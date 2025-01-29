10 folyamatos telepítési eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára 2025-ben

A folyamatos telepítés a sikeres szoftvercsapatok alkalmazásfejlesztési eszközeinek és folyamataiknak kulcsfontosságú eleme lett. Időt takarít meg a csapatoknak a forráskód tesztelése és telepítése során a termelési környezetben, lehetővé téve a vállalatok számára számos üzleti folyamat felgyorsítását és automatizálását.
A szoftverfejlesztők számos folyamatos telepítési eszköz közül választhatnak, de néhány közülük jelentősen jobb, mint a többi. Nézzük meg a 2024-es év legjobb lehetőségeit, hogy eldönthesse, melyik eszköz a legmegfelelőbb a csapatának.
Mi az a folyamatos telepítés?
A folyamatos telepítés a szoftverkiadások automatizálását jelenti a termelési környezetben. Ez a folyamatos integráció logikus következménye, amely a forráskód-változások automatizált összeállítását és tesztelését jelenti.
A folyamatos telepítési eszközök még egy lépéssel tovább mennek, és a folyamatos integrációs eszközből telepítik a validált buildeket, így a végfelhasználók gyorsabban hozzáférhetnek a fontos hibajavításokhoz és az izgalmas új funkciókhoz.
A folyamatos integráció és a folyamatos telepítés (CI/CD) kétlépcsős kombinációja egyre inkább elengedhetetlen a modern szoftverfejlesztő csapatok számára. Együttesen csökkentik a manuális beavatkozás szükségességét és kiküszöbölik számos emberi hibaforrást, így kiváló eszközök azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsabb munkavégzésre törekednek.
Mit kell keresnie a folyamatos telepítési eszközökben?
Folyamatos telepítési eszközöket keresve ügyeljen arra, hogy a választott eszköz megfeleljen az Ön jelenlegi és jövőbeli igényeinek is, ahogy vállalkozása növekszik. A választás során vegye figyelembe a következő szempontokat:
- Integrációs képességek: Csapata valószínűleg más szoftverfejlesztő programokkal is dolgozik. A választott megoldásnak jól kell integrálódnia a telepítési folyamatban használt eszközökkel.
- Automatizált visszavonások: A kód telepítésekor előfordulhatnak hibák. Ha valami meghibásodik, a folyamatos integrációs rendszernek meg kell könnyítenie a változtatások visszavonását.
- Skálázhatóság: Lehet, hogy vállalkozásának jelenleg minimális igényei vannak, de ez nem feltétlenül lesz így mindig. Győződjön meg arról, hogy folyamatos telepítési eszközei nagyobb, összetettebb projektek kezelésére is alkalmasak.
- Több környezet: A szoftverfejlesztő csapatok szakaszokban dolgoznak, gyakran elkülönítve a tesztelési és a termelési környezetet. Az Ön által választott eszközöknek ezt lehetővé kell tenniük.
- Valós idejű figyelés: Ha valamelyik telepítési folyamata nem sikerül, azonnal tudnia kell róla. A jó eszközök figyelik a hibákat, és értesítik az érintett csapat tagokat.
- Testreszabás: Minden vállalat fejlesztési folyamata idővel változhat. Eszközeinek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó üzleti igényekhez.
A 10 legjobb folyamatos telepítési eszköz
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a megfelelő folyamatos telepítési eszköz keresését, összeállítottunk egy listát a piacon jelenleg elérhető legjobb lehetőségekről.
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amelynek szoftvercsapatok számára készült speciális funkciói a csapat fejlesztési folyamatának elengedhetetlen részévé tehetik.
A ClickUp integrációja a főbb DevOps és CI/CD eszközökkel minden szoftverprojekt számára elengedhetetlen termékmenedzsment eszközzé teszi. A csapat tagjai együtt dolgozhatnak a fejlesztési folyamat előrehaladtával a menetrendek és a dokumentáció elkészítésén. A sprint backlogok segítségével irányíthatja a fejlesztés előrehaladását, könnyedén nyomon követheti és kioszthatja a feladatokat. A ClickUp irányítópultjához hozzáadhat projektcélokat, kioszthatja azokat a csapat tagjainak, és nyomon követheti azok előrehaladását.
