10 folyamatos telepítési eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára 2025-ben

A folyamatos telepítés a sikeres szoftvercsapatok alkalmazásfejlesztési eszközeinek és folyamataiknak kulcsfontosságú eleme lett. Időt takarít meg a csapatoknak a forráskód tesztelése és telepítése során a termelési környezetben, lehetővé téve a vállalatok számára számos üzleti folyamat felgyorsítását és automatizálását.

A szoftverfejlesztők számos folyamatos telepítési eszköz közül választhatnak, de néhány közülük jelentősen jobb, mint a többi. Nézzük meg a 2024-es év legjobb lehetőségeit, hogy eldönthesse, melyik eszköz a legmegfelelőbb a csapatának.

Mi az a folyamatos telepítés?

A folyamatos telepítés a szoftverkiadások automatizálását jelenti a termelési környezetben. Ez a folyamatos integráció logikus következménye, amely a forráskód-változások automatizált összeállítását és tesztelését jelenti.

A folyamatos telepítési eszközök még egy lépéssel tovább mennek, és a folyamatos integrációs eszközből telepítik a validált buildeket, így a végfelhasználók gyorsabban hozzáférhetnek a fontos hibajavításokhoz és az izgalmas új funkciókhoz.

A folyamatos integráció és a folyamatos telepítés (CI/CD) kétlépcsős kombinációja egyre inkább elengedhetetlen a modern szoftverfejlesztő csapatok számára. Együttesen csökkentik a manuális beavatkozás szükségességét és kiküszöbölik számos emberi hibaforrást, így kiváló eszközök azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsabb munkavégzésre törekednek.

Folyamatos telepítési eszközöket keresve ügyeljen arra, hogy a választott eszköz megfeleljen az Ön jelenlegi és jövőbeli igényeinek is, ahogy vállalkozása növekszik. A választás során vegye figyelembe a következő szempontokat:

Integrációs képességek: Csapata valószínűleg más szoftverfejlesztő programokkal is dolgozik. A választott megoldásnak jól kell integrálódnia a telepítési folyamatban használt eszközökkel.

Automatizált visszavonások: A kód telepítésekor előfordulhatnak hibák. Ha valami meghibásodik, a folyamatos integrációs rendszernek meg kell könnyítenie a változtatások visszavonását.

Skálázhatóság: Lehet, hogy vállalkozásának jelenleg minimális igényei vannak, de ez nem feltétlenül lesz így mindig. Győződjön meg arról, hogy folyamatos telepítési eszközei nagyobb, összetettebb projektek kezelésére is alkalmasak.

Több környezet: A szoftverfejlesztő csapatok szakaszokban dolgoznak, gyakran elkülönítve a tesztelési és a termelési környezetet. Az Ön által választott eszközöknek ezt lehetővé kell tenniük.

Valós idejű figyelés: Ha valamelyik telepítési folyamata nem sikerül, azonnal tudnia kell róla. A jó eszközök figyelik a hibákat, és értesítik az érintett csapat tagokat.

Testreszabás: Minden vállalat fejlesztési folyamata idővel változhat. Eszközeinek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó üzleti igényekhez.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a megfelelő folyamatos telepítési eszköz keresését, összeállítottunk egy listát a piacon jelenleg elérhető legjobb lehetőségekről.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amelynek szoftvercsapatok számára készült speciális funkciói a csapat fejlesztési folyamatának elengedhetetlen részévé tehetik.

A ClickUp integrációja a főbb DevOps és CI/CD eszközökkel minden szoftverprojekt számára elengedhetetlen termékmenedzsment eszközzé teszi. A csapat tagjai együtt dolgozhatnak a fejlesztési folyamat előrehaladtával a menetrendek és a dokumentáció elkészítésén. A sprint backlogok segítségével irányíthatja a fejlesztés előrehaladását, könnyedén nyomon követheti és kioszthatja a feladatokat. A ClickUp irányítópultjához hozzáadhat projektcélokat, kioszthatja azokat a csapat tagjainak, és nyomon követheti azok előrehaladását.

