhoz kapcsolódik.

Készítsen különböző egyéni mezőtípusokat kapcsolattartói, cégei és folyamatai számára.

Kapjon napi e-maileket, amelyek összefoglalják az aznapi összes feladatát és eseményét.

Lead report funkció, amely megmutatja a lead státuszát és prioritását

Árak

A Less Annoying CRM nem rendelkezik árkategóriákkal. Azonban fizetős csomagjuk havi 15 dollár/felhasználó áron kezdődik.

Ügyfélértékelések

G2: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

Kevésbé bosszantó CRM-értékelések

„Az ügyfélszolgálat válaszadási ideje hihetetlen. Az, hogy a legalapvetőbb kérdéseinkre is választ kapunk, nagyon fontos volt a rendszer bevezetése során.” — Capterra hitelesített értékelés

„2000 névjegyem van az adatbázisomban, ezért szükségem van egy jól szervezett, a korábbi információkat is tároló rendszerre – a LACRM ezt egy nagyon funkcionális felülettel teszi lehetővé.” – Capterra hitelesített értékelés

12. Nextiva

A Nextiva minden kommunikációs csatornát, beleértve a hang-, videó-, SMS-, csevegő- és felmérési funkciókat, egy helyen egyesít.

Ha ezeket a kommunikációs csatornákat összekapcsolja üzleti alkalmazásaival, értékesítési csapata javíthatja az ügyfelek élményét.

Nézzük meg:

Főbb jellemzők

Kövesse nyomon és kezelje vizuálisan az egész értékesítési folyamatot egy kanban stílusú táblával.

Rendezze és rangsorolja az üzleteket egyedi szakaszokba a folyamatában.

Automatikusan küldjön személyre szabott üzeneteket potenciális ügyfeleknek

Integrálható a Salesforce , Outlook, G Suite és más programokkal.

Árak

A Nextiva árai 30,95 dollártól kezdődnek felhasználónként havonta 1–4 felhasználó esetén.

Ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Nextiva vélemények

„Ha szánsz egy kis időt a támogatásra és a konfigurálásra, akkor ez egy remek termék. Némi időbe telik, mire teljesen beállítod, hogy úgy működjön, ahogy szeretnéd.” — Capterra hitelesített értékelés

„A szolgáltatás minősége páratlan. Az alkalmazás rendkívül könnyen használható, és segít a szervezettségben. A szolgáltatás kiváló, soha nem volt problémám a hívásokkal. Az ügyfélszolgálat kiváló, a személyzet türelmes, barátságos és segítőkész. Összességében a Nextiva segített abban, hogy hatékonyabb legyek az üzleti tevékenységemben, és tudom, hogy a vállalatunkon belüli kollégáimnak is segített.” — Capterra hitelesített értékelés

13. Freshworks CRM

A Freshworks CRM (korábban Freshsales) célja az adatsilók lebontása az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat összevonásával.

Ez a felhőalapú CRM egy Freddy AI nevű remek funkcióval rendelkezik, amely azonosítja a legjobb potenciális ügyfeleit. ?

Főbb jellemzők

Használja a lead scoringot, hogy azonosítsa azokat, akik készek megvásárolni termékét vagy szolgáltatását.

Ellenőrizze a potenciális ügyfél elkötelezettségi szintjét, mielőtt beszélgetést kezdeményezne vele.

Küldjön tömeges, személyre szabott e-maileket a potenciális ügyfeleknek, hogy javítsa az ügyfélkapcsolatokat.

Feladatok hozzáadása, találkozók szervezése, e-mailek küldése és hívások kezdeményezése az üzletkártyákról.

Árak

A Freshworks CRM fizetős csomagjai havi 35 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Freshworks CRM értékelések

„Összességében nagyon elégedettek vagyunk az eddigi tapasztalatokkal. Úgy érezzük, hogy megéri a pénzünket, és gyors válaszokat kapunk a termék használatával kapcsolatban. Nagyon felhasználóbarát, ami kulcsfontosságú.” — Capterra hitelesített értékelés

„Rendszeresen frissítik és új funkciókkal bővítik a rendszert, és velünk együttműködve segítettek a beüzemelésben. De szerintem nagyon hasznos lenne egy webinárium, amely bemutatná, hogyan kell elvégezni bizonyos feladatokat vagy használni az új funkciókat.” — Capterra hitelesített értékelés

14. Keap

A Keap segítségével automatizálhatja értékesítési folyamatait, napi, heti és havi értékesítési jelentéseket készíthet, valamint időpontokat foglalhat.