A ClickUp számos sablont kínál a projektmenedzsment folyamat minden lépéséhez különböző területeken, beleértve a termelésütemezés sablonjait és a termékbevezetés utáni sablonokat az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A ClickUp megoldásai segítségével projektjei a tervek szerint haladnak, ügyfelei pedig elégedettek maradnak.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kiterjedt együttműködési eszközök útitervek és dokumentumok létrehozásához
- Támogatás a sprint-backlogok kezeléséhez és a problémák nyomon követéséhez
- Git eszközök integrálása az automatizált munkafolyamatokhoz
- Valós idejű előrehaladás nyomon követése agilis irányítópultokkal
- AI-eszközök integrálása a csapat kreativitásának fokozása és a problémák megoldása érdekében
A ClickUp korlátai
- Megtanulása nehéz azok számára, akik az összes funkciót ki akarják használni
- Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. AWS CodeDeploy
Az Amazon kiterjedt AWS ökoszisztémájának részeként a CodeDeploy könnyű választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már ebben a környezetben működnek. Az Amazon EC2 vagy Lambda szolgáltatásának felhasználói könnyedén telepíthetik a kódváltozásokat ezekre a platformokra. A CodeDeploy azok számára is működik, akik nem az Amazon felhőjével dolgoznak, hanem helyszíni szerverekkel.
Ez a szoftverbevezetési eszköz automatizált visszavonási funkcióval rendelkezik, amely további biztonsági hálót jelent, ha valami nem működik megfelelően. Központosított vezérlése lehetővé teszi, hogy a CodeDeploy konzolról vagy az Amazon CLI-ről különböző bevezetési célokra alkalmazzon alkalmazásokat, ami megbízhatóbb és következetesebb folyamatot eredményez.
Az AWS CodeDeploy legjobb funkciói
- Automatizált telepítések
- Integráció az AWS szolgáltatásokkal
- Központosított vezérlés
- Minimális leállási idő
- Lambda telepítések
Az AWS CodeDeploy korlátai
- A kezdeti beállítás kezdők számára bonyolult lehet.
- Az AWS ökoszisztémára korlátozva
- Előfordulhat, hogy alkalmanként késések lépnek fel a telepítés során.
AWS CodeDeploy árak
- Ingyenes EC2, Lambda, ECS telepítésekhez
- 0,02 USD/példány frissítés helyszíni használatra
AWS CodeDeploy értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (3 értékelés)
3. CircleCI
A CircleCI nagy hangsúlyt fektet a sebességre és a rugalmasságra. Könnyen integrálható a legnépszerűbb verziókezelő rendszerekkel, és Docker támogatást is kínál, így a fejlesztők konzisztens fejlesztési és termelési környezetet tudnak fenntartani. A nagymértékben testreszabható munkafolyamatok növelik a platform rugalmasságát, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a CI/CD folyamatot saját igényeikhez igazítsák.
A párhuzamosítás és a gyorsítótár segítségével a CircleCI biztosítja, hogy a szoftver a lehető leggyorsabban futjon. A fejlesztőcsapatok teljesítmény-dashboardokat használhatnak, amelyek segítségével azonosíthatják és kiküszöbölhetik az alkalmazás-telepítési folyamatok szűk keresztmetszeteit.
A CircleCI legjobb funkciói
- Docker támogatás
- Testreszabható munkafolyamatok
- Teljesítmény-műszerfalak
- Párhuzamosság és gyorsítótárazás
- Integráció népszerű verziókezelő rendszerekkel
A CircleCI korlátai
- Komplex konfiguráció nagyobb projektekhez
- Korlátozott ingyenes build percek
- A hibás buildok hibakeresése kihívást jelenthet
CircleCI árak
- Ingyenes
- Teljesítmény: 15 USD/hó
- Ár: 2000 USD/hó
- Saját szerveren futtatható: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
CircleCI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)
4. GitLab
Ez a folyamatos telepítési eszköz egy egyszerű, Git-et használó verziókezelő rendszerként indult. A teljes DevOps eszközzé való fejlődése azt jelenti, hogy ma már a fejlesztési életciklus minden szakaszához biztosít eszközöket. CI/CD-folyamata ennek a fókusznak kulcsfontosságú része. Amikor a fejlesztők változásokat hajtanak végre a GitLab által tárolt kódban, a CI/CD-folyamatok a GitLabon belül zajlanak, és nem kell külön szolgáltatókra támaszkodni.
