Hogyan lehet felhasználóközpontú használati eseteket létrehozni az ideális sikerszenáriókhoz [példákkal]

Ön egy projektet irányít, bonyolult üzleti folyamatokat értelmez, vagy komplex szoftvermegoldásokat fejleszt? Ha igen, akkor jól tudja, hogy a siker a világosságon és a pontosságon múlik. Jó hír! Az alkalmazási esetek sok gondot megspórolhatnak Önnek és ügyfeleinek.

Képzelje el, hogy egy épületet épít. A tervrajzok útmutatást nyújtanak, felvázolva az egyes helyiségek rendeltetését és elrendezését. Pontosan ez az alkalmazási eset: tervrajz, amely útmutatást nyújt a rendszer követelményeihez és az abból következő projektműveletekhez. Segít a felhasználói interakciók közötti folyamatok feltérképezésében, így Ön a felhasználói célokhoz és igényekhez igazodó rendszert építhet. 🏗️

Aki időben cselekszik, sok időt takaríthat meg, és hasonlóképpen, ha most elsajátítja az használati eseteket, később számtalan órát takaríthat meg. Ebben a gyakorlati útmutatóban a következőket magyarázzuk el:

A használati esetek alapú megközelítés jelentősége a szoftverfejlesztésben

Lépések többféle forgatókönyvhez való használati eset megírásához

Mi az a használati eset, és milyen célt szolgál?

Az alkalmazási esetek elengedhetetlenek a felhasználó-specifikus interakciók és narratívák (vagy felhasználói történetek) megértéséhez, hogy létrehozhassuk a rendszer tervezett kialakítását.

Technikai szempontból az alkalmazási eset egy részletes leírás, amely felvázolja, hogy a felhasználó hogyan fog egy IT-megoldással interakcióba lépni egy adott cél elérése érdekében. Feltérképezi a felhasználó által végzett lépéseket, egyértelmű kezdettel, közepével és végével.

Ha még nem ismeri az alkalmazási eseteket, valószínűleg azon töpreng, miért is kellene törődnie velük. Az igazság az, hogy minden szoftverfejlesztési folyamat magában hordozza a felhasználóközpontú projekttervezés terhét. Elengedhetetlen, hogy előzetesen megértsük a szolgáltatás vagy a rendszer követelményeit, hogy a végtermék tökéletesen működjön és nyereséges legyen.

Itt jönnek képbe az alkalmazási esetek, amelyek segítségével megjelenítheti a felhasználói interakciókat az elejétől a végéig, és pontosan meghatározhatja az esetleges problémákat. Gondoljon rá úgy, mint egy stratégiai játék végigjátszására, ahol minden lépés döntő fontosságú. Az Ön bevitelét, a rendszer válaszát, a konkrét folyamatokat és a végső eredményt egyértelműen meghatározzák, így a döntésekben nincs helye a kétértelműségnek.

A cél az, hogy a projektmenedzserek, üzleti elemzők és szoftverfejlesztők összhangba hozzák egymással a végfelhasználók szoftveralkalmazásokkal vagy rendszerekkel kapcsolatos igényeit, kiküszöbölve ezzel a találgatásokat. Az eredmény? Okosabb döntések a következő területeken:

Elsőbbséget élvező funkciók

A tervezés hatóköre

Javítandó hibák

Tipp: Gyors kezdésre van szüksége? Használja a ClickUp felhasználói történet-térkép sablonját, hogy azonnal megkezdhesse az alkalmazási esetek térképezését!

Készítse el és testreszabja felhasználói eset térképét a ClickUp rugalmas és előre formázott táblasablonjával.

Az üzleti folyamatokban alkalmazott használati esetek előnyei

Az alkalmazási esetek számos előnyt kínálnak a szoftverrendszerek és projektek fejlesztése és kezelése során. Íme hét fő előny a különböző üzleti érdekelt felek számára:

Mit kell tartalmaznia egy projekt használati esetének: gyakorlati lépésekkel

Az alkalmazási esetek számos elemet tartalmazhatnak, attól függően, hogy milyen méretű és összetettségű rendszert épít. Íme néhány a legfontosabb lehetőségek közül:

Cím és leírás Szereplők (felhasználók) Felhasználói célok Érdekelt felek Előfeltételek Alapvető folyamat Kivétel az alapvető folyamat alól Változatok vagy „mi lenne, ha” forgatókönyvek Alternatív folyamatok

Ezeket a pontokat jobban meg lehet magyarázni, ha a dolgok gyakorlati oldalát vizsgáljuk. Az alábbi szakaszokban olvashat arról, hogyan lehet ezeket az elemeket beépíteni, és hogyan lehet a komplex használati eseteket megvalósítható lépésekre bontani.

1. lépés: Találja ki a címet és a leírást

Minden használati eset tanulmánynak vonzó címmel kell rendelkeznie. Legyen tömör, konkrét és utaljon a használati eset céljára. Például a Online fizetés optimalizálása: használati eset az e-kereskedelmi konverzió javításához cím azonnal közli a fókuszt és a hatókört.

Ezután az eset leírásában tömören meg kell határoznia a kontextust, megjelölve az alkalmazás szereplőjét vagy felhasználóját, a szóban forgó rendszert és a végső célt. Íme egy példa: Ez az alkalmazás felvázolja az online vásárló által a vásárlás befejezéséhez végzett lépéseket, kiemelve a rendszer reakcióját minden egyes interakció során, hogy biztosítsa a zökkenőmentes tranzakciót és csökkentse a kosár elhagyásának esélyét.

Használjon pontos nyelvet, és közvetlenül utaljon az Ön által elérni kívánt innovatív eredményekre.

2. lépés: Az érintettek azonosítása

Ezek nem hollywoodi sztárok, hanem a vizsgált rendszerrel interakcióba lépő kulcsfontosságú entitások – egyének, csoportok vagy akár más rendszerek. Ezeknek a szereplőknek az azonosítása hasonló a színdarab szereplőinek kiválasztásához: mindegyiküknek megvan a maga szerepe, célja és cselekvései, amelyek hozzájárulnak a történet kibontakozásához. 🎭

Az alkalmazási eset diagramban szereplő szereplők elsődleges vagy másodlagos kategóriákba sorolhatók. Az elsődleges szereplő önállóan kéri a rendszer segítségét egy adott cél eléréséhez. A másodlagos szereplő viszont az elsődleges alkalmazási eset közvetlen eredményeként szolgáltatást nyújt a rendszernek. A rendszer információszerzés vagy egy cél eléréséhez kezdeményezi a másodlagos szereplővel való interakciót.

Tegyük fel, hogy egy felhasználó online hitelkérelmet nyújt be, ami őt elsődleges szereplővé teszi. A hitelkérelemre válaszul a rendszer egy másik erőforrást indít el a kamatlábak kiszámítására – ez az erőforrás a másodlagos szereplő.

Ha még a kutatási fázisban van, és segítségre van szüksége a fő szereplő azonosításában, érdemes lehet dokumentálnia eredményeit.

A ClickUp felhasználói kutatási terv sablon segítségével könnyen meghatározhatja a célokat és összehangolhatja az érdekelt feleket.

3. lépés: Az érintettek céljának meghatározása

Akár egy szereplő terméket vásárol, hírlevelet iratkozik fel, vagy weboldalt használ, célja az, ami a szolgáltatásokkal való interakciójának mozgatórugója. Az Ön feladata, hogy megértse ezeket a célokat, hogy olyan rendszert tervezhessen, amely a lehető leghatékonyabban segíti őket azok elérésében.

Vegyünk egy valós példát: ha Ön egy kiskereskedelmi weboldalt üzemeltet, az ügyfelek célja az lehet, hogy a lehető legkevesebb lépésben vásároljanak meg egy terméket. Ez az alkalmazási eset megköveteli, hogy felvázolja azokat a lépéseket, amelyeket az ügyfeleknek meg kell tenniük a vásárlás befejezéséhez, a termék kiválasztásától a fizetés véglegesítéséig.

Használja ezt a SMART cél akcióterv sablont, hogy felsorolja az összes azonosított szereplő céljait, és figyelemmel kísérje, hogyan foglalkozik velük a csapata.

A SMART célok cselekvési terv sablonjával biztosíthatja, hogy a szereplők céljait követik, egy vizuális lista nézet segítségével, amely mindent rendezett és nyomon követhetővé tesz.

4. lépés: Az érdekelt felek és érdekeik megismerése

Rendkívül fontos azonosítani az összes érdekelt felet és megérteni érdekeiket, hogy a használati eset hatékony legyen. Az érdekelt felek lehetnek végfelhasználók, rendszergazdák, vagy akár külső szereplők vagy rendszerek, amelyek kölcsönhatásba lépnek a szolgáltatásával. Mindegyiküknek egyedi igényei és elvárásai vannak. A következőket kell tennie:

Sorolja fel az összes lehetséges érdekelt felet, aki részt vesz az alkalmazási esetben. Minden érintett fél esetében határozza meg az érdekeit, illetve azt, hogy mit szeretne elérni az alkalmazási esettel. Például egy online vásárló potenciális érdeklődési köre az intuitív és hatékony felhasználói élmény lehet. Gondolja át, hogyan lehet a használati esetet teljesíteni anélkül, hogy az általános célokat veszélyeztetné. projekt vagy termék fejlesztése során rendszeresen tekintse át ezt a listát, hogy az új igények is figyelembe vételre kerüljenek.

Az érdekelt felek elemzése stresszes feladat lehet, különösen akkor, ha több használati esetet kell figyelni. Javasoljuk, hogy minőségi érdekelt felek térképészeti sablonokat használjon a folyamat strukturálására.

A ClickUp List segítségével azonosítsa a projekt kulcsszereplőit és azok támogatási szintjét.

5. lépés: Határozza meg az előfeltételeket vagy feltételezéseket

Az előfeltételek megteremtik a cselekvés feltételeit, biztosítva, hogy az alkalmazási eset megkezdése előtt minden szükséges feltétel teljesüljön. Gondoljon azokra a szükséges feltételekre, amelyek nélkül a forgatókönyv nem működhet – például internetkapcsolatra van szükség az online tranzakciókhoz, vagy felhasználói fiókra a tagok számára fenntartott területekhez való hozzáféréshez. Képzelje el a forgatókönyvet a felhasználó szemszögéből, és határozza meg és sorolja fel egyértelműen ezeket az előfeltételeket.

Az alábbi ábra bemutatja, hogyan használják az előfeltételeket az alkalmazási esetek vázlatos leírásához és a banki weboldal munkafolyamatának automatizálásához:

6. lépés: Az alapvető folyamat vázlatos leírása

Ez a minimálisan életképes termék (MVP) forgatókönyve, amelyben minden a helyére kerül, és az alkalmazási eset pontosan a tervek szerint alakul. Nincsenek hibák, nincsenek bonyodalmak, csak egy egyenes út a boldog felhasználóhoz.

Képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor egy ügyfél könyvet vásárol egy online áruházban. Az alapvető folyamat a következő lenne:

Az ügyfél bejelentkezik a fiókjába Cím, szerző vagy műfaj alapján keresnek könyvet. Az ügyfél átnézi a könyvet, és kosárba helyezi. Továbbhaladnak a pénztárhoz, megerősítik a szállítási adatokat, és kiválasztják a fizetési módot. Áttekintik a megrendelés összefoglalóját, és leadják a megrendelést. A megerősítő e-mail elküldésre kerül az ügyfélnek.

Minden egyes lépésnek egyértelműnek és szükségesnek kell lennie, hogy a felhasználót egy kielégítő tranzakcióhoz vezesse.

Ez a felhasználói leképezési sablon lehetővé teszi komplex ötletek, például felhasználói folyamatok, vázlatok és műszaki diagramok vizuális ábrázolását.

7. lépés: Határozza meg a kivételeket vagy a hibaállapotokat

Ezek a kivételek olyan eseteket jelentenek, amikor a standard folyamat nem alkalmazható. Gondoljon arra, mi mehet rosszul, és hogyan kell a rendszerének reagálnia. Lehetőségei:

Vegye figyelembe a reális forgatókönyveket : Gondoljon át minden olyan esetet, amikor egy művelet eltérhet a tervtől vagy kudarchoz vezethet. Ez technikai problémák, felhasználói hibák vagy váratlan körülmények miatt is bekövetkezhet.

Dokumentáljon minden kivételt : Világosan írja le minden kivételt, beleértve annak okát, hatását és azt, hogy a rendszernek hogyan kell reagálnia.

A kivételek fontossági sorrendbe állítása : Rangsorolja a kivételeket azok valószínűsége és a felhasználói élményre gyakorolt hatása alapján.

8. lépés: A rendszer működésének kiterjesztései vagy változatai

Gondoljon ezekre úgy, mint mi lenne, ha forgatókönyvekre, amelyek rugalmassá teszik a folyamatait. Tegyük fel, hogy egy ügyfél elhagyja a kosarát. Mi a következő lépés? Ehhez talán egy kiterjesztés létrehozására van szükség, amely aktivál egy követő e-mail sorozatot vagy egy speciális kedvezményes ajánlatot, hogy újra bevonja az ügyfelet.

Az alkalmazási eseteknek alkalmazkodniuk kell a valós világ komplexitásához, és olyan innovatív megoldásokat kell kínálniuk, amelyek fenntartják a felhasználók elkötelezettségét. Arról van szó, hogy előre kell látni a váratlan eseményeket, és olyan válaszokat kell kidolgozni, amelyek a kihívásokat lehetőségekké alakítják.

9. lépés: Alternatív folyamatok mérlegelése

Ha kihívások vagy folyamateltérések merülnek fel, fontolja meg alternatív megoldásokat. Képzelje el, hogy egy online kosárrendszer használati esetét tervezi.

Fő sikerszcenárió (MSS):

A felhasználó termékeket tesz a kosárba

A felhasználó a pénztárhoz lép, és megerősíti a fizetést.

De!

Mi történik, ha egy termék nincs raktáron?

A rendszer azonnal értesíti a felhasználót

A rendszer hasonló termékeket ajánl

Mi történik, ha a fizetést elutasítják?

Kérje meg a felhasználót, hogy próbáljon ki egy másik fizetési módot

Kínáljon fel a kosár későbbi kitöltésére

Mi történik, ha hálózati problémák lépnek fel?

A felhasználó előrehaladásának automatikus mentése

Tájékoztassa a felhasználót, és próbálja meg újra a csatlakozást

Minden mi lenne, ha esetre dolgozzon ki egy alternatív útvonalat, amely a rendszert sikeres eredményhez vezeti.

Hogyan írjunk hatékony használati eseteket a ClickUp segítségével

Most, hogy már alaposan ismerjük az alkalmazási esetek kidolgozásának folyamatát, nézzük meg, hogyan lehet professzionálisan megírni őket. Ez az all-in-one projektmenedzsment eszköz bőséges felhasználói dokumentációval és alkalmazási esetek írására szolgáló funkciókkal rendelkezik. Vessünk egy pillantást a folyamatra, hogy megmutassuk, milyen egyszerű is lehet ez. 🌹

Hozzon létre és kezeljen használati eseteket a ClickUp Docs alkalmazásban

Ahhoz, hogy elindítsa üzleti használati eset modelljét a ClickUp-ban, keresse fel a ClickUp Docs-ot, a platform integrált megoldását minden típusú dokumentum létrehozásához és tárolásához – a felhasználói kézikönyvektől és teszteset-meghatározásoktól a műszaki követelményekig.

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja a dokumentumokat és együttműködhet a csapattal anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

Újrakezdi? Remek, hozzon létre egy új dokumentumot. A ClickUp ingyenes folyamatábra-sablonjait felhasználva használati esetdiagramokat, vagy esettanulmány-sablonokat hozhat létre a felhasználói kutatások dokumentálásához. Minden egy központi helyről elérhető lesz, így könnyebb nyomon követni a lehető legjobb kimeneteli forgatókönyvet, vagy alternatív útvonalakat kidolgozni.

Hívja meg a termék- és marketingcsapatok tagjait, hogy valós időben dolgozzanak az alkalmazási eset dokumentumán. Érdemes mappákat létrehozni, hogy több alkalmazási esetet tárolhasson a projektjéhez. A legjobb az egészben, hogy összekapcsolhatja a dokumentumait más projektfeladatokkal, így biztosítva a zökkenőmentes munkavégzést.

Próbáljon meg használati eseteket írni AI segítségével

Vessünk bele magunkat a szórakoztató részbe! A Doc szerkesztőben csak írja be az /ai parancsot. És máris megjelenik a ClickUp AI modális ablak, készen az akcióra. Kattintson a Write with AI gombra, és máris kezdődhet a buli. Írja be az alkalmazási eset témáját, és adja hozzá a releváns műszaki követelményeket, hogy másodpercek alatt professzionális színvonalú, jól strukturált alkalmazási eset bemutatót generáljon.

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

Még az AI által generált használati eseteknél is Ön tartja kézben az irányítást. Lehetőségek:

A tartalom máshová való beillesztése : Az AI által generált tartalmat zökkenőmentesen beillesztheti a dokumentumába. Vagy egyszerűen másolja és illessze be, majd egyesítse a kézzel írt használati esetekkel.

Bejegyzések szerkesztése : Ha a leírásnak személyes hangvételre van szüksége, szerkessze a promptot vagy a témát, hogy az AI-t a kívánt irányba terelje.

Újra generálás : Szeretne valami mást? Fedezze fel az AI különböző válaszait ugyanazon a prompton.

Adjon több iránymutatást az AI-nek: Bővítse a beszélgetést további utasításokkal vagy iránymutatásokkal, és kapjon több kontextushoz illeszkedő választ 🤖

Használja a ClickUp AI-t a Docs-ban található tartalom szerkesztéséhez, összefoglalásához, helyesírás-ellenőrzéséhez vagy hosszának módosításához.

A szöveggenerálás mellett a ClickUp AI javíthatja a meglévő dokumentumok nyelvtani hibáit és hangvételét, sőt, időt takaríthat meg Önnek azzal, hogy összefoglalja a hosszú esettanulmányokat.

Példák szoftverfejlesztési projektek használati eseteire

Vessünk egy pillantást néhány üzleti felhasználási példára, hogy jobban megértsük, hogyan néznek ki ezek a példák, és hogyan tudják egyszerűsíteni a projekteket.

Használati eset #1: Online vásárlási kívánságlista

Egy e-kereskedelmi platform célja egy kívánságlista funkció bevezetése, amely javítja a felhasználók online vásárlási élményét.

Szereplők: Online vásárlók

Célok: Elemek hozzáadása a kívánságlistához; a kívánságlista tartalmának megtekintése

Érdekelt felek: E-kereskedelmi platform, online vásárlók, termékforgalmazók, marketingcsapat, fejlesztők

Előfeltételek: A felhasználónak be kell jelentkeznie és a rendelkezésre álló termékeket böngésznie kell.

Alapvető folyamat:

A felhasználó bejelentkezik az e-kereskedelmi platformra

A felhasználó böngészi a rendelkezésre álló termékeket

A felhasználó kiválasztja azt az opciót, hogy egy terméket hozzáadjon a kívánságlistájához.

A rendszer hozzáadja a kiválasztott terméket a felhasználó kívánságlistájához.

A felhasználók bármikor megtekinthetik és kezelhetik kívánságlistájukat.