A ClickUp számos sablont kínál a projektmenedzsment folyamat minden lépéséhez különböző területeken, beleértve a termelésütemezés sablonjait és a termékbevezetés utáni sablonokat az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. A ClickUp megoldásai segítségével projektjei a tervek szerint haladnak, ügyfelei pedig elégedettek maradnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Kiterjedt együttműködési eszközök útitervek és dokumentumok létrehozásához

Támogatás a sprint-backlogok kezeléséhez és a problémák nyomon követéséhez

Git eszközök integrálása az automatizált munkafolyamatokhoz

Valós idejű előrehaladás nyomon követése agilis irányítópultokkal

AI-eszközök integrálása a csapat kreativitásának fokozása és a problémák megoldása érdekében

A ClickUp korlátai

Megtanulása nehéz azok számára, akik az összes funkciót ki akarják használni

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatér-tagok és belső vendégek számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. AWS CodeDeploy

Az Amazon AWS-en keresztül

Az Amazon kiterjedt AWS ökoszisztémájának részeként a CodeDeploy könnyű választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már ebben a környezetben működnek. Az Amazon EC2 vagy Lambda szolgáltatásának felhasználói könnyedén telepíthetik a kódváltozásokat ezekre a platformokra. A CodeDeploy azok számára is működik, akik nem az Amazon felhőjével dolgoznak, hanem helyszíni szerverekkel.

Ez a szoftverbevezetési eszköz automatizált visszavonási funkcióval rendelkezik, amely további biztonsági hálót jelent, ha valami nem működik megfelelően. Központosított vezérlése lehetővé teszi, hogy a CodeDeploy konzolról vagy az Amazon CLI-ről különböző bevezetési célokra alkalmazzon alkalmazásokat, ami megbízhatóbb és következetesebb folyamatot eredményez.

Az AWS CodeDeploy legjobb funkciói

Automatizált telepítések

Integráció az AWS szolgáltatásokkal

Központosított vezérlés

Minimális leállási idő

Lambda telepítések

Az AWS CodeDeploy korlátai

A kezdeti beállítás kezdők számára bonyolult lehet.

Az AWS ökoszisztémára korlátozva

Előfordulhat, hogy alkalmanként késések lépnek fel a telepítés során.

AWS CodeDeploy árak

Ingyenes EC2, Lambda, ECS telepítésekhez

0,02 USD/példány frissítés helyszíni használatra

AWS CodeDeploy értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3 értékelés)

3. CircleCI

A CircleCI segítségével

A CircleCI nagy hangsúlyt fektet a sebességre és a rugalmasságra. Könnyen integrálható a legnépszerűbb verziókezelő rendszerekkel, és Docker támogatást is kínál, így a fejlesztők konzisztens fejlesztési és termelési környezetet tudnak fenntartani. A nagymértékben testreszabható munkafolyamatok növelik a platform rugalmasságát, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a CI/CD folyamatot saját igényeikhez igazítsák.

A párhuzamosítás és a gyorsítótár segítségével a CircleCI biztosítja, hogy a szoftver a lehető leggyorsabban futjon. A fejlesztőcsapatok teljesítmény-dashboardokat használhatnak, amelyek segítségével azonosíthatják és kiküszöbölhetik az alkalmazás-telepítési folyamatok szűk keresztmetszeteit.

A CircleCI legjobb funkciói

Docker támogatás

Testreszabható munkafolyamatok

Teljesítmény-műszerfalak

Párhuzamosság és gyorsítótárazás

Integráció népszerű verziókezelő rendszerekkel

A CircleCI korlátai

Komplex konfiguráció nagyobb projektekhez

Korlátozott ingyenes build percek

A hibás buildok hibakeresése kihívást jelenthet

CircleCI árak

Ingyenes

Teljesítmény: 15 USD/hó

Ár: 2000 USD/hó

Saját szerveren futtatható: az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

CircleCI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

4. GitLab

A GitLab segítségével

Ez a folyamatos telepítési eszköz egy egyszerű, Git-et használó verziókezelő rendszerként indult. A teljes DevOps eszközzé való fejlődése azt jelenti, hogy ma már a fejlesztési életciklus minden szakaszához biztosít eszközöket. CI/CD-folyamata ennek a fókusznak kulcsfontosságú része. Amikor a fejlesztők változásokat hajtanak végre a GitLab által tárolt kódban, a CI/CD-folyamatok a GitLabon belül zajlanak, és nem kell külön szolgáltatókra támaszkodni.

