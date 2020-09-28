DevOps vs Agile: Végső útmutató (2025)

Kíváncsi vagy a DevOps és az Agile közötti különbségekre?

Az Agile és a DevOps a szoftverfejlesztés világának szuperhősei.

Ugyanakkor, akárcsak az X-men és az Avengers, ezek is a saját világukban élnek.

Míg az Agile a fejlesztők és az érdekelt felek világával foglalkozik, a DevOps a fejlesztők és az üzemeltetők világára koncentrál.

Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk mindkettőt, és azt, hogy miben különböznek egymástól a megközelítésük, az emberek, az előnyök és más szempontok tekintetében. Emellett bemutatunk egy projektmenedzsment eszközt is, amely mindkét módszert képes kezelni.

Kezdjük is!

Mi az a DevOps?

A DevOps egy szoftverfejlesztési módszertan, amelynek célja a szoftverfejlesztő csapat és az üzemeltető csapat közötti szakadék áthidalása.

A DevOps módszer áthidalja a két csapat közötti szakadékot...

Együttműködés : a fejlesztői és üzemeltetői csapatok együttműködnek egymással.

Folyamat automatizálás : automatizáljon minél több folyamatot

Folyamatos tesztelés : mindkét csapat folyamatosan teszteli az egyes apró fejlesztéseket.

Folyamatos integráció : a szoftvert kisebb részekben fejlesztik, hogy gyorsabb legyen az integráció.

Folyamatos telepítés : a tesztelési fázist sikeresen teljesítő kódok automatikusan telepítésre kerülnek.

Folyamatos figyelemmel kísérés : az üzemeltető csapat figyelemmel kíséri az egyes inkrementumokat azok telepítésekor.

Folyamatos szoftver szállítás: a kódváltozásokat folyamatosan építik és tesztelik, hogy bármikor kiadhatóak legyenek.

De nem csak azt akarod tudni, hogy milyen menők az Avengers, ugye?

Szeretnéd őket akcióban látni!

Nézzük meg, hogyan működik a DevOps…

Hagyományosan a szoftverfejlesztő csapat hetekig vagy hónapokig dolgozik a fejlesztési folyamaton, és amikor elkészül, a terméket átadják az üzemeltető csapatnak.

Most az operatív csapatnak hosszú feladat áll előtte: ezeknek a hatalmas kóddaraboknak a kezelése, figyelemmel kísérése és telepítése.

Bár ez potenciálisan túlterhelheti az üzemeltető csapatot, a szoftver telepítése is hosszú időt vehet igénybe. A felhasználók nem szeretnek várni, és te sem akarod őket feldühíteni: főleg, ha van köztük olyan, mint Bruce Banner!

A DevOps kultúra inkább a folyamatos integrációra összpontosít.

A fejlesztőcsapat kisebb részekben írja meg az új kódokat, teszteli azokat, majd átadja az üzemeltető csapatnak. Az üzemeltető csapat ezután tovább teszteli, integrálja és telepíti a kódokat.

Ehhez azonban szoros együttműködés szükséges a fejlesztői és az üzemeltetői csapatok között.

Mindezek megoldásához a DevOps speciális eszközöket és infrastruktúrát használ, hogy elősegítse a zökkenőmentes együttműködést és automatizálást.

Lenyűgöző, igaz?

Most nézzük meg, mi is az Agile!

Mi az Agile?

Az Agile egy szoftverfejlesztési módszertan, amelynek során a teljes projektet rövidebb, 2-4 hétig tartó fejlesztési ciklusokra (ún. sprintökre) bontják.

Mi az előnye?

Az Agile módszer jelentős előrelépést jelent a hagyományos projektmenedzsment módszerekhez, például a Waterfall modellhez képest.

A Waterfall módszertanban csak hónapokig tartó termékfejlesztés után vonja be az ügyfeleket. És ha nekik nem tetszik a termék, akkor újra kell kezdenie a fejlesztési folyamatot!

Az Agile a folyamatos fejlesztésre összpontosít.

Az Agile esetében minden sprint után bemutatja az ügyfélnek a működő szoftver verzióját. Miután megkapta a visszajelzést, beépítheti azt a következő ciklusba.

