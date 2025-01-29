ClickUp blog
10 folyamatos telepítési eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára 2025-ben

10 folyamatos telepítési eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2025. január 29.

A folyamatos telepítés a sikeres szoftvercsapatok alkalmazásfejlesztési eszközeinek és folyamataiknak kulcsfontosságú eleme lett. Időt takarít meg a csapatoknak a forráskód tesztelése és telepítése során a termelési környezetben, lehetővé téve a vállalatok számára számos üzleti folyamat felgyorsítását és automatizálását.

A szoftverfejlesztők számos folyamatos telepítési eszköz közül választhatnak, de néhány közülük jelentősen jobb, mint a többi. Nézzük meg a 2024-es év legjobb lehetőségeit, hogy eldönthesse, melyik eszköz a legmegfelelőbb a csapatának.

Mi az a folyamatos telepítés?

A folyamatos telepítés a szoftverkiadások automatizálását jelenti a termelési környezetben. Ez a folyamatos integráció logikus következménye, amely a forráskód-változások automatizált összeállítását és tesztelését jelenti.

A folyamatos telepítési eszközök még egy lépéssel tovább mennek, és a folyamatos integrációs eszközből telepítik a validált buildeket, így a végfelhasználók gyorsabban hozzáférhetnek a fontos hibajavításokhoz és az izgalmas új funkciókhoz.

A folyamatos integráció és a folyamatos telepítés (CI/CD) kétlépcsős kombinációja egyre inkább elengedhetetlen a modern szoftverfejlesztő csapatok számára. Együttesen csökkentik a manuális beavatkozás szükségességét és kiküszöbölik számos emberi hibaforrást, így kiváló eszközök azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsabb munkavégzésre törekednek.

Mit kell keresnie a folyamatos telepítési eszközökben?

Folyamatos telepítési eszközöket keresve ügyeljen arra, hogy a választott eszköz megfeleljen az Ön jelenlegi és jövőbeli igényeinek is, ahogy vállalkozása növekszik. A választás során vegye figyelembe a következő szempontokat:

  • Integrációs képességek: Csapata valószínűleg más szoftverfejlesztő programokkal is dolgozik. A választott megoldásnak jól kell integrálódnia a telepítési folyamatban használt eszközökkel.
  • Automatizált visszavonások: A kód telepítésekor előfordulhatnak hibák. Ha valami meghibásodik, a folyamatos integrációs rendszernek meg kell könnyítenie a változtatások visszavonását.
  • Skálázhatóság: Lehet, hogy vállalkozásának jelenleg minimális igényei vannak, de ez nem feltétlenül lesz így mindig. Győződjön meg arról, hogy folyamatos telepítési eszközei nagyobb, összetettebb projektek kezelésére is alkalmasak.
  • Több környezet: A szoftverfejlesztő csapatok szakaszokban dolgoznak, gyakran elkülönítve a tesztelési és a termelési környezetet. Az Ön által választott eszközöknek ezt lehetővé kell tenniük.
  • Valós idejű figyelés: Ha valamelyik telepítési folyamata nem sikerül, azonnal tudnia kell róla. A jó eszközök figyelik a hibákat, és értesítik az érintett csapat tagokat.
  • Testreszabás: Minden vállalat fejlesztési folyamata idővel változhat. Eszközeinek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó üzleti igényekhez.

A 10 legjobb folyamatos telepítési eszköz

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a megfelelő folyamatos telepítési eszköz keresését, összeállítottunk egy listát a piacon jelenleg elérhető legjobb lehetőségekről.

1. ClickUp

ClickUp nézetek
Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amelynek szoftvercsapatok számára készült speciális funkciói a csapat fejlesztési folyamatának elengedhetetlen részévé tehetik.

A ClickUp integrációja a főbb DevOps és CI/CD eszközökkel minden szoftverprojekt számára elengedhetetlen termékmenedzsment eszközzé teszi. A csapat tagjai együtt dolgozhatnak a fejlesztési folyamat előrehaladtával a menetrendek és a dokumentáció elkészítésén. A sprint backlogok segítségével irányíthatja a fejlesztés előrehaladását, könnyedén nyomon követheti és kioszthatja a feladatokat. A ClickUp irányítópultjához hozzáadhat projektcélokat, kioszthatja azokat a csapat tagjainak, és nyomon követheti azok előrehaladását.

