Több mint 100 szórakoztató virtuális csapatépítő tevékenység a csapat moráljának javítására

A virtuális csapatok minden előnye ellenére a távmunkások több mint 53%-a úgy érzi, hogy nehéz a képernyő mögül kapcsolatot teremteni a munkatársakkal.

Mindannyian átéltük már ezt!

Bár a távmunka nagyon kényelmes, a munkavállalók néha magányosnak érezhetik magukat.

A virtuális csapatépítő tevékenységek szórakoztató játékok és gyakorlatok, amelyek segítenek a munkatársaknak egy közös cél elérése érdekében együttműködni, függetlenül attól, hogy milyen távol vannak egymástól. Segítenek megismerni egymást és kapcsolatokat építeni, elősegítve a kohéziót és a kreativitást.

A legtöbb munkatársa unalmasnak fogja találni a csapatépítő rendezvények hirdetéseit, mert attól tartanak, hogy ez is egy újabb unalmas, „szórakozás” nélküli találkozó lesz.

Annak érdekében, hogy javítsa a távoli munkatársakkal végzett csapatépítő tevékenységeket, összeállítottunk egy listát több mint 100 szórakoztató virtuális csapatépítő tevékenységről és eszközről, amelyek javítják az együttműködést és az elkötelezettséget a távoli csapatokban.

Indulhatunk?

A virtuális csapatépítés fontossága

A virtuális csapatépítés elengedhetetlen a távoli csapatok számára, hogy leküzdjék az elszigeteltséget, javítsák a kommunikációt, építsék a csapat bizalmát és fenntartsák az alkalmazottak elkötelezettségét. Nézzük meg, hogyan segítik a virtuális csapatépítő tevékenységek a távoli csapatok összetartását.

Segítsen kapcsolatok építésében: A virtuális csapatépítő tevékenységek segítenek a távoli munkavállalóknak abban, hogy személyesen megismerjék egymást, annak ellenére, hogy fizikailag nem ugyanazon a helyen tartózkodnak. Ezek a tevékenységek segítik az erősebb kapcsolatok kiépítését, amelyek elengedhetetlenek az együttműködés és a csapat termelékenységének maximalizálásához.

Növelje a csapat morálját és elkötelezettségét: A szórakoztató és interaktív A szórakoztató és interaktív csapatépítő tevékenységek résztvevői kiszakadhatnak a mindennapi rutinból, és kikapcsolódhatnak, pihenhetnek. Az ilyen szünetek segítenek csökkenteni a stresszt, javítják a morált és az általános közérzetet.

Javítsa kommunikációs készségeit: Listánk számos szórakoztató virtuális csapatépítő tevékenységet tartalmaz, amelyek javítják a kommunikációt és a csapat összetartását. Ezek a tevékenységek magukban foglalják az aktív hallgatást, az ötletek egyértelmű kifejezését és a konstruktív visszajelzések adását, hogy Listánk számos szórakoztató virtuális csapatépítő tevékenységet tartalmaz, amelyek javítják a kommunikációt és a csapat összetartását. Ezek a tevékenységek magukban foglalják az aktív hallgatást, az ötletek egyértelmű kifejezését és a konstruktív visszajelzések adását, hogy a távoli munkavállalók elkötelezettségét fenntartsák . Ha elege van a kommunikációs zavarok miatt a termelékenységet gátló akadályokból, akkor ezeket a tevékenységeket mindenképpen ki kell próbálnia!

Javítsa a problémamegoldó képességeket: Számos virtuális csapatépítő tevékenység megköveteli a résztvevőktől, hogy összetett problémák megoldása érdekében együttműködjenek. Az ilyen virtuális játékok megtanítják a csapatot arra, hogy összehangoltan dolgozzon a célok elérése érdekében.

100 virtuális csapatépítő tevékenység, amelyet 2024-ben érdemes kipróbálni

Íme egy lista több mint 100 szórakoztató virtuális csapatépítő tevékenységről, amelyek elősegítik a csapat összetartását és a maximális hatékonyság elérését.

1. Virtuális jégtörők

Úgy érzi, hogy csapattagjai még nem ismerik egymást? Ideje megtörni a jeget! ?

A virtuális jégtörők olyan tevékenységek és gyakorlatok, amelyek ösztönzik a csapat tagjai közötti beszélgetéseket.