Íme egy példa az Agile folyamat jobb megértéséhez:

Tegyük fel, hogy a szoftverfejlesztő csapata egy iOS-alkalmazást fejleszt.

Ha a hagyományos vízesés-módszert alkalmazod, akkor az irodai vagy távoli csapatodnak akár egy évbe is beletelhet az alkalmazás fejlesztése és tesztelése.

Azonban miután végre piacra dobta a terméket, előfordulhat, hogy az ügyfeleknek nem tetszik az a funkció, amelyet a csapata négy hónapig tökéletesített.

Az Agile módszertannal azonban más lenne a helyzet.

Minden sprint (amely csak 2-4 hétig tart) végén visszajelzést kap az ügyféltől a legutóbbi fejlesztésről. Így időt és pénzt takaríthat meg, mert nem kell rossz ötleteket kidolgozni.

De a legjobb az egészben, hogy olyan szoftvert készíthet, amely tökéletesen megfelel ügyfelei igényeinek!

Úgy tűnik, hogy az Agile egy nagyon hatékony módszertan, igaz?

De hogyan viszonyul ez a DevOps módszerhez?

DevOps vs Agile: Miben különböznek egymástól?

Az X-men és az Avengers közös célja: megmenteni a világot.

Mindkettőnek azonban megvan a maga egyedi módszere.

A DevOps és az Agile célja hasonló: az üzleti hatékonyság növelése.

Ugyanakkor, akárcsak az X-men és az Avengers esetében, a két világuk kissé eltérő.

Vessünk egy pillantást ezekre a különbségekre:

1. A megközelítés különbségei

Az Agile és a DevOps különböző szoftverfejlesztési megközelítéseket alkalmaznak:

A. Agile megközelítés

Az Agile megközelítés az iteratív visszacsatolási folyamat segítségével a vevők és az Agile fejlesztőcsapat közötti szakadék áthidalására összpontosít. Röviden: az Agile folyamat folyamatos változás megközelítést alkalmaz a vevők elégedettségének fenntartása érdekében.

B. DevOps megközelítés

A DevOps megközelítés áthidalja a szoftverfejlesztő csapat és az üzemeltető csapat közötti szakadékot azáltal, hogy automatizálja és folyamatosá teszi a folyamatot. Például több módszert is magában foglal, mint a teszt automatizálás, a folyamatos telepítés, a folyamatos integrálás és a folyamatos tesztelés.

Bónusz: Nézze meg a 2023-as év 10 legjobb folyamatos telepítési eszközét szoftverfejlesztő csapatok számára

Megjegyzés: A DevOps módszertantól eltérően az Agile-nek van egy irányadó dokumentuma, az Agile Manifesto . Ez felvázolja az Agile szoftverfejlesztési módszer értékeit és alapelveit.

2. A csapatok közötti különbségek

Az X-men és az Avengers csapatai is különböző képességekkel rendelkező tagokból állnak.

Hasonlóan, a DevOps és az Agile is különböző készségekkel rendelkező és különböző méretű csapatokkal rendelkezik.

A. Agile csapat

Az Agile módszertanban a csapatok mindig kicsiek és többfunkciósak. Ezért az Agile csapatok általában olyan full-stack fejlesztőket preferálnak, akik a szoftverfejlesztési életciklus minden részét megértik.

És bár van projektmenedzser, termékfelelős vagy Scrum mester, aki irányítja a csapatot, minden csapattagtól elvárják, hogy önellátó legyen.

B. DevOps csapat

A DevOps folyamatban gyakran több fejlesztői és üzemeltetői csapat dolgozik együtt kiváló együttműködésben. Ennek eredményeként ezek a csapatok sokkal nagyobbak, és különböző tapasztalati szintű tagokból állnak.

A DevOps kultúrában a szerepek egyértelműen meghatározottak, ahelyett, hogy a keresztfunkcionalitásra helyeznék a hangsúlyt.

3. A dokumentáció különbségei

A dokumentáció tekintetében az Agile inkább Wolverine-hez, a DevOps pedig inkább Nick Fury-hoz hasonlít.

A. Agile dokumentáció

Az Agile inkább a munkafolyamatra, mint a dokumentációra összpontosít.

Kicsit olyan, mint amikor Wolverine közvetlenül a cselekvésbe akar ugrani!

