10 értékesítési csatorna sablon, hogy több potenciális ügyfelet szerezzen

Hatékony értékesítőként tudja, hogy nem minden potenciális ügyfélnek ugyanazok a igényei. Éppen ezért az értékesítési csatornák kritikus fontosságúak az ügyfelek útjának irányításában, hogy Ön is értékesíthessen közben.

Az értékesítési csatornák létrehozása azonban időigényes lehet. Itt jönnek jól az értékesítési csatorna sablonok. Ezek a praktikus eszközök időt takarítanak meg a csatorna keretrendszerének létrehozásakor, így Ön az érdeklődők generálására és az értékesítés növelésére koncentrálhat.

Ebben a bejegyzésben áttekintjük, hogy mik is azok az értékesítési csatorna sablonok, és kiemeljük azok használatának előnyeit az értékesítési csapat számára. Megosztunk 10 legjobb értékesítési csatorna sablont, amelyek támogatják a potenciális ügyfelek gyűjtését és értékes ügyfelekké alakítását. ?

Mi az értékesítési csatorna sablon?

Az értékesítési csatorna vizuálisan ábrázolja a potenciális ügyfelek útját a termékek vagy szolgáltatások megvásárlásáig. Ez magában foglalja a teljes ügyfélútvonalat, a vállalat megismerésétől a termékek felfedezésén át egészen a végső döntésig.

Az értékesítési csatorna tetején a legszélesebb, ahol általában a legtöbb potenciális felhasználó található. A csatorna a lépésekkel lefelé haladva szűkül, és csak a legértékesebb ügyfeleket tartja meg. ?

Könnyedén térképezze fel a munkafolyamatokat, és hozza létre saját értékesítési csatornáját a ClickUp Whiteboards alkalmazásban mind a marketing-, mind az értékesítési csapatok számára.

A legtöbb értékesítési csatorna háromtól hat szakaszig terjed, a vállalat igényeitől és marketingtevékenységeitől függően. Általában a következő négy szakaszból állnak:

Tudatosság: Az az időpont, amikor a vásárlók először észreveszik a márkáját – általában hirdetések, blogjának olvasása vagy szájhagyomány útján.

Érdeklődés: Az emberek megfontolják az Ön szolgáltatásait, és azt, hogy azok segítenek-e nekik egy probléma megoldásában.

Elkötelezettség: A potenciális ügyfelek elkezdik megismerni az Ön kínálatát, megvizsgálják az árakat, és felveszik a kapcsolatot az értékesítési képviselőkkel.

Művelet: A potenciális ügyfél vásárlással válik ügyféllé.

Az értékesítési folyamat különböző szakaszait általában a csatorna tetejének, közepének és aljának nevezett szegmensekbe csoportosítják. Az értékesítési csatorna célja, hogy betekintést nyújtson a vásárlási folyamat különböző pontjain a vásárlók cselekedeteibe és gondolataiba.

Miért érdemes értékesítési csatorna sablont használni?

Ha megérti a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamat különböző szakaszaiban, olyan marketingkampányokat hozhat létre, amelyek a legjobban megfelelnek az ügyfelek igényeinek. Az, amire egy kutatási szakaszban lévő személynek szüksége van – információk a problémáit megoldó termékekről –, eltér attól, amire egy vásárlásra kész személynek szüksége van – például egy testreszabott szoftverprogram.

Az értékesítési csatorna létrehozásával ott találkozhat az ügyfelekkel, ahol éppen tartanak a vásárlási folyamatban. Ha értékesítési alkalmazásai mellé értékesítési csatorna sablont is hozzáad, a munkát feleannyi idő alatt elvégezheti. ?

Íme néhány előnye az értékesítési csatorna sablon használatának:

Elemezze a forrásokat már a kezdeti szakaszban: A tervezésbe való betekintés révén jobban eloszthatja a forrásokat a különböző kampányok között.

Szerezzen betekintést az előrehaladásba: A legtöbb sablon A legtöbb sablon értékesítési jelentési funkciókat kínál, így nyomon követheti az előrehaladást és láthatja, mi működik jól.

Élvezze az egyszerű tanulási görbét: A sablon segítségével magas szintű ismeretek nélkül is elindulhat, és kevesebb időt kell fordítania a bonyolult tervezésre.

Használja ki a valós idejű együttműködés előnyeit: dolgozzon együtt az egész értékesítési csapattal a azonnal frissülő és könnyen megosztható sablonoknak köszönhetően.