A jégtörő tevékenységek fő célja, hogy a csapat tagjai szabadon beszélgethessenek egy szórakoztató, informális környezetben.

Például a „Két igazság, egy hazugság” kiváló jégtörő játék. Minden csapattagnak három állítást kell kitalálnia magáról. Ezek közül kettő igaz, egy pedig hazugság. A csapat többi tagja figyelmesen hallgatja, és megpróbálja kitalálni, melyik állítás a hazugság. Miután mindenki szavazott, fedje fel a választ.

Hasonlóan, vannak más virtuális jégtörő tevékenységek is, mint például a „Hat szavas emlékek” és a „Sivatagi sziget intelligenciák”.

Ha már a bemutatkozásokról van szó, nem könnyű egyetlen találkozón mindent megjegyezni mindenkiről. Ebben segíthetnek a „ismerkedj meg a csapattal” sablonok, amelyekkel gyorsan bemutathatod az összes tagot. Tartsd kéznél ezeket a sablonokat, hogy egy helyen láthasd mindenki beosztását, tapasztalatát, készségeit és elérhetőségét.

Használhat csapatcharta-sablonokat is, hogy dokumentálja csapata küldetését és céljait, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat.

2. Virtuális csapatépítő játékok

Az interaktív játékok, mint például a Pictionary vagy a Dumb Charades, szórakoztató módszerek a csapatmunka és a barátságos verseny javítására.

Ezek a játékok nem azok, amiket jégtörőnek nevezhetnénk; általában akkor játszák őket, ha már kialakult egy bizonyos kapcsolat a csapat tagjai között.

A jó hír, hogy a legtöbb videokonferencia-alkalmazás, mint például a Zoom, a projektmenedzsment-eszközök, mint például a ClickUp, és az együttműködési alkalmazások, mint például az MS Teams, rajzeszközökkel és elemekkel vannak felszerelve, így a csapatának nem kell újabb alkalmazást telepítenie a Pictionary játékhoz.

3. Virtuális tehetségkutató műsorok

Ha megérted csapattagjaid érdeklődési körét és szenvedélyeit, jobban tudsz velük kommunikálni. Néha ez azt jelenti, hogy elismered kollégáid egyedi tehetségét.

A virtuális tehetségkutató műsorok ehhez kiváló eszközök lehetnek. Ön és munkatársai megmutathatják kreatív oldalukat, és ha felfedezik, hogy érdeklődésükben vannak átfedések, az segít Önnek és csapatának jobban összekovácsolódni!

4. Online csapatépítő workshopok

A csapatépítés másik remek módja a virtuális workshopok vagy képzések szervezése. A témák között szerepelhet a csapatvezetés, a kommunikációs készségek, a csapatdinamika, valamint a szakmai fejlődés és az együttműködés javítása. Külön említést érdemelnek a szerepjátékos gyakorlatokkal és csoportos beszélgetésekkel egybekötött workshopok.

Bár ezek a workshopok segítenek a csapat tagjainak fejlődésében, ahhoz, hogy minden tagból a legjobbat hozza ki, a csapatfejlődés különböző szakaszaira kell összpontosítania – a kialakulásra, a konfliktusokra, a normák kialakítására, a teljesítményre és a feloszlatásra. Csak ügyeljen arra, hogy minden szakaszban ott legyen, hogy irányítsa alkalmazottait.

5. Virtuális ebédmegbeszélések

Az étel az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy összehozza az embereket. A virtuális ebédtalálkozók lehetővé teszik a csapat tagjainak, hogy online összejöjjenek, együtt egyenek, beszélgessenek és megerősítsék a kötelékeiket az étkezések során. A jó hír, hogy ezek a találkozók hihetetlenül egyszerűek és könnyen megvalósíthatók.

Ezenkívül a heti egyszeri virtuális ebédmegbeszélés kiváló gyakorlat a munkahelyi beszélgetéseken kívüli kapcsolatok építéséhez. Használja ezeket a virtuális találkozókat arra, hogy többet megtudjon munkatársairól – étkezési szokásaikról, kedvenc éttermeikről és arról, hogyan szeretik eltölteni szabadidejüket.