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Agile teljesen figyelmen kívül hagyja a dokumentációt; csak háttérbe szorul.

B. DevOps dokumentáció

A DevOps módszertanban a dokumentáció ugyanolyan fontos, mint Nick Fury magatartása.

Mivel az operatív csapat nem hozza létre az inkrementumot, megfelelő dokumentációra van szükségük ahhoz, hogy az inkrementumot világosan megértsék.

4. Időkeretbeli különbségek

Wolverine vagy Hulk talán nem törődik az idővel, de a határidők döntő fontosságúak a szoftvercéged számára.

A. Agile időkeret

Az Agile rövid, előre meghatározott időszakokban, úgynevezett sprintokban működik. Ezek a sprintok általában 2-4 hétig tartanak.

B. A DevOps időkerete

A DevOps folyamatnak nincs konkrét időkerete, de a megbízhatóság növelése érdekében hosszú távú ütemtervre összpontosít.

Thor kalapácsa nem fog jól működni, ha Wolverine próbálja használni, igaz?

Az adamantium karmai nélkül is már így is fantasztikus.

Hasonlóan, mind az Agile, mind a DevOps rendelkezik saját, számára megfelelő eszközökkel.

A. Agile eszköz

Az Agile eszköz a csapatmunka és a projektkövetés elősegítésére összpontosít.

A legtöbb Agile csapat projektmenedzsment szoftvert használ, amely segít nekik a projektek tervezésében, kezelésében és nyomon követésében, valamint a csapat tagokkal való valós idejű együttműködésben.

Olyan, mint egy all-in-one szoftver, mint a JARVIS!

B. DevOps eszköz

A DevOps automatizálási szoftverekre és jó technológiai infrastruktúrára van szükség. Például az AWS-hez hasonló felhőalapú számítástechnikai technológia biztosíthatja a DevOps megvalósításához szükséges infrastruktúrát.

A csapatmunka mellett a DevOps eszközök számos automatizálási lehetőséget is kínálnak, amelyek segítenek a telepítési folyamatokban.

6. Előnyök és hátrányok közötti különbségek

Senki sem tökéletes, igaz? Még egy isten, mint Thor is, elköveti a maga hibáit.

Hasonlóképpen, mind az Agile, mind a DevOps rendelkezik erősségeivel és gyengeségeivel.

A. Az Agile előnyei és hátrányai

Íme néhány előny az Agile fejlesztési megközelítésből:

Elősegíti az együttműködést a fejlesztők és az érdekelt felek között

Gyorsabb szoftver szállítás

A tagok kevesebb időt töltenek a dokumentációval

Most nézzük át az Agile fejlesztési folyamat hátrányait :

Korlátozott dokumentáció

A hatókör kiterjedése mindig problémát jelenthet az Agile projektekben.

B. A DevOps előnyei és hátrányai

Íme, miért hatékony a DevOps szoftverfejlesztési módszertan:

Elősegíti az együttműködést a fejlesztők és az üzemeltető csapat között

A hosszú távú megközelítés biztosítja a szoftverek minőségét és megbízhatóságát

A szoftverfejlesztés teljesen átlátható, ami csökkenti a hatókör kiterjedésének esélyét.

Vessünk egy pillantást a DevOps szoftverfejlesztési módszertan néhány hiányosságára :

A tagoknak további időt és energiát kell fordítaniuk a dokumentációra.

A folyamatos tesztelés és a folyamatos telepítéshez hasonló új DevOps-folyamatok követése állandó kihívást jelenthet a vállalatok számára.

Az alábbi táblázat összefoglalja a DevOps és az Agile közötti összes különbséget:

Paraméter Agile DevOps Alapelv Az Agile elve az, hogy a projektmenedzsmentet az érdekelt felek bevonásával gyorsan végezzék. A DevOps elve a teljes mérnöki folyamatok kezelésével foglalkozik. Megközelítés Az Agile megközelítés iteratív, és a vevőre és a gyors kiadásokra összpontosít. A DevOps megközelítés a fejlesztői és az üzemeltetői csapatok közötti együttműködésen alapul. Csapat mérete Az Agile csapat kicsi, 3-8 főből áll. A DevOps csapatnak nincs korlátja, mivel két nagy csapatot hoz össze, hogy együttműködjenek egymással. Gyakorlat Az Agile gyakorlat elősegíti az alkalmazkodóképességet és a kis csapatok közötti együttműködést. A DevOps gyakorlat elősegíti a teljesen automatizált folyamatos integrációt a gyakori szoftver szállítás érdekében. Eszköz Az Agile eszköz a csapatmunka és a haladás nyomon követésére összpontosít. A DevOps eszköz az automatizálásra és a csapatmunkára összpontosít. Időkeretek Az Agile módszer 2-4 hétig tartó rövid sprintekre összpontosít. A DevOps módszer a hosszú távú megbízhatóságra összpontosít Kultúra Az Agile kultúra az önszerveződő és többfunkciós csapatokról szól, amelyek gyorsabb fejlesztést tesznek lehetővé. A DevOps kultúra a fejlesztői és üzemeltetői csapatok közötti közös megértésről és felelősségről szól.

Világosak a különbségek?

Először tisztázzuk a DevOps és az Agile kapcsán gyakran előforduló tévhitet:

A DevOps és az Agile együtt működhet?

A DevOps és az Agile mindkettő olyan keretrendszert kínál, amely felgyorsíthatja a szoftver szállítási folyamatát.

Míg az Agile módszer a fejlesztők és az ügyfelek világában működik, a DevOps folyamat a fejlesztők és az üzemeltetők világában működik.

De képzelje el, milyen jó lenne, ha mindkettőt választhatná!

Nos, az Agile és a DevOps segítségével ez lehetséges!

Míg az Agile módszerek, mint például a Scrum és a Kanban, felhasználhatók az ügyfelek visszajelzéseinek beépítésére, addig a DevOps módszertan a fejlesztői és az operatív csapat közötti hatékonyság növelésére használható.

A fő kihívás azonban az, hogy hogyan lehet mindkettőt hatékonyan megvalósítani?

Hogyan kezeljük az Agile és a DevOps projekteket?

Természetesen szükséged lesz egy hatékony szoftverre, amely mindenben segítségedre lesz.

Olyan, mint a Tony öltönyében lévő szoftver!

De mit is kell pontosan keresned abban az eszközben?

Az Agile és a DevOps egyaránt különálló funkciókat igényel az eszközeitől.

Az Agile folyamat megköveteli, hogy a szoftvered nyomon kövesse a feladatokat, az aktuális előrehaladást, és segítsen neked a kommunikációban az érdekelt felekkel.

A DevOps-hoz olyan dolgokra van szükség, mint a felhőalapú számítástechnika és az automatizálási megoldások. De mindenekelőtt a DevOps eszközláncnak elő kell segítenie a nagy üzemeltetési és fejlesztői csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést.

Ideális esetben a szükséges szoftvernek kötelező:

A csapat tagjai zökkenőmentesen együttműködhetnek

Folyamatok kezelése

Folyamatok automatizálása

Jól integrálható más munkaterületi eszközökkel

Szerencsére egy olyan eszköz, mint a ClickUp, mindezt kiválóan megoldja!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ legjobban értékelt Agile projektmenedzsment szoftvere.

Akár segítségre van szüksége a következő területeken:

Agile csapat vagy teljes DevOps csapat vezetése

Kövesse nyomon az összes Agile szoftverfejlesztési projektjét

Vezesse be a Scrum, a Kanban vagy akár a Waterfall módszert!

A ClickUp mindent elintéz!

Nézzük meg, hogyan segíthet a ClickUp a DevOps vagy az Agile módszertan alkalmazásában:

A célok minden üzleti folyamatban elengedhetetlenek.

Ne aggódj, a célod nem lesz olyan, mint „Thanos megállítása”.

Inkább hagyjuk, hogy az Avengers intézze el.

Íme néhány példa az Agile célokra:

Időzítő funkció beépítése a céloldalra

Növelje a weboldal betöltési sebességét 10%-kal

A DevOps céljai viszont a következők:

Az alkalmazás új verziójának telepítése 48 órán belül

Figyelje az erőforrások felhasználását a legújabb élő verzióban

Általában egy projektnek több célja is lehet, és ezeket mind nyomon követni kihívást jelenthet.

Kivéve persze, ha Ön Charles Xavier.

Szóval, hogyan tartja nyomon a céljait?