10 értékesítési csatorna sablon, hogy több potenciális ügyfelet szerezzen

Az értékesítési csatorna sablon segítségével megismerheti ügyfeleit, és az értékesítési csatorna különböző pontjain az ő igényeikhez igazíthatja ajánlatait. Az egyedi megközelítéssel ügyfeleinek azt adhatja, amit akarnak, amikor szükségük van rá.

Könnyítse meg a csatorna létrehozását az általunk összeállított listából kiválasztott ingyenes értékesítési csatorna sablonok segítségével. Takarítson meg időt és gyorsítsa fel az ügyfelek áthaladását a folyamaton ezekkel a sablonokkal, amelyek jelentéskészítési, testreszabási és valós idejű együttműködési lehetőségeket kínálnak. ?

1. ClickUp lépések az értékesítési csatorna sablon létrehozásához

Töltse le ezt a sablont ClickUp lépések az értékesítési csatorna sablon létrehozásához

A ClickUp értékesítési csatorna sablon létrehozásának lépései egy gyors és egyszerű eszköz, amellyel ingyenes értékesítési csatorna sablont készíthet a semmiből. Használja a ClickUp CRM eszközét, hogy betekintést nyerjen az ügyfelei által keresett termékek és szolgáltatások típusába.

Figyeljen továbbá az ügyfelek által felvetett kérdésekre és azokra a problémákra, amelyeket az ügyfél-adatbázis szoftveréből nyert betekintés alapján megoldani szeretnének.

Használja ezeket az információkat a sablon kitöltéséhez, beleértve a tudatosság fejlesztésére és a kíváncsiság felkeltésére vonatkozó ötleteket. Vizualizálja az ügyfelek igényeinek kielégítésére irányuló megközelítését egyéni nézetekkel, például lista, naptár és munkaterhelés nézetekkel.

Ezután automatikusan hozzon létre feladatokat a ClickUp-ban, és rendelje azokat a megfelelő értékesítési csapat tagjához. Kövesse nyomon az előrehaladást Gantt-diagramok segítségével, és hozzon létre értesítéseket, amikor mérföldkövekhez érkeznek vagy problémák merülnek fel.

2. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési csatorna sablon

Egyszerűsítse értékesítési folyamatát, és szerezzen jobb betekintést ügyfeleibe a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával. Ez a munkaterület-sablon végigvezeti értékesítési csapatát a potenciális ügyfelek azonosításától a minősített potenciális ügyfelek ápolásán át az értékesítés lezárásáig.

Használjon egyéni státuszokat az ügyfelek minősített, elvesztett, javasolt vagy bemutató fázisba sorolásához. Adjon hozzá szegmenseket az új ügyfelek bevonási, ápolási vagy figyelmet igénylő fázisban lévő ügyfelekhez. Hozzon létre feladatokat és indítson el műveleteket, például nyomon követő e-maileket az értékesítési folyamat támogatásához.

Az értékesítési folyamat sablonja emellett az egész értékesítési és marketing csapatot felelősségre vonja. Ugorjon át a Csapat nézetbe, hogy megnézze, min dolgoznak az értékesítési képviselők, a marketingstratégiája alapján módosítsa a munkaterhelést, és kezelje az e-mailes marketingkampányokhoz szükséges erőforrásokat. ??‍?

3. ClickUp értékesítési KPI sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értékesítési KPI sablon

A ClickUp értékesítési KPI sablonja lehetővé teszi, hogy az értékesítési folyamat minden szögéből nyomon kövesse az értékesítési mutatókat. Jelölje ki azokat a területeket, ahol nagy eredményeket ér el, és azonosítsa azokat a pontokat, ahol csapatának javulnia kell – legyen szó potenciális ügyfelek generálásáról vagy fizető ügyfelek kezeléséről.

Akár új céloldalakon dolgozik a csapata, akár cselekvésre ösztönző (CTA) gombokat hoz létre blogbejegyzésekhez, akár a közösségi médiában kelti fel az érdeklődést, biztosan szeretné látni, hogy milyen eredményeket érnek el. Az értékesítési KPI-sablon heti és havi jelentéseket kínál, amelyekkel nyomon követheti a marketingcsatorna teljesítményét.

Kezdje azzal, hogy minden értékesítési KPI-hez feladatokat hoz létre. Ez magában foglalhatja a konverziós arányok, a regisztrációk vagy a lead magnetek megtekintéseinek céljait, vagy az új ügyfelek számát. Ezután adjon hozzá egyéni mezőket olyan adatokhoz, mint a bevétel, az upsell-kísérletek és a potenciális ügyfelek száma.

Kövesse nyomon a haladást minden feladatmutatóban hetente és havonta. Automatikusan generáljon feladatokat a gyengén teljesítő elemek nyomon követéséhez. Rendeljen prioritási címkéket, hogy a csapat tudja, mire kell először koncentrálnia a legnagyobb értékesítési siker elérése érdekében.

