Calendly áttekintés az árakkal és funkciókkal 2025-re

A modern online naptárak megkönnyítik a munka szervezését és az idő proaktív kezelését. ⏰

Vegyük például a Calendly-t. A Calendly, amely széles körben az egyik legjobb naptáralkalmazásként ismert, automatizálja és kezeli az ütemezést az Ön számára. Amint az alábbi Calendly-áttekintésből kiderül, ez az ütemezési alkalmazás számos praktikus funkcióval rendelkezik, amelyek időt és energiát takarítanak meg a elfoglalt szakembereknek vagy csapatoknak.

A Calendly azonban nem az egyetlen ütemezési szoftver a piacon. Számos kiváló alternatíva áll rendelkezésre, amelyek közül egyet különösen érdemes megfontolnia.

Tisztázzuk, mi is az a Calendly és milyen funkciókat kínál. Áttekintjük a Calendly ingyenes csomagját és a fizetős verziókat, és megnézzük, mit mondanak róluk a felhasználók. Ezután megvizsgáljuk az egyik legjobb alternatív ütemezési eszközt, hogy minden szükséges információval rendelkezzen ahhoz, hogy a vállalkozása számára a legjobb választást hozza meg. 🤔

Mi az a Calendly?

A Calendly egy ütemező alkalmazás, amely automatizálja a naptárát és megszünteti a bosszantó e-mailek oda-vissza küldözgetését. Rugalmas funkciói lehetővé teszik, hogy kiválassza a napi találkozók számát és a találkozók típusát.

Például, ha Ön szabadúszó vagy kisvállalkozás tulajdonosa, aki találkozókat vagy konzultációkat szeretne ütemezni. Vagy ha Ön toborzó, aki interjúkat szervez a jelöltekkel. Ideális megoldás akkor is, ha Ön csapatvezető, aki több csapattagot érintő csoportos eseményt szervez, és szüksége van egy megosztott naptárra. 👪

A találkozók ütemezésének folyamata egyszerű. A szoftver segít létrehozni egy foglalási oldalt, és szinkronizálja azt a naptárával, automatikusan felismerve az időzónáját. Ezután a Calendly használatához egyszerűen csak hozzá kell adnia a rendelkezésre álló időpontokat a naptárához.

A Calendly linkjét e-mailben vagy SMS-ben is megoszthatja. A Calendly ütemezőt beágyazhatja a weboldalába is. Ez lehetővé teszi a meghívottak számára, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb időpontot. A rendszer ezután megerősíti a találkozó időpontját minden fél számára, és hozzáadja a naptárukhoz. 🗓️

A Calendly legfontosabb funkciói

A Calendly az egyik legjobb, jelenleg elérhető találkozó-ütemező platformként ismert. Nézzük át a Calendly funkcióit, hogy megtudjuk, miért.

1. Testreszabható eseménytípusok

Hozzon létre és testreszabjon különböző eseménytípusokat a Calendly segítségével, hogy ügyfelei és potenciális ügyfelei időpontot tudjanak egyeztetni Önnel.

Az ingyenes csomag csak egyféle időtartamú egyéni találkozókat tesz lehetővé, például egy 15 perces egyéni felderítő beszélgetést. De ilyen típusú találkozókat korlátlan számban lehet beállítani. Lehetőség van arra is, hogy találkozó-szavazást küldjön ki, hogy felmérje a résztvevők időpreferenciáit. 📝

A fizetős csomagok viszont sokkal több funkciót és korlátlan számú eseménytípust kínálnak. A csomagjától függően egyéni, csoportos, kollektív vagy körbejáró találkozókat állíthat be.

Beállíthatja azt is, hogy egy nap hány találkozót lehet lefoglalni, és milyen rövid időn belül lehet őket lefoglalni, ha el akarja kerülni a egymást követő találkozókat. Például beállíthatja úgy, hogy három találkozó lefoglalása után egy bizonyos napra már ne jelenjen meg a rendelkezésre állás, és hogy a foglalások között legalább 15 perc szünet legyen.