A GitLab erős közösségközpontú megközelítéséről ismert. Rendszeres frissítéseket és új funkciókat kínál, amelyek megfelelnek a felhasználók igényeinek. Kis csapatok és nagyobb vállalkozások egyaránt csatlakozhatnak a közösséghez, és visszajelzéseket adhatnak a jövőbeli fejlesztésekhez.
A GitLab legjobb funkciói
- Integrált CI/CD
- Forráskód-kezelés
- Agilis projektmenedzsment eszközök
- Automatizált DevOps
- Kubernetes integráció
A GitLab korlátai
- Bonyolult felület kezdőknek
- Néhány alkalmi teljesítményprobléma
- A CI/CD percek korlátozása az ingyenes verzióban
GitLab árak
- Ingyenes
- Prémium: 29 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 99 USD/hó felhasználónként
GitLab értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)
5. Octopus Deploy
Ez a folyamatos telepítési szoftver az automatizálás és a kiadáskezelő eszközök segítségével egyszerűsíti a telepítési folyamatot. Az Octopus Deploy lehetővé teszi az alkalmazások telepítését tesztelési, staging és termelési környezetekben, megkönnyítve a csapatok számára a programváltozások kezelését. Támogatja a fejlett telepítési mintákat, mint például a canary release és a blue-green vagy rolling telepítések.
Az Octopus Deploy legjobb funkciói
- Többkörnyezetű telepítések
- Kiadáskezelés
- Integráció népszerű CI-kiszolgálókkal
- Fejlett telepítési minták
- Beépített konvenciók
Az Octopus Deploy korlátai
- A beállításhoz meredek kezdeti tanulási görbe szükséges.
- Nem intuitív felület
- A versenytársakhoz képest korlátozott beépített integrációk
Octopus Deploy árak
- Közösség: 10 USD/hó
- Profi: 12 USD/hó
- Vállalati: 18 USD/hó
Octopus Deploy értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)
6. Bamboo
Az Atlassian Bamboo egy hatékony CI/CD eszköz, amely zökkenőmentesen működik együtt a cég többi termékével. Azok a vállalatok, amelyek a JIRA-t használják a problémák nyomon követésére és a Bitbucketet a verziókezelésre, a Bamboo-t használhatják CI/CD igényeik kielégítésére, és így egységesebb élményt kapnak, mint amit más automatizált szoftverbevezetési eszközök nyújthatnak.
Az automatizált párhuzamos tesztelés támogatása segít optimalizálni a munkafolyamatot. A Bamboo nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre is, számos funkcióval, amelyek megkönnyítik a csapatok közötti kommunikációt a CI/CD folyamat során.
A Bamboo legjobb funkciói
- Beépített Git elágazási munkafolyamatok
- Párhuzamos automatizált tesztek
- Telepítési projektek
- Testreszabható build ügynökök
- Integráció az Atlassian termékekkel
A Bamboo korlátai
- Magas licencelési költségek nagyobb csapatok számára
- Elavult felhasználói felület
- A Jenkinshez képest korlátozott plugin-ökoszisztéma
A Bamboo árai
- Éves díj: 1200 dollártól
Bamboo értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)
7. Codeship
Ez a felhőalapú CI/CD platform az egyszerűséget tartja szem előtt. Gyors beállítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy meredek tanulási görbe nélkül kezdjék meg a kód telepítését. A Codeship párhuzamos tesztelési folyamatai hatékonyabbá teszik a kód tesztelését. A Docker támogatásával a csapatok könnyedén kezelhetik a kód életciklusát a teszteléstől a telepítésig.
A Codeship integrálódik olyan népszerű adattárakkal, mint a GitHub és a Bitbucket, hogy biztosítsa a leggyakoribb fejlesztési folyamatokkal való összhangot.
