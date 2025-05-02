A 15 legjobb építési ütemezési szoftver 2025-ben

Kérdezzen meg bármelyik vállalkozót a legrosszabb munkanapjáról, és valószínűleg egy ütemezési katasztrófáról fog hallani.

Ide tartoznak az alvállalkozók, akik anyagok nélkül jelennek meg, a betonkeverő teherautók, amelyek megérkeznek, mielőtt a zsaluzatok készen állnának, vagy a kritikus út késedelmei, amelyek hetekig tartó visszaesésekhez vezetnek.

Minden építési késedelem mögött egy kommunikációs zavar áll, amely megelőzhető lett volna. Egy jó építési ütemezési szoftver megoldja ezeket a problémákat. Egyértelműséget teremt és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Ebben a blogbejegyzésben 15 olyan eszközt mutatunk be, amelyekre a vállalkozók bíznak, hogy projektjeik zökkenőmentesen haladjanak. ​​​​​​​​​​​​​​​​🚦

Mit kell keresnie az építési ütemezési szoftverekben?

A megfelelő építési ütemezési szoftver megtalálása döntő jelentőségű lehet egy projekt sikere szempontjából. A legjobb eszközök segítik a csapatok szervezettségét, a határidők betartását és a váratlan késések minimálisra csökkentését.

De ennyi lehetőség közül hogyan tudhatja, melyik felel meg az Ön igényeinek? Keressen olyan építési munkatervező alkalmazást, amely ezeket a funkciókat kínálja. 💁

Intuitív felület: A bonyolult szoftverek lassítják a munkát – válasszon egy egyszerű, könnyen használható és könnyen elsajátítható eszközt!

Erőforrás- és feladatkezelés: A feladatok kiosztásától az anyagok nyomon követéséig és a munkavállalók beosztásáig, a szoftvernek segítenie kell a szervezettség fenntartásában, nem pedig további munkát okozni.

Valós idejű együttműködés: Az építkezés gyorsan halad, és csapatának azonnali frissítésekre van szüksége, hogy elkerülje a félreértéseket és a last minute meglepetéseket.

Gantt-diagramok és vizuális ütemtervek: A világos, interaktív A világos, interaktív projektütemterv segít a konfliktusok korai felismerésében, az ütemtervek módosításában és a zökkenőmentes működés fenntartásában.

Automatizálás és integrációk: Kevesebb kézi munka, kevesebb hiba – csatlakoztassa a külső eszközöket, szerezzen be Kevesebb kézi munka, kevesebb hiba – csatlakoztassa a külső eszközöket, szerezzen be munkaütemterv-sablonokat , és hagyja, hogy az automatizálás kezelje az ismétlődő feladatokat.

Mobil hozzáférés: A munka a helyszínen történik, nem az irodában. Csapatának képesnek kell lennie arra, hogy bárhonnan ellenőrizhesse az ütemterveket és frissíthesse az előrehaladást.

🔍 Tudta? A globális építési szoftverpiac 2032-re várhatóan 21,04 milliárd dollárra nő. Az előrejelzési időszakban (2024-2032) 9,9%-os összetett éves növekedési rátát mutat.

Építési ütemező szoftverek áttekintése

Mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük át röviden a legjobb építési ütemezési eszközöket.

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp A munkások koordinálása AI-támogatott ütemezési eszközökkel Automatizálja a feladatok kiosztását, módosítsa a naptárakat és kezelje a műszakokat sablonok segítségével. Ingyenes csomag elérhető; testreszabható csomagok vállalkozások számára. Procore Vállalati szintű építési ütemtervek felügyelete Szinkronizálja a munkaterületen zajló tevékenységeket az ajánlatokkal, az RFI-kkel és a központi irányítópultokkal. Egyedi árazás Buildertrend A lakástulajdonosok folyamatos tájékoztatása a lakásépítés során Összehangolja az ügyfelek választásait és a csapatok ütemtervét, miközben rögzíti a projekt vizuális elemeit. Egyedi árazás Wrike Az ütemtervek összehangolása a nem építési részlegek között Kövesse nyomon a függőségeket, indítsa el a jóváhagyásokat, és hozzon létre egyedi irányítópultokat. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Autodesk Construction Cloud 3D-modellek és élő ütemtervek összevonása Kössön össze BIM elemeket az ütemtervekkel a pontos sorrend és az ütközések észlelése érdekében. Egyedi árazás Workyard A munkaerő-költségek nyomon követése GPS-sel és költségkódokkal Jelölje meg a feladatokhoz tartozó órákat, ellenőrizze az útvonalakat és rögzítse a kiadásokat a bérszámfejtés hatékonysága érdekében. 8 USD/felhasználó/hónap áron Monday. com A projekt előrehaladásának kezelése vizuális táblák segítségével Váltson nézeteket, rendeljen fel automatikusan feladatokat, és kövesse nyomon a mérföldköveket valós időben. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fieldwire A terepen dolgozók feladatokkal való közvetlen megbízása digitális tervrajzok alapján Osztja ki a munkákat a helyszínen, töltse fel a terveket, és koordinálja a feladatok listáját. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok ára 54 USD/felhasználó/hónap GanttPRO Ütemezés strukturálása részletes Gantt-idővonalakkal Bontsa le a feladatokat, hozza létre a függőségeket, és vizualizálja a kritikus útvonal változásait. 9 USD/felhasználó/hónap áron Smartsheet A táblázatokkal végzett munkafolyamatok automatizálással történő fejlesztése Az Excel-stílusú táblázatokat alakítsa át irányítópultokká és állapotalapú ütemezéssé. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. eSUB Több helyszínen végzett munkák kezelése szakemberek számára Kövesse nyomon a késéseket, rögzítse a naplókat, és szinkronizálja a módosítási megrendeléseket valós idejű frissítésekkel. Egyedi árazás Jobber Mobil ütemezés kis szolgáltató csapatok számára Ütemezzen ismétlődő munkákat, automatizálja az ügyfélértesítéseket, és távolról kezelje a feladatokat. 199 USD/felhasználó/hónap áron Vállalkozó művezető A hatékonyság és a megfizethetőség egyensúlya kis csapatok számára Tervezze meg a munkások rendelkezésre állását, kezelje az ütemterveket és kövesse nyomon a berendezések karbantartását. 99 dollártól havonta (negyedéves számlázás) Buildxact A lakossági becslések végrehajtható naptárakká alakítása Kössön össze anyagrendeléseket a ütemezett feladatokkal, és készüljön fel a szezonális kiigazításokra. 169 dollártól/hó BuildBook A projekt átláthatóságának egyszerűsítése az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő építők számára Ossza meg az ütemterveket, a haladásról készült fotókat és a fizetési emlékeztetőket az ügyfélportálokon keresztül. Egyedi árazás

A legjobb építési ütemezési szoftverek

Íme a legjobb építési ütemező eszközök, amelyekkel minden a terv szerint haladhat. 🧑‍💻

1. ClickUp (A legjobb csapatütemezéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Az építési projektmenedzsment eszközök listáján az első helyen a ClickUp áll.

Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Kiküszöböli a tervezésből a találgatásokat, így a csapatok a munka elvégzésére koncentrálhatnak.

Fedezzük fel együtt a ClickUp gazdag funkcióit.

ClickUp Naptár

Az építési menedzsmentben az időzítés a legfontosabb. Ha egy határidőt elmulaszt, az egész projekt költséges késedelmekbe torkollik. Itt jön be a ClickUp Calendar.

Próbálja ki a ClickUp naptárat Frissítse a napi ütemterveket valós időben a ClickUp Naptár segítségével.

Tegyük fel, hogy egy fővállalkozó több építkezést is irányít, mindegyiknek megvan a saját munkatársai, beszállítói és ellenőrzései. A Naptár segítségével minden feladatot, határidőt és megbeszélést egy helyen láthatnak. Ez magában foglalhat mindent, a betonöntés dátumainak nyomon követésétől az engedélyek határidejének beállításáig.

A ClickUp Calendar emellett a helyszínen dolgozó csapatokat is tájékoztatja.

A helyszíni felügyelők emlékeztetőket állíthatnak be a biztonsági ellenőrzésekre, az anyagszállításokra vagy a napi előrehaladási jelentésekre, így biztosítva, hogy egyetlen kritikus feladat se maradjon el. Sürgősen össze kell hangolnia egy helyszíni megbeszélést? Csak kattintson egy időintervallumra, adja hozzá a résztvevőket, és csatolja a tervrajzokat vagy a feladatlistákat, és máris minden készen áll.

ClickUp Brain

Az integrált AI asszisztens, a ClickUp Brain még hatékonyabbá teszi. Ez az eszköz elemzi az ütemterveket, azonosítja a függőségeket és valós időben módosítja a terveket.

Optimalizálja ütemezését a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy egy építésvezetőnek úgy kell beosztania a műszakokat, hogy a villanyszerelők és a vízvezeték-szerelők ne kerüljenek egymás útjába a szűkös térben. A Brain áttekinti a munkaterhelést, javaslatot tesz egy optimalizált ütemezésre, és késések esetén az Ön utasításai alapján átütemezi a feladatokat.

Ha egy szállítás késik, az érintett munkavállalók értesítést kapnak, és az ütemterv manuális beavatkozás nélkül frissül.

ClickUp időkövetés

A ütemezésen túl a feladatok hatékony kezelése is ugyanolyan fontos.

Kövesse nyomon a munkavállalók óráit valós időben a pontos bérszámfejtés érdekében a ClickUp Time Tracking segítségével.

A ClickUp Tasks minden projekt részleteit egy helyen tárolja, segítve a csapatokat a munkák kiosztásában, az előrehaladás nyomon követésében és a világos kommunikáció fenntartásában.

Emellett a ClickUp Time Tracking within Tasks segít a csapatoknak a munkaórák pontos rögzítésében, manuális számítások nélkül.

A munkavállalók a feladat megkezdésekor közvetlenül a ClickUp-ban állíthatnak be határidőt prioritási jelöléssel. Az órákat automatikusan rögzítik, így elkerülhetők a hibák, és a bérszámfejtés a ténylegesen elvégzett munkát tükrözi.

ClickUp alkalmazotti ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazott-ütemterv sablonja segít az alkalmazottak ütemezésének, munkaterhelésének és egyebek kezelésében.

Nem akarja a nulláról kezdeni? A ClickUp munkavállalói ütemterv-sablonja a tökéletes kiindulási pont.

Lehetővé teszi a munkarendek vizualizálását és tervezését, a feladatok fontossági sorrendbe állítását, azok összehangolását a munkavállalók rendelkezésre állásával, valamint a szabadságigénylések nyomon követését. A sablon segít a munkaügyi törvények betartásában is, biztosítva, hogy minden műszakot képzett személyzet töltsön be.

Azok számára, akiknek további ütemezési eszközökre van szükségük, a ClickUp Schedule Blocking Template segít a munkaidő hatékony elosztásában, hogy elkerülhető legyen a túlfoglalás. Ráadásul a ClickUp Shift Schedule Template egyszerűsíti a rotációs műszakok kezelését, és nyomon követi, ki mikor dolgozik.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a műszakok kiosztását: Állítson be egyedi Állítson be egyedi ClickUp automatizálásokat a munkások kiosztásához, a rendelkezésre állás alapján módosítsa a műszakokat, és késések esetén azonnal frissítse az ütemtervet.

Integráció külső eszközökkel: Indítsa el a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams hívásokat közvetlenül a ClickUp-ból, hogy késedelem nélkül megbeszélhesse a projekt frissítéseit. Indítsa el a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams hívásokat közvetlenül a ClickUp-ból, hogy késedelem nélkül megbeszélhesse a projekt frissítéseit.

Előre elkészített sablonok: Hozzáférhet testreszabható Hozzáférhet testreszabható időgazdálkodási sablonokhoz , mint például a ClickUp Team Schedule Template bármilyen méretű csapatok számára.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Váltson napi, heti vagy havi nézetek között, hogy mindig tisztában legyen a projekt ütemtervével, észrevegye a késéseket, és mindent a terv szerint tartson a Váltson napi, heti vagy havi nézetek között, hogy mindig tisztában legyen a projekt ütemtervével, észrevegye a késéseket, és mindent a terv szerint tartson a ClickUp naptárnézettel

A ClickUp korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy Reddit-felhasználótól:

El kell mondanom, hogy nagyon tetszik a naptár. A felülete nagyon klassz, és az AI még jobbá teszi. Korábban nem sokat lehetett csinálni a Brain naptár nézetével. Automatikus ütemezés? Én benne vagyok.

El kell mondanom, hogy nagyon tetszik a naptár. A felülete nagyon klassz, és az AI még jobbá teszi. Korábban nem sokat lehetett csinálni a Brain naptár nézetével. Automatikus ütemezés? Én benne vagyok.

🧠 Érdekesség: Az ókori egyiptomiak voltak az első építési vezetők. A több mint 4500 évvel ezelőtt épült gízai Nagy Piramis megépítése precíz munkaerő-koordinációt, anyagkövetést és ütemezést igényelt – mindezt modern technológia nélkül.

2. Procore (a legjobb komplex projektek több csapaton átívelő kezeléséhez)

via Procore

A fővállalkozók, tulajdonosok és szakosodott munkacsoportok a Procore felhőalapú platformjára támaszkodnak a komplex projektek kezdettől végéig történő kezeléséhez. A mobil elsődleges megközelítésnek köszönhetően Ön mindig kézben tarthatja az irányítást – még akkor is, ha a helyszínen ajánlatokat kezel, terveket vizsgál vagy frissítéseket követ nyomon.

Ezenkívül a valós idejű szinkronizálás minimalizálja a hibákat és a késedelmeket, biztosítva a zökkenőmentes kommunikációt a terepen és az irodában. A nagyszabású projekteket irányítók számára tervezett Procore biztosítja a szükséges struktúrát és átláthatóságot, hogy minden a terv szerint haladjon, függetlenül a határidő hosszától.

A Procore legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekt mérföldköveit és határidőit a különböző fázisokban valós idejű irányítópultok segítségével.