A ClickUp Célok funkciójával!

A célok magas szintű konténerek, amelyek kisebb, könnyen elérhető célkitűzésekre bonthatók. Ez nemcsak a rendszerezettséget biztosítja, hanem a DevOps vagy Scrum csapat tagjainak motivációját is növeli, mivel teljesítményérzetet ad nekik.

De ez még nem minden!

Minden teljesített cél elérése után a ClickUp automatikusan valós időben frissíti az előrehaladás százalékos arányát. Így világos képet kaphat arról, hogy mennyire közel jár a céljához.

A ClickUp Célok funkciójával a következőket is megteheti:

Az Agile/DevOps célok számszerűsítése OKR- ekkel (célok és kulcsfontosságú eredmények)

Heti teljesítményértékelő ponttáblák készítése

Kövesse nyomon a Scrum sprinteket vagy projekteket valós időben

B. Munkafolyamat-automatizálás

A ClickUp Automation funkciója rengeteg feladat automatizálási lehetőséget kínál, így automatizálhatja az ismétlődő feladatokat. Ezzel nemcsak időt takarít meg, hanem erőforrásait is felszabadítja azoknak a feladatoknak, amelyekhez valóban szükség van rájuk.

Így működik a munkafolyamat-automatizálás:

Ha egy trigger bekövetkezik és egy feltétel teljesül, akkor egy adott művelet automatikusan végrehajtásra kerül.

A Hulk már rendelkezik beépített munkafolyamat-automatizálással.

Ha rosszfiúk vannak a közelben és Hulk dühös lesz, akkor automatikusan szétveri őket.

Hasonlóképpen, egyedi automatizált folyamatot is létrehozhatsz a projekt munkafolyamataidhoz.

(Természetesen nem jár ezzel semmiféle „összetörés”).

A ClickUp azonban több mint 50 előre elkészített automatizálási funkciót kínál, amelyek segítségével gyorsan elindulhatsz.

Ezek közül néhány:

Amikor egy feladat állapota megváltozik, automatikusan megváltozik a felelős személy is.

Sablon alkalmazása feladat létrehozása közben

A feladat prioritásának frissítése, amikor a ellenőrzőlista teljesítésre került

A címkék módosítása a feladat határidejének lejártával

Archívumba helyezés, ha a feladat prioritása megváltozik

(Kattintson ide , hogy megtekintse a többi előre beállított automatizálást. )

Képzeld el, hogy időnként a Fekete Özvegytől kérsz tájékoztatást a küldetésről.

Ez nem csak időigényes, de a nő is nagyon ideges lesz.

Hasonlóképpen, nem akarsz a csapat tagjait éjjel-nappal hívogatni, hogy friss információkat kapj!

Szerencsére a ClickUp segítségével nem lesz rá szükséged.

A ClickUp egyedi státuszai segítségével bármikor gyorsan megtekintheted az egyes feladatok státuszát.

De a legjobb az egészben, hogy ezeket a projekt igényei szerint testreszabhatja.

Például a DevOps szoftverfejlesztési projektben létrehozhat egy „béta tesztelés alatt” vagy „hibatesztelés” szakaszt ahelyett, hogy egy általános kifejezést használna, mint például „folyamatban”.

A jó kommunikáció elengedhetetlen minden csapat számára.

Képzeld el, milyen lenne félreérteni a Hulkot!

Akár DevOps-ról, akár Agile-ről van szó, a vezetőknek gyakran kell bonyolult technikai részleteket megbeszélniük csapattagjaikkal.

A csapat tagjai azonban nehezen tudják megérteni a megfelelő kontextust, ha csak hosszú e-maileket kapnak.

Szerencsére a ClickUp egyszerű megoldást kínál erre: a hozzászólások funkciót.

A ClickUp minden feladatához tartozik egy beépített megjegyzés szakasz, amely lehetővé teszi minden csapattag számára, hogy feladatspecifikus megbeszéléseket folytasson.

Íme, hogyan segíthet Önnek a Comment funkció:

Címkézd meg a tagokat, hogy kiemelhesd a fontos megjegyzéseket

Tisztázza, hogy pontosan mit kell tenni egy feladat során

Kezelje a problémákat a megfelelő kontextusban

Hozzászólásokat rendelhet bármelyik csapattaghoz, hogy azok ne maradjanak észrevétlenek.