A Codeship legjobb funkciói
- Párhuzamos tesztelési folyamatok
- Docker támogatás
- Egyszerű beállítás
- Integráció népszerű adattárakkal
- Gyors fejlesztési idők
A Codeship korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Alkalmi összeállítási hibák
- Más platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek
Codeship árak
- Starter: 49 USD/hó
- Alapvető: 99 USD/hó
- Teljesítmény: 399 USD/hó
Codeship értékelések és vélemények
- Capterra: 4,6/5 (15 értékelés)
8. Travis CI
A Travis CI eredeti célja a GitHub-bal való szoros integráció volt, de ma már számos forráskód-tárolóval működik együtt. Az alkalmazás telepítését több fejlett funkcióval automatizálja, például a mátrix-építéssel, amely több környezetben történő tesztelést tesz lehetővé.
Automatikusan telepíti a kódot a megfelelő környezetbe, és a csapatok számára rendkívül testreszabható módszert kínál az alkalmazások telepítéséhez, biztosítva az összes munkafolyamatba való integrációt.
A Travis CI legjobb funkciói
- GitHub integráció
- Matrix épít
- Docker támogatás
- Többnyelvű támogatás
- Automatikus telepítési funkciók
A Travis CI korlátai
- Részletes konfiguráció
- A fejlesztési idő lassabb lehet, mint a versenytársaknál.
Travis CI árak
- Bootstrap: 64 USD/hó
- Startup: 119 USD/hó
- Kisvállalkozások: 229 USD/hó
- Prémium: 449 USD/hó
- Platinum: 779 USD/hó
Travis CI értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)
9. Jenkins
A nyílt forráskódú CI/CD eszközök legnagyobb neve, a Jenkins hatalmas plugin-ökoszisztémával rendelkezik, amely a fejlesztőknek nagyobb rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál, mint a legtöbb versenytárs. A pluginok nem csak a kód telepítéséhez állnak rendelkezésre, hanem a projekt építési, tesztelési és felügyeleti szakaszait is lefedik.
Nyílt forráskódú jellege és nagy, aktív közössége miatt a Jenkins gyakran frissül a legújabb CI/CD gyakorlatokkal.
A Jenkins legjobb funkciói
- Kiterjedt plugin-ökoszisztéma
- Pipeline as code
- Elosztott buildek
- Integráció a főbb verziókezelő rendszerekkel
- Magasan testreszabható
A Jenkins korlátai
- Rendszeres karbantartást és frissítéseket igényel.
- Bonyolult kezdeti beállítás
- Egyes bővítmények kompatibilitási problémákat okozhatnak.
Jenkins árak
- Ingyenes
Jenkins értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)
10. Puppet
A Puppet az egyik legjobb folyamatos telepítési eszköz, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy kód segítségével határozzák meg telepítési infrastruktúrájukat. Következetessége és skálázhatósága gyors és egyszerű beállítási átviteleket tesz lehetővé.
Az automatizált provisioning segítségével a Puppet biztosítja a folyamatos telepítési erőforrások hatékony elosztását. A valós idejű jelentések betekintést nyújtanak a folyamatos telepítési folyamatba, lehetővé téve a problémák proaktív megoldását. Ez az eszköz integrálható a népszerű felhőalapú platformokkal, így a fejlesztők a Puppet segítségével a gazdagép helyétől függetlenül telepíthetik a szoftvereket.
A Puppet legjobb funkciói
- Infrastruktúra kódként
- Automatizált provisioning
- Valós idejű, kontextusérzékeny jelentések
- Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
- Integráció népszerű felhőszolgáltatókkal
A Puppet korlátai
- Megtanulása kezdőknek nehéz
- A domain-specifikus nyelv (DSL) kihívást jelenthet
- Nagy léptékű telepítésekhez dedikált erőforrások szükségesek.
Puppet árak
- Nyílt forráskódú: Ingyenes
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.
Puppet értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (43 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (24 értékelés)
Kezdje még ma a hatékonyabb telepítéseket!
Már számos kiváló eszközt bemutattunk, amelyekkel csapata automatizálhatja a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó unalmas munkák nagy részét, így több időt fordíthat a funkciók hozzáadására és a hibák kijavítására, mint a kód összeállítására és telepítésére.
A termelékenység további növelése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást következő projektje kezeléséhez. Több ezer ingyenes sablon áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a kezdeti lépéseket és lerövidítik a tanulási folyamatot.