2. Praktikus értesítések

A Calendly segítségével automatikusan küldhet szöveges emlékeztetőket és nyomon követő e-maileket.

Amikor valaki időpontot foglal Önnel, a Calendly létrehoz egy visszaigazoló oldalt a meghívott személy számára, és értesíti Önt a találkozóról. Emellett automatikus emlékeztetőket küld Önnek és a meghívott személynek a találkozó előtt, így csökkentve a távolmaradás esélyét és biztosítva, hogy mindenki felkészüljön. 🔔

A hatékonyság maximalizálása érdekében személyre szabhatja a szöveges vagy e-mailes emlékeztetőket, és a találkozó után testreszabott nyomonkövető üzeneteket küldhet.

3. Időmegtakarító útvonaltervezés

A Calendly útválasztó űrlapjaival minősítő kérdéseket tehet fel, és a megfelelő naptárhoz irányíthatja az ügyfeleket.

Egyes ügyfeleknek segítségre lehet szükségük ahhoz, hogy kitalálják, milyen típusú találkozó a legmegfelelőbb számukra, vagy hogy kivel érdemes találkozniuk. A Calendly olyan űrlapokat kínál, amelyeket minősítő kérdésekkel testreszabhat. A kérdésekre adott válaszok alapján a rendszer eldönti, hova irányítsa őket, így Önnek nem kell beavatkoznia, amíg el nem jön a találkozó ideje. ↪️

4. Értelmes elemzések

A Calendly irányítópultja hasznos információkkal szolgál.

A fizetős csomagoknál hozzáférhet olyan elemzésekhez, mint a népszerű találkozási idők és típusok, valamint a lemondott vagy átütemezett események száma. Ezeket eseményszámok, egyének, csoportok vagy csapatok szerint szűrheti. Ezek a trendek betekintést nyújtanak az időbeli aktivitásba, elősegítik üzleti stratégiájának kidolgozását, marketingkampányainak megtervezését, és lehetővé teszik a csapat rendelkezésre állásának jobb tervezését. 📈

5. Széles körű integrációs lehetőségek

A ClickUp natív Calendly integrációjával egyedi automatizálásokat hozhat létre.

A Calendly integrációi sokfélék, és számos más népszerű eszközt is magukban foglalnak, például:

Videokonferencia-eszközök, mint például a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet vagy a GoTo Meeting

Értékesítési, marketing és CRM platformok, mint például a Salesforce, a HubSpot, a Marketo vagy az Active Campaign

Üzenetküldő eszközök, mint például a Gmail vagy a Mailchimp 📫

Fizetési átjárók, mint például a PayPal, a Stripe vagy a Stax Payments

Egyéb ütemezési eszközök, például a Google Naptár, az Outlook és az Office 365

Csatlakozók, mint például a Zapier, a Tray.io vagy a Calendly beépített API-ja

A Calendly integrálható a ClickUp projektmenedzsment platformjával is. Amikor valaki találkozót szervez Önnel a Calendly-ben, az esemény információi automatikusan importálódnak a ClickUp-ba. A Calendly-ből származó információkat nyomon követhető ClickUp-feladattá is alakíthatja. Ez megkönnyíti a találkozók és a munkafolyamatok kezelését egy központi helyen.

6. Kiterjedt biztonsági funkciók

A Calendly több biztonsági funkciót is kínál, többek között az egyszeri bejelentkezést.

A találkozók lefoglalása nem csak egyszerű, hanem biztonságos is. A Calendly adatait vállalati szintű biztonsági rendszer védi. Először is, az infrastruktúra biztonságos felhőszerveren található, az alkalmazást tűzfal védi, és az ügyféladatok tárolás és átvitel közben is titkosítva vannak.

A megfelelőségi és adatvédelmi intézkedések között szerepelnek a SOC 2 Type 2, SOC 3 és ISO/IEC 27001 jelentések. A Pénzügyi Szabályozó Hatóság (FINRA) és a Gramm-Leach-Bliley törvény (GLBA) irányelveit betartják. 🔐

A Calendly árai

Ingyenes

Standard: 10 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 16 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árak és bemutatókért vegye fel velünk a kapcsolatot!