Kezelje az ajánlattételi folyamatokat és az információkérés dokumentumokat (RFI) bármilyen eszközről, egyszerűsítve a jóváhagyási folyamatokat.

Automatizálja a felmérési és becslési folyamatokat intelligens eszközökkel, mint például az „Auto-Count” és a zökkenőmentes adatintegráció a pontos ajánlatok érdekében.

Integrálja az építési vállalati erőforrás-tervezési (ERP) rendszerekkel és más szoftvermegoldásokkal.

A Procore korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, beleértve a színkódolást

Egyes felhasználók a felületet nehézkesnek és nem mindig intuitívnak találják, különösen az integrált képzési programok esetében.

Procore árak

Egyedi árazás

Procore értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (3335 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2760+ értékelés)

Mit mondanak a Procore-ról a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A szoftver nagyon felhasználóbarát és jól megtervezett, hogy a terepen is használható legyen. Imádom a bemutatókat és a tanúsító tanfolyamokat. Nagyszerű, hogy rövid és tömör videókon keresztül lehet megtanulni egy-egy témát.

A szoftver nagyon felhasználóbarát és jól megtervezett, hogy a terepen is használható legyen. Imádom a bemutatókat és a tanúsító tanfolyamokat. Nagyszerű, hogy rövid és tömör videókon keresztül lehet megtanulni egy-egy témát.

3. Buildertrend (a legjobb lakóépületek munkatársainak összehangolásához)

via Buildertrend

A házépítők egyedi ütemezési kihívásokkal szembesülnek, és a Buildertrend ezeket közvetlenül kezeli. Ez a platform kifejezetten a lakásépítés sajátos ritmusára összpontosít. Áthidalja a kommunikációs szakadékot a vállalkozók és a háztulajdonosok között, akik bejelentkezhetnek, hogy folyamatos telefonálások vagy SMS-ek nélkül is láthassák a haladást.

A Buildertrend fotó- és videodokumentációs funkciói vizuális egyértelműséget adnak az ütemezési frissítésekhez, így könnyebb megmagyarázni a késedelmeket. Ráadásul kiválóan alkalmas az építés előtti tervezésre, segítve a csapatokat abban, hogy még a munka megkezdése előtt reális ütemtervet állítsanak össze.

A Buildertrend legjobb funkciói

Hozzon létre ügyfélválasztási határidőket, amelyek automatikusan értesítik a háztulajdonosokat, amikor döntést kell hozniuk.

A platformon közvetlenül ütemezheti az ismétlődő csapatmegbeszéléseket, az automatikusan generált napirendekkel, amelyek a közelgő kritikus mérföldköveken alapulnak.

A közelgő ütemezési fázisok alapján előre jelezze a munkaerő-igényt a hatékony munkaerő-elosztás érdekében.

Készítsen professzionális ütemterv-frissítéseket a háztulajdonosok számára, amelyek az építési szakzsargont laikusok számára is érthető előrehaladási jelentésekre fordítják.

A Buildertrend korlátai

A munkafolyamat nem testreszabható, ami nem feltétlenül felel meg minden üzleti folyamatnak.

A felhasználók a tervrajzoló funkciót akadozónak és frusztrálónak találják.

Buildertrend árak

Egyedi árazás

Buildertrend értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (155+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2495+ értékelés)

Mit mondanak a Buildertrendről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó a Buildertrendről:

Én ezt használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Különösen a dokumentáció terén találom nagyon hasznosnak. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Nagyon jó. Szerezze be a pro verziót, és ha már megteszi, merüljön el benne! A bevezetés a kulcs.

Én ezt használom a 10 millió dolláros éves forgalmú lakásépítő cégünk irányításához. Különösen a dokumentáció terén találom nagyon hasznosnak. Válogatáshoz, napi naplózáshoz, becsléshez és nyilvántartáshoz használjuk. Nagyon jó. Szerezze be a pro verziót, és ha már megteszi, merüljön el benne! A bevezetés a kulcs.

💡 Profi tipp: Bonyolult projektek esetén ne ragadjon le az alapvető ütemezésnél. Használjon olyan módszereket, mint a kritikus út módszer (CPM) a kulcsfontosságú feladatok azonosításához, vagy a programértékelési és felülvizsgálati technika (PERT) az időkeretek pontosabb becsléséhez. Az intelligens tervezés zökkenőmentesebb végrehajtást eredményez.

4. Wrike (A legjobb a részlegek közötti építési koordinációhoz)

via Wrike

Az építkezés nem szigetelt módon működik – összefügg a marketinggel, az értékesítéssel és a tervezéssel. A Wrike egy rugalmas munkaterülettel hidalja át ezeket a szakadékokat, amely minden részleget összehangol. A csapatok ügyfél, ingatlantípus vagy bármely, a munkafolyamatukhoz illeszkedő rendszer szerint szervezhetik a projekteket.

Ezenkívül intuitív drag-and-drop felülete egyszerűsíti a szabadságok kezelését, így a tervezés hatékonyabbá válik. Bár a Wrike nem rendelkezik néhány építkezés-specifikus eszközzel, ezt kompenzálják a hatékony testreszabási lehetőségek és automatizálási szabályok.

A Wrike legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi irányítópultokat minden érdekelt fél számára, amelyek csak a szerepükhöz kapcsolódó ütemezési mutatókat és határidőket jelenítik meg.

Állítson be automatikus jóváhagyási munkafolyamatokat, amelyek figyelmeztetik a projekt tulajdonosait, ha időérzékeny döntésekre van szükség.

Vizualizálja a függőségeket, hogy lássa, hogyan hatnak az egyik területen bekövetkező késések a teljes projekt ütemtervére.

Automatizálja a kockázatértékeléseket, amelyek a korábbi projektadatok alapján azonosítják a potenciális szűk keresztmetszeteket.

A több építési projektben végzett csapatmunka nyomon követésével megelőzheti a túlterhelést.

A Wrike korlátai

Hiányoznak belőle az építkezéshez szükséges eszközök, például a napi naplózás.

Az Outlookhoz hasonló alkalmazásokkal való integráció esetén az értesítések több mint egy órás késéssel érkezhetnek.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3760+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2785+ értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így fogalmaz:

Rengeteg PM rendszert használtam már, és a Wrike nagyon tetszik. Nem csak azért, mert PM vagyok, hanem azért is, mert a csapatom 30 tagja mind könnyen megtanulta és naponta használja. A PM-ként végzett munkámat nagyon megkönnyíti, hogy a szoftvert 100%-ban elfogadják. A háttérben azonban nagyon komplex rendszerről van szó: egyéni mezők, egyéni tételek, benyújtási űrlapok létrehozása stb. PM-szempontból egy kis tanulási görbe van, de nagyon sok mindent tud.

Rengeteg PM rendszert használtam már, és a Wrike nagyon tetszik. Nem csak azért, mert PM vagyok, hanem azért is, mert a csapatom 30 tagja mind könnyen megtanulta és naponta használja. A PM-ként végzett munkámat nagyon megkönnyíti, hogy a szoftvert 100%-ban elfogadják. A háttérben azonban nagyon komplex rendszerről van szó: egyéni mezők, egyéni tételek, benyújtási űrlapok létrehozása stb. PM-szempontból egy kis tanulási görbe van, de nagyon sok mindent tud.