Megoszthatja a releváns fájlokat bármely feladat szakaszában

Az extra együttműködés érdekében a Csevegés nézetet is használhatja olyan beszélgetésekhez, amelyek nem kapcsolódnak semmilyen feladathoz. Remek alternatíva a Slack csatornákhoz!

Akár Agile-ről, akár DevOps-ról van szó, nyomon kell követned a folyamatban lévő projekteket, igaz?

Tony Starkkal ellentétben nem kell milliókat költenie kifinomult technológiákra, hogy hatékonyan nyomon követhesse csapata előrehaladását.

Használja ingyenesen a ClickUp Dashboard alkalmazását!

A dashboardok gyors összefoglalót adnak bármely projektről. Testreszabhatja őket, hogy pontosan azt jelenítsék meg, amire szüksége van, mintha a saját projektje irányító központja lenne.

Íme néhány grafikon, amelyet felhasználhatsz a Dashboardodban:

Sebességdiagramok : megmutatják a feladatok teljesítési arányát

Burndown-diagramok : megmutatják a projekt befejezéséhez még hátralévő munkamennyiséget.

Burnup-diagramok : a projektben már elvégzett munka mennyiségének megjelenítése

Kumulatív áramlási diagramok : áttekintést nyújtanak a feladatok időbeli előrehaladásáról, segítve az esetleges akadályok azonosítását.

Mi teszi olyan erőssé a jó csapatokat, mint az Avengers vagy az X-men?

Jól működnek együtt.

Hasonlóképpen, minden szoftverének mindig jól kell működnie egymással.

A ClickUp natív integrációkkal rendelkezik számos népszerű munkahelyi szoftverrel, hogy egyszerűsítse az eszközök közötti adatáramlást. Ez nemcsak a projektek könnyű kezelését segíti elő, hanem a csapat hatékonyságát is növeli.

Néhány népszerű szoftver, amelybe a ClickUp zökkenőmentesen integrálható:

GitHub : automatikusan megjeleníti a push-okat, commit-okat és pull request-eket közvetlenül a ClickUp-ban.

GitLab : automatizált munkafolyamatok létrehozása a GitHub műveletei alapján

Time Doctor : kövesse nyomon a projektek időtartamát és ellenőrizze alkalmazottai termelékenységét

Zoom : kiváló minőségű videokonferenciák lebonyolítása a virtuális csapat tagjaival

De várj még...

De ez még nem minden, amit a ClickUp nyújt Önnek!

Íme néhány további lenyűgöző funkciója:

Projektmenedzsment automatizálás : automatizálja az 50 feletti ismétlődő feladatot, hogy időt takarítson meg

Függőségek : végezze el feladatait a megfelelő sorrendben

Pulse : nézd meg, mely feladatokban a legaktívabb a csapatod egy nap folyamán

Prioritások : rangsorolja feladatait azok sürgőssége alapján

Dokumentumok : készítsen részletes projektdokumentumokat, és ossza meg azokat kényelmesen a csapatával

Jelentések : hozzáférhet különböző jelentésekhez a csapata teljesítményéről

Hatékony mobilalkalmazások : kövesse nyomon munkáját útközben a ClickUp hatékony Android- és iOS-alkalmazásaival.

Következtetés

Mi az eredmény a DevOps és az Agile összehasonlításában?

A DevOps és az Agile a szoftverfejlesztési projektek különböző aspektusaival foglalkozik.

Ha mindkettőt használja, az olyan, mintha az Avengers és az X-men is az Ön oldalán állna.

De a nagy hatalommal nagy... vezetési kihívások is járnak.

Szerencsére mindössze egy projektmenedzsment eszközre van szüksége, például a ClickUp-ra!

Ha segítségre van szüksége az Agile vagy a DevOps bevezetéséhez, a ClickUp olyan funkciókkal segíthet minden lépésnél, mint a Célok, Automatizálás és Dashboardok.

Akárcsak Amerika kapitány pajzsa vagy Thor kalapácsa, a ClickUp is tökéletes fegyver minden projektbeli akadály leküzdésére.

Regisztrálj még ma, és tapasztald meg ezt a szupererőt!