A 10 legjobb munkavállalói beosztási szoftver 2025-ben

A munkavállalók beosztásának kezelése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet, ami félreértésekhez, hiányzásokhoz és bérszámfejtési hibákhoz vezethet.

Ha ez ismerősen hangzik, ne aggódjon. Én is jártam már így.

Szerencsére a munkavállalói beosztási szoftverek automatizálják a beosztásokat, nyomon követik a jelenlétet és értékes időt takarítanak meg, így egyszerűsítve a folyamatot.

De ennyi lehetőség közül hogyan válassza ki a legjobbat?

Ebben a blogban bemutatom a 10 legjobb beosztási eszközt, amelyet a csapatommal teszteltünk, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes megoldást.

Mit kell keresnie a beosztási szoftverben?

A megfelelő beosztási szoftver kiválasztása megváltoztatta az alkalmazottak beosztásának kezelését, időt takarított meg és kiküszöbölte a beosztási ütközéseket.

Különböző eszközök tesztelése után az alábbiakban felsorolom azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek számomra elengedhetetlenek:

A munkavállalók rendelkezésre állásának nyomon követése: Válasszon olyan személyzeti beosztási szoftvermegoldást, amely pontosan rögzíti a személyzet rendelkezésre állását, hogy elkerülje a munkavállalók beosztásának ütközéseit és biztosítsa a műszakok megfelelő kiosztását.

Műszakcsere funkciók: Keressen olyan Keressen olyan ütemezési alkalmazásokat , amelyekkel rugalmas ütemterveket hozhat létre, és a munkavállalók könnyedén cserélhetnek műszakot a platformon belül, minimalizálva ezzel a zavarokat és biztosítva a zavartalan működést.

Bérszámfejtés integrációja: Válasszon olyan bérszámfejtő szoftvert, amely zökkenőmentesen integrálható a bérszámfejtési rendszerébe a pontos bérszámítás érdekében. Ez segít csökkenteni az adminisztratív munkát.

Jelenléti nyilvántartás: Válasszon olyan jelenléti nyilvántartó szoftvert, amely valós időben rögzíti : Válasszon olyan jelenléti nyilvántartó szoftvert, amely valós időben rögzíti a távoli jelenlétet , hogy elkerülje az eltéréseket.

Csapatkommunikációs eszközök: Keressen olyan online beosztási szoftvert, amely megkönnyíti a gyors kommunikációt a vezetők és az alkalmazottak között, és mindenkit tájékoztat a beosztás változásairól és a csapat rendelkezésre állásáról.

Több csapat kezelése: Válasszon olyan beosztáskezelő szoftvert, amely több csapat vagy osztály munkavállalóinak beosztását is támogatja anélkül, hogy zavart okozna.

Ezeket a nélkülözhetetlen funkciókat szem előtt tartva fedezzük fel a legjobb ütemezési szoftvert, amely minden követelménynek megfelel!

A 10 legjobb beosztási szoftver

Kiterjedt kutatások után csapatommal gondosan kiválasztottuk a 10 legjobb beosztáskezelő szoftver megoldást. Ezek az eszközök segíthetnek a komplex beosztási igényeinek egyszerűsítésében és a csapat termelékenységének optimalizálásában.

1. ClickUp (A legjobb alkalmazottak ütemezéséhez, időkövetéshez és munkaerő-menedzsmenthez)

A drag-and-drop funkcióval zökkenőmentesen rendezheti a feladatokat a ClickUp naptárnézetben

A ClickUp jelentősen optimalizálta a munkafolyamatomat. Átalakította a csapatmenedzsmentet azáltal, hogy egyetlen hatékony platformon racionalizálta az ütemezést, a nyomon követést és a feladatkiosztást.

A ClickUp Calendar View eszközzel feladatok húzhatók és helyezhetők át, határidők állíthatók be, és madártávlatból áttekinthető az elkövetkező hét vagy hónap eseményei.

A szoftvert a Google Naptárral is szinkronizálhatja, hogy minden platformon egységes legyen.

Színkódokkal jelölje meg a feladatokat, hogy kiemelje a különböző prioritási szinteket, és hatékonyan dolgozzon a ClickUp naptárral

Egy másik funkció, amelyet gyakran használok, a különböző feladatok prioritásuk alapján történő színkódolása. Ez tökéletes megoldás, ha egyszerre több projektet szeretne kezelni.

Például láthatom, ha egy projekt határideje ütközik egy csapattag tervezett szabadságával, és gyorsan módosíthatom a feladatait.

Hozzárendeljen megjegyzéseket bizonyos csapattagokhoz, és tartsa egyszerűen a kommunikációt

A ClickUp időkövetési funkciójával közvetlenül a Feladatok menüpontban követheti nyomon az időt, függetlenül attól, hogy böngészőben vagy mobilalkalmazásban dolgozik.

Például egyetlen kattintással rögzíthetem a képzésekre vagy megbeszélésekre fordított időt. Az időjelentések akkor hasznosak, amikor meg kell vizsgálnom, hogy a csapatom mennyi időt fordít bizonyos projektekre.

A ClickUp Time Tracking segítségével hatékonyan rögzítheti a munkaidőt és nyomon követheti az időt

A bérszámfejtéshez exportálhatja az időkövetési adatokat, ezzel egyszerűsítve a folyamatot és csökkentve a kézi hibák számát. Ezenkívül az időt számlázhatóként jelölheti meg, így könnyen nyomon követheti a számlázandó munkákat.

Az alkalmazottak kezelését egyszerűsítő egyik kiemelkedő funkció a ClickUp Human Resources eszközzel történő folyamatok egyszerűsítése. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Custom Fields, Statuses, Reminders és Checklists, hatékonyan nyomon követhetem a toborzástól a beilleszkedésig minden folyamatot.

Egyszerűsítse a toborzási folyamatot a ClickUp HR eszközzel

Az eszköz lehetővé teszi, hogy minden felvételi szakaszhoz feladatokkal állítsak be, például szűrés és interjúk, és a „Folyamatban” vagy „Befejezve” státuszokkal jelöljem meg az előrehaladást. Az emlékeztetők és ellenőrzőlisták hozzáadásával biztosítható, hogy semmi ne maradjon ki a beilleszkedés során.

Emellett olyan kommunikációs funkciókat is használok, mint a ClickUp Comments és a ClickUp Chat View, hogy valós időben együttműködhessek a többi csapattaggal. Ezek a funkciók segítségével a csapatom és én is folyamatosan tájékozottak vagyunk, így semmi sem marad ki.

Ezenkívül a ClickUp HR-sablonjai hatalmas időmegtakarítást jelentenek. Segítenek elkerülni, hogy a nulláról kelljen kezdenem, és gyorsan felépíthetem a munkafolyamatokat olyan feladatokhoz, mint az alkalmazottak felvétele, beillesztése és teljesítményértékelése.

ClickUp személyzeti beosztási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyzeti beosztási sablon segítségével láthatóvá teheti alkalmazottai munkanapjait és munkaidejét.

A ClickUp személyzeti beosztási sablonja sokkal hatékonyabbá tette a műszakok és feladatok kezelését, mint a táblázatok használata. Egy helyen nyomon követhettem mindenki rendelkezésre állását, kioszthattam a szerepeket, és akár a szabadságkérelmeket is kezelhettem. Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Javítsa a kommunikációt és a koordinációt

Biztosítsa a pontos időkövetést

Optimalizálja a feladatkiosztást a maximális termelékenység érdekében

Az olyan egyéni mezők, mint a „Túlórák” és a „Részleg”, lehetővé teszik, hogy gyorsan szűrjek bizonyos alkalmazotti adatok alapján, így könnyedén nyomon követhetem, ki mikor dolgozott. És mivel minden egy munkaterületen van összekapcsolva, senkinek nem kell utánam szaladnia a frissítésekért – mindent valós időben láthatnak.

ClickUp műszakbeosztási sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Shift Schedule Template segítségével ütemezheti, szervezheti és nyomon követheti csapatait.

A ClickUp Shift Schedule Template sablon is nagyon hasznosnak bizonyul a napi műveletek kezelésében. A műszakok ütemezése korábban nagyon körülményes volt, de a ClickUp segítségével most már gyorsan összeállíthatom az egész hét ütemezését.

A műszakokat áthúzhatja, módosíthatja, és akár a hiányzások nyomon követésére is használhatja az „Absence reason” (Hiányzás oka) nevű egyéni mezőt. Ez a sablon lehetővé teszi számomra, hogy:

Áttekinthető képet kapjon a munkavállalók munkaidejéről

Biztosítsa a megfelelő lefedettséget a csúcsidőszakokban

Egyszerűsítse a munkavállalók műszakainak ütemezését és módosítását

Minimalizálja az ütemterv-ütközések és a last minute változások pénzügyi hatását.

Imádom, hogy a feladatok automatikusan frissülnek, és könnyű kommunikálni a változásokat a csapattal. Nincs több oda-vissza e-mail vagy SMS a műszakcserékkel kapcsolatban – ez a sablon mindent egyszerűsít.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazása nem kínálja a desktop verzió összes funkcióját és szolgáltatását.

A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt egyes új felhasználók tanulási görbét tapasztalnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

2. Deputy (A legjobb a munkavállalók beosztásának és munkaidejének kezeléséhez)

via Deputy

A Deputy-t hasznos eszköznek találtam a műszakok létrehozásához és kezeléséhez, a feladatok kiosztásához és a rendelkezésre álló munkavállalók ellenőrzéséhez. Hatékonyan kezelhető vele a szabadságigénylések és a túlórák is.

Egy másik hasznos funkció az alkalmazottak jelenlétének nyomon követése. Könnyedén láthatja, mikor érkeznek és távoznak az alkalmazottak, és azonosíthatja a hiányzásokat vagy a késéseket.

A Deputy legjobb funkciói

Küldjön bejelentéseket, üzeneteket és emlékeztetőket közvetlenül a csapatának.

Egyszerűsítse az olyan folyamatokat, mint a szabadságok jóváhagyása és a bérszámfejtés.

Részletes munkaerő-elemzési jelentések segítségével nyerjen betekintést a csapat teljesítményébe és termelékenységébe.

A Deputy korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a menedzsment irányítópultot.

Az eszköz nem rendelkezik bérszámfejtési megoldással.

Deputy árak

Ütemezés: 4,50 USD/hó felhasználónként

Munkaidő és jelenlét: 4,50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 6 USD/hó felhasználónként

Deputy HR: 2 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Deputy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

3. Connecteam (A legjobb idő-, jelenléti és feladatvégzés-nyomon követéshez)

via Connecteam

A Connecteam használata nagyon intuitív, még azok számára is, akik nem igazán értenek a technológiához. Testreszabható, így különböző csapatok számára különböző munkarendeket és beosztásokat hozhat létre, konkrét feladatokat rendelhet a munkavállalókhoz, és akár nyomon is követheti az előrehaladásukat.

A Connecteam használói valós időben láthatják műszakjaikat és az esetleges változásokat. Az online beosztási alkalmazás kiválóan alkalmas szabadságkérelmek kezelésére és a csapat kommunikációjának irányítására is.

A Connecteam legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen könnyedén beosztásokat, beleértve a műszakokat, szüneteket és szabadnapokat, a drag-and-drop funkcióval.

Kövesse nyomon a munkavállalók munkaidejét, jelenlétét és tartózkodási helyét valós időben.

Integrálja a Connecteam-et más eszközökkel, például bérszámfejtési rendszerekkel és HR szoftverekkel.

A Connecteam korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület kissé zsúfoltnak tűnik, és az ütemezési rendszer néha kissé hibásan működik.

Nincs fejlett jelentéskészítési és pénzügyi nyomonkövetési funkciója.

Connecteam árak

Örökre ingyenes

Operations Basic : 29 USD/hó

Operations Advanced : 49 USD/hó

Operations Expert : 99 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

4. 7shifts (A legjobb a szabadságkérelmek és jóváhagyások egyszerűsítéséhez)

via 7shifts

A 7shifts egy másik kiváló beosztási szoftver, amely segít hatékonyabban kezelni csapata beosztását. A drag-and-drop funkcióval könnyedén áthelyezheti az alkalmazottakat a naptárba, és gyorsan hozzárendelhet hozzájuk konkrét műszakokat.

A 7shifts rendelkezik egy funkcióval, amely nagyon hasznos az éttermi üzletágban dolgozó csapatok számára: az automatikus szabadságkérelmek. Az alkalmazottak közvetlenül az alkalmazáson keresztül nyújthatják be kérelmeiket, Ön pedig egyetlen kattintással jóváhagyhatja vagy elutasíthatja azokat. Ez egyszerűsíti az ütemezést és segít elkerülni az ütemterv-ütközéseket. Valójában ezt a szoftvert kifejezetten az éttermi üzletág számára tervezték.

A 7shifts legjobb funkciói

A szabadságkérelmek zökkenőmentes benyújtása és kezelése

Hozzáférés valós idejű adatokhoz és a legfontosabb mutatók, például a munkaerő-költségek és a munkavállalói teljesítmény megtekintése.

Használja a beépített időmérő funkciót a munkavállalók munkaidejének nyomon követéséhez.

A 7shifts korlátai

A 7shifts árazási tervei kisebb vállalkozások számára drágák lehetnek.

Egyes felhasználók alkalmi hibákról és bugokról számoltak be, amelyek megzavarták a folyamatban lévő munkafolyamatokat.

7shifts árak

Comp: Örökre ingyenes

Entrée : 34,99 USD/hó

The Works : 76,99 USD/hó

Gourmet : 150 USD/hó

7shifts Payroll: 39,99 $/bármely csomaghoz hozzáadható

Vállalatok: Egyedi árazás

7shifts értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

5. Calendly (a legjobb a találkozók foglalásának egyszerűsítéséhez)

via Calendly

A jól ismert naptáralkalmazás, a Calendly segít egyszerűsíteni a találkozók lefoglalásának folyamatát. Az automatizált ütemezési megoldással beállíthatja a rendelkezésre állását, és megoszthatja a linket a potenciális ügyfelekkel. Ők pedig kiválaszthatják a mindkettőjüknek megfelelő időpontot.

A Calendly automatikusan szinkronizálható a Google Naptárral, így elkerülhetőek a kettős foglalások, és mindig áttekinthető a csapat beosztása. Ez a funkció rengeteg időt takaríthat meg és javíthatja a termelékenységet.

A Calendly legjobb funkciói

Ossza meg az egyedi beosztási linket, és hagyja, hogy mások válasszák ki a számukra legmegfelelőbb időpontokat.

Küldjön automatikus e-mailes és SMS-es emlékeztetőket, és tartsa tájékozottan a résztvevőket.

Szinkronizálja a Calendly-t a Google Naptárral, az Outlookkal vagy más naptárrendszerekkel.

A Calendly korlátai

A Calendly ingyenes csomagja csak egy naptár integrációt engedélyez.

Nem kínál átfogó ütemezési eszközöket, amelyekre a nagyobb csapatoknak szükségük van.

Calendly árak

Örökre ingyenes

Standard : 12 USD/hó

Csapatok : 20 USD/hó

Vállalati: 15 000 USD/évtől

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

6. QuickBooks Time (a legjobb a bérszámfejtési integrációs folyamat optimalizálásához)

QuickBooks Time segítségével

A QuickBooks Time, egy időkövető és munkaerő-menedzsment szoftver, segít a üzleti műveletek egyszerűsítésében. Az automatikus időkövetésnek köszönhetően a munkavállalók könnyedén be- és kijelentkezhetnek okostelefonjukon vagy számítógépükön.

A QuickBooks Time egy másik hasznos funkciója a QuickBooks Payroll integrációja. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a munkaidő-nyilvántartási adatokat zökkenőmentesen átvihessék a bérszámfejtési rendszerekbe, csökkentve ezzel a hibák kockázatát és időt takarítva meg.

A QuickBooks Time legjobb funkciói

Hozzon megalapozott döntéseket az alkalmazottak termelékenységére és túlóráira vonatkozó információk alapján.

Értesítések fogadására a hiányzó pontokról vagy túlórákról

Kezelje az alkalmazottak beosztását egy központi platformon, ahol létrehozhat, szerkeszthet és megtekinthet beosztásokat.

QuickBooks Time korlátozások

A szoftver árai kisebb vállalkozások számára drágák lehetnek.

Elsősorban az időkövetésre és a bérszámfejtés integrációjára összpontosít, és kevésbé a munkavállalók ütemezésére ( erőforrás-ütemezés ).

QuickBooks Time árak

Time Premium + Payroll Premium : 14 USD/hó + 6,80 USD/hó alkalmazottanként

Time Elite + Payroll Elite: 28 USD/hó + 8,50 USD/hó alkalmazottanként

QuickBooks Time értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6800 értékelés)

7. Homebase (A legjobb alkalmazottak ütemezéséhez és időnyilvántartáshoz)

via Homeb ase

A Homebase egy megbízható, könnyen használható munkarend-alkalmazás, amely segít kezelni csapata munkarendjét. Egy pillantással láthatja, ki mikor dolgozik, és van-e személyzeti hiány.

A Homebase lehetővé teszi különböző műszak típusok beállítását is. Például létrehozhat egy „túlóra” vagy „ügyelet” műszak típust, és az alkalmazottakat különböző műszakokba húzhatja. Így nyomon követheti csapata munkaidejét, és biztosíthatja, hogy mindenki a megfelelő bért kapja.

A Homebase legjobb funkciói

Egyszerűsítse a bérszámfejtési folyamatot a bérszámfejtő szoftverrel való integrációval.

A mobilalkalmazás segítségével bárhonnan hozzáférhet csapata információihoz.

Használja a beépített időmérőt az alkalmazottak munkaidejének nyomon követéséhez és a munkaidő-veszteség megelőzéséhez.

A Homebase korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nehézkes, zavaros és nehezen kezelhető.

Más felhasználók arról számoltak be, hogy az ügyfélszolgálat nem reagál és nem mutat megértést.

Homebase árak

Örökre ingyenes

Essentials : 24,95 USD/hó

Plusz : 59,95 USD/hó

All-in-one: 99,95 USD/hó

Homebase értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

8. Findmyshift (A legjobb műszakok kezelésére és a munkavállalók munkaidejének nyomon követésére)

via Findmyshift

A Findmyshift segítségével létrehozhat munkaidőket, beállíthatja az alkalmazottak rendelkezésre állását, és akár a szabadságok kezelését is egyszerűsítheti. Ez egy megbízható műszakkezelő szoftver, amely lehetővé teszi, hogy lássa, ki dolgozik egy adott napon, így könnyen összehangolhatja a kollégákkal és megtervezheti a műszakokat.

A Findmyshift automatikusan frissíti az ütemterveket a rendelkezésre állás alapján. Így, ha utolsó pillanatban változás történik, frissítheti a rendelkezésre állását, és az eszköz azonnal módosítja az ütemtervét.

A Findmyshift legjobb funkciói

Hozzon létre és kezeljen beosztásokat a műszakminták beállításával és szükség szerint azok módosításával.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy egymás között cseréljék a műszakokat, elősegítve ezzel a rugalmasságot.

Pontosan kövesse nyomon a munkavállalók ledolgozott óráit és távolléteit

A Findmyshift korlátai

A Findmyshift integrálása a munkafolyamatokba sok időt és erőfeszítést igényelhet.

A felhasználók alkalmi hibákról számoltak be, amelyek munkaidő alatti leállásokhoz vezettek.

Findmyshift árak

Örökre ingyenes

Starter : 25 USD/hó

Üzleti : 40 USD/hó

Vállalati: 80 USD/hó

Findmyshift értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

9. When I Work (A legjobb műszakbeosztáshoz és időkövetéshez)

via When I Work

A When I Work egy felhasználóbarát eszköz, amely jelentősen megkönnyíti az ütemtervezést. Könnyedén megtekintheti a közelgő műszakokat, szabadságot kérhet, sőt, műszakot is cserélhet munkatársaival.

A When I Work egy másik hasznos funkciót is kínál: az automatikus időmérőt. A felhasználók közvetlenül a telefonjukról jelentkezhetnek be és ki, ami rendkívül kényelmes. Ha bármilyen változtatást kell végrehajtania a beosztásában, azt az alkalmazáson keresztül is megteheti.

A When I Work legjobb funkciói

Küldjön értesítéseket és üzeneteket közvetlenül a munkavállalóknak a beosztás változásairól.

Kezelje az alkalmazottak munkarendjét és tekintse meg a szabadságkérelmeket mobil eszközéről.

Állítsa be a műszakbeosztást, és kövesse nyomon a munkavállalók ledolgozott óráit és távolléteit.

A When I Work korlátai

A szabadságkérelmeket csak törölni és újra hozzáadni lehet, módosítani nem lehet őket.

Nem kínál részletes munkaköri vagy feladatkövetési funkciókat.

When I Work árak

Alapvető : 1,50 USD/hó

Essential + Időkövetés és jelenléti ív : 3 USD/hó

Pro : 3 USD/hó

Pro + Időkövetés és jelenléti ív : 5 USD/hó

Prémium : 5 USD/hó

Premium + Időkövetés és jelenléti ív : 7 USD/hó

When I Work Payroll (bármely csomaghoz hozzáadható): 39 USD/hó + 6 USD aktív felhasználónként/hó

When I Work értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

10. Sling (A legjobb műszakok kezelésére és a munkavállalókkal való kommunikációra)

via Sling

A Sling segítségével gyorsan létrehozhat műszakokat, hozzárendelheti azokat az alkalmazottakhoz, és szükség szerint módosíthatja őket. A drag-and-drop funkcióval egyszerűen áthelyezheti a műszakokat, és biztosíthatja, hogy mindenki egyenlő munkaterhelést kapjon.

A Sling beépített üzenetküldő funkcióval is rendelkezik, amely rendkívül hasznos a csapatokkal való kommunikációhoz. Üzeneteket küldhet közvetlenül egyéneknek vagy csoportoknak, hogy fontos információkat osszon meg vagy műszakokat koordináljon.

A Sling legjobb funkciói

Ossza meg fájljait, ossza ki a feladatokat, és kommunikáljon hatékonyan a csapat tagjaival.

Figyelje, hogyan osztják el az időt és az erőforrásokat az optimális termelékenység biztosítása érdekében.

Kövesse nyomon a feladatokat, a határidőket és az előrehaladást a különböző projektekben.

A Sling korlátai

A felhasználók megjegyezték, hogy a szoftver mobil verziója nem annyira felhasználóbarát, mint a számítógépes verzió.

Csak az üzleti tervet használó felhasználók készíthetnek jelentéseket.

Sling árak

Örökre ingyenes

Prémium : 2 USD/hó

Üzleti: 4 USD/hó

Sling értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Egyszerűsítse a munkavállalók beosztásának folyamatát a ClickUp segítségével

A munkavállalók beosztásának kezelése időigényes és hibalehetőségekkel járhat. Egy hatékony beosztási szoftver egyszerűsíti a folyamatot, lehetővé téve a beosztások létrehozását, a műszakok gyors kiosztását és a csapat rendelkezésre állásának kezelését.

A megbízható ütemezési szoftverek használata segít a bérszámfejtési rendszerek zökkenőmentes elérésében és a költségek ellenőrzésében is, biztosítva az optimális létszámot és minimalizálva a túlzott vagy alacsony létszámot.

A ClickUp, mint ideális ütemezési szoftver, lehetővé teszi a műszakok kiosztását az alkalmazottak rendelkezésre állása alapján, a ledolgozott idő nyomon követését és pontos bérszámfejtési jelentések készítését. Ez egyszerűsíti a munkafolyamatot és csökkenti a kézi adatbevitelt.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a racionalizált munkavállalói beosztási munkafolyamat előnyeit!