A ClickUp számos sablont kínál a projektmenedzsment folyamat minden lépéséhez különböző területeken, beleértve a termelésütemezés sablonjait és a termékbevezetés utáni sablonokat az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A ClickUp megoldásai segítségével projektjei a tervek szerint haladnak, ügyfelei pedig elégedettek maradnak.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kiterjedt együttműködési eszközök útitervek és dokumentumok létrehozásához
  • Támogatás a sprint-backlogok kezeléséhez és a problémák nyomon követéséhez
  • Git eszközök integrálása az automatizált munkafolyamatokhoz
  • Valós idejű előrehaladás nyomon követése agilis irányítópultokkal
  • AI-eszközök integrálása a csapat kreativitásának fokozása és a problémák megoldása érdekében

A ClickUp korlátai

  • Megtanulása nehéz azok számára, akik az összes funkciót ki akarják használni
  • Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy Code Pipeline a folyamatos telepítéshez
Az Amazon AWS-en keresztül

Az Amazon kiterjedt AWS ökoszisztémájának részeként a CodeDeploy könnyű választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már ebben a környezetben működnek. Az Amazon EC2 vagy Lambda szolgáltatásának felhasználói könnyedén telepíthetik a kódváltozásokat ezekre a platformokra. A CodeDeploy azok számára is működik, akik nem az Amazon felhőjével dolgoznak, hanem helyszíni szerverekkel.

Ez a szoftverbevezetési eszköz automatizált visszavonási funkcióval rendelkezik, amely további biztonsági hálót jelent, ha valami nem működik megfelelően. Központosított vezérlése lehetővé teszi, hogy a CodeDeploy konzolról vagy az Amazon CLI-ről különböző bevezetési célokra alkalmazzon alkalmazásokat, ami megbízhatóbb és következetesebb folyamatot eredményez.

Az AWS CodeDeploy legjobb funkciói

  • Automatizált telepítések
  • Integráció az AWS szolgáltatásokkal
  • Központosított vezérlés
  • Minimális leállási idő
  • Lambda telepítések

Az AWS CodeDeploy korlátai

  • A kezdeti beállítás kezdők számára bonyolult lehet.
  • Az AWS ökoszisztémára korlátozva
  • Előfordulhat, hogy alkalmanként késések lépnek fel a telepítés során.

AWS CodeDeploy árak

  • Ingyenes EC2, Lambda, ECS telepítésekhez
  • 0,02 USD/példány frissítés helyszíni használatra

AWS CodeDeploy értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (3 értékelés)

3. CircleCI

CircleCI webalkalmazás a folyamatos telepítéshez
A CircleCI segítségével

A CircleCI nagy hangsúlyt fektet a sebességre és a rugalmasságra. Könnyen integrálható a legnépszerűbb verziókezelő rendszerekkel, és Docker támogatást is kínál, így a fejlesztők konzisztens fejlesztési és termelési környezetet tudnak fenntartani. A nagymértékben testreszabható munkafolyamatok növelik a platform rugalmasságát, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a CI/CD folyamatot saját igényeikhez igazítsák.

A párhuzamosítás és a gyorsítótár segítségével a CircleCI biztosítja, hogy a szoftver a lehető leggyorsabban futjon. A fejlesztőcsapatok teljesítmény-dashboardokat használhatnak, amelyek segítségével azonosíthatják és kiküszöbölhetik az alkalmazás-telepítési folyamatok szűk keresztmetszeteit.

A CircleCI legjobb funkciói

  • Docker támogatás
  • Testreszabható munkafolyamatok
  • Teljesítmény-műszerfalak
  • Párhuzamosság és gyorsítótárazás
  • Integráció népszerű verziókezelő rendszerekkel

A CircleCI korlátai

  • Komplex konfiguráció nagyobb projektekhez
  • Korlátozott ingyenes build percek
  • A hibás buildok hibakeresése kihívást jelenthet

CircleCI árak

  • Ingyenes
  • Teljesítmény: 15 USD/hó
  • Ár: 2000 USD/hó
  • Saját szerveren futtatható: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

CircleCI értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (450+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

4. GitLab

GitLab a folyamatos telepítéshez
A GitLab segítségével

Ez a folyamatos telepítési eszköz egy egyszerű, Git-et használó verziókezelő rendszerként indult. A teljes DevOps eszközzé való fejlődése azt jelenti, hogy ma már a fejlesztési életciklus minden szakaszához biztosít eszközöket. CI/CD-folyamata ennek a fókusznak kulcsfontosságú része. Amikor a fejlesztők változásokat hajtanak végre a GitLab által tárolt kódban, a CI/CD-folyamatok a GitLabon belül zajlanak, és nem kell külön szolgáltatókra támaszkodni.