6. Távoli filmestek

Az ételek mindenki között összekötő kapocsként szolgálnak, és a filmek is hasonló hatással bírnak. ?

A virtuális csapatépítő játékok javítása érdekében fontolja meg virtuális filmestek szervezését, ahol a csapat tagjai szinkronizált streaming platformok segítségével együtt néznek filmeket.

Például a Netflix Party jelenleg a távoli nézői partik ökoszisztémájának nagyágyúja. Böngészőbővítményként működik, és lehetővé teszi, hogy akár 50 ember együtt nézze a Netflixen bármit.

Hasonlóképpen, harmadik féltől származó alkalmazások, mint például a Scener, megkönnyítik a Netflix, Disney+, HBO és más szolgáltatások távoli nézését.

7. Csoportos meditáció vagy jógaórák

Mint csapatvezető, aki tisztában van azzal, hogy a munkakörnyezet milyen stresszes lehet, ösztönöznie kell csapatát olyan tevékenységekkel, amelyek elősegítik a mentális jólétet.

Ha kedveli a meditációt és a jógát, vezethet virtuális foglalkozásokat a csapat tagjai relaxációjának, tudatosságának és stresszoldásának elősegítése érdekében. Ha nem, akkor csoportos jóga-/meditációs foglalkozásokat tarthat a YouTube videó útmutatói segítségével, amelyek mindenkinek biztosan megadják a szükséges stresszoldást!

8. Online főzőtanfolyamok

Főzöl? Ha igen, taníts meg a csapatodnak egy-két receptet, vagy tanulj meg tőlük kedvenc recepteket.

Alternatív megoldásként megkérhet egy csapattagot, hogy tartson virtuális főzőtanfolyamot. Ha a csapatában senki sem főz, szervezzen csoportos foglalkozásokat, ahol az interneten található rengeteg videóból tanulhatnak!

9. Online komédiás előadások

Mi az, amit mindenki szeret, az evésen kívül? Természetesen a nevetés!

Rendezhet online humoros esteket a csapatával, ahol mindenki vicceket mesél a többiekről vagy az életükről. Lehet, hogy felfedez egy kollégája rejtett tehetségét a stand-up comedy terén! Ráadásul, ha lehetőséget ad a csapatának, hogy nyíltan viccelődjenek a furcsa szokásain, és ezt sportként kezeli, akkor a legmenőbb csapatvezető lesz, akit valaha is láttak!

10. Online fitnesz kihívások

Ha van valami, amit mindannyian megtanultunk 2020-ból és 2021-ből, az az, hogy az egészséges test fontos az egészséges elme számára. Ha egymásnak fitneszcélokat tűznek ki, az nemcsak az egészségük megőrzésében segít, hanem elősegíti a közös cél érdekében való együttműködés érzését is, és az eredmények biztosan tükröződni fognak a projektjeik eredményeiben!

További javaslatokat keres a virtuális csapatépítő tevékenységekhez? Íme néhány további csapatépítő tevékenység a távoli csapatához.

Játékok, kvízek és trivia

11. Virtuális társasjáték-este

12. Virtuális bingó

13. Kiterjesztett valóság játék

14. Virtuális „én még soha”

15. Bucket list challenge

16. Személyiségteszt kvízek

17. Virtuális „emoji beszélgetés” játék

18. Virtuális kódtörés

19. Virtuális gyilkossági rejtély

20. Digitális marketing trivia

21. Online kvízjátékok

22. Virtuális kincskeresés

23. Virtuális karnyújtásnyi bemutató

24. Virtuális szabadulószoba

25. Találd ki az emoji versenyek

26. Virtuális „ki vagyok én”

27. Online időgép-kvíz

28. Találd ki a szlogent

29. Logó-kvíz

30. Podcast-kvíz

31. Pénteki különlegesség – „Ismerd meg a csapatodat” virtuális találkozó

32. Virtuális versenyjátékok

33. Virtuális ötujjas párbaj

Ételek és italok

34. Virtuális kocsmatúra

35. Virtuális mixológia tanfolyam

36. Digitális desszertparti

37. Virtuális happy hour

38. Konyhakönyv klub

39. Trivia cook-off

Zene és tánc

40. Virtuális karaoke-ülések

41. Online közös drámaírás

42. Virtuális táncparti

43. Virtuális nyílt mikrofon est

44. Csoportos karaoke verseny

45. Virtuális DJ-verseny

46. Online zenélés

47. Csoportos lejátszási lista együttműködés

48. „Találd ki a dallamot” kihívás

Kreatív kifejezésmódok

49. Mi lenne, ha te lennél X (vezérigazgató, filmsztár vagy hasonló, könnyen felismerhető szerep)

50. Fotómegosztási kihívás

51. Virtuális improvizációs foglalkozás

52. Távoli kreatív írási versenyek

53. Digitális drámaírói kihívás

54. Távoli történetmesélő foglalkozás

55. Virtuális művészeti kihívás

56. Távoli festés és borozás

57. Távoli kézműves foglalkozások

58. Táblázatkezelő pixel art

59. DIY kézműves kihívás

60. Virtuális origami foglalkozás

61. Digitális művészeti együttműködés

62. Virtuális divatbemutató

63. DIY lakberendezési kihívás

64. Csapaton belüli fotópályázatok

65. Online rajzórák

Intellektuális tevékenységek

66. Vitaklub

67. Virtuális Sudoku-ülések

68. Virtuális könyvklub

69. Erőóra

70. Táblázatkezelő háborúk

Interaktív csapatépítő tevékenységek

71. Vezető szerepjáték

72. Heti győzelmek ünneplése

73. Termelékenységi tippek bemutatója

74. Termékbemutató kihívás

75. Osztálycsere nap

76. Virtuális workshop a kommunikációról

77. Online brainstorming ülések

78. Virtuális csapatverseny

79. Osztályok közötti mentorprogram

80. „Deal or no deal” tárgyalási játék

81. Osztálycsere nap

82. Felhatalmazási műhelyek

83. Online adománygyűjtés

84. Ügyfélprofilok létrehozása

85. Virtuális titkos Mikulás

86. Hálakör

87. Virtuális csapatalapú történetépítés a környezetedben található tárgyak segítségével

88. Virtuális csapatépítő élmények

89. Virtuális támogató csapat társasági élet

Kulturális csere és sokszínűség

90. Könyvcserélő foglalkozás

91. Virtuális utazási beszélgetés

92. Virtuális múzeumlátogatások

93. Virtuális növénybolt

94. DIY wellnessnap

95. Kedvenc filmidézetek megosztása

96. Digitális menekülés a természetbe

97. Távoli könyvklub-beszélgetések

98. Virtuális nyelvcsere

99. Virtuális kulturális csereprogram

100. Sokszínűségről szóló panelbeszélgetések

Most, hogy megvan a legjobb virtuális csapatépítő tevékenységek listája, szüksége van a megfelelő eszközökre azok végrehajtásához. Mielőtt kiválasztaná a hónap tevékenységét, beszélje meg azokat a többi taggal.

A ClickUp Whiteboards segítségével az ötleteket összehangolt cselekvésekre válthatja.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy megbeszélje a különböző tevékenységeket, és kérjen javaslatokat a csapat tagjaitól. A fenti listánkban számos szórakoztató tevékenység található, amelyeket virtuális táblánkon keresztül valósíthat meg.

Miután kiválasztotta a megfelelő virtuális csapatépítő tevékenységeket, gondoskodnia kell arról, hogy mindenki részt vegyen benne. Mivel a csapat tagjai a világ különböző pontjain tartózkodhatnak, ügyeljen arra, hogy a foglalkozásokat beírják a naptárukba, és emlékeztesse őket a közelgő tevékenységekre.

A ClickUp Reminders segítségével megszabadulhat a csapat tagjainak kézzel küldött emlékeztetőktől. A rendszer automatikusan értesíti a tagokat, hogy mindenki részt vehessen a szórakoztató tevékenységekben.

Állítson be emlékeztetőket a ClickUp-ban, hogy ne feledkezzen meg az új pozitív szokásokról.

Bár a csapatépítő tevékenységek szórakoztatóak és játékosak, platformunk olyan funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítik a távoli csapatok szervezettségét.

A ClickUp Teams segítségével együttműködhet elszórtan dolgozó csapatokkal, közös célokat tűzhet ki és nyomon követheti az előrehaladást.

A ClickUp Dashboard segítségével láthatóvá teheti az előrehaladást.