A Calendly használatának előnyei

A Calendly áttekintésben említett funkciókon kívül a ütemezési alkalmazásnak még néhány előnye van.

Könnyű használat

A Calendly felhasználóbarát felülete lehetővé teszi, hogy gyorsan elsajátítsa a használatát. Természetesen előfordulhat, hogy meg kell nézni, hogyan kell használni néhány fejlettebb funkciót, de összességében a program rendkívül intuitív, és kiváló felhasználói élményt nyújt. ✨

Kiterjedt ügyfélszolgálati lehetőségek

Minden csomag tartalmazza a 24/7 e-mailes és élő chat-támogatást, valamint hozzáférést az Erőforrásközponthoz. Itt megtalálja a gyakran ismételt kérdésekre (GYIK) adott válaszokat, valamint számos hasznos videó oktatóanyagot, webináriumot, e-könyvet és blogot.

Ha Enterprise csomagot választ, telefonos ügyfélszolgálatot és egy dedikált fiókpartnert is kap, aki végigkíséri Önt a bevezetés, a megvalósítás és az alkalmazás során. 🎧

Branding testreszabás

Míg az ingyenes csomagban a Calendly márkanév beépítve van, a fizetős opciók lehetővé teszik, hogy ezt eltávolítsa, és saját márkanevét adja hozzá a foglalási oldalához. Színeket is testreszabhat, valamint további linkeket és átirányításokat adhat hozzá a visszaigazoló oldalához, hogy maximalizálja a meghívottal való kapcsolattartás lehetőségét. 🤝

A Calendly felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

A Calendly áttekintése nem lenne teljes, ha nem említenénk meg néhány olyan kihívást, amelyekkel szembesülhet.

Ingyenes csomagkorlátozások

Az ingyenes csomag rendkívül korlátozott funkciókat kínál. Csak egy naptárcsatlakozást engedélyez, és csak egy típusú eseményt lehet beütemezni. Nem lehet ismétlődő találkozókat ütemezni, emlékeztető e-maileket küldeni vagy nyomon követni.

Ráadásul a testreszabási lehetőségek csak a logó feltöltésére a foglalási oldalon és az URL végének kiválasztására korlátozódnak.

Ez az alapcsomag megfelelhet egyéni szabadúszók vagy nagyon kis vállalkozások ütemezési igényeinek, de ha vállalatának mérete miatt komplexebb időpont-ütemező szoftverre van szüksége, akkor fizetős Calendly-fiókra lesz szüksége. 💸

Alkalmi ütemezési hibák

Egyes felhasználók olyan problémákkal szembesültek, mint a kettős foglalások. Ez különösen bonyolult lehet, ha több naptárat használ. Mások arról számolnak be, hogy a naptáruk nem frissül, és nem jeleníti meg a helyes rendelkezésre állást, miután valaki lemondta a foglalást. Bár ezek nem a normák, érdemes lehet időnként ellenőrizni a naptáradat.

Calendly-értékelések a Redditen

Hogy szélesebb körű képet kapjunk arról, hogyan vélekednek a különböző felhasználók a Calendly-ről, megnéztünk néhány Calendly-ről szóló véleményt a Reddit-en.

Az egyik professzor által írt Calendly ingyenes csomagról szóló értékelés említi a funkciók korlátozott körét, de kiemeli, hogy az irodai munkaidőben jól működik:

„A Calendly nem könnyű beállítani, és az ingyenes verzió nagyon korlátozott. Azonban jól integrálható az Outlookba. Én az irodai munkaidő beosztásához használom, és ez mind a diákok, mind nekem megkönnyíti a folyamatot.”

Fontos az is, hogyan használja, ahogy egy másik felhasználó mondja:

„Véleményem szerint a Calendly linket tartalmazó hideg e-mail nem a legjobb megoldás. Nem nyújtottál semmilyen értéket vagy okot a találkozó lefoglalására. Először párbeszédre van szükség, hogy kiderüljön, érdemes-e időt szánni rá. Ha pedig van benne érték, akkor elküldöm a linket.”

Az egyik felhasználó megjegyezte, hogy egyes rendszerek nem engedélyezik a Calendly használatát:

„Csak néhány ügyfelem volt, aki visszautasította – általában azért, mert a Calendly-t valamilyen okból blokkolta az irodai VPN vagy tűzfal. Az ilyen embereknek csak annyit mondok: „Jelenleg a következő időpontok állnak rendelkezésre: H… K… S… stb.”, és emlékeztetem őket, hogy ez az információ bármikor változhat, ezért kérlek, válaszoljatok gyorsan, hogy ne kelljen sokáig egyeztetni.”

Ha a Calendly áttekintésünk után is kétségei vannak, ne aggódjon – vannak más ütemezési szoftverek is.

Az egyik legjobb Calendly alternatíva a ClickUp. ✨

Kezelje és szervezze a projekteket, és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak.

A ClickUp Naptár nézet segítségével könnyedén tervezhet és kezelhet projekteket és találkozókat, kidolgozhat időkereteket, és megtekintheti csapata munkaterhelését, mindezt egy helyen. Kiválaszthatja, hogy a feladatokat naptár, idővonal vagy napi tervező formájában szeretné megtekinteni.

Vedd kézbe az időbeosztásodat, és érj el céljaidat a ClickUp naptártervező sablonjával!

A ClickUp számos napi tervező sablont is kínál, amelyekkel soha többé nem kell a nulláról kezdenie. Számos más sablon is rendelkezésre áll, amelyek segítenek jobban kezelni az ütemtervét. Például:

A ClickUp azonban messze több, mint egy naptár eszköz. Ez egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi platform, amely ötvözi a napi tervező alkalmazások funkcióit a ütemező eszközök előnyeivel.

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

Freelancerek, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas, és egyszerűsíti a munkafolyamatokat az üzleti tevékenység minden területén – a kreatív ötleteléstől és a naptárkezeléstől a feladatok és projektek nyomon követéséig.

A ClickUp kényelmes kétirányú szinkronizálást is kínál az Outlook, a Google Naptár és az Apple Naptár alkalmazásokkal. Ezenkívül natívan integrálódik a Calendly-vel és más eszközökkel, például:

Böngésszen a ClickUp-on belül elérhető alkalmazások és integrációk között, hogy munkáját egy központi platformon végezze el.

A Zapier segítségével pedig magas szintű technikai ismeretek nélkül is integrációkat és automatizálásokat hozhat létre a ClickUp és más alkalmazások között.

ClickUp árak

A ClickUp árazási tervei között található egy ingyenes verzió is, amely számos funkciót kínál díjmentesen. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ha a legújabb AI funkciókat szeretné kihasználni, akkor Unlimited, Business vagy Enterprise csomagra lesz szüksége.

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkatér-tag/hónap áron.

Tervezze meg tökéletesen találkozóit a naptáralkalmazásokkal

Az online naptáralkalmazások megkönnyítik a találkozók ütemezését, és a Calendly remek példa erre. Számos hasznos funkciót kínál, például testreszabható eseménytípusokat, értesítéseket, elemzéseket és különböző integrációkat. A kiterjedt biztonsági intézkedések gondoskodnak a rendszer biztonságáról.

Ahogy ez a Calendly-áttekintés is mutatja, a program könnyen használható és megfelelő támogatást nyújt, így jó választás az ütemezési igényeidhez. ✅

Ez azonban nem az egyetlen lehetőség. Ha egy sokoldalú platformot keres a naptár és a feladatok szervezéséhez, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp.

A ClickUp egy olyan eszköz, amely egy helyen kínál megoldást a tervezéshez, a feladatok és projektek kezeléséhez, valamint általában a munkafolyamatok minden aspektusának racionalizálásához. A naptár és a teendőlista megtekintéséhez több testreszabható lehetőség áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a saját és a csapat munkájának nyomon követését, hogy biztosan elérje üzleti céljait.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra. Nem is kívánhatna jobb partnert vállalkozása sikeréhez. 🥇