A GitLab erős közösségközpontú megközelítéséről ismert. Rendszeres frissítéseket és új funkciókat kínál, amelyek megfelelnek a felhasználók igényeinek. Kis csapatok és nagyobb vállalkozások egyaránt csatlakozhatnak a közösséghez, és visszajelzéseket adhatnak a jövőbeli fejlesztésekhez.

A GitLab legjobb funkciói

  • Integrált CI/CD
  • Forráskód-kezelés
  • Agilis projektmenedzsment eszközök
  • Automatizált DevOps
  • Kubernetes integráció

A GitLab korlátai

  • Bonyolult felület kezdőknek
  • Néhány alkalmi teljesítményprobléma
  • A CI/CD percek korlátozása az ingyenes verzióban

GitLab árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 29 USD/hó felhasználónként
  • Ultimate: 99 USD/hó felhasználónként

GitLab értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (750+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)

5. Octopus Deploy

Octopus Deploy folyamatos telepítéshez
Az Octopus Deploy segítségével

Ez a folyamatos telepítési szoftver az automatizálás és a kiadáskezelő eszközök segítségével egyszerűsíti a telepítési folyamatot. Az Octopus Deploy lehetővé teszi az alkalmazások telepítését tesztelési, staging és termelési környezetekben, megkönnyítve a csapatok számára a programváltozások kezelését. Támogatja a fejlett telepítési mintákat, mint például a canary release és a blue-green vagy rolling telepítések.

Az Octopus Deploy legjobb funkciói

  • Többkörnyezetű telepítések
  • Kiadáskezelés
  • Integráció népszerű CI-kiszolgálókkal
  • Fejlett telepítési minták
  • Beépített konvenciók

Az Octopus Deploy korlátai

  • A beállításhoz meredek kezdeti tanulási görbe szükséges.
  • Nem intuitív felület
  • A versenytársakhoz képest korlátozott beépített integrációk

Octopus Deploy árak

  • Közösség: 10 USD/hó
  • Profi: 12 USD/hó
  • Vállalati: 18 USD/hó

Octopus Deploy értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

6. Bamboo

Az Atlassian Bamboo eszköze a folyamatos telepítéshez
Az Atlassian segítségével

Az Atlassian Bamboo egy hatékony CI/CD eszköz, amely zökkenőmentesen működik együtt a cég többi termékével. Azok a vállalatok, amelyek a JIRA-t használják a problémák nyomon követésére és a Bitbucketet a verziókezelésre, a Bamboo-t használhatják CI/CD igényeik kielégítésére, és így egységesebb élményt kapnak, mint amit más automatizált szoftverbevezetési eszközök nyújthatnak.

Az automatizált párhuzamos tesztelés támogatása segít optimalizálni a munkafolyamatot. A Bamboo nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre is, számos funkcióval, amelyek megkönnyítik a csapatok közötti kommunikációt a CI/CD folyamat során.

A Bamboo legjobb funkciói

  • Beépített Git elágazási munkafolyamatok
  • Párhuzamos automatizált tesztek
  • Telepítési projektek
  • Testreszabható build ügynökök
  • Integráció az Atlassian termékekkel

A Bamboo korlátai

  • Magas licencelési költségek nagyobb csapatok számára
  • Elavult felhasználói felület
  • A Jenkinshez képest korlátozott plugin-ökoszisztéma

A Bamboo árai

  • Éves díj: 1200 dollártól

Bamboo értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

7. Codeship

Codeship a folyamatos telepítéshez
A Cloudbees segítségével

Ez a felhőalapú CI/CD platform az egyszerűséget tartja szem előtt. Gyors beállítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy meredek tanulási görbe nélkül kezdjék meg a kód telepítését. A Codeship párhuzamos tesztelési folyamatai hatékonyabbá teszik a kód tesztelését. A Docker támogatásával a csapatok könnyedén kezelhetik a kód életciklusát a teszteléstől a telepítésig.

A Codeship integrálódik olyan népszerű adattárakkal, mint a GitHub és a Bitbucket, hogy biztosítsa a leggyakoribb fejlesztési folyamatokkal való összhangot.