A virtuális csapatokkal való együttműködés során fennáll a félreértések kockázata, ha kizárólag a megbeszélésekre támaszkodik. A folyamatokat, a cselekvési tervet és az előrehaladást vizualizálnia kell, hogy mindenki naprakész legyen.

Pontosan ebben segít Önnek a vizuálisan vonzó ClickUp Dashboards. Segítségével mindenki ugyanazon az oldalon marad a csapat céljait illetően, és nyomon követheti a projekt előrehaladását. A feladatok kiosztása a csapat tagjai között pedig biztosítja, hogy azok mindig felelősségteljesen végezzék munkájukat.

A ClickUp Tasks funkció tovább javítja a felelősségvállalást és a csapatbeszélgetéseket. Hozzászólásokat fűzhet, megjegyzésekkel ellátott feladatokat oszthat ki, hangfelvételeket rögzíthet és megoszthat, valamint prioritásokat adhat hozzá, hogy a csapat minden tagja tudja, mi a legfontosabb feladat.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival a ClickUp Docs-ban

Ezenkívül a ClickUp Docs együttműködési funkciója megkönnyíti a munkák összehangolását és mindenki tájékoztatását, függetlenül a helyszíntől és az időponttól (ez nagy előny a hibrid és távoli csapatok számára!). A Chat View funkciónk pedig kényelmesen lehetővé teszi a csapatoddal való valós idejű csevegést. Ha úgy tetszik, a ClickUp-on belül Zoom-hívásokat is szervezhetsz.

Bónusz: Mennyire produktív a csapata? Tegye meg a produktivitási kvízt, és derítse ki!

Tartsa a távoli csapatokat elkötelezettnek és produktívnak a ClickUp segítségével

Komoly feladat gondoskodni arról, hogy távoli csapatod jól érezze magát a munkahelyén! Próbáld ki az egyik vagy több javasolt virtuális csapatépítő ötletet, hogy megtörd a munka monotonitását és közelebb hozd a csapatokat egymáshoz.

A virtuális csapat produktivitásának fenntartásának másik módja a ClickUp-hoz hasonló együttműködésen alapuló feladatkezelő eszközök használata. A ClickUp-ot úgy tervezték, hogy az egész csapat hatékonyan tudjon együtt dolgozni, függetlenül a helyszíntől, és világszerte a nagy és kis csapatok számára is ideális platform.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan könnyíti meg a ClickUp a távmunkát? Foglaljon bemutatót még ma!

GYIK

1. Mik azok a csapatépítő tevékenységek a virtuális munkában?

A virtuális csapatépítő tevékenységek erősítik a kötelékeket, javítják a hangulatot és elősegítik az együttműködést a távoli csapat tagjai között.

Ezek a tevékenységek magukban foglalhatnak virtuális jégtörőket, például szórakoztató kvízeket vagy online játékokat, amelyek segítenek a csapat tagjainak jobban megismerni egymást.

2. Hogyan lehet online csapatmunkát építeni?

Az online csapatmunka olyan munkamenedzsment platformokon keresztül valósul meg, mint a ClickUp.

Ezek egyszerűsített folyamatokat tartalmaznak, amelyek zökkenőmentes munkafolyamatot biztosítanak, valamint olyan tevékenységeket és játékokat, amelyekben a csapat tagjai világszerte részt vehetnek, miközben otthonról dolgoznak.

A cél az, hogy összehozza az összes csapattagot, függetlenül attól, hogy a világ melyik részén élnek.

3. Hogyan lehet virtuálisan csapat szellemet építeni?

A csapat szellemének virtuális építése kreativitást és szándékos erőfeszítéseket igényel.

Kezdje azzal, hogy rendszeres virtuális találkozókat szervez, ahol a csapat tagjai interakcióba léphetnek egymással, megoszthatják a legfrissebb híreket és kötetlen beszélgetéseket folytathatnak, hogy jó kapcsolatot építsenek ki egymással.

Használjon videokonferencia-platformot a személyes interakciókhoz, hogy utánozza az ugyanabban a szobában tartózkodás érzését. Vezessen be virtuális csapatépítő tevékenységeket, például online játékokat, kvízeket vagy kihívásokat, amelyek szórakoztató módon ösztönzik az együttműködést és a csapatmunkát.