📖 Olvassa el még: A legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftverek

5. Autodesk Construction Cloud (a legjobb BIM-ütemterv integrációhoz)

az Autodesk Construction Cloud segítségével

Az Autodesk új szintre emeli az építési ütemezést, zökkenőmentesen összekapcsolva a 3D-modelleket a projekt ütemtervével. A csapatok összekapcsolhatják az egyes építési elemeket az ütemezett tételekkel, így vizuális útitervet készíthetnek az építési folyamatról. Ez különösen értékes a koordinációs megbeszéléseken, ahol azonnal megmutatja, hogy a különböző építési szakaszok hogyan illeszkednek a projekt fázisaihoz.

Az igazi előny akkor jelentkezik, amikor az ütemterv-ütközéseket épületinformációs modellezéssel fedik le. A potenciális ütközések korán láthatóvá válnak, így megelőzhetőek a költséges késések, mielőtt azok a helyszínen eszkalálódnának.

Az Autodesk Construction Cloud legjobb funkciói

Kössön össze tevékenységeket közvetlenül a modell elemeivel, és hozzon létre 4D-s szimulációkat az építési folyamatokról.

Számítsa ki az anyagokat a modelladatokból, és töltse ki automatikusan a beszerzési ütemterveket a szállítási határidőkkel.

Exportálja az ütemterv vizualizációit az érdekelt felek számára készített prezentációkhoz, amelyek pontosan mutatják az építési folyamatok sorrendjét.

Kövesse nyomon a helyszíni előrehaladást mobil modellek segítségével, és frissítse az ütemezés teljesítésének százalékos arányát vizuális ellenőrzés alapján.

Az Autodesk Construction Cloud korlátai

A BIM-szakértelemre van szükség az integrációs képességek teljes kihasználásához, ami komplex implementációs folyamatot jelent az Autodesk termékeket még nem ismerő vállalatok számára.

Magasabb belépési költség a kisebb építőipari cégek számára

Autodesk Construction Cloud árak

Egyedi árazás

Autodesk Construction Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4040 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak az Autodesk Construction Cloudról a valós felhasználók?

Egy G2-es értékelő véleménye:

A Construction Cloud használata rendkívül egyszerű. Olyan környezetben dolgozom, ahol több országból származó emberekkel kell együttműködnöm, és az ACC ezt gyerekjátékká teszi. Nyomon követhetem a modellek összes frissítését és változását... A Revitből származó 3D-modellek közzétételekor a modellhez kapcsolódó CAD-alátét nem látható megfelelően az ACC-modellben. Egy másik probléma a nagy modellek közzétételekor jelentkező hosszú várakozási idő...

A Construction Cloud használata rendkívül egyszerű. Olyan környezetben dolgozom, ahol több országból származó emberekkel kell együttműködnöm, és az ACC ezt gyerekjátékká teszi. Nyomon követhetem a modellek összes frissítését és változását... A Revitből származó 3D-modellek közzétételekor a modellhez kapcsolódó CAD-alátét nem látható megfelelően az ACC-modellben. Egy másik probléma a nagy modellek közzétételekor jelentkező hosszú várakozási idő...

🔍 Tudta? A középkorban az építési projekteket mesterépítők irányították, akik építészként, mérnökként és projektmenedzserként működtek. Mindent ők irányítottak, a katedrálisok tervezésétől a kőfaragó munkások felügyeletéig.

6. Workyard (a legalkalmasabb a pontos munkaerő-nyomon követéshez)

via Workyard

A munkaerő-költségek kezelése az építőiparban az egyik legnagyobb kihívás a projektmenedzserek számára. Valós idejű nyomon követés nélkül a kiadások könnyen kezelhetetlenné válhatnak, ami költségtúllépéshez vezethet. A Workyard ezeket a kihívásokat költségkód funkciójával oldja meg, amely egy hatékony eszköz, amely feladatspecifikus szinten követi nyomon mind az időt, mind a kiadásokat.

Ez lehetővé teszi a munkatársainak, hogy közvetlenül különböző típusú munkákhoz rendeljék hozzá a házakat, így átláthatóságot biztosítva a munkaerő-költségek tekintetében. Ezenkívül az adatexportálási képességei tovább javítják a pénzügyi felügyeletet, megkönnyítve az integrációt a könyvelési rendszerekkel.

A Workyard legjobb funkciói

A GPS-funkciók segítségével pontosan nyomon követheti az időt, így javíthatja a bérszámfejtés pontosságát és kiküszöbölheti az időlopást.

Dokumentálja a munka előrehaladását jegyzetekkel, nyugtákkal és megosztott fotókkal közvetlenül az alkalmazásban.

Kövesse nyomon valós időben a vezetési útvonalakat és a személyzet helyét a munkaterület kezelésének optimalizálása és a működési hatékonyság javítása érdekében.

A beépített üzenetküldő funkciók segítségével hatékonyan kommunikálhat, és így egyszerűsítheti a csapat tagjai közötti interakciókat.

A Workyard korlátai

A felhasználók unalmasnak tartják az időbejegyzések javítását és módosítását, különösen akkor, ha egy bejegyzés kimarad.

A mobilalkalmazásnak hiányoznak bizonyos funkciói a desktop verzióhoz képest, például a munkavállalók eltávolítása a munkaterületről.

Workyard árak

Kezdő csomag: 8 USD/hó felhasználónként

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Workyard értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Workyardról a valós felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

Imádom a könnyű használatát és a támogatást. Valaki végigvezetett a programon, és nem csak egy videóra utalt, amit megnézhettem volna. Fantasztikus volt, hogy valaki megmutatta, hogyan tudom ezt a programot a vállalkozásomban használni... Szeretném, ha néhány funkció jobban testreszabható lenne, például a projektek helyett szeretném, ha néhány szabványos funkciót is megváltoztathatnánk.

Imádom a könnyű használatát és a támogatást. Valaki végigvezetett a programon, és nem csak egy videóra utalt, amit megnézhettem volna. Fantasztikus volt, hogy valaki megmutatta, hogyan tudom ezt a programot a vállalkozásomban használni... Szeretném, ha néhány funkció jobban testreszabható lenne, például a projektek helyett szeretném, ha néhány szabványos funkciót is megváltoztathatnánk.

7. Monday. com (A legjobb vizuális építési tervezéshez)

A Monday.com színekkel jelölt táblákkal egyszerűsíti a komplex ütemterveket, így a projekt állapota egy pillanat alatt áttekinthetővé válik, és a bonyolult ütemtervek kezelhető munkafolyamatokká alakulnak. Rugalmas nézetek segítségével a csapatok a tervezési igényeiknek megfelelően válthatnak Gantt-diagramok, naptárak vagy Kanban-táblák között.

Az építési projektmenedzsment szoftver emellett magas szintű ütemterv-áttekinthetőséget biztosít, lehetővé téve a részletes feladatadatok megtekintését. Egyedi automatizálási funkciója kiküszöböli a kézi állapotfrissítéseket, így a projektmenedzsereknek nem kell többé az ütemterv karbantartásával foglalkozniuk.