A GitLab erős közösségközpontú megközelítéséről ismert. Rendszeres frissítéseket és új funkciókat kínál, amelyek megfelelnek a felhasználók igényeinek. Kis csapatok és nagyobb vállalkozások egyaránt csatlakozhatnak a közösséghez, és visszajelzéseket adhatnak a jövőbeli fejlesztésekhez.

A GitLab legjobb funkciói

Integrált CI/CD

Forráskód-kezelés

Agilis projektmenedzsment eszközök

Automatizált DevOps

Kubernetes integráció

A GitLab korlátai

Bonyolult felület kezdőknek

Néhány alkalmi teljesítményprobléma

A CI/CD percek korlátozása az ingyenes verzióban

GitLab árak

Ingyenes

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 99 USD/hó felhasználónként

GitLab értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)

5. Octopus Deploy

Az Octopus Deploy segítségével

Ez a folyamatos telepítési szoftver az automatizálás és a kiadáskezelő eszközök segítségével egyszerűsíti a telepítési folyamatot. Az Octopus Deploy lehetővé teszi az alkalmazások telepítését tesztelési, staging és termelési környezetekben, megkönnyítve a csapatok számára a programváltozások kezelését. Támogatja a fejlett telepítési mintákat, mint például a canary release és a blue-green vagy rolling telepítések.

Az Octopus Deploy legjobb funkciói

Többkörnyezetű telepítések

Kiadáskezelés

Integráció népszerű CI-kiszolgálókkal

Fejlett telepítési minták

Beépített konvenciók

Az Octopus Deploy korlátai

A beállításhoz meredek kezdeti tanulási görbe szükséges.

Nem intuitív felület

A versenytársakhoz képest korlátozott beépített integrációk

Octopus Deploy árak

Közösség: 10 USD/hó

Profi: 12 USD/hó

Vállalati: 18 USD/hó

Octopus Deploy értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

6. Bamboo

Az Atlassian segítségével

Az Atlassian Bamboo egy hatékony CI/CD eszköz, amely zökkenőmentesen működik együtt a cég többi termékével. Azok a vállalatok, amelyek a JIRA-t használják a problémák nyomon követésére és a Bitbucketet a verziókezelésre, a Bamboo-t használhatják CI/CD igényeik kielégítésére, és így egységesebb élményt kapnak, mint amit más automatizált szoftverbevezetési eszközök nyújthatnak.

Az automatizált párhuzamos tesztelés támogatása segít optimalizálni a munkafolyamatot. A Bamboo nagy hangsúlyt fektet az együttműködésre is, számos funkcióval, amelyek megkönnyítik a csapatok közötti kommunikációt a CI/CD folyamat során.

A Bamboo legjobb funkciói

Beépített Git elágazási munkafolyamatok

Párhuzamos automatizált tesztek

Telepítési projektek

Testreszabható build ügynökök

Integráció az Atlassian termékekkel

A Bamboo korlátai

Magas licencelési költségek nagyobb csapatok számára

Elavult felhasználói felület

A Jenkinshez képest korlátozott plugin-ökoszisztéma

A Bamboo árai

Éves díj: 1200 dollártól

Bamboo értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

7. Codeship

A Cloudbees segítségével

Ez a felhőalapú CI/CD platform az egyszerűséget tartja szem előtt. Gyors beállítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy meredek tanulási görbe nélkül kezdjék meg a kód telepítését. A Codeship párhuzamos tesztelési folyamatai hatékonyabbá teszik a kód tesztelését. A Docker támogatásával a csapatok könnyedén kezelhetik a kód életciklusát a teszteléstől a telepítésig.

A Codeship integrálódik olyan népszerű adattárakkal, mint a GitHub és a Bitbucket, hogy biztosítsa a leggyakoribb fejlesztési folyamatokkal való összhangot.