A rendszer személyre szabott termékajánlásokat ad a kívánságlistán szereplő termékek alapján.

Bővítmények/változatok:

Vezessen be egy értesítési rendszert, amely figyelmezteti a felhasználókat, ha a kívánságlistán szereplő termékek akcióban vannak.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák kívánságlistájukat barátaikkal vagy családtagjaikkal ajándékötletekért.

Kivételek/Hibaállapotok:

Ha a kiválasztott termék már nem elérhető, értesítse a felhasználót, és kínáljon alternatív megoldásokat.

Technikai problémák esetén gondoskodjon arról, hogy a felhasználók zavartalanul böngészhessenek és hozzáadhassanak elemeket a kívánságlistájukhoz.

Alternatív folyamat:

A felhasználó bejelentkezik az e-kereskedelmi platformra

A felhasználó kiválasztja a meglévő kívánságlistájának megtekintésére szolgáló opciót.

A rendszer megjeleníti a felhasználó kívánságlistáján szereplő tételek listáját.

A felhasználó eltávolíthatja az elemeket a kívánságlistáról, vagy folytathatja a vásárlást.

A rendszer frissíti a kívánságlistát, és releváns javaslatokat ad további termékekre vonatkozóan.

Használati eset #2: Utazási útvonalak kezelése

Egy utazástervező alkalmazás olyan funkciót szeretne bevezetni, amelynek segítségével a felhasználók létrehozhatják és kezelhetik utazási útvonalukat.

Szereplők: utazók, utazási alkalmazás

Célok: Utazási útvonalak létrehozása és szerkesztése; ajánlások fogadása

Érdekelt felek: utazási alkalmazásokat fejlesztő cégek, utazók, helyi vállalkozások, turisztikai hivatalok, fejlesztők

Előfeltételek: A felhasználónak be kell jelentkeznie, és meg kell terveznie az utazást.

Alapvető folyamat:

A felhasználó bejelentkezik

A felhasználó kiválasztja az új utazási útvonal létrehozásának lehetőségét.

A felhasználó megadja az utazás részleteit, beleértve az úti célokat és a dátumokat.

A rendszer létrehoz egy kezdeti útvonaltervet és helyi látnivalókat javasol.

A felhasználó módosíthatja az útvonalat és hozzáadhat egyéni tevékenységeket.

A rendszer valós idejű frissítéseket és ajánlásokat nyújt a felhasználói preferenciák alapján.

Kiterjesztések/változatok:

Integráljon időjárás-előrejelző funkciót minden úti célhoz

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megosszák útvonalukat utitársaikkal.

Kivételek/Hibaállapotok:

Ha a kiválasztott látványosság a tervezett időpontban zárva van vagy nem elérhető, értesítse a felhasználót és javasoljon alternatívákat.

Kapcsolatprobléma esetén gondoskodjon arról, hogy a felhasználók offline állapotban is hozzáférhessenek és módosíthassák útvonalterveiket.

Alternatív folyamat:

A felhasználó bejelentkezik az utazási alkalmazásba

A felhasználó kiválaszt egy meglévő útvonalat

A rendszer megjeleníti az aktuális útvonalat, beleértve a lefoglalt szállásokat és programokat.

A felhasználó módosíthatja az útvonalat, új tevékenységeket adhat hozzá vagy eltávolíthatja a meglévőket.

A rendszer frissíti az útvonaltervet és ennek megfelelően módosítja az ajánlásokat.

A sikeres eset lezárása

Akár üzleti folyamatainak finomhangolását, akár az ügyfélélmény javítását tűzte ki célul, az alkalmazási esetek modellezése kiváló eszköz a vizuális problémamegoldók számára. Ha gyorsan megfigyelhető eredményre van szüksége, támaszkodjon a ClickUp stratégiai alkalmazási esetek fejlesztési eszközeire, hogy felgyorsítsa projektjeinek ütemtervét és megvalósítsa üzleti céljait. 🍉