Monday.com legjobb funkciói

Készítsen többszintű ütemterveket, amelyek elkülönítik a tulajdonos projektjének eredményeit a belső mérföldkövektől, miközben megőrzik az ütemtervi kapcsolatokat.

Hozzon létre egyedi űrlapokat, amelyek automatikusan kitöltik a tervezett feladatokat, amikor az alvállalkozók megadják az információkat.

Állítson be időkövetést közvetlenül a ütemezett feladatokon belül, hogy összehasonlíthassa a becsült és a tényleges időtartamokat a jövőbeli tervezéshez.

Készítsen feladatkezelési sablonokat a különböző építési típusokhoz az egységesség fenntartása érdekében.

Monday.com korlátai

Időkövetési funkciói nem feltétlenül elég átfogóak a pontos időgazdálkodáshoz.

A képletek kezelési képességei kevésbé robusztusak, mint a táblázatokon alapuló ütemezési eszközöké.

Monday.com árak

Ingyenes (két felhasználóra korlátozva)

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12 880+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5385+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valós felhasználók?

Íme, mit írt egy G2-es értékelés a Monday.com-ról:

A Monday rendkívül hasznos eszköz a részlegek közötti együttműködéshez. A felhasználói felület egyszerű és könnyen használható, és hihetetlenül rugalmasan alkalmazkodik az egyes érdekelt felek egyéni igényeihez. Az egyes táblák testreszabása a nyomon követett adatok alapján egyszerű és hatékony. […] Mivel olyan sokféle funkció áll rendelkezésre, a kezdeti tanulási görbe kissé meredek. A beállítás minden nagyobb szervezet esetében időigényes, és a képzés is elég sok időt vesz igénybe.

A Monday rendkívül hasznos eszköz a részlegek közötti együttműködéshez. A felhasználói felület egyszerű és könnyen használható, és hihetetlenül rugalmasan alkalmazkodik az egyes érdekelt felek egyéni igényeihez. Az egyes táblák testreszabása a nyomon követett adatok alapján egyszerű és hatékony. […] Mivel olyan sokféle funkció áll rendelkezésre, a kezdeti tanulási görbe kissé meredek. A beállítás minden nagyobb szervezet esetében időigényes, és a képzés is elég sok időt vesz igénybe.

🤝 Baráti emlékeztető: A túlzottan optimista határidők siettetett munkához és költséges hibákhoz vezetnek. Dolgozzon együtt csapatával, és valós adatok alapján állapítsanak meg elérhető mérföldköveket – vegyék figyelembe az időjárást, az engedélyeket és az ellátási láncokat. A reális terv időt és fejfájást takarít meg.

8. Fieldwire (A legjobb a helyszíni munkások ütemezéséhez)

via Fieldwire

A Fieldwire a helyszínen dolgozó munkatársak számára készült, és a fővállalkozóknak és a helyszíni vezetőknek praktikus módszert kínál a feladatok nyomon követésére ott, ahol a valódi munka folyik. Egyszerűen működik, a munkatársak feladatainak kiosztására, a haladás nyomon követésére és a tervrajzok gyors feltöltésére összpontosít, hogy a tervek könnyen hozzáférhetők legyenek.

A valós idejű üzenetküldés áthidalja a terep és az iroda közötti szakadékot, csökkentve a késedelmeket és a félreértéseket. A gyakorlatias csapatok számára tervezett építési menedzsment szoftver rendet teremt a káoszban, felesleges bonyolultság nélkül.

A Fieldwire legjobb funkciói

A feladatokat közvetlenül a digitális tervrajzokon rendelje hozzá, összekapcsolva az ütemezett tevékenységeket a projekt pontos helyszíneivel.

Dokumentálja a helyszíni változásokat fotókkal ellátott megjegyzésekkel, amelyek automatikusan frissítik az ütemtervben bekövetkező változásokat.

Készítsen hiperlokális ütemezéseket meghatározott területekre vagy helyiségekre, amelyek beépülnek a fő projekt ütemtervébe.

Készítsen olyan feladatlistákat, amelyek automatikusan bekerülnek a ütemezett feladatokba, a hozzárendelt felelősségekkel együtt.

A Fieldwire korlátai

Nincs beépített költségbecslő eszköz; a felhasználóknak külön szoftverre van szükségük a költségvetés és a pénzügyi tervezéshez.

A űrlapok funkciójának korlátozott testreszabhatósága

Fieldwire árak

Ingyenes

Pro: 54 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 74 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 104 USD/hó felhasználónként

Egyedi szerződések: Egyedi árak

Fieldwire értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (240+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (85+ értékelés)

Mit mondanak a Fieldwire-ről a valós felhasználók?

Egy értékelés így fogalmaz:

A Fieldwire remekül alkalmas a fájlok és a specifikációk egy helyen történő tárolására. A terveket és a feladatok listáját meg lehet osztani az összes érintett között, ami nagyon megkönnyíti a munkát, különösen akkor, ha sok SK-t kapunk. Bárcsak a feladatjelölők eltűnnének a tervekről, miután befejezettként megjelölték őket. Ez ugyanis a munka végén zavarossá teheti a tervet.

A Fieldwire remekül alkalmas a fájlok és a specifikációk egy helyen történő tárolására. A terveket és a feladatok listáját meg lehet osztani az összes érintett között, ami nagyon megkönnyíti a munkát, különösen akkor, ha sok SK-t kapunk. Bárcsak a feladatjelölők eltűnnének a tervekről, miután befejezettként megjelölték őket. Ez ugyanis a munka végén zavarossá teheti a tervet.

🧠 Érdekesség: Az ipari forradalom örökre megváltoztatta az építőipart. Az acél, a beton és a vasút térnyerésével a projektek egyre nagyobbak lettek, és ezzel együtt nőtt a formális építésirányítás iránti igény is. Ebben a korszakban születtek meg a Gantt-diagramok (1910-ben találták fel) és a kritikus út módszer (CPM) – mindkettőt ma is használják az ütemezésben.

9. GanttPRO (A legjobb idővonal-pontosság Gantt-diagramokkal)

via GanttPRO

A GanttPRO a pontosságra lett tervezve. Az építési vezetőknek egy világos, strukturált módszert kínál minden projektlépés megtervezéséhez. A feladatokat kezelhető részekre bontja, logikai függőségeket állít be, hogy a munkafolyamatok a terv szerint haladjanak.

Ezenkívül a vizuális idővonal segítségével könnyen felismerhetőek a potenciális szűk keresztmetszetek, ami biztosítja a projekt zökkenőmentes végrehajtását. A GanttPRO inkább az ütemezésre, mint az extra funkciókra koncentrál, ezért kiválóan alkalmas azoknak a tervezőknek, akik a világosságot, a hatékonyságot és a zökkenőmentes feladat-sorozatot tartják szem előtt.

A GanttPRO legjobb funkciói

Készítsen alapvonal-összehasonlításokat, amelyek bemutatják, hogy a jelenlegi ütemezés hogyan viszonyul az eredeti előrejelzésekhez a varianciaelemzéshez.

Készítsen erőforrás-hisztogramokat közvetlenül a Gantt-adatokból, amelyek a munkaerő elosztását mutatják a projekt ütemtervében.

Exportáljon professzionális idővonal-megjelenítéseket ügyfélprezentációkhoz és szerződéses dokumentációhoz.

Számítsa ki az automatikus ütemezési módosításokat, amikor a feladatok időtartama megváltozik, és azonnal mutassa meg a projekt befejezésére gyakorolt hatásokat.

A GanttPRO korlátai

Nincs offline funkciója.

Egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének a jelentésekhez.

GanttPRO árak

Alapcsomag: 9 USD/hó felhasználónként (öt felhasználó esetén)

Haladó: 15 USD/hó felhasználónként (öt felhasználó esetén)

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként (öt felhasználó esetén)

Vállalatok: Egyedi árazás

GanttPRO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (510+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (510+ értékelés)

Mit mondanak a GanttPRO-ról a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Gantt-diagram funkcióval hihetetlenül egyszerű a határidők beállítása, a feladatok kiosztása és az előrehaladás vizualizálása. Az is nagyon jó, hogy könnyen megváltoztathatók az idővonalak, és beállíthatók a feladatok és alfeladatok. […] A Gantt-diagramok megjelenése javítható lenne, de ez csak egy kis hátrány. Még nem fedeztem fel teljesen, de szeretném megtenni.

A Gantt-diagram funkcióval hihetetlenül egyszerű a határidők beállítása, a feladatok kiosztása és az előrehaladás vizualizálása. Az is nagyon jó, hogy könnyen megváltoztathatók az idővonalak, és beállíthatók a feladatok és alfeladatok. […] A Gantt-diagramok megjelenése javítható lenne, de ez csak egy kis hátrány. Még nem fedeztem fel teljesen, de szeretném megtenni.

10. Smartsheet (a legjobb táblázatos ütemezéshez)

via Smartsheet

A Smartsheet azoknak készült, akik kedvelik a táblázatokat, de nagyobb teljesítményre van szükségük. A hagyományos sorokat és oszlopokat dinamikus építési ütemtervekké alakítja, ötvözve az Excel ismertségét az automatizálással és a Gantt-nézetekkel.

A projektmenedzserek teljes áttekintést kapnak a kockázatokról, a függőségekről és az erőforrások elosztásáról, ami lehetővé teszi az okosabb döntéshozatalt. Ezenkívül a testreszabható sablonok és automatizálási eszközök kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat, mint például az adatbevitel és az állapotfrissítések, csökkentve ezzel a hibák számát és felszabadítva időt a magasabb értékű munkákra.

A Smartsheet legjobb funkciói

A meglévő Excel építési ütemterveket interaktív Gantt-diagramokká alakíthatja anélkül, hogy azokat teljesen újra kellene készítenie.

Hozzon létre feltételes formázási szabályokat, amelyek vizuálisan jelzik az ütemezés elemeit, például a közeledő határidőket vagy a mérföldkő dátumokat.

Készítsen összesítő jelentéseket, amelyek több projekt ütemezett adatait összesítik a portfólió szintű elemzéshez.

Hozzon létre műszerfal-nézeteket olyan mutatókkal, mint a költségvetés nyomon követése, a projekt átfogó felügyelete érdekében.

A Smartsheet korlátai

Nincs több lap, így a felhasználók csak egy rácsot használhatnak.

A felhasználók olyan problémákkal szembesültek, mint hitelesítési hibák és a fiókokhoz való hozzáférés hiánya.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (19 080+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3420+ értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó a Smartsheetről:

Egy ideig a Smartsheet programot használtam, de kissé bonyolultnak találtam. Végül kipróbáltam a ClickUp programot, és az sokkal jobbnak bizonyult. Sok hasonló funkcióval rendelkezik, de sokkal felhasználóbarátabb, és a csapatommal együtt fejlődik.

Egy ideig a Smartsheet programot használtam, de kissé bonyolultnak találtam. Végül kipróbáltam a ClickUp programot, és az sokkal jobbnak bizonyult. Sok hasonló funkcióval rendelkezik, de sokkal felhasználóbarátabb, és a csapatommal együtt fejlődik.

🔍 Tudta? Az Empire State Buildinget a hatékony tervezésnek, az erőforrások elosztásának és a éjjel-nappali munkaváltásoknak köszönhetően a tervezettnél korábban és a költségvetés alatt, mindössze 13,5 hónap alatt fejezték be. A modern felhőkarcolók még mindig nehezen tudnak lépést tartani ezzel a sebességgel.

11. eSUB Construction Software (a legjobb speciális alvállalkozók számára)

via eSUB Construction Software

Az eSUB egy felhőalapú építési menedzsment eszköz, amelyet több munkaterületet kezelő alvállalkozók számára fejlesztettek ki. Különleges szakmák, például HVAC és kőművesmunkák számára tervezték, és egyszerűsíti a napi naplózást, a tervek feltöltését és a terep és az iroda közötti kommunikációt.

A valós idejű frissítésekkel és a könyvelési és becslési szoftverekkel való zökkenőmentes integrációval az eSUB biztosítja, hogy a csapatok mindig a legfrissebb projektadatokkal rendelkezzenek. Ez csökkenti a hibákat, növeli a hatékonyságot, és lehetővé teszi az alvállalkozóknak, hogy az építkezésre koncentráljanak, ne csak a papírmunkára.

Az eSub Construction Software legjobb funkciói

Dokumentálja a szabványosított űrlapok miatt bekövetkező ütemterv-késedelmeket, amelyek védelmet nyújtanak az alvállalkozóknak, amikor időhosszabbítást kérnek.

Készítsen termelékenységi jelentéseket, amelyekben összehasonlítja a becsült és a tényleges munkaórákat.

Kövesse nyomon a szerszámok és berendezések használatának ütemezését több munkán keresztül, hogy elkerülje az erőforrások ütközését.

Hozzon létre változási ütemterveket, amelyek szinkronban vannak az eredeti ütemtervvel, és egyértelműen mutatják, hogy a késések hogyan befolyásolják a projekt befejezésének dátumát.

Az eSub Construction Software korlátai

A rendszer nem kínál részletes jelentéseket olyan információkról, mint például a munkaidő-nyilvántartási adatok.

A névjegyek hozzáadása nehézkes folyamat lehet, ami befolyásolhatja a kommunikáció hatékonyságát.

Az eSub Construction Software árai

Egyedi árazás

eSub Construction Software értékelések és vélemények

G2: 4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak az eSub Construction Software-ről a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

Az eSUB előnye, hogy jobban ellenőrizheti az egyes alkalmazottak munkaidejét, és pontosabb nyilvántartást vezethet, illetve jobban ellenőrizheti az egyes projektekre fordított időt. Az eSUB hátránya, hogy ha különböző eszközöket használ, és egy projektet egy másik eszközön módosít, a változtatások nem jelennek meg, és sokszor a jelentések duplikálódnak, ami sok időveszteséget okoz, mert manipulálja az egyes projektek munkaidejét.

Az eSUB előnye, hogy jobban ellenőrizheti az egyes alkalmazottak munkaidejét, és pontosabb nyilvántartást vezethet, illetve jobban ellenőrizheti az egyes projektekre fordított időt. Az eSUB hátránya, hogy ha különböző eszközöket használ, és egy projektet egy másik eszközön módosít, a változtatások nem jelennek meg, és sokszor a jelentések duplikálódnak, ami sok időveszteséget okoz, mert manipulálja az egyes projektek munkaidejét.

12. Jobber (A legjobb szolgáltatói vállalkozások számára)

via Jobber

A Jobber egyedül dolgozó vállalkozók és kis, folyamatosan mozgásban lévő csapatok számára készült. Kertépítők és javítási szakemberekhez hasonló szolgáltatók számára tervezték, és mobil elsődleges megközelítéssel egyszerűsíti az ütemezést.

Könnyedén rendeljen hozzá feladatokat bárhonnan, így csapata minden lépésnél szinkronban marad. Az ügyfelek egy egyszerű portálon keresztül ellenőrizhetik az ütemtervet, így csökken a telefonálások száma. Azok számára, akik több helyszínen dolgoznak, a Jobber a telefont hatékony ütemezési központtá alakítja.

A Jobber legjobb funkciói

Hozzon létre ügyfélkommunikációs automatizálásokat, amelyek frissítéseket küldenek az ütemterv változásairól vagy a közelgő szervizlátogatásokról.

Készítsen ismétlődő szolgáltatási ütemterveket, amelyek meghatározott időközönként automatikusan új munkamegbízásokat generálnak.

Készítsen árajánlat-ütemterv munkafolyamatokat, amelyek a jóváhagyott becsléseket közvetlenül ütemezett projekt ütemtervekké alakítják át.

Tervezzen egyedi űrlapokat, amelyek rögzítik a helyszíni információkat, és a terepi körülmények alapján elindítják az ütemezés frissítését.

A Jobber korlátai

A mobilalkalmazás térképrendszerét hatékonytalanság miatt kritizálták, ami befolyásolja az útvonaltervezést.

Hiányoznak belőle a fejlett projektmenedzsment eszközök, mint például a Gantt-diagramok és a feladatfüggőségek.

Jobber árak

Connect: 102 USD/hó felhasználónként

Grow: 210 USD/hó felhasználónként

Plusz: 360 USD/hó felhasználónként

Jobber értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1050+ értékelés)

Mit mondanak a Jobberről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó a Jobberről:

Újabb cégként a Jobber segítségével, amely az információs rendszereim gerincét képezi, gyorsan és egyszerűen tudtam racionalizálni a működést és optimalizálni az eljárásokat. Mivel az integrációk, az árajánlatok, a számlázás stb. a terepen és az irodában is nagyon könnyen használhatók, más szempontokra tudtam koncentrálni, hogy fejlesszem a vállalkozásomat. Sajnos nem optimalizálták olyan HVAC-cégek számára, amelyek karbantartási megállapodásokat (szolgáltatási szerződéseket) használnak, anélkül, hogy valamilyen formában megkerülnék a bonyolult dolgokat.

Újabb cégként a Jobber segítségével, amely az információs rendszereim gerincét képezi, gyorsan és egyszerűen tudtam racionalizálni a működést és optimalizálni az eljárásokat. Mivel az integrációk, az árajánlatok, a számlázás stb. a terepen és az irodában is nagyon könnyen használhatók, más szempontokra tudtam koncentrálni, hogy fejlesszem a vállalkozásomat. Sajnos nem optimalizálták olyan HVAC-cégek számára, amelyek karbantartási megállapodásokat (szolgáltatási szerződéseket) használnak, anélkül, hogy valamilyen formában megkerülnék a bonyolult dolgokat.

13. Contractor Foreman (A legjobb költségtudatos csapatok számára)

via Contractor Foreman

A Contractor Foreman költséghatékony választás kis- és közepes méretű csapatok számára, akik szervezetten szeretnének dolgozni anélkül, hogy túl sokat költenének. Egyszerűsíti az ütemezést, a feladatok nyomon követését és az erőforrások kezelését, miközben a költségeket is kordában tartja.

Egyszerű, intuitív kialakításának köszönhetően a csapatok könnyedén belevághatnak a használatába, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesniük. Több mint 75 országban használják, és praktikus megoldást kínál azoknak a vállalkozóknak, akik hatékonyságra vágynak, anélkül, hogy az extra bonyolultsággal járna. A termelékenységre és a költségvetésre összpontosító csapatok számára a Contractor Foreman segítségével a projektek könnyedén a terv szerint haladnak.

A Contractor Foreman legjobb funkciói

Kössük össze a berendezések karbantartási ütemtervét a projekt ütemtervével, hogy elkerüljük a berendezések váratlan leállását.

Hozzon létre ügyfélportálokat, amelyek a releváns ütemezési mérföldköveket mutatják anélkül, hogy a belső ütemterveket nyilvánosságra hoznák.

Készítsen olyan megrendelési ütemterveket, amelyek szinkronban vannak az építési tevékenységekkel, hogy biztosítsa az anyagok időben történő szállítását.

Hozzon létre személyzetütemezési nézeteket több projektre kiterjedően, optimalizálva a munkaerő-erőforrások elosztását.

A Contractor Foreman korlátai

Egyes felhasználók a QuickBooks-szal való integrációt nehézkesnek találják, problémákat tapasztalnak az adatok szinkronizálásával és a beállítás bonyolultságával kapcsolatban.

A felhasználók biztonsági aggályokat jelentettek, miszerint a megfelelő jogosultságokkal nem rendelkező személyek hozzáférhettek érzékeny fájlokhoz.

Contractor Foreman árak

Ingyenes próba

Alapcsomag: 99 USD/hó (negyedéves)

Plusz: 155 USD/hó (negyedéves)

Pro: 212 USD/hó (negyedéves)

Korlátlan: 312 USD/hó (negyedéves)

Vállalkozói művezető értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (295+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (720+ értékelés)

Mit mondanak a Contractor Foremanről a valós felhasználók?

Közvetlenül egy Reddit-véleményből:

Minden nap használom, és nagyon tetszik, és igaza van, az ára sokkal alacsonyabb, mint más cégeké. Olyan funkciókkal is rendelkezik, mint például a benyújtások, amelyeket csak a Procore-hoz hasonló cégektől kaphatnánk meg, de azok ára több mint 10 000 dollár/év lenne, szemben az 1000 dollárral.

Minden nap használom, és nagyon tetszik, és igaza van, az ára sokkal alacsonyabb, mint más cégeké. Olyan funkciókkal is rendelkezik, mint például a benyújtások, amelyeket csak a Procore-hoz hasonló cégektől kaphatnánk meg, de azok ára több mint 10 000 dollár/év lenne, szemben az 1000 dollárral.

🤝 Baráti emlékeztető: A túlterhelt munkavállalók hibákhoz vezetnek, a kihasználatlan csapatok pedig pénzt pazarolnak. Használja a beosztási szoftver erőforrás-kiegyenlítő funkcióit a munka egyenletes elosztásához, így egyik csapat sem lesz túlterhelt, míg a másik tétlen. Állítsa be a feladatok időzítését a hatékonyság optimalizálása érdekében, anélkül, hogy a minőséget feláldozná.

14. Buildxact (A legjobb lakóépületek becsléseihez és ütemezéséhez)

via Buildxact

A becslések ütemezéssé alakítása gyakran jelentősen megnehezíti a lakásépítést, de a Buildxact egyszerűsíti ezt a folyamatot. A becsléseket és a felméréseket világos, megvalósítható ütemtervekké alakítja, így segítve a kis építőipari vállalkozásokat a felesleges bonyodalmak nélkül a tervhez való ragaszkodásban.

Az intuitív naptárnézet segítségével a helyszíni csapatok a napi prioritásokra koncentrálhatnak, míg a Gantt-diagramok a vezetőknek átfogóbb képet adnak a projekt előrehaladásáról. Az építési projekt ütemező eszköz különlegessége, hogy összekapcsolja az anyagmennyiségeket a tervezett feladatokkal, így biztosítva, hogy az erőforrások pontosan akkor álljanak rendelkezésre, amikor szükség van rájuk.

A Buildxact legjobb funkciói

A beépített átfutási idő figyelembevételével alakítsa át az anyagfelhasználást közvetlenül beszerzési ütemtervekké.

Tervezzen időjáráshoz igazított ütemterveket, amelyek figyelembe veszik a különböző építési fázisok szezonális körülményeit.

Határozza meg a beszállítói értesítési határidőket, amelyek automatikusan figyelmeztetik a beszállítókat, amikor anyagokra lesz szükség.

A Buildxact korlátai

A szoftver nem tud árajánlatkérési (RFQ) dokumentumokat generálni a folyamatban lévő projektekhez, ami potenciálisan akadályozhatja a beszerzési folyamatokat.

A megrendelés létrehozása után a hibák kijavítása a megrendelés törlését és újbóli bevitelét igényli, ami növeli az adminisztrációs terhelést.

Buildxact árak

Belépés: 169 USD/hó felhasználónként

Pro: 279 USD/hó két felhasználó számára

Csapatok: 439 USD/hó négy felhasználó számára

Buildxact értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (155+ értékelés)

Mit mondanak a Buildxactról a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Buildxact-ban leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti az építési projektjeink teljes munkafolyamatát. Tetszik, hogy milyen felhasználóbarát. Még ha nem is vagy túl jártas a technológiában, akkor is nagyon könnyű kezelni. Jó becslésekhez használni, és ha egy munka már folyamatban van, akkor egyszerűen kezelhetők a megrendelések, a változtatások és a kimenő számlák. […] Úgy gondolom, egy dolog, amit javítani lehetne, az a valós idejű szinkronizálás. […] Ha az egyik személy elmenti a munkáját, az nem frissül automatikusan a másik személy számára, és nekik frissíteniük kell az oldalukat, mielőtt bármilyen szerkesztést végeznének, különben kockáztatják, hogy elveszítik a változtatásokat.

A Buildxact-ban leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti az építési projektjeink teljes munkafolyamatát. Tetszik, hogy milyen felhasználóbarát. Még ha nem is vagy túl jártas a technológiában, akkor is nagyon könnyű kezelni. Jó becslésekhez használni, és ha egy munka már folyamatban van, akkor egyszerűen kezelhetők a megrendelések, a változtatások és a kimenő számlák. […] Úgy gondolom, egy dolog, amit javítani lehetne, az a valós idejű szinkronizálás. […] Ha az egyik személy elmenti a munkáját, az nem frissül automatikusan a másik személy számára, és nekik frissíteniük kell az oldalukat, mielőtt bármilyen szerkesztést végeznének, különben kockáztatják, hogy elveszítik a változtatásokat.

15. BuildBook (A legjobb a vállalkozó és az ügyfél közötti kommunikációhoz)

via BuildBook

A BuildBook azoknak az építőknek szól, akik kiemelten fontosnak tartják a világos kommunikációt az ügyfelekkel. Könnyen követhető ütemezéssel tájékoztatja a háztulajdonosokat, csökkentve ezzel a félreértéseket és a bizonytalanságot. Az egyszerű, áttekinthető felületen feladatok beállítása, frissítések megosztása és minden szervezése egy dedikált ügyfélportálon keresztül lehetséges.

A legfontosabb funkciói között szerepel a Gantt-diagrammal történő ütemezés a zökkenőmentes idővonal-kezeléshez, az ügyfelek kiválasztásának nyomon követése és a költségvetés nyomon követése a valós idejű pénzügyi felügyelethez.

A BuildBook legjobb funkciói

Állítson be ügyfélüzenet-sorozatokat, amelyeket a tervezett mérföldkövek indítanak el, hogy a tulajdonosok automatikusan tájékoztatást kapjanak.

Készítsen fotódokumentációt a tervezett tevékenységek előtt, alatt és után, hogy vizuálisan is bemutathassa az előrehaladást.

Állítson össze idővonal-vizualizációkat az ügyfelek megértése érdekében, építési szakzsargon nélkül.

Küldjön ütemezésalapú fizetési emlékeztetőket, hogy ügyfelei pénzügyi kötelezettségei összhangban legyenek a projekt előrehaladásával.

A BuildBook korlátai

A felhasználók nem láthatják a haszonkulcs százalékát közvetlenül a projekt pénzügyi adatai közül, ami korlátozza a pénzügyi felügyeletet.

A szoftver nem rendelkezik időkövetési funkciókkal, amelyek elengedhetetlenek a átfogó projektmenedzsmenthez.

BuildBook árak

Egyedi árazás

BuildBook értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a BuildBookról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó a BuildBookról:

Az én vállalkozásom számára a piacot megkülönböztető tényező ez a szoftver és a tervezési folyamatom. Ez a program megvalósítja azt a célomat, hogy magas szintű átláthatóságot biztosítsak magam és az ügyfél között, miközben hatékony és áttekinthető projektmenedzsment rendszert tudok használni. […] Úgy érzem, hogy a termék annyira az ügyfélélményre összpontosít, hogy a projekt végrehajtási funkciói gyengék.

Az én vállalkozásom számára a piacot megkülönböztető tényező ez a szoftver és a tervezési folyamatom. Ez a program megvalósítja azt a célomat, hogy magas szintű átláthatóságot biztosítsak magam és az ügyfél között, miközben hatékony és áttekinthető projektmenedzsment rendszert tudok használni. […] Úgy érzem, hogy a termék annyira az ügyfélélményre van kihegyezve, hogy a projekt végrehajtási funkciói gyengék.

💡 Profi tipp: Nem minden feladatnak kell közvetlenül egymást követnie. Szükség esetén alkalmazzon „késleltetési” időt a függő feladatok késleltetésére, például hogy a beton megkötözhessen, mielőtt továbbhaladna. Ezzel szemben, ha biztonságos, használjon „előrehaladási” időt az átfedő feladatok megkezdéséhez, például anyagok megrendeléséhez, miközben a helyszín előkészítése még folyamatban van.