A Codeship legjobb funkciói

Párhuzamos tesztelési folyamatok

Docker támogatás

Egyszerű beállítás

Integráció népszerű adattárakkal

Gyors fejlesztési idők

A Codeship korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Alkalmi összeállítási hibák

Más platformokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

Codeship árak

Starter: 49 USD/hó

Alapvető: 99 USD/hó

Teljesítmény: 399 USD/hó

Codeship értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (15 értékelés)

8. Travis CI

A Travis CI segítségével

A Travis CI eredeti célja a GitHub-bal való szoros integráció volt, de ma már számos forráskód-tárolóval működik együtt. Az alkalmazás telepítését több fejlett funkcióval automatizálja, például a mátrix-építéssel, amely több környezetben történő tesztelést tesz lehetővé.

Automatikusan telepíti a kódot a megfelelő környezetbe, és a csapatok számára rendkívül testreszabható módszert kínál az alkalmazások telepítéséhez, biztosítva az összes munkafolyamatba való integrációt.

A Travis CI legjobb funkciói

GitHub integráció

Matrix épít

Docker támogatás

Többnyelvű támogatás

Automatikus telepítési funkciók

A Travis CI korlátai

Részletes konfiguráció

A fejlesztési idő lassabb lehet, mint a versenytársaknál.

Travis CI árak

Bootstrap: 64 USD/hó

Startup: 119 USD/hó

Kisvállalkozások: 229 USD/hó

Prémium: 449 USD/hó

Platinum: 779 USD/hó

Travis CI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

9. Jenkins

A Jenkins segítségével

A nyílt forráskódú CI/CD eszközök legnagyobb neve, a Jenkins hatalmas plugin-ökoszisztémával rendelkezik, amely a fejlesztőknek nagyobb rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál, mint a legtöbb versenytárs. A pluginok nem csak a kód telepítéséhez állnak rendelkezésre, hanem a projekt építési, tesztelési és felügyeleti szakaszait is lefedik.

Nyílt forráskódú jellege és nagy, aktív közössége miatt a Jenkins gyakran frissül a legújabb CI/CD gyakorlatokkal.

A Jenkins legjobb funkciói

Kiterjedt plugin-ökoszisztéma

Pipeline as code

Elosztott buildek

Integráció a főbb verziókezelő rendszerekkel

Magasan testreszabható

A Jenkins korlátai

Rendszeres karbantartást és frissítéseket igényel.

Bonyolult kezdeti beállítás

Egyes bővítmények kompatibilitási problémákat okozhatnak.

Jenkins árak

Ingyenes

Jenkins értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

10. Puppet

A Puppet segítségével

A Puppet az egyik legjobb folyamatos telepítési eszköz, amely lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy kód segítségével határozzák meg telepítési infrastruktúrájukat. Következetessége és skálázhatósága gyors és egyszerű beállítási átviteleket tesz lehetővé.

Az automatizált provisioning segítségével a Puppet biztosítja a folyamatos telepítési erőforrások hatékony elosztását. A valós idejű jelentések betekintést nyújtanak a folyamatos telepítési folyamatba, lehetővé téve a problémák proaktív megoldását. Ez az eszköz integrálható a népszerű felhőalapú platformokkal, így a fejlesztők a Puppet segítségével a gazdagép helyétől függetlenül telepíthetik a szoftvereket.

A Puppet legjobb funkciói

Infrastruktúra kódként

Automatizált provisioning

Valós idejű, kontextusérzékeny jelentések

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

Integráció népszerű felhőszolgáltatókkal

A Puppet korlátai

Megtanulása kezdőknek nehéz

A domain-specifikus nyelv (DSL) kihívást jelenthet

Nagy léptékű telepítésekhez dedikált erőforrások szükségesek.

Puppet árak

Nyílt forráskódú: Ingyenes

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Puppet értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (43 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (24 értékelés)

Kezdje még ma a hatékonyabb telepítéseket!

Már számos kiváló eszközt bemutattunk, amelyekkel csapata automatizálhatja a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó unalmas munkák nagy részét, így több időt fordíthat a funkciók hozzáadására és a hibák kijavítására, mint a kód összeállítására és telepítésére.

A termelékenység további növelése érdekében próbálja ki a ClickUp alkalmazást következő projektje kezeléséhez. Több ezer ingyenes sablon áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik a kezdeti lépéseket és lerövidítik a tanulási folyamatot.