4. ClickUp ChatGPT promptok potenciális ügyfelek generálásához

Töltse le ezt a sablont ClickUp ChatGPT utasítások potenciális ügyfelek generálásához

Még ha tudja is, hogy a csatorna különböző szakaszaiban lévő ügyfelek mit akarnak, nehéz kitalálni, hogyan lehetne őket bevonni. Szerencséjére van egy sablon, amely megkönnyíti az életét. Teremtsen új potenciális ügyfeleket és ötleteljen marketingkampányokat a ClickUp ChatGPT Prompts For Lead Generation segítségével.

Ez a sablon AI-vezérelt promptokat használ a ChatGPT és alternatívái számára, így olyan új ötleteket hozhat létre, amelyek az Ön vállalkozásához igazodnak. A promptok között olyanok találhatók, mint például marketingstratégiák konkrét cselekvések ösztönzésére, közösségi média ötletek a vásárlói bizalom építésére, valamint esettanulmányok a márka ismertségének növelésére. ?

Minden prompt testreszabható. Írja be a vevői személyiséget és a kívánt műveleteket a sablon prompt szövegébe. Használja a promptot potenciális ügyfelek generálási stratégiák kidolgozásához és a megfelelő célközönség megszólításához.

5. ClickUp heti értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp heti értékesítési jelentés sablon

A lényeg az, hogy egy értékesítési csatorna csak annyira jó, amennyire eredményes. Kövesse nyomon az előrehaladást, és építsen fel egy hatékony értékesítési csatornát a ClickUp heti értékesítési jelentés sablonjával. Ez a sablon megkönnyíti annak felismerését, hogy hol ér el sikereket, és hol vannak a folyamat során fellépő akadályok.

A kezdéshez ossza meg a sablonban található Napi értékesítési jelentés űrlapot az összes értékesítőjével. Testreszabhatja az űrlapot úgy, hogy olyan információkat is tartalmazza, mint a csapatvezető, az értékesítési előrejelzések, a felettes és az alkalmazott neve.

Hozzon létre egyéni mezőket az értékesítési adatok, például az új potenciális ügyfelek, a konvertált hívások és a megbeszélt találkozók nyomon követéséhez. A heti nézet segítségével átfogó képet kaphat arról, hogy a projekt teljes időtartama alatt mindenki min dolgozik.

Ugorjon a Jelenlegi hét nézetre, hogy részletesen megtekintse a héten esedékes feladatokat.

Használja ezt a sablont útitervként és nyomonkövetési eszközként. Az automatizálás egyszerűsíti a munkafolyamatot, a HubSpot-hoz hasonló eszközökkel való integráció pedig megkönnyíti az alkalmazottak számára a kampánytervek megosztását vagy a munkaidő nyomon követését.

6. ClickUp ügyfélút térkép sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélút térkép sablon

A ClickUp ügyfélút-térkép sablonjával azonosíthatja a vásárlói út során felmerülő problémákat. Az ügyfelek gondolkodásmódjáról és viselkedéséről szerzett mélyebb betekintéssel jobb kampányokat hozhat létre, hogy gyorsabban zárjon üzleteket és érje el értékesítési céljait. ?

A vizuális Whiteboard nézet segítségével együttműködhet a csapat összes tagjával, hogy megtervezze az ügyfélút fázisait. Használjon jegyzeteket, hogy kiemelje a különböző tevékenységeket az ügyfélkörön belül. Azonosítsa az előfizetők érintkezési pontjait, beleértve az opt-inokat és az e-mail lista feliratkozásokat.

A brainstorming ülés alapján határozza meg az értékesítési teljesítmény növelésére szolgáló megoldásokat. Ezek a megoldások magukban foglalják például a weboldal jobb funkcionalitását, a testreszabott termékeket és szolgáltatásokat, valamint a különböző marketingcsatornákon való nagyobb elérést.

Az újonnan létrehozott terv alapján azonnal rendeljen hozzá feladatokat. Rendeljen hozzá prioritásokat és használjon függőségeket, hogy kiemelje azokat a feladatokat, amelyek másokat akadályoznak és amelyeket elsőként kell megoldani.

7. ClickUp ügyfélsiker-terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp ügyfélsiker-terv sablon

A sikeres marketingterv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy ügyfelei igényeit kielégítse. Használja a ClickUp ügyfélsiker-terv sablonját, hogy stratégiai útitervet dolgozzon ki az ügyfelek támogatására a folyamat minden szakaszában.