De vajon a startupja továbbra is a listán szeretné tartani ezt az eszközt, miután áttekintettük?

Nézzük meg:

Főbb jellemzők

Hozzon létre egyedi űrlapokat, és ágyazza be azokat webhelyére és céloldalaira.

Küldjön e-maileket, telefonáljon vagy küldjön SMS-t a CRM kapcsolattartói adatlapjáról.

Időt takaríthat meg az előre megírt e-mailek közül választva.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a „when/then” sablonokkal

Árak

A Keap fizetős csomagjai egy felhasználó számára 79 dollár/hónap áron kezdődnek. Ha további felhasználókat szeretne hozzáadni, az további 30 dollár/felhasználóba kerül.

Ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (1000+ értékelés)

Keap értékelések

„Miután megismerte az összes funkciót, rájön, milyen hatékony és hasznos lehet ez a szoftver.” — Capterra hitelesített értékelés

„Összességében nagyszerű volt. Azért váltottunk, mert olyan rendszerre volt szükségünk, amely több, mint egy egyszerű e-mail marketing szoftver.” — Capterra hitelesített értékelés

15. Salesflare

A Salesflare egy intuitív CRM-rendszer, amelyet a startupok felhasználhatnak az adatbevitel automatizálására, a potenciális ügyfelek jobb nyomon követésére és a csapatként való kommunikációra az ügyfelekkel.

Mennyivel tudja ez a szoftver javítani startup vállalkozása értékesítési folyamatát?

Főbb jellemzők

A Salesflare csatlakozik az e-mail fiókjához, naptárához és mobiltelefonjához, hogy naplózza az e-maileket, találkozókat és telefonhívásokat az ügyfelekkel.

Automatikusan létrehozza az Önnel kapcsolatban álló személyek névjegyét, és összegyűjti róluk az e-mail aláírásokból és nyilvánosan elérhető információkból származó adatokat.

Rendezze ügyleteit egy vizuális drag-and-drop folyamatban, és kapjon automatikus emlékeztetőket, amikor követni kell őket.

Küldjön automatizált e-maileket, elérési sorozatokat és e-mail kampányokat közvetlenül a CRM-ből.

Kövesse nyomon ügyfeleit e-mailjei és weboldala segítségével

A Salesflare szorosan integrálódik a Gmail, az Office 365, a Zapier és más programokkal.

Árak

A Salesflare árai havi 29 dollártól kezdődnek felhasználónként.

Ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Salesflare értékelések

„Nagyon szeretem a Salesflare munkafolyamat-kezelési funkcióját, amely segít automatizálni a csapatom értékesítési feladatainak 40%-át. Összességében egy nagyon testreszabható és robusztus eszköz SaaS értékesítési szakemberek számára.” — Capterra hitelesített értékelés

„Összességében imádom a terméket és a könnyű használatát, és több barátomnak is ajánlottam más cégeknél. ” — Capterra hitelesített értékelés

Kezdje el a legjobb CRM-rendszer használatát a startup vállalkozásához!

Nagyon nehéz lehet a startup vállalkozását életben tartani, ha egyedül kell megbirkóznia a rengeteg feladattal. De ne feledje, hogy a startupok minden másnál jobban értékelik a tudást, és nincs értékesebb dolog, mint az ügyféladatok.

Szerencsére a startupok számára ingyenes CRM-eszközökkel időt és egyéb erőforrásokat takaríthat meg, és könnyedén kezelheti az ügyfélkapcsolatokat. Így az adminisztratív feladatokról az üzleti tevékenység bővítésére összpontosíthat.

De ahhoz, hogy startupja hosszú távon zökkenőmentesen működjön, szüksége van a legjobb startup CRM eszközre!

A ClickUp segítségével vizualizálhatja az ügyfelek projektjeit a Mind Maps segítségével, megtervezheti csapata munkakapacitását a Workload nézet segítségével, valamint beállíthatja és nyomon követheti a finanszírozási célok elérésének előrehaladását.

Kezdje el még ma ingyen használni a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a startupok számára legjobb CRM-et, mert: