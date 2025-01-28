A 10 legjobb Doodle alternatíva és versenytárs a professzionális ütemezéshez

Tagadhatatlan, hogy a mobil vagy digitális naptáralkalmazások az elmúlt évtizedben egyre nagyobb teret nyertek. Az ECAL kommunikációs platform tanulmánya szerint az emberek 70%-a digitális naptárat használ a napi teendők szervezéséhez. De ha találkozók szervezéséről van szó, a Doodle kiemelkedő szerepet tölt be!

Ingyenes találkozószervezőként a Doodle hatékonyan racionalizálja a mindennapi találkozókat és csapatrendezvényeket. Praktikus emlékeztetőinek és integrációinak köszönhetően elősegíti a koncentrált beszélgetéseket.

Bármennyire is jó, a Doodle nem feltétlenül a legjobb választás sok vállalkozás számára. Egyes felhasználók például a platform felületét nehézkesnek találják, és egy felhasználóbarátabb megoldást szeretnének.

Annak érdekében, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő ütemezési eszközt, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb Doodle alternatíváról és versenytársáról. Mindenről beszámolunk, a legfontosabb funkcióktól és korlátozásoktól kezdve az árakig és az egyes platformok értékeléséig! 💯

Mi az a Doodle?

A Doodle egy ütemezési eszköz, amely segít megszervezni egyéni és csoportos találkozókat. A foglalási oldalnak köszönhetően a felhasználók a rendelkezésre állásuknak megfelelően tarthatnak találkozókat.

A platform automatikusan létrehoz videokonferencia-linkeket minden üléshez, és segít a több időzónára kiterjedő találkozók ütemezésében.

A Doodle segítségével nem kell többé e-maileket követnie a találkozók ütemezéséhez, hanem esemény-szavazásokat hozhat létre, amelyeken az emberek szavazhatnak a számukra megfelelő időpontra. Főbb funkciói lehetővé teszik automatikus emlékeztetőket vagy határidőket beállítani, hogy mindenki biztosan válaszoljon. 😏

Bár a Doodle megfelelő funkciókkal rendelkezik, még jobbá tehetné egy simább és kevésbé körülményes ütemezési funkció. Ráadásul az online ütemezési eszköz általános kialakítása és értesítési folyamata nem feltétlenül felel meg minden csapatnak vagy az Ön teljes találkozó-munkafolyamatának.

Mit kell keresned a Doodle alternatíváiban?

Íme néhány funkció, amelyet érdemes szem előtt tartani, amikor a Doodle alternatíváit böngészi:

Sokoldalú ütemezési funkciók: A szoftvernek segítenie kell bármilyen célú találkozók ütemezésében, és olyan funkciókkal kell rendelkeznie, mint emlékeztetők, automatikus meghívók, szavazások és még sok más. Integráció: A legjobb, ha olyan eszközt választ, amely integrálható videó- vagy audiokonferencia-eszközökkel, valamint más, általad használt munkaeszközökkel. Felhasználóbarát: Nincs értelme Nincs értelme egy ütemezési alkalmazást beszerezni , ha annak használata időigényes. Mobil elérhetőség: Ez nem feltétlenül döntő tényező, de egy támogató mobilalkalmazás segítségével bármikor és bárhol megtervezheti a találkozókat, ami növeli a hatékonyságot. Megfizethető: Egy ütemezési alkalmazás nem szabad, hogy lyukat égessen a zsebében! Keressen olyan alternatívát, amely a kívánt funkciókat kínálja megfizethető áron. Sablonok: További előny, ha az eszköz sablonokat kínál különböző típusú belső és külső találkozókhoz, például További előny, ha az eszköz sablonokat kínál különböző típusú belső és külső találkozókhoz, például sprinttervezéshez vagy projektindításhoz. AI támogatás: Mi lehet jobb annál, mint egy kis segítség a találkozók leírásában vagy a jegyzetek összefoglalásában? Keress egy olyan platformot, amely Mi lehet jobb annál, mint egy kis segítség a találkozók leírásában vagy a jegyzetek összefoglalásában? Keress egy olyan platformot, amely AI-alapú funkciókat kínál a találkozókhoz

Tervezd meg találkozóidat profi módon ezekkel a 10 Doodle alternatívával

Használja a fent említett legjobb funkciókat kiindulási pontként, miközben böngészi a 10 legnépszerűbb Doodle alternatíva listáját, amely ütemezőket és felmérési/szavazási eszközöket egyaránt tartalmaz. Olvassa el véleményeinket, és válassza ki azt, amelyik minden igényét kielégíti! ❣️

Fedezze fel a ClickUp ismétlődő feladatokat Állíts be ismétlődő feladatokat a munkád egyszerűsítéséhez úgy, hogy kiválasztod a találkozóid ütemezését, és megtekinted azokat a ClickUp naptárában.

A ClickUp egy olyan projektmenedzsment megoldás, amely egyaránt segíti az egyéneket és a csapatokat a feladatok, projektek és folyamatok kezelésében. Ha találkozók ütemezéséről és kezeléséről van szó, készüljön fel egy zökkenőmentes utazásra! 🚗

A ClickUp Meetings csomaggal könnyedén beállíthat egyszeri vagy ismétlődő találkozókat. A platform beépített naptár nézettel rendelkezik, amely segít átfogóan megtervezni a belső és külső találkozókat és eseményeket. Húzza át az elemeket a naptárba, és máris kész!

Felejtsd el a résztvevőknek a közelgő találkozókról való emlékeztetéshez szükséges ismételt e-mailek küldésének fáradalmát. A ClickUp emlékeztetők könnyen beállíthatók, és segítenek a csapatoknak a böngészők, asztali számítógépek és okostelefonok eszközökön történő ütemezésük nyomon követésében.

A találkozók ütemezésén túl a ClickUp segítségével a Form nézet segítségével könnyedén rögzítheti a visszajelzéseket és válaszokat. Hozzon létre felméréseket vagy kérdéseket testreszabható mezőkkel, és döntse el, hogy leíró vagy objektív válaszokra van szüksége az alkalmazottaktól, ügyfelektől vagy más együttműködőktől.

A ClickUp számos találkozó sablont kínál, amelyek különböző helyzetekhez alkalmazkodnak. Íme néhány vélemény, amelyeket biztosan kedvelni fog:

Ha úgy érzi, hogy a találkozói jegyzetek mindenfelé szétszóródnak, használja a ClickUp AI-t a rendrakáshoz! Az AI asszisztens összefoglalja az Ön számára a tartalmat, és még a találkozói jegyzetekből is kivonja a teendőket!

Fedezze fel a ClickUp Brain alkalmazást A ClickUp AI segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a találkozók jegyzetét.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az AI funkciók nem érhetők el az ingyenes csomagban.

A legtöbb felhasználó számára hosszú a tanulási görbe, mivel időbe telik az összes funkciójának felfedezése.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Google Workspace

A Google Workspace egy innovatív szoftvermegoldás, amelyet nem kell bemutatni! Amellett, hogy személyre szabott e-mail címet kínál a vállalatának, segít növelni a termelékenységet a jól koordinált találkozók révén.

A platform Meet opciójával virtuális üléseket hozhat létre. Kód vagy link megosztásával hozzáadhat embereket a hívásaihoz. Ha élő közvetítésen keresztül sugároz, akkor akár 100 000 nézőt is hozzáadhat a domainjéhez.

Az adminisztrátorok beállíthatják a Workspace beállításait úgy, hogy a Google Meet legyen az alapértelmezett videokonferencia-megoldás a Google Naptárban. A csapatok hozzáadhatják napi ütemtervüket, megoszthatják másokkal, és emlékeztetőket kaphatnak a találkozókról/eseményekről a saját Gmail-fiókjukon.

A Google Workspace olyan eszközöket is kínál, mint a Sheets, a Docs és a Chat, amelyek hatékonyabbá teszik az együttműködést és a munkaterhelés kezelését.

A Google Workspace legjobb funkciói

Google Meet online találkozók szervezéséhez

Kiterjedt lista az együttműködési eszközökről

Könnyen használható digitális naptár

Élő közvetítéseket támogat

Naptárbejegyzések megosztásának lehetősége

A Google Workspace korlátai

Az új felhasználóknak ez a Doodle alternatíva nehezen kezelhető lehet.

A funkciók előzetes értesítés nélkül eltávolításra kerülhetnek.

A Google Workspace árai

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 40 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

3. Calendly

A Calendly egy online ütemezési szoftver, amely segít az embereknek perceken belül virtuális találkozókat szervezni. A felhasználók megoszthatják naptáraikat, és megkérhetik a meghívottakat, hogy válasszanak ki egy számukra megfelelő időpontot.

A kiválasztás után automatizálhatja a meghívottaknak küldött e-mailt, amelyben további részleteket közöl a találkozóról, például a Google Meet meghívó linkjeit. Javasoljuk, hogy adjon releváns címeket a hívásainak, és állítson be riasztásokat, hogy felkészülhessen a találkozóra.

A Calendly személyre szabott ütemezési megoldásokat kínál négy területen:

Technológia Oktatás Pénzügyi szolgáltatások Professzionális szolgáltatások

A szoftver kiváló adminisztrációs funkciói segítségével a szervezet növekedésével együtt bővítheti a rendszert, köszönhetően a feladatok delegálására, a felhasználói csoportok kezelésére és a találkozók tömeges módosítására szolgáló áttekinthető irányítópultnak.

A Calendly legjobb funkciói

Kényelmes és alapvető ütemezési funkciók

Automatikus e-maileket küld a címzetteknek

Naptár megosztás lehetővé tétele

Értesítések/riasztások találkozókról

Átfogó adminisztrációs menedzsment

A Calendly több platformmal is integrálható , például a Salesforce-szel és a Zoom-mal.

A Calendly korlátai

A legfontosabb funkciók nem biztosítják azt a rugalmasságot, amelyre egyes vállalkozásoknak szükségük van.

Nehéz komplex munkafolyamatokat létrehozni, amelyek egyszerre több időpont lefoglalását is magukban foglalják.

Calendly árak

Ingyenes

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Teams: 16 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Nézd meg ezeket a Calendly alternatívákat!

4. SurveyMonkey – Jó alternatíva a Doodle Polls-hoz

Ha a Doodle-t szavazásokhoz használod, a SurveyMonkey egy érdemes alternatíva. Mint szoftver-szolgáltatás (SaaS) eszköz, lehetőséget nyújt az együttműködésre és szavazások létrehozására a menetrendek, események és munkamegosztások összehangolása érdekében.

Állítson be szavazásokat, hogy megnézze, hány potenciális résztvevő áll rendelkezésre, és válassza ki azt az időpontot, amikor mindenki részt vehet. A SurveyMonkey segítségével automatikus emlékeztetőket küldhet a várható résztvevőknek, arra ösztönözve őket, hogy válaszoljanak a meghívóra. Ha úgy gondolja, hogy az e-mailes értesítéseket általában figyelmen kívül hagyják, akkor a szavazásokra való meghívókat linkeken vagy közösségi média bejegyzéseken keresztül is elküldheti.

Ráadásul a platform időtakarékos sablonokat is kínál, amelyek segítségével előre megírt kérdésekkel ellátott űrlapokat hozhat létre – ezeket bármikor a saját helyzetéhez igazíthatja.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Személyre szabható kérdésekkel rendelkező űrlapok készítése

Gyors ütemezés szavazásokkal

Meghívók küldése linkeken és közösségi médián keresztül

Kényelmes űrlap sablonok

A SurveyMonkey korlátai

Egyes felhasználók által felvetett potenciális adatvédelmi aggályok

Egyes felhasználók szeretnék, ha a platform valós idejű szinkronizálást kínálna más eszközökkel.

SurveyMonkey árak

Csapat előny: 25 USD/hó felhasználónként

Egyéni előny: 39 USD/hó

Team Premier: 75 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (9800+ értékelés)

5. Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling egy ütemező és feladatkezelő eszköz, amely segít automatizálni a munkafolyamatokat és gyorsan megbeszéléseket szervezni. Csak adjon meg a meghívottaknak időpontokat bizonyos napokra, és ők kiválaszthatják a számukra megfelelő időpontot. Állítson be automatikus emlékeztető üzeneteket, amelyek találkozó-értesítéseként szolgálnak.

Emellett valós időben megjelenítheti ügyfeleinek a rendelkezésre állását. Ez lehetővé teszi az automatizált időpontfoglalást, mivel az ügyfelek könnyedén lemondhatják vagy átütemezhetik a találkozókat.

Az Acuity Scheduling segít a szakembereknek olyan űrlapokat készíteni, amelyek egyedi kérdéseket tartalmaznak a visszajelzések rögzítéséhez vagy a felhasználói elkötelezettség növeléséhez. Megbízható fizetési feldolgozók segítségével könnyedén elfogadhat belföldi és nemzetközi online fizetéseket.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Átfogó találkozó- és időpontfoglalás

Több naptár szinkronizálása

Automatikus emlékeztetők

Egyedi kérdésekkel ellátott űrlapok

Nemzetközi fizetéseket támogat

Acuity Scheduling korlátai

A videó oktatóanyagok hasznosak lehetnek az első alkalommal használók számára.

A céloldal testreszabási lehetőségei korlátozottak más Doodle alternatívákhoz képest.

Acuity Scheduling árak

Új: 16 USD/hó

Növekvő: 27 USD/hó

Powerhouse: 49 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

6. YouCanBookMe

A YouCanBookMe egy egyszerű alternatíva a Doodle-hoz, amely segít személyre szabott időpont-oldalak létrehozásában, hogy az időzónák között is zökkenőmentesen tudjon időpontokat egyeztetni. Használja ki az egyedi színeket, időkereteket, szövegeket és logókat, hogy a foglalási oldala tükrözze márkáját, és zökkenőmentes élményt nyújtson az ügyfeleknek és a csapat tagjainak.

A platform nemcsak egyéni és csoportos találkozók szervezését teszi lehetővé, hanem automatizálja a követési folyamatokat is. Például, ha valaki nem jelenik meg, nem kell e-mailt küldenie, hogy megkérdezze, miért nem tudott eljönni – az ütemezési eszköz automatikusan megteszi ezt Ön helyett.

Nagyon tetszettek a YouCanBookMe biztonsági funkciói, mint például a foglalási oldalak jelszóval való védelme és a kizárólag kérésre történő foglalások.

A YouCanBookMe legjobb funkciói

Testreszabható találkozóoldalak

Csoportos ütemezés támogatása

Automatizálja a nyomon követést és az emlékeztetőket

Jelszóval védett foglalási oldalak

Időzónák felismerése

A YouCanBookMe korlátai

A frissített naptár integrációs problémákat okozhat.

Más Doodle alternatívákhoz képest kezdetben nehéz lehet beállítani

YouCanBookMe árak

Ingyenes

Fizetős csomag: 10,80 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

YouCanBookMe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 320 értékelés)

7. HubSpot

A CRM-képességeiről jobban ismert HubSpot beépített találkozó-ütemezővel rendelkezik, amely segít a potenciális ügyfeleknek találkozókat foglalni. A foglalások automatikusan hozzáadódnak az ütemtervedhez, és tökéletesen szinkronizálódnak az Office 365 és a Google Naptárral.

Ha már HubSpot-felhasználó, minden új potenciális ügyfél, aki találkozót foglal, zökkenőmentesen bekerül az adatbázisába. Ez a platform felülmúlja a Doodle-t, mivel támogatja a körbejárásos ütemezést, amely rugalmasságot biztosít a potenciális ügyfeleknek, hogy bármelyik elérhető képviselővel találkozhassanak. 👥

A HubSpot lehetővé teszi, hogy naptárát beágyazza fő weboldalába, hogy a potenciális ügyfelek láthassák a rendelkezésre álló időpontokat. Naptárának linkjét közvetlenül is megoszthatja.

A HubSpot legjobb funkciói

Integrálható és szinkronizálható az Office 365-tel és a Google Naptárral

A potenciális ügyfelek a CRM-be kerülnek, amikor megbeszélést foglalnak.

Beágyazható naptár

Körbejárásos ütemezés

A HubSpot korlátai

Éves szerződést igényel, ami megakadályozza a vállalkozásokat abban, hogy félúton lemondják.

Más Doodle alternatívákkal szemben túl drága és bonyolult lehet a használata induló vállalkozások számára.

HubSpot árak

A platform különböző csomagokhoz többféle árkategóriát kínál – a részletekért látogass el a weboldalra!

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3900+ értékelés)

8. Rallly

A Rally egy másik ütemezési és együttműködési eszköz, amely megkönnyíti az események és találkozók szervezését. Segít egyedi dátumokkal találkozókat létrehozni, míg a fő találkozó-vezérlőpult lehetővé teszi, hogy lássa az összes résztvevő rendelkezésre állását.

A felhasználók a találkozó előtt fontos megjegyzéseket tartalmazó kommenteket is hozzáadhatnak. Az összes Rallly meghívót egyetlen link segítségével elküldheti.

A platform meglehetősen intuitívvá teszi a találkozókra vonatkozó szavazásokat – miután minden résztvevő szavazott az Ön által létrehozott szavazáson, néhány kattintással gyorsan véglegesítheti a találkozó dátumát és időpontját, és rangsorolhatja, mely találkozókat kell elsőként lebonyolítani.

A Rallly legjobb funkciói

Könnyen használható eseménykészítő és ütemező eszközök

Egyszerű szavazási funkció nagy csoportok számára

Zapier integráció a Rallly és a népszerű naptárszerkesztő eszközök összekapcsolásához

Megosztott eseményoldalak

A Rallly korlátai

Korlátozott támogatás komplex találkozói munkafolyamatokhoz

Nincsenek CRM funkciók – bár a listán szereplő Doodle alternatívák többsége sem tartalmaz ilyeneket.

Rallly árak

Ingyenes

Pro: 3,5 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Rallly értékelések és vélemények

TrustPilot: 4,3/5 (10 értékelés alatt)

9. Jotform

A Jotform egy másik remek alternatíva a Doodle-hoz, amely lehetővé teszi, hogy többféle felhasználási esetre, például találkozók szavazásaira is, egyedi űrlapokat hozzon létre. Hozzáférhet egy egyedi szavazáskészítőhöz, és testreszabhatja az olyan szempontokat, mint a helyszínek, az időpontok, a tevékenységek és az esemény menüi. Az összes beküldött adatot a Jotform Tables-ben tekintheti át.

Találkozó űrlapokat mobil eszközödön vagy asztali számítógépeden is létrehozhatsz. Az online ütemező eszköz támogatja az offline űrlapkészítést, és automatikusan szinkronizálja az előrehaladásodat, amikor újra online vagy. Tervezz űrlapokat más csapattagokkal közösen, és testreszabhatod a köszönőoldalakat a saját ízlésed szerint.

A Jotform izgalmas választékot kínál találkozó űrlap sablonokból, beleértve a beszámolási találkozók és a jelenléti ívekhez kapcsolódó opciókat is.

A Jotform legjobb funkciói

Kódolás nélküli űrlapkészítő

Több mint 100 alkalmazással integrálható

Támogatja az online fizetések begyűjtését űrlapokon

Széles körű testreszabási lehetőségek

Offline űrlapkészítés

A Jotform korlátai

Az integrációk néha hibásak lehetnek.

Korlátozott tervezési rugalmasság a találkozók ütemezéséhez

Jotform árak

Starter: Ingyenes

Bronz: 34 USD/hó

Silver: 39 USD/hó

Gold: 99 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Jotform értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 4700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

10. SurveySparrow

A SurveySparrow segítségével testreszabható felméréseket hozhatsz létre minden üzleti igényedhez. Akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjtesz, akár megbeszéléseket szervezel, ez a program mindig a segítségedre lesz.

Az eszköz Ismétlődő felmérések funkciójával könnyedén beállíthat űrlapokat az ismétlődő találkozókhoz. Emellett testreszabhatja, hogy mikor küldjön emlékeztetőket a felhasználóknak.

Az űrlapok nagymértékben testreszabhatók, és ha szükséges, többnyelvűvé is beállíthatók, hogy globális közönséget is kiszolgálhassanak. Kezdje a nulláról, vagy válasszon a SurveySparrow több mint 500 sablonból álló listájából.

A Survey Sparrow lehetővé teszi több alfiók létrehozását ügynökségi ügyfelek számára, ami központosított számlázást és zökkenőmentesebb kommunikációt tesz lehetővé.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Ismétlődő felmérések

Alfiók ügyfelek számára

Többnyelvű űrlapok támogatása

Emlékeztetőket küld

A SurveySparrow korlátai

Más online ütemezési eszközökhöz képest néha lassú lehet.

Az új felhasználók számára technikai útmutatóra lehet szükség.

SurveySparrow árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SurveySparrow értékelés és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)

Fedezze fel a ClickUp-ot, mint a Doodle tökéletes alternatíváját!

A bemutatott Doodle alternatívák mindegyike gondosan kidolgozott, hogy csökkentsék az e-mailes emlékeztetők és a Google Naptár találkozói közötti ütközéseket.

Ha egy olyan all-in-one ütemezési eszközt keresel, amely a találkozók ütemezéséhez, űrlapok készítéséhez és CRM-hez szükséges legfontosabb funkciókkal rendelkezik, fontold meg a ClickUp használatát! Széleskörű funkcióival egyetlen platformon lenyűgöző ütemezési és projektmenedzsment képességeket kaphatsz. 🥳