Osztja fel az ügyfeleket csoportokra, és határozza meg a sikerükhöz elengedhetetlen kritériumokat. Optimalizálja az ügyfelek számára készített kampányokat, és kövesse nyomon azok előrehaladását a vásárlási döntések és a kívánt cselekvések tekintetében.

Készítsen terveket a következő szakaszra, hogy javítsa az ügyfélmegtartást. Ne felejtse el felülvizsgálni a sikertervét, és frissítse azt a megállapításai alapján. Osztson ki feladatokat a releváns csapattagoknak, hogy nyomon kövessék a folyamatot, és új ötletekkel álljanak elő a felhasználók támogatására.

8. Excel értékesítési csatorna sablon a SalesFlare-től

via SalesFlare

Akár egy pár értékesítővel működő kisvállalkozást, akár egy nagy B2B értékesítési céget vezet, ez a sablon megkönnyíti az ügyfelek nyomon követését az értékesítési folyamat minden szakaszában. A táblázatos sablon segítségével egy helyen kezelheti a potenciális ügyfeleket.

Adjon hozzá egyéni mezőket a legfontosabb értékesítési folyamat mutatók nyomon követéséhez, és figyelje az értékesítési tevékenységeket a csatorna tetejétől az aljáig. Használja az értékesítési csatorna sablonból nyert betekintést az értékesítési oldalán található ajánlatok javításához, vagy új konverziós lehetőségek biztosításához, például webináriumok vagy ingyenes e-könyvek formájában. ?

Töltse le a sablont, hogy Google Sheets-ben vagy Microsoft Excel táblázatként használhassa. Mivel ez a sablon csak egy táblázat, a csapat tagjainak feladatait egy másik eszközzel, például a ClickUp-pal kell ütemezni.

9. Excel értékesítési csatorna sablon a Gongtól

via Gong

Az értékesítési csatorna átláthatósága nélkül nehéz megmondani, mely kampányok működnek, és melyek nem eredményeznek potenciális ügyfeleket. Ez az ingyenesen használható sablon megkönnyíti a siker nyomon követését az értékesítési csatorna minden szakaszában.

Az értékesítési folyamat Excel-sablonja a Google Táblázatokban is használható. Testreszabhatja a sablont SEO-kampányok hozzáadásával és a konverziók, például telefonhívások vagy e-mailes regisztrációk nyomon követésével.

Frissítse a táblázatot, ahogyan az ügyfelek meghozzák döntéseiket. A sablon beépített értékesítési előrejelzővel rendelkezik, amely az ügyfelek tevékenységének alapján azonnal hozzáadja a bevételi adatokat. Használja a sablont az előrehaladás nyomon követéséhez és betekintéshez a legjobb marketingkampányokba. ?️

10. PowerPoint értékesítési csatorna sablon a Slidehunter-től

via Slidehunter

Javítsa a csapat együttműködését, függetlenül attól, hogy egy startupnál vagy egy nagy értékesítési cégnél dolgozik, a Slidehunter PowerPoint értékesítési csatorna sablonjával. A prezentációs sablon segítségével könnyedén megoszthatja az összes célját és elvárását közvetlenül a csapattal.

A diavetítés egy értékesítési csatorna lebontásával kezdődik, ahol elmagyarázhatja, hogyan haladnak ügyfelei a meglévő csatornán keresztül. Adjon hozzá diákat, hogy elmagyarázza a jelenlegi marketingkampányokat, és megvitassa az új megközelítések lehetőségeit.

A prezentáció befejezése után brainstormingot tartson a csapatával, hogy kidolgozzanak egy marketingstratégiát, amely megoldja az ügyfelek problémáit. Használjon egy másik projektmenedzsment szoftvert a feladatok létrehozásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Készítsen jobb értékesítési csatornákat kevesebb idő alatt a ClickUp segítségével

Ezekkel az ingyenes értékesítési csatorna sablonokkal könnyebb, mint valaha, olyan útiterveket készíteni, amelyekkel jobban kielégítheti az ügyfelek igényeit. Használja őket, hogy betekintést nyerjen a felhasználói útvonalba, és új ötleteket gyűjtsön a potenciális ügyfelek generálására.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdjen el hatékonyabb értékesítési csatornákat építeni feleannyi idő alatt. Több mint 1000 sablon segítségével rengeteg különböző módon építhet testreszabott értékesítési csatornákat és követheti nyomon az előrehaladást.

Az automatizálás és a feladatok prioritásainak meghatározása azt jelenti, hogy a csapat azonnal friss információkat kap arról, hogy min kell dolgoznia, így gyorsabban elérheti értékesítési céljait. ✅