A Codeship legjobb funkciói

  • Párhuzamos tesztelési folyamatok
  • Docker támogatás
  • Egyszerű beállítás
  • Integráció népszerű adattárakkal
  • Gyors fejlesztési idők

A Codeship korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Alkalmi összeállítási hibák
  • Más platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Codeship árak

  • Starter: 49 USD/hó
  • Alapvető: 99 USD/hó
  • Teljesítmény: 399 USD/hó

Codeship értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,6/5 (15 értékelés)

8. Travis CI

Travis CI a folyamatos telepítéshez
A Travis CI segítségével

A Travis CI eredeti célja a GitHub-bal való szoros integráció volt, de ma már számos forráskód-tárolóval működik együtt. Az alkalmazás telepítését több fejlett funkcióval automatizálja, például a mátrix-építéssel, amely több környezetben történő tesztelést tesz lehetővé.

Automatikusan telepíti a kódot a megfelelő környezetbe, és a csapatok számára rendkívül testreszabható módszert kínál az alkalmazások telepítéséhez, biztosítva az összes munkafolyamatba való integrációt.

A Travis CI legjobb funkciói

  • GitHub integráció
  • Matrix épít
  • Docker támogatás
  • Többnyelvű támogatás
  • Automatikus telepítési funkciók

A Travis CI korlátai

  • Részletes konfiguráció
  • A fejlesztési idő lassabb lehet, mint a versenytársaknál.

Travis CI árak

  • Bootstrap: 64 USD/hó
  • Startup: 119 USD/hó
  • Kisvállalkozások: 229 USD/hó
  • Prémium: 449 USD/hó
  • Platinum: 779 USD/hó

Travis CI értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

9. Jenkins

Jenkins folyamatos telepítéshez
A Jenkins segítségével

A nyílt forráskódú CI/CD eszközök legnagyobb neve, a Jenkins hatalmas plugin-ökoszisztémával rendelkezik, amely a fejlesztőknek nagyobb rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál, mint a legtöbb versenytárs. A pluginok nem csak a kód telepítéséhez állnak rendelkezésre, hanem a projekt építési, tesztelési és felügyeleti szakaszait is lefedik.

Nyílt forráskódú jellege és nagy, aktív közössége miatt a Jenkins gyakran frissül a legújabb CI/CD gyakorlatokkal.

A Jenkins legjobb funkciói

  • Kiterjedt plugin-ökoszisztéma
  • Pipeline as code
  • Elosztott buildek
  • Integráció a főbb verziókezelő rendszerekkel
  • Magasan testreszabható

A Jenkins korlátai

  • Rendszeres karbantartást és frissítéseket igényel.
  • Bonyolult kezdeti beállítás
  • Egyes bővítmények kompatibilitási problémákat okozhatnak.

Jenkins árak

  • Ingyenes

Jenkins értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (450+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

10. Puppet

Puppet a folyamatos telepítéshez
A Puppet segítségével

A Puppet az egyik legjobb folyamatos telepítési eszköz, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy kód segítségével határozzák meg telepítési infrastruktúrájukat. Következetessége és skálázhatósága gyors és egyszerű beállítási átviteleket tesz lehetővé.

Az automatizált provisioning segítségével a Puppet biztosítja a folyamatos telepítési erőforrások hatékony elosztását. A valós idejű jelentések betekintést nyújtanak a folyamatos telepítési folyamatba, lehetővé téve a problémák proaktív megoldását. Ez az eszköz integrálható a népszerű felhőalapú platformokkal, így a fejlesztők a Puppet segítségével a gazdagép helyétől függetlenül telepíthetik a szoftvereket.

A Puppet legjobb funkciói

  • Infrastruktúra kódként
  • Automatizált provisioning
  • Valós idejű, kontextusérzékeny jelentések
  • Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
  • Integráció népszerű felhőszolgáltatókkal

A Puppet korlátai

  • Megtanulása kezdőknek nehéz
  • A domain-specifikus nyelv (DSL) kihívást jelenthet
  • Nagy léptékű telepítésekhez dedikált erőforrások szükségesek.

Puppet árak

  • Nyílt forráskódú: Ingyenes
  • Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Puppet értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (43 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (24 értékelés)

Kezdje még ma a hatékonyabb telepítéseket!

Már számos kiváló eszközt bemutattunk, amelyekkel csapata automatizálhatja a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó unalmas munkák nagy részét, így több időt fordíthat a funkciók hozzáadására és a hibák kijavítására, mint a kód összeállítására és telepítésére.

A termelékenység további növelése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást következő projektje kezeléséhez. Több ezer ingyenes sablon áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a kezdeti lépéseket és lerövidítik a tanulási folyamatot.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp